"El teatro enseña valores más allá de la interpretación"

Voz 2 00:09 déjenme que les lea la sinopsis real de la película El mago de Oz que publicó un periódico estadounidense dice transportada a un paisaje surrealista una joven mata a la primera persona que conoce y luego se asocia con tres desconocidos para matar de nuevo les digo que algunos tienen menos corazón que el hombre de hojalata

Voz 3 00:25 que es Kansas donde yo vivo como quiero volver a mi casa voy andando a la Ciudad Esmeralda para que el mago de Oz me ayude vas a la casa de tu crees que si fuera contigo ese pago me pondría un cerebro

Voz 4 00:41 recordamos el Mago de Oz que por cierto según un estudio de la Universidad de Turín la película más influyente de todos los tiempos pues bien durante todo este mes de diciembre en el teatro Reina Victoria de Madrid se está representando The Wizard of Oz que vamos que básicamente mago en inglés una versión en teatro musical de la famosísima novela infantil que puede verse como les digo en el Reina Victoria hasta este domingo día treinta hasta el domingo verdad correcto y que en este caso interpretan treinta niños hombre no hemos podido invitar a los treinta porque no nos cabrían en el estudio pero lo cierto es que lo tenemos bastante lleno muy buenos días Sonsoles Rodríguez Villar Lola Briceño directora y productora coreógrafa de la obra muy buenos días a vosotros a vosotras perdón a permitiendo también que salude a los niños de igual me tienes que echar una mano esta mañana porque está ahí a qué parte del del reparto yo voy a pasar lista como en clase vale igual vosotros decir buenos días por lo que les de la gana Marina foráneas Naya Castro hola Martín addenda muy buenos días alba Mellado Nicolás Castaño perfecto todos presentes chicos vosotros bueno muy buenas días a todos feliz Navidad Davis está contando fuera de micro que os habéis portado bien que son trae cosas fantásticas Papá Noel un teléfono móvil a esa casa ha llegado ha llegado la discordia pero yo una bicicleta sin motor me han aclarado más claras y motor cuando yo era pequeña no sólo había bicicletas sin motor nos teníamos que conformar con ese bueno vosotros chicos conocía la película El mago digamos la habíais visto antes de si todos lo he visto antes se que os propusieran participar en un musical no cuando dijeron pues este año vamos a hacer el mago de yo quiero que participa y partícipes en este espectáculo que os pareció la idea habiendo visto la peli pensasteis

Voz 5 02:23 yo creo que era una buena idea o porque es un musical muy muy guay

Voz 4 02:28 de eso musical algo hay que os gusta por ejemplo El mago de Oz

Voz 6 02:32 pues que hay como cosas

Voz 7 02:35 del cine Augusta gusta que es como que hay cosas muy reales una niña que vuelan una caja

Voz 8 02:41 sí es verdad es muy realista

Voz 7 02:45 muy bien no qué tal

Voz 4 02:48 hay algo que sí que es muy real que es que estoy pasando vosotros estoy pasando unas Navidades muy diferentes a las que estará pasando seguramente vuestra compañeros de clase que es una navidades sobre el escenario de un teatro qué tal la experiencia de pasar las Navidades así

Voz 9 02:59 por una parte muy buena pero cuando te dicen tus amigos de quedar en les tienes que decir puedo y no puedo tenemos función ración no ensayos pero bueno muy contentos todos

Voz 4 03:10 sí claro porque no es sólo que estáis todas las tardes a partir de las cuatro sino que además que habéis tenido que de ensayar la obra etc con lo cual si queréis con vuestros amigos tiene que ser en el teatro

Voz 10 03:20 pues quedara fuera porque se tienen que cuidar las voces

Voz 4 03:24 previamente y más ahora que hace que hace frío bueno El mago de Oz es una de esas pelis que que no envejece es una película que emocionó a mis padres que nuestros padres nos emocionó también a nosotros y que sigue logrando emocionar a los niños hoy en día además es imposible cuando lo ves la peli es imposible luego no pasarte varios días tarareando cosas como estas no

Voz 11 03:44 ya

Voz 12 03:50 los todos bailando y ellos que se las sabe mejor que yo cantando la incluso hay musicales que incluso aunque no los hayamos visto todos tenemos muchas de sus canciones grabadas

Voz 4 03:59 fuego en nuestra memoria porque han trascendido

Voz 12 04:01 Élite

Voz 4 04:02 si os pregunto a vosotros cuál es vuestra canción favorita el cual me diríais

Voz 5 04:06 yo

Voz 4 04:09 qué casualidad como yo como la mía como probablemente la de todos los que estamos hasta me saque sí

Voz 7 04:14 no no no haber cuéntame no haya seminal

Voz 4 04:19 por eso también te gusta pues yo soy de verdad cayendo pero claro es que yo tampoco he estudiado tanto el texto como como vosotros ni ni las canciones por supuesto Martina tú eres Dorothy o Dorita que aquí en España se traduzca en la película se dobló Se tradujo como como Dorita vamos a escucharte a ti

Voz 13 04:38 no

Voz 14 04:44 sí dice la magia de las raíces dicho Uber de remo y ha sonado pobre ritmo en tuvo

Voz 4 04:50 dais las canciones en inglés es decir este en este musical El mago de Oz se van a escuchar las canciones originales de la película no y qué tal lo de cantar en bueno a vosotros ya seis niños seguro de colegio bilingüe pero quizá les a cantar las canciones en inglés resulta difícil lo o lo toméis no

Voz 9 05:05 sido claro es fácil es más fácil porque es que después sería muy valioso que cambien españoles es muy raros

Voz 7 05:15 dos tienes como cantaría sobre el arcoiris no te voy a hacer

Voz 4 05:23 Sonia y Lola vosotras pertenecía a una compañía que parte de una asociación cultural que se llama Glee clave Lee Clark Paracuellos esto de Glee es un homenaje a la serie A la serie Glee una famosa serie también de niños que cantan y bailan etc bueno

Voz 10 05:37 este antes en realidad Ugly amigos copió

Voz 4 05:40 a vosotros

Voz 8 05:42 no no no

Voz 9 05:43 el Glee significa brillar igual antes nosotros es un grupo de niños que brillan es previo a la serie

Voz 10 05:50 claro desconoce el significado pero pensé que no no no no no no a ver el Geely en Estados Unidos hecho es normal que exijan los indies

Voz 4 05:58 me después falló la serie voy después

Voz 10 06:01 pues muy bien bueno todos los años

Voz 4 06:03 tú eres de actriz que participan en este musical El mago de Oz son niños sólo trabajáis colmillos niños optan también hay adultos en la asociación también que son la materia

Voz 15 06:12 es plenamente os gustan los riesgos las

Voz 4 06:14 tienes fuerte y además lo hacéis de manera totalmente altruista de alumnos sois como una versión avanzada profesionalizada de esas asociaciones de padres que organizan el espectáculo de fin de curso de sus niños pero en este caso digamos por todo lo alto no es una varios pasos por encima porque habéis logrado profesionalizar lo que bueno pues lo que es habitual en muchos colegios que es pues espectáculos musicales con niños vosotros tenéis disciplina ensayos tenéis algunos niños preparadísimo es como vemos aquí tenéis un pedazo de escenario el teatro como habéis llegado hasta hasta ese punto

Voz 10 06:47 bueno empezamos hace cinco años y hace tres años y medio después de conseguir la primer licencia de webs dimos el salto al primer teatro se después ya nos entusiasma ambos ahí conseguimos la licencia de Annie no estuvimos en el teatro Reina Victoria Carlos soberanos abrió las puertas y estaba fascinado con con nuestros niños seguimos ahí ahí seguimos en el teatro Reina Victoria y creciendo con los niños

Voz 4 07:18 es interesante Sonsoles esto qué cuentas de las licencias porque me contaban fuera de micrófono que hay otros magos de hoy pero que no están licenciados no son el mago adiós oficial claro ellos

Voz 10 07:29 hacen sus versiones de pero nosotros no nos gusta hacer las cosas originales no entonces pues el proceso de conseguir la licencia hace tardaron unos cuatro meses no son menos el proceso de de lograr que Nueva York te te hagan caso conseguir la licencia y a partir de ahí pues eso fue un proceso ya en enero ya empezamos a trabajar en la obra hasta diciembre en los estrenos de todo un año de trabajo

Voz 4 07:55 ya habéis estado vosotros todo el año yendo no ensayos trabajando en la obra etcétera si queréis mandar desde aquí un mensaje a esos amigos que no veía desde hace un año

Voz 10 08:05 nada tiene tiempo no no no tiene muchísimo tiempo dos niños ensayan los sábados toda la mañana hasta aquí

Voz 4 08:12 mira habrá que no estén escuchando y estén pensando vaya plan más bueno para mis hijos a quiénes les encanta cantar que este año en Nochebuena no hicieron un espectáculo con las canciones de vaya usted sabe de Frozen por ejemplo que yo estoy desactualizado seguro que yo nada más que pueden hacer para ponerse en contacto con vosotros si que sus hijos participen no entran a formar parte de esta compañía

Voz 15 08:33 pues la verdad es que siempre hemos hecho audiciones también a los chicos hay realmente empezamos eso hace cinco años como bien ha dicho Sonsoles empezamos que tú comentabas antes en el colegio de nuestros hijos claro ahí es donde arrancamos después de dos años de trabajo muy duros y ahí fue cuando dimos el salto los niños tienen posibilidad de hacer audiciones Sonsoles además tiene también subió academia donde donde está abierta también a parte de Glee que es nuestra atención para seguir formando a todos los niños que quieran entonces es una oportunidad maravillosa los niños no sólo aprenden a cantar a bailar a interpretar aprenden a trabajar en equipo estás como un deporte sea realmente es un deporte de equipo se aprenden muchas cosas son capaces si disciplina trabajo el equipo compañerismo el hecho de poder hablar en público sea

Voz 4 09:34 sí sí sí os pregunto a vosotros qué diríais que os ha enseñado pertenecer a este club a Glee que me diríais que es sale así de primera no vale copiar a Lola que ha sido ha dicho compañerismo ha dicho disciplina que más cosas que habéis aprendido vosotros a convivir cantado en convivencia

Voz 9 09:54 padres también porque aparte de pasar horas en casa también ellos ayudan en ese proyecto haciendo en el vestuario maquillaje y todo eso entonces pues convivimos todos los para padres

Voz 4 10:08 bueno muy bien y además sois tantos niños que yo creo que lo que los padres la primera función la llena hay sólo con familiares luego claro hay que generar un teatro durante todo un mes insistimos hasta el treinta de diciembre en el teatro Reina Victoria bueno vamos a escuchar a unos anuncios ahora vale no os mováis de aquí seguro me seguir contando qué cosas habéis aprendido que os han regalado etcétera ya la vuelta seguimos hablando de vale

Voz 7 10:29 vale vale muy bien

Voz 4 10:46 Salid Baptista las de horitas olas Dorothy según hayan visto la versión doblada o la original siguen queriendo llegar a casa sanas y salvas continuamos teniendo gobernante sin corazón desalmados que atacan a los más débiles a causa de su cobardía hay hombres de paja que opinan desde sus atalayas sin dar muestras de tener demasiado cerebro el texto original de El mago de Oz se publicó en el año mil novecientos pero parece que sigue de plena actualidad como han escuchado nosotros estábamos hablando con Sonsoles Rodríguez Villar con lo helado el ceño directora y productora del musical El mago de Oz Icon parte del reparto de esta versión que está representando en el Teatro Reina Victoria de Madrid Marina Fornés Naya Castro Martina anda al humillado Hinault y Nicolás Castells lo tengo aquí escrito no me lo sé

Voz 7 11:43 bien pero buenos días a todos

Voz 4 11:46 me estáis contando fuera de micro claro yo preguntaba por un personaje con el que todos del que todos nos hemos enamorado cuando hemos visto al modo que es Toto yo pensaba que niño hará de Totó

Voz 7 11:55 es el perrito de Dorothy seguro que se han peleado por conseguir el papel de todo pero no no es un perro de verdad

Voz 4 12:02 contadme cómo se llama el Perro min ni ni ni ni ni mal y qué tal se porta bien

Voz 7 12:06 a quién es menos bien No line cuatro meses si no vale pero como

Voz 4 12:13 conseguís que un perro como mini que además es un chorrito se comporte durante la obra ya me sorprende que compartimos otro

Voz 9 12:22 bueno pues en en el en el puesto del espantapájaros donde se apoya así con los palos estos pues hay como una plataforma le ponemos un poco de de paté para que hice quedé hay entonces pues si alguien no se queda ahí chupando enoja está que la acoge

Voz 4 12:41 o sea que se queda quieta porque le pones paté hija Marina qué opinas tú dices esa idea de poner patas justo de tonos minutos te vas a sentar

Voz 17 12:50 es que al principio no sabía nada del paté entonces me me me fui a sentar pues de repente noté algo extraño a tocar y oler primero pues no sabía lo que era y luego ya me di cuenta de

Voz 4 13:05 todavía era muy joven pero cuando va triunfos en esto del mundo la interpretación tienes que pedir un doble para las escenas de

Voz 7 13:11 bate en la escena de sentarme escenas de riesgo bueno como llevó

Voz 4 13:17 después de de casi un mes haciendo la la obra como lleváis lo de los nervios como vais vosotros el miedo escénico o no lo habéis tenido en ningún momento

Voz 9 13:26 pero al principio sí sí no ya como acostumbrando Cuéntame Alba luego ya pues no no tienes por qué porque ya estás acostumbrado eh

Voz 4 13:39 dónde ha aprendido a perderle el miedo en la radio que habéis hecho rabiar en el cole

Voz 9 13:45 no no no no hemos hemos perdido la vergüenza porque empezamos en el cole y había bastante público y luego no se empezaran

Voz 6 13:55 llevar a la radio al teatro es

Voz 9 13:58 sí ya te vas acostumbrando y es menos raro

Voz 4 14:01 os gusta esto os gustan las sí bueno se nota hemos dicho que vais a estar en el Reina Victoria el día treinta vale eso quiere decir que la obra El mago digo que lleváis un año ensayando pues se despide del público el día treinta hay también es pedís vosotros de ella que supongo que también os dará un poco de pena pero no queda tanto tiempo si pensamos en cómo vais preparando una hora de detrás del otra seguramente no queda mucho tiempo para empezar a ensayar la siguiente producción

Voz 10 14:28 creo que por ahora vamos a seguir igual igual están todos ahí haciendo mucha fuerza para que continuemos continúa es con el estómago creo que continuará un pelín más no

Voz 15 14:39 esa nuestros chicos le da mucha pena también terminarla y nosotros por ellos hacemos lo que sea

Voz 4 14:44 vale yo sé yo sé que es la pena pero ahora que estamos en la radio que esto queda grabado que lo está escuchando mucha gente vosotros queréis pedirles a Sonsoles ya Lola hacer algún musical que os guste especial

Voz 7 14:55 bueno como les gustaría

Voz 4 14:58 la que fuera el próximo Matilda

Voz 7 15:00 qué sería venía bien que os parece ir hasta ya está disponible para licencias bueno pues ya sabéis abejas nosotros ya sabéis cuál es el plan del año que viene o no viene igual el año que viene volvemos a ver tilda

Voz 4 15:16 está ahí bueno habéis pedido Matilda para para interpretarlo en su versión musical pero ya habéis hecho la carta a los Reyes vosotros

Voz 7 15:22 no no todavía no den tiempo niños

Voz 4 15:27 bueno el día treinta cuando termine la envenenado donde los reyes lo saben todo bueno yo sí he hecho mi carta a los Reyes Magos vale porque tengo más tiempo libre parece ser que quiero hacer con vosotros un juego vale yo he metido en esa carta en Mi carteros puesto algunas de las cosas que a mí me hubiera gustado que me trajeran los reyes cuando yo tenía vuestra cuando yo era un niño como vosotros vale cosas que estoy seguro que vuestros padres son nuestros primos mayores también pedían en sus cartas y me gustaría saber qué pensáis vosotros de esos regalos que yo me he pedido por ejemplo los tengo aquí vale

Voz 18 15:58 tengo esta foto vale esto me encanta mi me encantaba que creéis que es esto

Voz 7 16:04 bueno sí como un proyector de mini película mira una pista todavía está sonora

Voz 19 16:12 bueno creo que creía

Voz 10 16:17 esto se llamaba efectivo se llamaba el cine diera un proyector debo

Voz 4 16:21 Mina continua al que había que darle a la manivela y nosotros podemos proyectar estas películas pequeñitas en la pared de nuestra de nuestra casa bueno muy bien esta es la sabéis tenías que darle todo el rato a todo es es como como la bici de Marina tampoco tenía moto

Voz 7 16:36 bueno a ver si sabéis qué es esto

Voz 20 16:40 a ver un ruedo como muy bueno

Voz 7 16:44 es un tema gocho si es donde mi coche

Voz 4 16:47 pues eso no es tan antigua escuchar cómo sonaba el tamaño

Voz 21 16:54 sabéis que no quería decirle Tamargo chico en estos sonidos con este lenguaje

Voz 8 16:58 tenía hambre Otis hacía caca hubiera más claramente

Voz 4 17:04 muchísimas gracias habría que cuidarlo había que limpiarlo había que jugar con él mantenerlo entretenido porque si no moría anoche así que hay que tener cuidado con el bueno esto

Voz 7 17:16 sí sí como una radio una error a mí me P3 bueno mira en alta voz Ripoll mano vamos a escuchar el Walkman

Voz 4 17:39 efectivamente en haya suena muy antiguo porque además lo es aunque no tanto nosotros y estoy seguro de que ahí Dolores lo saben bien no antes de que existiera Spotify perdona Loli Sonsoles antes de que existiera Spotify escuchábamos la música sí en una cinta de pequeñas de plástico que se llama que se llamaban cintas de caset entonces la primera vez que yo escuchó ver Over the Rainbow probablemente fuera en un aparato estos

Voz 20 18:01 no

Voz 7 18:02 os lo queréis pedir esta a lo mejor sí que suena una polaroid

Voz 4 18:10 ya tienen Polaroid porque han vuelto a poner de moda en este sonido

Voz 22 18:15 uno la foto

Voz 4 18:17 la foto se imprime inmediatamente

Voz 22 18:20 Martina no sea no conocía de eso sí

Voz 7 18:22 yo tengo una moderna hemos hemos cogido una edición antigua de la a ver este juguete con esto Simon de memoria a conocer la secuencia sí

Voz 10 18:41 versiones hay versiones modernas estaba muy bien el no

Voz 4 18:45 más difícil no este con cuatro colorines que había que hacer esto escuchar

Voz 20 18:51 y yo lo tomo pero lo que tiene más bueno es que aquí está muy grande en la foto

Voz 4 19:00 bueno pues somos estamos distantes en edad pero no somos tan distintos mira este este es un juego que afortunadamente ha pasado por completo de moda

Voz 20 19:08 Línea Elena

Voz 7 19:09 esta línea directa bueno esto es un teléfono

Voz 4 19:12 el parecido al que te den reglada y Martina pero pero dice no no es bueno quién se va con el teléfono el indirecta es como un zapato Rosado botones y uno marcaba números de teléfono que le iban saliendo en el tablero

Voz 18 19:26 escuchaba cosas como ésta mira hola

Voz 23 19:30 ahora te gustan los de colores

Voz 8 19:36 esta conversación están naturales

Voz 4 19:39 como como el Tinder de Ahora el tener más o menos sabéis que es uno es lo que pasa es que era era afortunadamente y afortunadamente ya pasado de moda con lo cual los niños de oye no jugáis a esto

Voz 7 19:57 lo dice con la boca pequeña la muy rara es una consola de bien pero no es la primera consola portátil que

Voz 4 20:04 esa contienda creo vamos o la primera por lo menos que que tuve yo qué te parece y además era en blanco y negro tenían juego buenísimo que es de Super Mario que lo conocéis porque su personaje que ha mantenido hasta que sonaba así pues ya ves que me voy a pedir yo para estos Reyes aparte de un supresiones no me lo van a traer yo me enteré siempre el barco pirata de Inmobiliaria

Voz 7 20:31 eso para eso pues nunca me lo trajeron los Reyes yo tengo uno

Voz 15 20:41 no se lo pedimos a Pablo en vuestras cartas

Voz 7 20:44 el barco pirata por favor luego es pasa la dirección una entrada para ver si es posible bueno el barco también hace ilusión en El mago de Oz hasta el día treinta hasta el domingo día treinta en el Teatro Reina Victoria de Madrid

Voz 4 21:05 espero chicos que sacan genial las actuaciones que os quedan también por lo menos como como han salido hasta ahora nos venimos de Alba de Nicolás de Lola de Sonsoles de mí

Voz 7 21:15 cómo es que me temo Martina Benayas de Marina muchísimas gracias por venir a muchísima suerte y mucho ánimo

Voz 4 21:23 escrito con vosotros gracias