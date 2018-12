Luar na Lubre cumple 30 años

Voz 1 00:00 Obama

Voz 1515 00:18 Luar na Lubre es si una de las mejores señas de identidad de Galicia en el mundo hoy hemos invitado nuestros estudios a Bieito Romero Bieito qué tal hola

Voz 2 00:29 encantado de estar aquí fíjate que cuando se dice lo de

Voz 1515 00:32 Alicia calidades yo no puedo evitar siempre pensar en nosotros le maravilla bueno te daremos en Madrid os tenemos en Madrid porque en febrero creo recordar que el cuatro de febrero ofrecía concierto con un nuevo trabajo que no sólo recupera la tradición sino que vamos ir escuchando no a lo largo de esta entrevista hay cosas curiosísima esa conexión que tenéis con la naturaleza a través del folk de la raíz de la tierra la tierra en Galicia marca mucho

Voz 2 01:04 imagínate si marca mucho porque está muy presente la naturaleza es parte de nuestro entorno muy directo un vivimos dentro de la naturaleza directamente bien sea en la costa como en el interior y en este caso pues nos fuimos al interior a la Ribeira Sacra tierra de mis ancestros por parte de padre y de madre en este caso pues un un trabajo que sale desde el alma

Voz 1515 01:24 Luar na Lubre dejadme que recuerde lo que significa porque podría traducirse algo así como bosque sagrado donde los druidas celtas hacen sus rituales se ha convertido en la formación en la banda para representar Galicia treinta años tiene ya Luar na Lubre para representar Galicia en el mundo por eso yo te decía lo de Galicia calidad de me hace mucha gracia cuando sacaba lo del anuncio digo esto es lo al Louvre

Voz 2 01:50 sí bueno acabas acabas de dar una explicación correcta de nombre pero te faltó la luz de la luna en ese vos bien pues efectivamente son llevamos treinta y dos años más de treinta países recorridos más de mil quinientos conciertos es un bagaje ya importante como para para ser en cierta medida poquito embajadores de nuestra tierra sí

Voz 1515 02:12 déjame que lo enmarque bien porque hay una parte de la traducción que me lo he comido Luar na Lubre lugar signifiquen gallego resplandor de la luna es lo de Louvre es lo del bosque sagrado donde los druidas celtas hacían sus rituales así se pueden imaginar los rituales musicales que hacen ellos Háblame de este de este nuevo trabajo que habéis querido recuperar a dónde habéis querido llevarlo

Voz 2 02:33 pues este trabajo nos lleva a la Ribeira Sacra al corazón de la Ribera saca en este caso orensana porque Ribeira Sacra son veintitrés ayuntamientos que comprende en parte del sur de la provincia de Lugo norte de la provincia de Ourense queremos hacerlo trabajo completo de todas las Ribera Sacra pero es que es tanto material que son los junto que al final decidimos hacerlo solamente la parte ourensana que era por otra parte en la que yo conocía más directamente donde está claro

Voz 1515 02:56 próximo Lugo eh no no para el próximo luego fui

Voz 2 02:58 porque además está prometido a tocamos hace unos días tocamos en Lugo ya lo dije públicamente allí en el Auditori Gustavo Freire y esto tiene que ser pero bueno es que hay tantísimo material que daría para hacer muchos discos no un unidos ni tres ni cuatro muchos y lo curioso es que no había nada editado no había nada editado ni ni musicalmente ni había nada bibliográfico en lo que pudieras bajarte para hacer de trabajo nos metimos ahí precisamente todas estas sonoridades que tú escuchas en el disco que después hablaremos de ella si quieres son la banda sonora de esta Ribeira que nosotros captados directamente grabamos quisimos introducirla también para ubicar a la gente un poco en este contexto fantástico

Voz 1515 03:35 es un trabajo de documentalista también Bieito

Voz 2 03:37 absolutamente es un trabajo de recopilación musical un trabajo de recuperación sonora tradición

Voz 1515 03:44 oral exactamente tradición oral porque estuvimos

Voz 2 03:46 hablando con gente mayor que fue las que nos transmitieron fueron los que nos transmitieron todo este legado la tradición oral sabes qué está pasando momentos difíciles desde que los medios de comunicación entraron en las casas habla menos pero en cualquier caso sobre todo la televisión pero en cualquier caso todavía quedan viejos o personas que son informantes que son ese eslabón final de esta tradición oral con ellos estuvimos y realmente pues fue maravilloso

Voz 1515 04:12 es de alguna forma también un homenaje al trovador Galileo

Voz 2 04:15 el al trovador Galego pues si el realmente somos nosotros somos los trabado los trovadores modernos de alguna forma es es recuperar toda esta música que los tramos lo que los trovadores llevaron a determinados espacios en un en un personaje culto dentro de la música pero en cualquier caso si yo creo que es un homenaje a todos los trovadores y homenajes sobretodo a toda esa gente que que mantuvo hasta día de hoy todo este legado toda esta tradición

Voz 1515 04:41 cuando venía a Madrid y ofreció un concierto no en el Nuevo Teatro al calada con este nuevo trabajo Ribeira Sacra el cuatro de febrero bueno sí que es una gran forma de aunque este año ya un poquito ha comenzado ir comprando las entradas para ver al Luar na Lubre el cuatro de febrero en el Nuevo Teatro Alcalá a las ocho y media de la tarde os estáis cuenta esta de que ahí mucho gallego en Madrid con morriña

Voz 2 05:07 Nos damos cuenta es simplemente pasear por Madrid para darse cuenta de que hay de los locales que hay vinculados a gallegos no pero independientemente de eso que los gallegos vienen a nuestros conciertos en mucha gente curiosa con nuestra música hay mucha gente curiosa con nuestra cultura y sobre todo cuando a ondas en este tipo de de de músicas que son que vienen desde la profundidad ahí es donde notas está a esta este interés por parte muchísima gente que no son precisamente gallegos entonces los muchas veces los gallegos son los más desconocedores de su propia tierra no muchas veces hasta con poco interés por conocerlo pero gente de fuera si tiene mucho interés en eso no quiere decir que no vengan gallegos que viene muchos también a nuestros banqueros

Voz 1515 05:47 vea hablándonos de las canciones que íbamos escuchando vale

Voz 6 06:00 este tema por ejemplo es una maravilla esto es un es un tema trágico es un tema duro en su en su parte letrista

Voz 2 06:07 habla de Manuel Blanco Romasanta lobbies OME el hombre lobo de de riesgos que fue juzgado en Allariz esto es una historia real podría ser muy bonita y romántica una una historia maravillosa pero el problema es que hay nueve muertes detrás este hombre fue condenado a muerte por garrote vil y finalmente fue indultado por la reina Isabel según de si no me equivoco porque era un caso de El Cairo Pía ha declarado ya había muchos médicos europeos que querían estudiar este este caso que fue real que que que se vivió allí que yo lo recuerdo en de escuchar las historias en mi casa de hablar de Manuel Blanco Romasanta o lo visón

Voz 1515 06:42 fíjate por cierto aquí esta voz

Voz 2 06:44 táctica es Marisa Valle Ross un asturiana tanto como nosotros la maravilla

Voz 6 06:59 hay una cosa y como de primo hermano Asturias Galicia Asturias

Voz 2 07:04 sí por lo menos desde nuestra perspectiva si después hay una especie de amor odio constantes supongo que provocado por la ver Finanza que bueno esto es una historia muy muy de Celtas también pero en cualquier caso si nosotros siempre tuvimos mucha admiración por Asturias y siempre quisimos mucho a la gente de Asturias con la que colaboramos habitualmente concretamente pues no es la única colaboración asturiana que hay en este disco porque está Víctor Manuel

Voz 1515 07:28 me vamos a seguir escuchando además dos Romero del Louvre él estaremos recordarlo en Nuevo Teatro Alcalá el cuatro de febrero ocho y media de la tarde otro de los nuevos temas que sonarán esa noche

Voz 2 07:58 pues este es un poema de un poeta orensano llamado Augusto casas Branco que escribió en el en los años cincuenta está dedicado a la figura del afilador que es una figura que además parte de esta Rivera ha sacado también de diferentes ayuntamientos de allí y en este caso pues es una música tradicional inglés atribuida al Rey de qué octavo que está compuesta para que en su momento dicen que estuvo compuesta para su mujer Anna Bolena de nefasto Rey peruano hizo esta maravilla que muchos dicen que es es atribuida a su composición la parte eléctrica pues como te decía el poeta será propusimos a Victor Manuel el encantadísima la participo en algún concierto en directo

Voz 1515 08:56 siempre ya te decías antes la cantante asturiana Víctor Manuel ahí ha hecho mucho guiño Asturias en este disco Luar na Lubre

Voz 2 09:04 bueno realmente son los dos únicos guiños

Voz 1515 09:06 pero son guiñol de peso

Voz 2 09:09 Monchi siente muchísimo peso tanto Marisa Valle Rosso como Víctor Manuel y por otro lado pues colaborar en directo con ellos fotos en los directos que hemos hecho de momento de presentación de este disco que es una auténtica delicia pero este disco está allí cargado de colaboraciones prestas dos sondeos

Voz 12 09:26 cuando no hemos recorrido musical por el nuevo trabajo del Louvre

Voz 6 09:58 salidos tan bonitos Bieito ver este tu imagen los

Voz 2 10:02 este tema es una composición que yo hice pensé cuando en en cuando nevaba con frecuencia en mi aldea me aldea ese llama niño da vía que traducido sería nido de águila y esto está en el concello de en gira de espada miedo hay una Sierra que sea masías Radamés Serrada es unas privación que hay allí macizo galaico le llaman allí nevaba con frecuencia hace muchos años que ya no nieva con la frecuencia con la que nevaba evidencia el cambio climático y yo empecé a notar lo allí en este caso pues esta primera parte así lenta es se llama así se llama en Neva Neven Ahmed y la segunda parte se llama caños dos Il caños de Özil son estos cañones que se hunden en la tierra que son fantásticos es como si tuviéramos un fiordo en el interior de Galicia que son por los que navegan en el río Sil y el río Miño esto es una auténtica maravilla que os recomiendo que visité los catamaranes que llevan porque allí es donde se practica la viticultor pura heroica que si subía lomos todo aquel ETA aquellas uvas de del vino mencía y de godello una una delicia bueno pues es una composición pues a mi tierra y a los recuerdos de aquellos momentos que bien

Voz 1515 11:18 yo decía al principio de la entrevista que para mí es que la mejor embajada que puede tener por el mundo Galicia como acogen en otras ciudades como es cuando queráis otros países con otras culturas con otros idiomas os escuchan cantar en gallego todas estas cosas

Voz 2 11:37 pues fíjate que cuando empezamos nos decían en nuestra propia ciudad Perón de vais con esto que esto no aquí no puede salir no sé qué tal esto cuando empezábamos hace treinta y dos años como te decía más de treinta países más de mil quinientos conciertos lugares donde la cultura absolutamente nada tiene que ver con la nuestra cantamos en gallego hacemos nuestra música lo cierto es que es una acogida fantástica en todos lados no lo digo yo eso está ahí acabamos de llegar de América estuvimos en Santiago de Chile estuvimos en Buenos Aires es cierto que hay muchos gallegos también estuviéramos en Montevideo como te decía no son precisamente los gallegos los que más se apasionan con todo esto porque los gallegos es yo creo que ya lo tienen muy presente pero la gente que que no conoce todas estas historias finalmente acaban enamorándose de esta música hay de esta idea lo que él estás contando por que hay mucha palabra también entonces pues pues pero después en Palestina Pina en Alemania en Italia en Francia a donde vayas funciona funciona y funciona muy bien y la gente pues le le gusta lo que nosotros expresamos no a través de la música

Voz 1515 12:41 decíamos vamos a volver al origen de la entrevista hablábamos de los sonidos que habéis hecho una especie de trabajo documentalista lo que vamos a escuchar ahora vamos a hacer un repaso por demás incluidos en este nuevo trabajo nos vas a decir lo que estamos escuchando y donde nazi ya que cantáis

Voz 6 13:08 bueno esto es relativamente fácilmente identificable esto es que ese es el sí

Voz 2 13:14 en el del afilador y los pasos del afilador caminando con su Tarazona Aranzana en el idioma de los alquiladores es la rueda que llevaban para afilar

Voz 1515 13:22 caraza Rafa no quiere

Voz 2 13:24 en ayer que es el idioma de ellos

Voz 1515 13:27 Aranzana porque habéis querido hacer este trabajo de recuperación no nos vamos a ir también van a escuchar cómo suena seguramente el sonido más silente de todo el día como es un amanecer lo han incluido en el nuevo trabajo los chicos de Luar na Lubre pero que habéis querido hacer estar este trabajo de recuperación de de conservación de estos sonidos

Voz 2 13:48 no queríamos hacerlo inicialmente lo que pasa es que el digamos el el embrión de este disco lo hicimos empezamos a hacerlo en un monasterio que se llama ese Sampedro de rocas es un monasterio de origen sueco nuevo y románico que hay en esta Ribera Sacra yo así tengo enterrados parte de mi familia desde mis bisabuelos hacia atrás Nos dimos cuenta de las sonoridades que teníamos alrededor una limpieza sonora brutal y al mismo tiempo pues toda esa esa parte humana también en este caso el amanecer entendíamos que tenía que ser hermosísimo allí en este lugar de de San Pedro de rocas en un bosque de pinos antiquísimo se puso la grabadora a las cinco de la mañana estaba empezando ya a aparecer el día entonces lo que se escuchan son los muchos los Gus así de fondo y al mismo tiempo esas gotitas de Rocío de la noche que están cayendo de Los Pinos

Voz 6 14:52 esto lo difícil va a ser reproducirlo no concierto cómo lo vais a hacer

Voz 2 14:56 eso tenemos que disparar lo directamente

Voz 6 14:58 la ovación porque eso es imposible impedir un silencio absoluto

Voz 2 15:02 ciencia pero es la gente respeta mucho estas cosas sí porque la gente cuando va a un concierto de Luar na Lubre sabe que se va a encontrar con este tipo de de historias entonces en un momento dado este concretamente no disponemos pues hay otras novedades que si las las metemos en los conciertos y que reales ante hay un silencio muy impactante el silencio que hace la gente en en los teatros para estar en directo al aire libre es difícil hacerlo un teatro sí puedes hacerlo reproducirlo y al mismo tiempo pues hay imágenes que también te dan un poquito de visualización de lo que estás escuchando no

Voz 1515 15:36 vamos a escuchar a Emilio Pando canta a capella una canción popular a nos cuentas quienes Emilio bando eh

Voz 15 15:45 Alberto Garre disco Dale Hall que ha sido un hay que ir a ser impreso y de ir a filas para Guaro fuentes plato compro calderas de cobre una

Voz 2 16:06 quién es Emilio van Amelio Pando es un personaje auténtico desgraciadamente se murió el año pasado pero era como una especie de abuelo para mí un gran transmisor de nuestra tradición también recuperador de un instrumento que llama invada o trompa galega que es un instrumento pues aquellas viejas invasoras que tocaban en el oeste los vaqueros te acuerdas que salen en las películas en bandas sonoras de Morricone pues en Galicia era muy tradicional este instrumento Él fue uno de los recuperadores Él no es de la Ribeira Sacra él es de Fonsagrada Lugo pero él no es cantó esta canción que hablaba de los afilador es de cuando iban por por su tierra esto lo además fue registrado como móvil en su momento antes de morir él el Emilio cuando pues es uno de los de los padres de nuestra música

Voz 16 17:04 eh

Voz 10 17:13 cuando escucharlas

Voz 1515 17:13 al libro La a Luar na Lubre no no sólo voy a Galicia mentalmente sino que es que me imagino películas por mi cabeza pasa en imágenes de películas porque es una banda sonora extraordinaria para momentos épicos de grandes películas no

Voz 2 17:31 bueno es música evocadora unos días mucha gente yo creo que realmente hay muchas imágenes detrás de todo esto te tema en concreto es es trágico Nos coincidió precisamente cuando estábamos en el monasterio de San Pedro de rocas haciendo el embrión de este disco Nos coincidió con la tragedia de los incendios que hubiese que hubo en Galicia y a nosotros nos tocó con un gran incendio muy cerca realmente parecía el fin del mundo aquellos era una cosa alucinante no les que parecía de anoche a las tres de la tarde noche hecha común una bestialidad entonces esta canción nace precisamente a raíz de de lo que sentimos allí con el con el tema del fuego

Voz 6 18:32 escuchando a lo largo de la entrevista fíjate si me ha venido una idea la cabeza pensaba

Voz 1515 18:38 con la recuperación de los sonidos de las músicas de la tradición galega que hace Lorna Louvre conserva todo bien para que un día haya un museo Louvre

Voz 2 18:51 madre mía pues bueno pues por qué no realmente hay muchísimo material no hay tanto material que no sabemos lo que tenemos esto es para

Voz 1515 19:00 se clasifique que quede conservado para la posteridad

Voz 2 19:03 vivimos en un país muy extraño este tipo de cosas pues no sé yo si son de interés no pero en cualquier caso si el material está ahí para quién quiera disponer del nosotros somos un grupo que que que trabajamos pues precisamente para que este legado continúe en nuestra idea es que todo tenga continuidad la posibilidad de que haya un sitio donde se recoja todo esto y se pueda exponer y la gente pueda participar de él nosotros estaríamos encantadísima de hecho este año pasado hicimos una exposición de treinta aniversario que fue impactante allí en en en Coruña en nuestra ciudad que nos vio nacer funcionó muy bien y fue un se en una centésima parte del material que que que teníamos allí vieran un sitio grande porque hay muchos viajes hay muchas vivencias nosotros teníamos la no sé si sano insana costumbre de grabar por lo todo de fotografiarlo todo entonces hay muchísimo material que está ahí simplemente comida Youtube tienes cantidad de música de Luar na Lubre por todas las versiones de grupos que hacen de desde cualquier lugar del mundo también es alucinante y eso también forma parte de esa parte museística sí

Voz 1515 20:10 eh yo cuando vaya no sólo quiero ver de Emilia Pardo Bazán que es maravilloso sino el de Luar na Lubre señores responsables políticos por favor póngase las pilas en Galicia y galo

Voz 2 20:19 sí

Voz 1515 20:20 lo que queda pendiente después de este Ribeira Sacra

Voz 2 20:23 ha apuntado queda pendiente el de Lugo hombre no va a ser el inmediato pero en cualquier caso queda pendiente porque es una promesa que ella dice además es es que es que iba a ser así lo que pasa es que finalmente pues un poco más el corazón que esta más de la parte ourensanos a mí en mi caso

Voz 1515 20:40 te Romero tenemos a al Luar na Lubre me emociono en esta entrevista bueno tenemos salvaron al Louvre y concierto en Madrid cuatro de febrero en el Teatro Nuevo Alcalá presentando este nuevo trabajos era una noche muy especial muy mágica muy mística

Voz 2 20:58 ya habrá todo esto invitados aunque acertó

Voz 1515 21:01 decir compren la sentada en las entradas vayan disfrutaremos de una gran noche de la música Víctor Romero gracias

Voz 2 21:09 es un placer estar contigo Marta gracias

