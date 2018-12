CUALQUIER TIEMPO PASADO FUE ANTERIOR - DOS CARMELITAS EN APUROS (30/12/2018)

Voz 1 00:00 un amigo del mundo aún mentales

Voz 1626 00:21 quince de septiembre de mil quinientos noventa y seis el Papa Clemente VIII expide su breve apostólico Exposito un novio con el que viene a ordenar a Segovia que restituya pero que ella mismo los huesos del Fraile Juan de la Cruz que había Mangado con nocturnidad y alevosía a la Ciudad de Úbeda Diez años antes en mil quinientos ochenta y seis otro papa Sixto quinto a través de su nuncio en España dio orden a los Carmelitas de Ávila bajo pena de excomunión sino lo cumplían ipso facto para que devolviera los restos de Teresa de Ávila el convento de Alba de Tormes de donde los habían birlado nueve meses antes a ver qué demonios estaba pasando en aquella España supersticioso y fanática del siglo XVI para que los Papas tuvieran que estar ordenando a los altos cargos carmelitas que dejaran de robarse muertos entre ellos

Voz 1626 01:35 el programa de hoy lleva el loco titulo de dos carmelitas en apuros no tanto por los aprietos que sufrieron en vida Juan de la Cruz y Teresa de Ávila porque las pasaron esquivando denunciar de los suyos investigaciones de la Inquisición acusaciones de frailes y monjas como por las perrerías que les hicieron después de muertos la ventaja es que ya no se enteraron porque estaban fritos pero yo conozco pocos difuntos tan salvajemente desplazados tan irreverentemente tratados precisamente por los mismos religiosos que predican un respeto a los muertos que jamás han practicado y no lo han practicado porque cuando se presentaba la oportunidad de hacer negocio o sacar tajada política o de poder los mercaderes de reliquias no conocía ni a su Dios padre vaya por delante y como aviso a navegantes con riesgo de sentirse ofendidos que aquí no se habla ni de la labor piadosa de los Carmelitas Juan y Teresa mide la literatura mística del Fraile Juan de Yepes y la monja Teresa de Ávila aquí hemos venido a poner a parir a los que maltrataron trocear O'Neal Se repartieron a San Juan de la Cruz Santa Teresa de Jesús quedan avisados Si ustedes son sensibles a estas cosas cambien ahora pongansé un pocas de Nadie sabe nada de buena fuente y Berto que es menos insolente o no

Voz 5 02:55 por quién y por qué

Voz 1626 03:08 Juani Teresa tuvieron una vida intensa intelectualmente activa y muy valiente porque se enfrentaron a los suyos por resumir mucho mucho mucho lo que les trajo problemas sólo decir que la cosa se lío porque Teresa que pertenecía a los Carmelitas empezó a dar la bronca a los de su orden porque andaban todos muy disipada la clausura el asaltaban ellas cuando les interesaba más de una tenía sus novios por ahí hablamos de la austeridad que pregonaba han eso Yaron cachondeo porque las monjas de familias bien tenían hasta criadas ahí es cuando Teresa de Jesús decide reformar la orden y crear la de los Carmelitas Descalzos labor a la que se apuntó Fray Juan de la Cruz ella puso a conseguir pasta para construir conventos a lo loco ya saben que en veinte años levantó dieciséis vamos una fiebre constructora Kenny El Pocero no me extraña que los registradores de la propiedad inmobiliaria a su patrona pero el caso es que Juan de la Cruz apoyó este empeño reformador de la Orden Carmelita y los dos acabaron pagando caro sus intentos de restar privilegios a todos los religiosos que vivían como curas por eso no se entiende luego tanta lucha por sus huesos y sus despojos entre los mismos que les habían hecho la vida imposible y eso que cuando empezaron a despiece Carlos Juani Teresa no eran santos ni siquiera beatos en fin esto como digo es sólo un resumen muy muy muy resumido vamos al meollo de la cuestión empezando por el tuétano del Caballero Juan de la Cruz

Voz 1626 05:07 retirado del convento de Segovia por discrepancias de pensamiento arrinconado en un lugar cercano a Jaén refugiado por enfermedad en un convento de Úbeda Dios le llamó al cielo el trece de diciembre de mil quinientos noventa y uno entraba en agonía muriendo al día siguiente así resumió alguien los últimos meses de vida de Juan de la Cruz y con su muerte venga empezó la fiesta la que lo olió todo fue una exnovia de Juan una segoviana de raíces nobles con la que el fraile anduvo en tratos platónico carnales nos da igual cuando coincidieron ambos por Granada la doña en cuestión se llamaba Ana de mercado y Peñalosa una viuda todavía Prieta y hermana de un alto cargo del Consejo de Castilla como eran de Familia de pelas Juan de la Cruz los pudo enredar años atrás para que fundaran y financiara en un convento de Carmelitas Descalzos en Segovia así lo hicieron ya saben que no hay cosa que más les ponga los devotos católicos que rodearse de restos de muertos venerar los ovarios besarle

Voz 1626 06:06 os acostumbre que no saben justificar ni ellos cuando la poderosa damas segovianas entero de que Juan de la Cruz su Juanito había muerto en Úbeda que allí había sido enterrado se le metió entre ceja y ceja llevárselo a su convento segoviano al menor descuido de sus custodios quisieran o no quisieran por las buenas o por las malas menuda era Doñana y además tenía suficientes enchufes de los que tirar para conseguirlo

Voz 1626 06:57 el hermano de la señora Luis de mercado ya sea ha dicho era un alto cargo del máximo órgano de poder de la monarquía hispánica y encima amiguete del mandamás de los Carmelitas Descalzos que fue el que dio todos los permisos y bendiciones a Doñana para plantarse en Úbeda desenterrar al fraile llevárselo a Segovia pues nada manos a la obra apenas había pasado nueve meses de la muerte de Fray Juan cuando se plantó en Úbeda un enviado de la señora mercado con orden de ser discreto llevarse los restos del místico pero claro cuando se entierra cualquier bicho viviente ya sea un carmelita descalzo un hornillo Rinko conviene esperar un tiempo prudencial para que mamá naturaleza haga su trabajo cuando se abrió la tumba el alguacil comprobó que eso no se lo podía llevar todavía porque estaba bastante entero perjudicado pero entero así que dejó al muerto en su sitio se volvió por donde había venido le dijo a Doña Ana que de momento se olvida de su Juan porque no estaba en condiciones de ser trasladado al año siguiente estamos ya en mil quinientos noventa y tres el alguacil volvió a Úbeda y esta vez en mitad del disgusto de los Carmelitas que vieron cómo les Hurtado a su hermano más querido por orden del vicario general el alguacil ordenó abrir la tumba comprobó que Juan de la Cruz ya estaba más manejable iba cómodo según unos en una maleta para trasladarlo con el mayor de los disimulos según otros en una caja pequeña donde lo encajaron empujando

Voz 1626 08:54 sí fue trasladado el pobre Juan de la Cruz desde Úbeda a Madrid hecho un niño en una caja en una maleta para entregarlo a los hermanos mercado Peñalosa de allí el Fraile continuó viaje a Segovia donde quedó enterrado en el convento de los Carmelitas Descalzos en las afueras de Segovia en el valle del Eresma todavía está ahí mañana verlos y pueden que muy chulo el convento y nada todos contentos con el traslado menos los de Úbeda que se agarraron un cabreo del siete con los segovianos por haberles birlado a su carmelita favorito hay empezó un litigio muy sonado en la época entre la ciudad jiennense la Castellana Úbeda pidiendo que les devolvieran a Juan de la Cruz y los segovianos respondiendo que nana que Santa Rita Rita lo que se roba no se quita Carmelitas Descalzos contra Carmelitas Descalzos ya tortas por un muerto a los de Úbeda no les quedó otra que elevar sus quejas a Roma y así fue como le dijeron a Clemente VIII oye Papa que mira lo que nos han hecho estos malditos segovianos nos han birlado a Fray Juan porque una ex novia tenía enchufe con el jefe máximo de los Carmelitas y se lo llevaron de muy malas maneras ha rebuscado en una maleta con premeditación nocturnidad y alevosía el Papa Clemente emitió un breve reconociendo los derechos de Úbeda sobre el carmelita fiambre y ordenando que restituye eran los restos a la primera sepultura en Úbeda ustedes hicieron caso al Papa bueno pues los segovianos tampoco once años once años más se tiraron en Brown K2 hasta que los Carmelitas Descalzos se sentaron a negociar se llegó a un acuerdo venga la mitad Patti y la mitad para mí

Voz 1626 10:52 pero resulta que los Carmelitas segovianos volvieron una tangana a los de Úbeda porque les mandaron sólo una pierna de rodilla para abajo y un brazo Segovia se quedó con la mayoría del esqueleto y aunque los de Úbeda volvieron a quedarse por aquel desigual reparto e hicieron intención de volver a Segovia hasta completar la mitad que les tocaba al final lo de claro porque total para qué seguir mareando la perdiz tampoco vayan a creer que la cosa queda si canilla y brazo Úbeda y el resto en Segovia quema no porque Juan de la Cruz pasó luego a ser beato después santo y todo el mundo venga pedir y pedir dame Argo da Mundet constituye una muela lo que sea pero dame algo Papa menos mal que en mil novecientos noventa y dos la parte de los huesos que aún conserva Segovia pudieron ser estudiados y ahí se pudo hacer un recuento serio de lo que queda hasta la ciudad castellana llegó un equipo de científicos italianos con el director del laboratorio de los Museos Vaticanos al frente Nazareno Gabrielli tiene guasa que un tipo que trabaja en el Vaticano se llame Nazareno este hombre concluyó que Juan de la Cruz murió de una septicemia como consecuencia de una Eric si pela en su pierna izquierda que no era tan bajito como se creía porque mide uno sesenta y cinco también Le averiguaron su grupo sanguíneo iba antes de devolver los restos a la tumba los desinfectarlo los desinsectación los Hydra ataron hilos recolocación lo que quedaba de San Juan de la Cruz pues nada a medias pero como nuevo

Voz 3 12:21 cachito Cacho cachito humilló al freír me tranquila tuvo que ahora es mi cachito

Voz 1626 12:41 los expertos también hicieron recuento de huesos y nos contaron que el convento carmelita de Segovia tiene el cráneo el tronco y las piernas hasta las rodillas vale todo lo demás bueno pues saber en Toledo tienen un dedo el otro dedo en Medina del Campo otro dedo en Alba de Tormes otro de Don Salamanca otro dedo en La Carolina otros dos en Ubeda otro más en Toro y no sigo contando dedos porque ya les digo yo que entonces a este hombre les sobraban manos también hay una costilla en Alba de Tormes que lo visto yo y otros trocitos de Juan de la Cruz repartidos por ni se sabe los sitios no hay cama para tanta gente Nissan topa tanta iglesia una recomendación si entran a curiosear en la Wikipedia sobre san Juan de la Cruz mucho cuidado porque hay un buen rosario de contadas es decir si ya ha quedado claro que este hombre está repartido por media España cómo es posible que digan que está incorrupto perfectamente flexible tan flexible en la cabeza en Segovia Úbeda el yoga hace milagros pero no tanto a ver cómo va a estar en corruptos y está dividido en cincuenta cacharritos y cómo va a estar flexible sí está tan repartido es que lo desmembrar un con una sierra mecánica quién lo hizo el de La matanza de Texas este arranque de programa no nos entran más huesos van a tener que aguantar hasta el final para conocer las penalidades póstumas de la otra protagonista Teresa de Jesús esa Santa desplazada

Voz 13 13:59 en un pie en Roma la mano en Ronda un diente allí el pellejo por allá una muela en México otra en Francia el corazón

Voz 1626 14:18 con el mapa allí espinos vamos a por nuestra primera historia con sonido de hoy con una ratoncito ya de discoteca Emma

Voz 0564 14:26 hola Nieves hoy la dedicamos a otra monja rara avis en este caso una novicia en mil novecientos sesenta y cinco tras el éxito de la versión teatral en Broadway se estrenó la película musical The Sound of Music que en España tuvieron a bien traducir la como Sonrisas y lágrimas está basada en las memorias de la auténtica María von Trapp la película cuenta las andanzas de la mil Satrapi la transformación de una casa sombrilla hay triste cuando aparece María una novicia cuya madre superiora no leve mucho futuro en el convento María a la que da vida la actriz Julie Andrews acaba siendo la institutriz de los siete hijos de un capitán viudo a los que les devuelve la alegría gracias a la música el título en español quizá no sea muy fiel al original pero nos hace un buen spoiler que hay sonrisas sí pero también lágrimas como nueva verlas con los nazis de por medio en mil novecientos sesenta y seis ganó el Oscar a la Mejor Película Mejor Director Mejor Montaje Mejor sonido y Mejor Banda Sonora nosotros vamos a escuchar una versión de una de sus canciones más famosas había que elegir así que dejamos fuera la pegadiza dos Remi y nos lanzamos a cosas que me hacen feliz en inglés Mayfair things la versión jazz de John Coltrane es para morirse invitamos a nuestros oyentes a que la busquen pero la que vamos a escuchar es la versión también estupenda del quinteto madrileño niña vintage

Voz 1626 15:38 mucho

Voz 16 16:38 nada

Voz 3 17:42 nuevos descubridores

Voz 1626 17:44 con Jesús Pozo

Voz 3 17:46 on

Voz 18 17:48 qué poderosas a Ana acababa de entrega

Voz 3 17:56 de

Voz 1626 18:01 llega a Jesús Pozo periodista buscador de historias y descubridor de descubridores y hoy ha a uno de lujo al que respetamos todos mucho mucho muchísimo y que es el que está sonando la Jesús si además del cable

Voz 19 18:15 porque tuve con con Amancio Prada casi tres horas tenemos que dejarlo en apenas ocho minutos primero nos cuenta cómo y quién salvó el Cántico espiritual de San Juan de la Cruz al que luego leyó y puso música el propio Amancio Prada

Voz 0118 18:30 anda de Jesús quiere de Medina del Campo también está bajo sospecha de la Inquisición llega a París desde Granada lleva consigo ese Mans crítico manuscrito del cántico que lo da a conocer entre los Carmelitas franceses y uno de ellos lo traduce Bono fue como casi treinta años después de muerto San Juan de la Cruz esta mujer aquí en Francia la llamaban la capitana española iba a los Países Bajos a Bruselas y en Bruselas también difunde el cántico ya es allí donde se edita por primera vez treinta y dos años de de muerto después de muertos San Juan de la Cruz dos años más tarde ya ni de día en Alcalá de Henares parece como que el cántico hubiera salvado esta mujer

Voz 1626 19:10 Ana de Jesús a quien tanto quería Sanjuán desde que se conocieron en Beas del Segura en Jaén eh es que San Juan parece que querían mucho llamo cariñosos y vamos a por el segundo corte así es el Cántico espiritual según Amancio Prada

Voz 0118 19:24 es un poema de amor donde ahí movimiento incesante como decía José Luis López Aranguren es un poema erótico porque no no es contemplativo no es estático como el Cantar de los cantares ahí movimiento empieza con movimiento adonde de escondite a Madí me dejaste congénito Pastor esos que fuertes allá por las bajadas al lotero difícil Ventura lo está dando mis amores y de riberas ni temer en las ni cogeré las flores ni temer a las fieras es es que están en esas cuarenta liras abarcan todo el proceso amoroso de la búsqueda del encuentro de la consumación como diría San Juan el alma que anda en amor ni cansa ni se cansa descansas Teresa de Jesús señal añade dice no le parece al alma que han More no le parece que are a ver cosas imposible a quién

Voz 1626 20:16 oye como sabes apasionaba San Juan s apasiona Amancio Prada explicándole más cosas Jesús

Voz 19 20:22 te vamos a escuchar ahora la relación de Gerald Brenan con San Juan de la Cruz y la de Amancio Prada con Gerald Brenan

Voz 0118 20:28 llega el venían precisamente vino a España en los años veinte con el propósito de estudiar a Santa Teresa de Jesús siguiendo las huellas de la santa se encuentra con Juan de la Cruz ese bajón San Juan de la Cruz porque le parece un nada le fascina Le apasiona en ese libro lo tiene un estudio literario sobre la obra de San Juan sobre el cántico muy claro muy como para para de una forma muy sencilla y claro yo le envía el disco le envié disco como agradecimiento por lo bien que lo había pasado con su libro ya vivía entonces en Alhaurín el Grande recuerdo porque tengo spray su carta en Cannes en la Cañada de las palomas sin número y luego unos años después en el año ochenta y cuatro la Diputación de Málaga le hizo un homenaje y fui a cantar Alicante en Alhaurín el Grande en cine teatro que estimaba creo recordar Reina Cristina in tenía el techo como de Uralita y se puso a llover los organizadores habían llenado el escenario de flores de flores es maltratado en donde empecé a canta de cántico como si estuviéramos en Santiago de Compostela lloviendo Brennan en primera fila llorando el tiempo de un desde que era era hace on fue muy fue sí fue muy claro

Voz 20 21:50 muy emocionante pero yo tengo fotos también

Voz 19 21:53 que también vino a nuestra conversación otra gran escritora María Zambrano que también era admiradora del Cántico espiritual y fíjate como predijo que haría Amancio Prada otra hermosa obra

Voz 0118 22:05 en la primavera de ochenta y cinco fui a cantarle a su casa en la calle Antonio Maura cuando GPS cantarle cántico ya me dice como Notes muerto dijo me María porque quiere decir cantando y cantando que con pero que que pues no sé estoy haciendo algunas canciones sueltas pero sí la verdad es que me gustaría dar con un largo poema un poemario que me permitiera hacer una una obra así dar aliento como como suele decirse no pero no no no no la encuentro así sin para el festival de hablado con la blanca Dida sin él Safar como una pitonisa todas esas alrededor pendientes de Ia pero la encontrarla lo cinco entregas porque veo sobretodo una paloma yo no

Voz 21 22:58 por descontado nadie decía nada y todo el mundo inquieto

Voz 0118 23:03 ponte añade o tal vez son dos

Voz 21 23:05 bueno yo no sé qué tontería dije para romper sí

Voz 0118 23:10 bueno pues te voy a decir una cosa veinte días después hay que hay en mis manos un suplemento del de cultural del diario ABC con los sonetos Amorós kurdo dolor mucho tiempo después ha pensado innecesaria la vecina de todos una de la una la paloma

Voz 1626 23:28 sí la verdad es que tuvo que ser un gustos a conversación tuya con Amancio Prada aseguró te aseguro que lo fue Concostrina

Voz 19 23:35 bueno pero vamos a seguir porque continuaron apareciendo autor en nuestra charla Federico García Lorca por ejemplo sobre san Juan de la Cruz Santa Teresa de Jesús

Voz 0118 23:43 exacto es lo que decía Lorca de Teresa de Jesús bueno primero dice en su célebre conferencia de Juego y teoría del duende dice que la Muse de Góngora el ángel de Garcilaso han de soltarla guirnaldas de laurel cuando pasa el Juan de la Cruz cuando el ciervo vulnerado por hotel basó la primera vez que el duende pinta llenas de sangre las mejillas de Losantos del Maestro Mateo de Compostela ese duende es el mismo que hace a Juan de la Cruz o quema ninfas desnudas por los sonetos de Lope de Vega añade Lorca recordar el caso de Santa Teresa una de las pocas criaturas cuyo duende la traspasa con un dardo queriendo matarla por haberle quitado su último secreto el puente sutil que une los cinco sentidos con ese centro en Cannes me viva en nube diva del amor que libertad

Voz 1626 24:41 vaya recital el de hoy Jesús sí lo es

Voz 19 24:43 lo es por eso vamos a terminar alejándonos un poco vamos a escuchar contar Amancio Prada cómo llega porqué Cántico espiritual a su mano que también tiene su aquel

Voz 0118 24:53 yo de mil novecientos setenta recuerdo que vivía en una buhardilla en París en el bulevar de de y allí tenía un vecino de dedicación y de compañero de pupitre en la Sorbona llena estación contigua una francés de que la muy expresiva con decía el amor con su novio yo allí llevaba pasaba las noches tocando la guitarra Hay canta una una noche después llama a mi puerta este hombre silicio Félix Pardo harto de sus turnos dijo toma puso en las manos son libro ha sido gordo que todavía conservo precioso tesoro les y entendí el mensaje no pero fue peor el remedio que la enfermedad porque Leo canciones Cántico Espiritual Cántico espiritual facciones entre el alma esposo empieza leí y aquí me apareció

Voz 20 25:53 poema de

Voz 0118 25:55 amor pues en llamas incandescente al cabo de dos años es tener una primera versión en el que a todo las aquel Montparnasse y lo estrenará hielo pues vivienda en Segovia en el año setenta y siete

Voz 1626 26:09 yo hubiera querido jugando Yepes luego Juan de la Cruz disfrutan en su congregación del respeto y la admiración que le han dedicado todos los genios que nos ha extraído eh empezando por Amancio Prada muchas gracias Jesús en un ratito más

Voz 19 26:21 hasta luego

Voz 23 26:27 cualquier tiempo pasado fue anterior

Voz 3 26:30 con Nieves Concostrina

Voz 1626 26:44 tanto Teresa como Juan tienen dos episodios en su vida relacionados con el Quijote el del Fraile es el más conocido y tiene que ver con el capítulo diecinueve titulado La aventura del cuerpo muerto Miguel de Cervantes tuvo noticias del traslado de los restos de Juan de la Cruz de Úbeda Segovia ID toda la bronca que hubo entre las dos ciudades por el VIR le del muerto Cervantes imaginó aquel esperpéntico robo su traslado por la mancha e imagino ese famoso encuentro de Don Quijote y Sancho por la noche con un grupo de once frailes que se dirigen a Segovia a enterrar en secreto un cuerpo repasen ese capítulo que está muy simpático el caso de Teresa aunque leyó el Quijote de jovencita tiene más que ver con los libros de caballerías en general era una gran lectora tanto de Vidas de santos como de aventuras de valientes caballeros devoraba todo lo que caía en sus manos animada por su madre pero escondiéndose de su padre como era tan marimandona tal lista italiana desde pequeñita con nueve o diez años mezclo en su cabeza las aventuras de los caballeros con las vidas de los santos ISE montó una película enredó a su hermano Rodrigo que tenía un año más que ella para fugarse de casa largarse a Tierra Santa enfrentarse a los infieles que allí les dieran Martirio los descabezar and así su aventura Santa la pudieran recoger también los libros y hacerse santos famosos bueno menos mal que un tiene los niños se percató de la escapada salió tras ellos y los pilló en el camino anda tira para casa Santos de pacotilla poco imaginó el tío que su sobrina acabaría siendo efectivamente una santa Celebrity

Voz 1626 28:39 lo de Ana Vall tierra doctora en Historia del Arte y que viene a contarnos sus clásicas artísticas Joy cae un carmelita por aquí en jesuita pues hoy no operó para nada de quién hablamos de San Juan de Santa Teresa

Voz 24 28:50 sana o la Nieves pues vamos a hablar de Santa Teresa pero de de una cantera que ya has descuartizado a la a la de verdad bueno

Voz 0151 28:59 se trata de de una de las obras de arte consideradas clave en la historia Se trata del éxtasis de Santa Teresa es una escultura de Gian Lorenzo Bernini realizada entre mil seiscientos cuarenta y siete y mil seiscientos cincuenta y uno la va a encargar el cardenal Cornago para su tumba la iglesia de Santa María de la Victoria en Roma iba elegir este tema pues porque va a enterrar ser una iglesia los Carmelitas Descalzos que con todo tú de dónde viene todo esto eh portando una escultura funeraria de las mejores que nos han llegado está hecha por un genio que le daba absolutamente todo Nieves arquitecto escultor pintor es el mismo para ponernos en situación que hace la plaza que hay delante de San Pedro donde se asoma al Papa en sus apariciones esa tan bonita conforma el irse llena de columnas IEC bueno pues eso nos parece bonito y en arquitectura era bueno en escultura era algo sublime conseguía que el mármol pareciera Carme es decir con la piedra dejaba de ser piedra se convertían sentimiento en movimiento es increíble la vida que le da a las esculturas fue admirado por varios Papas cardenales que le contrataban sin dudar para todos sus grandes proyectos los mejores de esa época incluso un Papa eh qué le llegó a llamar el arquitecto de Dios

Voz 1626 30:08 pues cuéntanos cuéntanos cómo es esta escultura del éxtasis de Santa Teresa

Voz 0151 30:12 pues estas cultural esta hecha en mármol de Carrara es decir una piedra sacada de una cantera de la Toscana italiana que se hizo muy popular en el Renacimiento y el barro Santa Teresa va vestida eh si miramos la imagen con el hábito ya aparece recostada medio tumbada en una nube al lado hay un ángel que sujeta una flecha o un dardo ir a fondo pues Bernini va a poner unos rayos hechos en bronce

Voz 1626 30:35 sí

Voz 0151 30:36 esto produce un contraste muy peculiar pues entre el blanco del mármol de dorado los rayos eh que produce estos contrastes que los llama muchísimo la atención la escultura mide tres metros y medio de alto ya está sobre un alto ya en el centro de la capilla aparece la sensación que da Nieves es de estar suspendida en el aire es lo que hace es hacer hincapié en la idea de que algo místico está pasando mal es algo elevado además está iluminada por la luz que entra a través de un transparente que es un agujero en el muro para entendernos ya a los lados de esta escultura hay dos huecos donde se exculpan unos palcos en relieve en los que está representada la familia el cardenal tornaron en lo que pasa es que están simulando pues que está mirando lo que está pasando este Éxtasis Op tras ver ver acción de Santa Teresa

Voz 1626 31:17 vale como nos tomamos esto del éxtasis

Voz 0151 31:22 bueno es una es una buena pregunta bueno pues este estas eso tras ver vejación de Santa Teresa es una sus visiones más famosas es lo cuenta ella misma en su autobiografía el libro de la vida según la mística corría el año mil quinientos cincuenta y nueve cuando se le apareció vale ella nos cuenta que era pequeño y muy guapo ya las manos pues llevaba un dardo o una flecha de oro empiezas a raíz de pronto que no veas cómo va esto vale vamos a ser en creciendo lo que cuenta Santa Teresa es que sintió como si el ángel de clavara el dardo en las entrañas y luego lo sacara

Voz 1626 31:54 P

Voz 0151 31:55 esto claro porque va a provocar un dolor muy muy grande y no pudo evitar quejarse eso es lo que cuenta literalmente pero dolor espiritual lleves no corporal porque era como si estuviera basada en ese momento pero el amor de Dios eso precisamente una tras ver verá vale una experiencia mística en la que la persona se une a Dios lo que sientas a personas según cuentan los que la han tenido es como si su corazón hubiera sido traspasado por fuego claro he dicho así pues bien no pero tú imagínate lo difícil que es reflejar en el arte esto es un momento cumbre como muy místico que no todo el mundo ha sentido sin embargo Bernini pues va lleva saber llevarlo a piedra de manera magistral como la representa pues Santa Teresa asestar retorciéndose mientras entre abre los labios Sen rosca con una expresión que se mueva ahí entre el dolor y el placer bastante curiosa bueno e se ha llegado a hablar de que lo que está representando Bernini es un orgasmo

Voz 1626 32:50 no tiene toda la pinta a ver un ángel pequeñito y guapo que le clava un dardo hasta las entrañas base base lo que tu dices o lo que es decir los expertos en arte que ser monja no te priva de tener orgasmos

Voz 0151 33:05 tanto que razón tienes Nieves bueno la escultura Bernini es muy teatral muy dramática pues como todas las obras de Bernini o casi todas Santa Teresa está esculpida como una muchacha joven retorciéndose decimos su cuerpo está electrificada recibiendo una descargas va sensación que nos dan mirarla a los labios como decimos entre abren los ojos están en blanco mientras recibe ese dardo de fuego es una representación que va entre lo carnal y lo espiritual en Santa Teresa se está uniendo a su esposo místico en todos los sentidos y eso ha provocado que desde hace siglos sean muchos los que han dicho que esta escultura rezuma erotismo que está llena de erotismo en realidad lo que ha generado pues evidentemente votará una idea una grandísima polémica por ejemplo el escritor francés Charles Bross en mil setecientos treinta y nueve es decir hace ya bastante tiempo escribiría leo literalmente más parece que la Santa está experimentando un puro orgasmo sexual que una expresión de dolor y placer producido por el sentimiento de amor divino madre mía ahí queda eso vale casi nada la Santa teniendo un orgasmo o incluso el historiador del arte Barja hablaría en el siglo XIX el lascivo Age

Voz 1626 34:13 bueno hay Angelo te muy mal lote yo desconozco los códigos de comportamiento de los Angeles pero no te coreadas con ellos no no no me hablo con ellos no me no me no sé por qué pero no me dan confianza un ángel puede ser lascivo a ver

Voz 0151 34:29 bueno yo tampoco es que tengo una relación muy estrecha con ellos pero yo me imagino que la Helen sí supongo que no vale eh pero que es su representación pues que dependerá de que los culpa que lo pinte aunque lo mire no en este caso el ángel de Bernini sonríe tiene una mezcla en la mirada como de complicidad y picardía no M3 sujetó un objeto alargado que es eh bueno no hace falta insistir en la analogía que se ha hecho de manera tradicional con ese objeto alargado que tiene el ángel en la mano vale que que podría ser lo que le está clavando a Santa Teresa bueno su representación además recuerda Aero su Cupido que es el dios greco romano del amor eh que bueno siempre les representa con esa sonrisa feliz como a este siempre llevará arco y las flechas en el fondo esa es la misma idea en el caso de Cupido es el amor sexual y en el caso de este Agger el amor de Dios ambos transmitidos por un además hay bastantes estudiosos de la iconografía que son los que se dedican al estudio los que nos dedicamos al estudio del significaba las imágenes que dicen que Verne tenía que conocer si au si alguna de las pinturas que hizo Tiziano sobre la lluvia de oro y lo explico rápido Tiziano no los pintores renacentistas más importantes de la escuela veneciana pintó varias veces el tema era y el mito cuenta que un oráculo predijo al padre dan a él que sería asesinado por su nieto solución a la griega no la cierran una torre a mi hija para que no tenga con contacto con ningún hombre y así no se va a quedar embarazada

Voz 1626 35:54 bueno se repita la operación evita gracias

Voz 0151 35:56 efectivamente no es mejor método anticonceptivo o no pero pero pero él dios Zeus sean capricho con ella se transformó en lluvia de oro ya si va a tener sexo con ella que es muy metafísico también m sexo con una lluvia de oro no también es como bueno eso es lo que pinta Tiziano Adana eh tumbadas desnuda mirando hacia arriba con la lluvia de oro con la que está teniendo sexo más o menos es lo mismo que esculpe Bernini en Santa Teresa no ya más o menos recostada recibiendo algo que viene de arriba del cielo con cara de placer bien por eso bueno pues dicen los estudiosos

Voz 1626 36:28 pero tú crees que el picaron Bernini realmente quiso transmitir eso

Voz 0151 36:33 bueno quién sabe lo que expira a ver yo te digo algo como lo veo yo es cierto que bueno las muy complicado representar en piedra un éxtasis en una transformación era un tema que estaba de la más rabiosa actualidad pensemos que Santa Teresa será la Cano Niza en el año mil seiscientos veintidós empieza a haber una demanda de su representación que se pone de moda vaya entoces eh en esta época que Bernini iba Aguirre cerca la contrarreforma la Iglesia deseaba por encima de todo reparar el daño que había hecho Lutero a su imagen bueno que el daño lo había hecho ella misma no pero bueno Lutero lo saca a la luz ya sabes nadie mejor que Santa Teresa que había sido canonizada veinticinco años antes para poder plasmarlo dos Bernini fue capaz de crear una imagen sumó los episodios más importantes de la vida de la santa que muchos copiar harían después en España el tema parece también pero de manera un tanto o más casta ya sabes como que en España para estos temas pues éramos más recogidos con el hábito carmelita de color marrón toca velo el manto con una paloma por el revoloteando qué es lo que indica que el Espíritu Santo vale el caso es que bueno es un genio da igual que escriba una santa que la diosa griega es capaz de transmitirnos en todo momento lo que el personaje está sintiendo si es una diosa clásica a la que están redactando la angustia intentar escapar mientras los dedos del raptor se Inca sobre sus largas es el caso de la escultura sobre personas Fornel por ejemplo pero el caso es Santa Teresa que es un éxtasis cómo plasmar un éxtasis místico sin nunca experimenta dado uno Nieves pues eh un éxtasis que es una pérdida de conciencia por medio de la comunión con Dios

Voz 1626 38:04 qué te ibas claro efectivamente

Voz 0151 38:07 a la respuesta sea es a la que nos estén dando no un sentimiento que hace que perder la conciencia que nos pongamos los ojos en blanco entra abramos los labios que nos transporta una dimensión superior pues quizá por analogía Nieves Bernini se inspiró en lo más parecido que había sentido nunca un orgasmo o quizá a quiénes lo miran y así lo interpretan esa la experiencia terrenal que más les recuerda

Voz 1626 38:26 ya sea que está tenemos Ángeles tapetes tenemos orgasmos arroba mientras pues no se ha quedado una sección de lo más erótico festiva muchas gracias Ana

Voz 0151 38:34 gracias a ti visto

Voz 1626 38:56 toca hacer turismo con Jesús Pozo con la excusa de estos dos inquietos carmelitas que son Juan y Teresa a dónde nos lleva a donde nos vamos Beas de Segura Úbeda La Carolina Ávila Toledo o podría ser pero no

Voz 19 39:07 nos hemos ido a Segovia porque allí fundó convento Juan de la Cruz Mercedes Sanz profesora de Historia de la Universidad de Valladolid guía de la Catedral de Segovia no va a hablar del entorno del monasterio de los carmelita en donde están enterrados los restos del santo que no están en Úbeda

Voz 26 39:21 muy cerquita está está más Ramala donde de camina zamarra mano la cuya palabra palabras una palabra de origen árabe no que significa el mirador sagrado de ala esto ya no está diciendo las impresionantes vistas que vamos a tener desde allí camina zamarra mala podemos visitar también la iglesia de la Vera Cruz que son la iglesia construida en el siglo XII por la orden de Santo Sepulcro de Jerusalén esa iglesia es excepcional porque se construye como un relicario como una caja para guardar Berlingo Crucis esa iglesia actualmente pertenecía a la Orden de Malta ellos además celebran aquí sus su capítulo anual y por otro lado pues la aulas vistas que tenemos desde el Alcázar con una perspectiva de de de de treinta metros de altura y reflejando se toda su silueta arquitectónica en el río Eresma es espectacular

Voz 1626 40:04 esa iglesia con otro Lignum Crucis por cierto con otra supuesta astillas de la supuesta Cruz todo presunto muy bien Rajoy en no es la que algunos decían que era templaria

Voz 19 40:13 eso decían pero no es así me lo explicó Mercedes

Voz 26 40:16 sí es un error que se viene arrastrando por parte de todos los historiadores y todos lo estatal vistas hasta nuestros días hasta que Santos Sancristóbal que es un canónigo de la catedral de Mondoñedo pues ha demostrado que no que no fue la orden del Temple sino que fue la Orden del Santo Sepulcro de Lluçanès que en la construida en el siglo XII

Voz 1626 40:34 sea otro supuesto misterio templario a la porra que disgusto tendrán algunos pues para que se les pase

Voz 19 40:41 los como les vamos a recomendar este itinerario que no ha descrito nuestra guía segoviana

Voz 26 40:46 desde ese itinerario comienza en la capilla de San José que está en la Catedral de Segovia porque allí hay un retablo que tiene las dos esculturas de De los Santos no de los dos místicos de San Juan de la Cruz de Santa Teresa y luego desde allí toda la ruta continuaría hasta el convento de carmelitas descalzas de San José que es la fundación de Santa Teresa y luego hay un descenso lo que va hacia el convento de Carmelitas Descalzos que ya es el convento que funda San Juan de la pero de camino encontramos una escultura impresionante de José María García Moro que es un escultor que realizó toda su actividad artística aquí en Segovia y luego bajamos hasta la Puerta de Santiago donde hay una piedra que según la tradición pues descansaba San Juan de la Cruz cuando subí desde su convento al convento de Santa Teresa para en dirigir Icon cesará a las a las religiosas

Voz 1626 41:36 es que hay mucha cuesta eh usa como para no sentarse y como no paraba quieto este hombre

Voz 19 41:41 sí porque con confesaba monja escribía pero también trabajaba en el campo

Voz 26 41:46 que durante su permanencia que en Segovia todas las actividades espirituales y poéticas podríamos decir que que sentenció pues de alguna manera ejercer como prior e incluso él se encargaba de trabajarla Huerta detallar y esbozar los caminos de la ladera que diariamente el recorría no idea son es uno de los paseos más bonitos que puede tener la ciudad en lo que es en el entorno de San Juan de la Cruz toda la zona de la huerta que conduce precisamente hasta la cueva o hasta el lugar donde San Juan de la Cruz hacía oración es un paisaje precioso donde tenemos todo el perfil de la ciudad donde desde luego es protagonista pues el el silencio que tanto buscaba San Juan de la Cruz

Voz 1626 42:30 San Juan de la Cruz y todo eso es lo que buscamos todo silencio sobre todo en el AVE que más nos recomienda Mercedes San relacionado con San Juan de la Cruz

Voz 19 42:36 pues nos invita a ir a Ávila porque allí se puede ver en el Monasterio de la Encarnación en el que también vivió el fraile un dibujo que hizo a petición de Santa Teresa un peculiar Cristo crucificado iba es escuchar a quién le regaló el dibujo ya que famoso pintor inspiró para hacer el suyo

Voz 26 42:53 en a perspectivas desde un punto de vista en un ángulo superior derecho entonces eh este dibujo se lo regala a la hermana Ana María de Jesús con la imagen está vista desde una posición en que rompe con la estética a la que estamos acostumbrados a ver los cristos crucificados es un Cristo que EE en el año mil novecientos cincuenta bueno pues Salvador Dalí se encuentra en un libro de un carmelita que era amigo suyo se encuentra una reproducción de esta de esta imagen de cristal la cruz en la E Street puedo tiempo después hace un Cristo inspirándose de alguna manera en en este Cristo que realizó San Juan de la Cruz colocándose también en ese punto de vista superiores

Voz 1626 43:37 anda mira tú que la idea del Cristo desde arriba no fue de Dalí no sabía yo qué cosas bueno ella es la tercera vez que aparece en la segunda o la tercera vez que aparece la monja Ana de Jesús en relación con el Fraile Juan de la Cruz que sin ninguno Pintos que sí que son niños el Cántico espiritual que si quedaban que se llama del amor viva

Voz 19 43:55 seguramente lo de Ana de Jesús tendría algo más si vamos terminando con la profesora Mercedes sáquennos contó también los problemas que tuvo Santa Teresa en Segovia para poder fundar su convento

Voz 26 44:05 ella quiso comprar una casita en la calle de San Francisco muy cerquita del acueducto pero hay despertó los recelos de la Orden de San Francisco por otro lado cuando ya decide fundar donde actualmente está en el barrio de La Almozara se encuentra con los problemas primero de la orden de los mercenarios porque tenían su convento enfrente entonces bueno pues esto también despertó ciertas en ideas y competencias pero con quién más problemas tuvo Santa Teresa para tendrá que en Segovia o con el Cabildo de la Catedral de tal manera que la santa decía me me traen cansada estos canónigos no ya estaríamos en la casa sino fuera por esos negros tres tres mil maravedíes incluso cuando ya consigue comprar la casa que costó cuatro mil ducados más pagar la parte del Cabildo ella dice a todo no se han multiplicado estos canónigos yo les perdone no que reflejan en sus palabras bueno pues la cantidad de problemas que tuvo la sanidad para llegar a realizar la la Fundación aquí en la ciudad de Segovia

Voz 1626 45:00 menuda competencia había entre órdenes y cuántos codazos centros religiosos por pillar cacho en fin estupendo paseíto no sabéis dado Mercedes y muchísimas gracias Jesús

Voz 19 45:09 hala a otro día

Voz 1626 45:32 llega el segundo asunto incómodo para los devotos el despiece reparto y trapicheo con los trocitos de la monja carmelita Teresa de Jesús digo monja porque cuando comenzaron a trocear la sólo era eso una monja arrasa ni idea tan Isanta ni leches este tema suele molestar muchísimo a los seguidores de Santa Teresa porque les recuerda las tropelías que cometieron los de su club con el cuerpo de un ser humano porque evidencia también el poco respeto a los muertos que ellos mismos predican porque además lo que hicieron con Teresa es sencillamente una guardería cuando en Alba de Tormes en Salamanca enseñan muy orgullosos al visitante el sepulcro con los restos de Santa Teresa de Jesús de lo primero que te entran ganas es de decir defina restos amigo enumera porque dentro de ese sarcófago no está el corazón garra dado que guardan en la urna de al lado bajo el bonito eufemismo de incorrupto ni está el brazo mordiscos dado que luce en la vitrina de más allá ni el pie que hay en Roma ni el pellejo que guarda la Casa de Alba en su panteón de Loeches en Madrid ni la mano que tienen en Ronda en Málaga no sigo porque el cuento en detallar la lista de trocitos vamos al mogollón

Voz 0118 46:39 sí

Voz 24 48:44 ya tenemos a Teresa enterrado en Ávila tan contentas estaban las

Voz 1626 48:47 Monjas de la capital que se sintieron generosas puesto que ya tenían el cuerpo sin un brazo decidieron regalar la mano a las carmelitas de Lisboa y mientras en mitad de este trajín la Casa de Alba mosqueadísimo porque le habían quitado a la monja Teresa y entonces exigió a Ávila la inmediata devolución el cuerpo los abulenses lo que devolvieron fue una inmensa pedo reta pues al Papa Baix dijo el duque de Alba sexto quinto desde Roma ordenó el regreso ipso facto del cuerpo de Teresa a su tumba original de Alba de Tormes menudo problema porque el convento de Ávila había regalado la Manu creyendo que conservaría el cuerpo y ahora se había quedado sin una cosa y la otra pues con algo tenían que quedarse se quedaron con una clavícula la misma que aún hoy conservan junto con el meñique que el Padre Jerónimo Gracián dejó también en Ávila el despiece continuó en Alba de Tormes cuando el obispo de Salamanca Jerónimo Manrique ordenó extirpar el corazoncito garra pillado de Teresa el altar de la iglesia del convento quedó flanqueado a la derecha por el corazón en sus relicario ya la izquierda por el brazo un brazo que hubo que retirar del contacto directo con los de votos porque cuando lo besaban se llevaban cachito a Boca

Voz 1626 50:21 vea tipificación de Teresa de Ávila en mil seiscientos catorce y sólo a ellos se les ocurre festejar el evento con la amputación del pie derecho para enviarlo al convento carmelita de Santa María de la escala en Roma es probable que en el mismo viaje fuera parte de la mandíbula superior y aunque el documento de entrega de mil seiscientos dieciséis que guarda la biblioteca de Florencia hace referencia sólo al pie en Roma también guardan la Quijada en fin actualizamos el recuento cuerpo en Alba de todo mes en Alba también el corazón por un lado el brazo por otro mano en Lisboa dedo y clavícula en Ávila pie y mandíbula en Roma por acabar con la casquería pasemos por alto varias extracciones más de piezas dentales trozos de piel algún ojo varios dedos lamentamos irnos sin contar como aquella mano que pasó de Ávila Lisboa y luego de Lisboa a Málaga acabó en el dormitorio en el despacho de Franco la historia es tan absurda que no se pueden y resumir Se merece casi un programa entero explicar cómo y por qué el dictador se pasó cuatro décadas agarrado a la mano de Santa Teresa de Jesús si fue ella la que lo guió a lo largo de cuarenta años de dictadura Teresa te has cubierto de gloria

Voz 10 52:07 espantá eh quién

Voz 1626 52:44 hasta aquí hemos llegado con este cualquier tiempo pasado fue anterior vamos a cerrar como siempre por supuesto con música en la que nuestra extrema con la cara B de nuestras historias con sonido que vamos a escuchar

Voz 0564 52:55 a ver el de hoy ha sido un recorrido por una de Ávila y uno de Úbeda Nos vamos a quedar en Úbeda Jaén una tierra que nos ha dado muchas alegrías el escritor Antonio Muñoz Molina nació allí y unos años antes lo hizo Joaquín Ramón Martínez Sabina Joaquín Sabina cantautor poeta gamberro e irreverente en uno de sus poemas hablaba de sus poetas de cabecera entre Neruda Lorca Ángel González o Jaime Gil de Biedma mencionaba a San Juan de la Cruz del que aseguraba haber aprendido el vuelo leve terminamos hoy con la canción que dio título al disco lo niego todo

Voz 1626 53:26 en dos mil diecisiete lo dejamos aquí pero aquí no negamos nada por favor no maten al mensajero que nosotros no tenemos la culpa de lo que hicieron con ellos nos reafirmamos en todo lo dicho si les ha gustado como dicen los youtubers y dennos al Like a Jesús Pozo Hanaval tierra Emma Vallespín os Pepe Rubio a nuestra técnico de sonido María Jesús Rodríguez anda Porfi obligó Apis a mí también a Nieves Concostrina

