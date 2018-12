Beatriz Sedano, investigadora de la UNED, explica en la SER los cursos de español que han puesto en marcha para refugiados

Voz 0867 00:00 no nos hacemos eco hoy de una iniciativa de un grupo de profesores de la UNED que se han propuesto crear unas clases online de español para refugiados Beatriz Sedano investigadora de la UNED qué tal muy buenas tardes bienvenida Ventana en Madrid como estaba hola buenas tardes bueno lo primero ni cómo y a quién suele ocurrir poner en marcha este proyecto

Voz 1 00:18 bueno pues este este proyecto nace de un proyecto europeo del programa Erasmus plus que lo financia la la Comisión Europea y también tiene el apoyo del se pie la Agencia Nacional ir dentro de ese proyecto que es mucho más grande eh un grupo de investigación de la UNED decidió investigar en en este tipo de cursos que son cursos online en abierto a que cualquier persona puede participar y además contamos con la colaboración de entidades asociaciones ONG's que trabajan con estos colectivos poniéndonos en contacto con con ellos

Voz 2 01:00 a través de diferentes jornadas

Voz 1 01:03 ir reuniones eh nos dimos cuenta que era necesario eran necesarios más recursos de apoyo por para para estos estos colectivos

Voz 0867 01:12 Beatriz me dices que es un curso abierto un curso on line pero que necesita una de estas personas para realizar o para poder realizar este curso bueno

Voz 1 01:21 en realidad lo único que se necesita es tener una cuenta de correo electrónico activa y archivarla registrarse en la plataforma de de de este tipo de cursos de la UNED Xavier de la UNED que se llama abierta solamente hay que registrarse inscribirse en el curso no se necesita nada más

Voz 0867 01:42 el alumno evidentemente salga con un nivel de preparación máximo es decir si le prepara para entender los pasos necesarios por ejemplo para arreglar unos papeles

Voz 1 01:51 exacto no es un curso de español inicial completo al uso sino que se centra en algunas situaciones con las que se encuentran refugiadas antes refugiados inmigrantes o personas que llegan no es nuevo país en este caso España para no desenvolverse en situaciones pues como por ejemplo completar como has dicho no un un un traje para hacer trámites no un documento como dar sus datos personales cómo desenvolverse no en en una consulta no médica

Voz 0867 02:29 hola obtuvimos una ciudad iba a decir no en cualquier población a la que puedan llegar además claro a ver una circunstancia común a estas personas es que muchos de estos refugiados que tienen que hacer sí o sí tramites administrativos básicamente porque les han robado porque han perdido sus papeles en el camino

Voz 1 02:45 exacto lo que al al hablar con con no estas entidades que trabajan con ellos nos comentaron que para ellos es muy importante el tema de la certificación de tener papeles porque muchos no en el camino como has comentado los pierde dos para ellos cualquier documento o no de haber hecho un curso sea o lancha presencial que les pueda valer que sea oficial les puede ayudar mucho en el proceso de solicitud de asilo de solicitar no nacionalidad por arraigo etc

Voz 0867 03:15 creo que se han hecho pruebas no del funcionamiento del curso ya

Voz 1 03:19 sí hemos hecho eh bueno después de no crear los materiales y procesos de revisión decidimos e probarlos con los propios estudiantes no en estas asociaciones tienen refugiados inmigrantes de de todas las nacionalidades edades etc decidimos probarlo con grupos diferentes para ver qué les parecía la verdad que en general podemos decir que que les ha gustado mucho pero que también nos ha servido a adaptarnos de nuevo a sus características

Voz 0867 03:51 que una sociedad para hacer ajustes buena certificado del curso es válido no tiene validez académica

Voz 1 03:57 si el sacrificado es lo da la UNED en este caso la humedad abierta que como hemos dicho el organismo la institución que se ocupa de estos cursos y tiene el reconocimiento oficial en el certificado viene el nombre completo del estudiante y las horas de estudio los veinticinco oros que el veinticinco horas en el caso de estos cursos y además es la equivalencia a los créditos europeos

Voz 0867 04:26 veinticinco horas cuando empezáis cuántas plazas hay

Voz 1 04:29 pues empezamos eh bueno estamos hablando de un pulso pero en realidad son dos porque lanzamos el primero el quince de enero que durará seis semanas y a continuación lanzaremos el segundo que bueno es similar eh con contenidos similares pero se centra en situaciones diferentes no hiciera un poquito el nivel que que se ha seguido en el primero plazas en no hay límite porque como hemos dicho es que es un curso masivo el línea hay abierto por lo que cualquier persona interesada no solamente refugiados y migrantes sino cualquier persona interesada en en la practica o el aprendizaje del español inicial se puede apuntar