"Tengo empacho de mi mismo"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 2 00:10 Carlos Tarque muy buenos días feliz Navidad buenos días y feliz en Navidad también claro oye Carlos cómo se celebran las navidades en casa de un rockero

Voz 3 00:18 pues en casa Un rockero no lo sé porque si el rockero se yo no estoy en casa

Voz 2 00:23 tienes que pasar por allí para ver cómo es la vida era ir a ver cómo como común bueno

Voz 3 00:28 lo principalmente haciendo conciertos normalmente aprovechamos estas fechas que la gente le gusta adaptarse los cuartos claro y si hacemos conciertos y luego voy a visitar a mi familia en Galicia como no puede ser de otra manera no como lo digo sé que vuelve con el turrón la verdad que que si contento y cantas villancicos cuando vas a ver a tu familia no te vea canciones paganas ya de Orlando

Voz 1646 00:50 como tiene que ser bueno en cualquier caso que nadie se extrañe Carlos Tarque aquí en muchos de ustedes conocen por ser la voz de de M Clan no ha sacado toda vía todavía un disco de villancicos el primer disco en solitario de de Tarque no suena a Navidades salvo que celebro esté las navidades en un bar de carretera con motos aparcadas en la puerta en la California de la década de los setenta el disco de Tarque es puro duro rock'n'roll

Voz 2 01:44 suena guay el ICO por la radio y la verdad es que suena siempre que vengo a las radios normalmente no escucharlo casi uno escuchamos la música con cascos llano claro sólo cuando vengo a la radio hostiase parece que logra vamos bien pero no parecemos nosotros normalmente escuchas tu propia disco te lo pones en casa bueno general lo escucho

Voz 6 02:02 todo lo estamos grabando y cuando el acabamos de grabar durante dos semanas en mover ya estoy harto de

Voz 3 02:08 luego ya al cabo donde de meses o lo que sea pues ya lo retomo y tal pero es cierto que está de cinismo tú date cuenta que cuando nosotros grabamos un disco ya llevamos un año y medio escuchando los temas claro cómo van creciendo y todo esto entonces estás un poco harto ya estoy totalmente es que esto la gente lo sabe Vergara un disco lleva proceso largo

Voz 7 02:26 en las canciones que igual hay que grabar las siete ocho veces hasta que suena perfecta

Voz 2 02:30 luego hay que escucharlo ambos producción luego hay que teorizar lo en fin que la canción guardo muy rodada la semana de que sale el disco yo estoy de un empacho de mí mismo

Voz 3 02:38 esto que luego me pasa con los escucho a lo mejor se seis siete meses después os vais a joder qué qué bien que mal pero a mí me ha pasado hay alguna discos míos que no me lo pongo

Voz 1646 02:48 pero para que la gente entienda más o menos qué está pasando y porque estamos hablando contar qué y por qué no está aquí Ricardo hay que decir que después de veinticinco años con M Clan Carlos Tarque se ha independizado que teniendo en cuenta que la edad media en España para independizarse son los veintinueve coma seis Iker ha está costo a veinticinco sólo hay que estar bases como enhorabuena Carlos

Voz 3 03:06 sí sí sí

Voz 1646 03:07 pero esto es una independencia completa no llevas unos meses no has vuelto nunca al viejo estudio de hay que van a buscar no

Voz 3 03:15 no no pero ahora no tengo que decir que que en Mende penalizado pero así es la independencia temporal no por un problema Islán seguimos pero aprovechado de este impasse un par de año un par de añitos bueno de respiro con M Clan pues para hacer este disco en solitario que ya me rondaba la cabeza pues hace un tiempo claro de alguna manera es como

Voz 1646 03:35 a dejar abierta la puerta de M Clan que sí hay es una marca que me ha abierto otra puerta pues para me imagino Carlos yo lo XXV años trabajando pues también es seguramente te han ocurrido muchas ideas que igual no era el momento de poner en práctica como que te has podido sacar espinita no digo que sin duda no

Voz 3 03:51 no yo creo que explicar lo vamos a gente que este disco salir de Abertis yo creo que es obvio uno quiere hacer algo que haga él solo no el que él aunque suene un poco egocéntrico o egoísta pero al final un artista o una persona tiene derecho a hacer lo que el lo que él sólo decide no no porque en otra situación con M Clan estemos mal y nada pero sí que me apetecía tomar yo me creo que decisiones hacer un estilo lo que estáis oyendo que quizá con M Clan no tiene toda la cabida que yo quisiera no y entonces bueno es un proyecto diferente que el que está bien con otra energía hay otra tal y otro y otro

Voz 1646 04:21 y además el momento parece que digamos que todo encaja no porque Delta el último disco me metí en un disco más tirándolo Fall con más acústico y de repente has dicho pues es que yo tenía unas ganas enchufar me iré sonará Side eléctrico ya se potente que de alguna manera la pregunta en realidad Carlos te has quedado a gusto

Voz 3 04:35 sí es cierto que era una noches entrar un garito en Alicante de rock escuche un tema que era creo que era de los jet podrá alguna banda del qué ganas tengo de hacer un disco que tenga está caña no que yo yo yo soy esto pero lo que me conecta con y yo primario

Voz 1646 04:52 esto no el Carlos que escuchaba que escuchaba discos en su casa cuando Casa de Murcia ese Carlos a que sus colegas ya que me imagino en la calle que es el el nombre que has elegido para el viernes

Voz 3 05:02 es el apellido de mi madre mi segundo apellido pero claro primeros González como tú si Tarque eso yo no voy lo que tu dices esa esa ese chaval de catorce años que creció en un barrio escuchando el disco de AC DC Led Zeppelin y esto es lo que hay un poco en el disco es lo que yo quería casi reafirmar no sí sí

Voz 1646 05:19 además es toda una declaración de intenciones es el disco lo llamo cómo me llamo yo yo soy que aquí bien bien gordo debían en a todo lo largo en la portada de y además debajo una radiografía de tu propia calavera es tu cabeza no es por cierto fantásticamente

Voz 2 05:32 Duran no hay vino bueno hay ahí hay otro día lo vio un amigo que son todos lo dijo metes falta el cuatro y el cómo hablan de ello sí sí sí sí digo el el carné de conducir bueno pues vamos a ir a la vuelta vamos a hacerle una buena radiografía al disco de Tarque

Voz 1 05:57 hoy por hoy con Pablo González Batista Hoy por hoy con Pablo González Matisse

Voz 8 06:04 eh pero se quejarme

Voz 1646 06:31 va a comienzos de este dos mil dieciocho supimos que la banda M Clan si va separar temporalmente para tomar un descanso un respiro a sus fans sea muchos de aquellos a quienes nos gusta el rock'n'roll pues Nos sentimos durante un momento una pequeña sensación de orfandad esa es la verdad lo bueno es que ese sentimiento no ha durado mucho porque Carlos que no dado ni un año en darnos un nuevo motivo de alegría en forma de disco en solitario Tarque

Voz 8 06:59 de

Voz 1646 07:00 te presentamos lo los periodistas en estas entrevistas solemos decir la mejor voz del rock en castellano esto lo enseñan en la carrera de periodismo dicen a Carlos Tarque que presentarlo como la mejor voz del a me consta que esto te da un poco igual en realidad aunque obviamente los tiro pues Molas pero yo sí que creo que es uno de los tipos con más carisma que yo he visto sobre un escenario más allá de la voz y esto que suena es el primer disco que sacas en solitario después de haber pasado veinticinco años siendo miembro de M Clan en realidad tú podías haber hecho lo que te era absolutamente la gana un disco de baladas un disco de rancheras a lo mejor pero no Tarque que es un trabajo de rock'n'roll de trabajo de rock'n'roll con formato clásico guitarra bajo y batería es decir aquí no hay trucos vuestro tú una voz que tiene alma militancia en el rock'n'roll no me gusta mucho

Voz 3 07:43 esa idea pero lo de militari religión han ido mucho ánimo pero sí es cierto que bueno que como te decía antes es siento algo cuando escucho rock no es siento siento una cosa

Voz 9 07:54 que está en mi ADN hay bueno pues de esa manera pues les soy fiel a mí mismo no ya

Voz 1646 07:59 es curioso porque muchos rockeros Carlos a ti que te gusta mucho la música se van con el pasa el tiempo semana

Voz 2 08:04 hablan dan ventaja en tu caso ha ido el proceso inverso digamos que la procesión va por dentro de la ficción ha ido luego lloro hasta como para el telediario telediario seguro no

Voz 1646 08:14 es muy bueno que te pase sea que aunque la procesión vaya por dentro tú siga sacando discos de rock'n'roll en un país en el que yo creo que está siendo poquito

Voz 3 08:20 Rock and Roll Clásicos bueno nunca lo ha habido mucho no en España vía grupos de heavy metal como Barón Rojo por un lado luego lo estaban los el rock urbano todo lo que venía de Leño y que si sigue estando y que además es bueno pero echando que rosando se los despidió pero es cierto que el rock con tintes en clásicos como lo que hacemos y cómo lo que hemos hecho M Clan y como con lo que estoy haciendo yo nunca ha sido una nunca está muy está un poco en tierra de nadie siempre aunque sí que hay bandas pero sí que están en la uno no se conocen demasiado bien

Voz 1646 08:51 bueno pues he visto yo mucha gente piensa Carlos que tú te limita a escribir las letras ya cantar las pero quizá hay menos gente que sabe que también participa en la composición aunque en este disco tiene muchísima importancia Carlos Raya que es uno de los mejores guitarristas de este país

Voz 3 09:04 bueno yo siempre todas las las músicas toda la música que he hecho en mi vida exceptuando tres o cuatro temas que los hecho musicalmente con alguien con guitarrista algunos los hechos solo y luego yo echo las letras en general entonces lo que tu dices joder qué bien te ha salido esta letra porque tú solo hace la letra no no yo hago música y letra es cierto que sí hombre me apoyo en alguien para componer lo que creo que yo realmente no tocó muy bien bien mal entonces necesito ayuda claro pero en general la música alabó con alguien no cuando ya sea con Ricardo en el caso de Emiliano con Carlos Rayan

Voz 1646 09:35 y luego hago yo las letras eres eso veo por la calle con el móvil se me ocurre una idea de una melodía en una nota de voz se está haciendo hacen muchas

Voz 3 09:42 no debería decirlo pero lo voy a hacer

Voz 2 09:45 bueno pues a veces en el coche pero es que eso está mal visto ahora la verdad

Voz 3 09:49 es que es un poco triste tener que decirlo pero es casi todas la letra este disco lo has hecho en el teléfono porque claro lo lleva siempre encima entonces escribes Borrás no tienes que no tienes esas mogollón de de hojas que ya no te acuerdas que frase era

Voz 2 10:02 bueno yo te bien Giner Carlos Ponce

Voz 3 10:05 el izado por AP lo algo yo me regalo

Voz 1646 10:07 bueno si cuela cuela el resultado de muchas horas de grabación y de muchas muchas horas conduciendo pensando letras etcétera es un disco que es absolutamente infalible este Tarque si te gusta el rock'n'roll porque yo creo Carlos que es una especie de manual clásico ya que empieza la radiografía que decía antes que le iba a hacer al disco vale el disco a veces suena ahí sí y como en el Estrecho

Voz 8 10:34 un

Voz 9 10:41 sí sí o AC DC

Voz 2 10:43 dónde me Cambiasso un poco en función de la demanda

Voz 3 10:46 Serna allí en anécdota de un vendedor de compañías gráfica hace muchos años que fue una convención euro

Voz 9 10:53 P A L dijo uno de Francia dice oye pues Isi Disi está funcionando muy bien y él dijo a en España lo que está federaciones

Voz 2 11:00 desde ahí un grupo que

Voz 9 11:02 qué hay más consenso sobre cómo pronunciarlo habrá quien diga Fred nosotros decimos Free no pero esto pasa sin salir de Tarque de tu disco

Voz 1646 11:20 ya hemos pasado digamos hemos pasado por Free y a veces el disco son poco Jimmi Hendrix

Voz 11 11:26 sí un

Voz 2 11:32 en cuenta que la culpa es del guitarrista dentro de una responsabilidad que Carlos Raya este de algún modo

Voz 1646 11:41 es un homenaje pues tuyo y también de Carlos en este caso a la música que os hizo querer subir es aún escena

Voz 3 11:46 cuando eres pequeño no es que sean homenajes que realmente es

Voz 1646 11:49 eso es lo que te suena influencia clara no

Voz 3 11:52 a veces en el caso por ejemplo de este tema de piso luego solitario sí que está ha provocado este este sonido Hendrix sin tapujos me da igual si dicen suena a Hendrix sí claro era un poco provocados y casi como un homenaje el resto de yo creo que es un poco pues un batiburrillo de influencias Mis están muy clara y que al final es casi un género no es como tocar blues no todo suena vikingo a un artista de blues porque es casi digamos casi un género o un ejercicio de estilo casi pero bueno nosotros sí que buscamos dentro de que sea un ejercicio de estilo que haya canciones canciones se puedan cantar y que sean reconocibles no

Voz 1646 12:27 dentro de ese ejercicio de estilo que haces Carlos hay algo que yo te agradezco profundamente que saber empezado el disco con un grito

Voz 12 12:36 en eh

Voz 1646 12:39 que esto del grito inicial ese grito de rock'n'roll así seco seguido perdiendo un poco hacerse a medida que he ido avanzando el género pero hubo un tiempo en que esto era muy muy habitual vamos a hacer un repaso por algunos gritos icónicos de la historia del ejemplo lo hacía Iggy Pop con los Stooges

Voz 9 13:01 lo hacía también la roja con los Jazz

Voz 1646 13:03 es

Voz 9 13:06 a esto lo hacía Paul Rogers comprime

Voz 1646 13:15 que ya han poco más cercanas a mí me gustaría acercarme por supuesto y aquí puede que no sacamos un poco del género lo hacía el Rey del grito inicial en las canciones que es en pie hay saluden James Brown

Voz 7 13:31 gracias Carlos Tarque por volver de reivindicar el grito el grito inicial en las canciones

Voz 1646 13:35 no es un poco esto como el quejío flamenco

Voz 3 13:38 bueno si yo sobre todo lo que nosotros queremos mantener era la parece un tópico casi pero es la sensación de que estás en un local con una banda tocando y eso es posible que suceda a la propia energía del tema lo que hay en el disco es un un trío graba se agravan directo digamos no

Voz 1646 13:55 tocando todos junto con los dos juntos son varias

Voz 3 13:57 Thomas y la que toma que más nos ha gustado en la que se ha quedado luego yo en general grabar la voz después no ya entonces ese grito esa especie de energía real de que puede natural que puede suceder en un medio una actuación pues yo creo que tiene que plasmar

Voz 1646 14:11 sin duda y además es un disco que no sólo en lo formal no sólo la parte musical también es un disco de rock and roll desde el punto de vista de las letras porque analizando un poco el contenido de que no te has dejado fuera Carlos ningún tema de los habituales en el rock'n'roll que podrían ser más dejar aquí un pequeño repaso el baile

Voz 2 14:33 está presente desde las primeras canciones del proto rock'n'roll en los años cincuenta el desierto por supuesto un clásico del rock and roll el diablo representa tantas cosas en la iconografía rock como también los tatuajes y las calaveras es decir que ya no tengo ninguno queda un poco Khimki aquí en el albergue de carcelarios poco taleguilla moleste con boli Bic eso no se quitan no sólo borrando porque luego sino que como casi no se ve no me lo recuerda también al adolescente de aquel no

Voz 1646 15:17 coche si tienes no ya nos ha dicho que conduce seis es bueno pues los motores y los coches también están presentes el disco

Voz 14 15:24 va

Voz 1646 15:26 no

Voz 7 15:29 el gran mito del rock and roll que es vivir deprisa y hablando de vivir deprisa incluido incluso un homenaje a tres grandísimas voces femeninas de la música que vivieron quizá demasiado rápido intensamente son Janis Joplin Amy Winehouse Billie Holiday

Voz 1646 15:57 por ciento además yo creo que es la canción más M Clan junto con bailo quizá de todo Elvis

Voz 9 16:02 qué es lo que viene dando qué bien lo tiene

Voz 3 16:04 es pues si si si no conoces a una si este temas digamos que es el sí que es cierto que podría estará un disco de M Clan es el más acústico y creo que también le alguna pincelada el disco hable descargaba de tanto detentaba electricidad un poco más dulce Ibar a mí sobre todo sentimentalmente pues tiene mucho peso porque son tres mujeres que admiro y tres artistas que siempre me han conmovido no entonces me me apetecía hacer esta esta canción esta esta dedicatoria no

Voz 1646 16:30 además son tres mujeres lo decíamos antes que a menudo muy rápido muy intensamente y que han muerte demasiado jóvenes

Voz 2 16:36 egoístamente para todos han muerto demasiado jóvenes sin duda tú en cambio Carlos ha conseguido un equilibrio eh bueno es que nuestros años no fueron tan salvaje

Voz 1646 16:44 por cierto que por ejemplo de nuevo en Vigo en House bueno Gianni

Voz 3 16:47 dejó varios discos y Billie Holiday mucho más pero Amy Winehouse ha dejado

Voz 1646 16:50 dos sí que no se ha perdido cara

Voz 3 16:54 Hsiao no yo creo que para que Keith Richard ligeramente

Voz 1646 16:56 ya no corras es triste que salgan de pero

Voz 3 17:00 bueno pues

Voz 1646 17:01 así lo ha hecho un poco más emocionante este viernes estás en Valencia el sábado veintinueve en la sala Apolo de Barcelona el once de enero en Santander dos en Santiago veinticuatro y veinticinco juegas en casa en Murcia no hoy el XXVI en Castellón y hay que decir que sí a lo mejor alguien llega a los conciertos sin saber muy bien qué va a escuchar lo mejor dice bueno volver habrá que el M Clan creo que vosotros en los conciertos la canción que suenan desde que empecé a tocar ya empieza a dejar las cosas un poco claras

Voz 2 17:32 es bueno que habéis venido a escuchar rock and roll porque a mí me gusta el rock'n'roll como Jean Genet

Voz 3 17:38 la verdad que sí además que el primer concierto grande que oprime vida eran Scorpions Joan Jett pues la telonera eh

Voz 9 17:43 en el año ochenta y cuatro

Voz 3 17:46 el Palacio de Deportes antigua de la Castellana y bueno pues también es una conexión con con con el principio no es una especie de para mis aunque súper Topic lo voy a decir sí que es un cerrar el círculo es una vuelta tampoco es tópico pero también es real también es verdad que los tópicos

Voz 7 18:02 quieres que pidamos desde aquí por favor que el GT no pida Carolina ya no lo piden

Voz 3 18:08 bueno yo creo que la gente que viene a ver el concierto de esta gira sabe que no va a haber M Clan entonces no vamos a hacer Carolina no antes de terminar Un

Voz 1646 18:16 el Sage tranquilidad que ya ha sido filtrando a la hora de la entrevista para el público de M Clan que es que los planes de volver en dos mil veinte para celebrar ese aniversario por todo lo alto el disco este sí amplia no el placer

Voz 3 18:28 si queremos como hacer un homenaje sin enchufe de veinte años de Sin enchufe que fue un disco que nos catapultó que siempre me ha gustado esa expresión de catapultada me una catapulta Ricardo Gil

Voz 2 18:40 el hombre bala bueno pues a a que los conociera

Voz 1646 18:42 en público yo creo que en realidad los fans de M Clan lo que tienen es dar motivos para estar doblemente es enhorabuena porque en el fondo es en este impasse en el que cada uno pues ha tomado su propio tiempo para respirar y para generar proyectos al margen de M Clan Carlos acaba de presentar nuevo disco Tarque Ricardo el hombre barullo de preparando unos temas muy buenos claro con lo cual es un dos por uno por no la compañías daban encantado ya el final en este dos mil veinte la recuperación de ese fantástico sin enchufe de M Clan por ahora tenemos Tarque el disco en solitario de Carlos Tarque titulado así porque no hace falta nada más un verdadero tratado de Rota absolutamente infalible Carlos Tarque muchísimas gracias por haber venido esta mañana a vosotros un lujazo