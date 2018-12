Hora 25 Deportes: Pesadilla después de Navidad (26/12/2018)

Voz 1 00:00 el oro de veinticinco Deportes con Jesús

hola qué tal muy buenas tardes a todos bienvenidos un día más gracias por escuchar el programa esperamos que estéis pasando unas buenas navidades con tranquilidad con tranquilidad con con cautela con moderación sobre todo con moderación que todavía queda mucho la actualidad del mundo el deporte aunque parecía que el día iba a ser tranquilo nos sorprendió a todos con una destitución en la Primera División de nuestro fútbol Asier Garitano que fichó el pasado verano por la Real Sociedad ha sido destituido esta mañana por el consejo de administración del club llevaba bueno pues apenas unos meses la Real Sociedad décimo quinto en la clasificación con diecinueve puntos había ganado cinco partidos había empatado cuatro había perdido ocho los últimos cuatro habían sido derrotas y a pesar de que el día de Nochebuena y el día de Navidad supongo que Garitano estaba con su familia celebrando las fiestas esperando que la última derrota del pasado fin de semana no fuera definitiva como digo esta mañana mediante un comunicado la Real anunciaba su destitución coge al equipo el técnico del filial Imanol Alguacil que ya estuvo el año pasado en esta tesitura dirigió al equipo nueve jornadas tras la destitución de Eusebio Sacristán y lo hizo bastante bien claro Imanol que es el que esta tarde se ha dirigido a los medios está de nuevo ilusionado de coger a la Real la decisión final de hacer y de él

Voz 0503 01:44 entrenador del primer equipo ha sido hoy optimista máximo ilusión con ganas de trabajar con ganas de darle la vuelta a la situación eh o no que con ganas de que todos nosotros todos vosotros estáis orgullosos

Voz 0919 01:56 de de de este equipo ahora estamos esa Sebastián Garitano no ha dicho nada públicamente pero indudablemente tras haber llegado a la Real siendo un entrenador que sonaba para muchos equipos porque lo había hecho Fenoll

Voz 2 02:11 ahora bien el Leganés que antes de que termine el año te destituya pues tiene que ser un día de mucha frustración para Asier Garitano

no tenemos fútbol en España pero luego vamos a repasar lo sucedido hoy en Italia y en la Premier en Italia destacamos que la Juve ha empatado a dos en el campo del Atalanta el líder de la Premier empezó adelantándose rápidamente el Atalanta remontó y Cristiano Ronaldo que estaba en el banquillo tuvo que salir a jugar la última media hora conseguir el empate a dos un puntito para la Juve la Premier atención que el líder el Liverpool de Klopp ha ganado cuatro cero el Newcastle el Tottenham ha ganado cinco cero Albor Mut la gran noticia del día nueva derrota del Manchester City de Pep Guardiola que ha perdido dos uno en el campo del Leicester ya ahora mismo los de Guardiola se colocan terceros en la tabla con cuarenta y cuatro puntos a siete del líder ojito que dentro de dos jornadas juega un Liverpool Manchester City si siguen en esta distancia ese partido lo gana el Liverpool metería diez puntos de distancia al actual campeón el City de Guardiola que enlaza dos derrotas consecutivas que bueno no es que esté ni mucho menos en crisis pero si en un momento de incertidumbre bueno pues enseguida repasamos todo esto y más

yo gallito luego el tema Luca sigue abierto pero hay que recordar a todos al oyente del mensaje también que la última palabra siempre la tiene el jugador incluso por encima de su representante

felicidades para todos aquí no hay oyentes pesados hay oyentes grandes los de Hora veinticinco deportes empezamos

Voz 5 05:20 huy

Voz 1 05:21 Juan

Voz 0919 05:30 a la Real Sociedad ha cambiado de entrenador destituido Asier Garitano yo no sé Roberto Ramajo Si la noticia era esperada así si no se produjo el día de Nochebuena ha sido que el consejo de administración ha querido dejar a Garitano pues con su familia hay cerebral el día de Navidad estaba sentenciado o cómo se ha producido Roberto buenas tardes

Voz 1825 05:52 bueno la realidad es que en las últimas horas ya ha empezado a ver tambores de guerra en San Sebastián ya después del partido frente al Alavés se empezaba a hablar de que estaba muy cuestionado algunos consejeros incluso ya lo habían dicho al presidente que que lo echara que que buscara una una solución pero Jokin Aperribay no el presidente de tomar las decisiones en caliente prefería dejar pasar unos unos días esos días además señalados con la Navidad y la realidad es que Garitano es verdad ha comido el turrón en su en la casa que le puso el club ahí en en mitad de la Concha enfrente de del Hotel Londres enfrente de la de la playa de la Concha pero no va a tomar las uvas ahí porque va a dejar ya de ser entrenador de la de la Real Sociedad de hecho ya no es entrenador de la Real Sociedad tú decías antes que como estarás no bueno no está bastante tocado y de hecho ha rehusado hacer cualquier tipo de declaraciones y simplemente el veintiocho el viernes va a ir a Zubieta para despedirse de los jugadores y nada más Si a Rey muerto Rey puesto porque ya hay nuevo entrenador escuchábamos antes Imanol Alguacil viejo conocido de la casa en San Sebastián porque ya en los últimos partidos del año pasado con cinco victorias sustituyó a Eusebio Sacristán y firma por temporada y media es decir lo que resta esta campaña y la próxima temporada se le da mucha confianza a este técnico con el que se espera recuperar el juego porque cuando Aperribay Roberto Olabe el director de fútbol han tratado de justificar el cambio la verdad es que prácticamente ni se han querido referir a Asier Garitano pero tampoco han querido referir a las razones de su marcha simplemente han dicho que había un drama de juego han dicho que tampoco había problema de relaciones entre el entrenador y los jugadores es verdad que relaciones personales son buenas pero la realidad es que los jugadores se habían quejado del estilo de juego de Garitano yp precisamente por eso hoy Jokin Aperribay así importe por de bajito ha dicho esto para justificar la marcha de Garitano Iker ahora sea Imanol agua Cecil el técnico de la Real

Voz 1 07:59 para fijar buscamos una cosa u concreta se ha conseguido lo que queremos es que el fútbol ha puesto a los sentido una dirección que conozcamos muy hacia ella que no pensábamos que iba a que se iba a conseguir los objetivos que queríamos y que no estábamos en la en la dirección vasca

Voz 0919 08:15 bueno pues suerte para Imanol Alguacil que debutará el día de Reyes en el Bernabéu ante el Real Madrid quizá no parece un campo muy apropiado pero cualquiera sabe porque el Madrid de la Liga no es el Madrid el Mundialito y los rivales menos todavía ocho XXXVIII esto es hora25 deportes en la SER seguimos igual

Voz 1 08:43 pues francamente todo muy triste

Voz 0919 09:37 y mañana jueves día de elecciones en el Athletic de Bilbao estamos en la víspera de ese duelo entre Alberto Uribe Echevarría Aitor en los dos candidatos a sustituir a Josu Urrutia mañana ambos han pedido que los socios del Athletic vayan mayoritariamente a las urnas no sé cómo se vive el día previo cuáles son los pronósticos cuál es la agenda vamos a Bilbao Diego González buenas tardes hola queda gallego si efectivamente en Veinticuatro horas Un poco más vamos a conocer ya el nuevo presidente de del Athétic que viene Alberto Uribe Echevarría o bien la y torero dice que uno de los dos va a ser el sustituto de Durruti otras estos siete años y medio en el cargo cuarenta y un mil trescientos ochenta socios con derecho a voto aunque no es sin duda la mejor fecha para que haya una gran participación estos comicios esperaremos a ver qué pasa Alberto el Ibex Berria recordemos encabeza la candidatura continuista mientras que dice que cuenta con gente como Alkorta para su dirección deportiva Don Juan Carlos Erkoreka que llegó a ser vicepresidente con con la Miki como presidente de la Fundación las una semana abren a las nueve de la mañana a las diez tiene pensado votar Alberto Uribe Echevarría a las once y media lo hará hay a eso de las once de la noche sabremos ya quién ocupará el sillón presidencial gallego para los próximos cuatro años en una selecciones que no han estado excesivamente subidas de tono y en las que no hay encuestas no hay favoritos por lo menos nadie se atreve a decirlo bueno con lo que han aceptado las últimas encuestas tampoco hace falta que mañana vote la gente con tranquilidad y que gane el que mejor lo vaya a hacer para el Athletic que eso es lo difícil de pronosticar otro día de hoy mala noticia parte médico de Aspas en el Celta de Vigo Aspas que se lesionó jugando ante el Fútbol Club Barcelona pasó la Nochebuena y la Navidad el parte médico le ha dado malas noticias al Celta de Vigo porque va a estar quizá más de un mes de baja Paula Montero buenas tardes

Voz 1694 11:35 qué tal Gallego muy mala noticia para el Celta incluso por más tiempo del esperado de manera inicial de aguas pasa estará entre cuatro y cinco semanas de baja por una rotura de fibras en su gemelo izquierdo se perderá por tanto como mínimo los partidos ante Athletic de Bilbao Rayo Vallecano Valencia y veremos si puede llegar a ese Valladolid del veintisiete de enero problema gordo para Cardoso te pierdas su máximo goleador ya un hombre sin duda como todos sabemos fundamental en esa faceta

Voz 0919 12:00 que se recupere lo antes posible el Valencia está atravesando una situación peliaguda en la Liga recordemos que el pasado fin de semana ganó in extremis al colista al Huesca en Mestalla ya a pesar de eso hubo pitos hubo bronca hubo hubo ambiente crispado en la en la grada quién sabe si Marcelino salvó la cabeza con ese gol conseguido en el tiempo de descuento pero digamos que eso tampoco les saca de ese ambiente enrarecido el próximo como partido de Liga visita al Alavés en Mendizorroza vamos a Valencia Fran Guaita buenas tardes

Voz 8 12:40 hola Gallego buenas tardes muy

Voz 0919 12:43 donde Marcelino sea reglado definitivamente sigue siendo difícil como es

Voz 8 12:48 o gallego Marcelino está blindado por parte del que manda que es Mateo Alemany que hace diez días aseguró públicamente que iba literalmente a seguir a seguir a seguir preguntado al respecto del posible empate o derrota contra el Huesca está notificado blindado por parte de todos general tanto que además quiere limpiarse jugadores del vestuario ya no está Murillo que se marchó al Barça y es muy posible que el Valencia se plantee la marcha de uno de los dos delanteros que menos cuentan para él que son basó allí Gameiro aunque contábamos en Valencia en la Cadena Ser que los dos Bach allí Gameiro en principio quieren seguir hasta junio innovan a forzar una salida

Voz 0919 13:24 lo contaremos el mercado de invierno que se abre dentro de nada tiene sobre todo un nombre propio el de Lucas Hernández el central francés del Atlético de Madrid que ya sabéis tenía una oferta en firme del Bayern de Munich dispuesto a pagar su cláusula de rescisión este mes de enero ochenta millones de euros y firmarla el chaval un contrato de cuatro años doblando el sueldo del Atlético de Madrid y bueno haciendo imposible que Luca siguiera en el Atlético la situación está ahora mismo parada parece que el Atlético de Madrid está negociando con el jugador para que éste no del paso adelante prometiéndoles que la próxima temporada le regalará contrato y les subirá el dinero que ahora mismo no le puede subir porque el Atlético lo tiene ya todo repartido su representante no ha dicho nada el jugador no ha dicho nada el Atlético se remite al comunicado de la semana pasada pero quizá hasta que entremos de lleno en el mes de enero no sepamos a ciencia cierta si Lucas se queda os Eva Si Se vale hace un roto tremendo al equipo de Cholo Simeone si se queda volverá a demostrar que el Atlético de Madrid ha cambiado su estatus de un equipo vendedor a un equipo que retiene a sus grandes jugadores lo hizo con Griezmann lo quiere hacer con Oblak y ahora también lo haría con Lucas Hernández pero claro el año que viene tendría que ajustar el presupuesto de dos saber qué manera en cualquier caso repito hasta que no hayan pasado diez o quince días del mes de enero no demos nada por definitivo y hoy también vamos a hablar de la selección española porque Antón Meana muy buenas tardes Gallego buenas tardes Enrique Martín ex seleccionador español a pesar de que ahora tiene poca actividad porque recordemos hasta el mes de febrero no se inicia la fase clasificación para la Eurocopa ha querido dar un repaso a cómo han sido sus primeros meses al frente de la roja

Voz 0481 15:28 no no es su mensaje era una entrevista es noticia una entrevista con la gente de la Federación Rusa no había a preguntas de prensa indiscreta pero es una entrevista tranquilo analizando diferentes aspectos por ejemplo habla de ese camino a la Eurocopa de dos mil veinte le parece que el rival más duro esas lecciones Suecia

Voz 0919 15:45 andan por los primeros meses como seleccionador responde lo siguiente

Voz 1336 15:50 esperamos estar en esa Naxos a la Final Four pero al final el grupo era muy difícil nosotros los horrores de la duda pero si tengo que hacer una valoración general los conceptos que hemos trabajado de las cosas que hemos intentado cambiar y que estamos en el proceso de cambiarlas muy contento de la actitud de los jugadores que para él es clave y vital de cara a conseguir cosas en el futuro meses es un poco en medidas que seguimos teniendo

Voz 0919 16:14 igual te esperabas más Gallego hombre muy contento de la actitud de los jugadores lo han dicho los mirlos los seleccionadores a lo largo de la Historia de España desde que hubo el primer seleccionador nacional a Hierro hasta el último todos han dicho muy contento de la actitud de los jugadores faltaría tiene que llegar uno que diga muy mal los jugadores pero eso no lo va a decir yo estuve cumbre pero los jugadores fatal no lo haría

Voz 2 16:36 Choi también explica en la entrevista el día que lugar clave para que venga ya afirmar de seleccionador eso

Voz 0919 16:42 se lo y luego también lo de el grupo al final era muy difícil no al final y al principio se fue complicando a medida que avanzaban a los partidos bueno esperemos estar en la Eurocopa que lo importante y que todo vaya mejor a partir de febrero que Luis Enrique tiene que tomar una serie de decisiones importantes en la selección y ahora la jornada de fútbol de hoy porque hoy ha habido fútbol en Italia en el Caixa hoy en la Premier Bruno Le Maire buenas tardes hola Gallego muy bueno vamos a empezar por la Premier porque hoy el Liverpool ha dado un pasito adelante en su liderato ha ganado cuatro cero al Newcastle lo que unido a la derrota de el City de Guardiola le deja en una situación más cómoda río absolutamente está

Voz 0301 17:21 como un tiro el Liverpool está el Manchester City de Guardiola seguramente en el peor momento de la temporada victoria de los de Jurgen Klopp por cuatro goles a cero contra el Newcastle de Benítez y derrota del SIVE en un flojo partido Lester dos Manchester City uno siete puntos ahora mismo separan al Manchester City del líder que es el Liverpool como decías bien de hecho gallegos que ya no hay ni siquiera segundo el segundo ahora mismo en la clasificación es el Tottenham de Pochettino que está también en una gran racha habían ganado por cinco goles a cero al Vitória también la segunda eh seguida de el Manchester United de Solskjaer han ganado por tres goles a uno al hackers fin

Voz 0919 17:55 bueno el City a siete puntos del Liverpool dentro de dos jornadas un Liverpool Manchester City que hombre decisivo no será porque estaremos en enero pero que puede marcar mucho eh bueno evidentemente para empezar a

Voz 0301 18:09 hay un partió entre medias si si ahí pierde algún punto el City respecto al Liverpool YSL ocurre perder además el partido gallego es en Anfield juegan en campo de los de Klopp no tendrían realmente complicado al Manchester City para remontar una diferencia de unos diez puntos de de lo que queda de

Voz 0919 18:25 de temporada y en Italia la Juve salvó un punto con gol de Cristiano

Voz 0301 18:30 sí lo había reservado alegría ha entrado en el segundo tiempo marcado un gol de cabeza en el área pequeña gol de delantero de Gaza goles al final Atlanta dos Juve dosis está jugando ahora mismo seguramente el partido de la jornada entre Inter y Nápoles de momento empate a cero

Voz 0919 18:44 gracias Bruno piano que estuvo en el banquillo el quería dar descanso a Allegri pero al final tuvo que salir a jugar media horita y a marcar un gol y Tomás ya lleva doce goles Cristiano Ronaldo este año en el calcio once minutos para llegar a las nueve esto es hora25 deportes en la SER

Voz 2 20:39 baloncesto hoy comenzamos hablando de la NBA que esta madrugada ha vivido uno de los partidos tremendos de estas fechas entre Lakers de Le Bron James los campeones Golden State Warriors ya sido Laura día buenas tardes una victoria bastante bastante fácil para los Lake

Voz 14 20:57 pues sí Gallego buenas tardes los Lakers ganaron en casa al campeón por ciento uno a ciento diecisiete Un partido en el que Le Bron James sólo jugó veintitrés minutos se retiró lesionado en el tercer cuarto con una distensión en la izquierda por suerte no es nada grave ha confirmado en este tiempo anotó diecisiete puntos y trece rebotes Stephen Carrie por su parte logró quince puntos y una asistencia pero noches jugaron más partidos los Rockets derrotaron a Oklahoma por ciento trece ciento nueve con cuarenta y un puntos de Hayden Ricky Rubio y sus Jutta vencieron por veintiún puntos aportan Milwaukee se impuso por ciento nueve noventa y cinco a los Knicks con treinta puntos Dante los Boston Philadelphia por ciento veintiuno ciento catorce la NBA no para esta madrugada diez partidos destacan el duelo entre los Nuggets de Juancho Hernangómez líderes de la Conferencia Oeste y los Espar Spurs sin Pau Gasol que sigue de baja también el de Ibaka hay sus raptos líderes de la Conferencia Este ante los Miami Heat de los Grizzlies de

Voz 13 21:48 por que se miden a los Cavaliers en el resto de equipos con españoles los Hornets débil Hernangómez enfrenta a Brooklyn los Pistons de Calderona Wizard Eaton seis contra Mirotic en Dallas

Voz 0919 21:58 dice la que se abre la votación para el All Star donde todos pensamos que alguna opción puede tener Luka Doncic de de meterse este año además cambia el sistema de votación ya se puede

Voz 14 22:10 ya se puede votar se puede votar hasta el día trece de febrero que se abrirá Lole estás te los días uno tres cuatro once y veintiuno de enero el voto vale doble como tú bien decías el principal protagonista de estarse es el esloveno educado en China

Voz 0919 22:25 gracias Laura y ahora Euroliga porque mañana comienza una nueva jornada una jornada que se reparte entre jueves y viernes el gran partido sin duda lo juegan el viernes los dos mejores equipos del torneo por ahora el Fenerbahce que ya va trece victorias de catorce partidos y el Real Madrid que lleva doce de catorce pero vamos a hablar de los partidos de mañana porque mañana juegan el Barça y el Baskonia del Barça recibe al Efes necesita Edith Ximo de victoria el equipo azulgrana y también los necesita el Baskonia que visita la cancha del Khimki que novedades contamos última hora de los dos Chaves eso buenas tardes

Voz 1982 23:03 hola buenas tardes Gallego pues si es la última jornada de la primera vuelta en esta Euroliga a las seis de la tarde Moscú Khimki Baskonia no es decisivo pero como bien decías los vitorianos necesitan ganar para no descolgarse de la zona de play off dos novedades

Voz 0919 23:18 el equipo de Perasovic Jayson Granger

Voz 1982 23:20 la baja por molestias en un tobillo hito Shengelia jugará con una máscara protectora ya que se rompió en el último partido dos huesos de la nariz estará seis ya las nueve de la noche en el Palau Barça Efes partido más que complicado para los azulgranas ante atención el cuarto clasificado Pesic pide el apoyo de los aficionados Icann al escuchamos cree

Voz 1 23:42 que han vuelto a la buena dinámica lo hemos demostrado trocar de Barça no les todos los partidos

Voz 15 23:48 ha sido muy importantes y bueno otra vez estamos con más confianza estoy bueno porque no empezar contrato eso es el último partido del año no aquí en Euroliga allí Bono

Voz 1982 24:00 quiere ganar el Barcelona cayó al F será complicado y también que hacer lo propio el Baskonia en la cancha del Khimki de Bartók

Voz 0919 24:06 terapia Xavi hablamos de balonmano porque el próximo mes de enero se dice al campeonato del mundo y ahí va estar la selección española masculina los hispanos que han iniciado una mini pretemporada de preparación con algunas novedades interesantes en la lista del seleccionador Diego Gonzales cuéntanos pues ahora mismo

Voz 0497 24:25 los diecinueve convocados por Jordi Ribera en su primera sesión de entrenamientos de esta concentración en Almería ha arrancado con la recepción de la diputación almeriense a los campeones de Europa pero inmediatamente manos a la obra han llegado dos sin condiciones ningún tocado la concentración hasta el día treinta por la tarde y regresarán a la segunda parte de esta preparación para el Mundial el día dos de enero recordemos dieciséis de los dieciocho campeona de Europa convocados dos grandes novedades las ausencias de dos extremos con experiencia Valero Rivera David Balaguer por decisión del seleccionador

Voz 0919 24:52 si el próximo viernes reaparece Rafa Nadal torneo de exhibición de Abu Dhabi está viajando hacia allí torneo que les sirve para preparar el Gran Slam de Australia Nadal que concedió estos días una entrevista a nuestros compañeros de Movistar vamos y habló de cómo había sido el dos mil dieciocho tuvo una parte muy bien y otra parte regular el general

Voz 16 25:16 eh

Voz 1774 25:17 no puedo estar contento porque por el pasado por momentos difíciles a nivel deportivo claro que tengo que estar contento eh al final los resultados han sido muy buenas cuando he competido pero competido menos que que cualquier otro año de de mi carrera no sé qué evidentemente no estoy contento por eso porque he tenido más problemas físicos de los que me

Voz 0919 25:39 las lesiones han marcado el año de Rafa Nadal y la gran duda es cómo va a volver suponemos Miguel Ángel Zubiarrain buenas tardes que si viaja Abudavi empieza a jugar el viernes molestias habrán desaparecido completamente no buenas tardes

Voz 8 25:51 hola soy bueno él dice que está haciendo la pretemporada mejor que nunca que se encuentra francamente bien comer lo que es lógico es que juega demasiado bien porque después de cincuenta y cuatro días que lleva sin jugar compartido eh de lesión de la rodilla luego la esquirla del tobillo tuvo que esa lo normal es que no esté bien pero si el juega Abudavi contra Anderson tú consigue

Voz 17 26:17 claro ir a una final a lo mejor

Voz 8 26:19 Djokovic y luego tiene hasta el día catorce de enero para de verdad hay en Australia ahí entre dan seriamente y cuando tiene mucho días para ponerse en forma vivir el lo va a hacer por lo tanto si él no tiene dolores que parece que no tiene ningún dolor sí que se encuentra bien vamos a confiar en que Nadal sea el luchador de siempre

Voz 0919 26:44 en la categoría de lo contaremos gracias Miguel Ángel aquí lo dejamos sigue hora25 y a las once y media El Larguero con Yago de Vega mañana a las ocho y media os esperamos graves