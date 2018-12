Jaime Inclán: "En la mayoría de países del mundo yo habría muerto hace tiempo"

Voz 1

00:00

me llamo Jaime Inclán que bueno yo soy una persona que eran trasplantado un riñón hace nueve meses en Bilbao en cruces el hospital de Cruces te llevaba un año y cuatro meses en diálisis cuando me dijeron pues que que bueno que necesitaba un trasplante de riñón y bueno pues es que me lanza estampado decir que todo ha ido muy bien aquí estuve el mes de hospitalizado en cruces y el el trato que recibí fue fantástico fue agradecer a a mi familia a mi mujer me sus hijas ideó una mención especial a todos mis compañeros de él puede diálisis sin los cuales no habría podido llevar esto también me especies estas navidades sí que sí que van a ser muy especiales porque pues gracias a todos tengo mi estado de salud fantástico tenemos un sistema de salud que es envidiable lo que lo que me han hecho a mí en en mayo día de los países del mundo yo ya habría muerto hace tiempo como yo miles personas muchas veces no nos damos cuenta hasta que no nos pasa pero la verdad es peses