Juan Marin: "Nuestra intención es que todos los partidos estén en la Mesa con voz y voto, Vox incluido"

Voz 0027 00:04 Marín líder de Ciudadanos en Andalucía buenos días Oysho a oficializar señor Marín el pacto con el PP para el Gobierno andaluz y la Mesa del Parlamento

Voz 2 00:14 bueno no voy y lo que se va a intentar cerrar un acuerdo para la misa del Parlamento de Andalucía que es lo que toca puesto que mañana en la sesión constitutiva y a partir de ahí pues intentar que realmente de la institución funcionen con la normalidad democrática tiene que funcionar para fue con posterioridad una vez que se conforme ha ido tomen posesión de de su escaño a todos los diputados se pueda hablar de gobierno

Voz 0027 00:39 no lo han pactado en en en conjunto la Mesa del Parlamento y la Presidencia de la Junta

Voz 2 00:46 no lo hemos hecho así ya lo denunciamos y lo hicimos primero hablar de programa hemos cerrado me acuerdo problemático cuando el Partido Popular

Voz 3 00:52 no se noventa medida pero que vienen a cambiar

Voz 2 00:57 muchas de las cosas que los andaluces demandando desde hacía muchísimo daño me acuerdo

Voz 3 01:02 que finalmente de producirse también el Gobierno puede enviará

Voz 2 01:08 el Partido Socialista a la oposición por primera vez en cuarenta años Ése era el objetivo cambiar no solamente cambiar de políticos sino también cambiar de políticas y ambas cosa pues yo creo que se están produciendo y ahora pues intentar cerrar un acuerdo en la mesa en la que al menos la voluntad política de no es que estén representadas las cinco fuerza política es tienen grupo parlamentario como han decidido los andaluces de que estén con voz y con voto cinco cinco incluido hombre que yo sepa tiene dos igual que Podemos tiene diecisiete cuántos miembros ha un andaluz se lo digo cuántos miembros

Voz 0027 01:48 a tener ciudadanos en la mesa

Voz 2 01:50 pues no lo sé podrán ser dos o poder hacer uno entendiendo de el acuerdo al que podamos llegar porque está claro que el partido socialista no va a parte que tampoco le correspondería porque nosotros lo que pretendemos es que esa sea proporcional al resultado electoral pues al Partido Socialista al correspondería en dos ahora sería PP y Ciudadanos dos que tendríamos que ser generosos permítame la expresión para poder ceder eso puesto para que Podemos

Voz 3 02:21 pues sí Vox puedan nieto

Voz 2 02:24 dar Enrique Andalucía perdón Xbox puedan entrar en el presentado con voz y voto yo creo que eso lo razonable es hoy no democrático de lo legítimo lo que pasa es que otra fuerza política que intentan dejar fuera o a Vox o a Podemos y nosotros precisamente no estamos en esa posición

Voz 0027 02:41 para aislarnos el PP le va a ceder uno de sus puestos a Vox y ustedes uno de los suyos a Adelante Andalucía

Voz 2 02:48 no equivocar vocería así no estamos serían dos uno uno uno y eso fue cómo te vistes sabría que daría una plaza vacante

Voz 0027 02:58 el Parlamento lo va a presidir Ciudadanos

Voz 2 03:01 pues tampoco lo sé eso es un acuerdo que tenemos que era de todas las fuerzas política insisto yo creo que que no lo voy a presidir el Partido Socialista porque bajando también si en ese caso pues de esto qué fuerza política el PSOE no está por la labor con quién también podía tener una residió ya le con ello anoche se unió a lo largo de esta mañana pues veremos cuál es su posición veremos si realmente ese acuerdo se puede producir de una forma normal racional coherente con lo que los ciudadanos votaron ayer lo hablé con Adelante Andalucía también hablé con el señor Francisco Serrano de Vox estuve hablando con los dos grupos tío saber la verdad la noche con el PSOE y que de esa reunión pendiente para ver qué deciden se reunió con rango ayer como hizo con Rodrigo eran de conseguir un claro sí

Voz 0027 03:53 ya que atribuye ese tuit incendiaria de Abascal de dice colocado el cordón sanitario Ciudadanos rechaza sentarse con el partido de Ortega Lara pero se sienta con los comunistas aliados de Otegi de Torras y no se puede construir construir una mayoría alternativa en Andalucía

Voz 2 04:06 yo creo que escriba en su Twitter es yo creo que es la mejor manera de comunicarse a la mejor manera llamada de hablar si yo eso fue lo que dice que no que donde se explique lo que hablamos

Voz 0027 04:19 no hay comunicación de ciudadanos con con Abascal

Voz 2 04:22 mire usted yo soy portavoz autonómico yo hablo con el portavoz autonómico comprenderá yo no tengo que hablar con él la baja de hablar con el señor Francisco Serrano igual te hablo conseguido Juan Manuel Moreno Bonilla la tercera Teresa Rodríguez iba halal con la señora días pero no sé por teléfono hasta ahora solamente ha puesto el señor Jiménez ha enseñado Le

Voz 0027 04:44 usted ha llamado a Susana Díaz y no le coge

Voz 2 04:46 yo no ella a mí tampoco la última vez que les llame no me contestó durante el mensaje concepto como usted comprenderá y yo creo que es muy fácil ella prefiere que lleva oye consiguió yo no tengo ningún inconveniente pero yo no llamó el Pedro Sánchez para hablar con el andaluz

Voz 0027 05:02 han constatado ya sí si los planteamientos te Vox son de extrema derecha en la última entrevista aquí usted no no no no terminaba de definirlo así

Voz 2 05:12 pues yo me define a Vox ya podemos que nadie yo lejos de poner etiquetas no va conmigo cada uno que se defina como queda yo sé dónde estoy yo y a mí ya me han puesto el Parlamento de Andalucía el señor moreno me puso de extrema izquierda Pier señor Maíllo es la extrema derecha hasta la señora Díaz dice que soy de derecha con usted dice que echará alcanzó la de la que me ponen los demás yo sé dónde estoy yo lo tengo aquí cada uno se define que lo único que sé es que hay es una decisión que han tomado los andaluz el dos de diciembre y que hoy dicen que el Partido Socialista tiene veintitrés escaños del veintiséis ciudadanos veintiuno adelantó Andalucía diecisiete y Vox doce suites rescatando eso es democracia Nos guste cuando gusto esto no va de hacer amigos cuidado esto de la política no va de hacer amigos la de hacer política para mejorar la vida de la gente que eso no lo entienda pues lógicamente se debería dedicar a otra cosa a estas instituciones

Voz 0027 06:08 pero usted está dispuesta a ser vicepresidente de la Junta de Andalucía tras una investidura apoyada por la extrema derecha

Voz 3 06:14 mucho

Voz 2 06:16 llevar a una respuesta que evidentemente no se corresponden con la realidad yo estoy intentando ser el presidente de la Junta de Andalucía y hoy lo que estoy intentando es poder hacer que me Andalucía lleva una mesa democrática que responda a lo que los andaluces han votado yo no estoy ni en la extrema izquierda en en la extrema derecha de la derecha ni la izquierda ni arriba ni abajo yo estoy haciendo política esto es algo muy serio para que queramos solamente de una apellidos a una determinada forma de entender cómo se tienen que solucionó los problemas de la gente usted esto es muy serio estamos hablando del futuro de nueve millones de personas en Andalucía está bien yo creo que eso de los que le ha pasado no vamos a hablar de la debilidad de los problemas como solución para Andalucía como acabamos con las listas de espera en la sanidad como comenzamos nuestra impresión República para ser competitiva como hacemos todo eso alguien no de derecha izquierda o Orlando de buscar solución a los problemas yo prefiero hablar de soluciones a los problemas que usted me lo permite

Voz 0027 07:22 vayamos a esas soluciones a esas medidas que han pactado con el Partido Popular que en el acuerdo no incluye referencias a ninguna memoria económica en la medida

Voz 2 07:34 en lo que no sea que no se hace referencia al me ha dicho usted

Voz 0027 07:37 ahora memoria económica a que memoria no existe memoria económica de las noventa medidas pactadas

Voz 2 07:44 pero no me acuerdo pero estamos hablando de un acuerdo programático y ahora cuando entremos en gobiernos y cobren vamos lógicamente cuando usted se vaya a hacer un proyecto de ley pues entonces me me memoria económica no se hace ante

Voz 0027 08:01 pero entiendo que habrán calculado cuánto cuesta uno claro

Voz 2 08:04 tenemos calculado en fin es decir decimos la anterior legislatura hizo lo propusimos propusimos mal sobre las me viviendo quiso poner en marcha que me dio a cuál se refiere usted concretamente cuando te ningún problema por ejemplo cuánto costaría equipo

Voz 0027 08:16 por los sueldos de profesores y médicos a los de la medida del resto de España

Voz 2 08:20 pues mire usted se la subida hay que pactarlo con los sindicatos como usted comprenderá irse ahora de forma proporcional que actualmente igual que el IRPF por ejemplo no se hará el y medio en un solo año hará de una forma gradual y proporcional igual que muchísimos otras cuestiones que hemos planteado a lo largo de esta legislatura pero hay que proponer cosas que sean posibles eh en cosas que no sea posible y son posible lo que también hay que hacer es hacer una administración más eficiente y eficaz porque recursos ahí la Junta Andalucía tiene treinta y cinco mil millones de euros de presupuesto treinta y cinco mil millones de euros de presupuesto lo repito no hay otra comunidad autónoma un presupuesto no volverá a Junta de Andalucía pero aquí dinero en otra cuestión y otras cuestiones por ejemplo ciento sesenta millones de euros para me más el metro de Sevilla porque alguno alguna persona no calculó bien dimensionado realmente esta obra o porqué y le vamos a tener que paga quince millones seiscientos mil euros al elevado a un centro comercial de Granada porque a alguien del Partido Socialista o alguna persona que ver siendo el Partido Socialista se le ocurrió paralizar unas obras en Granada eso sí que cuesta dinero pero la equiparación vez los trabajos de los trabajadores se un derecho lo que tenemos que trabajar ahí se puede hacer claro que sí de forma gradual las cosas para mañana cuarenta años de gobierno también en un sólo día pero claro que me diréis están cuantificado muchas Bella el impuesto de sucesiones también está cuantificado muchas de las medidas económicas la tarifa plana para los trabajadores de los autónomos en Andalucía también está cualificada también estaba cuantificada también está cuantifica la educación infantil gratuita de cero a tres años porque tengo que recordar que costó ciento setenta y dos millones de euros que el setenta por ciento de la familia andaluza ya que para educación infantil tres años pero es que con setenta millones de euros más

Voz 0027 10:15 el diríamos

Voz 2 10:16 el cien por cien si no hubiera mucho no te llamada normal que los del metro el Sevilla yo estaba bueno señor Marín qué opina de que Susana Díaz

Voz 0027 10:23 qué insinúa la necesidad de aplicar un ciento cincuenta y cinco en Cataluña

Voz 2 10:28 pues mire usted no se ha dicho que el centro el cincuenta y cinco se tendría que aplicar hace mucho tiempo horas yo creo que es cuando la señora adiós está dando cuenta

Voz 3 10:36 del daño está haciendo el señor Sánchez a este país y también probablemente ya en los resultados electorales del dos de diciembre

Voz 0027 10:44 Juan Marín gracias por estar en la SER suerte