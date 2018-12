"¿Ruido en fiestas? ¡Sufro ruido todo el año! De bares, de vecinos..."

yo a veces sí que lo sufre alguno de los pisos de mí no que desde luego la gente que vive encima de bares y así es horroroso hay que tomar medidas porque la diversión de unos no tiene por qué ser la tortura de otros hablando de bares Siria torturas buenos días

hola buenos días siguen pero deslizante bueno pues me habéis dado con el tema de los bares yo estoy amargada vivo en un tercer piso tengo enfrente una hamburguesería que los fines de semana no cierra durante toda la noche encima tienen mesas fuera en la calle con lo cual estoy toda la noche entre de tenis de siempre con las conversaciones personas hilo tengo debajo de mi casa un que va que les esta porno cerrar las ventanas y no para verles tractor tengo todo el día olor a que lleva dentro de mi casa no hay nada cacería de protesta al Ayuntamiento de Alicante la verdad se ponen pocas soluciones

lo que sí sufro ruidos mira tengo un vecino de arriba que yo no los conozco de nada no sé si han venido de alquiler de que pero que cuando se levantan bueno quise oye todo porque los tabiques Se oyen todo con el agua corriendo las corriendo los muy hablando fuerte no te puedo explicar cómo se sacudido pero ya sabes tú los ruidos que se hacen cuando se corrió alguna silla cuando duerme machitos pero cuando se levantan no veas tú y eso que está cerrado que en el verano cuando está abierto no veas