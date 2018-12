De lo bueno lo mejor (29/12/2018) Una Navidad en familia sin renunciar al humor

Voz 1 00:00 mire ahora

Voz 1136 00:37 hola bienvenida así bienvenidos a una nueva entrega de de lo bueno lo mejor con este tono tan entrañable y familiar amoroso que lo inunda todo en estas fechas verdad aunque la verdad empieza a ponerse cuesta arriba esto de ponerse en el escaparate con un programa de humor

Voz 1029 00:56 ha dicho humor veinte euros

Voz 1136 00:59 perdón perdón no quería pronunciar la palabra que todo lo irrita en España ultimamente pero entiendan que presentar un programa plagado de gags de monólogos

Voz 1029 01:11 doble penalización ha dicho y ha dicho monólogo cuarenta

Voz 1136 01:18 euros vale vale vale vale se me ha escapado Jo vaya tela esto no haber ponen de tiro bueno y aquí venimos cargados de buen rollo sin ánimo de molestar a nadie dispuestos a repasar la vida buscando ejercitar los músculos faciales de la mano de unos payasos

Voz 1029 01:33 lo ha dicho payaso veinte euros cómicos ha dicho cómico veinte euros Un programa jocoso defina jocoso

Voz 1136 01:48 oye mira perdóname los cien euros te lo cuento Sieso que eres un si eso lo siento esto es desacato pasando su caso

Voz 2 01:59 fiscalía y abandone la radio

Voz 3 02:02 también te digo que lo bueno de este programa es que los oyentes son mejores que nosotros con lo cual bueno no todas eh no ya lo sé que sí los hay que no pero ya no están en los que eran malos el hay otra cadena

Voz 4 02:13 esta vi en contar con una programación que tiene el mejor plantel de humoristas del país pero tenerlos a todos juntos y comprimidos en un ahora está ahí

Voz 2 02:22 por igual es mejor también es verdad aquí comienza lo bueno el zapping de humor de la Cadena SER

Voz 1136 02:32 es lo mejor de estas fiestas las luces los regalos es mazapán no no no es la familia bueno en los amigos vale también los compañeros de trabajo y esas comidas generosas para confraternizar y hacerle trajes a todo el mundo aunque estén al lado por cierto cuando es la comida del tipo de Antena no ha dicho nada al jefe todavía

Voz 2 02:55 todos sabemos

Voz 1029 02:57 que una madre pide una madre pide pide pide menos que un cactus que nunca quieren nada para él

Voz 1353 03:05 es todo es para los demás reparten el pollo se quedan con los peores trozos una madre dice Tomaz vosotros el muslo y las pechugas que a mí lo que me gustan son el pico

Voz 5 03:15 los ojos aquí

Voz 1353 03:18 sí porque las madres son seres de luz criaturas celestiales casi divinas la única criatura que hasta cuando se equivoca tiene razón eso es una madre criaturas hechas de amor de cariño y ternura todo ello amasado y templado en el enigmático fuego del infierno por qué piden poco pero cuando piden es imposible decirles que no son técnicas de manipulación avanzada ponen voce cita de madre ojitos de madre manitas de madre it te en cosas como no me acompañaría

Voz 5 03:54 pan que yo sola no puedo o

Voz 1353 03:57 no me sintonizar los canales de la tele que yo no los entiendo cómo vas a decir que no si te está diciendo no me sintonizar los canales de la tele a mí que te lleve nueve meses dentro de mis entrañas quite parir con dolor de esa forma de mirar esa forma de agarrar te las manos y no hay una palabra que dé nombre a esa forma que tiene en las madres de pedir las cosas y a la que es imposible negarse cómo podemos llamar a esa solicitud materna a la que nos sometemos de modo inexorable yo propongo manipulación

Voz 0155 04:38 malísima son isla definición quedaría tal que así

Voz 6 04:45 ah sí

Voz 7 04:48 el a mami

Voz 0155 04:53 forma que tienen las madres de extender una solicitud a la que es imposible negarse estrategia de madre para ablandar corazones y lograr un objetivo absolutamente

Voz 2 05:05 merecido chantaje materno filial eso es malo

Voz 8 05:14 y y

Voz 2 05:17 los días familiares para compartir

Voz 1136 05:19 no para recordar de la madre con ojitos de madre y cita de madre madre Radio

Voz 9 05:28 voz de de auto lesión nada que se acaba que me me ha gustado lesionado pero ello con un chico de cocina me acabo de acuchillarla brazos piernas pero Elvira porque pues por qué me sentía culpable de de tener tanta suerte me la vida yendo oyentes de la radio pertenecían va a esta gran familia de invisible es casi repugnante tener tanta suerte como tiene entonces a modo de mecanismo que

Voz 10 06:07 el actor yo me he dicho Elvira te vas acuchillarla

Voz 9 06:10 de hecho me me acabo de acuchillar pierna algo se se esforzó por todo el máximo máximo no grito no gritó de dolor que llevo unas señoras forma parte de un colectivo

Voz 11 06:32 no me equivoco indie siempre de la yo eso es clara

Voz 12 06:37 sí señor sin porque ya no eres Blas simplemente de Oviedo no soy algo más que eso es miembro de no de la familia de la radio

Voz 9 06:47 no somos un colectivo que si yo fuera

Voz 11 06:50 simplemente el Blas de Oviedo

Voz 12 06:52 a la mierda a Blas de Oviedo en tanto que Blas de Oviedo ya ves nada eres uno más de nosotros no y eso

Voz 13 07:02 eso eso me llena de gozo no

Voz 11 07:05 implica o lo otro

Voz 14 07:07 a mí me siento conectado con un grupo mayor examen asunto representados no viaje no pues si eso no soy la mierda de ser la exacto las Gonzales novia me Gonzales

Voz 12 07:21 vaya vaya puta mierda mierda exactamente no quería decir yo bueno pero da igual quién lo diga toda la verdad es la verdad y Esteban bienvenida

Voz 11 07:34 mil vida cien mil vidas que vivir hay un millón de vidas no podía

Voz 15 07:40 alguna vez con lo que el

Voz 11 07:42 no flota por el colectivo invisible de Oriente Medio

Voz 14 07:48 pero te puedo decir una cosa que te quiero

Voz 12 07:54 no te conozco pero te quiero sabes por qué porque eres oyente de la Cadena SER

Voz 16 08:03 pobre

Voz 0155 08:07 quiero yo y te queremos todos los que trabajamos aquí Pepa Bueno Francino todos saber lo que hace Francino cuando se levanta cada mañana antes de vestirse se rodilla al pie de su cama y reza yo rezo por cada uno de vosotros los oyentes de la radio y con un látigo se golpea la espalda

Voz 12 08:28 como él no sabe cómo un nazareno sí porque somos no

Voz 0155 08:32 estaremos de la radio se golpea Francino la espalda diciendo no merezco el privilegio de hablar a unos oyentes tan maravillosos

Voz 11 08:42 somos nosotros los que no no no

Voz 0155 08:44 ya sí está Francino dándose latigazos cuatro horas cada mañana usar es la espalda que tiene Francino tú sabes cómo tienen las

Voz 12 08:52 Alda destrozada de lo que os quiere de lo que os queremos

Voz 17 08:59 pero nada más

Voz 0155 09:02 tú sabes por qué Gabilondo dejó de presentar el Hoy por hoy

Voz 12 09:07 por la espalda por respalda porque no podía más de tanto sacrificarse por vosotros y Francino va por el mismo camino

Voz 2 09:27 de lo bueno

Voz 1136 09:30 por cierto la Familia de la SER especialmente los que habitamos las habitaciones dedicadas al humor estamos de enhorabuena la vida moderna uno de los tres espacios de la marca o My Lol destacas acaba de ganar el Premio Ondas dos mil dieciocho y otro de los componentes de Oh My Lol Juan Carlos Ortega fue el maestro de ceremonias

Voz 0470 09:54 felicidades felicidades felicidades en no te preocupes nunca supe rápido no vamos a dar nada de eso vamos a reivindicar la comedia presión y nada por ni en nada no te preocupes creemos que la mejor forma de hacerlo es hace mil sites quedaría con con todo lo que surja por delante hacer el rito sordo a ir ya si queríamos hacerlo muy rápido el queremos agradecer a la SER por permitirnos hacer esta esta locura durante todos estos años al al equipo sí a Pedro lucha a la gente de la extinta República de Moder Donner ya ya tutor Iglesias apuntó y ahora llorar dejo con un pequeño discurso de agradecimiento que han preparado Ignatius y su intérprete de Jones

Voz 2 10:37 llevárselo

Voz 18 10:48 voy a la comedia no salvó la vida

Voz 19 10:57 paz

Voz 2 11:01 iba al rais

Voz 1136 11:05 una gala en la que mandó el humor en la que pasaron muchas cosas como ese oyente que llamó en directo para dedicar un poema al abono de sus

Voz 2 11:14 María José

Voz 11 11:17 Jose adoro tu mirada porque es dulce y pura adoro tus ojos porque son como entre ellas en el cielo que tu boca es como una fruta prohibida que yo anhelo tus brazos muy Jose como tallo la bola delicados y bello tu son son suaves cual melocotón tanto tu piel son como troncos la de Dhul con pestañas como hilos de algodón divino y tus cejas tus cejas Marie Jose se asemejan a pinceladas Der mejor pintor tu carácter carácter voces cual todo menos el delicadísimo

Voz 0470 12:12 pre le dedica Dixon orientando

Voz 11 12:15 dedica les toma prestado el término suave porque tiene un canal en el marido te lo digo de corazón Morejón José éticamente es discutible como como Shelby tengan mucho que ver era parecida a una chica como los vuestros Lubanga una parte yo hombre tenía era bonita pero eres una hija de puta

Voz 21 12:47 adiós

Voz 1136 12:52 toda celebración en estas fechas ya sea con la familia con los compañeros o con los amigos termina con un momento sinceridad un momento que a veces nos complica la vida al día siguiente más de lo imaginado no son imborrables esos instantes de exaltación de la amistad que nos llevan a reconocer en público detalles de nosotros mismos que tienden al olvido por ejemplo cómo éramos de niños a menudo hay que ser muy valientes para contarlo hablemos de las personas que fuimos

Voz 22 13:21 recuerdas

Voz 5 13:24 Juan Ignacio Mora que el niño en Canarias vamos a hablar de más bonito personas es bonito como era que el niño que con siete ocho años correteaba por el Médano la cal Pedro Ruiz me acuerdo puede un niño gordo eh estaba ya gordo gordo pero pero feliz muy feliz feliz muy feliz recuerda con felicidad aquella época recuerdo que estaba gordo tenía

Voz 0057 13:51 eh tenía miopía paseaba solo

Voz 5 13:54 pues la playa solo muy solo muy me iba alejando del pueblo y bueno lo que hablamos el otro día me acuerdo de esas revistas porno rotas Detrás de las dunas a te ibas con realiza porno llevada a buscar una cosa muy de nuestra generará rastrea David que tú no lo has vivido tú

Voz 23 14:16 encontrarte a lo mejor una revista arrancadas por la calle porno en alemán

Voz 5 14:20 es verdad no lo has vivido y sin embargo nuestra generación se intenta recomponer eso exacto salir del Médano recomponer revistas porno tu de niña me acuerdo Un verano en concreto escayolado que parte el brazo bueno esos pero debido a esto otro no la idea esa manera claro si va añadiendo una disfunción calidad sobre otra la obesidad la miopía el verdadero brazo roto hiciste

Voz 23 14:47 claro como era verano tuvieron que poner la cosa la como la bolsa de basura

Voz 5 14:51 sí sí sí me la ponía que te lata se por encima del codo con el que se mete un poco de agua secuela claro luego eso huele a perro Excalibur sudado casi si se marque Marqués de de esa manera marcó el mejor gol de mi vida en escayola jugando a fútbol con la mal con la mano salí con la mano escayolada con el brazo escayolado si es jugar ese partido no quería perderme me acuerdo que me llegó un balonazo pero no era un se un darle en la cara era aún un balón la para para él yo salte

Voz 1623 15:26 la evitar que me dieran la que bastante parejo en el pecho de casualidad porque estaba viendo un balonazo en la cara por qué no te por agachar te lo habitual lo que me dio fue saltar lo que hice fue un control de pecho

Voz 24 15:39 es impresionante no hay tiene un pecho mullido sí

Voz 1623 15:42 ido por eso me acuerdo que di la vuelta

Voz 0155 15:45 la enganchó de volea

Voz 1623 15:47 de hecho me doy la vuelta con el vaso enganchó una volea que entre aportó el póster legal el juez Fernando Moner Elíseos delicioso calidad y claro puesta como el héroe de héroes de la épica de ésta con el brazo escayolado

Voz 0470 16:02 pero dentro de momento te tuviera un recuerdo muy bonito estaría en el entre los tres momentos más bonito de tu vida bueno a lo mejor entre los tres no pero entre los bienes

Voz 2 16:11 es justo digo que presentemos la prueba

Voz 1610 16:14 en la nueva temporada las novedades que presenta una familia corriente española como la que representa el señor Miguel señor Miguel buenas tardes

Voz 25 16:21 hola buenas tardes ubicada al miembro miembro de la fama

Voz 1610 16:23 días Sánchez Pujalte de Soria verdad Farias

Voz 25 16:26 tarde Soria de ADC capital si a ver

Voz 26 16:32 eso es difícil distinguir lo que es capital no pero yo ya sé que esto de la capital

Voz 1610 16:37 Caritas aquí el amigo Miguel quiere presentarnos las novedades para la próxima temporada de su familia

Voz 25 16:42 en el caso de los Sánchez

Voz 1610 16:45 a tu familia cambios en realidades que salga

Voz 25 16:48 por ejemplo mi hija de dieciséis años pasa a ser la casa de familia de lo que es la línea eléctrica la línea editorial de familias

Voz 1610 17:01 la línea editorial La marcará tu hija de dieciséis años

Voz 25 17:05 comenzamos la familia mira te cuenta Sara era más bastante conservador sí

Voz 26 17:11 pero bueno ahora está en su mano lo que lo que opinamos está Familia por eso confiamos que se cruza por ejemplo con Laguna aunque con algún vecino que está en contra de la inmigración que tenga en cuenta que yo a lo mejor yo ya sí ya estoy a favor

Voz 1610 17:23 tú Lacy osea significa que tu antes no estabas a favor de la inmigración no

Voz 26 17:27 cuando yo marcaba la línea editorial de la Familia estamos en contra de me gran

Voz 25 17:31 esto que pasa más repartidor de butano dejó de ser padre Familia por desempeñar una tarea bastante satélites se desvincula como decís vosotros bastante más atrás la domar

Voz 1610 18:04 a mi hija

Voz 25 18:06 abierto a daños a nadie pasa a desempeñar tareas más de lo que viene a ser chófer llevar a mi mujer a tropas y el centro de dicho gestione gestiones gestiona Caixa de la familia

Voz 1610 18:21 vale eso será tu hijo de doce años que presentar las novedades la familia Sánchez Pujalte no pues muchísimas

Voz 26 18:27 el Grec escuchar los nuevos jingels de la familia ajena a los bares musicales

Voz 1610 18:31 separadores musical es cierto hoy nuevas sintonías venga vamos a escuchar venga

Voz 2 18:40 los Sánchez Pujalte Un paso por delante

Voz 27 18:54 vaya

Voz 13 18:54 ah sí

Voz 1610 18:57 poniendo la música pero oye muy bien muchísimas gracias

Voz 2 19:19 bueno

Voz 1136 19:19 la idea vitoreado somos un programa dedicado al humor pero nos encanta estar bien informado esto es la Cadena Ser tenemos noticias para todos o casi para todos conectamos con la redacción de El Mundo Today noticias para pensar y sonríe

Voz 29 19:37 la reina de blancas y el Rey de negras enciendan el primer peón mulato

Voz 1981 19:42 un padre en la exposición de dibujos de su hijo de cinco años se pasa el rato diciendo es sólo podría hacer mi hijo de cinco años el Reina Sofía muy interesado en la criatura para llenar su programación de este año la reina Sofía atacada por un oso panda al intentar fotografiarse con su

Voz 13 19:58 a unas horas más tarde la reina hilos han aparecido junto ha sido una foto para acallar las críticas

Voz 1981 20:04 sorprenden a la Reina Letizia haciendo pintadas en el Museo Reina Sofía y me he sido Joyce de Banksy ha asegurado un hijo de padres anti vacunas se ve obligado a pincharse a escondidas se pierde el nacimiento de su hijo intentando sacar una chocolatina de la máquina de venden del hospital de la vida

Voz 0230 20:23 aquí yo emoción adelantado con el texto en la mano tras horas empujando fuerte mientras tanto el técnico de la máquina ayudaba a su mujer a dar a luz

Voz 1981 20:32 las recomendaciones de un amigo para que sus colegas vean en Westworld suenan cada vez más amenazantes y peligro

Voz 0230 20:38 esas Si yo fuera vosotros en fin sabría elegir bien lo que me conviene a mí a mi familia ha dicho mirando a sus amigos fijamente no quiero ser pesado y no lo diré más pero sería una pena que no me hiciera escaso sus amigos le han dicho que se pondrán al día con la serie este mismo fin de semana pero que necesitan por favor un poco más de tiempo

Voz 1981 20:56 por contra un camión de mudanzas para poder llevar al parque todo lo que necesita su hijo

Voz 1610 21:03 cuéntanos tu ex que no quería hijos dará a luz en junio el embarazo está yendo muy bien y el padre tu mejor amigo por el que se suponía que no se sentía atraída ya está pensando en la parejita

Voz 1981 21:15 los conductores borrachos tendrán que llevar una placa verde con una ve en la luna trasera del coche

Voz 13 21:21 la DGT estudia que tengan un carril propio que haga eh

Voz 1309 21:24 como cada año los planetas del Sistema Solar comiencen a orbitar alrededor de Vigo tras el encendido de las luces de Navidad tenemos esto de este planeta ha dicho el alcalde de la ciudad

Voz 30 21:38 Dios Señor pregona señala Cangas comprando comida Salgado cien para comer ellos compiten al rato nos fallan con el cazo

Voz 5 21:58 gracias José Mota por darme a la acción de maldad en socorro es un maestro de la inglesa espectáculo que puedo esperar cualquier cosa una vez iniciado esta batalla contra el drama tiempo porque le voy a comunicar a José Mota el plan que tengo a lo hacen ahora plan que tengo no sólo le voy a mandar a José Mota a recoger el Emmy sino que les voy a mandar a José Mota a recoger a mi hijo al colegio

Voz 1623 22:26 la quinientos veintitrés voy a mandar a José Mota a recoger a mi es Falco me voy a pagar un vuelo a Nueva York el lunes diecinueve de noviembre para que el record Lemmy en mi nombre en la ceremonia voy a ser que mi hijo vea todo eso hacer que mi hijo pase la tarde con José Mota que es el colegio que se lo pasen bien

Voz 26 22:50 el luego por la noche el veo por la tele

Voz 1623 22:53 mi hijo no le voy a decir nada mi hijo durante años hizo el lecho de muerte cuando me esté despidiendo de me voy a sacar el tema hasta aquel día que tú consideras que es el mejor dicho cuando tenía nueve años y José Mota que fue a recoger a pasar la tarde contigo y luego por la tarde relevistas el

Voz 31 23:24 yo yo tenía Levy Kozlov

Voz 0470 23:35 un aplauso

Voz 32 23:54 eh

Voz 33 24:05 huy puedo eh eso

Voz 3 25:31 no

Voz 33 25:45 eh

Voz 1136 25:57 ahí momento del año en el que las familias son puestas a prueba de fuerza al modo de la Unión Europea con los bancos se produce cuando tiene lugar esa terrible disfunción orgánica entre las vacaciones de los coles y las de los trabajos de los padres y madres es entonces cuando surge el dilema qué hacer con los niños especialistas ha conseguido contactar con un oyente que nos da toda una lección organizativa un mapa complejo pero que rebosa de cordialidad

Voz 1029 26:25 Lilia Highland familia qué haríamos sin ella

Voz 1610 26:29 qué hacemos con los niños en esta época cae en la que ellos ya han acabado la escuela pero los padres siguen trabajando esta época pre vacacional no tenemos ya a un oyente que no quiere explicar su testimonio el relato eso aventuras hola buenas tardes

Voz 25 26:41 hola muy buenas tardes en Londres bueno tarda lamentaron como buenas tardes

Voz 1610 26:45 no te puedo apuntar su nombre Julián San Remo Julián

Voz 25 26:48 pondremos y además del Madrid de los Austrias Vallecas

Voz 1610 26:51 eso es lo conozco bien pues cuéntanos use Julián tú tienes dos hijos verdad

Voz 26 26:57 Che el pequeño que tiene ocho años y bueno se comporta como si tuviera tres a pequeña que tiene se comporta como si tuviera veintiocho

Voz 1610 27:05 Tica siempre a favor madurar muchísimo antes y además en edades muy difíciles igual que tu mujer y tú estas semanas de de de de limbo infernal

Voz 26 27:14 bueno lo típico no voy a ninguna sospecha verlo verlo sólo dejamos a Mis padres que los niños se quedan con los abuelos nosotros Jamis padre padres todavía

Voz 25 27:26 nos han jubilado de Santa Fe ello no se pueden ocupar

Voz 26 27:28 a mí lo que hacen es por la mañana no sólo eso llevara a mis tíos

Voz 25 27:34 a sus cuñados de quién claro son ellos los que los niños se quedan con sus tíos abuelos

Voz 26 27:40 por parte de padre abuelo por Kutxa por parte de mucho entonces por parte de madre

Voz 25 27:46 se quedan conmigo durante el día porque ya se para

Voz 26 27:48 Sony también a cabo la escuela

Voz 25 27:52 sus tíos por parte de madre sitios políticos sus tíos políticos se hacen cargo de durante el día cuidan de Di

Voz 26 27:59 en torno a mediodía que mi mujer sale de trabajo la paso a buscar su abuela Burgos que soltera telegramas llega a casa hasta la noche tras noche y es mi padre el que coge el coche somos hurgamos Carles

Voz 25 28:10 José a su mujer se queda con sus padres padres madres y a mí por la tarde

Voz 26 28:15 me siguieran con mis abuelos Costa lo bisabuela

Voz 25 28:18 sí a mi casa hasta que mis padres que Jean

Voz 26 28:20 ya han salido que están en edad de trabajar van a buscar a mis hijos a casa de su tío paterno lo plena casa entonces mi hijo me dan de cenar y me ponen

Voz 25 28:29 sus hijos a ustedes si donde duermen sus hijos no tengo tan

Voz 1610 28:33 no están ahí estuve estar ahí a todo esto su mujer está estaba en casa de sus padres después de que buscara Burgos acaso eso

Voz 26 28:40 eso sí cuando yo ya estoy durmiendo a Mis hijos va a saber dónde está mi suegra paterna para llevarlo a residir

Voz 25 28:47 sitios paternos si los se jacta no entiendo y su mujer donde duerme

Voz 26 28:58 creo que Bermejo motel de carretera mi mujer cerca baja medio día en Bruselas es diseñadora de coles iraquí así ligaba acercar al aeropuerto

Voz 1610 29:06 lógico lógico que estresado vacaciones que hacéis más sencillitas las cosas

Voz 25 29:12 sí si pasamos apático

Voz 0230 29:18 la frase del día del nuevo presidente mexicano presidente electo Andrés Manuel López Obrador que anuncia sus intenciones sin mucho miramiento dice la lucha contra la corrupción pero con muchos detalles vamos a escuchar a López Obrador objetivos el nuevo Gobierno

Voz 34 29:31 erradicar la corrupción y la impunidad será la misión principal del nuevo Gobierno

Voz 0230 29:39 hasta aquí parece una declaración convencional pero añade sobre aviso

Voz 7 29:44 no hay engaño no hay engaño

Voz 0230 29:48 y por qué dice esto porque comienza denunciara los avisados a quién incluye a los compañeros de lucha incluso

Voz 35 29:55 los compañeros de lucha a los funcionarios funcionarios a los amigos a los amigos y los familiares ya los familiares todo

Voz 0230 30:07 los que estuvieron en la última cena de Navidad de López Obrador hay estar ahora con el culo apretado

Voz 12 30:18 mira arcano segunda aparición palabra clave boda

Voz 2 30:25 la palabra es bola Francino no me jodas

Voz 36 30:29 por qué no con estas palabras agobia porque resulta un argentino me quitó a mi novia y me quedé metió solo metido

Voz 1623 30:34 por qué falla un argentino seguro que me ganó

Voz 36 30:37 harías hiciera una batalla pero un argentino me suelta argumentos cuando se hip hop y no sé si es más fácil suelo las lágrimas de Feijóo

Voz 1136 30:53 en los encuentros navideños es que hay algo tan tierno como esas fotos de gatitos que lo inundan todo son los abuelos posando con

Voz 0155 31:00 todos los comensales aunque no sea hablen o no se llamen durante todo el año

Voz 1136 31:04 ya Jos viviendo a veces sin límite sin respeto al calendario vital en de lo bueno lo mejor segundo boletín informativo ahora ofrecido por los chicos de la vida moderna hay ya ellos entrañables ya jazz valencianas punto y aparte

Voz 13 31:19 tengo tengo una noticia que es que nos hemos comentado esto no se hace tres días una anciana valenciana se saca el carné de conducir a los ochenta y cuatro Carles Bravo aplauso para estamos ahí

Voz 1623 31:43 o con cuatro

Voz 13 31:47 el ochenta y cuatro ochenta y cuatro años con el carné ahí está ahí por ser pero dejarlo ahí ya llevaron por primera vez punto y final ella por primera vez en la vida moderna tengo dos noticias

Voz 0470 32:03 será en ciencia la otra esta noticia que contada de la anciana valenciana que joder a tope con esa ya ya ahí motorizada tengo una eso te hace cuatro días tengo otro de ayer

Voz 13 32:14 puede que estén relacionados la casualidad si te pones todo se puede relacionar es el efecto mariposa dice la anciana que se sacó el carné de conducir con ochenta y cuatro años se despeña pues que que la vida no no puede dar estas estas alegrías es que parece que es así una lo ha hecho pensando en el país

Voz 0470 32:43 claro antes de nada la a la muchacha a la señora no la pasa nada está en su casa sonando tan loco de que hubiese matado ir allí a la tumba real a volcar este da ya pero bueno Beatles del al paso clave no la señora está en su casa eh puto ya Jospin eh la falta de noticias que la noticia no tiene más osea podría no salir hacia el monólogo le ha faltado que comentábamos el otro día que dijesen se despeñó por un barranco con el coche atropellando al último límite de Doña

Voz 13 33:12 ya sí

Voz 25 33:13 ya ha caído sobre una Colombia una economía de osos

Voz 0470 33:16 anda en si ha matado a ocho y luego eh sal sale ya hablando

Voz 13 33:20 esto es la primera noticia antes de la tragedia eh

Voz 0470 33:22 el partido clase con los jóvenes pero yo me sentía una más la práctica fueron maravillosas la verdad es que no me costó nada aprender a conducir no venga hombre esto es que lo ya yo cuando se Flip Anson son la hostia aquí la vida ya ya a mí me pasaba cuando me mi abuela me enseñaba a cocinar hace unos años hace dos años me estaban siendo hijo así se hace un huevo frito y entonces se reía de mi habrá que te asaltan trabajamos ya pobre está caído del guindo yo al día siguiente la enseña ella hacer una hoja de Excel

Voz 13 33:53 para poner la Vega

Voz 0470 33:55 a dos más y sino ver que te tiembla pero abuela

Voz 13 33:59 hay que pone el ascenso

Voz 0470 34:01 luego ya hablando de la segunda noticia cuando a Ball cuando sale sale un barranco no es que haya saltado digamos de Petrópolis punto de barraca en un sitio normal

Voz 13 34:11 Sarkozy señaló ayer dijo yo creo que será por ahí

Voz 0470 34:13 pero dicen Trini que se llama Trini en nuestra nueva ídolo e viajaba este viernes Albanta su vehículo por la carretera que va de Alginet lo más en Palencia el coalición en la que vive cuando se ha salido de la carretera por causas que no han trascendido ya te la digo yo tiene ochenta y cuatro

Voz 13 34:27 son las causas pero esta foto es un misterio sin resolver

Voz 0470 34:32 yo me hasta aquí estaba dejó en la foto ya a ellos ampliándola pero una ganan por Magano poco porque el han entrevistado hace hoy a su casa talla digo bueno conducirá nunca te mujer dice la valenciana Trini Cebrián asegura que siete faltase con

Voz 13 34:48 perdona otra coche piensa seguir conduciendo a tomar por

Voz 2 35:07 ya que está

Voz 1136 35:08 hemos en el territorio abuelito dos qué pasa cuando en la reunión navideña de turno toca repasar en las ausencias

Voz 0057 35:14 hay una cosa que cuando se cuando tienes que explicárselo a los niños a la muerte tienes que explicárselo de alguna manera hay ellos tienen que entenderlo y es y es algo importante también para ellos sí y cuando cuando murió mi madre teníamos que niños que habían muerto la abuela y entonces eso explique lo explicamos a los tres pues mira yo eso encontré una manera que me me funcionó que decir mira igual que cuando naciste no estaba ahí y ahora estáis pues ella estaba ya no está casi tan festivo pero lo entendieran y yo note que dos lo habían entendido de los eso no hay que yo no reaccionó mucho y pensé malo porque yo creo que lo lo ha pillado en en verano fuimos al pueblo de vivía mi madre estoy en verano en casa de mi tío y etc etc entonces claro cuando acaba el verano hicimos nos vamos a ir volvemos a Barcelona Casa el pequeño dice haber haber yo no me quiero ir siempre de abuelas cuando mi mujer ya dijimos pues si no lo había entendido y entonces volvemos a explicarnos que no está dice no no está no está pero donde está sudando todo es que no sabemos dónde está porque nadie lo sabe donde está la gente que cree que está en un sitio pero no se aprueba no tenemos lo que pero la abuela el cuerpo de la abuela pues no ya no funciona digamos extraen un sitio que es el cementerio de llevar los cuerpos cuando no

Voz 38 36:43 vamos vamos a verlo muy claro

Voz 0057 36:48 eran las dos de la tarde saldremos de la piscina municipal pasar un día estupendo íbamos a comer digo venga vamos fuimos al al cementerio de Haifa

Voz 5 36:57 fuimos

Voz 0057 36:58 entonces vieron el donde está enterrada la abuela y ahí lloramos todo lo que fue pues el el el luto al protocolo qué más protocolo y entonces claro él que llevaba todo este tiempo sin entenderlo pues se pasó todo el día ya era todavía está eran hasta no sé qué y entonces pues pinta o hago Le gusta mucho pintar entonces se va a dormir y al día siguiente por la mañana está pintando ir cantando

Voz 38 37:31 modo herido está

Voz 2 37:36 sudando bueno con una ahora la entendido sí pero igual te adelante un poco

Voz 0057 37:43 qué haces pero estoy pintando en una caja que está a la

Voz 2 37:46 porque vale vale todo el día lo alargó hasta que

Voz 0057 37:53 por la tarde sus otros dos hermanos se junta y le dice Tomás por favor

Voz 2 38:00 pues para ver pena

Voz 0057 38:05 dicho lo cual ya la que aborden de entendería está claro pero que yo entiendo que estos procesos siempre son complicados no sé pero hay que pasarlo y este programa llevamos vamos a hablar nunca

Voz 1136 38:21 estarán en los calcetines y zapatos de muchos hogares vengan en trineo camello o bolso mochila en bicicleta los libros no faltarán como regalo socorrida si tienes dudas de cuál es el más indicado confían los youtubers que se dedican a sugerir bueno a sugerir libros y todo tipo de cosas aunque a veces tengan un puntito como te digo ya más se cuenta la carta a Noel lo Melchor empieza sin duda alguna en Youtube

Voz 29 38:49 los yo Bar siempre van un paso por delante de hecho ya están haciendo sus cartas a los Reyes Magos mira si ya están un poco ellos son los visionarios ha salido una noticia en veinte minutos que lo youtubers influyen en lo que piden los niños en las cartas sí de hecho ya están un poco diciendo dónde va a ir la cosa el canal Miquel tuve que tiene más de dos millones de seguidores en lo llevan los hermanos Miquel y leo los Gemelli este Youtube ellos prueban juguetes el reto ahora lo que nos proponen es que vuelve la cocinó y tas su apuesta para estas navidades vamos a escucharlo

Voz 39 39:28 Juan con tiempo

Voz 22 39:48 Carlos los gemelos Melle tú lo tiene todo en su favor piel la juventud la energía lo tiene giro la si ya están en mi equipo a otro

Voz 29 39:58 tras sus apuestas la más ambiciosa es el juego novedad este año atrapa la caca está arrasando en Youtube eso insiste mirar mal le es una cisterna plástico donde un dado te indica las veces que tienes que tirar de la cadena Illa caca sale disparada al que la atrapa en el aire es una caca de plástico el que lo atrapa en el aire

Voz 5 40:19 Ana matiz es si un ligero mal

Voz 29 40:21 no se puede mejorar la experiencia Miquel tuve lo aprobado bajo tenemos el desatascador

Voz 31 40:30 acaba atrapado acá

Voz 40 40:33 K así que tendré que darle una vez desatascador y hay que estar preparado para atrapar la caca al vuelo no la serán dos fichas como premio buenas

Voz 41 40:52 ah vale muy bien para aquí

Voz 29 41:02 error en enganchar surge ludopatía por el póquer está mal atraparlo la batería eco de esta trama muy a salpicar caca en por lo menos el comisario Villarejo pues Seopan

Voz 4 41:22 de lo bueno lo mejor el zapping de humor de la Cadena SER editor

Voz 1136 41:30 todo tiene un contexto y no saberlo olvidarlo te trae problemas cuando recogieron su Ondas dos mil dieciocho lo chicos de la vida moderna firmaron la comedia nos ha salvado bueno pues hasta la comedia tiene un contexto sino que se lo pregunten a Dani Macedo por ejemplo

Voz 1623 41:46 y es una muestra más de que la comedia es contexto

Voz 5 41:49 muy bien

Voz 1623 41:50 ya que saber entenderlo en un momento dado pero sacando el mismo chiste sacándolo de contexto ya es una puta grosería intolerable como cuando yo voy con mi amigo sudamericano colega y los dos vamos caminando juntos por la calle pero la gente se piensa que el poder conmigo por el contexto ir conmigo en pie la gente se piensa que él el típico de decano que trabaja acompañando a la gente que tiene algún tipo de problema

Voz 31 42:15 el contexto lo es todo yo estaba en este parque

Voz 1623 42:19 conmigo ya es raro cuando yo voy con mi hijo el parque infantil dijo tener nueve años pero él les sigue gustando ir al parque infantil con los comicios sentamos en el banco disfrutamos de la tarde pero aquel a mi me gusta tanto ese rinconcito que yo ya voy sin mi hijo que ahí ya sí la gente ya me mira raro cuando yo estoy con mi hijo iba a fines otra prueba más esa fina línea en el que los niños ya se van del parque entonces es otra muestra más del contexto en lo importante que es la comedia yo con mi hijo puede estar sentado en un banco de un parque infantil yo sin mis hijos ya empieza ya empieza a ser violentos entonces es una fina línea es una filosofía que tenemos

Voz 5 43:01 a ver a a marejada a y los hijos

Voz 1136 43:04 como nos cambian la vida verdad llegan lo ocupan todo y cuando se va no dejan de llamarte quedó horas la ausencia por muchos chistes que hagamos de lo guay que es volver a ser un Rodríguez versión nada algunos y algunas se miran tanto en ellos que no pueden evitar repetir nombre por ver si consiguen una versión mejorada

Voz 21 43:27 yo pido eso

Voz 3 43:28 los padres que ponen a sus hijos o hijas el mismo nombre que el de uno de ellos muerte para muerte y destrucción interesante este tema e interesante este tema a mí personalmente no me gusta a mí tampoco me gusta pero no es como criarte un mini yo ya yo entiendo por ejemplo en homenaje al abuelo cosa que he hecho yo con mi hija homenaje a mi padre pero yo os ya sabes es como de de comedia americana no mira

Voz 24 43:53 Deus júnior Andreu yo

Voz 5 43:56 entonces que doblaje

Voz 3 43:59 peligros noventa porque ha habido sangre de las viviendas pero claro sabes yo que llame Berto aquel quieres tanto mal a mí me a mí por ejemplo me gustaba Berta para mi hija porque parece un hombre muy bonito Berta siempre me ha gustado al Berta que mi abuela me va Alberta me parece casi una maldición bíblica pero con todo el respeto a la ciudad de Canadá la ciudad de ganar no tengo nada contra la ciudad de Canada llamarle Montreal quiero ir a ha tirado un misil de Canadá no puedo no tengo misiles sino pero

Voz 0057 44:33 pero Berta me parece un nombre precioso y no se lo puse porque claro iba a ser la guasa José Alberto Berta

Voz 42 44:42 puja

Voz 3 44:43 qué gracioso hace bromas hasta con los nombres de los hijos no no yo sabes que se sintió muy seria eh tú sí o agrios si soy sea bien agrado si si eres como Elvira agrava una persona no está para tonterías no estoy cómodo

Voz 2 44:57 el sobrino de bien

Voz 29 45:00 porque hay sobrinos que mola te hacen cosas que tiene gracia pero luego hay sobrinos que son prescindibles como los botones de los Gallud ambos podrían no estar aquí no pasaría nada

Voz 1353 45:12 en ese sobrino que que ese sobrino soso como tapón de corcho ese sobrino que se puede extirpar sin problemas son como el apéndice no tienen una función determinada Ia lo máximo que pueden aspirar es a molestarte hundía Inge una palabra que dé nombre al sobrino sin gracia sin ilusión sin empuje

Voz 29 45:33 no no podemos llamar al más aburrido de los hijos de nuestros hermanos

Voz 1353 45:38 el presidente Ralph propone sobrinos

Voz 0155 45:45 la definición quedaría tal que así

Voz 6 45:48 el president ha

Voz 0155 45:56 Aubry sobrino sin salero hijo de hermano

Voz 22 46:02 bueno que destaca por no destacar en nada y cuya mayor virtud es no tener virtud alguna sobrinos de corcho sobrinos de yeso de corcho es sobrino

Voz 26 46:16 es sobrino

Voz 1136 46:20 no podemos terminar un programa de inspiración navideña sin pensar en ellos los gigantes de la carretera compañeros de ruta viajeros en cabina en estas fiestas muchos estarán lejos de casa acompañado sólo por la radio y el volante por ellos los camioneros y mineras de España

Voz 1309 46:41 no bueno separar de Black Friday los caminos hoy así que abrimos nuestra canción dedicada a estos gladiadores de la carretera a estos titanes del asfalto semi dioses de la autopista a estos locos bajitos porque bajitos todo no hay ninguno que salto que tenemos algo estos camioneros al teléfono hola muy buenas tardes amigo

Voz 25 47:02 sí

Voz 1610 47:05 ah y también de más de todo el equipo que tal cómo te llama

Voz 25 47:08 más o menos al Trabuco con nosotros a ver si no como quedado Agustín

Voz 1610 47:17 por qué bueno que trabuco oye supongo que mentalizando te presta época viene Black Friday luego lo la Navidad ahora cuando tenéis que poner toda la carne en el asador verdad

Voz 25 47:27 sí ahí trabajamos a tope y me da mucha rabia que lleve todos los méritos al gordo es escandinavo Santa Claus no sabe que el año pasado iba yo por la carretera de Burgos sí me encuentro anciano haciendo autostop Santa Claus yo paro le digo no me te llegó sí sí a María Soria Segovia Aljarote resida Ribadesella Lloret

Voz 13 47:53 sí

Voz 26 47:55 llevando pagué y para allá para que reparte que se lleva el mérito

Voz 25 47:59 lo gordo gordo gordo si Amando todo el rato a durmiendo sin dirige la palabra siguieron de contigo para intentar romper la rutina pedirme nada decía que lo que sí lo vive el ayer se ponen chiquitita

Voz 1610 48:16 lo de acompañante nota ayuda y los reinos que el tío usted no va con renos

Voz 25 48:21 pero en el remolque dijo que él ya

Voz 1610 48:24 oye Trabuco aparte de destruir la ilusión de miles de niños que están escuchándonos ahora querías alguna cosa más

Voz 25 48:29 así que oye quería comentar un tema que a verse con Mola que soy un programa que van están movidas a ver

Voz 0057 48:36 a no está más que metió camionero

Voz 25 48:39 Caminero con los caminos de motivacionales

Voz 1610 48:45 no y aquí emotivas a otro camino

Voz 25 48:47 a la emisora de radio que tenemos sólo entre entre conectar como él intranet trabajamos nosotros camioneros por ejemplo yo mirar agarró el micro y les digo a esos delante eso joya adelantarlo querer es poder joder si lo desea lo conseguí ya por ejemplo de hago bastante terapia por el tema de los intermitentes hueso a los Caminero en general son una Rafa que no suelen ver con con ganas Nigris con motivación a la hora de carril

Voz 26 49:20 yo insisto muchísimo en que es sólo darle al dedo Izquierdo con la manecillas

Voz 25 49:24 Clic están un clic de señalizar pienso que van a nacer les digo venga que podéis vamos que no cuesta tan sólo dos puntos vamos amigo

Voz 1610 49:34 oye pues esto es todo te lo agradecemos mucho

Voz 25 49:36 te dejo que tengo que volver al carril

Voz 26 49:38 la derecha que todo este ratito estaba aquí verdad

Voz 1309 49:41 haciendo cola nada supongo aunque ahora como tiene que ser gracias trabuco creada Francino un saludo a que esta gente que no está escuchando una mismo desde desde la carretera son los dos bandos

Voz 1136 49:54 en fin Nos están mostrando ya la puerta de de salida la Cadena SER tiene programas muy interesantes en lista de espera a partir de ahora y a nosotros nos toca guardar silencio hizo cerrar temporalmente la caja del humor en un sótano profundo de la Gran Vía al que no llegan los ecos de las multitudes caminantes que trasladan bolsas de un lado a otro nos vamos con una de anuncios navideño el anuncio de Ruavieja nos hace reflexionar

Voz 0470 50:19 por qué debemos vernos más me encanta mensaje

Voz 0057 50:23 tenemos que vernos más es verdad que tienen que sincronizar bien los anuncios porque si después de este anuncio ponen el de la ONCE puede quedar regular que les alejen un poquito pero es verdad Toni Tenemos que vernos más déjame que te cuente una cosa hace meses que no voy a mi hermano y yo que he compartido habitación con él quince años y me encantaba compartir habitación con Chávez porque porque camine cosa que me haga más feliz en la vida que suene el despertador y CEAPA al otro ya te digo una cosa Toni Si yo fuese el compañero de tumba de Franco estaría deseando que sólo se llevasen a El País tirar

Voz 1136 50:59 es verdad tenemos que vernos más a lo mejor tenemos que escucharnos más echar unas risas puntos como dicen en el sur bueno lo mejor es posible gracias al talento de Andreu Buenafuente y Berto Romero Juan Carlos Ortega David Broncano Ignatius que que Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today Luis Piedrahita JJ Vaquero Javier Coronas Pilar de Francisco it toda la familia de cómicos y uno turistas de esta casa payasos todos por un instante y hay que ver qué bien sienta la nariz rota vale Julio

Voz 2 51:33 Paco Camino es el que realiza Nerea

Voz 1029 51:36 este Antonio Vico los que produce El Dorado el guionista y el presentador idóneo Julio López la voz que abre y cierra practica Haz el humor por favor es como el sexo sienta bien reto Caja evita que ese a fin de los colmillos irse abrí el estómago eso sí no desgravará todo no puede ser ni en la SER

Voz 1136 52:03 felices fiestas familia las radios sienta también no renunciará nunca al humor por favor hay que tomarse la vida muy en serio