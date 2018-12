Contigo dentro: aumento de deseo navideño, excitación por el riesgo, bolas brasileñas, regalos y Marta Robles

Voz 1 00:00 m un número uno el Estado sí

Voz 0401 00:57 mi primer Marica oficial se llamaba Manolito empecé a verlo desde mucho antes de que sin legalizar a la homosexualidad en España pero lo recuerdo especialmente siendo yo pequeño Manolito no era un delincuente por muy Mary tacto fuera no lo era aunque se enrollada con algún que otro militar de la base aérea ni aunque durante décadas fuera la amante de muchos de los niños bien de aquella ciudad Manoli era Marica de los que pasean y maricón de los que no se oculta a Manolito como muchas otras personas homosexuales lo trataron a patadas en lanzarle piedras era una afición escupir le una dinámica y mirarlo con cara de asco lo mínimo que soportaba el pobre señor a él también trataron de curarlo era lo que se hacía antes con todos los que se enamoraba de personas de su mismo sexo la derecha clamaba al cielo acusando a los homosexuales de intentar acabar con la humanidad Le Iglesias es antigua y reclamaba castigos todos los clavos de Cristo hasta hace cuarenta años todos los armarios estaban clausurados sólo dentro de ellos se llamaba libertad hasta que sus armarios explotaron hasta que fueron tantos los que ese quisieron dentro que con su lucha su perseverancia y su fuerza consiguieron llamar no fuego delito celebremos que se partieran la cara agradezco vamos que pelearon y recordemos que la lucha sigue mientras exista una sola persona capaz de denigrar a los que no son heterosexuales la ultraderecha alimenta este germen de odio no dejemos que florezca la homofobia no es una opinión es un ataque a los derechos humanos lo bueno de que pasen los años es que ahora tenemos leyes que nos protegen y con ellas queridos míos nos protegemos de verdad no tengo ni idea de dónde puede estar Manolito ahora mismo le perdí la vista hace más de años pero Neda que esta Navidad si puede celebrará con un brindis que hace cuarenta años que puede pasearse por la calle con los amores que revela

Voz 4 03:35 buenas noches Elia Fernández buenas noches es sobreviví está sobreviviendo porque no cantes victorias hay que nos queda la traca final nos queda Nochevieja y Reyes en tu familia si es de celebrar estas les también en mi familia se celebra todavía no se celebra en la mía se celebra en la política con lo cual me da igual lo cual te la da igual que te vas a escapar ni con alas ni con esa familia muy larga como la vida misma por eso yo avenido hoy con un repaso muy sexual muy navideño como tiene vergüenza has encontrado sexy Navidad más allá de un yo que se ven un Papá Noel en pelotas algo así sí pero eso te lo voy a contar después porque primero me ha habido por qué cuando frivolizar con esto como que se enreda

Voz 7 04:22 el al las redes eso es cierto te cuento y en Almería esa tierra que tú hagas amo Almería

Voz 4 04:30 un hombre está siendo investigado por violar a las cabras de una granja no es verdad es esto es titula es crudas y son reales o no pues el Mundo Today no es es cierto una persona porque se metía en una granja violar las pobres si te que nos ponemos serios porque en ese caso es un delito de Denver toda animal hace unos días los propietarios de esta granja se dieron cuenta de que las cabras tenían daños y entonces decidieron denunciarlo e saber a que ese día resulta que filmaron su finca por la noche se encontraron con el señor este señor investigadora e acudía a La Granja generalmente la noche de los jueves que me gustaría saber si tú qué ocurre es tuvo es que la noche de los jueves las carga el diablo la noche de los jueves las carga el diablo si lo sabré yo que tengo a uno que sale toda la Canarias ves diablo cabra yo no quiero quiero quiero quiero queremos saber nada pero bueno

Voz 0401 05:27 el hombre iba a los jueves a tirarse a las cabras los jueves por la noche y lo han pillado in legado al desconozco ya pero era de citas pobrecitos pobrecitos más pobre citas que pena pobrecita me da muchísima pena hasta que el señor que era gallego que te acuerdas esto ese te lo voy a buscar eso eso nuestra gallina hombre nuestro amigo Alberto Gallo seguro que tiene esa foto Interviú publicó una foto de un derrumbamiento en Galicia ahora mismo no me acuerdo exactamente donde fue donde cuando quitaron las piedras encontraron a un señor que estaba forniquen dando con una gallina gallina señora habían merecido debajo de las piedras esto es verídico y esa fotografía salió en Interviú lo juro pues la buscaremos la buscaremos

Voz 4 06:14 pero bueno tú sabes que yo me muevo por modas mediáticas y que de repente me da por tener un referente informativo

Voz 4 06:25 acuérdate de tu niñez con con aquella como no no no no hablo aquí profesionalmente sabes que tuve unos meses en los que todo lo que ello contaba era de Vice punto así sí sí sesiones pues últimamente me ha pasado lo mismo con Clarín con el periódico argentino ya me lo dijiste el otro día que es que encontrabas cosas buenísimas en Clarín muy buenas hila muy fino además tienen muy presente este día tan periodística de la percha no de hablar de un tema a raíz de un acontecimiento es decir aprovechamos que el Pisuerga pasa por Valladolid para para en este caso eh ilustrarnos con una vía de posturas para evitar el estrés y la ansiedad que nos provoca la Navidad en serio por favor fotocopia Melo te lo voy a decir unas cuantas porque de verdad que son para dotarlas yo pero no me va a garantizar esto que yo no voy a terminar asesinando a mí no sé si te lo va a garantizar pero desde luego un buen rato te vengas a seguro la primera que sugieren se llama ya Llum es una posición en la que el hombre debe sentarse con las piernas cruzadas la mujer encima de él envolviendo su torso y la espalda por la parte más baja entonces como que puedes estar en esa postura y que la penetración surja pues cuando te apetezca

Voz 0401 07:31 yo no me puedo poner en esa postura encima de mi marido

Voz 4 07:34 bueno a ver esto lo damos un consejo general vale ya las aplicaciones individuales no puede voy a tardar voy a tardar cero coma ocho bueno pues mira es un ejercicio ah vale vale pero lo lo que se supone es que estamos provocando que que que que tomara con calma sí o no o lo que te apetezca bueno que ya te digo yo que no me puedo cuando Caracas y luego hay otra sugerencia que me ha parecido de lo más ilustrativa no sugieren el perrito como postura anti estrés por qué porque porque dicen esta posición catártica ya animal es una excelente manera de eliminar el estrés de un cuerpo después de un día frene el Atlético pero matiza exige tirones de pelo ruido y una liberación total de pensamientos intrusiva por lo que es una forma perfecta de resolver la agresión el estrés y la ansiedad en vez de irme a a tocar la cuarta plaza en vez de irme a mi gimnasio a pegarle puñetazos le al al al saco de boxeo lo mejor que puedo hacer es ponerme a cuatro patas no practicar el perrito pero con todas sus implicaciones a sacarles con todas las implicaciones animales que pueden ser y eso me va a dejar súper relajadita súper relajada que no te funciona que tienes todo el día más sensible no sugieren la cucharita porque como está hecha para el sexo perezoso impresión no nos agobia más de lo que ya estamos si este lo entiendo un poco todo ventajas cajas por otro lado unos dicen también que el misionero también puede tener esa parte porque como es tan natural reconfortantes no te tienes que preocupar de cómo se te ve el culo ni las piernas ni nada tú te pones ahí disfrutas

Voz 0401 09:09 esto me antes tres muy anti estrés sí sí

Voz 4 09:13 veo que los de Clarín en la amplia y no no Ilan fino sigo hilando Navidad sexo porque lo que está muy relacionado porque por lo visto te voy a tener que ver

Voz 0401 09:23 polvo cuando terminemos olvídate de no bueno si tú no puedes comer polvorones y tú estás mucho ese tema

Voz 4 09:30 muchos ahí es que he leído una cosa maravillosa estoy a un polvorón a que V

Voz 0401 09:36 mí me sitúe como rotonda

Voz 4 09:39 Nos sentimos muy identificados todos pues como te digo Navidad mi deseo van de la mano porque hasta la revista Nature ha publicado un estudio que demuestra que el deseo sexual aumenta en estas fechas no sólo eso sino que las búsquedas de sexo en Google aumentan también en estas últimas semanas del año y además la clínica Boston Medical Group ha indagado en este repunte explicando el porqué y las razones a mí también me han llamado la atención dicen que por un lado cómo aumenta el tiempo de descanso estamos más relajados no somos en verano tercera pasan verano exactamente dicen también que los alimentos afrodisíaco influyen aunque nosotros hemos dudado de su existencia siempre hacen un matiz químico que hay ahora puedo entrar que es que por ejemplo las ostras son ricas en zinc y esto es imprescindible tanto para la fabricación de esperma como para la testosterona o no pero vamos a ver yo nada de eso lo discuto nada de eso discuto Quique cuestionando el afrodisíaco PSE claro el think timos sí por supuesto nada de eso discuto estuvo

Voz 0401 10:43 Mencía de que si tu alimentación va por un lado es muy probable que también ayude ayude a determinadas cosas por Sabino no tengo o no tengo ningún problema lo que sí que rebato discuto peleo es que no porque me tome dudosos tras ni siquiera tres kilos de ostras que les aseguro que no me puede gustar nada más en esta vida que las ostras me van a entrar ganas de tener sexo con la persona colas que las estoy comiendo que puede que si es que el giro llevó muchas que llevo muchas papeletas me llevó muchas papeletas

Voz 8 11:16 pero no siempre no siempre eh

Voz 4 11:19 aquí me en un jardín porque yo sé que dejar de que el consumo de alcohol está desaconsejado irse hablamos al uso luz pero si hablamos de deseo cierto es que una dosis moderada produce sensaciones positivas como la desinhibición navidad Se nota así que bueno por último es verdad que no somos más guapos

Voz 0401 11:40 Nos cuidamos más Nos ponemos nos peinamos y eso tiene mejor corto es nuestra amiga nuestra misma Elia Fernández no solamente se pone más guapas en sino que se ha pegado un tajo a la Mairena se ha puesto unos reflejos rubios que yo solamente tengo es decir que nada más pasar Ponseti

Voz 8 11:59 ha empezado de decirle de todo esto y contarlo

Voz 4 12:03 así se ha sabido que ya se ha dicho de todo que no tengo privacidad por último el elemento que que también determinará este aumento del deseo son los regalos sexuales que cada vez es más frecuente que entre nuestro nuestra lista de reyes sí Papá Noel estén incluidos esos juguetes así que yo creo que podemos profundizar y hoy dedicarle un espacio especial no los juguetes no esos regalos más sexuales que estamos en fecha pues de eso

Voz 4 12:57 pues aunque estamos en fechas navideñas los oyentes de Contigo Dentro no descansa como nos gusta eso sí sí porque además muchas curiosidades muchas inquietudes y que no se repite una consulta no no no no cada semana una duda nueva estamos que estamos

Voz 9 13:13 teniendo tanto que yo de verdad cuando determine ya todo este periplo profesional de Contigo Dentro

Voz 4 13:19 mí me lo voy a llevar muerto porque quería saber tanto sí sí bajé existencial imaginar no bueno

Voz 9 13:26 eh claro estaré cayendo desde es

Voz 0401 13:48 la noches qué tal cuando se recurría Dati es porque aquí hay enjundia eh ya te digo bueno sí claro

Voz 4 13:56 hay por ahí por patriotismo hallados a ver si no lo podemos evitar pues nuestra oyente nos dice hace unos meses empezó una relación con un chico con el cual siempre tenido sexo sin preservativo motivado por él los encuentros fueron muy buenos hasta el momento en que le hice saber que tomaba la píldora y entonces tanto la frecuencia como la calidad del sexo cayeron en picado tras muchas conversaciones me dijo que lo que más le excita es tener sexo sin protección realizando la marcha atrás porque le pone mucho el hecho de pensar en el riesgo de embarazo y que por eso nuestros encuentros nunca le excitan al cien por cien dime que no es verdad ya sí de entrada de metiendo verdad bueno pues esta es la consulta así de primera que ahora continúa que te sugiere

Voz 10 14:46 bueno el lo primero es si es una relación reciente como dice tener sexo sin protección vamos a obviar el tema del embarazo etcétera etcétera

Voz 4 14:57 como una chica no porque no

Voz 10 15:00 on solos es el embarazo son las ETS aunque conozcas bien a una persona bueno yo de este profesional tengo que decir que no puedes tener sexo sin preservativo es peligroso

Voz 0401 15:12 las enfermedades de transmisión sexual son tan evidentes están tan ahí cuando tenemos el virus del papiloma humano que es la enfermedad trasmisión sexual más extendida entre la población que además en Galicia perdóname querida habéis conseguido todo un hito es hace bien poquito porque gracias a la vacunación masiva de las niñas los índices de determinados cánceres han bajado hasta límites insospechados es decir

Voz 8 15:41 es una cuestión de salud de proteger te a ti misma

Voz 10 15:45 es una la propagación del VPH a las personas que tienen el ochenta por ciento de las personas que tienen relaciones sexuales pues frecuentes y tal con diferentes parejas tienen ese es el riesgo es tan alto que es un ochenta por ciento de de posibilidad de contraer el el VPH es verdad que con la prevención pero bueno tiene que empezar por tíos a está bien la vacuna este tema es importantísimo por ejemplo en Portugal están subvencionadas en nosotras lo las compramos allí no la ponemos y tenemos bastante más de veintiséis años ya que está comprobado que funciona incluso también en personas tal pero sí la ponemos directamente a las niñas pues claro la Prevenció

Voz 0401 16:24 ya los niños niñas y niños

Voz 10 16:27 el caso es que si tú puedes evitarlo con un preservativo un acuerdo que cuesta nada para que vas a estar tentando la suerte nuestros veamos una campaña y desde la sociedad meca de Sexología son cero coma treinta cero coma cero treinta y cinco milímetros es más lo que nos une osea lo que te separa de otra persona con el preservativo es tan mínimo que es más lo que nos une

Voz 4 16:51 no multa campaña si se me ocurría muy bonita que felicidades

Voz 11 16:58 al margen de de de la prevención que evidentemente es importantísima ella eh sobre Luque pregunta es sobre la fantasía en sí porque dice que las anteriores parejas que tu este chico eh también les ocurrió

Voz 4 17:16 mismo que cuando empezaron a tomar la píldora el dejó de excitar se entonces nos pregunta por el hecho de que el riesgo Le puede excitar a esa persona también añade si eso tiene algo que ver con la erótica del poder

Voz 10 17:30 pues seguramente no hay una bueno ya partiendo que estoy un poco en contra de las para filias hagan no creo que exista o no afiliados a es como

Voz 12 17:38 existen en gustos sexuales y mientras sea legal sano seguro consensuado a tope con lo

Voz 10 17:43 o sea no pero en este caso sí que es algo que no es sano no es sano para ninguno de los dos están claro el poder más que él puede hay una parte que pueda que sea el poder no que eso siempre es excitante incluso no excita a la otra parte de la pareja no tener ese poder de sobre qué puedo hacer algo tan grande como te hace que que es vida yo qué sé os a eso ya te puedes comer la cabeza como quieras pero yo el dándole vueltas yo creo que es posible que el excite probar su autocontrol Ellacuría Tokio porque a él lo que le es le excita es la marcha atrás con lo que contáis entonces eso es bastante excitante también tener ese autocontrol sobre todo en algo que a veces en los hombres Estambul V como el control ella y que eso le puede le puede hacer gracia claro sin sin riesgo sino hay un riesgo embarazos y ella como decían que toman la píldora entró ya no le hace gracia claro ese riesgo no existe entonces ese autocontrol pues tampoco le tampoco se le motiva aclara no le excita ya verás maneras

Voz 4 18:50 que es verdad que cuando leemos este tipo de consultas eh nos quedamos un poco estupefacta espero igual que las estadísticas sobre el uso del preservativo Nos asustan cada año por la frecuencia de las relaciones siempre se debatió entre jóvenes entre no Trump no tan jóvenes creo que es mucho más habitual de lo que creemos también por la influencia del porno

Voz 11 19:12 por por eh la

Voz 4 19:15 negación de muchas mujeres a las fantasías horas peticiones de ellos que haya relaciones sin preservativo y que no se cuente

Voz 10 19:23 claro lo que tendríamos que hacer es hacer campañas precisamente para ponerlo de moda porque es que ahora está como tal vez denostado el el uso de preservativos como jocosas tanto si al final el organismo ya sabemos de dónde viene la presión que igual que sientes es exactamente lo mismo y quién diga que no pues es que tiene una no sé como una propio excepción excelente sabes que lo leyendo te das cuenta de de qué otras cosas que te das cuenta de Somaen no me lo creo Ésta es aprendido realmente esa es algo aprendido a mí de todo esto que que me había es cuando lo leí cuando me lo manda estéis es curioso que diga es que cuando toma qué le ha pasado en otras relaciones que cuando las chicas empiezan a tomar la píldora como que él pierde el interés en la relación

Voz 4 20:18 o sea

Voz 10 20:18 ha tenido muchas novias no hablamos sólo de sexo es que el chico pierden dice creo que voy a fracasar

Voz 4 20:25 lleva ella creo que está abocada al fracaso ya que a él ya le ha pasado anteriormente con sus ex novias

Voz 10 20:31 bueno pues ya que esté tranquila porque no es un fracaso realmente osea si el día va todo a eso pues tiene un problema que debería tratar así el el que tendría que ir

Voz 13 20:41 buscar el que tendría que pedir ayuda o el que tendría que haber

Voz 10 20:45 preguntado me pasa esto que

Voz 0401 20:47 es lo que pudo hacer exacto

Voz 10 20:49 su labor la hecho bien que ha investigado

Voz 12 20:52 qué le pide ayuda sea preocupa

Voz 10 20:54 padre o no que sexualmente pero también su pareja o es un su novio o lo que sea claro ha hecho todo lo que tenía que hacer pero si alguien cree que va a fracasar o que la relación va a fracasar por el simple hecho de protegerse pues chica pues yo creo que tampoco las voces von bien esta persona claro claro

Voz 0401 21:15 démosle la vuelta a la tortilla

Voz 8 21:17 imaginémonos que este chico pues es un compendio de virtudes es un tipo fascinante es un tipo magnífico en todo pero tiene esta bikinis y matar de que Le gusta todas estas cosas no sería a lo suyo que este hombre hiciese cursillos de controles eh

Voz 0401 21:40 como en cuenta por su cuenta de tranquila claro llegados a este punto a mí me pasa yo tengo una pareja así aunque sea de verdad aunque sea un amigo no se Tula recomendarías a esta mujer que por ejemplo

Voz 8 21:55 tratase de introducirlo

Voz 0401 21:58 en ese momento de cursos de controles frío para que ahora no me ya que es como aquel que Le gusta muchísimo la ruleta se gasta una pasta en la ruleta coges yo que se les regala una aunque sea

Voz 4 22:09 de de lo Juegos esto de a tontos no hace bueno venga lo estabas a gritar aquí un poco el mono yo qué sé

Voz 8 22:17 se puede reorganizar se puede reconducir podemos podemos conseguir que este chaval se de cuenta de que a lo mejor

Voz 10 22:26 se está equivocando el yo creo que precisamente él no tiene problemas de de controle ya yo no tendría que hacer o sea un curso o un entrenamiento de suelo pélvico para eso no que sería una de las formas de control sino de porque me excita eso de dónde vienes Si ya es algo que está ahí pues podemos jugar a eso no llevábamos Juan ella toma la píldora silla imagínate una pareja ya de largo recorrido de tomar la píldora tal jugamos a pues no me he tomado la píldora no pues no porque son fantasías al final los aquí

Voz 1517 23:03 te has

Voz 10 23:04 sí sí claro te montas una película lo trabajas desde ahí lo que decía antes Issing no te funciona desde la fantasía necesitas que sea real y no sé qué pues que necesitas algo más una terapia necesitas arreglar eso pero sino por lo que os decía para mí no es una una para filias como te excita es OK pero como tiene riesgo para ti para tu pareja

Voz 12 23:28 lleva lo al juego tararear

Voz 4 23:32 como en la versión inocua de de tu crees no tienes a la suerte

Voz 0401 23:37 y no corres un riesgo Annie Le ha se ha

Voz 4 23:39 tu pareja correr ningún riesgo porque

Voz 10 23:41 me apuesto lo que quieras que si lleva un montón de tiempo haciendo esto su controles envidiable

Voz 4 23:48 claro que buena reflexión si se ejercita tiene claro que estar el chico o viendo entrenar

Voz 0401 23:56 es una placer sospecho que hay una mujer que te va a agradecer mucho que queda has encima de la mesa como siempre

Voz 10 24:04 me pueden escribir a salud placer punto com ahí un formulario ahí es que escriban Correos si ello las si quiere que la tienda más personalmente sin problema

Voz 0401 24:12 pues ojalá ojalá sirva para que todas las personas que te estén escuchando que sepan que es la duda que con come de su sexualidad recurren Nate como como merecen muchísimas gracias Gemma placer por hablarnos

Voz 9 24:27 de de lo que es realmente un control con la Torío cuando lo yo

Voz 12 24:32 vas a al lado más egoísta de tu sexualidad muchísimas gracias por estar con nosotras gracias a las un abrazo

Voz 0401 25:23 necesito unos cuantos regalos más porque somos una familia muy muy numerosa así que vamos a llamar ahora a Ana Sierra que es psicóloga y sexóloga para que nos diga cuál es su tu buen regalo cargaditos de sexo buenas noches Ana

Voz 16 25:38 sin buenas buenas noches felices fiestas igualmente quiero cuarto y me

Voz 0401 25:44 la de sexo

Voz 16 25:46 sale a dar lo que quieras te pones mira dirían

Voz 13 25:52 las Brasilia Bowles existen unas bolas brasileño

Voz 16 25:56 sí bueno conocemos la regla interna con las tailandesas han gozado de Horta amerizar hablado de ellas más fundamentales pero ahora ha salido a las brasileña son como como tal físicos sino un tipo de lubricante y aceite de masaje

Voz 17 26:18 osea es exacta pero en una bolita como la vuelta que echamos en la bañera para

Voz 16 26:24 como de los aceites de bañera pero en este caso los un aceites de base agua para que se puedan utilizar preservativos por ejemplo y otro tipo de juguetería os ahí juguetería pero pueden

Voz 18 26:37 tienes dos opciones o bien son bolitas así transparentes no quitó de sabores olores a muy rica lo ponéis en la mano hice calienta y entonces se deshace eh con el contacto el cuerpo

Voz 19 26:50 no puede perder masajes bien pues introducirlo en tanto imaginas como enano si mientras con el calor que es maravilloso sería el calor corporal se va a dejar paulatinamente y entonces lubricante va de dentro hacia fuera

Voz 17 27:12 este cargo sea es que sea de repente es que me vengo arriba me vengo arriba vengo arriba se empieza a deshacer y entonces empiezo a al Luri Carmen maravillosamente

Voz 13 27:23 para el sexo

Voz 19 27:26 total tu hoy aquí

Voz 0401 27:28 esos

Voz 18 27:28 a ver a quemaban la a mí es que cuando me lo comentaron dijo yo porque es que no

Voz 17 27:33 me bolas brasileñas y son muy difíciles de encontrar

Voz 0401 27:38 no no no no salgo

Voz 18 27:39 que yo creo que ahora mismo cualquier tienda erótica que por ejemplo los secretos de mar que es la que me proveen mi ignorar a todas las las

Voz 19 27:47 las novedades aquí

Voz 18 27:50 en cuanto a marcas yo conozco una que Cintra clic es lo o lo comercializa ya te digo y ahí es sabores olores incluso aspectos que calor

Voz 17 28:03 bueno bueno bueno bueno era buscar ya ya te lo digo de ayer a buscarlas ya de flipa gustan mucho

Voz 18 28:10 tal para probar que tienen como tres no a lo mejor luego bien cajas más grandes

Voz 20 28:14 que ella te gusta pues ya para que cuando me anime no vale ya cuando menos hoy Ana

Voz 0401 28:20 fíjate que yo estaba pensando que tú como eres muy de conversar más conversaciones por ahí maravillosas creo que debería deberíamos recordar tu libro una Navidad cola de libros que se regalan Conversaciones con mi abuela

Voz 20 28:35 sexual entonces claro vamos al tema nos vamos al turrón la altura

Voz 18 28:40 imagínate en Navidad bueno me está llegando mucha gente que le va vamos está comprando el libro va a sus madres y familiares incluso para ellas y ellos dicen es que no me Kun creer que puedas hablar de tu abuela con de sexo hijos es que hasta en Navidad que yo creo que los momentos en los que que Felipe eso o en lo que estamos en familia tal y hasta en Navidad habla yo comía o en la conversación a solas con mi abuela todo el año

Voz 0401 29:08 oye que bueno sería con el rollito de que le regalas el libro por ejemplo pongamos a tu abuela incluso es ya el libro todo vuela yo creo que esa conversación que pueda provocar tu propio libro sobre la vida sexual de tu abuela la tuya es todo a todo da una charla hay una tertulia magnífica para ir a Villa para votadas que nos vamos a dar

Voz 18 29:31 sí sí yo creo que es genial porque aparte de ser pues eso una guía educación sexual se personalidad consciente es muy divertida yo creo que es casi como Un juguete erótico

Voz 16 29:43 con sexual no porque por ejemplo lo que hemos hablado de las bolas no pues yo creo que mucha gente que lea el libro se va a animar a probar cosas no

Voz 0401 29:52 hombre

Voz 17 29:53 hombre es decir como decía mi abuelo como decía me vuelo para el puesto Ana Sierra psicóloga sexóloga

Voz 21 30:00 blazer que nos ponga nuestra

Voz 0401 30:04 son de sexo en los regalos de esta Navidad

Voz 16 30:06 pues muchísimas gracias a vosotros y a todas las personas que escuchan que son muchas y que disfrutemos que a tope un abrazo gracias un abrazo

Voz 22 30:33 buenas noches Miguel vaga el único gol

Voz 0401 30:36 con más principios

Voz 22 30:39 hola

Voz 4 30:42 pues recurro ti porque me gustaría saber que me

Voz 0401 30:45 de las que puede regalar estas fiestas que tenga el sexo de por medio

Voz 23 30:51 hoy espero que no te lo haya recomendado nadie pero espero ir también esperó que sea fácil de seguir bien lindo pero si es para alguien esos sino no para todo el mundo porque es pensado como para personas que estén en pareja no sé si te pares

Voz 4 31:11 bueno sí el el ochenta por ciento de las personas que me rodean están en pareja o pretenden estarlo el otro veinte por ciento se mantiene al margen muy pero Mali

Voz 23 31:23 la lo suficiente como para que nadie se de cuenta es que esto eso entiendo entiendo convulso no en pareja no tiene que ser algo estable porque sea alguien que vez de vez en cuando pero los regalos más sexual que a mi se me ocurría

Voz 13 31:36 un despertado un despertado sí sexo despertador Cuéntame

Voz 23 31:44 Exactamente porque eh

Voz 24 31:47 no lo digo sólo yo sino que si va rascando por ahí de gente que trabaja al con parejas cada vez más en lo que se está haciendo una bola de nieve no sé si se habla lo suficiente pero es lo que está haciendo una bola de nieve son los móviles cerca de la cama no se está convirtiendo en una especie como de agujeros negros sin sin ser ningún drama no es un drama muy grande es un gran cita pero sí que estando el móvil hay él lo estás viene dice bueno espera que deja un comentario ella o estás pensando que bueno dejó dos comentarios Illa

Voz 4 32:21 el móvil

Voz 24 32:22 y mientras tú estás en esos dos comentarios que insta contigo bueno cómo ve que tú sigues pues entonces coge su móvil y entonces se poner un ratito Itu como leves que ya pilla o el móvil sigues otro rato y se va pasando el tiempo poco a poco si con quién hables que trabaje con pareja te va a decir que que eso si tú le encomiendas que dejen el móvil fuera que es lo que he hecho yo a veces te encuentras que te dice nada ya hace falta porque es quién lo utilizamos despertada

Voz 13 32:51 no hay vale

Voz 4 32:56 hacía falta la intriga

Voz 24 32:57 acción para entender que el la hay una resistencia descomunal la dejarlos fuera

Voz 4 33:03 Cierto Pero descomunal pero osea

Voz 24 33:06 ahora parece como una cosa trivial pero cuando le dices buenos pero déjalo fuera es como imposible osea es como una resistencia a tremenda la recomendación mía es porque ahora tenemos tanta costumbre de estar con el móvil todo el día que yo creo que después se puede ser una sensación de vértigo fantástica la de que haber dejado los dos móviles fuera sabiendo que te metes en la habitación es que no hay nada más que te despista

Voz 0401 33:34 está muy bien y además me parece que Si a esa persona con que la veamos muy a menudo de vez en cuando por nadie edad les regalamos ese despertador las intenciones están bien claras es tan sencillo como un despertador y es decir para que la próxima vez que estemos en una cama juntos no mires tu móvil para saber la hora

Voz 13 33:56 ya el otro entienden perfectamente que lo que quiere

Voz 24 34:02 si no y además es que es como es como de estas cuestiones así como sutiles como de como de pequeños detalles eso sea que después al estar así el móvil en los primeros cinco minutos no los primeros diez no pruebas conectando porque eso es de lo más erótico

Voz 0401 34:21 pues por muchos relojes cargados de erotismo como el que me acabas de demostrar Miguel ves es que no dejo de aprender contigo una y otra vez siempre me descubres un mundo diferente hizo siempre accesible que eso es lo que más me gusta no ha habido nada que me ha recomendado que no haya podido

Voz 4 34:41 todo Usher es Mi M

Voz 8 34:43 vida ama teoría

Voz 24 34:46 sí sí yo creo que con cosas así de todos los días y con pequeñas cositas siempre es muy fácil en en el conseguir dan lo mejor darle la vuelta y conectar con quién te apetece en cada momento

Voz 4 34:58 pues muchas veces lo que más nos importa

Voz 0401 35:00 además de verdad pues muchísimas gracias Miguel Vega Lumet por hacer que que nuestro tiempo lo invitamos con quién de verdad merece la pena y no con diecisiete mil quinientos veintitrés seguidores aunque los tengamos en Twitter

Voz 12 35:15 gracias a un beso fuerte y felices fiestas besazo igualmente

Voz 0401 35:40 pues yo quiero saber unos cuantos regalos más porque quién más y quién menos seguro que estará pillado todo sino es para Nochebuena seguro que sí para Reyes buenas noches Ana Lombardía que puedes regalar que me aconsejan que dirías que vas a regalar tú Cuéntame quiero sexo de por medio

Voz 27 35:59 pues mira yo creo que una idea fantástica para regalar puede ser un tablero una charla de educación sexual que el conocimiento nos hace mucha falta hay muchas veces es una cosa que te lo regala después venga voy a cuenta pero un poco más de reparo otros ya te han regalado

Voz 0401 36:19 ya me parece un pedazo de regalo porque claro es así como queda son patito completo es decir no solamente va a ser ilustrar a esa persona que a la que vas a agasajar sino que con un poco de suerte pillar cacho

Voz 27 36:31 hombre perfecto lo mismo también claro

Voz 0401 36:36 pues Ana Lombardía un taller algún talle ver que sexo la piel punto com tenga cerca

Voz 27 36:43 pues mira en enero tengo varios tengo por ejemplo uno de cuando uno tiene más ganas de sexo que el otro que ya

Voz 13 36:50 sí sí

Voz 27 36:52 está muy bien otro sobre sexo anal tengo otro sobre punto G y otro sobre relaciones abiertas sellos en el mes de enero

Voz 13 37:00 mes de enero silla alguien quiere ya de ACB con una generosidad sin límites le haces un mono en sexo la piel punto com

Voz 27 37:10 por supuesto que viene de vuestra parte hace muy bueno

Voz 0401 37:14 a Ana Lombardía muchísimas gracias por hacer que nuestras navidades

Voz 4 37:19 Bien Se salpique un con buen sexo

Voz 27 37:23 igualmente disfrútalo un abrazo

Voz 4 37:26 un abrazo

Voz 0401 37:52 la mala suerte piense en un momento que pasarían ustedes a considerar mala suerte y eleva a la enésima potencia la malos muertes la última novela de nuestra siguiente invitada recién publicada en Espasa Marta Robles sigue con la novela negra sigue con nunca eso de Roures ese investigador privado que nos trae algunas por la calle de la amargura revolviendo unos las tripas buenas noches Marta Robles buenas noches gracias por dejarme diseccionar tu mala suerte afuera que estábamos hablando de de disecciona absoluta lo que lo que ocurre cuando cuando les novela negra otra vez

Voz 1517 38:31 novela negra si es un nuevo caso detective Roura ya sabes que que a mí siempre me había gustaba mucho a la novela negra Hay decidió esperar a ese momento que me encontraba preparada cuando me encontré con rostros y a partir de ahí pues la verdad es que me encuentro muy muy cómoda en el género negro porque además el género negro ahora trasciende un poco lo de antes ahora yo creo que que es un género negro con la investigación pertinente y con las claves pertinentes de la novela negra pero va también un poco a lo que es la novela más social más comprometida

Voz 0401 39:03 y psicológica muy psicológica a la mala suerte volvemos a tener dolor Marta una chica de decir de dieciocho años desaparece y durante dos años no se sabe nada de ella por supuesto detrás de este drama hay sexo de por medio siempre sexo

Voz 1517 39:21 siempre bueno en la vida hay sexo eso que te voy a contar en algunos cepas

Voz 13 39:26 en la vida de sexo oye ya aquí hay

Voz 1517 39:29 aquí hay sexo del bueno del malo irregular como siempre igual que pasaba en en a menos de cinco centímetros no pero aquí vemos desde abusos en la adolescencia que es algo bastante más habitual de lo que nos podemos imaginar porque adolescencia es ese momento en el que las chicas y los chicos en general están todos buscando su su condición no saben que van a ser lo único que pretenden es acercarse algún sitio para para que les aprueben les quieran y eso les hace entrar en muchos Juegos patinar por el borde del precipicio y a veces caerse al otro lado y luego hay hay sexo del bueno

Voz 0401 40:04 votado por un Nati a estupenda

Voz 1517 40:07 que no es una mujer ejemplar

Voz 0401 40:09 me gusta eso me gusta mucho eso me gusta que no sea una

Voz 1517 40:12 mujer ejemplar bueno es que yo un pensé que era muy importante que las mujeres de este libro no fueran perfectas porque yo estoy harta del ruido de la mujer perfecta Mila a la perfección me inquieta muchísimo entonces yo quería que fuera mujeres buenas malas irregulares y que además dependiendo desde el punto de vista que fueran vistas desde los otros personajes pues parecieran de una manera o de otra entonces pues ninguna de las de las mujeres de aquí que todas Fire sexo da todas todas todas todas de sexo la novela pero ninguna es una mujer ejemplar es una mujer como cualquiera de nosotras en unas buenas otras veces regulares otras veces malas si es que nosotras no queremos ir al cielo o queremos ir a todas partes que hablemos

Voz 0401 40:56 sentimiento Marta creo que es pones bien bien lo que es de verdad el consentimiento hay mujeres que consienten humillaciones violaciones dentro de su pareja se nos enseña a gestionar el consentimiento sabemos realmente el poder que tiene que nosotras con sintamos sabemos cómo manejar el consentimiento ajeno cuando el otro se empeñan que quiere una cosa sabemos manejarnos al

Voz 1517 41:21 creo que durante muchas generaciones no durante muchas generaciones el consentimiento era algo que estaba absolutamente vedado a las mujeres y los que decidían eran los hombres y las mujeres no tenía

Voz 29 41:32 Nos opción a decidir entonces si el el hombre de la casa estaba bendecido por el B

Voz 1517 41:38 culo del matrimonio por ejemplo pues ya tenía derecho a e incluso dentro de los propios no noviazgos muchas veces pasaba eso y muchas mujeres al final serían arrastrados a una tragedia precisamente porque no no no veían la posibilidad de no he de decir no conseguirlo que de no consentido de no consentir pero ahora mi como yo creo que ya las mujeres empezamos a saber decir que no decimos que no es que no sabe decir que no se encuentran en ese callejón sin salida que muchas veces lleva a los malos tratos con lo que sí sucede es que en la adolescencia sí que hay muchas chicas que todavía no saben dónde está la frontera del consentimiento pero es por eso que te digo la adolescencia son un momento de la vida muy complicado en el que las hormonas suben y bajan un uno sabes iba si tiene sobre todo en la chicas están con una fragilidad terrorífica quieren pertenecer algo que las quieran insisto entonces muchas veces para que las quieran pues pasan las fronteras del consentimiento por eso de ahí el personaje Lucía

Voz 0401 42:39 ya

Voz 13 42:40 que lucía es es es que es una chavala que

Voz 0401 42:44 rápidamente la la puedes imaginar perfectamente si no es que la reconozcan en alguien cercano no por la edad que tiene por cómo se divierte con sus amigos por cómo se va manejando por como ella decide también saltarse un poco las noches más de sus padres cuando ella se quiere acercar a un grupo de amigos determinado que por supuesto no es el que el que su padre quiere para ella que quiere siempre los pijos Si bueno a la gente de buena familia no por así decirlo pero es que los cargas todos los estereotipos uno detrás de otro

Voz 1517 43:15 es eso pretendía porque para empezar es que los hijos primero no viene con manual de instrucciones por eso los padres nos equivocamos tanto pero ese es muy habitual que los padres siempre ver tamos las frustraciones Si y que pensemos que tienen que reproducir pues esos estereotipos au tantas cosas que nos equivoquemos de la bala entonces en el caso de Lucía como de tantas chicas jóvenes y tanto chicos jóvenes los padres a lo mejor quieren que vayan por un camino que justo a lo mejor no esto que les conviene entonces eh que es lo que sucede que si no se habla mucho con

Voz 10 43:46 con chicos pues al final las equivocaciones

Voz 1517 43:48 no es tan su lado también el nuestro

Voz 0401 43:51 me gusta me gusta hasta que Roura que es verdad que esas rutas

Voz 1517 43:55 bueno siempre lo es

Voz 0401 43:58 es tan educada que ni me corría

Voz 1517 44:00 no no yo yo cojo y aprende a tocar entonces

Voz 0401 44:04 me gusta hasta que roturas que me haya demostrado cuánto Nos que cuesta romper los estereotipos sexuales porque claro te puedo asegurar estás hemos hablado mucho de roturas porque sabes que además de a mí es un personaje que me trae de cabeza de verdad que pues porque me encanta pero creo que a veces lo odio y lo amo en la misma desbordante proporción bueno eso es lo que sucede con las grandes

Voz 1517 44:29 quienes no claro está que realmente algún día me vas a tener que presentar a Roura bueno ya me gustaría poder poder confeccionar a mis personajes presentároslos a mis amigas porque no sabes la cantidad de mujer que que lo hemos dicho yo quiero ser en mi cama quiere un de mi vida también que yo es porque porque

Voz 0401 44:46 creemos conquistadores siempre a los mismos porque a mí me ha costado mucho que roturas por ejemplo me con que esta se llegas a conseguir eso a lo largo de a lo largo de bueno de estos dos libros de a menos de cinco centímetros de la mala suerte que el hilo conductor es siempre el mismo investigado ahora vamos a ver

Voz 1517 45:02 toros es es un personaje como sabes es un ex corresponsal de guerra metido en principio a detective infidelidades pero que al final donde es asuntos de mucha más enjundia es un tipo que tiene una visión pues un poco cínica pero mira que es un tipo que es un tipo que L pone la mejor música cada momento es un tipo lo que escucha a las mujeres esa dictó la lealtad qué quieres que te diga pues si no podía estable dibuja sobre hombre ya tienen sus añitos en fin no está expandirse mira esto que él también tiene sus miedos y sus angustias

Voz 0401 45:37 ahora están empieza a envejecer empieza a tener ya no lo los que van se empieza a notar en todos y remontar hasta en sus relaciones sexuales por supuesto por supuesto tanto es el tiene sus angustias y luego después de estar una noche de juerga pues al día siguiente

Voz 1517 45:51 da color ya lo has hecho polvo como todo hijo de vecino con como es la la el acceso es un tipo verdaderamente seductor por eso no hay mejor arma de seducción que que escuchar

Voz 0401 46:03 pero lo es también de cosas tan terribles y tan significativas de una relación como son las violaciones dentro de un matrimonio hablabas antes no hablábamos del con sentimiento y lo que tú has dicho

Voz 13 46:12 de de señores que que hay sexo cuando ellos quieran la expulsión

Voz 0401 46:18 pareja seguramente sean de las que más está costando admitir pero existe

Voz 1517 46:25 puesto las vibraciones dentro de las de los matrimonios y las parejas existen aquí habló de esas jubilaciones ya lo también de las de las Sandra en la guerra la verdad las vibraciones en la guerra que son siempre un arma regular física es un arma de guerra pero en el caso de la guerra que yo menciono aquí porque si como eran menos de cinco centímetros hablábamos de la guerra de Sierra Leona que hablamos de la guerra de los Balcanes IN a los Balcanes era un arma de guerra muchísimo más terrible porque las mujeres no sólo las violaban y las mataban no las encerraban en los hoteles los soldados serbios encerraban a las mujeres bosnias la violaban una dos tres quinientas mil lo era un harén para ello sí pero pero más que tenía un harén es que lo las vejada las humillaba en las torturaba en las maltrataban cuando estaban embarazadas y con el embarazo muy avanzado tanto como para no poder abortar entonces las largado van con su gente con lo cual su gente la recibía con la sangre del enemigo en el vientre es lo que eso significaba un rechazo brutal hay que preguntarse qué pasó con los hijos de esas mujeres que adquieran veinte años pues algunos no llegaron los sobrevivir porque sus propias madres los mataron no no no soportaron no sólo lograron el dolor otros es el Oscar García los maridos no tengo la menor idea otros acabaron en en orfanatos otros fueron adoptados crecieron en vivido siempre con el estigma de ser los egos del odio

Voz 0401 47:55 pero en la mala suerte también hay amor COI no yo K para los japoneses es la sensación que invade a dos personas cuando al conocerse saben que sin amor harán perdida irremediablemente

Voz 1517 48:10 la verdad es que la filosofía japonesa tiene esas cosas que te dejan verdaderamente estupefacta igual que la otra que es que las piezas reparadas con oro y plata son más bonitas que las piezas que no están rotas todo eso cabe dentro de de de un respiro hito quedó hoy dentro de la película

Voz 0401 48:29 ella amor de que haya sexo

Voz 21 48:32 lo maravilloso de que de que pueda

Voz 0401 48:34 hemos tener la vida que queremos y sobre todo de que vas leyendo vas leyendo yo tengo que reconocer evidentemente que tenía ha subrayado da esa frase porque no después del tumulto que supone la mala suerte encontrar a alguien que a un hombre que le explica una mujer lo que es el COI no yo canto es un nombre

Voz 1517 48:56 el explica a una mujer que que estaba rota Zara destrozada y machacada hay que siente lo peor y que siente que nunca va a levantar cabeza que que no que sus que hasta sus propias heridas son bonitas cuando una persona se encuentra con otra pues le pasa eso ese reconoce no

Voz 0401 49:14 también dice es que la felicidad no se encuentra en buscar la perfección sino aceptar en que no existe no existe el sexo perfecto Marta no existe nada perfecto tú fíjate para empezar

Voz 1517 49:25 yo soy muy muy Sex Periana Shakespeare decía que la perfección es enemigo de lo bueno yo estoy completamente de acuerdo y aparte de eso a mí la perfección como te decía me inquieta de hecho siguió un hecho que se desarrollara la mayor parte de la de la novela en Costa de los Pinos en Mallorca es porque es un sitio que están perfecto es tan bello

Voz 29 49:48 el agua el él la montaña de pinos en Los Pajaritos el silencio que parece la sensación cuando cuando llegas allí es la misma que hay como antes de un tsunami sabes silencio sepulcral

Voz 1517 50:04 que que que que de pronto te de angustia muchísimo precisamente por eso pensé que un sitio tan bella tan perfecto era perfecto para para una intriga de estas características por lo inquietante que resulta por lo menos a mí la perfección

Voz 0401 50:19 pues la mala suerte de editoriales pasa Pedraz todo el saco recogiendo o fervorosamente muchísimas gracias Marta porque lo que más me gusta de esta imperfecta amistad que nos une desde hace tantísimos años desde luego fijando

Voz 13 50:33 es que voy a poder seguir

Voz 0401 50:35 anote cada vez que quiera para que venga a contarme tus historias

Voz 1517 50:39 yo acudiré a tu llamada siempre querida mía muchas gracias

Voz 32 51:14 Penn existe una mariposa llamada que salas cerradas parece una hoja seca totalmente desapercibida reposada sobre la rama de un árbol y ninguna presa la encuentra a menos que rompa a volar la que Jimmy Choo Chus es un prodigio de la naturaleza pocas especies consiguen camuflarse de esa manera esta mariposa cuando vuela combina magistralmente sus colores llama tanto la atención el le resulta muy difícil pasar desapercibida por eso cuando quiere simplemente sin y común estaría bien que yo fuera capaz de comportarme un poco Calle uno de sus al menos cuando estuviera con cuestiones sexuales me parece una buena comparación si soy capaz de hacer de cada uno de mis encuentros un auténtico delirio Clemente de turno sepa lo mucho que podemos hacer juntos que mi pareja entienda que quiero compartir más de repartir menos que queda uno de romances sean como cuando te cruzas con una de estas mariposas y te das cuenta de que no es una simple baja sepa la de veces que conocido a alguien que

Voz 33 52:30 eh no reunía ninguna de meses

Voz 32 52:33 equitativas porque me parecía tan poco apetecible como una hoja muerta y pocas veces mi cruzado con alguien que me ha dejado con la boca abierta al ver la maravilla de colores de sus alas cuando Seat prendía mola terminó el año terminamos todos hacemos balance de contamos las sorpresas tratando de olvidar las penas repasamos todo lo que he aprendido hoy prometemos llevará a cabo todo

Voz 0401 53:05 lo descubierto

Voz 32 53:07 intentando pasar desapercibidos como hojas secas todo el tiempo que sea necesario para abrir sólo las salas volar cuando merezca la pena a todos nos gusta compartir cada una de nuestras puestas en escena así que déjenme que huele y ustedes permitan el lujo de volar conviertan se en una mariposa que parezca una hoja seca hasta que merezca la pena abrirla salas donde las batas recuerden que lo hacen única y exclusivamente qué pasó algo o algo que les obligó a mostrarse cómo son de verdad sólo por eso merece la qué

Voz 5 53:53 sí