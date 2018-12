"Hay un gran abanico de filias con los fluidos corporales"

Voz 1 00:00 este es duda es si que hay a mi niño

Voz 2 00:17 el Cuéntame Meyer tu que eres periodista y estás acostumbrado a diseccionar también la música merecido el triunfo de Bohemia han Rapsodia en las carteleras de todo el mundo

Voz 3 00:32 como Opel y de puro entretenimiento IMAS a quien le guste Queen si se consigue iba me lo pasé pipa habiéndolo es sólo consigue ahora bien para mí flaquea en algunas cosas el guión sobre el guión vale

Voz 0593 00:50 muestra con suficientes actitud quién fue Freddie Mercury

Voz 4 00:54 pues ahí quiero llegar el el

Voz 1239 00:57 la persona que que representa esta película es alguien como que de alguna manera el vídeo un poco encerrado en sí mismo vive conflicto armado por su sexualidad en gran parte como que una solitaria que no consigue encontrar el amor que sinceramente en la imagen que yo tenía de Freddie Mercury era completamente diferente

Voz 5 01:22 de Estado leyes

Voz 1239 01:24 en entrevistas pasadas investigando un poco y efectivamente creo que eso no es muy acorde con lo que era Freddie Mercury Ny Nickon cómo llevaba su sexualidad

Voz 0593 01:33 es decir crees que lo han dulcificado un poco

Voz 1239 01:36 han dulcificado por un lado la parte de de cuando se infecta sida cuando lo cuenta etcétera cifrado porque su última etapa omiten directamente pero sin embargo su su sexualidad que fue algo más que la ayuda de una forma bastante luminosa curiosamente esa parte eran oscurecido de alguna manera con lo cual cuál es

Voz 0593 01:59 Sage real que que da a la película

Voz 1239 02:05 la película da un mensaje por un lado hay una cosa que sí refleja muy bien y es que para la banda su sexualidad no es que no fue importante para nada el símbolo de la amistad de talento musical de Freddie Mercury pasado

Voz 6 02:19 no hables claro cuestionables ves que pasaban

Voz 1239 02:22 la mente de todo lo demás

Voz 5 02:25 por otro lado

Voz 1239 02:26 el mensaje real queda es efectivamente el talento que tenía curias etc pero como digo esa otra parte es esa parte más tristón ha del personaje que intentan reflejar incluso su conflicto con su primera novia y el amor de su vida Mary Austin etcétera yo creo que no eso no refleja la realidad para nada lo que de lo que fue él

Voz 0593 02:49 yo tengo a mi moco que tiene diez años y al que voy a disfrazar como si tuviese doce o trece como como yo para que puede ir a verla íbamos a ir a ver la película yo no dejo de decirle porque como a los dos nos gusta mucho Queen pues que vamos a ver cómo era

Voz 6 03:08 cómo era el hombre aquel magnífico de Queen

Voz 5 03:13 hay también

Voz 0593 03:15 me gustaría que me hiciese parte de ese trabajo que en mi caso no es nada sucio de educar a mi hijo en la tolerancia y la diversidad sexual lo consigue

Voz 1239 03:27 sí pero al mismo sea sí refleja tolerancia la película pero al mismo tiempo no refleja una realidad el personaje de oro que Freddie Mercury fue ejemplar la soltura y la la felicidad con la que que lo lo que era él como que sexualmente en un momento dado punto no forma mucho más relajado de lo que de lo que intentan reflejar estaba preparado el rock para la diversidad

Voz 0593 03:54 Swann

Voz 1239 03:56 bueno era una época ya lo hemos hablado en algún otro programa

Voz 6 03:58 bueno me encanta traer te parece

Voz 1239 04:01 posiblemente fue la época de mayor diversidad sexual porque todos jugaban a a a esa dualidad a mantener el misterio era parte del juego es lo bueno era que se tomaba como algo divertido no ya hablamos de que Lou Reed en también jugó a eso en su día David Bowie Freddie Mercury lo hizo lo que pasa es que Freddie Mercury además sin decir nunca claramente yo soy bisexual lo dejó de serlo hacia lo que era apetecía en cada punto es decir que a veces como quedamos demasiadas explicaciones y que tenemos que

Voz 0593 04:30 estar todo el ratón ondeando una determinada bandera en vez de coger a decirse

Voz 1239 04:33 señores simplemente no me juzguen efectivamente efectivamente y cuando se murió Freddie Mercury salieron en varias entrevistas varios artículos su sexualidad real etcétera Brian May siempre repetía en todas las entrevistas de nosotros veíamos que a veces cambiaba el género de la persona que entraban en su camerino para echar un polvo de dicho claramente pero ni en los daba explicación nosotros pedíamos ya es que

Voz 0593 05:00 qué ha pasado con toda esa diversidad sexual si tenemos en cuenta que estamos hablando de sucesos que acontecen a finales de los setenta durante todos los ochenta y hace bien poquito se montó aquí un dos de mayo por una situación en una cosa como Operación Triunfo porque de repente un chico besó en los labios a otro nos pareció que era la mejor representación de precisamente la diversidad sexual pero automáticamente hubo un montón de gente que empezó a atacar esa posibilidad menos ha pasado en estos años

Voz 1239 05:30 pues yo creo que somos víctimas y además esto está en el terreno de la sexualidad en otros terrenos también víctimas de una era de lo políticamente correcto que que mandamos me parece que es algo escandaloso que está acabando con nuestra naturalidad así que que está acabando con otros como sociedad que se pueda expresar libremente

Voz 5 05:53 y cómo afecta lo que es a la música

Voz 0593 05:57 sí se pueda producir en un país porque a mí sí que me preocupa hemos tenido una polémica por una letra de una canción de Mecano

Voz 1239 06:03 sí lo de maricones no le si por ejemplo

Voz 6 06:06 sí que podríamos haberla tenido tú contesta que no pero no por ejemplo de modo más motivo o quizás rimas de posibles de todo pasa en Nueva York y jamón de York si no no

Voz 0593 06:20 hemos discutido sobre cultura hemos discutido sobre sobre el precisamente las maricón solas mariconadas au ese tipo de lenguaje de momento determinado

Voz 5 06:30 pero no cuestionamos que cada vez están

Voz 0593 06:33 pues mostrando menos diversidad sexual en todos los ámbitos culturales sí sí absolutamente que podemos hacer a pie de calle porque ellos solamente soy una persona que pone discos que se gasta dinero en discos y poco más

Voz 1239 06:48 pues no lo sé pues intentar a contar historias como la de Freddie Mercury por ejemplo hay ver cómo se pueden hacer las cosas en su día la forma en la que se movían el escenario muchas veces te hacen tú cuando un Andrología o tal mucho eso puedan tomar de pronto como que estaba parodiando al a los gays en un momento dado no nadie se lo tomaba así en su en su momento el el el podía tener un rol de derroche de rock sí un rol de de de de rockero más pétreo o ser o decidirse en un poquito más Glam en otro concierto nadie se planteaba lo que hacía dejaba ya

Voz 6 07:32 las reglas que establece

Voz 0593 07:35 en tan duras y tan cerradas en cuanto a diversidad sexual en la música

Voz 5 07:40 Se revientan también desde la música

Voz 6 07:44 es decir se monta la lotera por lo de esto de la de la letra

Voz 0593 07:49 a mí así como a bote pronto me pedía el cuerpo en otros decidió o sea yo tengo tantos amigos a los que lo llamó a los que llamó maricón Aifos porque me piden además que lo llamen maricón amigos a veces me da la sensación de que solamente desde la música vamos pude a poder reventar también todas estas cosas sí

Voz 1239 08:07 igual hace falta que haya una actitud más gremial la música no da la impresión de que falto mensaje común es decir respeto a estas cosas que yo creo que debería haber salido cómo reacciona es soy otras tantas cosas también no al final parece que por decir una forma llana la gente va a los grupos van un poco a su bola no en en este sector aquí no estaría mal un comunicado algo

Voz 0593 08:33 compromiso no compromiso más bonita

Voz 1239 08:35 yo que tiene más fuerza antes has dicho que

Voz 0593 08:38 de que el hecho de que exista una película como ésta puede dar también apertura a la diversidad sexual yo era como están todos los colegios con esto de de los villancicos no sé si sabes que tu tienes hijos no no es que yo tengo solamente una también lo sepa mucho del tema pero me intentó poner un poco la pila hay una cosa que sí que hacen que se en vez de cantar villancicos los villancicos de antaño hacen un espectáculo musical claro es que Freddie Mercury fue capaz de llevar un mostacho como el de un guardia civil

Voz 5 09:11 coger una aspiradora crear un icono en sí mismo cantando

Voz 0593 09:18 yo no dejo de pensar que tú imagínate que en cualquier colegio

Voz 1239 09:21 en vez de hacer cualquiera de esos representaciones el hecho de que salga un niño con una aspiradora imitando hace dimita

Voz 0593 09:28 Yuri sería todo un avance sería malo

Voz 1239 09:31 yo eso y además lo que mucha gente piensa la idea no fue de Freddie Mercury no fue Roger Taylor además para que se vea también el nivel de normalidad que había es lo que le gustaba jugar con esto fuera no fueran heteros fuera no fueran o lo que fuera no la normalidad y naturalidad era absoluta ya me parece que son clásico

Voz 4 09:55 que a nadie Le Le le toca la piel Nile Nile

Voz 1239 10:00 irritan y nada lo escuchan conservadores lo escucha gente más

Voz 6 10:03 pero es que aquel Vigo Tong solamente se lo tiene claro las Pipol Izar ya Freddie Mercury es que era sinceramente era como verá un guardia civil

Voz 1239 10:13 claro

Voz 6 10:13 no ahí estaba la gracia ahí estaba la gracia no solamente

Voz 0593 10:18 recomendación con la mano en el corazón vamos a verla

Voz 1239 10:22 sí eh tiene sus de efectivos que ya lo he dicho rompen la cronología un poco para hacerlo más cinematográfico también pero bueno no va a haber un documental más a disfrutar con Queen y eso desde luego ir con sus canciones y desde luego eso vamos eso lo cumple con creces

Voz 0593 10:39 voy a llorar que yo soy de las que eran

Voz 1239 10:43 al final es posible que sí pero más pero porque hay algunos momentos que son un poco aficionados también para sale aquí yo tengo un rollo más sentimental entonces si te lo lo van a conseguir