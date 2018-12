Sergio Rico: "La adaptación no ha sido fácil, es la primera vez que salía de Sevilla, de mi casa. El idioma, hacer vida en Inglatterra… "

Voz 1 00:00 hola buenas noches qué tal estás muy bien la verdad es que

Voz 1 00:04 bueno después el partido un poco cansado pero pero bueno disfrutando que vinieron mis padres para pasar estos días

Voz 1991 00:10 bueno vamos por partes lo primero el empate contra el volver Hampton lo positivo de todo es que salir de de la última posición del farolillo rojo

Voz 1963 00:17 sí la verdad que estamos dando pasito a pasito muy en Twitter pero pero bueno lo lo importante es que vamos sin pausa que llevan motos empate seguido ahí que la victoria cada vez está más cerca en el próximo partido

Voz 1991 00:30 cómo seguir esto de el Boxing Day que es que es nuevo para esta experiencia como la la estás viendo

Voz 1963 00:36 bueno pues es algo diferente no viendo que todos mis compañeros en España pueden están de vacaciones en cada uno disfrutando del en un lugar diferente de del mundo si bueno pero pero es bonito no es ese es la televisión que tienen aquí en Inglaterra Hay y la verdad que muy bien la experiencia muy buena es solamente pues disfrutando de estos momentos de intentando mejorar como como profesional de de vivir otras provincias oí lo no

Voz 1991 01:08 sí siempre hay un ambiente espectacular durante todo el año en la Premier pero justo en el Boxing Day en Navidad Se nota que hay mucho más infantil no el ambiente que que reina en las gradas es diferente es algo especial

Voz 1963 01:20 sí es muy especial como hubiera dicho la grada se llena de niños en un en un momento de fuerte el día de Navidad de que es un día para estar en familia y tal pues es aprovecha este día de depósito para para ir al partido como con los niños para que lo yo creen afición por el fútbol sí la verdad que es algo especial muy bonito y que la grada pues se siente

Voz 1991 01:44 esa mayor ilusión aquí en España lo intentaron en una ocasión no funcionó aquí imposible instalarlo

Voz 1 01:51 bueno al final

Voz 1963 01:53 eso en culturas diferentes aquí eso no nosotros mundo de El Poli respetable todo lo bueno tú cómo estás

Voz 1991 02:00 en esta primera experiencia en la Premier hay que recordar que tú estás cedido por parte del del Sevilla una temporada sin opción de de compra tu llegada al Fulham como con cómo ha sido como has vivido estos primeros meses

Voz 1963 02:11 bueno la verdad que han sido complicado no hay que ser hay que ahí no ha sido fácil no siempre además era mi primera vez que salía de de Sevilla en mi casa ahí bueno él idiomas aprendiendo poco a poco inglés a poder comunicarte con los compañeros a pida aquí en Inglaterra pero pero bueno la verdad es que el proceso ha sido bastante rápido ha sido sobre todo muy como yo en que los compañeros me han ayudado muchísimo Ny mucha gente del club pues ha volcado conmigo ha estado muy cerca mi y la verdad es que es una experiencia muy bonita que estoy disfrutando mucho que la lástima es que el equipo bueno pues no hay tenis los resultados que quería

Voz 1 02:56 pero que creo que con el entrenador y poco a poco pues vamos vamos mejorando vamos solucionando eso te detalle esos errores que necesitamos para para conseguir la victoria que yo creo que cada vez está más cerca y ojalá pues será el próximo partidos olas de ese cambio de entrenador que

Voz 1991 03:11 no sólo ha sido importante para el equipo sino en lo personal para ti porque con es la visa Djokovic no jugaste incluso había momentos en los que te quedadas hasta fuera de la convocatoria ahora la llegada de Ranieri te ha venido muy bien de hecho estás titular indiscutible ahora mismo

Voz 1963 03:26 sí pero bueno como te he dicho antes yo creo que el entrenador ellos pues ha sufrido mi mi adaptación mi momento de

Voz 1 03:36 he de aprender el idioma de de

Voz 1963 03:39 es una una Liga totalmente nueva un estilo de juego totalmente distinto al de Sevilla y yo la verdad es que no tengo nada que reprocharles arrebeti de darle las gracias por todo lo que me ha enseñado en el tiempo que he estado con él y bueno Ranieri pueden agradecerle la confianza que está mostrando en mí solamente quiero devolverle esa confianza como con mi trabajo y como con me ayuda al equipo oí nada y esperemos que poco a poco pues vuelvan los los resultados positivos

Voz 1991 04:11 Ranieri un viejo conocido de la afición española bueno yo que un viejo conocido del fútbol en general viejo zorro esto más que nadie la verdad es que os venir muy bien no tiene pinta de que la llegada de Ranieri para entendernos muy bien y para salir de esa situación que que es la que que todos queréis claro

Voz 1 04:26 sí es un entrenador muy experimentado que

Voz 1963 04:29 que sabe muchísimo si que son muy grande yo lo venimos por ejemplo con el Lester pues la verdad es que estamos muy contento de que venga ayudarnos si Ivi y esperemos que salga todo bien

Voz 1991 04:41 qué tal lo diré Fabricio porque está jugando otro español no con la que te está jugando en la titularidad en la portería qué tal la relación con él

Voz 1963 04:49 nada muy bien chico con ahora son muy grande es una persona espectacular Si bueno y un gran portero la verdad es que a pesar de esas rivalidades nos llevamos bastante bien súper bien la verdad que bueno él me está enseñando y al competir a Alexis firme ha a entrenar a tope cada día porque él es un es un portero que que no pierde hundía siempre va al cien por cien con lo cual te exige estar al mismo nivel

Voz 1991 05:20 no y sobre todo Sergio Carlos portero eso en este caso bueno a los jugadores en este caso a los porteros que venir de fuera Jae pues empresa ayuda no el hecho de tener a gente de la misma nacionalidad gente incluso con la que poder desahogar os en momentos determinados es que eso yo creo que es fundamental para la adaptación eh

Voz 1963 05:36 sí es muy importante no la verdad que hemos pasado mucho tiempo juntos también con Vietto que ya es el único

Voz 1 05:43 y habla española de nosotros dos Si y la verdad

Voz 1963 05:47 tenemos una relación muy muy pegada porque lo que tú has dicho no al final pues pasan mucho tiempo aquí solamente escucharle inglés ya hay momentos que te has duras y escrita en español y desahogarse y sobre todo pues pasa no momento de risas Si

Voz 1991 06:06 disfrutar un poco pues ya te lo pregunto directamente como llevabas el inglés

Voz 1 06:11 bastante mejores de lo que llegue la verdad ahora ya puedo puedo sobrevivir tranquilamente jugando puede hacer vida normal sea que te pueden soltar en la

Voz 1991 06:21 Dati llegas a casa siempre la mano sí pero les mantengo no valen pero yo mira yo siempre lo digo Sergio el el hecho de una de las cosas que más en vídeo de los futbolistas son los deportistas en general es el poder viajar el conocer otras culturas y la aprender idiomas que joder estás ahora un año que a lo mejor son dos sabe Dios no volver con otro idioma me parece no sé me parece que no que tiempo perdido la gente que está fuera en otro país a lo mejor está dos o tres temporadas no aprovecha para aprender aprender un idioma que como cultura general creo que es básico

Voz 1963 06:53 sí sobre todo he tenido la suerte de venir a Inglaterra el inglés un idioma yo creo que mundiales hablando inglés yo creo que podrá

Voz 1 07:02 y a sobrevivir en cualquier parte del mundo con lo cual estoy muy contento y bueno ahí aprendiendo cada día como con el profesor y demás para para eso para toda la vida no porque eso te queda ya para para bien para vacaciones para otro en equipo que haya en el futuro yo yo eso habrá para tu vida

Voz 1991 07:22 vamos que que no está además el aprende herido por eso a muchos no sorprende que haya otros jugadores que estando seis temporadas en otro país todavía no en el el idioma cosas incomprensibles pero bueno ya cada uno en Sergio además cómo se vive la Navidad fuera tú no lo has vivido nunca fuera de Sevilla como como la vives en Inglaterra

Voz 1963 07:40 bueno pues ha extrañado mucho la Familia no amigo momento de eso de estar en familia de un amigo de tus seres queridos pero bueno es algo diferente es una nueva experiencia lo que tenemos que adaptarlo ahí sí la verdad que lo estamos llevando bastante bien puesto vinieron mis padres vamos a pasar la Nochebuena hay bueno él cómo jugamos el día uno y concentramos el día tienen que uno pues mi novia que que está aquí la pobre conmigo todo todo el año no me irá a Sevilla para pasando de con la familia

Voz 1991 08:13 el tema turrones polvorones y todo eso en Inglaterra no se estila mucho no

Voz 1963 08:17 no no pero no me menos manda de de

Voz 1991 08:21 ya Doku para estar bien suministrado no

Voz 1 08:24 pues supuesto durante el año me imagino que no falta

Voz 1991 08:27 cito

Voz 1963 08:28 hija vamos si le cambia el hombre que eso hay que estar bien surtidos sí

Voz 1991 08:32 que es al margen de la familia y los mismos que es lo que más echa de de Sevilla me imagino que la ciudad en sí no

Voz 1963 08:38 si al final ciudad es una la ese día es una ciudad espectacular para vivir que te vean en mi casa donde nacido donde me he criado y donde realmente me siento cómodo

Voz 1991 08:52 cómo está viendo al al Sevilla en la en la distancia porque está haciendo una gran temporada eh la verdad es que

Voz 1 08:58 estoy muy orgulloso de mi compañero lo veo lo sigo oí la verdad que estoy muy contento y muy orgulloso de ellos oí claro

Voz 1963 09:05 están haciendo una temporada espectacular y ojalá siga así hasta final de temporada hay Irán en esa pasión que están Hugo o más

Voz 1991 09:13 leves ves capacitado por luchar para para luchar por el por el tituló porque digo de momento le está plantando cara además de tú a tú a Real Madrid Barcelona Atlético de Madrid vamos a todos los que están arriba

Voz 1963 09:24 sí la verdad es que si no de la plantilla yo creo que tiene un nivel altísimo para para competir con los más grande y sobre todo que si la plantilla es amplia y cualquier jugador de del equipo fue desilusionante un partido en cualquier momento dada con lo cual es son muy importante y esperemos que al final de temporada pues seguía sigas tanto la posiciones alta de la tabla

Voz 1991 09:47 bueno a estas en Londres jugando en otra liga haciéndote o adaptado a otro equipo otra forma de de fútbol pero Sergio lo que tienes muy claro es que a ti lo que te gustaría es volver a triunfar en el Sevilla no

Voz 1963 10:01 sí claro que sí no por supuesto

Voz 1 10:04 todo el mundo quiere volver a su ciudad pero pero bueno poco a poco con

Voz 1963 10:08 paciencia ahora mismo estoy centrada aquí bueno ya el año que viene pues veremos qué pasa

Voz 1991 10:13 Sergio que me voy de vacaciones yo en enero para allá para para Londres recomienda a media algún algún sitio para ir

Voz 1963 10:19 bueno ya tú me llamas ahí ya hablamos

Voz 1991 10:24 vale pues nada hablamos cuando vaya para allá Sergio Rico nos alegra que te vaya bien ojalá vaya mejor y gays de la zona de abajo en en el dos mil diecinueve un abrazo muy fuerte