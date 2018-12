Daimiel: “Los Warriors están muy lejos de su mejor nivel. Klay Thompson está desconocido”

Voz 1 00:00 la aún hay uno me parece un momento perfecto para hablar con Antoni Daimiel de la NBA All Anthony qué tal

Voz 1991 00:05 muy buenas buenas noches Evelyn Navidad qué tal estás es muy bueno mucho baloncesto en estas fechas como es tradicional no se aquí no separa en la en la Navidad se ve un ambiente diferente la grada no

Voz 0300 00:16 sí sí no sólo no separa sino que se programan tradicionalmente desde el año cuarenta y siete en la NBA pues fue muy buenos partidos los mejores jugadores jugando en el día veinticinco de diciembre es una fiesta familiar no la más familiar porque eso queda reservado para Acción de Gracias pero sí es una fiesta del baloncesto en Estados Unidos e el día de Navidad en concreto y bueno no hay días de descanso

Voz 1991 00:37 uno de esos partidos fue el Warriors Lakers evidentemente ganó los Lakers si bien de veintiséis puntos pero resulta engañoso no sí

Voz 0300 00:45 sí yo creo que el partido fue mucho más interesante y mejor de lo que dice ese resultado final de ciento uno ciento veintisiete a los Lakers salieron muy bien al partido con Le Bron jugando bien pero sus jugadores jóvenes mejor todavía muy buena defensa de Alonso ball contra él

Voz 2 00:59 en Carrie Craig Thompson no estuvo bien aquí y bueno pues estaban con una diferencia y al principio del tercer cuarto de catorce puntos arriba cuando se lesiona Le Bron James una distensión en el aductor hay una imagen en la que se le perfectamente los labios decir es sentido un pop eh el deja el partido empieza a remontar State se ponen a dos y a partir de ahí empieza una auténtica exhibición de juego de un base veterano de la Liga como un rondo se hizo dueño del partido estuvo fantástico acompañado de jugadores como bueno pues Ivica suba un pívot croata al que se la ha visto muy poco que hizo dieciocho puntos once rebotes pero rondo en veintitrés minutos quince puntos diez asistencias bueno con él en pista tuvieron un más veinticuatro Los Lakers y bueno por un golpe en la mesa que sirve para desarrollar a los jugadores jóvenes y para dejar en problemas a los Warriors

Voz 1991 01:50 cómo está Le Bron y ya bueno deseamos que tiene está lesión el quiere estar contra los Kings mañana va a llegar o no bueno yo creo que es difícil Él quiere estar pero

Voz 2 02:01 me imagino que elevan a convencer para que sea algo más que

Voz 1991 02:03 el no es que puede ser mucho peor claro son

Voz 2 02:06 lesiones que aunque ya han visto que no es grave tienen tenían que hacerle hoy otra resonancia pero eh son molestas en esa zona del autor y lo mejor es conservar eh que tenga que parar lo que tenga que parar incluso Stephen Carrie hace pocos ha perdido bastantes partidos por el mismo motivo y ha dicho es una lesión Trades traicionera es mejor es ser paciente bueno vamos a ver yo creo que el equipo reaccionó muy bien sin él ya lo mejor jugar sin Le Bron dos o tres partidos sirve para una maduración rápida de ciertos jugadores

Voz 1991 02:34 me comentabas algo sobre su este croata de dos dieciséis leves permaneciendo quiero decir ha entrado ha entrado por cuestiones de de lesión como la lesión de de Magee pero como es que qué tal

Voz 2 02:48 mira es el típico jugador

Voz 3 02:51 eh europeo grande de dos trece

Voz 2 02:54 descalzo allí como los los miden con zapatillas que informe pero pero lleva tres partidos a un grandísimo nivel SB que ha estado trabajando mucho aunque jugara muy poco porque es su tercera temporada los Lakers estuvo fantástico porque es el deber rápido para lo grande que es yo creo que va a tener que rectificar la rotación Luke Walton que tiene a Jabal Majid a un veterano como Tyson Chandler y ahora tiene a este jugador va a manejar tres pívots ir veremos cómo los administra no también hay que considerar que los Lakers van a estar negociando ofreciendo traspasos para conseguir algún gran jugador de la Liga antes del siete de febrero Ivonne pues eh si les sobra algún pívot pues ahí tienen monedas de cambio ante un hipotético traspaso cómo estás

Voz 1991 03:37 vendo a los Warriors pues

Voz 2 03:39 al tran tran Yago ellos están tranquilos están bien situados en el oeste lógicamente están muy lejos de su mejor nivel y creo que lo más preocupantes Clayton son eh un jugador que que bueno pues está desconocido en cuanto a su falta de acierto en los tiros a veces falla tiros incluso libre de marca y esto no es habitual en él metió cincuenta y dos puntos en un partido a finales de octubre y a partir de ahí ha sido un jugador inferior al de estos últimos años pero por lo demás yo creo que ellos están tranquilos porque saben que dentro de tres meses es cuando tienen que estar bien y vuelven a ser favorito

Voz 1991 04:14 ha hablado Kevin Duran sobre su futuro lo ha hecho con los compañeros de Yahoo Sports ha dicho lo voy a decir literal porque la verdad es que son bastante sinceros a la hora de de expresarse vamos a decir no dice he llegado a la conclusión de que la gente odia que jueguen los Warriors que sea jodida mente bueno al baloncesto tienen celos de lo que conseguí además tiene la autoestima muy alta

Voz 2 04:35 sí sí bueno hemos al margen de que era

Voz 1991 04:37 jo de de bueno las cosas por él

Voz 2 04:40 lo es lo que pasa que no queda también decirlo claro a él se le ha criado el carácter un poco desde que llegó a los Warriors tenía fama de muy buen chico muy callado muy tímido y el hecho de que tanta gente protestara su marcha desde Oklahoma a los ruso a un equipo que ya había sido campeón esto no gusta en la NBA y en el concepto de de de deporte profesional en Estados Unidos gusta que haya mucha igualdad que los equipos pequeños tengan capacidad de mantener a las estrellas este movimiento de irse a un equipo poderoso de uno de los principales jugadores de la historia pues no gustó se metió mucho la gente Conner en redes sociales y el ha respondido con carácter mucho más agrio con declaraciones de este estilo

Voz 1991 05:17 Hoon en los que están de cachondeo son los no has visto la felicitación de Golden State un dibujo Damon Green en el que sale pues igual le han puesto cuarenta kilos de más

Voz 2 05:26 pues sí yo no sé si ha sido un error del del diseñador o del dibujante que se le ha ido la mano porque

Voz 1 05:32 pues eso la mano mostradas Green está

Voz 2 05:35 es mucho más delgado de lo que aparece ese dibujo o es algo que responde a una broma que tengan dentro del vestuario porque creo que no hace muchas fechas Kevin Durant y le llamó gordo a De Marcus Cousins que es el jugador lesionado que está a punto de volver no sé si forma parte alguna broma el caso es que ha provocado pues que todos los haters y gente que quiera hacerse la graciosa en en redes sociales pues han machacado a Dreams Green yo creo que Drummond Greene anoche por ejemplo no hizo un buen partido pero no es la cuestión física su problema sino que ha perdido mucha confianza en el tiro de tres frontal y eso está facilitando la defensa de los equipos

Voz 1 06:08 no además las redes sociales no no sólo eso haters a cualquier mecha si hay alguno vendrá todas esas más les da igual un charco que no saben bien qué va pero como lleva las botas de agua ya que somete en fin otro de los partidos que nos dejó la noche ganó los Bucks a los Knicks no

Voz 1991 06:26 cinco ciento nueve

Voz 2 06:27 sí bueno Milwaukee es un equipo superior aunque en el partido anterior que jugaron a estos dos equipos en el Madison en unirse Bono estuvo fantástico y ganó a Milwaukee en este caso yo creo que aquí aseguró desde el principio ante tocó un partidazo treinta puntos catorce rebotes bien añado por Brook López por Broughton bueno es ya digo mejor equipo es uno de los mejores cinco en la Conferencia Este hay un corte una separación entre los mejores cinco y el resto en Milwaukee está ahí en la élite y además en el tercer cuarto los metieron un parcial de veintidós treinta y seis

Voz 1991 07:00 no repasar todos de uno en uno del resto qué destacas

Voz 2 07:03 pues destaco el duelo entre Westbrook Harden es decir Oklahoma City Thunder Houston Rockets ganó Houston eh con Austin Rivers en su primer partido con los Rockets había formado parte un traspaso se quedó sin equipo lo han fichado los Rockets estuvo muy bien en defensa y en ataque y bueno pues Oklahoma con sólo defensa no puede ganar a todos los rivales no estuvo Álex Abrines por una indisposición gástrica

Voz 1 07:28 justamente el día de Navidad traducción se iba por la no sé si tuvo algún algún exceso

Voz 2 07:34 es un problema intoxicación no algo así con la cena de Nochebuena no

Voz 1991 07:37 bueno es que ya sabes que mezclar cualquier cosilla en cuanto si no estás acostumbrado lleva una dieta cuando te sales un poquito normalmente eso lo paga es verdad lo paga el estómago los que llevamos una dieta equilibrada y que no está en estas cosas de Navidad lo pasamos fatal

Voz 1 07:49 la gente sana no puede salirse de claro claro norma eso es lo que todos los que hemos acostumbrado al estómago a todo a gestas para todas las batallas pleno para hoy tenemos diez partidos

Voz 1991 08:05 un montón de hoy que te gusta o que cuál es el menú del menú con qué plato

Voz 2 08:10 si quieres buenos partidos es sobretodo San Antonio Denver me llama mucho la atención Denver el equipo Juancho Hernangómez sigue ahí arriba San Antonio ahora parece que ha mejorado en los últimos partidos todavía Pau Gasol no está con el equipo aunque está ya ejercitándose y iba volver próximamente ese partido es muy interesante y luego por supuesto Don Chicho no Dallas contrapelo cansa aunque creo que Mirotic todavía no va a estar se ha perdido los últimos partidos por un problema en el tobillo Innova estar Mirotic pero sí va a estar chats con Dallas jugando en casa

Voz 1991 08:38 he visto un vídeo grabado desde la grada hoy de Luka Doncic metiendo un triple A lo ha visto el vídeo que te digo

Voz 1 08:44 bueno no he visto una imagen de esa de esa

Voz 2 08:47 Ana pero no sé si será menor a grabar

Voz 1991 08:49 es un tío que está grabando de pues desde desde el lado de justo tira Doncic es un gana stone que nada es la última segundo de la posesión y entonces empieza enfocará la grada al lado contó con la boca abierta con las manos en la cabeza cociendo en mayo y la verdad es que está siendo una sensación no sí

Voz 2 09:07 bueno es el mejor novato hasta el momento en la temporada e todavía incluso hay gente que piensa que puede ser All Star en no hay muchos casos en la historia de jugadores que hayan jugado el partido de las estrellas en su primer año está promediando diecinueve puntos siete rebotes cinco asistencias por partido es la sensación en en Dallas por supuesto incluso se plantean traspasar a Dennis Smith Jr que fue la elección buena de ellos en el draft anterior porque con Schutz parece que lo tienen todo Ivonne veremos si aguanta sobre todo físicamente ha tenido dos problemas en la cadera veremos si si puede solventar ese asunto para que no le haga perderse partidos

Voz 1991 09:45 que cuando uno cierra Daimiel un año en lo que pasa es que cuando habla de una competición en la que se divide en dos años Álora hacer balance de un año no lo es es complicado no

Voz 2 09:56 de un año natural sí claro es por eso te digo

Voz 1991 09:59 a ver te digo el mejor equipo del dos mil dieciocho

Voz 2 10:03 bueno para mí Golden State Warriors que fue el campeón que ganó la final cuatro cero y que bueno pues salvó un escollo contra Houston en en la final de la Conferencia Oeste

Voz 3 10:13 yo creo que el mejor equipo Golden State eh

Voz 2 10:17 es el mejor jugador James Harden seguramente la noticia del año pues que Le Bron James Se fuera de Cleveland a Lakers

Voz 1991 10:23 vale el jugador de me mejor más contestado jugador revelación

Voz 2 10:28 jugador pues yo kitsch el serbio de Denver y ahora mismo todo el mundo está alucinando con con este pívot serbio que está llevando a Denver Nuggets muy arriba

Voz 1991 10:36 jugador decepción ya con eso acaba Carmen

Voz 2 10:38 Anthony no que no rindió a su nivel en Oklahoma y que luego empezó en Houston lo han cortado todavía está sin equipo esta temporada

Voz 1991 10:46 a preguntas de los oyentes ballet parece muy bien venga CSI el CSI Cristóbal Rafael Nos pregunta si ganarán los Lakers este año la NBA buenos muy difícil yo creo que están ha

Voz 2 10:57 a un jugador importante más para poder competir por el título

Voz 1991 11:01 Herrera dice qué posibilidades tiene Dallas en el oeste podría ser equipo finalista

Voz 2 11:06 en bueno es finalista de conferencia muy difícil ganar el oeste para ser finalista de la NBA todavía más que ahora mismo su lío tremendo en el oeste que hay quince equipos catorce están en siete partidos de diferencia osea es muy difícil pronosticar pero pero pero bueno yo creo que a Dallas todavía le quedan un año dos más de de de hervir todo lo cosechado con con esa ese reclutamiento de Don Cherry

Voz 1991 11:31 Castro ni pregunta mejor seis hombres de lo que va de la temporada la línea entiendo que serán

Voz 2 11:35 pues hombre inmersos Faure hombre pues mira a mí me está gustando mucho Spencer Dean huy di un base de Brooklyn eh que que está jugando a un nivel tremendo saliendo desde el banquillo

Voz 1991 11:46 empiezan a las gasóleo que lo sepas eh Mauri Le es dice que crees que es más probable que da alas gane el anillo o que Bale respondan castellano

Voz 2 11:57 yo creo que va a llegar antes lo segundo escucharemos alguna palabra suelta de Bale en castellano antes del anillo de Dallas

Voz 1991 12:03 que tú has visto a alguien que después de seis años no haya sido capaz de contestar en zona

Voz 2 12:08 Mista bueno habrá casos no muchos desde luego pero bueno bailes así tendrá sus cosas buenas

Voz 1991 12:14 sí sí lo descubrimos te Tudela dice Besa Doncic superando a uno Vic y como leyenda mejor europeo de la

Voz 2 12:21 esto es difícil ese pone ese listón yo creo que aquí por carrera seguramente es el mejor europeo de la historia del baloncesto en la NBA luego el segundo podría ser Pau Gasol y Don Chicho

Voz 1991 12:34 está empezando es verdad que ha empezado muy bien pero está empezando su emula vi dos mil dice sí que Duran eligiera el próximo año ir a Nueva York a qué equipo la consejerías irse el próximo año era no así nech on

Voz 2 12:47 Knicks pues hombre yo creo que tiene mucho más glamour más historia New York Knicks de los Nets están un poquito mejor pero yo creo que sí se fuera que tengo mis dudas yo mire a Knicks Gerald

Voz 1991 13:02 diez te dice tu pódium de MTV actual de MTV no no perdón M V

Voz 1 13:08 es el ojo algún videoclip ella estáis apuntando otro joven eso estoy dando esto es un filón

Voz 2 13:14 pues mira de y también podríamos hablar ahora mismo de Emvipsa si yo situaría en el podio a a ante tocó Ampo de Milwaukee a Stephen Carrie y ahora mismo quizás a Djukic de Denver vale Harvard

Voz 1991 13:33 Alonso dice cómo ves el futuro de los sans se construirán su proyecto con Devin Booker de líder

Voz 2 13:40 sí ese es la esa es la pretensión yo creo que tienen un buen entrenador tienen una estrella futura presente como Devin Booker a de André Eaton también bueno necesitan un base algún refuerzo más pero el equipo va a dar bastante guerra yo creo de que al final de temporada e Juanillo Ro

Voz 1991 13:56 dice Se sabe algo de quién va a participar en el concurso de triples y mates

Voz 2 13:59 este año no todavía no yo creo que hasta hasta el día diez doce de enero no empezaremos a saber algo más hay un jugador un novato en Charlotte Bridges que que yo espero que estén los mates porque puede ser una sensación

Voz 1991 14:14 habernos pregunta también Martí Sabrià es decir que son los papeles que llevan los entrenadores en el interior de su chaqueta bueno son

Voz 2 14:24 jugadas que tienen o algún dato sobre rotación pero es verdad que que no es necesario no yo creo que algunos ya de corte más antiguo pues se les ve además a través de la de la solapa en el bolsillo interior están van Gandhi era el el clásico que ya no está en Detroit Pistons pero les quedan poco mal si estéticamente hablando

Voz 1991 14:42 Aizpuru uno dice cómo ves este año la Liga de remo crees que Urdaibai eh revalidará el campeonato osera otra trainera

Voz 2 14:51 pues yo creo que que este oyente es el mismo que me pregunto por por un pelotari la semana pasada ellos el remo lamentablemente no tengo tiempo para seguirlo porque me gusta pero no tengo ni idea trataré de ponernos al día

Voz 1991 15:04 la última y más importante a estamos preocupados aquí en la redacción hubo Katerin ayer Movistar

Voz 1 15:09 pues lamentablemente no viento decepcionaron no llegó el tan ansiado Katerin no llegó muy bueno pues era una ilusión rota que tuvimos que sacarla de la cabeza para concentrarnos en el segundo partido que estuvo muy bien Golden este Blake llegó o no a ver si el año que viene eh porque igual te haremos lo que puede con indirectas a cañonazos ha sido una decepción más

Voz 1991 15:36 en fin Anthony un placer como siempre está contigo en este dos mil dieciocho ya no vemos en el XIX pasa un buen fin de año en el año