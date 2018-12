"Cada vez que tengo relaciones con penetración eyaculo muchísima agua"

Voz 0542 00:00 pues Delia hace unas semanas Nos escribió un oyente preguntando si era normal este concepto que nos gustara con la vuelta de la normalidad que su pareja empapar a la cama hasta el punto de tener que poner una toalla

Voz 1 00:12 ciencia además le le demos encuentra pasito porque realmente no

Voz 2 00:15 que la fiera compararlo con su esposa te acuerdas que decías que come

Voz 0542 00:17 es decir escribir de hecho Nos aclaró luego oye que no es que estuviera comparando es que simplemente no

Voz 3 00:23 el Rey tiene mala has contado claro como no me has contado ellos sigue como el señor como Jose perdóneme señor oyentes discúlpeme pero es que no me haya comentado que he dicho no no que no estaba comparado

Voz 0542 00:33 no es que no se escriben tantos correos pero en este caso no escribe la otra parte no de esta pareja pero una chica que precisamente nos habla de forma ella ocular dice desde hace un par de años cada vez que tengo relaciones compenetración ella culo muchísima agua pero muchísima es que Pombo perdida la cama tengo que poner una toalla debajo antes de tener relaciones lo comento con mis amigas a ninguna le pasaba lo mismo es casi como si fuera un vaso de agua cuando ella culo no es el momento de gas normalmente es antes quiero decir que el Squyres no está ligado a los he buscado información sobre y acumulación femenina pero hay muy pocos estudios sobre esto lo contrario que con los hombres siento curiosidad de saber donde se almacena Steaua es un líquido transparente y sin olor puntualiza por por qué no ocurre sólo algunas ya que se debe irse tiene ese líquido alguna funciones muchas preguntas sí pero lo que me gusta es

Voz 4 01:29 que lo primero que ha hecho ha sido intentar buscar información es decir ella sabe que algo

Voz 1 01:35 está pasando y es verdad que referencias tampoco tenemos es decir sabían que fue una cosa que pasa así a diario y en todas las camas no hablamos de no se habla lo suficiente como para verlo normaliza

Voz 4 01:46 de hecho siempre dicen eso de Mis amigas no les pasa a mi mujer no le pasaba o qué es esto qué es de qué es esto hay muchas mujeres a las que les pasa pero empezamos a contarlo empezamos a decirlo en público ahora entonces ese supongo que que será pero sobre todo vamos a poder sacarla de dudas yo desde luego no

Voz 0542 02:10 tú creo que tampoco pero seguramente era tengo Angelina Martínez Ferrer que está al frente hebreas han sex punto com que es súper experta en paro

Voz 4 02:18 eres en si buenas noches Almudena hola buenas noches estos frecuente esto es normal esto pasa

Voz 5 02:27 esto yo también tengo problemas con la palabra normal normal está dentro de la norma entonces como las normas sexual hay una la regla de la normalidad en el sexo es esto que que a ti te parece que está bien que lo cual no quiere decir que le parezcan a la otra persona pero es esto que tú consideras que bueno esto está bien no tiene mucho referente es si es algo que pasa

Voz 6 02:53 eh es algo frecuente

Voz 7 02:57 sí es cierto que no se habla si es cierto que crea un poco de estupor sobre todo al principio porque no sabes muy bien cómo no tenemos muy concretadas las vuelvas de repente nos asusta un poco y dices no sé si si si es una orina Si es que he tenido muchísimo flujos Si es que me pasa algo

Voz 1 03:16 sí sí es verdad es el desconocimiento más absoluto que es lo que al fin y al cabo lo que lleva esa que estemos calentando la cabeza después llegan los complejos después llegan un montón un montón de cosas que a veces es solucionan llamando

Voz 7 03:33 a puerta preguntando a ver por partes tener eyaculación femenina hay unas en el tracto urinario que tiene unos tres centímetros y pico entre tres y cuatro hay unas pequeñas glándulas de es que en ella hay unos pequeños orificios orificios que son que tienen tejido prostáticos entonces al estar muy cerca de la uretra se llenan de líquido ese líquido es pese a que es antígenos prostáticos específico hay aminoácidos hay distintos líquidos que no están no no tienen que ver con la orina que es lo que ella dice es decir

Voz 1 04:10 que no huele porque dice dice exactamente eso que lo haga sin color y sin olor justo

Voz 7 04:15 y claro dices no entiendes muy bien porque si fuera orina evidentemente sería amarillo Jen las camas y son sábanas blancas

Voz 8 04:23 el no todos los jugadores

Voz 1 04:26 los hijos sabemos de o padres enfermos sabemos cómo es la marca de la orina en una sabes no

Voz 6 04:32 dictamen entonces

Voz 7 04:35 bueno pues al presionar la zona de la vagina hacia adelante hacia la zona de la uretra

Voz 9 04:40 y es estimula sale ese líquido

Voz 7 04:45 qué pasa y cómo porque hay mujeres que si otras mujeres que no generalmente las mujeres han aprendido a retener es decir cómo tenemos este tema de nuestras sucias nuestras vuelvas vuelen tradicionalmente todas las mujeres hemos recogido toda esa musculatura de hecho antes de tener es Kuerten ya sabes que aquí hay gente que está dando estos talleres de acumulación lo que aprendes es que previo a esa acumulación tienes una sensación de casi como si tuvieras fuera es hacer pis y eso es muy difícil si estás teniendo sexo a punto de tener un orgasmo es prácticamente imposible que puedas orinar o sea que eso que se vaya de la cabeza porque es lo que pasa es muy probable que las mujeres que no hayan tenido nunca una acumulación hayan tenido esta sensación de noto aquí un cierto picor pero no identificas muy bien porque es una sensación quizá nueva o que no la tienes muy bien muy ubicada

Voz 1 05:40 y entonces lo que hacen es instintivamente sin saberlo retener justo el mismo gesto que contener la orina cuando

Voz 7 05:48 no no puedes hacer pis ese eso es parecido

Voz 1 05:50 yo no tengo ganas de orinar es verdad lo que tu dices que lo que haces normalmente sal corriendo antes de de que te que te que te toque diecinueve dando cuando sales corriendo me dices nodosa o no ahora sino no lo voy a pasar horrible sí porque luego no paras no vas a tener ganas de hecho aunque luego vaya es que luego esas Lima

Voz 7 06:11 es capaz de hacer pis es decir que sabes que eso no va a suceder esto que se grabe a fuego porque muchas mujeres tienen miedo con esto entonces la sensación está sin no tenemos muy bien ubicada nuestra vulva está muy cerca del tracto urinario es que casi notarías cuando has tenido una infección de orina sabes perfectamente cómo tienes donde tienes las sensaciones pero es por el área vale piensa que el tracto urinario y la vagina separa están muy separadas por muy poca distancia entonces en el momento que presionan lo notarán ya se nota

Voz 9 06:44 vaya a veces lo que me da la sensación fíjate Almudena es que no sabemos ni siquiera qué es lo que sentimos y no metemos todo en el mismo saco es decir

Voz 1 06:57 tengo ganas de de o sea tengo tengo una sensación que me resulta aparecida querer orinar crea automáticamente que lo que quiero es orina ya no yo creo ahora también

Voz 3 07:07 pasa que vamos buscando una sensación determinada pero también osados predispuestos a que queremos un tipo de drogas son los impide a descubrir otras sensaciones

Voz 7 07:17 el caso porque ahora cómo está todo el mundo con los quinientos tipos de orgasmo distinción piensa que las mujeres tenemos un montón de pensamientos intrusiva es decir tienes que estar conectada contigo misma para ver que si esto va subiendo te entra el calentón y lo gestiona todo Si estás compartiendo con alguien conectada con otra persona ya de paso pues tiene

Voz 6 07:38 Dacia y encima además en la ecuación metes que voy a verlas las sensaciones que tengo es distinto y esto de repente que te acuerdas que acaba de terminar la lavadora es un gran gran red de infundía

Voz 0542 07:53 pues a salgo espero que es imposible

Voz 10 07:57 Lance hemos también

Voz 1 07:59 no nos pongamos no pongámonos también intentemos lo a pesar de que estamos aquí tres mujeres en el en el punto de vista de que la pareja de esa mujer que que que empapa tantísimo esa cama pues de su pareja no como son las reacciones de la pareja me da igual que sea un hombre una mujer porque lo que sí que quería preguntarte me imagino que la acción tan tan empapado ahora como la que describe esta mujer ocurre lo mismo si tiene relaciones sexuales con nombre o con una mujer au solamente cuando lo las tienes con un nombre no puede estar con un hombre y una mujer pero

Voz 7 08:34 es más cómodo es más fácil si tienes una penetración es decir vale y una cierta presión en esa zona anterior a la vagina es mucho más sencillo que no imprescindible

Voz 1 08:44 vale o sea que no imprescindible eso es bueno

Voz 7 08:47 pero pueden ser unas manos pueden ser

Voz 1 08:49 entonces cuando hablamos de de este tipo de cosas cuando recibimos este tipo de consultas muchas veces me da la sensación de que hay una sensación velada de de vergüenza de que esto ocurra cuando cuando cuando estás en una cama con alguien que aún quién no tienes una maravillosa complicidad por así decirlo para mí es mucho más fácil que cualquier cosa que me pasen una cama sea con alguien que me conoce lo suficiente y que es capaz de decir todos los defectos que puedo llegar a tener todas las virtudes pero que diga bueno Génova este año tampoco demasiado que salgan por aquí los tiros porque mira con que me estoy acostado te quiero decir no con esto quiere decir que las que las mujeres a las que les pase esto tengan que tener una personalidad

Voz 11 09:31 a determinada lo que sí que te quiero decir es esas para

Voz 1 09:38 vamos a ponernos en el lugar de las parejas igual que yo me he tenido que poner en el lugar de sus hombres que de repente pues no se empalmando

Voz 12 09:48 enseño a mí también reacciona

Voz 1 09:50 cuando yo tengo una pareja de repente empató muchísimo la cama

Voz 7 09:54 pues Celia está pregunta en realidad está muy de moda el tema de la acumulación femenina de el porno de de repente se ha creado una burbuja y las mujeres sobre todo las parejas con las que están teniendo sexo quiéreme ya ocular así está sí sí hay muchos talleres de acumulación y muchas mujeres intentando acumular porque

Voz 6 10:16 creado una imagen

Voz 7 10:19 unas metas sexuales que parece inhibirá que hemos ella además lo explica muy bien en ella acumulación no está ligada al órgano

Voz 1 10:26 es una encantado eh sí sea capaz de decirlo

Voz 7 10:29 si lo dice fenomenal está muy bien escrito dice además explica que es todo lo que le pasa a ser lo que es lo habitual yo no voy a decirlos normal pero sí es lo que suele pasar

Voz 1 10:39 qué puede estar relajada digamos puede estar relajada

Voz 7 10:41 puede haberse apretado puede haber presionado puede estar teniendo una Fantasy se ha movido un poco y puede sucederle es decir eso sí lo quiere retenerlo lo puede retener también es otro aprendizaje igual que estamos aprendiendo a tener esas eyaculación es podemos aprender a retenerla es decir lo que hablamos de las sensaciones Sanders

Voz 9 11:00 qué pasa si nuestra pareja y ve que tenemos

Voz 7 11:04 Nos estas eyaculación en general

Voz 6 11:06 te da palmas con a saber

Voz 3 11:09 os ya es un logro suyo claro está es también una cosa muy del porno no he conseguido que ella ella cule soy el puto amo

Voz 6 11:19 entonces lo primero que pasa es que casi esa celebra

Voz 7 11:23 seguramente ya está pensando

Voz 6 11:25 ya me voy a cargar el colchón peso la persona con la que dando palmas con las orquesta feliz entonces eh

Voz 7 11:34 pues qué pasa así de repente esto se vuelve muy habitual se te moja mucho la cama que aparte de toallas hay también

Voz 1 11:42 padres correcto entonces como ese

Voz 8 11:44 nota aquí no no no va fuera como se nota

Voz 1 11:48 la existencia de adultos como una incontinencia urinaria mi en mi familia es la única manera sí sí con valores es tan sencillo como poner un colchón determinado que tiene también plástico si así de sencillo sobre todo porque me parece que es lo más lo más lo más fácil hombre

Voz 7 12:06 yo conozco a gente que ha tenido luego problemas con un los osada no puede dejar un colchón mojado y eso sí que tienes que tener que

Voz 1 12:12 no no son las fundas es un que coges y conforme termina saco yo he cambiado yo he cambiado esas camas tienes que tener mínimo dos tres empapado eres de éstos pero ojo en los supermercados te venden empapado Erez de estos de urgencia que yo lo sé usado para cambiar a mi hijo o cuando cambiaba mi hijo los pañales en cualquier lugar

Voz 9 12:31 te diesen o sea que

Voz 1 12:33 tienes que ir buscando un poco la vida pero te la buscas buscas y luego se la persona pues igual

Voz 7 12:39 que si ellos tienen eyaculación es esa ya no lo habituales expulsar entre cinco mililitros y cuarenta asqueada de un vaso hay gente que echa más pero bueno pues no pasa nada que pueda tener también otro tipo de sexo puedes intentar retenerlo con otro tipo de presión en otra parte en el almacén es decir

Voz 11 12:58 hay mil sería una buena idea que Si esta mujer que

Voz 9 13:04 ocurre esto acudiese a una a uno de esos talleres a a aprender pues retener o expulsar o jugar

Voz 10 13:14 Mar o realmente para ubicar

Voz 1 13:17 esa particularidad en su vida sexual que claro siempre hemos hecho alguna vez no ese ese tema de talleres de acumulación femenina

Voz 9 13:25 pero y si yo ya ya culo

Voz 1 13:29 qué puede aprender yo nude no eso es ayer está a mí me vendrían bien para

Voz 7 13:32 hombre es interesante saber que puedes o que quiere retenerlo yo no sabía al principio no sabía por ejemplo que se puede retener al principio es muy divertidos allá ocular pues es gracias es muy Pinto

Voz 6 13:45 pero ya sí pero puede ser que

Voz 7 13:48 en un momento determinado hay un movimiento muy político respecto a la acusación hay movimiento feminista muy fuerte encabezado casi por Diana Torres que que dice que bueno que las mujeres hemos podido ya ocular dejamos de hacerlo y qué deberíamos en poder darnos con nuestros cuerpos que bueno que buena reflex está muy bien pero también piensa que hay un poco de ventaja evolutiva el poder no ella es decir masturbarse rápidamente

Voz 6 14:18 por aquello de no levantarse los kleenex aparte de la que dice

Voz 1 14:23 no me lo hubiera perdido ambiente de la pérdida del dedo meñique no que dicen que los dedos meñique los vamos a les vamos a perder de hecho las mujeres de mi familia no tenemos ya unha en ese de Dominica de los pies o sea que a su evolucionadas

Voz 0542 14:37 preguntaba la oyente de sí ese líquido tiene alguna función

Voz 7 14:42 pues en principio no se sabe se ha empezado a investigar entiendo que ya no encuentra mucha información porque no hay muchísimo publicado de hecho en los estudios médicos ya sabes que los americanos tienen que publicar Paper si están en la Universidad de muy a menudo la diferencia entre lo que hay publicados sobre lo femenino y lo masculino es una diferencia brutal no ni siquiera es como por cinco no es muchísimo más os no sé ahora mismo cuál es el dato pero hay muchísimos más sobre eyaculación masculina que sobre femenina entonces no no se sabe no hay nada en principio de lo que se dice es que no servía para nada pero en el cuerpo casi todo sirve para algo así

Voz 1 15:19 pero pensando justo lo mismo digo ay no creo que no hay nada que pueda recordar ahora mismo mi cuerpo en el cuerpo humano que que que no sirva para nada porque todos los órganos tienen una función al

Voz 9 15:32 a ver qué gustazo hablar siempre de cosas que no sabemos que necesitamos que nos ayuden a porque retomar