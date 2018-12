"Susana Díaz debería dimitir y dejar de seguir haciendo daño a su partido"

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 0456 00:00 yo antes Danny De la Fuente hemos abierto una pequeña barra libre política para que opinen sobre lo que quieran de las últimas horas como el discurso del Rey aunque sólo sea puesto

Voz 2 00:12 Pilar de Madrid yo como republicana impenitente desde luego ni escuche a ese señor vamos a mí me interesaba en absoluto lo que pudiera decir alguien al que no he votado

Voz 0456 00:22 así que pasa palabra desde Barcelona dice José sobre las propuestas que el presidente Corral entregó al presidente Sánchez

Voz 3 00:29 lo que está pasando aquí las declaraciones señor doctor así con todo lo que está sucediendo y las promesas que no he dicho son clarividentes que el señor todas ver suavizando el tema porque las cosas no están muy bien con los republicanos con ERC y añade José que ya estamos un poquito cansados los catalanes en las que el foco esté siempre aquí metido en Catalunya padece una eterna Nochebuena esto parece más grave lo que está sucediendo en Andalucía con Bob como para que el foco siempre estén

Voz 0456 00:52 Cataluña pues dejamos Cataluña que sólo José ha querido opinar sobre esta cuestión vamos a Andalucía con

Voz 4 00:58 a Rafael Martín Alcalá de Guadaira en una democracia parlamentaria gana las elecciones quién consigue mayoría suficiente para poder gobernar así que en el PSOE toca analizar las causas de la derrota y a asumir las responsabilidades correspondientes todo lo demás es marear la perdiz ya que el PP ha entendido que no vale eso de la lista más votada

Voz 0456 01:19 qué responsabilidades Antonio Motril debería ya

Voz 3 01:25 que no hacerle daño

Voz 0456 01:28 el ahí va también Rosa de Madrid que después de escuchar la entrevista a la presidenta en funciones y sobre el ciento cincuenta y cinco en Cataluña

Voz 5 01:36 me parece de unas le deslealtad plasman ante cierren Corti m desde luego Pedro Sánchez ya puede decir que lucha contra los elementos y le viene muy bien aquello de al suelo amigo que vienen los nuestros

Voz 0456 01:49 insiste la presidenta en funciones en esa entrevista en que uno de los acuerdos entre PP y Ciudadanos eh

Voz 0779 01:55 es que se van a subir los sueldos bueno pues ya he ya sabemos en qué consistía la regeneración política volvemos a Andalucía con Elisa que lo lamenta buenos días

Voz 6 02:03 buenos días señores y señoras de la Cadena SER dice el indebida sobre todo me quedo loca indignada cabreada porque yo lavando con Little de vuelos en una residencia no llegó a los quinientos euros por media jornada eso sí la gente man los mandó y esos sean capaces de cobrar esa barbaridad me parece escandaloso escandaloso y vergonzoso Bayern país tenemos

Voz 0456 02:25 felices fiestas Eliza y terminamos con Diana de Madrid que a propósito de las fiestas quiere insistir no sé

Voz 7 02:29 a que no regalé seis animales estas Navidades los animales no son un juguete por favor adoptar adoptar siempre adoptar no podéis imaginaros la cantidad de abandono

Voz 8 02:42 es que hay pasadas las fiestas porque cacharrito crece ida la lata por favor seis conscientes siete menos diez de la mañana soy menos diez en Canarias

Voz 9 02:51 han pasado doce años chico recordando la siempre

Voz 0456 02:54 Geli mi abuela

Voz 12 03:03 a no

Voz 13 03:07 y no

Voz 14 03:13 una

Voz 15 03:15 pues después de escuchar a Mónica Ceberio

Voz 14 03:17 Antonio de Jaén

Voz 16 03:18 sólo se me ocurren desearles a todos

Voz 0456 03:24 gracias a ti Antonio sobre Andalucía y el PSOE Pedro Madrid

Voz 17 03:28 mientras el PSOE no se quite de encima al parque Al Anbar a las sus Anita del PSOE no será un partido coherente Susana Díaz tiene que irse ya

Voz 0456 03:40 Feliz Navidad sobre el acuerdo entre PP y Ciudadanos para gobernar marca Barcelona

Voz 15 03:47 pero sobre todo cuando no hay nada nada más que crear se quedan sorprendidos porque vale igualar su junta a la Gobierno central les diré que autonomías como por ejemplo de Cataluña hace muchísimo tiempo desde su fundación en que todos los cargos cobran muchísimo más y mire para montarlos el Belén que les están seis años tres propuestas de leyes habrá en esta legislatura en el Parlamento catalán un rendimiento bestial creen muchas gracias a todos

Voz 11 04:21 sí