Yago de Vega: "Necesitamos un Athletic menos hermético"

Voz 1991

00:00

veremos veremos que de nuevo presidente de lo que está claro es que el que se marche a Josu Urrutia que habrá hecho cosas bien eh habrá hecho cosas mal en lo deportivo hemos visto buenas temporadas la atleta que incluso llegó a ganar o volvió a ganar un título después de el último que lo había conseguido en el doblete en el ochenta y cuatro saque ya había llovido le ganó la Supercopa en el dos mil quince el al Barcelona es un título menor pero es un título y en los tiempos que corren no es poco y luego hemos visto el probablemente al Athletic más hermético y menos comunicativo de de los últimos años las relaciones con los medios de comunicación eran iba a decir pocas por no decir nulas es decir aquí comparecía cuando le daba la gana el presidente ante los medios de comunicación en imposible pedir una entrevista ni con él ni con practicamente nadie el staff técnico ni el está directivo del del Athletic han pasado también entrenadores que tampoco hablaban con los medios de comunicación este no es el Athletic que conocía de toda la vida he visto aquí a entrenadores del Athletic que han hablado con total normalidad con los medios de comunicación hay presidentes que se han reunido han charlado han dialogado ya han estado en entrevistas con los medios de comunicación sin ningún tipo de de problema que es otro Athletic bueno sí es otro Athletic a mí no me gusta me gusta más un Athletic comunicativo un un Athletic abierto a los socios a los medios de comunicación y que de alguna forma en puedan estar en contacto permanente y constante e con los socios y con con los medios en no me ha gustado no me ha gustado esa forma de de de gestionar