José Manuel Villegas: "Queríamos que todos los partidos estuvieran en la Mesa pero Adelante Andalucía no ha querido"

Voz 1 00:00 José Manuel Villegas buenos días

Voz 1763 00:02 no seas Secretario General de Ciudadanos porque el Parlamento

Voz 1 00:05 lo tiene que presidir la tercera fuerza de la cámara

Voz 1763 00:08 todos creemos que esas tendría que tenía que reflejar he las ganas de cambio de gustarle los andaluces también creíamos que tenía que reflejar lo que tienen que estar en esa mesa todas las fuerzas políticas que tienen representación en el Parlamento andaluz eso queríamos llegar a

Voz 2 00:27 a un acuerdo con todas las incluido

Voz 1763 00:30 Adelante Andalucía parece que eso no va a hacer posible ya veremos cómo quedan las votaciones pero para nosotros los dos principales porque si hubiera el mayor acuerdo posible es decir que estuvieran representados si es posible todos los grupos que se reflejara puede ser el cambio que se va a producir está produciendo en Andalucía

Voz 0027 00:50 Nos ETEA el señor Maíllo esta mañana de Adelante Andalucía que al final acabó lo que estaban haciendo ustedes será facilitarles a ellos una vicepresidencia para blanquear su pacto con bosque tengan que aceptar que Vox centrara Kepa así buscaban ustedes poder decir no es están todos representados

Voz 1763 01:06 bueno nosotros queríamos que estuvieran todos representados y efectivamente he tanto es así que ese día hemos hasta uno de nuestros puestos para que pudieran estar pues las fuerzas políticas representadas por lo que sea explicaciones pues adelantase Lucía no no querido no ha querido entrar en este acuerdo es bueno ya veremos en las votaciones en las tres votaciones que se van a producir este mediodía pues si al final lo tiene la presentación no yo creo que hubiera sido mejor que todas las puertas de de Parlamento andaluz estudiantes presentaba hacer un órgano de gobierno cancelan la mesa es lo que es el órgano de gobierno de la Cámara pero bueno no va a poder ser así ha sido nuestro voluntad lo hemos intentado hasta el último momento adelante Andalucía y bueno pues pues por razones Grozni extender ahí lo ha explicado pues se han negado a ese ese acuerdo si no van a estar en acuerdo

Voz 0027 01:54 entonces este afán por la pluralidad en las mesas de los parlamentos autonómicos entiendo que ustedes lo van a repetir en todos los parlamentos autonómicos que salgan de las elecciones de mayo también van a hacer todo lo posible para que todos los partidos están representados

Voz 1763 02:06 bueno pues ya veremos cómo se da la mayoría si tenemos esa posibilidad seguro Casillas y en Andalucía hay una característica especial que incluso en el reglamento se prevé que todas las fuerzas que el grupo parlamentarios estarán representados en la en la mesa a la verdad con que se produce en otros reglamentos o no ha habido luego alguna sentencia del Constitucional que eso no se puede imponer pero estaba claro que el espíritu de las fuerzas políticas en Andalucía esa pluralidad de si está reflejado en el propio reglamento de la Cámara

Voz 0027 02:39 señor Villegas el pacto de hoy para la mesa con la presidencia al Parlamento para ustedes a ciudadanos le vincula para apoyar la investidura de Moreno Bonilla

Voz 1763 02:49 bueno nosotros estamos en un proceso de acuerdo con el Partido Popular lo dijimos desde el principio que vamos a intentar por lo menos un acuerdo para que haya un gobierno de cambio en Andalucía dijimos lo primero íbamos a hablamos de políticas que lo habría que llegar en la mesa para el órgano de gobierno y que luego habría que ponerse de acuerdo en cómo se conformaba ese gobierno para la Junta de Andalucía tenemos prácticamente cerrado el acuerdo de las políticas de que tiene que hacer es un gobierno de cambio con esas noventa medida que hemos que hemos acordado

Voz 2 03:24 hoy se verá ese acuerdo para para las

Voz 1763 03:28 exacto efectivamente a partir de mañana pues habrá de culminar la tercera pata que es la conformación de de ese gobierno para para Andalucía nosotros estamos seguros de que en los próximos días en las próximas semanas se va a culminar eh ese acuerdo iba a haber un acuerdo Partido Popular y Ciudadanos apoyado por cuarenta y siete diputados para que pueda haber cambiaron energía

Voz 0027 03:51 pero bueno eso es cuarenta y siete diputados no basta

Voz 1763 03:54 efectivamente pero nosotros el acuerdo lo vamos a hacer con el con el Partido Popular presentó una propuesta yo creo que buena planta Lucía tanto políticas como en la forma de gobierno va a tener el respaldo de cuarenta y siete diputados y luego pues tendrán que decidir el resto de grupos como se posicionan Antesa si todos los grupos se deciden votar en contra será imposible que ese ese ese gobierno y a lo mejor hasta pues aboca a la comunidad autónoma a otras nuevas elecciones

Voz 0027 04:25 da la sensación de que tiene ahora

Voz 1763 04:28 acuerdo con el Partido Popular por encima de la mesa un acuerdo político que creemos que con políticas que son necesarias buena para la Comunidad Autónoma de de Andalucía y a partir de ahí habrá que ver cómo se posicionó al resto de partidos

Voz 0027 04:41 señor Villegas si les costara verbalizar que necesitan por ejemplo ciudadanos va a salir presidente del Parlamento gracias a los votos de Vox es a cambio de nada

Voz 2 04:53 bueno Bozzo está en la mesa igual que pudiera podría estar Adelante Andalucía Sylvina les pregunto a ser virtual

Voz 0027 05:00 presidente de la Cámara a la que Vox va a dar sus doce diputados a cambio de nada

Voz 1763 05:06 no no lo repito volver a tener un puesto en esa mesa igual que hubiera tenido Adelante Andalucía si hubiera llegado Si hubiera aceptado la propuesta que qué hacíamos y por lo tanto un acuerdo para la mesa en el que efectivamente pues va a estar representado aquí Adelante Andalucía pues podía haber estado también a todos los partidos de de la cámara antes otros hubiéramos cedido un puesto de los nuestros para que pudiéramos estar estar todos estuvieron Vox va previsiblemente suponemos a votar a favor de candidato de Ciudadanos ha a la presidencia de de la mesa iba a tener un puesto en esa en esas cosas que adelanta de Lucía pues podía haberse asegurado también de haber aceptado el acuerdo que yo creo que de una forma géneros propuso Juan María

Voz 0027 05:52 el secretario general del PP se ha reunido con el secretario general de Vox usted también

Voz 2 05:57 va a ser pues está prevista nuestra previstas erróneos no le incomoda en la foto con Vox pues a mí no me incomoda especialmente la foto

Voz 1763 06:08 ningún partido que esté representado en las instituciones al partidos a los que hay que ser coherente más cosas en común partidos uno se los diferencian a otras cosas pero obviamente sí es tanto presentado las instituciones pues vamos a tener es bueno que con ello se me hablaron pues de otra con todos los partidos que estén en las instituciones posiblemente como pasa con todos los partidos pues aclamas coincidiendo en en unas votaciones sí y en otras no al final los españoles deciden qué partidos están representados las instituciones y a la vez esta vez pueda lucir es pues pues entra dentro de la normalidad una cosa de desacuerdo ciega

Voz 0027 06:45 entiende el malestar de Manuel Valls por este pacto con con con los equivalentes españoles a Marine Le Pen

Voz 1763 06:53 bueno yo creo que lo que tiene que ser inteligente en los pactos y yo que lo comparto plenamente con él

Voz 0027 07:01 no fue literalmente es que con Vox no se puede pactar nada

Voz 1763 07:06 bueno nosotros no tenemos tiempo un acuerdo de gobierno con con Vox efectivamente hay diferencias europeísmo que creo que es un tema que preocupa mucho a Abás y nos preocupa mucho para nosotros y también en cuanto a otra hasta políticas no nosotros no estamos sí en políticas de frentistas de de enfrentar a los españoles y de mirar al pasado sino al futuro y aglutinar a los españoles por lo tanto diferenciadas obviamente pobremente hay ir por eso nosotros cuando hablamos de que tiene que haber acuerdos de gobierno seis que tiene que haber mayorías apelamos hace los acuerdos de gobierno sea digamos entre los partidos centrados no me puedo llegar a acuerdos con el Partido Popular y también con el Partido Socialista lo que pasa que este partido socialista de Sánchez el tipo pues se prefiere otro tipo de acuerdos prefiere también acuerdos pues con partidos independentistas

Voz 0027 08:01 sí pero de momento actitudes van a sumar en Andalucía son ustedes con con con la extrema derecha van a explicar esto el día siete en la Reunión del Grupo de los liberales europeos ante sus socios franceses holandeses que se presentan como el tapón ante la extrema derecha

Voz 1763 08:16 vamos a explicarlo como lo estamos explicando a los españoles nosotros hemos llegado o vamos a intentar llegar a un acuerdo con el Partido Popular o un acuerdo que tiene unas políticas muy claras noventa medidas están en negro sobre blanco explicadas de vamos a explicar a seguir explican estos días a los andaluces y a todos los españoles vamos a intentar llegar a un acuerdo para para acabar define segoviano con el Partido Popular luego o ante esas medidas y ese gobierno Partido Socialista Vox Adelante Andalucía pues tendrán que posicionarse ya veremos cómo se posiciona cada uno si ese gobierno salga adelante pues si te produce un bloqueo inasible Un Gobierno en Andalucía pero el acuerdo va a ser este va a ser competitivo desde el principio con el con el Partido Popular se va a basar en política se creemos que son buenas y necesarias para Andalucía iba a traer Andalucía cambio oí aire fresco de renovación que es lo que le prometimos a los andaluces

Voz 0027 09:09 señor Villegas la presidenta al Parlamento andaluz va a ser Marta Bosquet

Voz 1763 09:15 pues esperamos que así va a ser nuestra candidata a la presidencia de de la mesa esperamos que cuente con los apoyos suficientes como para que me Marta Bosquet sea la primera presidenta no socialista de el Parlamento andaluz