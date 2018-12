Flash deportes SER de las 10:00 (26/12/2018)

con el fútbol de vacaciones en España tenemos hoy el Boxing Day en la Premier y en el calcio en ambos campeonatos jornada dieciocho en Inglaterra lo más atractivo está en el horario de las cuatro de la tarde del Manchester City de Guardiola visita Lester después de haber perdido en casa dos tres en el último partido disputado ante el Palace el líder Liverpool recibirá al Newcastle de su ex Rafa Benítez el Manchester United al hackers Phil en el segundo partido de Solskjaer en el banquillo el Tottenham de Poquetino recibe al Borne Madoff luego desde las seis y cuarto Payton Arsenal ir desde las ocho y media al Watford de Javi Gracia recibirá al Spanish Chelsea mañana tendremos en solitario el santón West Ham y en Italia cinco partidos desde las tres de la tarde entre los que destaca el Atlanta Juventus en el que Allegri confirmó ayer que Cristiano Ronaldo partirá desde la suplencia por primera vez en la Liga para empezar a darle descanso hoy a la misma hora Polonia ha hecho o Sampdoria aquí Evo tres partidos más a las seis de la tarde con el Roma suelo como el más destacado y la jornada se completará con el Inter de Milán Nápoles el más atractivo desde las ocho y media en el tercero contra segundo del resto está a punto de reaparecer Rafa Nadal lo hará el viernes en la exhibición de Abu Dhabi contra el sudafricano Kevin Anderson Nobel surcoreano Chan será el primer partido que dispute desde que se lesionara tuviera que abandonar en las semifinales del US Open a principios de septiembre y el actual número dos de la ATP habla hablaba en vamos de Movistar sobre el nuevo formato de Copa Davis apadrinado por el futbolista del Barça Gerard Piqué

yo soy de los que sí que apoya el cambio no soy fan de cambios cuando las cosas funcionan pero cuando las cosas han dejado de funcionar creo que es bueno hacer un cambio no quisiera funciona pues ya habrá tiempo de rectificar vamos a probarlo después cuando lleguemos era salen fuera vándalos veremos si realmente funciona o no funciona pero tengo la confianza de que así sea y ojalá que sea un evento de máximo éxito

en la NBA el día de Navidad nos ha dejado esta madrugada cinco partidos dos con equipos españoles en juego aunque sólo hemos podido ver a uno de ellos en la derrota de Oklahoma en Houston ciento trece ciento nueve no ha jugado Álex Abrines por enfermedad sí lo ha hecho Ricky Rubio en el Jutta ciento diecisiete Portland noventa y seis catorce puntos seis asistencias del base español del resto destaca la amplia victoria de los Lakers en casa del campeón los Warriors Warriors ciento uno Lakers ciento veintisiete Le Bron James sólo ha jugado medio partivo con dobles figuras diecisiete puntos trece rebotes además Boston ciento veintiuno y Philadelphia ciento catorce in New York noventa y cinco Milwaukee ciento nueve