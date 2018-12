El Larguero (26/12/18 ): La destitución de Asier Garitano y la previa de las elecciones para el nuevo presidente del Athletic

Voz 1991 00:00 cuadros de obra Manu Carreño vamos a seguir vamos a seguir excepto el día treinta y uno que nos vamos a coger el día libre vamos a estar toda la semana les vamos a contar todas las noticias que hayan sucedido en el mundo de él del deporte las once y media las diez y media en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este veintiséis de diciembre día de resaca de Navidad que nos ha traído entre otras cosas la destitución de Asier Garitano como técnico de la Real Sociedad sorpresa creo sorpresa para todos porque sino lo habían despedido te descrito pido nada más terminar el último partido Liga pues parecía que al menos en Garitano que si se comió el turrón se iba a comer también las uvas iba a estar en el inicio del dos mil diecinueve al frente de de la Real pero no el conjunto donostiarra ha informado a eso de las dos de la tarde pasadas las dos de la tarde que por motivos meramente deportivos se había tomado la decisión de prescindir de Garitano Ike se hacía cargo del grupo y mano el alguacil que ha sido presentado esta misma tarde un Imanol Alguacil que recordaréis que ya estuvo al frente de la Real Sociedad la temporada pasada justo en el tramo final los últimos nueve partidos cuando fue destituido Eusebio y la verdad es que dejó muy buenos números muy buenas sensaciones por lo que me cuentan ha sido bien recibido a la llegada de alguacil no la destitución de Garitano si la llegada de de alguacil porque los jugadores quedaron como digo contentos con su trabajo la temporada pasada de esta forma Garitano se convierte en el sexto entrenador destituido esta temporada en Primera División mientras tanto sus vecinos el Athletic estamos en la previa de conocer al nuevo presidente el conjunto rojiblanco mañana acaba la era Josu Urrutia probablemente una de las más herméticas y menos comunicativas de la historia del conjunto rojiblanco así que de alguna forma lo agradecemos los candidatos son dos Alberto Uribe Etxebarria y Aitor Elizarán así que pasadas las once de la noche de mañana conoceremos al nuevo presidente del Athletic de Bilbao luego contamos cómo están las encuestas como están las sensaciones que es lo que propone cada candidato de cara al futuro del del Athletic además malas noticias para el Celta de Vigo porque Yago Aspas sufre una rotura de fibras en el gemelo interior de su pierna derecha estará entre cuatro y cinco semanas de baja en el panorama internacional ya sabéis que no hay Liga en nuestro pero país pero sí hemos tenido competición por ejemplo en Inglaterra en la Premier con el famoso Boxing Day también ha habido competición en Inglaterra habido parte en en Italia Don partidos correspondientes a la primera división del del calcio empezamos por la Premier donde lo más destacado es que ha habido ha cosechado la segunda derrota consecutiva esta temporada el Manchester City de manos del Lester que ya la pasada jornada se había cargado al Chelsea bueno pues esta ha derrotado al Manchester City Manchester City el equipo de Guardiola que pierde la segunda posición y cae a la tercera además segundo partido tú lo contrario con victoria del Manchester United eh han sido dos partidos sin Mourinho dos triunfos en en esta ocasión tres uno frente al hackers Phil el Liverpool ha goleado al Newcastle cuatro cero el tótem han también ha goleado al y cinco cero pasa ponerse segundo aprovechando la derrota también del del City y el Chelsea ha ganado en casa del Watford uno dos en el calcio lo más destacado es que la Juve ha cosechado su tercer empate de la temporada el resto es todo victorias dos dos frente al Atalanta ha ganado el Inter al Nápoles uno cero y la Roma ganado también eh tres cero al suelo en balonmano ya tenemos a la selección española concentrada en Almería día donde esta tarde ha entrenado por primera vez donde ya sabéis que prepara el Mundial de Alemania y Dinamarca arranca el próximo diez de enero y los españoles llegan a esta cita después de haber sido campeones de Europa hace tan sólo un año así que evidentemente los hispanos que serán una de las grandes favoritas para llevarse este título las once y treinta y cuatro contado todo empezamos

Voz 1991 05:21 la primera parada de este Larguero nos lleva a San Sebastián porque ha sido destituido Asier Garitano como técnico del conjunto donostiarra Roberto Ramajo qué tal muy buenas hola drogas sido sorpresa para todos no

Voz 6 05:33 sí sí sí yo la verdad es que no me lo esperaba sinceramente o no por lo menos hoy no te voy a engañar porque la realidad es que después de la derrota frente al Alavés la cuarta derrota consecutiva es verdad que quedaba muy en entredicho la continuidad del técnico de Bergara se quedaba muy cuestionado pero la sensación era que no estaba del todo en peligro aunque sí es verdad que quedaba de por medio una reunión después del día de Navidad veintiséis veintisiete barrio que tiene lugar finalmente hoy de Jokin Aperribay el presidente con el director de fútbol con Roberto Olabe para analizar la situación y después reunió del consejo de administración todo esto después de haber hablado con los capitanes de la plantilla y recabar las sensaciones de los jugadores no con Zurutuza con Oyarzábal con Illarramendi con Rubén Pardo que todo el han transmitido la misma sensación al presidente que la sensación es la de la de que no hay ningún mal rollo con él de forma personal pero sí es verdad que no había sintonía entre lo que el técnico quería implantar en la Real Sociedad que al final no ha podido implantarlo hilo que los jugadores creen que tiene que ser el estilo de de la Real que es más Tito que quiere jugar al contragolpe es de esperar al rival que es lo que estaba haciendo la Real lo por lo menos lo que trataba de intentar hacer realizan en el el conjunto txuri urdin y así como este contexto lo que ha pasado

Voz 1991 06:57 lo que pasa es que con lo que cuentas evidentemente no ha sido de tres en ante todo ha sido un cúmulo de de cosa es lógicamente pero hoy si los jugadores la los capitanes de la Real dicen estamos a muerte con el entrenador no les Garitano no sólo cargan con lo cual no no podemos decir que los capitanes sólo han cargado pero que tampoco han salvado no no no no no

Voz 6 07:16 no no si los capitanes hoy le dice al presidente que están con el entrenador que queden en sus y den su idea así de Garitano dirige a la Real Sociedad el día seis de enero en el en el Santiago Bernabéu eso sí esto es así tal cual es la realidad es que no había sintonía entre lo que los jugadores que creían que es lo que tienen que hacer en la Real Sociedad el estilo de juego con lo que realmente Asier Garitano estaba tratando de implantar en la en la Real Sociedad hemos para que nos entiendan todos los oyentes la excusa son los resultados que es verdad no son buenos hay que reconocerlo la está muy por debajo donde se esperaba que tenía que estar a principio de temporada esa encima con cuatro derrotas consecutivas pero la razón real es el juego que no convence a los directivos que no convenza a la dirección de fútbol Ike sobre todo no termina de convencer a los jugadores que no están instinto ponía con lo que quiero hacer Garitano y por eso hoy no ya no es entrenador de la Real Sociedad

Voz 1991 08:15 es ya nuevo entrenador de la Real Alguacil que ya estuvo el año pasado que Ramajo es del gusto de la plantilla no

Voz 6 08:20 sí eso sí sí sí la realidad es que es un entrenador con un carácter eh

Voz 7 08:26 gusta mucho en la plantilla una forma de hacer que el año pasado

Voz 6 08:28 chao encajó muy rápido acordaros que estuvo nueve partidos los últimos nueve en una situación complicada porque de repente se destituya a Eusebio Sacristán Se marchaba también Lorenita estaba entraba Roberto Olabe cogió al equipo nueve partidos cinco victorias equipo que estaba practicamente pues

Voz 1991 08:48 moralmente muy mal muy muy mal

Voz 6 08:51 así lo vuelve a meter en la pelea por por estar en Europa y la realidad es que sí que es verdad que ese es un técnico que que que agrada mucho a la plantilla porque el año pasado volvió a reactivar a muchos jugadores que están por debajo de su nivel hecho andaluza hay jugó sus nueve mejores partidos con la Real los jugó precisamente con con Imanol Alguacil Imanol Alguacil que entonces decía que no estaba preparado para entrenar real por cómo sentía él que era la Real hoy de repente vuelve a estar en la misma tesitura entonces tenía fecha de caducidad porque sabíamos todos que en condiciones terminara la temporada iba a volver a ser el entrenador del Sanse ahora firma por lo que resta de temporada y otra más es decir que se leerá algo más de margen de confianza para que todo lo que ha hecho bueno en el SAS en el filial lo implante en el primer equipo Ike hoy en su presentación

Voz 1991 09:39 en su red de la sala de prensa de Anoeta

Voz 6 09:41 decía esto yo dije que nunca estaría

Voz 8 09:44 preparado para dije la ahora Sofía pero por el sentimiento que tengo sobre la sociedad no decía que no estaba capacitado para para digerir un equipo en Primera División y ahora a día de hoy sigo sintiendo lo mismo entonces la idea es lo tengo más que claro y sobre todo cuando ellos depósito a mí semejante confianza es darle al primer equipo es lo que hemos podido conseguir en tres años a en el Sanse no sé que es muy difícil que en el primer equipo marca mucho el día a día los resultados pero el objetivo de todos nosotros está bien claro no ir con esa idea con esa ilusión vengo

Voz 1991 10:21 bueno pues vuelve alguacil al primer equipo de la Real Sociedad dejando muy buenas sensaciones en su primera etapa evidentemente con la intención de repetir lo que ya hizo al frente del conjunto donostiarra ha hablado también Olabe no si habrá o Roberto Olabe

Voz 6 10:34 director de fútbol tratando de justificar eh la decisión que se ha tomado de prescindir de los servicios de Garitano ID darle el timón del barco del primer equipo de la Real Sociedad a Imanol Alguacil se ha escudado sobre todo en el juego en que el juego que hacía taxis Garitano no es el que podría hacer que el rumbo que tenía marcado siguiese hacia donde ellos querían que que estuviese la Real Sociedad a final de temporada y sobre todo decía y hablaba que no había ningún problema con los jugadores ha pasado de puntillas sobre este tema a mí no me da mucha pena porque las sanciones que bueno casi ni se Garitano la despedida eh ella la querella criminal futuro que estiman hago todo lo que queráis pero nominado mucha pena que no se explica era algo mejor las razones de de la institución de Garitano sobre todo esto a ver si lo entendáis vosotros ha dicho Roberto Olabe lo siguiente

Voz 8 11:29 todos lo que haya que desde desde mi persona en la dirección de fútbol buscando lo que decíamos buscando precisamente consolidar pues cuando precisamente mejorar buscando hay algunas cosas que que que no siempre salen como uno quiere no los jugadores vuelvo a decir que estoy respondido ahora mismo que creo que la propia decisión yo creo que nos nos responsabilicen nos compromete a todos eh en esa en esa búsqueda de la de que de encontrar ese ese manager que nos que nos acompaña a través del tiempo mánager nos haga mejores

Voz 1991 12:03 traducción hemos hablado con la plantilla no nos han dado la garantía al cien por cien de que estén con el entrenador con lo cual hemos decidido prescindir del así es sencillo

Voz 6 12:11 yo hay una cosa que no entiendo Yago y esto es una reflexión personal que hago hoy tanto Aperribay como Roberto lo habían dicho que Imanol algo así les el entrenador el futuro de la Real Sociedad que es el mejor entrenador que puede tener la Real Sociedad coño Si seis meses después que cuando estuvo él como entrenador de la Real es el mejor porqué entonces en junio no se les trató de convencer para que siguiera como entrenador no ser perdido entre comillas seis meses yendo a buscar a un entrenador como Asier Garitano que sabías lo que te iba a dar y que a la vista está no es lo que tú pretendía en cuanto a juego que te iba a dar a esa temporada

Voz 1991 12:46 pues sí la verdad es que viendo lo que ha sucedido en todo lo que ha pasado tiene pinta que la mejor opción desde el principio era la de Imanol Alguacil que acabó fenomenal el año pasado tenía a la plantilla entregada creyendo en él y creo que con muy buena sintonía pero sus motivos tendrá el propio Manuel que ha repetido hoy que en en cuanto a sentimiento no va a estar preparado para dirigir a la Real Sociedad pues ya puede guardar esos sentimientos como pueda porque está

Voz 6 13:11 la Real Sociedad de nuevo

Voz 1991 13:14 hace Ramajo un abrazo hasta mañana jueves abrazo dijo Gorriz qué tal buenas noches hola grabó buenas noches lo primero te ha sorprendido la destitución veintiséis de diciembre de Asier Garitano

Voz 9 13:24 sí sí me ha sorprendido porque a pesar de que el juego no no estaba haciendo buen y los resultados tampoco y el público en general los aficionados cuando vamos al campo no no nos hemos ido con malas sensaciones pero no pensaba que iba a tomar esa decisión a estas alturas yo pensaba que iban a dejar pasar estas fechas un poquito de intentar la tranquilidad jugar el partido que viene Bernadeu y tirar p'alante no

Voz 1991 13:46 no sé si una temporada

Voz 9 13:48 no yo no me lo esperaba en este momento no quiere eso

Voz 1991 13:50 que es precipitada la la destitución de de Garitano

Voz 9 13:55 no sé y tampoco habría que saber todos los entresijos que dentro no en El Vestuario lo que han hablado hoy estamos oyendo comentar no tanto Roberto Olabe como el presidente seguro que ellos lo saben mucho mejor que nosotros no pero una sensación me da que que algo más

Voz 1991 14:12 sí es verdad de resultados y porque no nos

Voz 9 14:14 no es una decisión que bueno bajo mi punto de vista que estaba un poco precipitada quizás no ponen el tiempo no se había tiempo como para esperar

Voz 10 14:21 que no se va a esperar sabes que yo creo que

Voz 9 14:24 las que seguro hombre es que

Voz 1991 14:26 corrí lo que lo que llama la atención es eso me lo me lo dices tú lo tienes tan claro termina la última jornada de Liga no esperas no a que pase Nochebuena Navidad y referéndum veintiséis que parece que no viene a cuento te cargas al entrenador si lo tenías todo tan claro Juan lo normal es hacerlo después debe de perder el cuarto partido de forma consecutiva no no se dejan una sensación de que algo ha pasado no

Voz 9 14:46 sí sí sirve como has comentado nada mueve más rápido en el momento de haber perdido ese partido pero bueno ha dejado pasar unos días it y la verdad que yo o seguro que a casi todo el mundo por sorpresa no no es no tanto ya te digo en cuanto a que el equipo pues no estaba funcionando y los resultados no son buenos y que bueno en este mundo el fútbol el primero que lo paras el entrenador de Vila real en este caso no es diferente también ha pasado lo mismo no pero bueno danos responsable a un hombre de la casa que mira para adelante no sé a mí me da un poco de penal demandas que tenía mucha fe y confianza en él venía de hacer una gran temporada en Leganés son equipos diferentes pero ahora es que tenía mucha ilusión con el puesta en él porque es un hombre de la casa que conoce bien la conoce bien un poquito lo que nos gusta que al a la a los aficionados no apoyo triunfar no

Voz 1991 15:30 hombre nadadora Reunión con Jokin Aperribay él presidía ante con el director deportivo Roberto Olabe con los capitanes no sé tú que sabes lo que es estar en en en un banquillo en ese banquillo en ese vestuario de de la Real Sociedad tiene pinta que los jugadores no han condenado a Garitano pero tampoco le han salvado

Voz 9 15:47 es que yo creo que ha cambiado tanto ha cambiado mucho las cosas y esta es una más no yo creo que en mi época nunca ha vivido así no hablaban con nosotros no no no ya te aseguro que no yo creo que uno se vivió tengo la idea de que bueno todos éramos hombres de vestuario que Puno vamos todos por el mismo sitio y siempre ha apoyado a Tote al éramos todos uno hasta que era una hasta que se rompía por resultados siempre los María responsables son los jugadores no da la sensación de que de que algo ha habido ahí no sé porque ya te digo que no no se tras esta reunión que se ha tomado esta decisión pues bueno yo creo que posiblemente igual quizá lo que habéis comentado no dentro del vestuario pues no se el apoyado totalmente

Voz 1991 16:26 llega de nuevo Imanol Alguacil que te parece te gusta

Voz 9 16:29 sí yo reconozco el juego con el hemos sido compañeros muy bueno sé que es un gran profesional en nombre de la relato pre conoce perfectamente todas interiores tractor conoce muy bien al equipo conoce la Real cuelga un poquito con la ventaja de que también en pasado tuvo que coger el equipo que bueno algunos de los jueves ya lo conocen la mayoría yo creo que bueno está capacitado para poder llevar al equipo adelante pero bueno

Voz 11 16:50 vamos a ver

Voz 9 16:51 sí sí consigue hacerlo porque ahora mismo la verdad es que el descanso muy bien al equipo yo creo porque hay jugadores que está muy bajos y que no obstante entiendo para nada lo que se espera de ellos Imanol estuvo al frente

Voz 1991 17:04 el equipo tan solo nueve jornada las últimas nueve de la temporada pasada en hay que confiar en él no es decir no vamos no no debería a la Real Sociedad buscar otro sustituto sino vamos a dejar trabajar en Manoli si va todo bien que tira hasta el final no

Voz 9 17:16 sí hombre posiblemente yo creo que en esta ocasión en esta ocasión yo creo que sí que que se le va a dar la confianza que se va a tratar de que de que bueno pues salgan las cosas bien y piensan en el que pues era un hombre bueno pues que puede ser el entrenador de la Real no no así como la vez anterior utilizaron un poco más un parche no para cumplir salir desde el problema yo creo que en esta ocasión sí que es apuesta porel íbamos a ver si tiene suerte y sacar el equipo adelante conoce conoce la al pero que está capacitado para poder hacerlo pero como siempre los jugadores son los que tienen que que mejora el rendimiento estar unidos y tirar p'alante que son los que de verdad pues no están dando el rendimiento que que esperamos todos sin duda acabó precisaban

Voz 1991 17:54 de con con eso la Real emitida la parte baja de la tabla cuatro puntos tan solo por encima del descenso en cómo lo está viendo que le está faltando qué está fallando la la Real porque no está donde esperaba al inicio de temporada

Voz 9 18:06 se son sólo una serie de factores yo creo bastantes cosas no quizás verdad que Garitano tiene una forma de ver el fútbol que que con las características que tienen los jugadores pues pues igual ha sido complicado ha sido difícil para todos no pero el equipo en casa la verdad es que no no ha terminado de de dar esa sensación de bueno de ser un equipo que domina el partido que tiene ocasiones y que que bueno que tiene opciones de ganar los no la verdad es que más perdió muchos puntos en casa

Voz 10 18:32 sí bastante merecidamente ya sabía yo creo que el equipo

Voz 9 18:35 tiene tiene que rendir mucho más tener analiza uno por uno de los jugadores y bueno están capacitados como para como para estar más arriba yo creo que más más que cuestión de entrenador en este caso para mí bajo mi punto de vista es cuestión de jugadores

Voz 1991 18:46 donde hay que estar en el Athletic y la Real para tirar cohetes

Voz 9 18:49 si tienes la Francis la verdad es que yo creo que te afectando a todos a descansar un poco como empezamos el año que viene porque este año ha acabado mal tanto pagar el arreglo

Voz 1991 19:00 eso Górriz mil gracias un abrazo muy fuerte

Voz 9 19:02 un abrazo fuerte a todos y bueno pues eso

Voz 1991 19:04 decía del día la destitución de Asier Garitano como técnico de la Real Sociedad tiene sustituto es Imanol Alguacil que ya estuvo el año pasado ya desde hoy está al frente del equipo las once y cuarenta y nueve de San Sebastián a Bilbao

Voz 1991 20:08 como digo de San Sebastián a Bilbao porque mañana también va a haber noticia en el Athletic tenemos va a haber nuevo presidente en el conjunto rojiblanco después de más de siete años de Josu Urrutia al frente del conjunto vasco de onza Le qué tal muy buenas hola qué tal los dos candidatos encima de la mesa dice que Uribe Etxebarria hay favorito

Voz 0497 20:28 bueno eh no ninguna de las dos candidaturas dice que manejan encuestas ninguna de las dos candidaturas dice que ésta más por encima de de la otra en lo que sí está claro es que una trabajado más que la otra porque dice que ha estado prácticamente día Siria también el presentando sus proyecto Alberto Uribe Echevarría al que no le duele ni renuncia la etiqueta de de candidatura continuista pues ha decidido o más bien lo contrario es decir presentara a su gente a sus directivos qué pacientes son la misma Junta que el año pasado aunque que en la última directiva con con Urrutia y bueno pues la verdad es que hasta ahí hemos llegado con una último acto de campaña en el que hoy aquí ha presentado a Erkoreka que fue vicepresidente con la Miki recordarás en lo que sería la presión hacia de su de su fundación estaría Guancha Suances todo está ya preparado el nivel en las veinticuatro horas esperan a cuarenta y un mil trescientos sesenta y cuatro socios y socias con derecho a voto para decidir qué va a ser Yago el trigésimo según presidente en la historia del club suceder como apuntabas Arruti en el cargo ojo que hay más más de siete mil quinientos socios que la última vez en dos mil once no pudieron votar entonces pueden tener su peso mañana en esa en esa votación ha ido

Voz 1991 21:44 declaraciones que dicen los protagonistas mira

Voz 0497 21:47 lo que sí han coincidido los dos Yago es que mañana de que las fechas no sean las mejores lo tiene que hacer es socio es decidir para eso es ir a votar y para eso hoy la el candidato dice que mandaba este mensaje pedimos

Voz 16 22:02 si queremos que sea un encuentro de la sociedad y de los socios os pedimos que participé is de este día muy importante para buscar un cambio nuevas ideas para entre todos dibujar los primeros pasos del Athletic del futuro

Voz 1991 22:18 pues empieza a fenomenal el estas elecciones en unas fechas en las que mucha gente está fuera con lo cual muchos de los socios del Athletic no van a poder ejercer su derecho a voto y poder elegir o participar en la elección de nuevo presidente de la tarde empieza fantástica la nueva legislatura del Athletic de Bilbao Se va a Arruti a más de siete años a Diego con qué sensación el para el aficionado del Athletic

Voz 0497 22:41 depende que le pregunten si lógicamente preguntas a la gente que está ahora mismo a la candidatura de Alberto Echevarría se va con el trabajo bien hecho aunque todo el mundo pues un poco no de de oscurantismo de no haber sido muy traslúcido a su la sugestión de haber quizás encerado poco al al Athletic pero bueno se marcha con la caja llena con casi trescientos millones de de euros en en el haber del conjunto rojiblanco con una hucha de ochenta millones de euros pues si las cosas van van mal pero da tampoco decir que sea por la parte de atrás por la puerta de atrás lo que si se va o es con algún debe Icon algún post que que bueno pues si se valora en la afición que mañana vuelva a decidir no si precisamente le da el voto a Alberto Uribe Etxeberria que es darse no a la continuidad de ya o bien cambiar de rumbo y dárselo a Aitor Erice que que bueno pues que viene con gente como como Rafa Alkorta como director deportivo como Erkoreka que ha dicho ante eso como antes también ex jugador o como Andoni Alza o como Delgado Meco no que que viene con savia nueva por decirlo de alguna manera no

Voz 1991 23:44 la quiebra más bueno sabremos quiénes son del Atleti

Voz 0497 23:47 a las once de la noche apasionante para otras veces Yago E se abren las urnas a las nueve Se van a cerrar doce horas más tarde a las nueve de la noche nueve de la noche y por otras veces yo te digo más o menos que sobre las diez y media las once conoceremos si es Alberto si ese Aitor el que pues va a ser presidente

Voz 1991 24:04 el próximo años bueno pues mañana contra saber cómo ha ido esta selecciones de la Athletic y quién es el nuevo presidente gracias Diego hasta mañana hasta mañana veremos veremos que en ese nuevo presidente que está claro es que el que se marche a Josu Urrutia que habrá hecho cosas bien habrá hecho cosas mal en lo deportivo hemos visto buenas temporadas la Athletic que incluso llegó a ganar o volvió a ganar un título después de el último del que lo había conseguido en el doblete en el ochenta y cuatro saque ya había llovido le ganó esa Supercopa en el dos mil quince al al Barcelona es un título menor pero es un título y en los tiempos que corren no es poco luego hemos visto el probablemente al Athletic más hermético y menos comunicativo de de los últimos años las relaciones con los medios de comunicación eran iba a decir las por no decir nulas es decir aquí comparecía cuando le daba la gana el presidente ante los medios de comunicación en imposible pedir una entrevista ni con él ni con practicamente nadie el staff técnico ni el staff directivo del del Athletic han pasado también entrenadores que tampoco hablaban con los medios de eh de comunicación este no es el Athletic que conocía de toda la vida he visto aquí a entrenadores del Athletic que han hablado con total normalidad con los medios de comunicación presidentes que se han reunido han charlado han dialogado ya han estado en entrevistas con los medios de comunicación sin ningún tipo de de problema que es otro Athletic bueno sí es otro Athletic a mí no me gusta me gusta más un Athletic comunicativo un un Athletic abierto a a los socios y a los medios de comunicación lo que de alguna forma en puedan estar en contacto permanente y constante con los socios y con con los medios en no me ha gustado no me ha gustado esa forma de de de gestionar Urrutia el el Athletic en el que parecía que en los medios de comunicación muchas veces eran los culpables de todas las situaciones Abellán fantasmas y manos negras donde no lo sabía así que en ese sentido esperemos que haya un cambio haya un cambio para bien porque eh Últimamente tenemos la mala costumbre de copiar todo lo que es negativo y todo lo que son muchas chorradas y cosas que lo único que hacen es que vayamos dando pasos para atrás en el mundo del del deporte que luego por desgracia no se vuelven a recuperar nunca y en fin en Rusia ya es pasado del del Atlético Eduardo Rodrigálvarez qué tal buenas noches hola qué tal buenas noches Rafa Alkorta qué tal muy buenas bueno de Guardo que esperas para mañana para esas elecciones el Athletic

Voz 10 26:25 pues de momento Saffron que lumbre en cuanto a resultados Donosierra no por qué porque efectivamente como decía antes Diego y no Aguido al alegría las encuestas no nos han producido igual no son dos personajes que son comportado España con pero con bastante elegancia no salvan todos sus distancias pero con bastante elegancia sin grandes conflictos si igual no compré todos evidentemente en algunos casos distintos no pero los ello lleva espero una una situación que que no varía especialmente de lo que lo que puede salir de la verdad es que lo hay favoritos en estas elecciones

Voz 1991 27:14 de hoy no hay Rafa ninguna información no no hay encuestas por lo menos a nivel público que imagino que a nivel interno en los candidatos habrán manejado sus su información pero a día de hoy tu miras está afecta Tino

Voz 11 27:26 bueno tiene tiene esa pinta no yo creo que lo mejor de todo es que haya elecciones abrir un momento un momento que parecía que no iba a haber elecciones no por las circunstancias no la Ley del Deporte por muchas cosas parecía que no iba a haber elecciones yo creo que los socios que quieren votar

Voz 17 27:45 eso me parece muy bien muy democrático

Voz 11 27:47 yo creo que es salvada por Trinidad a que hay un paso importante no porque evidentemente las reglas no son las mismas no es la misma para para que ya está en la Junta que para que viene fuera con lo cual creo que con esto lo que ganas el Athletic porque hay debate porque hay dos posiciones para mí distintas porque dos maneras de ver al Atleti y eso siempre digamos que ese

Voz 1991 28:13 bueno para para el socio y Eduardo lo que es horrible es la fecha eh

Voz 10 28:19 se han ido a mala leche no

Voz 1991 28:22 solo

Voz 10 28:23 sí es extraño porque pasa yo creo que además Díaz seguramente no lo

Voz 1991 28:28 esto lo pones el quince de enero no pasa nada

Voz 10 28:31 claro en fechas como Semana de las de las doce hay de de de fiesta natural pues un tanto extraño pero no pero bueno vamos a ver si el público no sé a mí me preocupa más fíjate la fecha el hecho de que el viernes coincidieran con un segundo año deportivamente mal All I II no está siendo se que se corrija ya sabemos que cuando hay elecciones este tipo de situaciones deportivas fácilmente no yo he tenido suerte con los dos candidatos ninguno de los varía pues no ha pasado otras veces no ya sabe a lo que me refiero a veces la polémica eterna si hay que modificar otra vez la la la la política de la cantera ahora etc eso no hubiera sido nada bueno yo creo que eso nosotros insisto con planteamientos distintos han sabido estar a la altura de las circunstancias hizo que aquí en este tiempo ha pasado más de entonces ha presidido desde luego que lo que la fecha de las elecciones

Voz 1991 29:41 está aguantando un segundo que quiero seguir hablando con vosotros de las selecciones del Atleti pero tengo que hacer un alto en el camino obligatorio las doce en punto

Voz 18 29:47 con esta semana somos testigos de un fenómeno muy bonito Unico algo que quizá no volvamos a ver

Voz 1991 33:30 estamos analizando las selecciones del Athletic mañana tendremos nuevo presidente al frente del conjunto rojiblanco estamos como dando Rafa la fecha es horrible vamos a ver cómo afecta pero está claro que no van a votar todos los que debería no o podrían en un principio

Voz 11 33:45 bueno la fecha es la que es la que decide Hoyos Urrutia es verdad que es un poco extraña y también eh además pues eso coincide con con con Navidad Si bueno con otras cosas no bueno al final eh yo creo que lo que hay que intentar es que que el socio vaya a votar tiene dos dos propuestas interesantes y eso es lo que tiene que no queremos que ver al final del día no que es lo que pasa pero en la que la fecha no se puede hacer nada que dice que eso fue la la decisión de ellos Urrutia ya está no no no se puede dar más vueltas

Voz 1991 34:21 Eduardo de lo que has visto de las dos candidaturas cuál te ha gustado más oculta convencido más

Voz 10 34:26 pues es no saber la razón me explico yo creo que ha sido más más clara y más un poco más contundente porque de alguna manera la candidatura de de seguir seguramente obligaba por no ser candidato entre comillas continuista no entonces parece como que los mensajes deportiva en cuanto a la gente que se va a ocupar de su caso de Alkorta Haidar Suances está ya como bien para decidir claro tú también en el caso de Uribetxebarria y esas esos mensajes un poco más diluidos no como como si quisiera no no implicarse demasiado en ese asunto hoy en ese sentido pues afectos del público puede puede dar la sensación de que efectivamente y de la otra candidatura diferido está como más construida ya veremos cuáles son los afinando nuestra ley pero pero yo yo sacaba esa impresión ya digo que puede ser simplemente una impresión y si no tenemos nada que ver

Voz 1991 35:32 hombre lo que pasa es que es complicado no lo digo por Galicia que viene de fuera vamos a decir es el nuevo entre comillas viene con un proyecto que no está ligado a nadie pero claro y Si Uribe Etxebarria es continuista Itu es ahora mismo la Athletic que está prácticamente en puestos de descenso dices tú vamos a seguir con con con lo que hemos tenido hasta ahora si el equipo estuviese metido en Champions dices tu jode hinchas el pecho no eh que yo voy a seguir lo mismo que está haciendo que mira donde tenemos el equipo pero claro teniendo el equipo en puestos de descenso no sé si desmarcarse pero sí tampoco destacarlo de de de de alguna manera como para decir oye que que no es exactamente lo mismo que está pasando y que no voy a dar lo mismo que está pasando ahora porque claro el momento del equipo desde luego no es para sacar pecho ni mucho menos

Voz 10 36:17 no no monta el paraguas pero

Voz 1991 36:20 por eso

Voz 10 36:22 sí salir adelante no pero pero tampoco creo que ninguno de los los dos son los siete candidatos que hubiera habido deberían meterse en ese charco no porque porque se sale mal es basados ahora yo entiendo que efectivamente lo confidencial realice estás más obligado evidentemente no es el más claro vamos a ser más conciso hacer más rotundo a tener la la gente más dispuesta que sea sea mejor pero si no es conocido hacen reconocer sin embargo en el otro candidaturas se observa pues bueno la continuidad de de gente que que ha hecho las cosas en algunos temas en otro

Voz 1991 36:59 el uso del compren

Voz 10 37:01 pero cómodo cómodo dando los ya presentados no vi que son las selecciones aunque algunos ya presente no hay yo creo que en ese sentido digamos entre comillas Se puede decir que podrían

Voz 0301 37:17 los ganando un poco feliz pena

Voz 10 37:20 bueno son cosas que que son matices al final no

Voz 1991 37:23 a Ceballos Urrutia Alkorta en que ha hecho bien qué ha hecho mal

Voz 11 37:29 bueno yo creo que Yosu deportivamente hablando a mi me parece que ha tenido unos años intachable ya el año pasado se torció un poco torcido más no pero hemos obtenido un título contra el Barça además que para otros equipos pues es menor pero para nosotros es un título muy importante evidentemente las temporadas sobre todo de Ernesto Valverde ha sido preciosas no si económicamente sea un hecho ventas el club ha hecho caja yo bueno se me hace difícil encontrar au o decir algo en contra de Josu Ternera verdad que que al final es después de tantos años y cuando el equipo el primer equipo empieza a flojear la gente de repente es decir se empiezan a interesar de otras cosas no sobre todo de Lezama que yo creo que es para mí una uno de los puntos claves de esta campaña cuando hay dos muy bien bueno la gente los que vamos a Lezama nuevamente a ver a los chavales lo Atleti no solemos ser muchos no hay lo que quiere es que el primer equipo vaya bien sabe que Lezama es una fábrica de jugadores pero quizás leer ese interesa menos entre comillas y en cambio en estas elecciones y estoy notando que que la gente se empieza a interesar de lo que pasa en Lezama no y eso es muy importante porque no está piedra filosofal nosotros vivimos de Lezama vivimos de de de nuestra cantera para seguir con nuestra filosofía necesitamos sacar jugadores es verdad que hay ratas y en la que se muchos otros pocos pero a mí sí me gusta no este debate me gusta que la gente se interese de lo que hay detrás del primer equipo el primer equipos el Caisse ahora mismo se puede remodelar de una manera muy difícil diría yo porque entre otras cosas hay veintisiete jugadores en plantilla con lo cual me parece muy difícil reforzar por alguna por alguna de esa plantilla pero para mí el objetivo es es Lezama no oí y me gusta que la gente se empieza a interesar de verdad de de nuestra cantera

Voz 1991 39:38 Eduardo de la Hera

Voz 11 39:40 sí pero eso es rubia con qué te quedas

Voz 1991 39:43 qué te gusta que no te gusta que no te quedarías

Voz 10 39:45 sí coincido plenamente con Juan Alcorta que es verdad que yo iba con una el equipo entrenadores entrenadores va a unos años muy buenos no sobre todo la época Valverde pues ha sido tremenda el equipo ha jugado bien aunque algunos años han empezado mal no sí lo acaba acabado bien e incluso el último año el equipo desde costaba no que lo pero han sido años esos estancia Europa es como la de todos los años tardamos poco le falta no sí en este sentido bien yo creo que económicamente a su pesar de han salido bien se lleva su pasar con ha a toda costa de ventas eso eso es lo grande es una de las cosas que no le gusta horrendo cuando cuando vendes bueno que antes no cuando te compran el casquete como los buenos deficientemente uno a uno puede Apple pero no a los bueno y entonces es un dinero que hace si se habla mucho de billones Se recabar le editar perdido insistió que son millones a tu pesar la aquí al menos desahogada pero la madre estado deportivamente aun así en y plantillas las grandes plantillas más pequeñas han crecido osea que no no garantice gobiernos extranjeros no garantizan la fiabilidad deportiva de este sentido tampoco ver a equipos que el año pasado anda al tercero cuarto quinto sexto y ahora están en abajo ha estado disputando Copa de Europa y ahora están luchando por evitar el descenso pero esta es un poco la historia pero luego la cabeza más el debate eterno pero lo que está bien tenerlo porque bueno cuando no lo tienes eso lo piensas en fichajes fichar está muy bien porque hay mucho dinero y la gente quiere que se invierta el dinero en el campo pero en el campo de recuerdo en Lezama en muchos campos

Voz 1991 41:47 sí

Voz 10 41:50 yo estoy de acuerdo creo que mucha de

Voz 1991 41:52 la pasta que me ficharon jugador que no sabe si te va a funcionar o no y dejarte cuarenta cuarenta y cinco millones el Humbert en Lezama lo invirtiesen futuro evidentemente no es a corto plazo pero a lo mejor de aquí a siete ocho años estás viendo ya jugadores que van entrando en el primer equipo con una calidad suficiente para quedarse con garantías durante mucho daños a acabo no se Preguntado por la filosofía del del Athletic porque yo creo que nadie la puesto en entredicho no Rafa es decir nadie nadie ha llegado con la idea de cambiar la es inamovible e intocable

Voz 11 42:28 inamovible lo que pasa es que hay muchos matices y cada uno después de lo puede impedir interpretado o abrir el abanico un poquito más y un poquito menos pero yo creo que la filosofía es clara llevamos más de cien años así creo que no nos ha ido nada mal yo espero que estemos los cien años siguientes de la misma manera

Voz 10 42:50 no si esto no en la además

Voz 31 42:58 bueno no va a pillar una tribuna sí pero

Voz 10 43:05 vaya también creo que es difícil de congeniar mala situación deportiva exceso de dinero la tentación del público incluso el aficionado alteraciones existir al presidente gasta no lastra comparar hasta iba uno cero a favor dos verdad desgastes hasta ellas pero también parte a veces con veintisiete veintiocho jugadores complicar mucho las cosas y yo soy más partidario de de comprarlo imprescindible y todo lo demás invertirlo en Lezama lo mejor juicio que me dejas está bien hecho bien hecho no te no te lo debe ir por ahí ya que debate la filosofía pues

Voz 1991 45:53 pues ya sabéis y no sois buenos e durante el año va a llegar Santa Claus pero don avalan el revólver que es lo que dice la canción de Vélez Killers es un villancico de aquella manera agria manera hablamos también del Atlético de Madrid en el que están pendientes fundamentalmente del futuro de Luca las Hernández ya sabéis que muchos ha contado en las últimas días sobre el futuro del jugador francés del Atlético de Madrid y veremos con esa oferta del Bayern de Munich enlaces salir del conjunto rojiblanco o no en este mercado de invierno en Pedro Fullana qué tal muy buenas

Voz 17 46:31 hola muy buenas Lucas sí o Lucas no