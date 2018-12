Flash deportes SER de las 10:00 (27/12/18)

Voz 1161

00:00

el Athletic elige presidente desde las nueve de la mañana los cuarenta y un mil trescientos cincuenta y cuatro socios con derecho a voto están decidiendo entre los dos candidatos a suplir a Urrutia que ha ocupado el sillón desde julio de dos mil once siete años y medio son el rupturista y lo Aitor el ICEX y el continuista Uribe Etxebarria lo que han estado que ha estado últimos siete años en la Junta de Urrutia sobre las once de la noche sabremos cuál es el trigésimo primer presidente de la historia del Athletic mientras la Real Sociedad ya cuenta con Imanol Alguacil como nuevo técnico tras la destitución ayer de Asier Garitano es el sexto técnico despedido en Primera sin que haya cubierto todavía la primera vuelta del campeonato antes salieron Leo Franco en el Huesca Lopetegui en el Real Madrid Mohamad en el Celta Berizzo en el Athletic y Calleja en el Villarreal hasta el tres de enero no tendremos fútbol en España pero ayer tuvimos jornada en la Premier lo más destacado la segunda derrota consecutiva del Manchester City de Guardiola dos uno con el de Esther derrota aquel desciende a la tercera plaza tras el cinco cero del Tottenham de Poquetino al Borne suben a la segunda plaza a seis puntos del Liverpool que elección cuatro cero al Newcastle en la vuelta de Benítez en el calcio volvió a ser protagonista Cristiano Ronaldo Allegri decidió darle descanso y casi le cuesta la primera derrota liguera saltó al campo en el minuto sesenta y cinco cuando la Juve perdía dos uno con el Atalanta marcó el empate que les da un punto a doce minutos del final aunque la noticia y negativa estuvo en el Inter uno Nápoles cero en el que el central de Nápoles Coulibaly recibió insultos racistas desde la grada Serota quiso que se parase el partido el árbitro no si esto se vuelve a repetir sin consecuencias directas avisa