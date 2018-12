Emilio Ontiveros: "Estamos en un contexto de gran tensión en los mercados"

Voz 2

02:08

bueno hay que tener en cuenta que una cosa es que vuelva a Cataluña y físicamente por decirlo de alguna forma y otras cosas que estén entidad descartaba catalanas pero fuera de de Catalunya yo creo que es un indicador efectivamente expresivo del momento de el temor de riesgo que se vivió en aquellos días pero no es por sí solo el indicador más expresivo de la situación difícil en en en Catalunya hay que tener en cuenta que es probable que en un contexto de tipos de interés tan bajos etc ese dinero haya encontrado todos los destinos no solo en Catalunya no sólo el dinero es el dinero que está en otras partes de España también ha buscado destinos alternativos a los depósitos bancarios no hay que olvidar que los depósitos bancarios hoy desde entonces pero también hoy remunera a P las un uno por ciento no por lo tanto de razonable que se busquen otros asesinos yo no me fijaría exclusivamente en el indicador de los depósitos bancarios como la expresión más clara de la inestabilidad política en Catalunya