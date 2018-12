100 Yardas - Sin tiempo para más (Programa 143)

Voz 2 00:00 aquí fútbol americano

Voz 1025 00:27 qué tal estáis bienvenidos a la semana dieciséis ibamos a cumplir la diecisiete esto va a llegar a su final al final en cuanto a temporada regular bien la emoción porque estamos apuestas a puertas de los Valcárcel los playoff estamos a punto de vivir ya lo que viene siendo el pozo trocito de esta historia esta temporada que el postre viene cargado vírgenes cargado porque hemos tenido en fuentes se va también de de sorpresa de gente que ha perdido todas las opciones o prácticamente depende de otros de historias que dan por concluida una temporada mucho que analizar de todos estos equipos pero antes dejadme que salude a la familia por qué me da igual que esto es como como los partidos de verdad Si cae nieve si llueve si hay nieve la pero aún se ve un poco da igual que sea Navidad fin de año o año nuevo que aquí estamos toda la tropa tengo a Moisés riéndose a mi lado hola Moi qué tal estás

Voz 1359 01:25 hola Pedro qué tal qué tal Iker que tirar de Jones

Voz 3 01:29 ahí están Iker hola Iker San Sebastián

Voz 4 01:33 es muy bueno eso Lafita eh fieles a los que sí

Voz 1025 01:36 señor John Terry Jones qué tal estás amigo

Voz 5 01:39 pues aquí estoy en un cóctel en la carretera llegando ya para poder estar algo más tranquilo está Luis

Voz 1025 01:47 estás huyendo de de todo lo que ha pasado este fin de semana Ana o no porque claro ha sacado pecho el primer día pero luego te has tenido que tapar porque te han caído por todos lados

Voz 4 01:56 hombre me lo que María que tema

Voz 1359 02:01 yo pensaba que huya de los cuñados algo de eso

Voz 1025 02:05 en estos días a los que nos escucháis por Navidad Feliz Navidad ya los que sigáis escuchando volveremos en Año Nuevo así que feliz año pero ya lo comentamos a final del programa antes que nada vamos si no has visto nada te vamos a recordar los resultados y te damos a te vamos a dar la fotografía de los playoff de los Walker Si cómo está la película para que te hagas ya pues eso la idea global de lo que tienes por delante durante todo el mes de enero venga vamos bueno la cosa comenzaba a Cannes en Tita en en la semana los Kings perdían frente a los Tai tan sí eso le da opciones a los Times perdona que luego lo cuento eh Baltimore ganaba veintidós diez al Los Ángeles Chargers en una de las alegrías de Louis Jones del fin de semana no Giants para Nica en la única no ya ya has Palma van veintisiete a veintiocho con los codos de un partidazo de los Colts que les da muchas opciones pero ahora lo contamos Jaguar ganaban diecisiete a siete los dos luego sondar halagos Sadena pero todos porque Miami me lo confirmó de que o quemamos todo eso ya arrastramos propuesto hasta cambio de de de Beachy todo

Voz 3 03:34 a goza del balón al Black Monday me parece a la de momento a Zaragoza de la hoy no

Voz 1025 03:39 veinticuatro rabieta Carolina Panthers venga perdían y de qué manera frente a los Brawn veintiséis puntos para los Brown dieciocho para los vengas Tampa Bay empezaba a ganando pero al final a ganar los Cowboy Veintisiete a veinte a Tampa Minnesota Vikings pasaba por encima de los Lions veintisiete a nueve los Beatles perdían contra los Patriots dos veinticuatro a doce para los Patriots Green Bay Packers en un partidazo de pim pam pistoleros yo creo que había muertos por todos lados ganaron cuarenta y cuatro a treinta y ocho en la prórroga los jets los Tex Sans perdieron frente a los Eagles en otro partidazo el fin de semana XXXII puntos para los Eagles treinta para los Texas mí ganaron treinta y uno nuevo eh a los a Chicago ganó catorce nueve A Foreign hay Nurse madre mía y los Steelers bien gracias perdieron y de qué manera veintiocho treinta y uno frente a los Sims en casa de los IMS otros que perdieron por sorpresa aunque está moi que no se lo cree

Voz 4 04:37 al menos menos sorpresa eh

Voz 3 04:40 la Estévez XXXVIII treinta y uno en

Voz 1025 04:43 muy bien ganado además una sorpresa gorda ganarlo los Veintisiete están los Broncos vendavales banda pero bueno eso esa es la historia ahora mismo pero me vais a decir bueno ya ahora que bueno en la clasificación y cómo está todos voy

Voz 4 04:57 el cuadro el cuadro El cuadro

Voz 1025 04:59 la división los que llamaban directamente a play off está Kansas City están los Patriots están están los Rame ninguno de ellos enfrentará entre ellos todos vendrán tendrán un equipo de la segunda línea os voy a decir ahora por ahora por ahora en Wall carece están metido los coffee los Texas ojo con los coches porque tienen que mantener el puesto los Chargers y los jugarían otro lo de las pero ojo con él porque están obligados a ganar Minnesota jugaría contra Chicago pero ojo con Minnesota porque si pierde

Voz 1359 05:38 eh

Voz 1025 05:38 este fin de semana no aquí donde el partido esto con estoy dando ahora que además juega con los pairs efectivamente tendría un papelón Ischia Tel va contra los cowboys en principio estos están liberados porque por detrás que tres equipos se pueden meter se pueden meter los tácita

Voz 1704 05:55 sí

Voz 1025 05:55 los Steelers pero que sería una situación rocambolesca que palmaria en los Rubens que habría un medio empate ahí bueno tendría que que aluden bueno yo creo que alinearse la luna Júpiter Marte y un poco más para que se metieran pero podrían meterse pero ojo en no lo tiene difícil sólo Siegel porque tienen el el hueco Si sí Minnesota Palma contra Chicago los dentro así es fácil

Voz 1704 06:22 la cuenta los hijos es tan sencilla como ésa también lo es para los Colts y los tan que juegan entre ellos el ser va a ser el primer partido de play off porque el que gane se mete tal cual para los para los Steelers la la cuenta es tan sencillo ella como ganar su partido y encomendarse a que unos muy en forma Cleveland Brown Le agua en la fiesta a uno

Voz 4 06:45 ay ves que yo creo que ese ese ese país

Voz 1359 06:48 juega en ese juegan Baltimore

Voz 4 06:50 Juan por lo que hace que sea mucho más difícil dímelo

Voz 1025 06:53 es que decías algo por ahí

Voz 5 06:55 no digo que ahí está que la carambola no obstante claro a verlo se sin él lo que sí han dejado claro lo quité viñedo diciendo tiene que tienen un equipo con la calidad para poder haber estado sino es decir no se lo han merecido

Voz 4 07:10 te va excluye que tienen la calidad creo creo que en eso todos los luego vamos a hablar de ese partido hablamos de los seis Steelers no te vale

Voz 1704 07:21 pero que no han hecho su trabajo durante el año también

Voz 4 07:23 esto todo esto va a ser estar siempre hay que hablar con matices de su último

Voz 1025 07:30 sí sí lo oye si simplemente por completar la fotografía os voy a contar que este fin de semana al diecisiete la última semana dos fins van contra Vilks aquí no hay nada decidir Lions van contra Green Bay no hay nada decir ya Wants van contra Texas ojo aquí porque si pierde los texanos igual

Voz 1704 07:46 sí a los Texas les pasa que todavía podrían acceder al by si pierde los Patriots o que podrían perder la división si pierden y creo que los

Voz 1025 07:54 que ojito ojito con los texanos jets van contra Patriots patrio están salvados

Voz 4 07:59 te permita ganar para asegurarse el eso sí Esla

Voz 1025 08:02 Nico Panthers van contra los sens que ya está todo asegurado ahí y juegan en casa de los Giants Falcon van contra las vacas a Baltimore ojos te parece

Voz 4 08:13 te tienes que ganar para asegurarse la división sí señor

Voz 1025 08:16 Reynders Kansas City no hay nada decidir

Voz 1704 08:18 sí si pierde los Kansas City CIF gana los Chargers el el sido uno sería para los charcos

Voz 1025 08:23 efectivamente efectivamente esté a razón de esa no lo había calculado Chicago va contra Minnesota en Minnesota ojo

Voz 4 08:30 ojo porque aquí jugando a la vida es una final la pregunta aquí descansara jugadores chica guardar armas contra la contra su previsible rival en la ronda igual

Voz 1359 08:39 nadie debería o o

Voz 1025 08:42 te quitas a los By Kim de medios ibas contra los hijos juegas con todo ganas

Voz 1704 08:47 además de quitarte a los fines de enmedio todavía aspira a que si pierden los

Voz 1025 08:52 te metes como primero te bueno te te metes

Voz 1704 08:54 hondo pero tienes contra unos Fiorina Innes que ya nos están demostrando que les va mucho la música de Fassi

Voz 4 09:01 ya a los equipos de play Perelló

Voz 5 09:05 los da yo entendería que máquinas hermana

Voz 1359 09:07 porque es quitar después de las dolencias que tuvo hace estuvo dos semanas seguidas sin jugar no por lesión

Voz 1704 09:12 yo he jugado el defensa que están tocados bien ya descansas entendería sea que hubiera necesitado forzar a Eddie Jackson lo abre

Voz 1359 09:18 lo habría forzado pero yo entendería por ejemplo que en el partido contra el conservador porque lo que interesa es después de tantos años de sequía jugar los play off

Voz 4 09:27 llegarían es abstracto y vamos a ver

Voz 1025 09:30 venga os van contra Steelers con el buen rollo que tienen estos le va la vida pero es que les va a la vía tienen que ganar y esperar esperar a

Voz 4 09:39 ante el debate de mal timo porque claro

Voz 1025 09:41 el último a ver y que ganen los Brawn esa es la cuenta

Voz 1359 09:44 ante

Voz 1025 09:45 Eagles van con todos los Rockets Kings partió de vida o muerte para los y sólo pueden ganar pero también es otra efectivamente Los Ángeles Chao encontramos broncos bueno ellos están jugando el vaya aquí si ganar ganó

Voz 1704 09:59 Mar Ike pierda los Chief en

Voz 4 10:02 casa contra Oakland a ver es muy complicado muy improbable complicado fue encontrado rands los ramas pero asegura Del Valle sí señor sí o sí

Voz 5 10:12 tocar Dinamarca encontró dos hijos Adescas

Voz 4 10:15 está todo hecho está todo hecho y ojo porque el rey

Voz 1025 10:18 a contar a partido que se

Voz 4 10:20 en primer partido de playoff es común

Voz 1025 10:23 esta es el mata mata que dicen

Voz 4 10:25 nada se mete el verde se va a su casa recto tal cual

Voz 1704 10:29 si empatan gana los Steelers

Voz 4 10:32 ya bueno pero eso sí

Voz 5 10:34 sí están ambos en un momento dulce

Voz 4 10:38 el CIS el aquí hay una cosa que es que no sabemos si Mariola va a llegar al partido porque el otro día estaba tocado dio un golpe tenía

Voz 1359 10:46 en el mismo brazo exactamente esto

Voz 4 10:48 bueno la verdad es que ver lo hizo lo hizo fenomenal pero no lo mismo pero no es lo mismo Ike ahora mismo el arma principal de Henry

Voz 1025 10:58 muy bien vamos a la pomada señores poblados venga vale

Voz 2 11:04 fútbol americano

Voz 1025 11:25 pues mira ya que estábamos en este si queréis lo remató damos buen partido los Tai tal Lorbek quince intentaron aguantar

Voz 1704 11:35 los los Red que es cayeron con la cabeza muy alta y con las botas puestas

Voz 4 11:39 dignamente exactamente pero

Voz 1704 11:41 y hay un momento que incluso les llegan a poner un poquito contra las cuerdas a a los tráilers pero los dos o tres drives en los que Terry Henry marca la diferencia marcan el partido y la verdad es que ya lo veníamos diciendo lo los Red que llegaban con el agua al cuello yo lo estáis van para arriba fue un partido más igualado yo creo al menos de lo que yo esperaba

Voz 4 12:03 pero pero lo estoy TAS llegan diciendo nosotros nos queremos meter en pero

Voz 1025 12:07 claro malas noticias para los codos seis uno de victorias en casa en en los últimos partidos esta temporada los Colts bueno los coches llevan se debe ganados y comenzaron luz seis comenzaron un partido muy muy parejo

Voz 4 12:23 ojo eh sí sí lo es

Voz 1025 12:26 lo

Voz 5 12:27 claro que tal como están ahora a estas alturas de la temporada y cómo llegan ambos llegan muy parejos desde aquí no hay nada nada decidido eh y es más aquí yo claramente de este partido que que ganaron ante los lo estáis tan bueno lo que venimos apuntando en las últimas jornadas los lenguajes de campo empiezan a imponerse bastantes claramente a los los resultados ahí claramente que traían los Aitán no era el de Lorenzi

Voz 1359 12:55 y como tal y como ganaron los colchas ese partido contra los

Voz 4 12:58 remontar el cero comentando

Voz 1359 13:01 no es maravilloso de Andrew Luck

Voz 5 13:04 absolutamente e importe

Voz 1025 13:06 ya ya abriendo para mí esa esperanza para sus sus aficionados si fueron capaces de de ya Yang demostrar ese talento y ese el buen momento remontar pero os voy a tirar una duda que yo tengo y empiezan frente a los fans como con los Giants

Voz 1704 13:27 pues Real realmente va a ser difícil porque los vaqueros

Voz 1025 13:30 tienen mucho más equipo que lo Giant y sobre todo la gran

Voz 1704 13:32 especialidad de lo que el el ataque de la fe le ha puesto este año sobre la mesa es el control del reloj hay varios partidos me acuerdo de Londres contra contra los Chargers que casi lo ganan gracias a eso a que se adueñaron del reloj tuvieron posesiones muy largas yo creo que sí lo estoy tan Se adelantan rápido tienen muchas posibilidades por otro lado los Colts las dos últimas semanas han tenido dos buenos entrenamientos para parar Un juez de carrera tan potente como el que como el que van a mostrar Henri Paul que así que Elliot le con su Le consiguieron arrancar

Voz 4 14:06 limitar limitar ya sacos Parallel

Voz 1704 14:08 ya convertido esta última semana también limitar así que yo creo que ese es el camino que tienen que hablar

Voz 1359 14:13 yo creo que es un partido el de eliminatoria decíamos nosotras es un playoff anticipado sin duda alguna en bastante condicionado insisto por la presencia de Marcus Marriot o no vamos a ver buenos todos los dos tres días que no por delante si va a jugar o no porque una cosa insisto y con todo respeto agregó

Voz 1025 14:29 mobbing Ángeles que forzarán yo yo creo yo creo que los desde enero

Voz 1359 14:34 pero esta Draco pero solo no está condicionado y quiero decirte la verdad que sí está un poco no es no

Voz 4 14:39 lo mismo jugar con titular de titular con que con J yo creo que Mary J y es ahora cosa exacto hombre lánguido las las dos no tienen nada que ver

Voz 1359 14:48 pues claro sí sí sí tenerla

Voz 1704 14:51 por Trinidad verlo hay una jugada que hace Marcus marioneta escapándose con dos reverso de de una presión

Voz 1359 14:56 damas le da más opciones Le damas es otra cosa

Voz 4 15:00 ahora porque corre muy bien sí sí corre

Voz 1359 15:02 porque le da más al equipo yo creo que aporta más que con todos

Voz 4 15:06 sí sí

Voz 1359 15:08 sí sí claro claro yo creo que lo más opciones y aporta más que que a alguna

Voz 1704 15:14 sí siendo tan tan parejo

Voz 4 15:16 juega no Mario toda si se juega Mario te está claro que es todo todo mucho más parejo todavía

Voz 5 15:20 equilibrado sí pero a mí me daba

Voz 4 15:23 los Colts igual en casa eh no no Juanes Tennessee Juanes eso sí que es cierto

Voz 1359 15:28 contenerse en soledad a un punto más

Voz 4 15:31 claro está pero yo no sé qué me da que

Voz 1704 15:33 tengo la sensación de que se van a meter los coches no sé porque mira

Voz 5 15:36 yo yo si te tengo que decir partido sea el el factor maravillosa es clave para el equilibrio no para Victoria es clave para el equilibrio de e incapacidad de de de de potenciar ambos equipos no pero el factor campo aquí cómo están los Aitán creo que va a ser decisivo para que jugando Mario que atendiendo a su equipo titular sobre el campo relativamente eso lo llevé

Voz 4 16:01 también hay perdona pero no

Voz 1704 16:04 también hay otra baja decisiva en el partido por parte de de los Taib tenemos que decirle quién quizá es su

Voz 4 16:10 jugador de línea más importante que es Journal Casey que

Voz 1704 16:12 sí que es una bestia contra la carrera también en la presión al cuartel Bach pero muy muy echado de menos por los tablets

Voz 1359 16:20 yo pero el factor que lo veo entrenando también como dice Luis pero en este caso factor la axila que está bien creo que es mi favorito los jueves para mí e Irak está

Voz 1025 16:29 bueno pues entonces ahora mismo tenemos amo y que cree que después de analizar el partido y nos hemos metido de rondón en el Giants que van a ganar los códices meterán los codos Louis Jones tú crees más en los Times

Voz 5 16:43 yo creo yo creo yo que los los Aitán Kaká si está en el campo eh

Voz 1025 16:50 sí está en el campo yo yo yo voy a ir un paso más allá esté o no esté yo creo que el factor campo va a ser decisivo y me da la sensación que pueden llevar ese partido y tú Iker pues estamos

Voz 4 17:00 dos y dos yo también me quedo con los Colts muy bien pues

Voz 1025 17:03 dos hombres cambiamos la página del vamos a hacerlo

Voz 7 17:21 muy me no no no

Voz 1025 17:33 otro partido interesantísimo y el que se llevó el Allegro Louis Jones los Chargers frente al de Baltimore los Roy vencerán capaces de limitarlas a ciento noventa y ocho yardas en total que son no les pasaba del dos mil catorce Los Ángeles Charles que ya es el ya le ha dado vida a Baltimore porque Baltimore necesitaba esa victoria para seguir soñando y meterse en wild cards y ahora mismo están metidos

Voz 1704 17:56 permíteme que te diga antes de esa palabra Luis

Voz 1025 17:59 no no sí que por fin hemos

Voz 1704 18:02 cubierto de nuestro amigo José que nos que nos sigan Twitter nos dejó el motivo por el que Luis va tanto contra los Chargers escuela manos secreto Anson

Voz 4 18:12 a entrenar entrena al equipo claro ahí apareció tan razonable Luis hay que reconocer que la fue las fotos que puso os parecéis

Voz 1025 18:20 claro que luego te te voy a decir una cosa desde el cariño para papá Jones pregunta le donde estuvo debía aquello de EEUU por aquellos años

Voz 5 18:31 oye cuidado que ya móvil sale sale una previa las cosas eh

Voz 4 18:39 no pero eso ya

Voz 5 18:43 les atacaron para toda la comunidad con ellos

Voz 4 18:49 Elías sí señor

Voz 1025 18:52 vais a meter un tú te estás metiendo un montón de algo nos has del coche del coche te estábamos perdidos

Voz 5 18:59 está materia ahí está eh lo que yo hacen primero también un apunte

Voz 4 19:03 a ver si no lo único Paquito que yo

Voz 5 19:06 le clavado eh osea lo sé todos menos el textiles pues sea vamos a poner también orden porque al final están

Voz 4 19:13 a Seattle Seattle

Voz 1025 19:16 tampoco te no se te está olvidado creo eh

Voz 4 19:19 perdona yo hacía te cansas debió pensar vale pero bueno estás escuchando lo que nosotros no

Voz 5 19:34 estamos equilibrados más o menos dos no

Voz 4 19:37 pero pero

Voz 5 19:37 sí pero pero pero bueno en el partido de Chargers fíjate que yo hice una lista que precisamente la semana pasada diciendo que incluso si hacía el a mí me daba mucha más garantía y más y más confianza en un partido ante los Chargers vez sí un partido es es un equipo que perfectamente lo podíamos comparar a esos Rayden

Voz 1704 20:02 eso sí que estoy de acuerdo son dos dos equipos que nadie va a querer encontrar en play off

Voz 1359 20:07 solamente tenía aquí apuntado Iker fíjate lo de los regímenes decía es un equipo que está terminar la temporada como muy contento Enrico de muy subido estuvieron te lo Rey ven sí sí sí sí

Voz 1704 20:17 el coco en esto sí sí yo no creo que nadie que quiera

Voz 1359 20:20 cruzarse en la en la cómodo por eso

Voz 1704 20:23 el partido que te van a plantear la derrota de los votos

Voz 1359 20:25 Mena amortiguada pues con la derrota de Kansas City contra desearlo

Voz 4 20:28 pero bueno dime dime dime dime

Voz 5 20:31 eso que te son dos equipos aguerridos muy complicados de de de poder deshacer yardas y que que los Chargers te tiene lugar un ataque pues bueno tú ahí lo ambos lados

Voz 1025 20:42 te les Illes consiguieron porque me puedo abrir una puerta venga hoy serios Luis prepárate porque voy a hacer yo mismo la música

Voz 4 20:53 noche no creéis que hay ahí un complot

Voz 1025 20:56 de esos que nos avisa siempre señor Louis Jones que los Chargers dijeron estos nos pueden tocar ahora en playoff vamos a enseñar todas las cartas

Voz 4 21:04 tiene con ella

Voz 3 21:07 pero esta planteando dio otro de arriba

Voz 1359 21:11 pues hay de todo yo no yo no

Voz 3 21:13 ah sí lo intentaron

Voz 5 21:16 dictaron de todas maneras con la con lo que

Voz 4 21:18 exacto y con todo lo que se jugaban los Thatcher que luego ascendió atenuado por la derrota noche los noches al día siguiente cuando consiga algo aunque se tienen que estar mordiendo las uñas porque ahora mismo sería número uno sí

Voz 1359 21:28 ah también vale absolutamente pero decíais quién ha dicho aguerrido para misma Sagarduy si tú no los es más ha venido no hay veces que es que es hijo

Voz 4 21:36 sí sí yo también lo pienso además que un equipo más duro estando de acuerdo con mis compañeros moi Luis pienso que que no conviene no no nos en este caso pienso que lo dieron a que lo dieron todo y no pudieron simplemente no pudieron

Voz 1704 21:50 pero espero un partido muy distinto

Voz 4 21:54 aunque hay que recordar está sería el que cuando el no sería el chat sería máximo

Voz 1025 22:03 ya en Baltimore por ser campeones de división

Voz 1704 22:06 pero eso va a cambiar mucho las cosas yo no les doy por muertos

Voz 4 22:09 ah bueno al final momento Porter

Voz 1025 22:11 depende de visión no lo tengo tan claro porque sí

Voz 4 22:14 si no juegan en casa lo bueno del caso aunque ganase

Voz 1025 22:17 el último partido Chargers

Voz 1704 22:20 aunque sí sí el récord mejor de los Chargers pase lo que pase pero se juega en cancha del campeón de la División

Voz 1359 22:25 de la división desveló que que que no los abortos a quién Iker

Voz 1704 22:28 a los Chargers a visitar vaya Most pues yo no les doy por muerto nadie

Voz 4 22:32 tampoco en absoluto así sí

Voz 1704 22:35 todo acaba así ese sí que va a estar pero todo eso yo qué sé si todo acaba así de cara playoff que tiene mucha pinta de coches

Voz 4 22:41 voy a acabar así menudo camino hasta

Voz 1704 22:43 la final de conferencia es el Chargers Rey vencía el que gane contra los chips

Voz 4 22:48 al lado del cuadro yo lo hago

Voz 1359 22:50 si se quiere pero los chiís macho y juega tres tres las tres derrotas

Voz 1704 22:56 pero tres de nosotros hemos ruedas son

Voz 1359 22:59 en Times las cuatro derrotas anotando más de treinta puntos pierden anotando más de treinta puntos y pierde los cuatro partidos Theo Bos que el otro día el otro día

Voz 1704 23:08 si cuando hablamos de otra y fuera de micrófono

Voz 1359 23:11 sí estaba recordando digo Andrew aguarda el año pasado que entraron maravillosamente bien en los playoffs siendo campeones de Liga tiene tal y el al primero de cambios enfrente contener Así empieza el partido esto va a ser un baile empiezan sacando puntos sacando puntos duerme el partido Tennessee y terminan ganando ya la primera de cambio fuera de de los play off a la primera de cambio acordarais eso eh si se me me que me suena mucho me suena mucho esto es Hands pichichi con lo bien que han jugado no estrena a todos absolutamente enamorados con el niño con bajo Homs como para no tener unos enamorados eh

Voz 1704 23:42 las dudas a mi lado F

Voz 1359 23:45 efectivamente efectivamente me recordando mucho a los chicos del año pasado que se metieron maravillosamente bien toda vez que fabuloso es el partido se empiezan ganando cómodamente duermen el partido no sé cómo prometen un catenaccio si quieres llamarlo así lo duermen en Viena Juan

Voz 1025 24:03 mamá no lo estoy tranquilo

Voz 1359 24:05 se te queda una cara tonto bueno

Voz 1025 24:08 la semana os cuento una anécdota sólo seguimos con el análisis muy buen amigo mío que por cierto de los Patriots si tengo amigos de los Patriots intento tener pocos amigos

Voz 4 24:17 ahora

Voz 1025 24:20 yo ahora me dijo que no te sorprenda que veamos la Super Bowl que tu yo queríamos verle el año pasado que la que queríamos ver era seis patrio y le dije pues mira te has cosa llegados a esta altura viendo que se han metido nos patrio el viendo cómo pueden venir los cruces

Voz 4 24:35 a pesar de que los hombres no esté en

Voz 1025 24:37 en el mejor año de todo

Voz 1704 24:40 nunca nunca no lo sé no lo que yo he dicho Vlado el cuadro el otro lado el cuadro al que les corresponde a los paisajes Iker es ahora mismo Cols Texas y el que juegue

Voz 4 24:49 contra los pétreo cosa perfectamente se puede meter en la final de comer

Voz 1359 24:53 quién porque tienen buena duda tienen de conseguir su décimo título personal consecutivo juvenil quiere superan en el deporte profesional norteamericano sólo Atlanta Breaks de los catorce con catorce de pelota

Voz 1704 25:04 pero a eso vamos os terminó eso que ha dicho hoy diez años seguidos ganando la división dieciséis de dieciocho años ganando la división y diez y seis años consecutivos con diez victorias

Voz 1359 25:17 no más esa casta esa ciudad once desfiles de la victoria en dieciséis años y que vamos a ver me duele en el alma

Voz 1704 25:25 vamos lo no no no

Voz 5 25:27 dónde está

Voz 1704 25:29 eso es una ya nos han demostrado muchas veces que nunca les puedes dar por muertos

Voz 1359 25:33 ahora está con lo Petros perdona tío un breve prevé que penado de Joseph Gordon tío me dominas rabia te duele de una radio yo me da una rabia porque parecía que lo había superado no sé qué leches Lepage

Voz 1704 25:45 esa pero el caso es a ver un al que le empiezan a drogar desde ese de

Voz 4 25:51 quería preadolescente entrar una banda León le obligan a robar

Voz 1704 25:55 está en clase en el mismo made lleva vodka él debería haber estado muerto a los dieciocho

Voz 4 26:00 no salió pero recae

Voz 1704 26:03 CAI tiene problemas mentales eso a mí me da mucha pena por mucho

Voz 1359 26:05 claro porque pensaron que además es que digo yo ahora como Belli chic endereza como

Voz 4 26:09 sí sí estaba pero recae pero no

Voz 1025 26:15 bueno chicos que vamos a uno de los gordos venga va

Voz 5 26:19 eh

Voz 1025 26:41 y ahora que estamos escuchando ya el himno de los Shane Si insisto que es uno de los grandes favoritos os voy a contar un secreto que hoy ha sido el parte de este secreto durante el mes de enero a través de la cuenta de Twitter de cien yardas pero a través de Carrusel deportivo vamos a estar sorteando cada fin de semana hasta que llegamos a la Super Bowl un casco pero pero hemos hecho trampa ya hemos dicho vamos a los cascos de siempre no no no no no no vamos a los cascos se siempre así que os voy a contar bueno tengo que tracto todo esperar un momento los está alcanzando eh ahora encima de la mesa

Voz 4 27:20 los ahora lo estoy de que hemos hecho

Voz 1359 27:23 qué te tienen que venir en el no con esta plazo bolsa en Navidad la verdad no te quiero imaginar cómo estaba la puerta a otra gente

Voz 1025 27:29 hemos decidido coger cuatro equipos que normalmente no regalamos nada y que son cuatro equipos que este año van muy bien por ejemplo vamos a estar regalando casco de los Texas sí señor aquí está vamos a estar regalando el casco de Kansas City chip muy bonito vamos a estar regalando este te va Molar mucho Iker bereber de Los Ángeles Chargers

Voz 3 27:49 el añito blanco con el rayitos si vamos a rematar y donde donde tenéis vale

Voz 1025 27:57 o sea que durante a a ya me imagino atentos a las a las próximas semanas porque vamos a estar compartiendo con vosotros haciendo mega concursó a través insisto de las cuentas de cien yardas pero vamos a utilizar también Carrusel deportivo que los cómplice Carrusel deportivo han nos han apoyado a tope y con qué sabéis que vamos a estar dando la Super Bowl el primer fin de semana por ciento dos tenemos muchas sorpresas porque en esa Super Bowl va a ser especial este año vamos a tener la la suerte de poder hacer a través de nuestros canales de Youtube vital una previa grande que daremos el mismo día de la Super Bowl y luego claro la Super Bowl entera a través de él la Cadena SER y de dispositivos móviles ideas Fermax osea vamos a montar un lío muy grande pero este año vamos a a innovar en esa parte vais a poder preguntar antes de la Super Bowl lo que os dé la real gana a ver si sale

Voz 4 28:48 tenemos ahí preparado no que es el único día que te somos infieles es consciente los cuernos no acaba de dar la foto con los cascos has aquí tenemos muy bien

Voz 1025 29:02 bueno pues he dicho lo dicho partidazo el de Stiller frente a los seis y los seis como grandes favoritos pero sobre todo empieza contigo hallaréis analizar un montón de cosas de este país

Voz 1359 29:11 yo no va más ganaron bien los seis a los tilos y me sorprende ciertas critica luego leyendo la prensa de de Pittsburgh cierta crítica a jugarse ese engaño en cuarto Down la A cuarenta yo tampoco lo entendimos vale

Voz 1704 29:25 poco yo vale pero pero un

Voz 1359 29:28 que es lo único no vale pero dicho eso no tuvieron su día los ayudantes del árbitro principal es luego Stat no eso dicho SOE después de aquella su con una ganaron de aquella manera a los Steelers no no tengo ninguna empresa no tengo ningún predicamento pueblos por los pueblos estilos lo sabéis pero fallaron bastante más de lo habitual pero bajo mi punto de vista perjudicaron mejor decirlo porque los americanos normalmente no

Voz 1025 29:55 pero no me gusta pero te voy a decir una cosa muy porque hemos comentado varias semanas destruido todavía no sé si eras tú Iker buenos días

Voz 1359 30:01 a Garay Garay les han complicado

Voz 1025 30:03 a los árbitros este año de una muchísimo excepción ponga y se han vuelto locos hay una Inter

Voz 1359 30:09 deferencia en el pase para

Voz 1025 30:11 además la de Joe dio no es no

Voz 1704 30:14 eso es de que eso eso exacto Iker y eso

Voz 1359 30:17 lo condiciona el partido

Voz 5 30:20 no no era un era una era una cosa recuperaban la pelota lo sé en la yardas a mitad de campo

Voz 1359 30:26 sí sí y te digo una cosa que te digo una cosa

Voz 5 30:30 Pittsburgh recuperaba la cota oscilaciones

Voz 1359 30:33 les digo una cosa no le quiero quitar para nada en mérito a la victoria porque el partido se que jugarlos ir a algunas veces te dan y otras te quitan pero en ese partido en concreto porque me ha tocado hacerlo a mí con con Andrea perjudicaron de qué manera a los estilo es sinceramente ese es mi punto de vista sí

Voz 1704 30:50 yo creo que la pena es que

Voz 5 30:52 que los españoles hayan tenido que hay que jugar a estas alturas de temporada Ésta es la pena la gran pena al final lo que lo que también una doctora la verdad y nada emoción no porque hombre yo lo viví pues intensamente porque la verdad que llevo toda la temporada comentando los hechos

Voz 4 31:08 veis cómo tiene que ser claro que sí

Voz 5 31:10 que están ahí de repente pues tú eres un partido ante los que yo la semana pasada dice que veía la Super Bowl uno de los te veo

Voz 1704 31:18 corazón y con razón que digo

Voz 5 31:20 cuando absoluta cara perfectamente llevándose el partido pudiéndose pudiéndose lo llevar el partido Yves estas estas decisiones no

Voz 1359 31:30 no quiero culpar a no querer culpar a Clegg sino ya durante el partido las cada vez que se pitaba las tertulias cuando saxos sea asesoraba por su con los compañeros con los restos los árbitros duraban una eternidad IT cortaban

Voz 1704 31:45 tuvo no estás narrando un partido te das cuenta de Estados

Voz 1359 31:48 esta rompiendo el tempo del partido con tanta explicación con tanto esto ahora consulto aquí ahora consulto ya ir interrumpía constantemente en la fluidez del encuentro ese es mi punto de vista no quiero carga sobre porque esto es lo principal un

Voz 4 32:01 sí

Voz 5 32:01 decirles si es llegar a estas alturas

Voz 1025 32:04 cómo han llegado a esta me segunda pregunta además Luis porque al final hemos hablado mucho de los Steelers este año Luis pero no empezaron bien no usaron anímicamente por el problema de Le Bron Bell

Voz 4 32:19 a partir de ha habido un antídoto no yo creo que sí se se repusieron también eh

Voz 5 32:28 no pero yo fíjate que creo claramente porque yo he sido tan cabezón consensos decirles porque he ido viendo esas rachas de pedazo de equipo a rachas no en partidos lo lo vi contra Kansas en un catorce au XXI cero recuperando los en la media parte

Voz 4 32:45 te veintiuno uno cero veintiuno veintiuno veintiuno

Voz 5 32:47 yo lo he dicho lo he visto mi obsesión por lo sé si les decía están ahí ya algún día van a salir completa en el partido completo el que lo ido apoyando toda la temporada pues bueno ha llegado tarde pero esta calidad yo vamos desde el principio que la villa el don

Voz 1704 33:06 anda acaba acaba Luisa Cava no lo pero claro

Voz 5 33:08 la mente no les ha dado el turrón para mantenerlo para mí no ha sido la cuestión del idioma del por qué irrumpió Conner perfectamente irrumpió

Voz 4 33:18 ahora amo es contra ningún Pétriz si Yelena está jugando muy bien

Voz 5 33:22 está también irrumpió en las últimas semanas otros otorgaran osea esa línea es una de las líneas que yo pondría tops la lado

Voz 4 33:30 a eso no hay ni la más mínima duda es una de las mejores líneas ofensivas de la ILP

Voz 1025 33:35 ya pesara más Luis de todo lo que estás diciendo Do it de lo que ha dicho no moi del problema de árbitros los tíos aguantaron ID lo que hasta ahora parecía el mejor equipo para anotar en el Tesoro

Voz 1359 33:46 claro todo el tercer cuarto no corrieron ni una sola vez

Voz 4 33:49 claro al alto

Voz 1359 33:51 cero Etxebeste dices Angels Samuel si ya estamos no una sola vez antes del cuarto tanto dos pases

Voz 1704 33:59 yo lo cierto es que el el domingo por la noche vimos a un gran equipo hablando de los Steelers en una gran cita dando la talla es eso

Voz 1025 34:06 eso no hay ninguna eso no hay ninguna duda

Voz 1704 34:09 pero el problema es que no han hecho su trabajo durante el año el caso y que han tenido que ya han tenido bajos e irregulares si es Si tú me dices el mejor el mejor nivel de los Steelers estoy con Luis un equipo que tenemos que meter en en el saco de los aspirantes a Superbowl el tema es que no ha sido no han sido capaces de alcanzar ese nivel de una manera regular durante todo el año

Voz 4 34:30 no se encontraban en un gran partido

Voz 1704 34:32 con la talla apareció Antonio Brown es esa me lo acabas de quitar a Dios el mejor Antonio Brown

Voz 4 34:38 queréis en el mejor momento ilegible tardó en entrar en el partido

Voz 1359 34:42 macho pero en el momento del camarero es es una

Voz 1704 34:44 superioridad tan grande yo lo he dicho mucho durante este este no ha sido el mejor año de Antonio Brown pero para mí es el mejor receptor de la energía

Voz 1359 34:52 es el más seguro y más jerarquía tienen

Voz 1704 34:55 para mí podemos estar

Voz 4 34:57 yo que sé Antonio Labrado Julio John sí de Andre

Voz 1704 35:00 Hopkins son los mejores podemos ponerlos en el uno el dos el tres como queráis este año ha habido mejores receptores pero tú

Voz 5 35:06 ya estaba yo yo iba sin dormir desde

Voz 4 35:09 domingo por lo por lo menos venir y ahí es donde yo creía Antonio Brown ha batido el récord de la franquicia

Voz 1704 35:15 ya con catorce de recepción pero los números de Schuster en el año son más sólidos que sea él precisamente él el que comete el error final

Voz 4 35:24 al menos en España es que eso es decir luego Ávila

Voz 1704 35:32 luego hablaba hablando de los Saints que todavía no hemos mencionado por un lado ha sonado U2 y Green Day hilos me parece que los vamos a escuchar todas las semanas me parece salvo que lo Juan me parece que lo vamos a escuchar hasta la última semana que es la de la Super Bowl me parece a mí

Voz 4 35:49 yo no yo yo totalmente de acuerdo pero vamos sí

Voz 1359 35:52 además además local y a localiza en casa todos ellos hay que pasa por el domésticas

Voz 1704 35:56 para ganar en el ahí eso es

Voz 1359 35:59 complicadísimo cuesta pensar cómo

Voz 1704 36:01 el Ibex en este país y esto es un ejemplo perfecto se encontraron con los mejores Steelers con el cuchillo entre los dientes y al margen y yo estoy como en que que los árbitros tuvieron influencia al partido pero no decimos que los sets ganaran por los árbitros

Voz 1359 36:16 no no no no lo quiero subrayar por favor no nos pero una cosa no quita el otro y que estuvieron a que mantuviera la posesión Yuyu si para que pudieran conseguir el empate Villa patada a Carlos estuvimos en posesión y no se le Caixa balón

Voz 4 36:32 a nada pero por un lado

Voz 1025 36:35 M de Mata Iker que eso le pregunta a veinte segundos

Voz 4 36:38 por un lado el mejor Camara llevó al equipo estuvo espectacular Metz

Voz 1704 36:43 prisa a la hora de la verdad aparece cuando tiene que aparecer casualmente siempre encuentra Mike Thomas es es como

Voz 4 36:50 el lo que nos ha recordado otros cuando cuando brindis las pasaba Edelman cuando cuando Roger Salas pasaba Jordy Nelson pues tenemos

Voz 1704 36:59 una de esas parejas nuevas que cuando no sé que hacer ya excesivo

Voz 1359 37:03 no hay ningún equipo que complemente también cómo se complementan Kamara e ingresó en el total no existe ese Pancho ese dos exacto hacia uno dos

Voz 1704 37:10 Power run It correr por fuera ese supuesto ir termino con esto la defensa los seis ha crecido mucho la llegada de de Mario Davis la llegada de él haya Apple porque el lado de la Timor ya estaba cubierto han dado una Great muy grandes

Voz 4 37:26 sobre todos los tres partidos anteriores en los cuales no

Voz 1359 37:28 notaron puntos dijeron anda coño hay otra manera de ganar

Voz 4 37:31 fue ganaron nombre Barça pero ahora van a jugar en casa todos los hogares talón carecía la localidad

Voz 1025 37:36 el segundo dime Lewis que perdona

Voz 5 37:39 totalmente de acuerdo con mis compites hombre hablando de esto si esto se evidentemente pues bueno hay un parto el hábito que está allí pero perfectamente despliegan todas sus armas

Voz 4 37:49 Ellos lo que tiene que hacer

Voz 5 37:51 tienen que hacer es un equipo de Super Bowl y Mi último apunte que quisiera dar es que bueno tras este partidos yo estoy viendo por las redes sobretodo es la gente de los seguidores de los Steelers de un cabreo fenomenal que prácticamente se quieren cargar al equipo no le yo yo soy franco este equipo pues psicólogo deportivo es un equipo que el año que viene será por todas iguales les no

Voz 4 38:16 hay cosas que mejorar Luis en la secundaria hay cosas que mejorar

Voz 1025 38:19 no ya pero pero que tienen tienen como cómo mejorar todo eso pero la pregunta que os voy a hacer ves es directa es un sí un no a ver qué Steelers en Walker sí o no no ganan Riders

Voz 4 38:31 yo sabía si gana gana en casa a los a los los bravos sí lo tiene en juego los reyes son con el clima no no tendría ninguna habrá a los Raines

Voz 1025 38:43 eso metería los San Juan Juanes

Voz 4 38:45 casa hay yo creo que no porque por muy bien que este los no creo que

Voz 5 38:51 Luis es optimista Stiller toda esta temporada pero en esos momentos yo creo que yo si a hacer sus deberes

Voz 4 38:59 claro bueno yo lo que sí pero

Voz 5 39:01 dependiendo de de unos aunque yo también con los estado muy muy muy muy muy a favor penosas yendo el último partido de raíz

Voz 1704 39:12 es complicado me imagino un partidazo en Baltimore

Voz 4 39:15 sí hombre no tiene porque no ser yo estoy yo

Voz 1025 39:17 voy a decir una cosa ir jugando sin presión Iker

Voz 4 39:20 es a buscarse un escaparate para ver que me lección que por cierto pues esto es lo que te va a poner encima de la mesa es que los brazos lo tienen algo has jugado nada que perder les da una opción Aimar tienes el deporte americano

Voz 1025 39:30 no lo sé de

Voz 3 39:32 Cleveland dos eh

Voz 1704 39:36 si fuera de Pittsburgh a bengalas te diría que imposible

Voz 4 39:38 posible fallo duelo de Ohio espero pero bueno oye ir ahora edad que está mencionado

Voz 1359 39:46 de los Brawn Baker Mayfield otra vez feo gesto el otro día cuando anota el hace cinco seis siete segundos les mantiene la mirada cara a son en catalán no se quita antes no

Voz 1025 39:57 yo quiero a algo muy gordo ha habido ahí dentro que no sabe

Voz 4 40:00 te decía algo hay eso

Voz 1025 40:03 Juanjo muy caliente pero es viene lo es para mal no pero pero estaréis de acuerdo conmigo que esa nos algo pasó algo paso

Voz 4 40:11 otro ya no son en el primer partido vale de acuerdo pues la es que te enfrentas

Voz 1359 40:17 pero la segunda ya otra vez pero fija

Voz 1025 40:20 de que eso ha pasado con otros entrenadores en otros lugares y nunca

Voz 4 40:22 casado aquí hubo algo ahí dentro que no sabemos si bien

Voz 1359 40:25 es posible

Voz 8 40:26 escucha a cien yardas

Voz 3 40:46 a bueno todos los partidazos clásicos

Voz 1025 40:49 es que hoy clásico

Voz 3 40:51 ay hay cómo mola oye canchas

Voz 1025 40:54 contra Seattle en un partido también partidazo XXXVIII XXXI Victoria de Seattle y que servía precisamente a los si Jobs para meterse en la pelea eso

Voz 4 41:05 el junto al seis se Steelers para mí es el

Voz 1704 41:08 partido de la jornada yo me quedo a verlo me quedé a verlo y lo disfruté como un enano lo reconozco que Seattle Luis en tu tu término de lenguaje de campo absolutamente yo yo creo que la quinta esencia la la la represión dación gráfica son los Seattle Seahawks de esta temporada yo no veo yo no veo un equipo yo veo una familia sobre el campo

Voz 5 41:32 es un equipo que está

Voz 1704 41:34 sin ninguna presión ya han cumplido las expectativas como lo sabes si si es que les daban entre dos

Voz 4 41:39 victorias llevan tres victorias más que lleva

Voz 1359 41:42 vía presupuestado comenzó campaña fíjate Nico

Voz 5 41:44 es que tuvo el reconstrucciones si si estos dime son los que hoy por hoy puede termino de los auténticos Ander dos osea no todos los que han vuelto a a coger aire

Voz 1704 41:57 sí sí esto no te lo compro

Voz 1359 42:00 te lo compro son Jaume mola

Voz 5 42:02 tan confabulado creyéndose que eso aquí los señalados como que hubo que nada que nada años detrás no

Voz 4 42:09 esta lucha por no ser últimos en la División también

Voz 5 42:12 no se han confabulado y ahí está le yo me hice partido claramente yo día Kansas por el histórico que nos ha mostrado esta temporada por el Roces pobre no terminó el término de conocer lo di lo se lo digo claramente a Kansas no por los últimos partidos porque si el lenguaje campo lo tuviera que haber puesto la mesa era claramente de diaria

Voz 1704 42:33 Anatel pero bueno por eso

Voz 5 42:35 por por todo el éxito

Voz 1359 42:38 no cansa claro que era lícito

Voz 1025 42:40 pero vamos yo no no era ninguna locura made los Reyes contra los apostó por la Reid ahora diríamos lo con lo que no podía ganar asiático

Voz 1359 42:51 no pero me parecen normales lo que ha dicho al principio no es normal que un equipo que juega también que tiene un ataque tan explosivo como ese que anota más de treinta puntos de Palme en los cuatro partidos que han calmado pues más de tres anotando treinta puntos tú palmas el partido

Voz 1704 43:04 sí estamos con cuántos tienes que que hay que anotar

Voz 1359 43:07 para que a partir de entonces si estamos estamos mejor

Voz 1704 43:09 pues sí yo es sí estoy un poco preocupado por por el juego y por las sensaciones que tienen

Voz 5 43:17 la preocuparme si Luis hace hace un mes

Voz 1704 43:19 que eran bastante eso te lo he que una situación de imparables lo que tú decías que me metes cuarenta yo cuarenta y tres que me metes cincuenta yo pero es que cuatro semanas se pero es que ha perdido tres de los últimos cinco total eso

Voz 1359 43:34 no mola entrara simple eso te mete mete la duda el cuarto

Voz 1704 43:36 has dejado de ser tan imprevisible has dejado de ser Tate impar

Voz 1359 43:40 en el ha dejado de ser un hábito hermano chico

Voz 1704 43:42 y eso de cara play off esas sensaciones no son buenas sobre una sobrada

Voz 1025 43:46 sobre todo dependiendo quién quién te cruces que puede triturar

Voz 4 43:52 a la americana malo si lo que desea

Voz 5 43:56 ya yo me materiales en esos trece de que la la ausencia de Cali dejando iba a ser bueno no no no os al Davis estaba evidentemente porque es un es un grandísimo jugador pero que con todo el repertorio que tenían no les iba a afectar Palace llega dando pero yo veo que me hace afectado mucho más de lo que yo esperaba en la madre

Voz 1704 44:17 dado que en el apartado del de mantener la posesión por un lado has perdido a una estrella por otro vigila mucho más a Travis que él sí lo que ya te digo te hace perder dos armas muy importantes en el jugador de de de pases fáciles de posesión de mantener el el juego vivo y eso afecta muchísimo sí yo otro apunte os yo es cierto que os todo lo que acabo de decir lo mantengo veo a los Chief algo peor pero al que no veo nada peor esa Pat Mahoney majors es es la certeza majors es el que está llevando al equipo en el juego en el en en el liderazgo Yvonne

Voz 4 44:50 otro respondiendo Teese volvió a sacar un pase sede de la

Voz 1704 44:55 de ladrillo que pareció jugar de balonmano un pitcher de béisbol

Voz 4 44:57 Madre de Dios y además en qué momento aparece que citen

Voz 1359 45:02 Nos Arruga que es un chaval exacto esa persona ya ese carácter que tengo puesta doy la respuesta en ningún momento

Voz 5 45:10 bueno es que el su lenguaje corporal cuando tú debes texana perdiendo lo enfocan de tres pilotos

Voz 1704 45:17 la cruzar para siempre está

Voz 5 45:20 hablando de quince a veinte puntos dice la es igual

Voz 4 45:22 igualmente igual

Voz 5 45:25 puede ser quizás frialdad esa tranquilidad que tiene bueno yo he mira lo del tema Believe hay muchos factores a mí me me dan porque porque bueno yo creo que

Voz 1359 45:37 a Pepe no sí pero

Voz 5 45:40 te envía ya tanta duda de a quién dar de de Pipi John queramos

Voz 4 45:45 es que a me se carrera por delante

Voz 1704 45:47 creo creo que tiene veintitrés años y creo que lo va a solucionar de la siguiente manera jugador ofensivo del año Pat majors en BP duro Bris bien tirado me me parece que tienen esa fórmula para firmo debajo

Voz 1359 45:58 a Iker además me parecería justo venga va ahora

Voz 1704 46:00 era se de estos dos me parecería bien yo quiero que se lo cena Bris porque es practicante suyo oportunidad anillo

Voz 4 46:08 yo creo yo creo que salvo

Voz 1025 46:11 bajo ataque nuclear ojo Briz se lo lleva

Voz 1359 46:14 eh esperate porque no da abasto de las las selecciones lo de la el el partido no

Voz 4 46:20 pero si mejoras McCafferty dónde está

Voz 3 46:23 por favor un montón

Voz 1025 46:29 pero escúchame porque no probó a lo hemos dicho nosotros siempre estuvimos pidió de

Voz 4 46:33 sí aquí pero eso no habrá Terme los nombramientos pero no es el honor de que te nombren

Voz 1359 46:39 ahí está honor ese sí bueno así

Voz 1704 46:41 el IVA antes de que termine este partido dejadme dejadme decirlo eh

Voz 4 46:45 dilo Seattle que pareja de receptores

Voz 1704 46:48 los dos chiquitines Tyler López que lo coge todo DOT Baldwin que los coge todos desde la recepción una mano

Voz 4 46:53 otro día pero es normal es de otro mundo enorme

Voz 1704 46:56 que dos dos chicos infravalorados por su tamaño

Voz 1359 46:59 pero no hay ni elegido en el draft ahí lo dejo donde estaban los scouts