Flash deportes SER 14:30 (26-12-2018)

confirmado el tiempo de baja el delantero del Celta Iago Aspas el gallego estará fuera de los terrenos de juego entre cuatro y cinco semanas tras confirmarse que sufre una rotura de fibras en el gemelo de su pierna derecha en España el fútbol de está de vacaciones navideñas pero no quiere decir que para en el resto de países hoy es el Boxing Day en la Premier League con ocho partidos para esta tarde varios de ellos muy destacados a las cuatro el Manchester City de Guardiola visita Lester después de haber perdido en el último partido disputado ante el Crystal Palace el líder el Liverpool por su parte con la intención de seguir imbatido recibe al Newcastle el Manchester United recibe en el segundo partido de Solskjaer en el banquillo y el Tottenham de Poquetino recibe al Portsmouth a las seis y cuarto será el Brighton Arsenal y desde las ocho y media el Watford de Javi Gracia recibe al Chelsea jornada dieciocho también el el calcio italiano con cinco interesantes choques desde las tres de la tarde la Juve que visita al Atalanta con novedades pues Allegri confirmó que Cristiano Ronaldo partirá como suplente por primera vez en Liga para empezar a darle descanso al luso y a la misma hora serán el Bolonia Lazio o el Sampdoria que llevo tres partidos más a las seis de la tarde con el Roma suelo como más destacado la jornada que cerrará con el Inter de Milán Nápoles el más atractivo desde las ocho y media tercero contra segundo del resto está a punto de reaparecer Rafa Nadal lo hará el viernes en la exhibición de Abu Dhabi contra sudafricano Kevin Anderson el surcoreano Kim Chong será el primer partido que dispute desde que se lesionara en las semifinales del Juve so pena a principios de septiembre y en la NBA votaciones abiertas hasta el próximo veintidós de enero en España para el All Star que se celebrará entre el trece el quince de febrero en Charlotte