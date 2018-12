Flash deportes SER de las 18:30 (26/12/2018)

Voz 1038

00:00

la Real Sociedad pero de de los servicios de Asier Garitano en el banquillo los txuri urdin destituido en la de Vergara tras cuatro partidos consecutivos sin puntuar el elegido para coger las riendas del equipo es Imanol Alguacil al igual que ocurriera la temporada pasada cuando los donostiarras pesarán a Eusebio Sacristán mañana veintisiete de diciembre elecciones a la presidencia del Athletic Club Alberto Uribe Echevarría o Aitor el y seguí uno de los dos suplirá Josu Urrutia al mando del club rojiblanco además se ha confirmado el tiempo de baja el delantero Iago Aspas el ariete del Celta estará fuera de los terrenos de juego entre cuatro y cinco semanas en pleno Boxing Day de la Premier League tenemos marcadores definitivos el Manchester City ha sumado su segunda derrota consecutiva en Liga los de Guardiola han caído dos uno en su visita Lester pasan a ser terceros los City Sense colocan a siete puntos del líder del Liverpool que ha solventado su choque frente al Newcastle por cuatro cero y sigue invicto en la Premier League con su victoria II es el Tottenham de Pochettino que no ha tenido problemas para vencer Borno los londinenses se han impuesto por cinco cero a los Cherry Solskjaer ha sumado su segundo triunfo en el banquillo el Manchester United tras ganar tres uno al desfile en juego el Brighton arsenal desde las ocho y media guapos de Javi Gracia recibe al Chelsea en el calcio jornada con sorpresa la Juve ha pinchado en su encuentro frente al Atalanta empate a dos de los bianconero con Cristiano Ronaldo suplente que a los catorce minutos de entrar al campo marcó el gol del empate a dos definitivo el Milan por su parte no ha pasado del empate a cero contra Rossi Noone en juego ahora mismo el Roma a suelo y la jornada que se completará con el Inter de Milán Nápoles el más atractivo de la jornada desde las ocho y media de la tarde tercero contra segundo es todo más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo y en todas las emisoras de la Cadena SER que peines