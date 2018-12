Antonio Maíllo: "Cs quería blanquear su pacto con PP y Vox negociando con nosotros un puesto en la Mesa"

Voz 0027 00:00 Antonio Maíllo coordinador de Izquierda Unida en Andalucía buenos días buenos días por qué renuncian por qué han dicho que no a ese a ese puesto

Voz 0225 00:09 no nosotros no renunciamos secuestros de hecho vamos a enviar dura nosotros lo que rechazamos absolutamente son componenda como ciudadano y con su estrategia de intentar blanquearse a costa de Adelante Andalucía en su pacto vergonzante con el Madrid dicha decisión ha sido un gran problema que es que se haría con la extrema derecha

Voz 1 00:29 dos o la estoy xenófoba de extrema derecha o Juanjo

Voz 0225 00:34 la extrema derecha autoritaria franquista quería hablar que a esas cosas Adelante Andalucía haciendo una jugada es una propuesta no actuamos en la mesa yo ser la centralidad evidentemente nosotros no íbamos a entrar en esa componendas ni en ese juego pero nosotros no renunciamos también más claro todo el Parlamento el reglamento de Parlamento establece que todos los grupos para que esté presente presidente de la mesa nosotros haremos como defender ese derecho Ivo por supuesto vamos presentar una candidatura otra cosa el resultado que obtenga

Voz 0027 01:07 no renuncian pero necesitarían que ciudadanos les facilitara tener ese puesto puesto van a tener pero con voto que es lo que es relevante en el órgano de gobierno de la Cámara que es el que tiene la capacidad de gestionar el debate de decidir las iniciativas que se llevan a pleno las que no

Voz 0225 01:26 también podría facilitar el PSOE tiene la posibilidad de Ferias uno a uno de los dos puestos que quieren la Maiza perfectamente hambrientos para Jaca eso es lo que pasa que el Partido Socialista quiere defender sus frutos puesto que a mi me parece que tuvieron oportunidad de demostrar que que hay una voluntad de de que todos en igualdad de condiciones pero aquí hay una cuestión clave vivía que aquí estamos hablando de política y también de coherencia y yo creo que por encima de todo tiene que estar la coherencia es decir en la mesa no nosotros vamos a reivindicar esta porque además así lo establece el propio reglamento pero no cualquier precio y menos a un precio de pactar

Voz 1 02:01 yo he ciudadanos o con quien

Voz 0225 02:04 ahora mismo instalado un proyecto estratégico de largo alcance con la extrema derecha y que no sólo lo va contempladas en el Gobierno en Andalucía sino también en los próximo gobierno municipal por tanto nosotros no queremos con eso como diría mi compañero Teresa Rodríguez los andares y en ese sentido no creo que la coherencia que muestra en Andalucía anteponiendo la política a cualquier tipo de componenda es lo que nos hace fuertes como proyecto y coherente y además fieles a lo que el mandato de electores no dieron en las pasadas elecciones andaluzas

Voz 0027 02:36 por lo tanto ahora mismo ustedes le piden al PSOE que uno de los dos puestos que tienen en la mesa con votos entiende porque sin voto pueden estar de hecho el reglamento marca que van a estar pero con voto

Voz 0225 02:49 efectivamente nosotros lo que decimos tiene la posibilidad de que puedan apoyando para entrar o bien una vicepresidencia va a entendemos que en una secretaría pero evidentemente Loles no necesariamente dependemos de una suerte de concesión graciosa del ciudadano que nosotros lo rechazamos porque era una operación de blanqueo con un partido que le da vergüenza dice estar con la extrema derecha pero que si cada cómodamente no sólo en el Parlamento sino también el Gobierno y la extrema derecha entré en España a través del en el Parlamento y el Gobierno parlamento de la mano de voz pero de la mano de Ciudadanos de la mano del Partido Popular entra también la Junta de Andalucía de la mano de ciudadano de a manos del Partido Popular y Adelante Andalucía no sólo no bastara ahí sino que va con provocar políticamente y con mucha contundencia con su política con todo lo que eso significa que hay una posibilidad de que de que si el Partido Socialista se devotos nosotros dijo un diputado con perdón un miembro de la mesa con voz y voto

Voz 0027 03:47 hombre sabe usted que esa esa posibilidad es muy improbable por lo menos por los mensajes que ha enviado en las últimas horas el partido socialista que ha dicho que no iba a estar en ningún pacto que ellos iban a votar a sí mismos

Voz 0225 03:57 efectivamente pero no que por que me he preguntado qué vendíamos solamente ciudadano le matizado que no sólo ciudadanos sino que puede haber ningún otro partido como Partido Socialista que pueda cerebro todo apoyarnos en nuestra candidatura la vicepresidencia o en las ACB

Voz 0027 04:11 señor mayor agradezco que haya estado esta mañana la SER buenos días