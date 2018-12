SER Historia: Fraudes arqueológicos 29/12/2018

Voz 0772 00:00 SER Historia con Nacho Ares

Voz 1 00:02 bienvenida señora Valentín Arco para servir a sus órdenes Gracia tiene usted alguna objeto funerario auténtico auténtico aquí todo es auténtico señora todo el mundo sabe que mi colección es la segunda después de la del Museo de El Cairo tiene usted alguna preferencia joyas tal vez esta perteneció a Cleopatra y pido por ella una parte de su valor solamente en al lo relacionado con la tumba de rescate aquí tengo una lista de todas las tumbas de Reyes descubiertas hasta ahora pero me parece que que esa no está entre este egipcio tanta de Tanguy señora estoy dispuesta a pagar generosamente por favor cien TC señora puede ofrecerle algo café té ovino una nada excepto lo que le he pedido

Voz 2 00:55 no no no

Voz 3 01:01 la

Voz 0772 01:06 la escena que acabamos de escuchar pertenece a una película clásica de la historia de la arqueología una película del año mil novecientos cincuenta y cuatro titula dada el Valle de los Reyes ambientada según se cuenta en los créditos de la misma en otro de los grandes libros de Historia de la arqueología Dioses tumbas y sabios de CVC era la escena en concreto recoge como la protagonista entra en un bazar de antigüedades en la ciudad de El Cairo en la en el barrio de Jan el Jalili las antigüedades siempre han sido quizá es un elemento muy importante en las colecciones de particulares y de personajes nobles de museos y de instituciones privadas esa pregunta que hace la joven al entrar en la tienda Si cuenta con antiguos edades de reales con piezas auténticas no es una pregunta baladí a lo largo de la historia sobre todo a partir del siglo XIX la afluencia de fraudes arqueológicos debido a la profusión tan amplia que había en aquella época de nacimiento de pequeñas colecciones o incluso de grandes museos hizo que muchos compradores tuvieran miedo de que lo que estaban adquiriendo en esos mercados en esa galería

Voz 4 02:28 las pudiera ser falso como así se demostró en muchas ocasiones la historia de los fraudes arqueológicos no es algo del siglo XIX

Voz 0772 02:38 va mucho atrás en el tiempo aunque en una época mucho más cercana a nosotros tiene ese eco mucho mayor no y esa trascendencia histórica que ha llegado hasta nosotros a los gran de fraudes de la historia de la arqueología vamos a dedicar el Cronovisor junto con Jesús Callejo en el primer bloque de nuestro programa pero como siempre

Voz 5 03:01 ahora mucho más

Voz 7 03:08 bienvenidos a Ser Historia los

Voz 0772 03:10 todo dos arqueológicos tienen su propia historia tienen un legado realmente asombroso que han marcado incluso la propia existencia de galerías en muchos museos dedicados a esas piezas que durante décadas han servido como referente de de de objetos que se creían auténticos y que luego un estudio un peritaje exhaustivo ha demostrado que eran falsos Ése será el tema de lustro Cronovisor pero habrá mucho más ahondaremos en la biografía de un personaje realmente fascinante Arthur Conan Doyle el creador del inspector más conocido de la historia de la literatura Sherlock Holmes visitaremos uno de los enclaves románicos más interesantes San Juan de la Peña la historia de lo insólito la biografía de Pablo de Tarso también nos visitará uno de nuestros autores más queridos Santiago pues Zedillo recientemente galardonado con el Premio Planeta por su novela yo Julia como siempre soy Nacho Ares miles de de nuevo la bienvenida a Ser Historia comenzamos

Voz 0772 04:43 Jesús Callejo bienvenido una semana más a SER Historia

Voz 11 04:46 qué tal Nacho es un placer una semana más

Voz 0772 04:48 bueno pues en esta ocasión vamos a dedicar nuestro Cronovisor siempre lo hacemos navegando entre esas turbias aguas que encaminen hacia el mundo de la historia con lo legendario con lo más enigmático con lo más misterioso el campo en el que nos vamos a mover que es larga teología está abonado absolutamente a a todos estos temas y mucho más cuando hablamos de fraudes arqueológicos muchos de los cuales incluso siguen en en algunos museos

Voz 12 05:19 cuántas sorpresas nos podemos encontrar

Voz 11 05:21 porque ha habido fraudes de todo tipo algunos muy bien hechos pero siempre con ese aire picar la historia porque a veces la realidad pues no se empaña un poco lo que queremos demostrar así que sino no lo podemos demostrar por las buenas por las malas Idoate vamos a hablar de fraudes arqueológicos pero se podría extender perfectamente a los fraudes paleontológicos ya los fraudes antropológicos porque son tres ramas que eso como muy factibles para poder manipular un poco las pruebas caro cuando hablamos de manipular hoy por hoy es más complicado pero también es verdad que la gente lo intenta estamos hablando sobre todo de la época dorada de la falsificación que fue a finales del siglo XIX y principios del XX sobretodo con los yacimientos arqueológicos en concreto Iberostar técnicos y cuando se empezaron a dar cuenta mucha gente sobre todo los clásicos pícaros de playa no implica o pícaros de montaña que dice naval que es toda dinero de una pieza determinado arqueólogo determinado museo me dan tantas pesetas de la época y empecé a él yo empezó a funcionar empezó a funcionar porque los que supuestamente eran los expertos al final demostraron mostraron la práctica que no eran tan expertos que les daban sopas con onda o en este caso estatuillas ibéricas pensando que era del siglo IV antes de Cristo y al final pues de de antes de ayer ahí donde se removió conciencias y yo creo que la parte del fraude tiene una parte positiva la parte positiva es que cuidado que nos todo oro lo que reluce Not on Pontes orégano

Voz 12 06:52 que a la vez que se o sí

Voz 11 06:54 encuentra un yacimiento arqueológico auténtico siempre puede haber piezas que se colocan ese mismo yacimiento que no son auténticas se miró con mucho más escrúpulo todo lo que se hacía en aquel momento ya es cierto que incluso hasta piezas emblemáticas como dada la Dama de Elche también se especuló que podría haber sido un fraude cuando luego ya se demostró que no es así pero para que veas un poco ambiente Nos movemos sobre todo a finales del siglo XIX donde a día de hoy además yo tengo aquí incluso un listado a día de hoy podríamos hacer todo el museo que sería además muy visitado de piezas arqueológicas fraudulentas porque las podríamos colocar el museo auténtico Illa gente muy experto muy experto tendría que ser para distinguir lo que es la copia del original

Voz 0772 07:35 a según como lo decías ahora es un es un momento cuando nace este fenómeno este boom en el siglo XIX una época en la que el coleccionismo tal y como lo entendemos en la actualidad empieza a crecer es cuando empiezan a moverse en el mercado pues piezas que vienen de Egipto de Mesopotamia del mundo clásico pero luego aparecen nuevas culturas como la cultura ibérica que aparecen al cerro de los Santos que es uno de los temas que vamos a a tocar que nadie había hablado ni nadie había visto nunca nada vinculado con con esta cultura proto romana en hispana claro allí era muy fácil no muy fácil vender la burra con con piezas absolutamente falsas algunas de las cuales de lo comentaremos luego incluso se pueden ver en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid y aparece como tales no pues que por esa curiosidad no que evoca el hecho de que esos ex votos falsos del Cerro de los Santos y bueno pues tuvieran esa profusión en el siglo XIX y además

Voz 11 08:30 siempre casi siempre siempre había una connotación egipcia en todo esto es decir en lo egipcio por entonces bueno pues era como el tema candente diálogos hablamos de una B no ya sabía descifrado los jeroglíficos se desarrollaban momias concierta facilidad incluso a nivel terapéutico desarrollando mis me gusta sí es un buen título yo creo que piénsalo para un futuro libro tuyo que por cierto que habían quedó la escuela de la brújula con tu presencia muchísimas cantidad de comentarios positivos como no podía ser menos bueno techo esto entre paréntesis en el momento en el que nos movemos el en contexto cada cosa no porque es verdad que no podemos separarlo del momento histórico que se produce sin pero lo lo egipcio

Voz 13 09:15 se daba como abolengo

Voz 11 09:18 es cualquier cosa que se encontraba al oficio incluso lo mesoamericana notaría no porque de todas las culturas de del Centro de América de Suramérica pues interesaba muchísimo en ese momento pues era un terreno abonado ya han abonado

Voz 12 09:31 es lo que hizo que que mucha gente aprovechara no aprovechará la circunstancia yeso de de río

Voz 11 09:39 vuelto ganancia de pescadores pues se dio con mayor profusión en el mundo de la arqueología

Voz 0772 09:43 mueven Jesús pues como siempre tengo aquí el teclado de este Cronovisor preparado para meter la fecha que en esta semana nos propones para viajar en el tiempo y conocer un momento un momento clave en la historia de estos fraudes arqueológicos que es el tema del Cronovisor debe cuál es esa fecha

Voz 11 10:02 pues venga Nos vamos con uno de esos fraudes tremendos increíbles que duró bastante tiempo y que fue en tierras granadinas la fecha es dieciocho de marzo de mil quinientos ochenta y ocho

Voz 16 10:24 sí

Voz 17 10:27 adelante

Voz 0772 10:29 Jesús Calleja el está esperando contar el gran avisaba

Voz 19 10:42 me he confundido al al dar altas

Voz 0772 10:44 clado ese me ha resbalado el dedo y en vez del XVIII

Voz 19 10:47 yo he marcado el diecinueve de marzo

Voz 20 10:49 el crédito de ocho que que creo que te viene mejor esa fecha nos viene muy bien las dos niños aquí que nuestro correo revisarla podemos ajustar a que los cables y las tuercas y es son perfectas a ver las dos fechas son importantes pero vamos a nunca lo hemos hecho pero vamos a bailar en este día no entre el dieciocho y el diecinueve entre el día de San Gabriel y San José fíjate hasta sabemos el calendario eclesiástico por él

Voz 0772 11:15 en marzo de mil quinientos ochenta finales del XVI

Voz 20 11:19 exactamente eso momento clave en esta fecha el dieciocho de marzo la que hemos tecleando

Voz 11 11:24 en un principio es cuando se derriba

Voz 20 11:27 el alminares de la mezquita la mezquita mayor nazarí de Granada

Voz 1042 11:31 todavía no se llama Torre Turquía análogo tiremos porque se empezó a llamar esa Torre Triana

Voz 11 11:36 estamos hablando de un momento en que se está ampliando la catedral y bueno hacía falta es

Voz 12 11:40 Fazio así que se elimina este

Voz 20 11:44 esta torre que no les gustaba porque además era de poca islámica injusto en ese momento es cuando aparece algo llamativo en los escombros lo que aparece es un cofre de plomo está en una cosa rara y que no da un líquido especial para que se preserve lo cual llama mucho la atención porque se supone que es muy antiguos está hablando de que en los orígenes

Voz 11 12:08 posiblemente eso tuviera

Voz 20 12:10 así casi unos mil quinientos años de antigüedad estaremos ante los primeros años del cristianismo llama la atención y ahí es donde se recoge con todo sigilo edad cuenta tanto a las autoridades civiles como eclesiásticas y ahí nos vamos a ese a ese desliz del delito que se ha ido al diecinueve al día me San José fíjate que había también más importante porque claro hay que abrir ese cofre

Voz 11 12:32 ya hayamos visto que en el momento

Voz 20 12:34 del derribe de la Torrevieja cas que así es como se llamaba en aquel momento muy cerca el mar donde están las tumbas de los Reyes Católicos pues habría que abrir ese ese cofre que nos podía indica que todo indica que tiene una en fin una pátina de antigüedad justo el diecinueve es cuando se abre se abre solemnemente cofre ya de plomo ya no llama mucho la atención que encontramos en su interior

Voz 11 12:59 bueno pues encontramos cosas muy raras primero un

Voz 12 13:02 imagen de la Virgen

Voz 0772 13:05 es una imagen de la Virgen debajo de la mezquita un poco raro esto no

Voz 11 13:09 a mi lado ahí estamos en la desde de un lugar de la mezquita pero para esto estaba debajo se supone que incluso estaba enterrado

Voz 20 13:18 antes de que se hiciera esa mezquita no ese ese Almenar aparece Un ya de la imagen de Nuestra Señora pero fíjate contraje egipcia Koke llamo así el traje a traje de gitana porque antes

Voz 11 13:31 el pensaba la teoría de que los gitanos de apelativo Egipto toda esa así es como se

Voz 20 13:35 la denominaba fervor llamativo aparece una especie de trozo de manto o de lo que se atribuye al abrir una reliquia de primer orden fíjate lo que tenemos hay más de menos un hueso un hueso que la inscripción dice que corresponde a San Esteban Juan hueso otra reliquia ya que viene a lo más interesante un pergamino pergamino muy grande con elementos indescifrables que Sexton alguien apuntó Pray de que podría ser precisamente la prueba fundamental para entender por qué se había escondido eso hay Iker revelaba animase

Voz 11 14:12 menos que

Voz 20 14:13 qué Orientaciones de cara al

Voz 11 14:16 Arturo porque se pensaba que se había descubierto en ese momento era por algo efectivamente se descubrieron

Voz 20 14:21 hay profecías que hacía predicciones para el futuro pero lo interesante de estos que anunciaba la próxima aparición de una biblioteca en un lugar cercano a ese sitio hay que damos no estamos hablando de mil quinientos ochenta y ocho todo esto se recoge con mimo nadie piensa

Voz 11 14:41 esa que esto pueda ser un fraude

Voz 20 14:43 ya ahí queda en principio arrinconado esperando el mayor

Voz 11 14:47 mejor momento

Voz 20 14:48 que se pudiera por una parte es descifrar ese pergamino porque la verdad es que no se entendía muy bien determinadas claves casi casi cabalísticas que aparecían él pero se empezó a notar que había caracteres en latín caracteres en árabe no era lo antiguo que empezaron en la marca

Voz 11 15:03 Teresa lo únicos porque todo lo que no entendía todas las salomónico era como diciendo bueno algo aparecerá alguien dijo a ver si va a ser un mapa del tesoro una pista bullía

Voz 0772 15:11 preciosa biblioteca en a la que hacía referencia

Voz 20 15:13 Abete entonces todo esto estamos hablando ya digo de de esa primera fase podemos decir el prólogo de lo que luego se llamaría pues los libros pluma vivos pero para eso tenemos que esperar a siete años después justo siete años después porque también en un mes de marzo de mil

Voz 11 15:33 más de mil quinientos noventa y cinco es cuando mira tú por dónde la profecía tenía razón sabía preparado todo esto durante siete años para que esa biblioteca que se iba encontrarlo para que no se pensaba que iba a ser de esta manera lo que se iba a encontrar es lo que iba a marcar un antes y un después para quién para los moriscos porque hay que entender y estamos hablando

Voz 20 15:53 de una época histórica clave donde los moriscos

Voz 11 15:56 estaban en entredicho ya desde mil quinientos dos con los Reyes Católicos no desde los obliga a la conversión obligatoria ya con la famosa rebelión de las Alpujarras de mil quinientos sesenta y ocho hasta mil quinientos setenta entonces son expulsados ya a partir de ahí había una sensación de que los moriscos tenían poco los días contados a la vez que les había pasado a los judíos que fueron expulsados en mil cuatrocientos noventa airoso la pragmática de Felipe II de mil quinientos sesenta y siete

Voz 20 16:21 eh

Voz 11 16:22 en fin todo esto que además les prohibía taxativamente a hablar a veo que hicieran retos relacionados con la religión islámica incluso que en los Hamann sea todo esto estaba poco poniendo en entredicho sobretodo en el punto de mira que los moriscos era gente que había que expulsar ya se empezaban a oír este tipo de rumores inmediato por donde en este contexto político sociales religioso es cuando aparece por una parte ese cofre con el pergamino y todo lo que te acaba de comentar en mil quinientos noventa y cinco es donde ya se da el bombazo definitivo ahí es donde aparece la la clase Casp planchas de plomo los libros propios porque porque en ese momento es cuando se empieza a reescribir la historia de a mejor los moriscos no eran tan malos que tenían unos orígenes una genealogía que la gente desconocía ya había que encontrar la prueba la prueba de toque es la que se produce en mil quinientos noventa y cinco

Voz 0772 17:20 en esa fecha el quince de marzo como bien decías Jesús Callejo aparece esta biblioteca espectacular los libros Bloomberg libros escritos en esos

Voz 0955 17:28 medallones de plomo que hablaban en árabe de tres

Voz 0772 17:31 acciones cristianas de aspectos aparentemente anacrónicos no lo que se podría esperar que pudiera aparecer en descubrirse en un sitio de tradición musulmana como era comerá Granada si te parece Jesús vamos a escuchar un fragmento de un reportaje que yo hice en su momento para Cuarto Milenio precisamente sobre los biblioteca de Sacramento en Valparaíso los libros en donde se nos dan algunas claves sobre la historia que trasciende detrás de ellos

Voz 21 18:02 en mil quinientos noventa y cinco dentro de las cuevas de la colina de Valparaíso siguiendo las pistas dejadas por el misterioso pergamino de la Torre Triana aparece junto a las supuestas reliquias de San Cecilio una insólita biblioteca confeccionada con lo más sorprendente de todo su contenido una serie de complicados textos teológicos que desestabilizar a a la iglesia de la época

Voz 0303 18:27 se trataba de unos discos de un tamaño unos siete centímetros aunque no era el diámetro fijo sino que hay una cierta variedad donde eh bueno desde el principio se quiso ver bueno es algo así como una especie de nueva revelación

Voz 0955 18:52 escuchábamos a Manuel Barrios catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Granada

Voz 0772 18:58 la compartiendo con nosotros un poco esa expectación que se genera a finales del siglo XVI en bueno pues con un hallazgo que en aquella época no fue calificado como fraude arqueológico pero que con el paso de los años sí que podemos colocarle esa etiqueta no Jesús porque fue un fraude no tanto para recibir un beneficio económico sino para justificar una situación social que en aquella época estaba viviendo en la en Granada

Voz 20 19:23 sí en Granada bueno y en el resto de España en Facebook en Aragón en Valencia donde estaban

Voz 11 19:29 asentados la madero de los moriscos entonces para ello era fundamental esto había que hacer algo no todavía no se sabía en aquel momento hombre ya sonaban poco a recochineo este tipo de de grafía árabe latina donde es hablaba precisamente de unas reliquias has San Cecilio donde se habla de los siete varones apostólicos que son los que acompañarán a Santiago a Hispania en la Hispania de aquel momento no entonces claro si fíjate si esto fuera verdad sería el primer documento histórico que tendríamos que Santiago estuvo en España

Voz 1 19:56 bueno pero hay intereses

Voz 0772 19:59 sí que podríamos decir que había intereses económicos

Voz 20 20:01 hay ahí veo que había muchas cosas es verdad que es la falsificación estaba muy bien hecha porque sino se hubiera pillado en el primer instante todo esto lo sabemos es lo que llaman el quinto Evangelio lo llaman el quinto Evangelio porque consideran que son declaraciones que tiene la propia virgen que alecciona a estos discípulos de Santiago para que vengan España yp prediquen la palabra de Dios pero cuidado que estos discípulos son de origen árabe pero Christian izado entonces caro es como intentar hacer una

Voz 11 20:32 simbiosis entre la tradición islámica con la

Voz 20 20:35 el cristiana te dice si lo conseguimos

Voz 11 20:37 los que estaban detrás ya te diré un poco los que eran los sospechosos posiblemente los culpables de todo esto si esto se consiguen evitamos la expulsión de los moriscos porque ya digo que es estaba leyendo tambores de guerra en este sentido luego no sirvió de nada porque Felipe III a partir de mil seiscientos nueve les va expulsando paulatinamente de España pero todo esto se hizo con él

Voz 20 20:57 la intención clarísima

Voz 11 20:59 qué problema que estas doscientas XXIII planchas circulares de plomo algunos habla de doscientas XXXVI planchas que al final componen veintiún libros además tenían común orificio entre ellas no para que se pusiera Se pudieran pasar pues tenían eso no sólo dibujo José indescifrables incluso habría un libro mudo que no se llegó a descifrar nunca porque no sabe lo qué significaba eso sí que es una especie manuscrito del siglo XVI duró mudo me han encantado ese se califica si la llamó para así libro mudo porque no había no no había Cristo como decía podrán entender

Voz 20 21:28 con los los calígrafo sobre todo

Voz 11 21:31 los que entendía de cartografía en aquel momento bueno el hecho es que en años sucesivos porque en mil quinientos noventa y cinco se encuentra unas cuantas plantas pero no todas todas poco a poco se iban encontrando planchas cada vez que se encontraba una plancha era una especie de de algarabía estaba salado que dos encuentras en el monte Valparaíso todavía no recibía el nombre de Sacromonte de Granada porqué porque como se van encontrando planchas iban colocando cruces en el lugar de ese colocaban plancha ya esas cruces hizo que el monte fuera sagrado ir ahí LODE el Sacromonte lo sabían era hijo del piano es porque dentro de los gráficos que había en las cosas que se iban encontrando pues esa torre

Voz 20 22:07 de la Torrevieja de la antigua del antiguo minarete Balbina

Voz 11 22:11 arte la Mezquita pues la llamaron así por eso se llama Latorre piano bueno pues todo esto hizo que el arzobispo de Granada que existía en aquel momento es decir en mil quinientos noventa y cinco que era ni más ni menos que Pedro Casto Pedro Castro se lo cree ya al creerse el arzobispo de Granada sobre si el obispo que tiene que sabe algo de letras y conoce un poco los antecedentes cristianos ese lo cree por algo será

Voz 20 22:35 y eso es lo que hizo que diera más pábulo una ficción

Voz 11 22:40 en principio era sorda porque bueno todo lo que las cosas que decía la Virgen según estos libros plumero pues no concordar con la más ortodoxia no con la ortodoxia cristiana o católica Jay llega al cumbre hielo resumimos porque vamos a hablar de otro fraude en mil seiscientos ochenta y dos es cuando se declaran falsos ERE ticos por el Papa Inocencio XI llevará hasta aquí ha llegado la tontería ordenó que estas ideas mahometanos porque ya daban por hecho de que era evidentemente de origen morisco que querían recrear reescribir la Historia dijeron estas aficiones humanas fabricadas para la ruina de la fe católica casi es como se expresó el Papa tiene que quedar desechadas y a partir de este momento se considera energéticas es cierto que todos esos plomo se mandaron al Vaticano a Roma para que se intentara demostrar si todo era falso y al final se llega una especie de convención en la convención era que los plomos eran falsos pero las reliquias eran auténtico

Voz 0772 23:38 es curioso cómo se puede iba a decir da la vuelta a la tortilla no hubo alguien ralea de la tortilla se queda en el aire con una posición un tanto extraña no luego a muchos de esos plomos volvieron ahora se en en Sacromonte ahora se pueden ver copias de ellos no los originales

Voz 11 23:55 vuelven en el dos mil pero estuvieron más de tres siglos allí

Voz 0772 23:57 sí sí a la historia como digo es muy curiosa porque nos acerca a una de esas primeras historias de fraude arqueológico que que han caracterizado un poco

Voz 1042 24:07 la la Historia de España en la redundancia por tres veces que he dicho en esta frase la palabra historia

Voz 0772 24:12 sí nos abre las puertas a otros relatos a los que si te parece Jesús Callejo Corona Utah vamos a abordar en los próximos minutos vamos a escuchar a Francisco Millán que es el antiguo concejal de Cultura de un lugar que hemos mencionado antes qué es el Cerro de los Santos y muy cerquita de Montealegre del Castillo un pueblecito al al sur de Albacete casi lindando con la provincia de de de Murcia vamos a escucharle luego comentamos si quieres esa historia hay entre Historia como diría Unamuno protagonizada por unos personajes realmente curiosos

Voz 22 24:46 había Caballero sabía guerreros pues de ese segmento de Rueda había nobles y personas buenos normal venía de otro sitio que ofrecía sus devotos a sus a sus dioses aquí asentamiento de población no había había muy pocas construcciones aquí pues seguramente pues para la gente que venía o para la el propio los propios sacerdotes del templo lo que era el el poblado

Voz 0772 25:13 estaba ayer lo que se conoce el llano de la Consolación Ilan Acrópolis una necrópolis pactar

Voz 20 25:17 de bastante importante

Voz 22 25:19 tengo que montículo que estaba el tema aquí presentaba el templo era de con algo de influencia griega

Voz 0772 25:31 ya aquí venía solo comentaba Francisco Millán de deposición de de ex votos de de la gente en el mundo ibérico estábamos en un yacimiento del siglo IV tres antes de nuestra era donde puso quizá uno de las pocas de de eclosión no de la del del mundo artístico de de los antiguos iberos donde por primera vez se tuvo conocimiento de lo que era esa cultura tan singular esa civilización también podríamos calificarla así tan particular que que no tenía parangón en otro los lugares en otros extremos del Mediterráneo claro que aquí tuvimos a denominar cultura Iberia no cultura eh

Voz 20 26:13 Ibero en cultura ibérica y que eso es ex votos quiero

Voz 0772 26:18 maravillosos los podemos ver muchos de ellos ahora en el Museo Arqueológico Nacional algunos también en el Museo de Albacete también vieron su propia historia porque en el momento en el que vieron que el el comercio hacía Se hacía acopio de de muchos de ellos pagaban pues a buenos precios por por los mismos empezaron a surgir es bueno empezar a surgir ese mercado alternativo no de de de de fraudes arqueológicos que es el tema que no se acogen este nuevo Cronovisor no es así

Voz 11 26:50 es tener nota que nos tenemos que remitir un poco más atrás hablamos de

Voz 20 26:53 mil ochocientos trata de empiezan a aparecer estas pequeñas figuras figuras Botín

Voz 11 26:59 las es votos figuras oferente

Voz 20 27:01 antes muchas de Jerez

Voz 11 27:04 masculino femenino abundar más las masculinas hombre llamaba mucho la atención porque es verdad que es una cultura que Se desconocía totalmente aparecieran con tanta profusión en este lugar no el Cerro de los Santos que está entre Montealegre del Castillo en Albacete Yecla Murcia

Voz 20 27:19 pues es más de Montalegre yo conozco a la la zona muy bien están totalmente Albacete se va tangana no pero bueno te creo lo de lo de Yecla por lo que te voy a comentar ahora evidentemente por qué alguien te Yecla al que empiezan a denominar el relojero de Yecla poder relojero era una de las múltiples profesionales que tenía porque era afinados de pianos curandero saca muelas es decir lo que fuera menester para sacar unas parrillas y hace que sacó unas parrillas porque cuando vio que en el Cerro de los Santos empiezan a aparecer este tipo de figuras curiosas pequeñitas que nadie oración muy específica hoy sobre todo cuando empezó a ver el interés crematístico que tienen estas figuras

Voz 11 28:01 pues este hombre no sólo empezó a excavar en ese lugar para encontrar nuevas figuras venderlas como como eran originales hasta que se determine al general cuando es el terminal de pues bueno porque era falsificar las porque como el volteo era un manitas sabría hacer destrozos decir consiguió si soy capaz de relojes no voy a hacerle una figura de estas de terracota de

Voz 20 28:21 de este desliza también AVE de caliza aire esta

Voz 11 28:24 de esta antigüedad porque sabía falsificar perfectamente las cosas ahí es cuando se les pilla porque cuando cuando empieza a hacer y empieza a hacer inscripciones que no vienen a cuento incluso la mejora incluso en lo que es peor porque si haces figuras falsas haya tú no pero el problema es que cogía figuras auténticas las decoraba las ponía alguna inscripción más para que tuvieran más misterio porque sabía que eso se cotizaba a la al alza y entonces esto es lo que hizo que poco a poco al seguir excavando al seguir vendiendo entrará en juego así como antes decíamos que los plomos del Sacromonte entra en juego el arzobispo de Granada que es el ocre aquí se lo cree es ni más ni menos que un catedrático un profesor un experto o no en arqueología que es Juan de Dios de la Rada que luego

Voz 1042 29:07 llegó a ser elevase menos que el director del Museo Arqueológico Nacional de Madrid

Voz 11 29:12 sí claro que ocurre pues que si él se lo cree pues estupendo pues venga pues ahí tienes figure ellas cuatro en las que les ya prácticamente le daba como un catálogo en las quería de de un color de un tamaño o de otro

Voz 12 29:24 y eso es lo que hizo

Voz 11 29:25 por una parte que cayeran descrédito con el tiempo Juan de Dios de la Rada porque en su discurso cuando entró en la Academia de la Historia que ya a unos cuantos años posterior que ya sabía falsificado muchísimo porque el periodo dorado del Cerro de los Santos tres mil ochocientos treinta mil ochocientos setenta pero es que cuando el tal discursos mil ochocientos setenta y cinco que les incremento las piezas hasta mil hasta mil ochocientos noventa practicamente Le siguen vendiendo piezas el muere muy poco después por lo tanto cuando le cae el descrédito por suerte yo creo que ya está muerto y mira no se enteran poco de ese bochorno

Voz 20 30:01 México pero al que también es el relojero de Yecla el relojero

Voz 11 30:04 tecla cuando les pillan con las manos en la masa aire pillaron pues al final el también

Voz 13 30:08 acaba acaba mal como suele acabar en este tipo de cosas totalmente desamparado Solo loco

Voz 11 30:13 en la Casa de Misericordia de Alicante que es como un poco a la casa de los locos con los manicomios del momento entonces ahí es cuando termina un poco todo esto que tiene muchísimos más más vericuetos techo tú bien sabes Nacho que en el almacén del Museo Arqueológico Nacional no a la vista pero el almacén todavía parecen muchas figuras de esas egipcia sacas o egipcia antes cómo se llamaba

Voz 0772 30:37 porque lo que se intenta unir

Voz 11 30:39 con poco éxito claro lo que siente a la cultura íbera que estaban resurgiendo al público en ese momento con la cultura egipcia porque dices sobre todo tiene que ver y seguro que alguna relación tiene que haber entre unas cosas y otras eso lo que pasó en el puerto Tarragona con el sarcófago de

Voz 0772 30:53 con esa historias alucinantes ya aludía a la que ahora volvemos a abordar en en profundidad porque es con un crono Sor incluso porque es es es increíble pero tomando esto de los ex votos del Cerro de los Santos una persona del Museo Arqueológico Nacional no voy a decir el nombre me me decía hace años que claro que muchos de estos están ahora en los almacenes algunos a pueden ver la la Dama del vaso por ejemplo que está justo detrás a la izquierda de la Dama de Elche en esta sala de arte ibérico del del del Arqueológico es un la figura de de un metro y pico bastante alta hay detrás hay una especie de de pollo de banco corrido donde están muchas de estas de réplicas fraudulentas del relojero de de Yecla bueno pues otras otras tantas que no fueron realizadas por Elio no se sabe por quién están en los almacenes e incluso confundidas porque el la dos de es Contextualización arqueológica de la época no se sabe cuál ha venido cuál ha venido de que sitio de lotes da muchos me decía que que no sabían realmente si eran buenas o malas sea porque había había copias de de todo tipo y en el mundo del arte ibérico si te parece Jesús ya como como último

Voz 20 32:03 sí

Voz 0772 32:04 el segmento de este Cronovisor tenemos que hablar de la Dama de Elche que es quizá la figura de deposite decimos que es auténtica pero que en los últimos veinte años sobre todo por ese centenario del del hallazgo en La Alcudia en en Elche pues hubo sus dudas nuevo sus dudas sobre sobre la posible o no entidad de esta Dama eh aparecida en en Alicante

Voz 0165 32:30 la Dama de Elche se produce a su hallazgo dentro de la finca de Alcudia dentro de un contexto en el que ha que lógicamente no se puede constatar que Ibero sino dentro de una zona en el que la arqueología ha evidenciado restos hispano romanos por tanto eh sí que está claro que hay un indicio en el que la Dama de Elche no aparece en un contexto original ibérico como o debería aparecer

Voz 23 32:54 es una pieza completa que tú puedes ver Iggy casi puede parecer que esté como nueva ya es extraño no cerrará la pieza que no le falta algo o se nota bastante deteriorada tu ya es una pieza puede llegar a pensar perfectamente que empieza recién hecha no

Voz 24 33:10 hay argumento ninguno que pueda validar ningún aspecto de la autenticidad de la Dama

Voz 0772 33:22 escuchábamos en este fragmento también un reportaje que yo hice en su momento para Cuarto Milenio a Carlos Torres ya Rafael Ramos dando las dos versiones no uno o las dudas y otras Rafael Ramos yo creo que es la persona que mejor conoce la familia Ramos

Voz 25 33:36 el el el abuelo el padre hiel

Voz 0772 33:39 Nieto ahora en la actualidad de esas tres generaciones prácticamente de de arqueólogos que han estado trabajando allí pues dando respaldo no la autenticidad de la Dama de Elche dos minutos tienes Jesús son bastantes

Voz 11 33:50 minuto extra resonó justo cuando aparece en mil ochocientos noventa y siete en fin ya había mucha polémica con estas figuras severas y cargarse vía que no todo el auténtico de hechos ele atribuye a Juan Amat a este relojero de Yecla la confección de esta de esta Dama de Elche dictámenes demasiado perfecta para que la gala pero por qué no sino sacó la unas cuantas porque entonces me refiero que ya en aquel momento se empezó a cuestionar un poco la autenticidad porque a diferencia de todas las figuritas del Cerro de los Santos esta era mucho más grande mucho más perfecta incluso como una especie de urna funeraria aquí entran con consonancia bueno pues parece que no hemos hablado del pero bueno que por una parte se crea algunas figuras otras dos las cree él siempre está metido en todo ese tipo de no digo de fraudes arqueológicos pero sí en todas las polémicas arqueológicas Cuba finales

Voz 20 34:33 siglo del siglo XIX y por último la mayor polémica es cuando en mil novecientos noventa y cinco John Reid profesor American americano que escribió un libro muy polémico diciendo atestiguar

Voz 11 34:46 Tanto demuestra que la Dama de Elche era falsa por distintas razones y que en el momento que se encuentra pues era el momento propicio precisamente para que Pierre París otros arqueólogos franceses pues hicieran negocio con ella luego quedó totalmente emocional era falso como tú acabas de decir que no

Voz 0772 35:01 comentábamos también la temporada pasada claro

Voz 20 35:04 por ambos peruanos hoteles un poco como

Voz 13 35:06 como pieza para precisamente

Voz 11 35:09 justificar algunas explicaciones cuando se encontró la la Dama de Guardamar por ejemplo pues ya quedó claramente que se podían hacer otras piezas parecidas además de la banda

Voz 0772 35:18 que de la Dama de Elche y todas ellas verdaderas joyas de la historia de la arqueología en nuestro país que nada tienen que ver con ese estaremos oscura de los fraudes arqueológicos Jesús Callejo una semana más muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia

Voz 20 35:32 un placer hasta la próxima semana

Voz 14 35:38 sí sí descansa mañana te contaré una historia que te van

Voz 27 35:42 Qatar si me duermo menos contarás aparte ahora descansa Rasputín no sé quién debe quedarse al lado del niño mientras duerma buenas para afuera Ana acompaña

Voz 28 35:56 el señor por favor SER Historia con Nacho Ares todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 30 36:15 no pues bueno pues a son dos por hijo o aprobados muy bien o no

Voz 0772 36:29 comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia escuchando una voz una voz aparentemente tenebrosa fue grabada en el verano del año mil novecientos veintisiete pertenece a uno de los genios de la literatura de misterio el creador de uno de los personajes más universales en el mundo de la investigación detectivesca Sherlock Holmes me estoy refiriendo a la voz de Arthur Conan Doyle ya dedicamos la temporada pasada un Cronovisor en el programa número cuatrocientos cuarenta y nueve precisamente a esta figura pero la retomamos de nuevo porque acaba de ver la luz una biografía fantástica publicada por Almuzara Arthur Conan Doyle es seguramente la biografía definitiva escrita sobre este personaje cuya Autor Eduardo Camaño ya no es atiende al otro lado del hilo telefónico Eduardo bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 31 37:24 hola Nacho placer hablar contigo otra vez

Voz 0772 37:26 la figura de de Conan Doyle es una figura como decía ahora universal que que ha marcado tendencias en la literatura pura en la en la filosofía me atrevería a decir por esos escarceos que tuvo con con el espiritismo a modo de casi de de filosofía existencialista Iggy de un montón de de facetas de de las humanidades Conan Doyle es uno de los grandes protagonistas del del siglo XX aunque él nació en Edimburgo en mil ochocientos cincuenta y nueve

Voz 31 37:54 sí es curioso porque él Video Exactamente y hablo en términos exactos la mitad de su vida en el siglo XIX y la mitad de su vida en el siglo XX porque ha nacido a treinta años se antes del siglo del comienzo de siglo veinte min cincuenta y nueve y luego vivió hasta mil novecientos treinta entonces estuvo a caballo entre los siglos entre la época victoriana y luego pues vitoriano no entonces sí que es es muy curioso y además hace dicho sí es un hombre que hoy es súper conocido a nivel mundial a por todas las personas que les encantan las la la literatura pero de una manera un poco torcida no no era más no era como el gustaría eso lo podemos profundizar lo más si te parece

Voz 0772 38:42 claro porque sus inicios están bueno dedicados prácticamente a la medicina él llega a la literatura simplemente por casualidad casi no

Voz 31 38:50 claro la optado por la medicina por influencia de su madre porque él cuando era adolescente no no no tenía no sabía seguro lo que lo que quería hacer una entonces su madre Le dijo que que estudiara medicina porque bueno era una carrera que les podría asegurar su su trocito de pan afín a fin de mes no lo que pasa es que claro tuvo muchísimas dificultades porque había mucha competencia a a la gente era muy reacia a cambiar de médico Hélder siempre uno Robatto en las en los pueblos donde llega entonces tenía una consulta en la que apenas entraba gente Él solía decir que tenía dos salas de espera la del paciencia la suya

Voz 11 39:30 no te esperaba muchísimo

Voz 31 39:33 en esos ratos libres empezó a escribir yo escribía relatos muy cortitos los enviaba a revistas de la época algunas la rechazaban otras lo aceptaban el pagaban pues unos cuantos peniques y bueno ir le fue gustando la experiencia de escribir

Voz 0772 39:50 es una forma de de publicar es muy común en aquella época no esa suerte de de entregas en periódicos en revistas hasta que poco a poco se fue haciendo un uno hombre no como como fuese inicio ese primer paso de lleno en el mundo de la literatura de decorando eh

Voz 31 40:06 sí aquella época podemos decir que era relativamente fácil tener un artículo escrito en una revista Un cuento un cuento pequeño un microrrelato relativamente fácil porque claro avión filtro no no no publicaban cualquier cosa pero no era nada imposible no hizo otra cosa curiosa que poca gente sabe que esos clásicos que hoy leemos como por ejemplo Frankenstein Drácula deberán esto que ayer o incluso se Homs estos clásicos de la literatura el retrato Dorian Gray este estos libros estos textos au novelas se entregaba ese publicaban por entregas en estas revistas realmente Dorian Gray o Frankenstein esos esos hombres que mencionado no nos lideraba semanalmente por partes en las revistas para claro a los electores que compraran al siguiente eh al siguiente número no histrión en Fava eh la entrega completa de la obra si iba bien pues luego lo convertía en libro y luego se vendía libro entonces todos esos clásicos de de de que que hoy tenemos a disposición empezaron como capítulos que se publicaban en revistas no y bueno Conan Doyle cuando público a publicarse lo Homs su primera obra fue una novela eh dieciséis Estudio en escarlata eh lo indio por entregas pero con con muy poca al convencimiento de que aquello obligaría donde llegó es decir para él era una obra una obra más in de hecho estudien Escarlata no tuvo tanto éxito Inglaterra fue fue bastante tibio e donde donde sí tuvo éxito fue esos sonidos allí fue donde se relajó realmente tuvo una fue un bombazo no de hecho ya

Voz 32 41:52 y en la segunda

Voz 31 41:54 la segunda obra de Se la crisis uno de los cuatro ya había recibido incluso una invitación para hacer una gira en Estados Unidos que es algo que que un novato no no lo lograría no

Voz 0772 42:05 deba comentar porque claro en esta manera de proponer la literatura por entregas pues tenía que ser un poco frustrante para muchos autores no porque en realmente tardaba en llegar el el fin del del texto aunque se fue atrapando poco a poco a a a los lectores de una forma absolutamente distinta de entender la lectura a como lo hacemos y ahora Icomos llega a Conan Doyle a a pergeñar a crear ese universal personaje como decía al principio desalojos bueno él expirase

Voz 31 42:36 es un vino de su profesor no porque cuando él estudió Medicina en la Universidad de Edimburgo y tenía un profesor que se llamaba el doctor del hice doctor Bell tenía la habilidad de con de hacer pronósticos diagnósticos de pacientes tan solo verlos entonces durante las clases practicas que ofrecía la universidad iban pacientes reales a la al aula sesenta paciente y los dos vele decía usted que fue marineros en el Caribe

Voz 33 43:07 sí ha sufrido dolores estomacales

Voz 31 43:10 si sí Tata y la gente sí pero como como lo sabe no hay a día porque tenía una una al tenía bronceado con sol que no era de Europa del no desde de aquel de la época de seguramente habría tenido de alguna de alguna región del planeta que qué hacía sol el doctor sabía que había a unos navíos militares que estuvieron haciendo misiones en el Caribe que hacía pocos días que habían llegado un Astrada pues entonces iba a ir conectando cabos llegaba a la conclusión de que ese paciente pues se podría haber formado parte de esta tropa que había llega soy de una zona donde había unas ciertas enfermedades que coincidían con con el aspecto que tenía no eso decía todo eso sí que el paciente le hubiese dicho nada no entonces claro eso seguramente impresa haría muchísimo a aquellos alumnos que de aquella pues tendría no se dieciocho veinte años no

Voz 17 44:11 esto es un aviso

Voz 1795 44:13 un aviso como lo sabe había enviado a cabina buscar cierta información pobre hombre ya debido encontrarla en los siniestros pasadizos de Line House meter ahí un mensaje que alguien no ha querido que escucha sea alguien concreto y peligrosa y que tiene de peligroso su mensaje si usted no sabe de qué trata o de quiénes tendremos que descubrirlo este cuchillo fue lanzado desde una distancia de unos quince metros por un hombre de unos sesenta seguro Hall elemental no hay huellas en la distancia y la estatura por el ángulo de entrada y la fuerza con la que penetró en la víctima Holmes que habrá querido decir con eso hace Christopher hay que averiguarlo enseguida vamos Watson

Voz 0772 45:00 acabamos de escuchar un fragmento de una de las primeras versiones cinematográficas que se hizo de la de la obra de ser los Homs de la obra de Conan Doyle mejor dicho es una película del año mil novecientos cuarenta y dos de la Universal titulado La voz del terror serlo en Homs la voz del terror Eduardo Camaño biógrafo de Arthur Conan Doyle esta maravillosa he obra cada por por Almuzara en estos días muy pronto como bien decías el éxito de de Conan Doyle como creador desalojados Homs vino de la mano no solamente de los libros sino también de de de estas primeras entregas cinematográficas no de llevar el personaje al al cine pues claro la como el el el eco natural no el el progreso natural de la obra de Conan Doyle

Voz 31 45:49 sí Conan Doyle dio primeramente de la de los libros para el teatro con William Gillette que son actor americano y que se ha convertido en el icono del personaje de hecho a la a los cuentos y relatos desalojó si Inglaterra se publicaba la revista Strand que revista super mítica inglesa es la que básicamente publicaba todos los clásicos de la época en Estados Unidos los derechos de publicación es el Homs que iban por la editorial Collins tenían la revista Collins eran los los los los ilustradores serán diferentes no el que dibujaba lo Jobs Inglaterra era uno instrumento será otro il que dibujó el americano se basó en las características físicas de Willian Chile entonces si tú coges una foto de Chile ex para mentado con la con el atuendo de ese bajón miras a la es una ilustración de la revista colige están están clarísimos no del teatro fue al cine que era era el siguiente paso no estamos hablando justamente dos años veinte cuando a empezó el cine mudo cuando empezaron las primeras películas clásicas que que se ha convertido luego en una hay entretenimiento de masas Icon Andoni público un libro fuera del canon de ese los juegos que se llama El mundo perdido que es un es un libro de ciencia ficción que habla de un científico que ha encontrado una meseta en Brasil por que la que aún vivían dinosaurios las películas en los años veinte que está disponible en You Tube aquel que quiera echarle un vistazo ellos se llama de los Tugores inglés con Andorra es una película que para la época dieron un unos efectos especiales bastante bastante increíbles icono vivió para ver las la dio en vida ni la película yo era si Park de Michael Crichton ha sido inspirada en el libro de decorando el techo si no me equivoco la segunda entrega del el Parque jurásico es que llama El mundo perdido

Voz 0772 47:54 efectivamente es quizá uno de esos guiños por la influencia que ha tenido en la historia de la literatura del arte del mundo intelectual a lo hará a lo largo del siglo XX la figura de de Conan Doyle pero Conan Doyle no siempre estuvo a vinculado a ese mundo más no voy a decir más sofisticado pero sí al mundo más tenebroso me atrevería a decir al mundo del misterio no porque fue uno de los pioneros defender desde un punto de vista científico me atrevería a decir aunque con muchísima ingenuidad dando credibilidad a fraudes extraordinarios pues el todo aquello relacionado con el espiritismo o la unidad que choca un poco no esa esa ambigüedad no de de de ser los Hopkins uno de esos personajes como personaje preclaro inteligente científico y luego esa otra versión es otro lado de decorando el como crédulos a la hora de afrontar pues muchos de los grandes fraudes que había en aquella época de del espiritismo