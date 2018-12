Las Chicas 1x06: Carolina Iglesias, Irantzu Varela, Lorena Castell y Joaquín Reyes

Voz 1 00:00 no

Voz 2 00:12 hola qué tal está bien derivas empieza aquí la edición navideña

Voz 3 00:19 ya ve las chicas ya sabéis el programa de feminismo de cuando no hay fútbol

Voz 2 00:24 en la Cadena Ser en programa doble

Voz 3 00:26 siempre es uno de marzo a la fiesta de pijamas radical de la radiodifusión española

Voz 1490 00:31 una cosa os voy a decir te intenten cuenta hemos ido comisario de la hemos sido engañada por los villancicos que Ziyang Zico

Voz 4 00:40 quizá deberíamos preocuparnos por temas más importantes

Voz 3 00:42 el feminismo que como decía Chiquito antes que Rosalía está la cosa muy mal a mi vida extra con muy mal pero estamos colmadas de espíritu navideño y hemos decidido hablar de villancicos bueno no en realidad es que tenemos miedo del avance fascista no queremos que den a sacarlos de nuestras casas ya llevan sabe como el cuento de la cría

Voz 2 00:59 dada ligereza y encima te Stage para la costa Damian a quién omega viene por haberme deja mi casa tutoría de criada pero María Bello ya está buena

Voz 3 01:09 exterminio y vosotras estáis ya para hasta vamos a Goethe a recoger residuos porque ya no será cosa de la estériles a mí que no tenemos

Voz 2 01:18 no pasa nada

Voz 3 01:19 el feminismo es imparable por eso vamos a hablar de villancicos tenemos que hacer una confesión pública vamos a reconocer un grave prejuicio que hemos tenido dijimos vamos a analizar letras de villancicos convencidas de que serían sexistas racistas homófobos anti vacunas Flamini todo mal todo mal y resulta que no

Voz 4 01:37 ya no son de una corrección Paul

Voz 3 01:40 lítica Kenny la gente veo te lo peor que hemos encontrado ha sido esto

Voz 2 01:47 la como que ya las

Voz 3 01:49 área de los tiene el Romero en los dinero Romer rato antes estaba peinando con peine de plata por encima de plata fina que ya ha sido hallado Jou mucho de hombre no tiene dado dosis es eco friendly ella lavan los pañales porque está muy a tope que los pañales seco

Voz 4 02:04 yo juegos digo una cosa que estamos viendo ahora mucho él

Voz 3 02:07 en el goteo del pañales eso eso eso pero ahí está esa bueno la cosa es que esto muy bien pañales cinco friendly no hay villancico al que se le pueda sacar un pero lenguaje inclusivo sí que es tu la marimorena vale para cualquiera de ante la marimorena ande ande de que lo había dicho ella a esta casa hemos venido cuatrocientos en pandilla huy qué maravilla ellos ella canta ríe ve que yo eché buena para todos Gender fluir los puede cantar cualquiera de cualquier género aquí no condicionan el género de un niño o una niña aún color cito escuchar

Voz 2 02:43 ahí para Ariza de blanco no es un niño de azul

Voz 3 02:47 esa es otra cosa buena que tienen el poder femenino el matriarcado tal en qué lo ya la vieja controla el poder económico muy bien ella hizo mucho de eso le parece mucho Le viene quitando

Voz 4 03:13 pues eso siempre es la madre la que maneja ahí beneficio político el suyos

Voz 3 03:17 ves la poder económico aquí lo tiene la vieja ir también dice les traen al niño pañales que es una cosa muy importante regalar pañales consumo responsable no regaló nada es verdad siempre muy bienvenido eso se agradece luego la alimentación el Niño Jesús pues a lo mejor no era muy selfie porque le dan sorpresas con vino agua del río no hay mucha Francia pero cada madre que haga lo que les de la gana nuevas la verdad con la adaptación natural yo también lo agradezco esto esta es un pin para los villancicos porque están fetén reconocemos nuestro error de partida te suponiendo que serían machistas nosotras analizamos reflexionamos lo hacemos con todo lo hemos hecho también con Vox sale que son bajistas que sorpresa

Voz 2 03:59 ahí

Voz 3 03:59 has estado para que no sé qué más pruebas podemos aportar en nuestra lucidez nuestra conjura por favor a lo mejor podríamos no comprar ocho vestidos de lentejuelas teniendo tres eventos en los que darle salida a todos no podemos estar hay que elegir las batallas bienvenidas bienvenidos empezamos somos las chicas

Voz 2 04:23 aquí a mi lado mi hermana Kardashian el ser de luz que ilumina este estudio y la Gran Vía María Guerra nuestra hermana notan Cardin

Voz 3 04:34 sería tener tu hermano Nuestra hermana Gené

Voz 2 04:37 nueve Lorena canté gracias al número ese de la que T Mobile el sumario

Voz 1490 04:46 Mario lo vamos a pasar muy bien porque tenemos un invitado maravilloso que es nuestro cómico favorito la honra de Albacete si la visa adivinado estaba cuenta exigente aliado feminista Joaquín

Voz 2 05:02 nada

Voz 1490 05:03 con la visita de dos mujeres todoterreno dos más del feminismo ahí ya veo Lloll pintando se los labios un es más pureta y la otra es más milenio es la Iglesia hablaré actual muy poco de FAES

Voz 3 05:20 el mismo un poco de estar preñada en estas fechas yo ese explicaremos cómo esquivar conversaciones sobre feminismo en las cenas de Navidad que siempre algún intenso que viene a explicar tela movida y lo equivocada que estás pues es muy sencillo dale María

Voz 1704 05:32 Sam gracias la borracha o bebes coges algo

Voz 3 05:35 que te haga de micrófono lo miras fijamente

Voz 1704 05:38 hileras todo lo demás

Voz 6 05:42 Juan

Voz 7 06:19 sí

Voz 1 08:03 una Fanta hijo computa está casada

Voz 10 08:08 me di mi hijo pequeño me dijo que quería pedir una pizza les vamos a pedir una pizza aquí dijo mamá Arpón

Voz 1704 08:14 tiene nueve años en la SER

Voz 3 08:20 las chicas queremos dinero para que se aplique la ley de violencia de género que los trabajos relacionados con los cuidados sean remunerados si podemos quitar el esmalte de uñas permanente sin desplazarnos la vida y no morir intoxicadas todo a la vez porque queremos todo queda menos para que todas nuestras propuestas que hagan realidad gracias al duro trabajo que realizan nuestras asesora feminista las mis hoy nos acompaña la cómica Carolina Iglesias presentadora de You presentadora de lo de antes de Otegi lo siguiente de TVE como herramienta García

Voz 2 08:50 a Cameron

Voz 11 08:53 oye bonito que bonito es increíble y también está con nosotras Irán jugaré Varela periodista feminista radical cuyo lema de vida este resumen es una guerra y que nos explica sus tácticas en vais el tornillo

Voz 1490 09:03 sí pícara amaga con buena ver yo voy a empezar con las pregunta de muy

Voz 11 09:10 con muy sería desde el principio luego ya si queréis aligerar empezamos dos mil dieciocho con el estallido feminista glorioso ejemplar lo terminamos con el movimiento arriba pero con datos devastadores de violencia de género sentencia afluencia en el machistas el auge de partidos que condena las mujeres cuál es el plan para el dos mil diecinueve qué está pasando qué hacemos

Voz 12 09:31 bueno yo el otro día se me escapó en un programa televisión que es que no tenemos plan pero yo creo que esa es la buena idea porque como no tenemos un plan sobretodo no tenemos un plan que sea una copia de todos los momentos revolucionarios que han hecho antes que han salido malamente trasquilado pues entonces la idea es hacer una forma nueva de hacer la revolución y es lo que estamos haciendo no es somos el único momento revoluciona de la historia que no ha matado a nadie y seguimos teniendo bajas cara prácticamente cada día cada semana no entonces bueno vamos a seguir haciendo las cosas como hemos hecho hasta ahora de manera horizontal sin líderes sin

Voz 11 10:06 plan sin estrategia es la guerra que te lo leí hace poco que el feminismo es un movimiento que no tiene diosas que no tiene grandes líderes muy grande referente entonces me es difícil porque como no hay plan no tenemos grandes líderes

Voz 12 10:18 las tamiz de difícil organizarse y mover eso bueno nunca hemos dicho que sea fácil eso seguro y luego yo creo que que esa es una de las claves del feminismo que es una manera no patriarcal de hacer las cosas las mujeres en realidad debemos ya decirle a la humanidad que nos debe la supervivencia de la especie humana básicamente no porque mientras hacían guerras remataban yacían tratado Si las cosas que estaban haciendo los seguidores después

Voz 3 10:42 los estábamos garantizando la supervivencia la humanidad y lo hemos

Voz 12 10:44 yo siempre en red con un trabajo callado pero eficaz sin tener gurús entonces yo creo que estamos haciendo feminismo igual de una manera muy auto gestionada sin a mí lo de no tener referentes si Iribas me parece os por

Voz 3 11:00 te iba siempre pero referentes que estás

Voz 12 11:02 Nos dice lo que hay que hacer y por dónde hay que caminar y sin días equivoca estamos pérdidas por el deseo

Voz 11 11:08 es que me pasa yo estoy contaminada por toda esta estructura patriarcal ese pensamiento que esta falta una lideresa no porque a veces creo que hay que hacer las cosas y digo no no es que este modelo no es el que yo quiero es que quiero seguir este modelo que es el que se ha impuesto en la SER que yo quiero es verdad el feminismo tiene que reventar el propio modelo

Voz 12 11:24 porque sí pero que además yo creo que de hecho lo estamos haciendo gala agentes está organizando en su facultad en su barrio en su nada hay no creo que hay un rincón del mundo sin un sin un colectivo feminista y la gente está teniendo sus propios debate sus propios procesos y uniéndose al movimiento desde su contexto en realidad no y además pues con las críticas que que siempre han hecho a las que las que destacaban siempre han sido las mismas no blancas burguesas académicas dada data además cometían los errores de de humana y además de de hablar desde un contexto determinado por la gente que está haciendo es hacer feminismo mismas de su contexto entonces yo creo que eso es lo que está haciendo que mira yo

Voz 3 12:03 claro lo hablamos mucho porque Carolina estaba muy en contacto

Voz 12 12:05 toda la gente de OT

Voz 11 12:07 a veces de ahí surgen debates que hay gente que no sé qué pero

Voz 3 12:11 pero bueno da igual se ponen avanza hace claros a extra

Voz 13 12:14 es hablar de feminismo ya hasta el punto de que la palabra ya no suponga tener que decir bueno pero todo el perdón pero pero perdón no sé qué está bien debatir y que la gente cree su propia opinión sea realmente eh problema de estas cosas que en el feminismo está visibilizando una realidad que está ahí pero que no había visto mucha gente entonces gracias a pues a hoteles de la forman pues eso más mainstream la gente

Voz 3 12:37 se está dando cuenta de lo que está pasando

Voz 13 12:40 sí eso es necesario creo que desde pues cada vez la gente más joven en esto y eso cada uno con su realidad y cada uno además desde un punto como súper dialogante que es una cosa que que pues lo que tú has dicho que pocos movimientos tienen que no Matas es que realmente incluso hasta habiendo diferencias de opinión como que si se llega como cada uno está aportando cosas a esto aunque yo creo que palos y piedras todo

Voz 2 13:02 ha visto esta la barricada aunque admite juego mucho odio no

Voz 4 13:10 en las redes sociales contra el feminismo se Llor

Voz 3 13:13 es un retroceso yo creo que ya está aquí no hay que ser pesimista María que no va a estar pero me parece como que yo no porque no

Voz 13 13:19 nosotras también somos críticas esa quiere decir yo creo que también la gente pues eso plantea os opiniones como pero cómo vamos a estar todas de acuerdo es imposible

Voz 3 13:27 la fuente principal de odio y de ciberacoso que queríamos hablar de eso que habéis presentado con pícara magacín y la abogada Laia Serra ha registrado un escrito en el Congreso para denunciar la desprotección del ciberacoso metros machistas en realidad es que de dónde viene sobre todo desde que quién esa gente que que las pasiones pasa mira yo

Voz 12 13:46 pero qué les pasa que nos han pillado el otro día me decía uno es que no queréis arreglar las cosas que es destruirlo todo y era como claro

Voz 1704 13:55 queremos

Voz 12 13:57 que hay es gente que está está sobre todo hombres pero gente que está cómoda sus privilegios y que está entendiendo que el feminismo estamos consiguiendo convertirnos de articular Nos como la lucha contra todas formas y eso significa acabar con todos los privilegios porque los privilegios siempre tienen a costa los derechos de alguien entonces la gente que tiene prevé lejos por hombre blanco heterosexual Cities autónomo económicamente y sin diversidad funcional por empezar por algo dice Black me van a quitar los privilegios es que esa es la idea claro hay gente que dicen queremos la igualdad real lo es que tienen unos mantras que al principio me hacían gracia pero están empezando a parecerme de Goebbels no

Voz 4 14:39 pero es caro están

Voz 12 14:41 entiendo que estamos luchando contra todos los privilegios y los que disfrutan de los privilegios están empezando a notar que nerviosismo y que y que estamos consiguiendo no no que están a mí lo de temas con lo de OT otros programas donde hay chavalas teniendo debate sobre si se de piano no Dios mio los libros los debates y los sesiones de terapia que nos ha costado algunas tomar decisiones sobre de Pilar o no dejarte las canas son hoy de repente hay chavalas de diecisiete dieciocho que salen en medios de comunicación masivos ya han decidido no de Pilar se parecen pequeñas conquistas pero en realidad lo que estamos haciendo es cambiar las estructuras de esta sociedad que normaliza la desigualdad es la estamos normalizando y los que disfrutan de ella porque tienen los privilegios que da la desigualdad se están poniendo nerviosos y eso nos dicen cosas que ese ese la dijeran a un político o a un hombre o a alguien que tuviera una idea que no es buena porque porque

Voz 3 15:32 sí sí os insulta si os amenaza digo sigo porque

Voz 12 15:35 de momento sí bueno yo me enteré de las elecciones de los resultados de las elecciones en Andalucía por desgracia porque alguien me mandó por tuit un creo

Voz 3 15:44 tiene mencionó con un tuit mi nombre con

Voz 12 15:47 CH por cierto que es como tío Schwarzenegger les bien

Voz 3 15:50 Irán etcétera no están más difícil así me enteré yo tenía al de vida meterme Irán pues es un para lo denuncie a Twitter no han considerado que tenga con contenido ofensivo por lo tanto no lanzará la cuenta ni han retirado el tuit hombre entonces claro o a Willy Toledo no yo que vivo a

Voz 12 16:11 a dos cuadras de Alfredo Remírez que la primera persona que se ha comido cárcel por un tuit que ha comido un año por un tuit pues claro yo veo esto y la no

Voz 3 16:18 tres que va a prosperar esto que habéis presentado en el Congreso bueno ver la idea

Voz 12 16:22 a nosotros como feministas somos idealistas y deberemos siempre todo a largo plazo entonces es una interpelación al Estado a decir a ver el pacto social consiste en que yo te dejo los la la violencia legítima o a la posibilidad de que puedas usa la violencia contra mí a cambio de que me proteja las pero claro me tienes que proteger independientemente de mi género de mi orientación de mi origen entonces claro hay personas que están sobre protegidas y que no se puede hacer ningún chiste de ningún tipo sobre ellas en en en ninguna red social no se puede hablar de nada ni se puede plantear que que son genocidas no se puede cuestiona sin embargo hay estamos personas yo y otras cientos más que estamos defendiendo que todas las personas tengamos los mismos derechos fíjate tú y tenemos que aguantar todos los días insultos y amenazas claro yo digo no yo no tengo miedo porque esto es una cosa como mide nos han quitado todos los qué tal miedo también pero el a el esto es una violencia real por el hecho de ser violencia digital en las redes una entidad real está lejos Sitti mando un discurso fémina nazis hembrita es la violencia no tiene género todas esas mierdas que caro si miras un poco atrás cuando Hitler y sus amiguitos estaban diciendo cosas buenos judías no decían quema vamos a matarlos a todos los vamos a meter una cámara de gas hacían chistes generaban como un estado de opinión como de que no eran gente claro yo ya estoy en un punto en el que cada día cuando enciendo el teléfono hay cientos de personas que no se Elisa San para pensar que al otro doy una persona que estoy yo que soy una persona

Voz 3 17:57 la no ser humano mínimo por lo menos no

Voz 12 18:00 entonces se está generando un estado de opinión el que tú puedes insultar de maneras muy bestias y amenazar porque además es siempre lo mismo va sobre el aspecto Ordás

Voz 3 18:10 no no estoy poco más calidad con lo que tampoco son vamos

Voz 12 18:13 además va con el aspecto con el comportamiento sexual también

Voz 3 18:16 estamos fui a dar Boyero no de trata o luego

Voz 12 18:19 ya te voy a matar te vamos a violar tenemos a descuartizar todo es la siguiente entonces claro es cómo escalas no

Voz 13 18:25 poquito depende de Boyer eres

Voz 2 18:27 ella era pues imagínate se produzca

Voz 14 18:33 a esa frase yo la pena de la mujer pero ahora mala idea es que el lenguaje

Voz 3 18:40 provocativa provocativa queremos averiguar ahora otro Mellon con lo de la entrada de Vox en el Parlamento andaluz nosotras por un lado estamos preocupadas entristecida por otro poco Esperanza han rascado doce escaños igual una hora de Carrusel deportivo

Voz 2 18:55 decir adiós pero pues

Voz 3 18:57 se iba a lo mejor traen cosas buenas como dice atención es bastante loca esta propuesta Sara López

Voz 4 19:03 lo de los once poniendo muy nervioso cuando daríamos no

Voz 15 19:06 mucho nada no han hecho nada y a lo mejor hace aguarda lo veo no vea bordea fuma los bares pero los vale de comida AVE que tomando el pobre ya que está fumando cigarros besando enumeraba labia cigarro luego en el plato

Voz 16 19:18 España te puede dejar lleva Habichuela

Voz 4 19:23 ya también aquí yo esto no americanismo

Voz 16 19:26 la muchísimo que hacemos con el avance del

Voz 13 19:28 asimismo nos preocupamos nos reímos lo combatimos

Voz 3 19:32 ignoramos porque cuando he por ejemplo Saturday Night Life y luego se arrepintió de hacer el personaje detrás

Voz 13 19:37 han porque decían que lo habían humanizado que lo habían hecho sin

Voz 3 19:39 el ático podemos hacer humor con esto Gross

Voz 13 19:42 yo creo también llegar a este punto afán de reírse os ha porque es lo que nos queda al final llegando algunos puntos pero es verdad que que se pueden poco banalizar el lo que está ocurriendo sea incluso como sabe yo si esto lo hace yo qué sé hasta la gente ambos los niños de la gente más joven es como que se cree que es un chiste sea como que no se dan cuenta de la importancia que tiene esto también para la sociedad entonces sí que veo bien reírse porque porque tal pues que al final es como de si pues con la tontería risas no sé que el el Twitter de que somos

Voz 3 20:11 nos han colado sostiene es siempre eh porque yo también con Irán sabrosos hay que tomárselo en serio yo lo tengo claro

Voz 12 20:21 mira cómo mira Trump nos parecían chiste y el presidente de Estados Unidos sonaron a qué ridículo y ahora es el presidente así no entonces pero que hay que tomárselo en serio como la amenaza real que son que son gente que están hablando a la compañera que no han hecho nada han pedido a Leonor la derogación de la Ley de Violencia el matrimonio igualitario del aborto ya estamos hablando de que no es banal el cuento de la criada ríete tú yo también voy a la colonia

Voz 2 20:46 vamos a cuando beso seguir lejos y con él

Voz 11 20:53 el reírse es que yo

Voz 12 20:56 yo me río para mal siempre Homer aún sólo humor para decir cosas que si las dijera en serio mediría Nahla

Voz 3 21:03 ya creas Habsburgo desde entonces yo creo

Voz 12 21:05 que hay que usar el humor para dejar claro que no se puede pretender ser una personados halló también opino que todas las ideas son respetables pero es que hay cosas que no son ideas

Voz 2 21:15 no no no

Voz 3 21:18 a muy

Voz 2 21:20 cuando la tu ideario es acabar con la

Voz 3 21:23 la única el único es la única herramienta que

Voz 12 21:25 para acabar con la violencia género que es una

Voz 3 21:28 la violencia brutal que además altas miras un número de gente que nos tiene a las demás asustadas dice vamos a ver el PP ha sido mucho más sibilino porque el PP directamente no ha dotado a esa ley de recursos económicos no se ha podido se puede aplicar esa y otras maneras de de no apoyar al no defender a las mujeres pero lo explicita a mí me entreno pero yo creí entender Señor Señor Señor perfil no

Voz 12 21:56 setenta y dos por ciento los votantes de boxeo nombres entonces quién tiene la culpa de Vox que nos la NTV

Voz 2 22:01 la sala feminista acuerdo sí señor

Voz 12 22:04 es que han votado setenta y dos por ciento hombres además de rentas medias altas eh es un perfil carísimo de gente tranquila en su privilegio entonces lo que hay que hacer es de su de humanizar en el sentido de pero no como hacemos un chiste te hacemos entrañable no como hacemos un chiste dejamos claro que eres alguien que te la pela los derechos del resto de la gente que tú está cuando eres una persona facha tu única ideología ser del equipo ganador entonces claro en lo que son también del equipo gana pero yo lo que creo que tenemos que hacer es ridiculizar al equipo ganador para que nadie quiera ser

Voz 11 22:37 con respecto a los señora Oaks estos que que no quiere que quieren mantener su privilegio qué te parecen los señor Oaks de izquierdas porque yo también creo que hay un machismo subterráneo la izquierda han llegado a decir que estamos muy preocupados la izquierda está muy preocupada con las idéntico

Voz 3 22:51 sabes que con el feminismo con el movimiento del eje TBI que claro es habló no estarán y tiene que estar y que eso comenta el voto

Voz 2 22:59 la semana

Voz 12 23:02 creía hasta antes de los terremotos y todo mira las las personas que forman parte de grupo opresor al resto llaman identidades siempre esta llamarle identidades a las mujeres a la a los gays lesbianas las personas trans a las personas nacionalizadas es una es que no es ni posmoderno es estar contento en tu privilegio sea es las personas están construyendo discursos es el margen y además es que yo creo que otra de las razones para la que el feminismo está está avanzando es el hecho de entender que tiene que asumir todas las formas de opresión que entran intersección en la gente quiere decir que antes estábamos hemos está muy preocupadas durante siglos las señoras blancas para ellas indies sin diversidad funcional Itzik ir preocupando no es la madre de papi la marea de Mary Poppins paradigma ir menos bueno yo por lo menos básicamente no y entonces nos hemos dado cuenta de que si no luchamos que no se puede luchar contra las impresiones de una anuncio que contra las aprehensiones hay que utilizar o luchar contra todas a la vez os aconsejo esto ya lo hemos visto en muchos ejemplos en la historia entonces ahora la gente que no es dice que dividimos la lucha de clases es lo que siente

Voz 3 24:13 no Class y por otro lado dicen bueno pero la lucha contra el fascismo se Dabo esta ese mínimo dice pero a ver si nos aclaramos aparte hemos sido engañados otra verdad te daba con el Patriarcado

Voz 12 24:24 pues hombre como todas sabemos Repúblicas Socialistas feminista

Voz 3 24:30 hemos considero que no se quiere visitar se nos acaba el tiempo Irán Two y Carolina algún consejo así rápido para lo de las cenas de Navidad

Voz 11 24:38 que nos enfrentamos de cuando se que viene el tío pesado no que la gente Fele con la gente que quiere ir

Voz 3 24:44 así podemos hablar de las cosas que te gustan basta ya de compromisos sociales Milla yo propongo sobreactuar

Voz 12 24:49 osea que tener el cuñado idiota que te habla de ETA explica el feminismo hacerle

Voz 10 24:54 en la misma semana Aviaco

Voz 3 24:57 corrido Cocteau así con todo

Voz 2 24:59 me lo voy a jugamos un pijama de fresas lo que quería lo que siempre ha habido y luego ver la estampa nada sentir

Voz 3 25:07 claro así no hay que hay si este año junto con vosotras pues Irán tu Varela muchísimas gracias por haber estado con plaza tras pero que después valioso Iglesias tú te quedas así rápido un momento está con nosotras Joaquín Reyes para hablar un rato en murciano conmigo que me aguanta muchísimo las eses todo el rato digo alguien un poco de murciano somos las chicas y esta es la Cadena SER

Voz 10 25:43 eres

Voz 18 26:23 Emma

Voz 10 26:50 que era la primera que piedra esta piedra la yo siempre conmigo aliviar me próximo Prieta porque si no hay hombre no implicado

Voz 20 26:58 las chicas en la Cadena Ser

Voz 3 27:05 vamos a ver a las chicas en la Cadena Ser nos gustan los hombres y nos gusta hablar con ellos es el momento y que si por este con un poquito el señor de hoy es el talento el mejor cómico es ver o como diría Arévalo muy reconocido por su humor como le dijo a Jennifer López Joaquín Reyes y esta es un hombre que unas señoras de murciano

Voz 21 27:30 bueno no

Voz 0967 27:31 hay que decir que el Murcia no lo hablo porque si murciano Consort Diego no en meras Burt día tengo yo tengo un nivel alto por portó el trabajo de campo que llevo años y años

Voz 3 27:38 las siete en Murcia uno Albacete cuando yo no

Voz 0967 27:41 si pertenecían pues ya está eso te ha hecho mejor

Voz 14 27:43 persona yo considero desde luego no me empeora ese viste tú te enteraste de la movida de Arévalo con Jennifer López

Voz 0967 27:50 claro y me gustó muchísimo porque me parecía muy tierno me parece muy tierno como él se dirigía a ella como se sea que no no tenía malicia en el primer mensaje la gente tenía entre eso es caro el entró al trapo y luego no a coma

Voz 3 28:05 ya porque además de a todo el mundo Eco con comentario al otro me gusta pensar que sí

Voz 13 28:12 movimientos por eso no hay como dice la frase larga

Voz 3 28:15 el dado el modo dictada sí pero

Voz 1704 28:21 bueno me gusta quiero decir no conoce bien te lo digo yo lo haría mal profundamente de arena

Voz 3 28:32 yo tengo extraídos para esto no te hemos traído como aliado

Voz 11 28:35 feminista que yo me consta que eres de verdad aliada feminista que que reflexionas que le es que piensa que cambiar comportamientos de dónde te sale esta inquieto

Voz 1704 28:45 bueno me compran vamos a ver en mi mujer es feminista

Voz 22 28:52 muy bien tiene a Murcia madre mía tendría una profesora Minnie quién idea propia humillar la mirada

Voz 1704 29:03 punto hay pisar su su asumirlas

Voz 2 29:07 a la que

Voz 0967 29:10 te te bromea desvía Umbral y luego hay una cosa que yo sé que da rabia las feministas que cuando los hombres buen no yo en mi casa pero tengo que decir que yo en mi casa mi padre mi madre iban a la par

Voz 23 29:25 no hombre

Voz 0967 29:27 sí somos tres hermanos una hermana dos hermanos ella hacemos todos todo yo por ejemplo me de yo me ocupaba de los baños lo baño me llamaban le trino de ninguno de ellos lo dejaba con bueno yo dejo a los ellos dejando me encanta limpia los baños me encanta porque sabe déjalo tú publicitó brillante y todo lo blanco brillante me gusta me da rabia

Voz 11 29:50 los anuncios de detergente que de repente quitan todos los gérmenes pero quedaba como uno

Voz 1704 29:55 sí

Voz 11 29:56 yo decía que no han quitado ese germen también

Voz 1704 29:58 poniendo muy nervioso sabes

Voz 0967 30:00 sí yo yo me eduqué en ese en ese ambiente

Voz 1704 30:03 pero claro siempre sea el hombre cuando las mujeres hablan el hombre calla pero eso lo tengo yo grabado en tu Ka fue conmigo

Voz 24 30:13 claro

Voz 3 30:14 pero calla ya piensa en sus puertas mejor porque si no

Voz 1704 30:19 esa debería ser el hombre piensan sus cosas no pantallas no para no

Voz 3 30:29 no pueden sigue la línea que hemos dicho no sólo tras hacerla suya

Voz 1704 30:32 pero claro yo quería yo sobreentendido que tengo que hacerme en Espina guía

Voz 11 30:38 pero no pero es verdad que ya sé que habló mucho contigo y que les hizo quiere entender esto sean enfada salgan enfadado esta vez porque pues de repente una movida que surge ya ya hay mucho revuelo en Twitter y en las feministas estamos enfada desde que ha pasado porque explica cambio

Voz 1704 30:53 pero a mí no me en menos Plane

Voz 3 30:58 usarás tus compañeros machos

Voz 0967 31:01 pues sí pero no todo lo que debería así eso es mira eso es una cosa que tengo en el debe que es afear más

Voz 1704 31:09 eh chiste machista déjeme siguen llevando sobre todo de grupo de amigos que digo cómo es posible que se habían quedado en este tipo de cosas porque eran

Voz 11 31:18 pero a ver si que se ha ido tu pensamiento mainstream estaba más ahí que es lo que a mí me aterra un poco

Voz 1704 31:24 por eso está eso está cambiando

Voz 25 31:26 el está cambiando sea yo creo que acá acá Deza

Voz 1704 31:29 por eso me lo da más pudor ese tipo de chistes que sean de superar porque esto de nombre pobres que corre de todos los que la cosa está fatal cuando tú lo que estás echando de sea echando de menos el paraíso perdido como la broma machistas que te has quedado pero no es que a veces que

Voz 11 31:47 también hay gente que en el fondo es esta reprimiendo porque como políticamente incorrecto pero que tiene como una rabia contenida de porque no podía hacer este chiste pero puedo decir a esa señora que me gusta que vaya tetas

Voz 1704 31:58 sí sí bueno es es el caladero de Vox gente hombres en su mayoría que están echando de menos o que ven su privilegio a que está amenazado cuando cuando el hombre hemos vivido de maravilla estar si no de maravilla entonces hay que eso es lo hay que renunciar eso eso es lo que hay que renunciar ya que basar Luciana a las mujeres

Voz 2 32:24 cómo se llama

Voz 1704 32:26 a escoger palabras pero hablemos

Voz 3 32:29 tretas las la feminista muy

Voz 1704 32:31 bien redactado no no yo lo que quiero es que me digas aquí vamos a ver cuotas yo quiero que haya menos cómicos hombres yo quiero que la mujer haga todavía más el imbécil sabes que esto es una esa sea esto es que no me hacían imbécil para cortejar a la mujer una cosa que ya hizo Judy hizo de tu Bynum sarda entonces quiero que la mujer más veces pero mira alguien en en la costa

Voz 11 32:56 media Joaquín tú ahora en cero en Historia o muy bien en el yo no te pierdas nada o muy bien

Voz 3 33:02 la cómica de cable

Voz 11 33:04 eh pero luego la comedia mainstream sigue siendo un territorio absolutamente masculino porque qué pasa ahí sano no no viene

Voz 1704 33:13 porque ella Mariana que quiso mucho daño mucho daño de cara a a casco porque de repente pero bueno lo bueno estar ahí en el ejercicio yo estar tengo una mujer que una chiquilla de guionista

Voz 1490 33:27 a esto

Voz 0967 33:31 eso es lo que pasa es que es que reste yo in nosotros arrestos Miceli ya tres hombres que también nosotros

Voz 1704 33:43 eso lo dejamos meter monja nadie ni hombre ni mujer ya es que yo cojo manía rápidamente a la gente pero eso transversales parezca manía no depende cada año pero luego ya digo respira muy fuerte o que o mira mucho con él él y les duele cojo manía ya pero vamos a ver Celia tú me han dicho que venía es Joaquín Reyes que no era señora feminista pero

Voz 3 34:07 María ático que tiene que claro

Voz 2 34:10 madre mía tras ver estaba bien claro

Voz 4 34:13 por que lo que tiene la manía como el Real Madrid que con su equipo masculino que solamente cabe

Voz 3 34:18 dejadme que no quiero que se me escape un tema del que odiar a adquiere es quieres añadidas

Voz 1704 34:22 la sola en esto

Voz 3 34:24 vamos a entrar a patinar

Voz 11 34:27 sí déjame hablar de este tema que me interesa muy poco

Voz 3 34:29 nació sexual es una cosa que los chavales están pidiendo quieren asignatura de educación sexual obligatoria en el Salón Erótico de Barcelona ya este año el anuncio era como la educación sexual de los chavales es el porno machista y luego nos está pasando lo que no a esta cultura del avión

Voz 1704 34:45 la según me han contado tuvo un vídeo todos los los apelativos se lo lleva la mujer no sé cuánto aclaró que de forma que si si si no pone a la bajamar el letrado con árabe no pero en ese caso el sexo yo lo que haría sería nada no sea si no había haciendo algo oculto o cubrir un torneo ignoto

Voz 2 35:09 vaya por sus ideas preconcebidas

Voz 4 35:14 escucha noté favorece mucho que los jóvenes cada vez más acceso al que que lo hago

Voz 1704 35:18 de ahí la decepción que digo que que la

Voz 4 35:24 este joven con su va mucho mucho por no luego hay muchísima

Voz 3 35:27 terciado porque eso es lo que no tengo la realidad pues aquí

Voz 4 35:30 muy a favor de que se hagan realmente pues asignaturas de educación sexual para que se sepa cómo se empieza y cómo se acaba mi familia es bastante que sabe cómo sacaba pero se empieza a regular lo decía una chavala

Voz 11 35:41 la he de repente estás con un chico en la cama que empieza cómo ahogar te empieza a pegar en el culo Inditex

Voz 3 35:47 gustan lo dices que no pero no me gusta Facio Ernesto cuando

Voz 1704 35:50 yo creo una mala muy a aquí te pasa

Voz 3 35:54 no quiere hablar del tema te pasa lo que me pasa a mí que tenemos hijos pequeños pero que en algún momento habrá que hablar de esto con ellos y que no se hable

Voz 1704 36:01 y claro que se tiene que hablar por ejemplo yo voy a hablar de me experincia personal mi madre cogió uno

Voz 0967 36:09 libros de sexo el parece que está bien no lo no lo sé explicó

Voz 1704 36:13 todo a Cocu o papá vamos a modernos dio bibliografía os lo explico porque era más es tanto explicar esto bien como motivo una pizarra a tu pagaba era el material de esa época pero bastante completo mi yo decía mamá ya igual a falta cada tomo nota de

Voz 3 36:29 eh yo creo que que bueno

Voz 1704 36:32 pero eso lo hace esto ahora con tus hijos pues Amer ahora tienen once y nueve años ha habido alguna ha habido alguna conversación porque el luto de dice me dijo Stern en el cole han estado que pajas digo de pajas cómo es esto de las cajas dice que era ir al final era aún tiene un pico un a un pico iba bueno eso no son son paja digo paja es

Voz 25 36:59 cuando el hombre se saca bueno haber cuidado igual

Voz 1704 37:01 Dona también guarda buena pajas yo creo que se refería a la Maturana masculina

Voz 2 37:05 pero vamos a ver si me lo has es que

Voz 3 37:11 ahora las dos pero es verdad que normalmente estamos más más enfocado al

Voz 1704 37:15 oye bien la me mira para que Guedes

Voz 2 37:20 me dice también preseas

Voz 1704 37:24 no ejemplo nosotros decimos paja de toda la paja prostáticos aclaren lo que nos vamos el Nobel como para complicar es similar dedicadas a trabajar y esto bueno total que yo se lo expliqué cómo pude pero con naturalidad que hablarlo sí sí sí sí

Voz 3 37:45 que no nos queda otra se les está acabando el tiempo no sé si no

Voz 1704 37:49 la entidad hay de veo que no ha mejorado

Voz 3 37:51 que quería mejoras y yo vine muy bien

Voz 1704 37:54 lanzados has venido Toro que solamente existe cuando no hay fútbol no tiene publicidad Angelo dejase una amarga paradoja es muy o una paradoja no es la realidad no

Voz 0967 38:04 la paradoja que que un programa feminista llene los huecos donde no hay

Voz 3 38:10 el todavía lo diesen todo pero nadie eso repartimos entre ochocientos a favor es que deben verdad yo voy a hacer

Voz 1704 38:19 de lo que pueda de de mí desde tu tribuna humildad de de todo altura que esto

Voz 2 38:25 quiere esto es un hombre que estaba saliendo de entre el ante Aragoneses

Voz 3 38:32 en todo caso a Celia tendría que está haciendo el y se yo creo que una cosa que sí yo ya te digo

Voz 13 38:41 sería que lo de condenar las actitudes de de de cómicos

Voz 1704 38:46 nada pues es una forma de ser a veces de los cómicos en plan de dices pues pues se prevé que has hecho lo a mí no me lleva ahí tenéis una tarea tan malo pues y que estáis ahí no voy a traducir el a veces no lo voy a apuntar el agua apunta no

Voz 3 39:03 esto no

Voz 1704 39:03 la mañana bueno no creo el bien feminista eh

Voz 2 39:08 mira que suele decirse adiós

Voz 1704 39:15 el aleteo aleteo de que venga

Voz 3 39:20 la Liga otra vez un gol

Voz 1704 39:22 en casa nunca partidos

Voz 4 39:28 latinoamérica ha venido a España ahí también lo de Europa

Voz 3 39:32 pues para el verano que se venga Ernesto y lo comentamos un poquito todo esto con el que se ha acabado ya Joaquín Reyes y la cima te sientes mejor persona después de esta charla

Voz 1704 39:39 hombre ha habido un viaje vital reído llorado yo también con con una survival con Britney Spears recordar que si Britney gustar más sobrevivió al dos mil siete vosotros y vosotras podéis con todo venga gracias Joaquín

Voz 1704 40:02 en la Cadena Ser

Voz 27 40:10 es que en Cheste no

Voz 26 41:34 seguimos haciéndonos sexto

Voz 4 41:36 emplazamos una figura de autoridad masculina con otra hice diferenció de cualquier tío que te dice que Teherán más rica más guapa o más segura si le dejas tomar las decisiones tengo que

Voz 10 41:46 Eric Gen realiza a quién soy no esperará a que venga algún nombre me lo diga yo necesito unos días libres que te descomponer suelta lo que corresponda

Voz 3 42:00 para que las mujeres nos inspiren tenemos que conocer su historia siempre ha habido profesiones que nos han sido vetadas pero algunas como Mencía de Calderón y Sanabria se saltaron las reglas sociales incumplieron su vocación la demencia Calderón fue participar en la conquista de América obra Così fan muy a mano muy de venga que que bueno me va a poner ni un pero punto nos lo cuenta nuestra compañera Henar Álvarez

Voz 29 42:26 de que sí que Cristóbal

Voz 10 42:28 Colón Hernán Cortés Núñez de Balboa toda esta gente eran machos muy machos muy valientes y todo lo que tú quieras pero que también hubo mujeres implicadas en la conquista de América que queremos cobrar lo mismo que ellos eso sí está clarísimo osado harapos hemos aprendido vivirse vosotros también por supuesto las mujeres no teníamos pero pitidos era adelantadas es decir liderar expediciones así que cuando el marido de Mencía de Calderón y Sanabria falleció unos días antes de embarcarse hacia las Américas ella consiguió que le adjudicase en la misión a su hijo y se hizo con los mandos donde se ponga ningún chucho todo lo demás su tripulación también contaba con muchísimas mujeres algo que no era nada habitual doncellas casadas solteras dispuestas a vivir las vidas que esperaban al otro lado del océano fue Mencía quién llevó a las Américas a las primeras ochenta mujeres españolas rodeado de Tías tu santo de la Armada de Sanabria partió de Sanlúcar el diez de abril de mil quinientos cincuenta soportaron muchísimas penurias desde la peste falta de alimentos tempestades que ocasionaron graves daños del navío y el ataque de corsarios franceses Mencía llegó a negociar con ellos su rendición haciéndoles prometer que respetarían a las mujeres que viajaban con ella ni abusar de ellas ni las venderían como esclavas a esta hora se tiene la cuatro años después el dieciséis de diciembre de mil quinientos cincuenta y cuatro alcanzaron tierra y llegaron a la isla de Santa Catalina no fue un viaje nada fácil las múltiples penurias que sufrieron a bordo el para una Mencía Calderón la vida de su hija pequeña idea otro hijo pero para que veamos Arsenal

Voz 3 43:54 todos somos valientes

Voz 10 43:56 están mujeres lo que era poco después retomaron el viaje hasta Asunción cuando llegaron se enteraron de que el Rey Carlos Quinto las había dado por muertas ya había entregado el gobierno de la colonia a Domingo Martínez de Irala no podrá negarse que Mencía de Calderón y Sanabria fue una mujer con los ovarios cuadrado a disfrutar

Voz 27 44:13 sí

Voz 3 44:18 no en las chicas en la Cadena SER estar embarazada es muy bonito y tal pero yo no recuerdo tanto la imagen de mí misma tomando una infusión ya acariciándome la tripa con ilusión como los calambres en las ingles las náuseas odiar a todo el mundo y no tener autonomía además de

Voz 1490 44:34 cinco minutos porque me hacía bis estar embarazada en Navidad es una movida muy fuerte lo sabe Lorena Castell

Voz 2 44:46 sí

Voz 4 44:47 sí bueno está embarazada de Navidad tiene muchas cosas buenas y luego tiene muchas cosas malas porque claro tiene cosas buenas por ejemplo no tienes tanto líquido de repente

Voz 3 44:55 Dick Cheney claro no tiene tantísimo

Voz 4 44:58 calor está muy bien o no porque a veros a la temperatura no es lo mismo que sufrir un embarazo en verano es verdad no nos podemos comparar malo pues hombre que claro que de repente te pillas un constipado algunas cositas así que estando embarazada no puedes tomar antibióticos un tremendo coñazo pero bueno

Voz 3 45:15 a este país tampoco te tienes que automedicarse a lo loco Lorena

Voz 4 45:18 tan buena parte biológico

Voz 3 45:21 sí paga antibiótico bueno antes yo diría más tinta

Voz 4 45:23 la cita bueno la historia es a mí me hizo muchísima gracia cuando la gente Hayes que tienes que disfrutar este momento tienes que estar tranquila tienes que estar con tu bebé conectada yo ahora mismo estoy seis meses y estoy conectada porque este señor yo noto que está aquí dentro

Voz 3 45:39 sabemos que estaba vivo hoy estoy se mueve

Voz 4 45:41 es una maravilla pero todavía no existe ese momento en el que yo pues me apetezca hablar con él dirigirme a él yo supongo que tiene que todavía moverse un poco más hay que ir contra ese momento pero luego hay muchos topicazos de embarazada que yo no lo entiendo por ejemplo os voy a decir cositas que la gente de va comentando no permanecer en la cama va todo el día hombre abejas embarazadas pero no tienes ningún problema de movilidad te quiere decir pues pasa el día también en una terraza con tus amigos puedes pasa el día también hinchas en una discoteca claro yo por ejemplo me cogió por ejemplo yo por ejemplo a pincho tengo bolos y a lo mejor pues pincha y media de la mañana a las tres de la mañana yo puedo hacerlo

Voz 3 46:22 exactamente al día siguiente que no me llame nadie

Voz 2 46:25 el tenía en la camita

Voz 4 46:27 la cama pero es que la cama tampoco puedes estar porque tienes mogollón de Dolores si la gente no te cuenta que cuando estás embarazada los órganos para hacerle hueco a esta persona que está creciendo dentro de los serranos se tienen que reubicar los órganos que se van para atrás no se va para arriba entonces tu estómago cara Betis más pequeño tu vejiga cada vez es más pequeña puedes comer cada vez menos

Voz 3 46:49 te has ido quedando claro de repente su vecino

Voz 4 46:52 cinco escaleras y te das cuenta que estas hace unos sonidos muy extraños SATE

Voz 1704 46:58 poesía que la poesía

Voz 2 47:01 que a las otra vez que no otra vez somos ido

Voz 4 47:03 añadas dicen que hay que ser un poco egoísta que hay que pensar en una misma hombre yo intento pensar en mí misma todos los días porque es verdad que nadie va a mirar partí como como miras tú tú te tienes que tomar tus tiempos decir que sí a un plan espontáneo

Voz 3 47:18 pero la bajen que no lo voy a decir porque porque esto no

Voz 2 47:25 pero la debería cerrar

Voz 4 47:27 dice el salir a tomar algo sin alcohol claro cuando todo el mundo sabe que no pasaría nada si de repente tu embarazada te quieres tomar una cerveza o un vino no pasaría absolutamente

Voz 3 47:37 nada bueno a mí no me dedica no es la ginecóloga Amanda voy no

Voz 4 47:41 tras yo sinceramente no tengo la necesidad pero supongo que a lo mejor hay gente que de repente está con su pareja el apetece tomarse una copa de vino y un día tampoco pasaría nada no te lo recomiendan que obviamente cada vez que sales te tomes algo luego cada

Voz 3 47:54 Lorena dice muchas cosas locas que no sabemos si esto es cierto

Voz 2 47:57 que a mí me encanta

Voz 4 48:00 a ver yo yo yo por ejemplo no no me apetece pero porque yo es que no suelo tomar osea no soy una persona de tomar cañas todos los días ni nada de eso entonces a mí por ejemplo Mi cuerpo pues no me pide estar con unos amigos yerros veinte a a tomar un Benito pues a Messi ante

Voz 2 48:17 esto no

Voz 4 48:20 yo tengo amigas que a lo mejor un día han salido y un día se han tomado un vino ha pasado nada no hacerlo durante todas las semanas pero un día especial se lo han permitido el after posee agua

Voz 3 48:30 el caso de After agua

Voz 4 48:33 dicen disfrutar las noches con tu pareja porque luego eso se acaba porque cuando ya hay un Bale llorando todas las la yo digo hombre madres modernas que de repente se puede llamar a una Babysitter de repente se puede llamar a una amiga no se puede llamar a tu familia que se queden con el niño no pasaría nada no hace falta que hacen al lado mirar yo pensaba que iba a acabar todo el toda mi vida todo era como que no te lo vas a poder acaba de la serie que luego no vas a poder entrar un pase contra amigas que luego se puede claro dicen aprovecha para dormir largo y tendido porque cuando nazca el bebé ya no podrás señoras otra vez hemos ido engaña yo soy una persona que me considero una marmota he dormido siempre súper bien sea en plan ruido diez horas yo me he levantado vamos ni preocupada que eso las once pues las once muy bien está y sin embargo ahora hay un reloj biológico que a partir de las cinco de la mañana a mi cuerpo se activa pero como pero así al toque osea da igual cinco y diez yo ya estoy como como gato cuál es el plan y claro yo digo me elevan a la hija tuya a menudo perezoso pues nada al sofá hizo un poquito de haberla series a leerte algo así hasta que te aburra y te vuelvas a dormir otra vez otro rato osea que tu cuerpo y se va preparando desde antes no gente por estar embarazada no miras a tu tripa te sientes feliz sí hombre yo me siento súper feliz de hecho me parece un una cosa maravillosa pero lo que siempre nos venden meses aparte maravillosa no es la la otra parte decir oye que no pasa nada que está muy guay porque tú lo has elegido pero que hay muchas cositas que igualó a cinco no me gusta tanto todos los días no es no hay nada que yo no lo he medido que es que si por lo menos fuese a las siete y media pues yo cojo ya en activo voy a gimnasio a cinco dónde vas te voy a Aimar

Voz 11 50:20 mira hay un dicho en Murcia que dice

Voz 3 50:22 corre más no me voy a acuerda del dicho corre más de una preñada que un cuando ya tienes el hijo no me acuerdo como si el día de mañana estos que Xavier pero te has churrerías brillar

Voz 11 50:34 permite es imposible estar peor de lo que estoy luego se está peor Lorena

Voz 2 50:39 cuando ya lo hace chiqueros

Voz 1490 50:41 la bossa es pedales trepidantes de bebé luego nos dice

Voz 4 50:46 Arguedas atracciones divierte con los amigos antes selfie

Voz 2 50:52 perdona

Voz 4 50:53 los señores que ha escrito esto o la que has escrito esto yo al Parque atracciones voy a montar me pues su boquita de La noria haya cosas de Acción Solidaria no voy a ver como los demás están divirtiendo para eso yo me quedo en mi casa todo el día tirarla como me recomendó

Voz 3 51:07 han cerrado porque se les acababa el tiempo pos mira a vez que disfruta muchísimo de tu embarazo que es maravilloso pero yo no tengo ya lo tiene sin tener aún ser moviéndose dentro de de de

Voz 4 51:24 él o de ella yo creo que muchos chicos elegirían la experiencia que es

Voz 3 51:28 sí la verdad éxito no ahora que tiene sus

Voz 4 51:31 citas de contradicción

Voz 3 51:33 el tanto encontráis galante ponnos todos los Escarlata suyo

Voz 3 51:53 amigas y amigos del feminismo y la risa esto se acaba aquí y creo que no volvemos hasta dos mil diecinueve no hemos dicho que era lo de va a ver un fin de semana sin fútbol si volveremos muy fuerte ahí no acabamos de estar pero no nos vamos nunca seguimos en todas las redes posibles estuvo allí o las calles perdón

Voz 4 52:11 en marzo las calles arroba chicas es nuestro Twitter nuestro a las chicas en la SER Facebook las chicas en la SER

Voz 11 52:20 hilos pues por ejemplo proponer e nacimiento feminista nosotras hemos pensado pues como vamos a hacer nuestro belén feminista este año pues Madonna de Virgen Beyoncé San José Rosalía de niño Gené gusta pues una propuesta así que los mandáis el deseo para dos mil diecinueve crear un ejército imperial feminista que Marta Ortega no regalen los Filippo

Voz 2 52:39 pero soy feliz año nuevo adiós

