García Egea (PP): "El PP ha vuelto para quedarse"

Voz 0027 00:00 seis seis en Canarias Teodoro García Egea buenos días Secretario General de el Partido Popular lo que va a suceder hoy allí en Sevilla donde está usted es el prólogo de la investidura para el futuro de la Junta

Voz 1 00:12 bueno pues yo creo que las predicciones que hizo al presidente casado eso es lo que iba a ocurrir Andalucía no sólo es el prólogo de lo que ha ocurrido en la pierna porque yo creo que es también el prólogo de lo que va a ocurrir en España con con el Gobierno de Sánchez claves tiene menos credibilidad esta suma

Voz 0027 00:28 PP Ciudadanos Vox se puede trasladar a otras citas electorales dice lo que va a ocurrir en España puede llevarse también a la Moncloa

Voz 1 00:36 bueno yo no sé si lo hace la aritmética la misma pero en cualquier caso creo que es partivo popular va a liderar los cambios en España o conocíamos pues la media nacional en concreto al que hay que el Partido Popular ganaría las elecciones en las principales capitales lo hizo con con alguna importante y eso significa que el Partido Popular ha vuelto ha vuelto para quedarse ha vuelto para recuperar el apoyo de miles de españoles que por un motivo otro deja donde votarnos por tanto creo que el señor antes pues hoy creo que está visitando a nuestras tropas en Mali esto de volar al señor Sánchez parece que les gusta mucho aunque

Voz 0027 01:12 le parece mal que el presidente del citado estepas

Voz 1 01:15 sin deja terminar seguro que no me hace esa pregunta es reconocer saben si las tropas pues es de lo poco que el presidente se ha hecho bueno en en este último verso

Voz 0027 01:25 decía el Partido Popular ha vuelto de dónde dónde estaba

Voz 1 01:28 bueno yo creo que ha vuelto con un nuevo mensaje al no la fusión miles te andaluz y la prueba está en lo que vamos a vivir hoy hemos en la próxima sesión de investidura en el que acabará con cuarenta años de socialismo y ha vuelto también para cambiar la forma no hemos visto como durante este tiempo se han hecho otros procesos negociadores dos procesos de negociación distintos uno que ha sido totalmente transparente totalmente honesto con la gente totalmente abierto y que hemos dado cuenta y a día de todos los pasos que se iban dando presididos por mucho de negociación entre ciudadanos para llegar a un acuerdo programático en la mesa en el Gobierno y por tanto pero un acuerdo en el que el que el señor Santos debería tomar ejemplo ahora negociar su presupuesto porque hemos visto cómo empezamos negación se en la casa Generes hemos visto como luego alguien que no ese señor Torra cumbres que Fran tales que han irritado a gran parte de la sociedad española por la forma y el fondo en el que se han llevado a cabo yo creo que el profesor no es uno de los años antes de sus presupuestos con los mismos socios que eligieron presidente con los mismos socios Clemente expresar una y otra vez yo todos los españoles pues me ejemplar cómo no se deben hacer las cosas en los temas importantes

Voz 0027 02:39 qué tal fue su reunión de ayer con el secretario general de Vox

Voz 1 02:42 bueno pues normal como cualquier otro partido pusimos la necesidad de que hubiera un cambio real en Andalucía hemos venido a cambiar las cosas hemos venido a hacer lo mejor desde que ha hecho cuarenta años realismo que Andalucía sea la región que más paro que le ha de todo Europa para ser la región que más empleo crea de toda Europa no yo creo que todo aquel que quiera cambié Garré andaluz diga que está mirar al futuro

Voz 2 03:05 yo lo tiene difícil para oponerse al acuerdo ya las propuestas que tiene el Partido Popular para Andalucía que era exactamente el papel que firmaban

Voz 1 03:13 bueno hemos acordado que el a los votos de Vox van a servir para cambiar la mesa de Andalucía la Mesa del Parlamento de Andalucía con lo cual las fuerzas que se oponen a Susana Díaz van a tener mayoría en la mesa como ya dijimos ayer pues Vox basta con voz y voto en la misa y por tanto también sumaron sus votos para que el presidente en el Parlamento andaluz sea Ciudadanos y eso es lo tuvieron que firmar la compra

Voz 0027 03:42 Aviso firmado de Vox diciendo vamos a votar a Ciudadanos

Voz 1 03:46 bueno de hecho creo que es como se deben hacer las cosas en política al menos manifestar la intención de que los partidos lleguen a un acuerdo y que de alguna forma pues que todo por escrito a mí como me gusta que cosas creo que el resto de de españoles también lo hacen aunque también les digo que me vastas con un apretón de manos

Voz 0027 04:02 se entienden ustedes bien pero el Secretario General de

Voz 1 04:05 Bono en el nombramiento de algo recuerdan en el pasado como en negociado leyes para imponer la ley general de Comunicaciones o la ley de patentes compartidos que tienen ideologías más parecidas a las mías más alejadas de las mías yo creo que si nos presentamos a las elecciones con siglas distintas evidentemente son muy distintos pero he hoy el Partido Popular creo que ha conseguido porque tiene ahora una inmensa en español con el cambio que hemos conseguido en Andalucía o y estamos en diciendo las negociaciones estamos en la centralidad en el centro derecha español aglutinando a todas esas españoles que no se sienten el Partido Socialista Podemos siempre correcta

Voz 0027 04:46 sí señor sí señor Ortega es más lo que les une lo que les separa con Vox a ustedes

Voz 1 04:50 bueno eso tendrían que decirlo ella no nosotros llevamos mucho tiempo gobernando Se yo creo que hemos dado buena muestra de lo que para nosotros es importante la libertad de educación de los padres la unidad de España la igualdad oportunidades de todos los españoles ante la ley que un joven que estudie en Castellón no tengo una selectividad distintas no joven que estuvimos Cuenca es recuperar el carácter nacional de la educación de las infraestructuras creo que salvo que llevábamos en nuestro pueblo porque el presidente casado había insistido mucho durante esta campaña y creo que pues el resto de fuerzas políticas son las que no

Voz 2 05:23 sí está de acuerdo con con el Partido Popular en les considera sus aliados a Vox

Voz 1 05:29 yo considero a mis aliados a las la inmensa mayoría de españoles que no ha votado yo creo que

Voz 0027 05:35 en concreto

Voz 1 05:37 yo creo que en política estamos para llegar a acuerdos con aquellos a los que los germanos han puesto en el Parlamento no es necesario llegar a acuerdos porque sino no cumplíamos la función de servicio público tienen dos partidos políticos hemos visto como en Cataluña hay partidos políticos que se dedican a alentar la violencia y por eso nosotros hemos pedido que no reciban ni un euro público pero hay partidos como el Partido Popular que se dedica a mejorar la vida de los españoles de los andaluces y por tanto nosotros los aliados lo buscamos en la calle que son los españoles y luego en el Parlamento en los parlamentos llegamos a acuerdos con aquellos a los que los españoles son andaluz han puesto en en una escala

Voz 0027 06:11 sí ya que atribuye que Ciudadanos tren estos reparos que está demostrando a la hora de tratar con Vox

Voz 1 06:18 bueno pues no lo sé la verdad es que es algo que deberían preguntarle a ellos yo creo que a los partidos políticos somos un instrumento para mejorar la vida de la gente no somos un fin en sí mismos aquellos que crean que el partido de la política pero yo me aconseja que no yo creo que es un medio para conseguir un fin político más alto y en ese sentido creo sinceramente que todo lo que redunde en beneficio para los andaluces y para los españoles el Partido Popular va a estar ahí hablando con quien tenga que hablar eso sí diciendo las cosas claras nosotros no nos escondemos yo digo lo mismo en una reunión a puerta cerrada que en los micrófonos de la SER no creo que es importante hablar claro a los españoles decirles lo que pueden esperar de nosotros yo creo que la única forma de recuperar la confianza de la gente en la política en lo político

Voz 0027 07:07 qué opina de que Zapatero les llame el Ciri party hace un juego con las palabras del Tea Party

Voz 1 07:12 bueno pues yo creo que es la prueba definitiva de que se está haciendo bien

Voz 0027 07:18 hoy tenemos tiene un sonido muy malo no sé si podemos si ahora ahora hay decía que cuando parties

Voz 1 07:26 es la prueba de que algo se está haciendo bien en Andalucía no generalmente cuando el presidente Rodríguez Zapatero irrumpe en algún proceso electoral aquellos a los que critican suelen salir reforzado a aquellos a los que alaba suelen salir mal parados no yo creo que el criterio del señor Rodríguez Zapatero lo hacemos tiempo que no es del todo acertado por tanto pues el que nos critique y salga en auxilio de familia había creo que para ya no es buena señal

Voz 0027 07:53 arcilla Egia después de lo que va a pasar en Andalucía hoy dentro de tres semanas en la investidura el PP va a renunciar a volver a impulsar cambios en la ley para que gobierne la lista más votada

Voz 1 08:03 bueno esto es algo importante que hemos tenido o explicando durante todo este tiempo no nosotros presentamos una proposición de ley en el Congreso de los diputados para que todos los partidos

Voz 3 08:12 si ponían sonó por ley el qué

Voz 1 08:15 gobernase la lista votada de Pitt que quién gana las elecciones pues la verdad no estará ahí fue rechazada por el Congreso de la diputada pues rechazada por planos por rechazada por tenemos fue rechazada por dioses Keita Italy fue claramente rechazada Hay por tanto creo que

Voz 3 08:32 hoy tenemos las manos libres para exigir que

Voz 1 08:36 o eso se cumple por ley es decir algo apoya nuestra ley que hemos llevado al Parlamento cuando vamos a ir a boxear con una mano atada a España

Voz 0027 08:42 tanto es ustedes ustedes querían hacer y algo que que ustedes apoyaban pero como el resto no quiere hacerlo ley entonces ustedes van a pasar a hacer lo que opina el resto

Voz 1 08:51 bueno no vamos a salir a sea con una mano a la espalda pero sí una gran dice son una gran diferencia es que nosotros a hablar antes de las elecciones pero que vamos a hacer con el voto de la gente después recordemos a Pedro Sánchez al señor Ábalos diciendo no iría a ningún sitio con el voto de los independentistas antes de las elecciones después de las elecciones visto como la semana pasada apoyamos el techo de gasto lo hacían presidente en la moción de censura le apoyan en todo aquello que necesite al señor Pedro Sánchez nosotros quisimos antes de las elecciones andaluzas Si sumamos habrá cambio fuimos totalmente transparente con la gente yo creo que lo que es criticable son aquellos partidos que dicen antes de las elecciones no pactar con nadie y después de las elecciones son capaces de aliarse cualquiera para conseguir el poder esa es la gran diferencia y eso es lo que yo creo que debemos de instaurar en la política española la próxima municipal en la próxima autonómicas que los partidos que salgan además del programa electoral poner las medidas que van a impulsar que digan claramente aquí en mar apoyar al día siguiente de las elecciones porque lo contrario al final sí es engañar a la gente si es incumplir un compromiso cuando se dice que no se va a gobernar con los artistas y luego te apoyan hasta para el techo de gasto eso yo creo que es la gran diferencia y eso es lo que diferencia el Partido Popular nosotros quisimos atrás ponentes poner por ley que gobierna aportará como eso no ha sido posible pueda entender a usted que no vamos a permitir que se repitan escenas como las que hemos vivido durante este tiempo en muchos ayuntamientos en los que no ganó el Partido Socialista Podemos y los ciudadanos ven cómo gobierna el Partido Socialista Podemos

Voz 0027 10:21 Monseñor García Egea como si mejoran todas las prestaciones sociales bajando todos los impuestos que es lo que plantean en esas noventa medidas que han pactado con Ciudadanos

Voz 1 10:29 pues yo creo que como han hecho muchos países del mundo de cross de forma próspera no creo que bajando impuestos lo que se hace es incrementar la actividad económica ocurrió en España en los años noventa en el noventa y seis ocurrió en España también hace unos años cuando el presidente Rajoy y Partido Popular bajó el impuesto de la renta per a la física consiguió recaudar mucho más en un momento importante para para la sanidad española por tanto pues yo creo pierda

Voz 0027 10:56 mí que durante los gobiernos de sino mejoraron las prestaciones sociales por parte de las

Voz 1 11:01 entre creo que creo que hubo un récord en cuanto a la inversión la ecuación un récord en el número de qué cantidad de dinero destinado a becas hubo un récord en cuanto al gasto por habitante educación no yo creo que eso pues es algo objetivo

Voz 0027 11:17 los recortes el recorte es Ana Mato no no son cuestiones objetivas

Voz 1 11:23 bueno lo que ocurrió en otro tiempo pues cosas distintas por lo que que se congelaron las pensiones como es el caso de El señor Zapatero o que incluso el noventa y seis las pensiones peligraba para poder pagarse los siempre ocurrió lo mismo siempre que el Partido Popular ha sido llamado por los españoles cuando el país estaba al borde del desastre y esto es algo que ha ocurrido en Andalucía pues ha vuelto a ocurrir no son los andaluces que tienen ganas de que su tierra próspera y lamentablemente lamentablemente a lo largo de la historia de las políticas de izquierdas las políticas comunista nunca empotrado en ningún país del mundo porque yo lo llevo preguntando mucho tiempo los líderes de la izquierda española que me digan un solo país en el que las políticas de izquierdas el comunismo había funcionado en ningún sitio por tanto esos señores de Podemos y el Partido Socialista deberían de mirar primeros y subsistemas y sus propuestas funcionan algún sitio porque al final el resto ahoga esclavista los españoles lo que es la bajada de impuestos pero no sabemos si la gente

Voz 0027 12:19 a usted cree que Susana Díaz está aplicando políticas comunistas en Andalucía Susana Díaz estaba aplicando políticas comunistas en Andalucía

Voz 1 12:28 bueno yo el sus sus socios en muchos ayuntamientos son los comunistas de toda la vida no es ninguna él un desprecio yo creo no a las personas que se sienten comunistas o lo que sea siempre yerra esto es algo pues que incluso ellos mismos el propio Pablo Iglesias tiene un vídeo autodenominado sea así no ya hemos visto cómo pues en Cádiz en Sevilla en un montón de ayuntamientos gobiernan con las marcas de Podemos al final pues son los comunistas de toda la vida

Voz 0027 12:55 de Gea porque Andalucía van a hacer cosas que no hacen en comunidades en las que si gobiernan por ejemplo bajar el tipo máximo del IRPF y en en La Rioja por ejemplo donde gobiernan tira de años tienen el cuarenta y eso que es el máximo en el tramo autonómico en el Consejo Consultivo en Castilla y León no le han pedido al señor Herrera que elimine su consejo consultivo porque en Andalucía así donde gobiernan esta hace mucho tiempo no lo hacen

Voz 1 13:19 pues mire dos dos cuestiones breves primera en Le vamos a poner un ejemplo de algo que afecta directamente a los trabajadores de extrañas con un agricultor que llevo trabajando desde los catorce años que ha conseguido con el experto de toda su vida mi un pequeño patrimonio viene a tierra para dejar a sus hijos en Almería ese mismo agricultores por una herencia de cuatrocientos mil euros pagaría cuarenta mil euros por una herencia de cuatrocientos mil euros en Murcia o en Madrid pagaría con cuatrocientos euros eso es de recibo que el hijo tenía que pagar cuarenta mil euros por una herencia del trabajo de su padre que o toda su vida trabajando es uno de recibo Luisa me ponía el caso de La Rioja La Rioja precisamente han habido tensiones por las propuestas que ha realizado el Partido Popular incluso creo que a fin existe hoy una mesa de diálogo para hablar sobre el futuro de los yo es que apoyen hoy al al Partido Popular en La Rioja porque han desarrollado han predicho una propuesta para bajar impuestos no una forma importante no de hecho pues mal pido hoy se la mucho menos o de lo que se pagaba anteriormente impuestos una rebaja en vigor tanto en los presupuestos del año dos mil diecinueve pero pues tiene que llevar a ver como cuando el Partido Popular se bajan los impuestos hice pone en orden la economía no pienso es lo que vamos a tener que las andaluzas dejen de ser los que hace impuestos pagan los que peores porque mire inanidad el Almería decía hace poco en una entrevista falta una endoscopia para que se hagan una prueba a un niño diagnóstica que lo puso como ejemplos durante la campaña y que hoy es el ejemplo de cómo pues aquello que usted decía que que las políticas socialistas funciona no no pues esto es un ejemplo de que no porque

Voz 0027 14:57 así lo telescopio lo puse exactamente como ejemplo de por qué habría que valorarse cerrar Canal Sur cambiará el modelo de Canal Sur es sólo siguen pensando a pesar de que está en el Estatuto de Autonomía

Voz 1 15:08 bueno yo creo que lo primero se para un padre es lo más importante de su hijo yo no lo sabía hasta ahora pero ahora que soy padre me doy cuenta de que es así y creo que dentro de las políticas dentro de la lo que ciudadano le llevaron a digo lo primero es la sanidad la educación no

Voz 0027 15:25 contraponer contraponer las copio con Canal Sur no es populismo

Voz 1 15:30 no yo creo que en esta cuestión de la había puesto ya de relieve mucho antes y creo que es un ejemplo de la falta de gestión que ha hecho esos son a día además se tenga en cuenta que hay hospitales de Granada que tienen camas triples cosa que en otras comunidades autónomas pues no es fácil encontrar y creo que es públicos al final se sienten resentidos cuando hay un Gobierno que piensa más en la foto ir a dar una ruta por toda Andalucía estar sentado en el despacho transformando de verdad los problemas de la gente se las prioridades que tiene o tenía el Gobierno una día y que nosotros venimos a cambiar no

Voz 0027 16:10 Jordi García eje al señor García Egia pudo hablar con un con Ortega Smith sobre el punto ochenta y cuatro del acuerdo que han firmado con Ciudadanos que es en el que se comprometen a aplicar todas las medidas de la Ley contra la Violencia justo cuando ley vamos a a hacer esta pregunta conclusiones Palomo era Ruiz Jarabo Calleja de de lo que estamos escuchando

Voz 0591 16:32 bueno yo creo que el Partido Popular está en su derecho de justificar el pacto con voz a mí no me preocupa tanto que acuerden con con el partido Santiago Abascal sí sino que radicaliza su discurso y estén dispuestos a aceptar algunos postulados de esta formación política que sí son preocupantes para una España que que ha avanzado mucho en el reconocimiento de derechos sociales

Voz 0027 16:57 cuando era porque tenemos a al señor García De Gea hemos recuperado esa esa conexión estábamos a punto de terminar esta entrevista Secretario General del Partido Popular le preguntaba si pudo hablar con Ortega Smith de la aplicación que han comprometido ustedes conciudadanos de todas las medidas incluidas en la ley de violencia de género porque ese señor con el que usted se reunió ayer es el que dijo aquí en la SER habló de fémina CIS de mujeres que matan a sus maridos y de que el Estado oculta esos datos

Voz 1 17:23 ayer hablamos progresivamente de esos de esos tres ejes de hecho bueno el partido de Vox tiene nuestra acuerdo programático que hicimos para ciudadanos introducía desde hace unos días también hablamos de la composición de la Mesa y por tanto también hablamos de la necesidad de pagar nuestros votos al cambio la yo creo que todo el mundo permítame que en este caso loable por la inmensa mayoría de españoles y andaluces yo creo que todo el mundo está en contra radicalmente de la violencia en que todo el mundo entiende que la violencia es una lacra que hay que erradicar inserta donde se ejerce traiga aquí en la Sexta y creo que en ese sentido pues todos los partidos tenemos que estar unido y vamos a estar unidos permíteme

Voz 0027 18:02 en este punto sí que

Voz 1 18:04 que diga algo que pienso que deben pensar el reto de la política hay que no lo piense debe tener un problema

Voz 0027 18:10 el señor García ya terminamos Le vimos ayer conduciendo un vídeo el Gobierno va a aprobar mañana reducir la velocidad en las carreteras secundarias a noventa kilómetros por hora el PP lo apoya además de medidas de este tipo

Voz 1 18:24 pues ya lo vimos como la velocidad a ciento diez kilómetros por hora en hace mucho tiempo yo creo que además de mi arquetipo hay que invertir en el en mejores infraestructuras que en carretera no hemos visto como precisamente aquí en Andalucía las infraestructuras necesarias para mejorar la conectividad y las seguridad vial pues en algunas ocasiones brillaron por su ausencia poco estuve en Antequera hablaron de la autovía arcos Antequera yo creía que era un carril lo que la ayuda ampliar pero no la misma autovía que propuso Chaves hace quince años una autovía que todavía está sin construir no obstante crack es una pena pero hoy oído Andalucía son redes de promesas incumplidas y esperemos que esto empieza a cambiar a partir de ahora

Voz 0027 19:05 sí lo que no me quedó claro si el PP apoya esa reducción a noventa kilómetros por hora

Voz 1 19:09 bueno pues lo lo evaluaremos dejaremos por los técnicos en cualquier caso si es por la subida vial pues por supuesto nosotros estaremos se fallando todas las medidas que redunden

Voz 0027 19:20 Teodoro García Gea secretario general del Partido Popular gracias por estar esta mañana la SER buenos días