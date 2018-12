Sucedió una Noche: Nick Hornby, una nota de regaliz y el cowboy octogenario (30/12/2018)

Voz 2 00:00 bienvenidos a sucedió una noche un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos

Voz 2 00:43 el canal de televisión TCM dirige

Voz 7 00:50 hola muy buenas bienvenidos a sucedió al Chaplin Jon Voight y Angelina Jolie Emilio Martínez Lázaro el escritor Orbi Dunaway Warren Beatty los Mista de Bonnie Clyde son algunos de los ilustres invitados que tenemos en el programa así que yo creo que lo mejor es no hacerles esperar y empezar ya mismo a darles cancha que pase el primero porque comienza sucedió una noche

Voz 8 01:15 no

Voz 9 01:18 hola

Voz 10 01:21 el espectáculo está a punto de comenzar pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada

Voz 11 01:28 un montaje excelente Tom estupenda producción

Voz 12 01:31 estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que su fotografía es perfecta

Voz 7 01:37 la película de TCM y como siempre empezamos con nuestra apuesta semanal de la programación de detecte hoy hemos elegido una de las películas más representativas de finales de los años sesenta Bonnie Clyde dirigida en mil novecientos sesenta y siete por UPN

Voz 13 01:52 es la historia que cuenta en la película se basa en hechos reales Matellán Clyde Barrow Bonnie Parker encantada de conocerte

Voz 0544 02:05 los jóvenes inmaduros que se convirtieron casi por casualidad en los forajidos más famosos de Estados Unidos en los años de la depresión

Voz 14 02:12 me parece a mí no te conformas con cualquier cosa lo quiere seguir siendo una camarera huyó juntos iríamos camino a través de este estado ahí de Kansas Misuri Oklahoma y todo el mundo se enterara

Voz 0544 02:23 día perseguidos por la policía la pareja inició una huida hacia adelante asaltando bancos por todo el país

Voz 14 02:31 Eva no le ocurrirá nada si me obedece que

Voz 0544 02:34 te Méndez Warren Beatty fue el auténtico impulsor de la película quería hacer un filme en Estados Unidos al estilo de la Nouvelle Vague francesa y contaba con un guión que le había ofrecido el director Franz

Voz 15 02:45 no me alegro se titula La historia de Bonnie Clyde es de todos conocida la historia de Jesse James sus andanzas y su muerte pero deja aquellos cuente la de Bonnie Clyde

Voz 0544 02:57 corren Viti escogió a Arthur Penn como director ya que aunque él hubiera que dirigirla no se sentía todavía preparado para dar el salto tras las cámaras

Voz 7 03:06 a bueno le dije me gustaría tener una pequeña aprensión de lo que hacemos deberíamos tener una charla cada día en esas charlas podía decirte lo que pienso lo que haría dio era el director discutir de una manera amable hablo trabajo y él pensó que era una buena

Voz 0544 03:22 del hip hopera fue también Viti quién eligió el reparto rodeando Se de actores poco conocidos hasta entonces que procedían de la escena de Nueva York como Gene Hackman o la casi debutante Faye Dunaway qué te parece que Olé

Voz 16 03:37 es un bom por la actriz inició así su carrera cinematográfica y pese a que en la actualidad supera ya los ochenta Titulos todavía considera el de Bonnie Parker como su personaje favorito

Voz 17 03:47 no soy del norte de Galicia es decir muy sureña y crece y con clase decente a menudo digo que es el papel que más se parece a mí como persona esa clase de chicas sureña que quiere

Voz 0544 04:00 escapar de su mundo me resulta muy cercano

Voz 18 04:05 a Bonnie Clyde fue uno de los títulos de finales de los años sesenta que contrito

Voz 0544 04:11 dieron decisivamente a cambiar el cine americano una desde dice que te haría famosa y eso es lo que has hecho

Voz 14 04:17 gracias a ti me recordarán sí

Voz 0544 04:18 la película fue muy rompedora en su momento por su contenido violento entró entonces en el cine el disparo y el muerto nunca se mostraban en el mismo plano en Bonnie Clyde en cambio los muertos caían en la misma toma tenía que es lo tú no que

Voz 14 04:38 el hombre que Matas te Se trataba de subida o la tuya eh yo estaba en un amplio tuviste que hacerlo no es eso sí hay que hacerlo tuve que hacerlo

Voz 0544 04:45 también levantó muchas ampollas el alto contenido sexual de algunas escenas

Voz 19 04:49 a sólo Sannum carne miserables menos mal que tu madre ya no vive para ver semejante porquería por todo ello

Voz 0544 04:57 Clemente cuando se estrenó las críticas fueron demoledoras

Voz 14 05:01 está mal

Voz 0544 05:02 como todo eso pero la gente acudió en masa a los fines en especial los jóvenes que dieron en la película un nuevo estilo cinematográfico que se abría paso sobren ya obsoleto cine de Hollywood más clásico La Gándara

Voz 14 05:14 claro sus asaltos y robos

Voz 0544 05:18 la industria y la prensa acabaron asumiendo el público había cambiado las personalidades de Bonnie Clyde conectaban con sus nuevos interés

Voz 14 05:27 no tendrá su minuto de paz pelo promete

Voz 0544 05:31 el tiempo ha pasado y ha dejado las cosas en su sitio Bonnie Clyde quizá haya perdido algo de su fuerza provocativa pero su interés no se reduce únicamente a su papel rompedor en la historia del cine

Voz 14 05:43 sí se están ustedes quietos y no les pasará nada

Voz 0544 05:46 más de cincuenta años después no siguen seduciendo unos personajes violentos pero entrañables ir reflexiones aún vigente sobre la fama o la responsabilidad de los medios de comunicación

Voz 14 05:56 oiga señora Parker no crea usted todo lo que le en los periódicos son cosas de la policía nos dan importancia para tener ellos más cuando nuestros pero no sé mucho más de correr que de robar bancos si hubiésemos hecho la mitad de lo que dicen los periódicos ya seríamos millonarios verdad tú

Voz 20 06:14 sí

Voz 19 06:17 eh

Voz 0544 06:19 hasta ahora los habituales ya

Voz 21 06:22 sabe lo que viene en nuestro juego de las películas

Voz 22 06:24 empezaremos por los recuerdos más recientes e iremos retrocediendo a cada uno de nuestros recuerdos tiene un núcleo de emotivo y una vez erradicado es el núcleo empieza su proceso de degradación cuando despierte los recuerdos que hemos detallado estará en un machito si habrá gente desaparecida verdad existe riesgo de lesiones cerebrales técnicamente que el procedimiento una lesión cerebral pero es el equivalente a una noche remolachero

Voz 23 06:52 no

Voz 24 06:57 eh

Voz 26 07:09 eh

Voz 27 07:24 ahí

Voz 14 07:25 sí

Voz 19 07:27 qué coño hace de noche de día son las diez menos cuarto

Voz 9 07:34 mira tengo que pelear conmigo a las diez eh

Voz 19 08:09 dicen que nadie pilla Jesse James desprevenido piensas ahora de otra manera nunca antes te había visto sendos pistolas

Voz 10 08:16 nace entienda quiere ser como yo que ser ya no era más que nada

Voz 29 08:49 estás enamorada ahora eres

Voz 19 08:52 no tienen nada que ver

Voz 29 08:54 esa

Voz 30 08:55 me he sentido muy lejos testigo últimamente claro diría que te apoyarán despreciada Payá siempre se trata de lo que yo no hago Portillo verdad yo no resuelvan otros son personas no es nuestro donante de esperma

Voz 31 09:18 te o chiís no ha dado es más intensa

Voz 32 09:56 nada

Voz 21 10:04 pues estas otras cuatro películas también se pueden ver los próximos días en TCM es saber cuántas habéis acertado vamos allá comenzábamos con Jim Carry a punto de que le borrarán sus recuerdos en olvídate de mi película del ser la banda sonora era de compra en la segunda ya Lane despertaba Matt Dillon que había quedado para pelearse en la ley de la calle de Coppola con música de Stewart Copeland batería del grupo polis la tercera era El asesinato de Jesse James por el cobarde Bob Ford la película de dos mil siete protagonizada por Brad Pitt y casaría Fleck con banda sonora de Nick Cave Warren Ellis y terminábamos con Ned Bening y Julianne Moore discutiendo como pareja en Los chicos están bien una película de dos mil diez y cuya banda sonora está en este tema de Joni Mitchell All I want

Voz 2 10:55 el cine que yo he visto

Voz 33 11:00 lo que él define lo mejor es tan difícil será el

Voz 19 11:03 en que la gente

Voz 34 11:06 ayer veintinueve de diciembre Jon Voight cumplió ochenta años y nosotros vamos a aprovechar este cumpleaños para recordar a este gran actor americano padre además de la actriz Angelina Jolie

Voz 7 11:22 a mediados de los años sesenta Jon Voight iraquí Hoffman no era lo que se muy buenos amigos

Voz 35 11:26 oye perdona estáis esperando para la prueba de un cadáver hay oye tú de nuevo pero es que me voy a tener que encontrar contigo todos los días y en todas las pruebas

Voz 7 11:35 los dos competían casi siempre por los mismos papeles en los teatros de segunda de Nueva York y sentían el uno por el otro una profunda antipatía pero pasaron los años mil novecientos

Voz 36 11:46 debe fui a ver una obra suya en Boston después de la función me llamó a su lado será muy difícil para él y me dijo oye tenéis que decírtelo pero sé que harás Cowboy de medianoche ha intentado Prince

Voz 21 11:57 era una prueba podría ser cásting Hoffman había sido elegido para uno de los dos papeles principales pero el otro aún no estaba asignado John lo deseaba ansiosa menos

Voz 14 12:06 sólo tienes que decirme cuál es tu comisión la que sea ahora mismo te la pago cuenta tiene cinco diez sabes lo que le pediría cualquier otro

Voz 7 12:16 fue Dustin quién convenció al director para que les dieran el papel asilo antiguo enemigos y así el vagabundo cojo y el vaquero gigoló formaron una pareja inolvidable el adelante se asocie haría siempre a Jon Voight con aquel personaje tierno y orgullosos de Cowboy de medianoche

Voz 14 12:31 pues me gusto me encuentro interesante gusto también a las mujeres se muy bien que siempre ha servido para el amor las mujeres se vuelven locas por mí eso es un hecho la pobre Annie tuvieron que encerraba

Voz 21 12:45 Jon Voight pertenecía a esa generación de actores formada en los teatros de Nueva York en los años sesenta jóvenes contestatarios si cercanos a la filosofía hippy

Voz 19 12:53 pues había visto a una décima puerto no que que no voy a hacer esa película porque es una despensa sutil deleita ahora

Voz 21 13:01 en los comienzos de su carrera nunca aceptaba papeles que no tuvieran que ver con su forma de ver el mundo y eso hizo que se quedara fuera de algunos proyectos que después fueron un éxito

Voz 14 13:13 por ejemplo me ofrecieron rodar no lo estaría pero ese tipo de Historia éxito con años después Ryan O'Neal Ibarra dar campeón pero al final fue para mí así son las cosas

Voz 21 13:25 el actor prefería participar en películas digamos más comprometidas como trampa veintidós Odessa o de liberal

Voz 37 13:32 a ver si da pensaba yo que lo primero es explorador el en este lugar me doy cuenta de lo que sí pero lo hemos merecido lo luego no hemos vencido

Voz 21 13:46 pues un Cowboy de medianoche había conseguido una candidatura al Oscar al mejor actor la estatuilla sin embargo se la acabaría llevando a casa en mil novecientos setenta y nueve por otra película

Voz 14 13:56 gusta si esa pose de cinismo tú aquí vender porque no estás en el campo de golf golpeando las pelotita trato despreocupas claro y eso te da tema para hablar en los cócteles ayuda a los pobres inválidos Chris injusto lo no creo que yo merezca esta quizá te estás preparando para cuando te envían a tu marido dentro de una jaula

Voz 21 14:13 el personaje que le valió el Oscar fue el veterano de guerra paralítico que interpretó en el regreso junto a Jane fondo

Voz 38 14:20 más en madres antemano mi madre tiene el Oscar metido en una pecera en la puerta principal de la casa Navidades lo adorna con luces que se apagan es magnífico

Voz 21 14:32 la primera mitad de los años ochenta sirvió su buena racha con películas como campeón

Voz 10 14:37 el recibiste demasiados golpes en la última Pere los

Voz 0544 14:39 pues no me preocupa pero que preocupa sigue exterior

Voz 10 14:42 Dolor de cabeza todo el mundo tiene dolor de cabeza

Voz 14 14:44 qué voy a aceptar ese combate por mí por mi hijo de setenta contigo sentí está decidido

Voz 7 14:51 o también el tren del infierno por la que logró una nueva nominación al Oscar y un Globo de Oro al mejor actor

Voz 37 14:56 esto me resultan expresó un piso presos estado digamos humanas hemos mandado al infierno mercancías esto no frena aquí están pasando cosas raras la pasarela ido al garete conductor la seguro pero no la Palma así como así un conductor por que no hay emoción eh

Voz 21 15:12 sin embargo a mediados de la década Jon Voight decidió abandonar el cine secretos durante casi diez años sean dejó de las pantallas y estuvo dedicado a proyectos solidarios rodando documentales para televisión sobre el desastre ecológico de Chernobil por ejemplo o creando una asociación de ayuda a los sin techo aquí traigo medicinas para que trastoca para una plaga finalmente regresó en mil novecientos noventa y cinco con un papel secundario en la película hit al lado de Robert De Niro y Al Pacino

Voz 19 15:45 creo que sí quería quiere que leche son vistas para que quiero sus golpes estén con los míos no hay peligro y es de ocho cifras

Voz 39 15:53 mañana les ver no

Voz 19 15:56 pregunte

Voz 21 15:56 a partir de entonces John Voight Se especializó en secundarios

Voz 14 16:00 la verdad es Muhammad me sorprende es porque a menos que tú o mientras no te enfrente esa Frazer conoce el siempre

Voz 40 16:07 que además de perder el pelo también estas perdiendo el oído no te quepa ninguna duda no voy

Voz 10 16:11 ya volver a boxer tengo un adversario más grandes

Voz 40 16:14 te voy a luchar contra todo el Gobierno de los Estados

Voz 21 16:16 es Unidos Éste es por ejemplo el periodista deportivo que interpretaba en la película sobre el boxeador Muhammad Ali que le valió una nueva candidatura al Oscar esta vez como secundario pero su especialidad en estas últimas décadas han sido sobre todo los papeles de malvado como los que interpretaba en Ana da enemigo público omisión sí llevamos demonio de su rostro que antes transmitía gestos de buen chico se ha ido rogando con los años y ahora sólo con su mirada penetrante es capaz de infundir miedo

Voz 27 16:46 nunca mires a los ojos de tu víctima

Voz 39 16:49 a ti te perseguirán para siempre

Voz 19 16:53 yo lo sé Un

Voz 21 16:56 pero a finales de los años noventa John Boyne se encontró sin buscarlo con un nuevo rol

Voz 27 17:00 de padre de la estrella emergente Angelina Jolie ha sido una influencia muy positiva para mí porque me gusta la forma en la que el aborto

Voz 21 17:08 su trabajo como diferencial lo que es imparte

Voz 27 17:11 antes de lo que no lo veo lo duro que ha trabajado para será Angelina

Voz 21 17:16 es fruto del segundo matrimonio del actor en pocos años de carrera consiguió igualar el Oscar que tenía su padre

Voz 19 17:22 a veces le hija tiene un gran talento como actriz y yo estoy muy orgulloso de ella

Voz 0544 17:28 creo que es inigualable como artista es alguien que Jovin ha sido capaz de hacer trabajos magistrales así que cuando veo que mi hija es capaz de hacer algo así es capaz de

Voz 19 17:38 crear me parece maravillosa realmente es un artista madre e hija

Voz 21 17:44 sí coincidieron en el reparto de la película Lara Croft

Voz 22 17:48 este es un cruce

Voz 19 17:50 entre pasado y presente jovencito porque esto

Voz 27 17:52 pues yo cuánta gente puede conseguir actuar con su padre

Voz 21 17:56 pero tras el divorcio de Angelina Billy Bob Thornton voy hizo unas declaraciones hablando de algunos desequilibrios mentales de su hija justo en el momento en el que ella estaba a punto de

Voz 7 18:06 adoptar a su primer hijo Maddox y la actriz se enfadó mucho tanto que decidió romper radicalmente con él

Voz 22 18:13 mi querida hija que estás leyendo esta carta ya digo menos porque ética

Voz 21 18:21 qué fracasado Angelina incluso solicitó judicialmente cambiar su apellido

Voz 7 18:26 la demanda fue aceptada Jelil dejó de ser su apellido artístico para convertirse en su ha ido legal

Voz 27 18:32 Hachette cambié mi apellido porque quería ser tomada en serio en esta profesión para no ser identificada siempre como su hija

Voz 21 18:42 padre e hija estuvieron años sin hablarse pero finalmente hicieron las paces

Voz 41 18:47 muchísimo de menos

Voz 21 18:50 en los últimos años hemos visto al actor en la serie Ray Donovan y también en el cine con pequeños papeles como el director de periódico que interpretaba en Animales fantásticos y dónde en contra

Voz 0544 19:01 Carlos su hermano yo estamos ocupados Landon no tenemos tiempo

Voz 19 19:05 ella es mérito de la Sociedad para la preservación de dius sale una gran noticia no están sucediendo cosas extrañas por toda la ciudad se trata de brujería no no le interesa el dinero entonces su noticia no

Voz 35 19:21 tienen ningún valor rumiantes nadie regala nada perdido

Voz 21 19:24 los sí también fue noticia por las sagradas que tuvo con Javier Bardem y Penélope Cruz por su apoyo a los palestinos o la polémica con Robert De Niro al que acusó de querer derribar al presidente Trump

Voz 37 19:35 tú estás deseando que eso no te mueres pegar pero yo estoy muy a gusto con el sistema

Voz 21 19:41 Jon Voight es en la actualidad uno de los mayores valedores del presidente americano quién lo diría de aquel hippie de finales de los sesenta verdad pero así es la vida y los años desde luego cambian a las personas aunque eso no disminuye un ápice su talento de actor para terminar vamos a volver al principio qué pasó con su relación con Dustin Hoffman

Voz 41 20:01 pues escuchar a un útero

Voz 35 20:04 sin niños solemos vernos por lo menos una vez al año y a veces nuestros encuentros son casuales y de lo más divertido por ejemplo una vez estaba yo en un restaurante de Nueva York y se me acercó una señora yo no la conocía pero mi hablaba con mucha familia ya estaba desconcertado hasta que por fin me dijo Soy Dustin yo no me lo podía creer hasta que caí en la cuenta de que estaba rodando tutsi pero era increíble no me lo podía creer

Voz 43 20:35 a un

Voz 44 20:39 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto

Voz 0544 20:44 para el resto de tu Tito

Voz 19 20:47 vida este caso toda vivida ha estado esperando decir

Voz 0544 20:52 hoy nos sentamos a charlar con el director Emilio Martínez Lázaro acaba de estrenar su última película amor perdido una comedia romántica protagonizada por Dani Rovira Gener es también autor de titulo pues como Ocho apellidos vascos y ocho apellidos catalanes el otro lado de la cama los peores años de nuestra vida Amo tu cama rica o las palabras de NAC el film con el que debutó como director de largometrajes allá por mil novecientos setenta y ocho por el que consiguió el Oso de Oro

Voz 19 21:19 nivel de Berlín y eso es lo

Voz 0544 21:22 Estado

Voz 0558 21:29 la comedia cinematográfica es una cosa es una única vamos no tiene equivalente verdadero en el teatro de literatura es pausado tono más dentro del cine

Voz 45 21:39 hacer reír a la gente me gusta mucho más sabes que hay personas que lo tienen más que eso es mucho pero he podido comprobar que es mejor que nada

Voz 0544 21:46 sus preguntas que evolucionado

Voz 0558 21:48 es la primera son los Keystone Corps por ejemplo que

Voz 46 21:51 con el famoso humor de golpe y porrazo del cine mudo que todos eran caídas y todo son o Flotás que se pegan los personaje unos cuatro siglos artes así el logro que sale detrás de echar Chaplin etc

Voz 11 22:04 darle una patada en el trasero a un oficial de inmigración crees que es gracioso buena para los que tenemos sentido del humor mucha

Voz 0558 22:11 yo estaba Olmeda absolutamente todo lo llamado políticamente correcto que bulle en las reverencias al Papa hasta la separación del y tú oye mira escrito Inchusta qué te parece

Voz 19 22:23 el aliado el primer Wonderbra África como la han llamado PETA con todo un ejemplo perfecto de micro machismo

Voz 0558 22:32 películas habla donde que lo machismo es burla de del tema no por otra parte y algo que es el tema de la censura que es algo muy obvio y que está aquí ahora mismo en España instalado para decir que ser con qué se puede hacer humor Moses

Voz 10 22:45 suponía que era una comedia has convertido en un maldito panfleto político

Voz 0558 22:49 esto es una barbaridad de esas salvajes que que lleva el humor y tengamos que hacer todas las película gemelar defensa con la América hay tal o sea que hay que tener mucho cuidado con estas cosas cómo es posible haber hecho Ocho apellidos vascos la prueba más comercial de la historia del cine de las exhibición cinematografía en España y al mismo tiempo haber hecho la esperar demás Mi primera película Oso de Oro en Berlín Isère seguramente una de las diez películas con menor regulación en España es una buena pregunta que es una realidad Aimar me llama máximo Cascón me llamaras Max reconozco que era yo mucho más dramático que ahora ya bastante joven y también es verdad que era cuyos Amío Elías Querejeta que era todavía más dramático que yo en aquella época

Voz 0544 23:41 estuve dos años en un manicomio siempre aflojar los tornillos supongo los locos son siempre los seres más inteligentes

Voz 0558 23:47 entre los dos al vamos una cosa sobre un señor mayor está en un momento de su vida en un momento político complicado es una vida personal complicada y con una vida familiar destrozada ICO no hija joven que la quiere mucho pero que no lo hay que es igual el padre hubiera preferido vivir conmigo no y con todo eso no se puede hacer nunca con una cosa muy divertidas Sderot

Voz 47 24:08 las chicas tenían ya las chicas son guerra vea las medias de cristal

Voz 0558 24:18 de actriz era yo para ser una comedia no no no no quiero que las personas con con entre lo voy a decirlo entre comillas son cuando se me ve con gracias es un tienen una cosa con gracias no tiene gracia precisión lo que tienes que contar algo

Voz 10 24:34 un poquito Pedro Solbes tras ver que no tenemos trece años ya para estar todo el día con caca culo pedo que vamos

Voz 0558 24:41 entonces a la hora de plantear de la comedia romántica se planteo la relación sentimental dentro la relación sentimental cuanto más rupturista seas cuanto más extraña largas cuanto más difícil la pongas cuanto menos convencional sea la relación más riqueza que hay más riqueza humana también puedes contar cosas más interesantes

Voz 19 25:01 la gente que no unos hecha pareja cada vez menos no se sabe por qué pasa no pasa nada mi eso no me pasó entonces qué pasa que la gente no vive en feliz follar como un campeón tengo novia pero me fallo todo lo que es la única manera de que Víctor ello podemos estar tranquilos felices

Voz 0558 25:19 la manera que yo por ejemplo he conseguido lo que parecía que no se podía conseguir en este mundo que era hacer una una comedia sentimental como El otro lado de la cama que trata básicamente de una cama redonda entre todos los protagonistas y termina con un arsenal de todos están de acuerdo todos los celebran siempre con una con una elipsis musical para que no sea Canobbio lo que servicio allí

Voz 19 25:43 esta común con otros que no soy yo necesito que sea mi brazo derecho de de astures la única persona en la que puedo confiar porque bueno presta atención a todas las para ganarlo a los cosas que a ti te puedan parecer a lo mejor chispazo quedó no entiende que no pasa

Voz 0544 25:59 no pasa pasa

Voz 0558 26:00 los te lo pido por favor he visto salir a los matrimonios convencionales a los padres de familia del mundo con una sonrisa en la cara de cine y pagar taquilla haya hacer la película millonada que dijese que todo Si tienes un poco de astucia puedes contar las barbaridades más grandes eres astuto cierta finura a principios dos películas en el rodaje lo pasa muy mal siempre por falta de tiempo yo es decir que abordar muchos planos tal teoría haberlos el montaje libre cómodos organizaba con el paso del tiempo yo ido rodando vamos pero directamente lo que iba a montar a principio algo que estará el montaje la sonorización poder la música y ahora me gusta también tanto como eso más el rodaje me gusta todo desde hacer la película desde que empezó a rodarla hasta queda temiendo el guión lo me horroriza

Voz 10 26:51 me recuerda muchísimo al chaval aquel con el que salir es uno que era del sur con uno de los solistas sí de Vitoria pero ojo que pasea Alavés tenía sus Ocho apellidos vascos como tiene que ser no hombre que mínimo que ocho dieciséis tenía a mi abuelo Antxon también tiene muchos y muy largos con casi muchas

Voz 0558 27:06 no soy guionista de estas de esta saga Sotheby unos guionistas que hemos estado en Cataluña hemos independencia antes que ellos

Voz 10 27:14 ha sido un Guardiola hay varios además seguimos tots Catalans Guardiola Adrià Serrat Puyol Caballé Cobi Messi

Voz 0558 27:25 Icon torneo que no está en el País Vasco y hemos dicho cantar sevillanas

Voz 10 27:29 de Gabilondo Urdangarin Zubizarreta Arguiñano cuatro y luego ya por parte llamada Igartiburu tú el hecho seis Otegi huyó Clemente Clemente no es vasco y quién es vasco Clemente dice te metes más vasco que era hacha es vasco

Voz 0558 27:43 eso exactamente igual no se puede hacer porque no hay otro sitio en España tienen no existe otro Cataluña de otro país vascos no pasa nada no parece que está empezando otra cosa que yo creo espero que fructifique y en un futuro cercano tengamos una tercera entrega del del del sería el más las seis

Voz 49 28:08 a sus

Voz 22 28:11 el de noche

Voz 7 29:50 esta canción la grabó para la banda sonora de siempre con nosotros una película del año mil novecientos ochenta y ocho que fue una de las primeras que protagonizado que han Rees el tema está en un recopilatorio que acaba de dictarse sobre el fallecido cantante de los Class encontramos esta hay otras canciones compuestas para bandas sonoras

Voz 2 30:08 pero seguí Enciclopedia curiosa Delfín próximo viernes

Voz 21 30:19 el día cuatro de enero llega a nuestras pantallas Juliet desnuda adaptación al cine de una novela del británico Nick Hornby que protagoniza Ethan Hawke y Rosver con está van ya siete las adaptaciones al

Voz 50 30:31 ne de las novelas de Harry en los últimos veinte años un escritor que además se ha revelado como un excelente guionista gracias a películas como alma salvaje o Brooklyn por eso nos pareció buena idea echarle un vistazo al capítulo de nuestra Enciclopedia dedicado a este novelista

Voz 19 30:53 es uno de los escritores más influyentes del último cuarto de siglo zanjó por ejemplo lo tiene claro Pujol queman Beneixida Alpine Chencho

Voz 7 31:02 tiene la rara combinación de ser el petróleo pero a la vez y nada pretencioso de forma que cualquiera puede leerlo manos sincero y sofisticado emocionalmente ni tiene ese algo especial esa especie de rock'n'roll que hay en todas sus historias y que consigue que tenga un estilo muy personal dentro de la élite dura sólo unos pocos pueden definir su propio género

Voz 0544 31:24 es uno de ellos en los libros de Nick Hornby retratan siempre relaciones humanas de una forma realista pero tierna a la vez son historias cotidianas protagonizadas por personajes entrañables tendentes al humor sarcástico y con los que es fácil identificarse

Voz 19 31:39 mire buenas vibras no tiene nada que ver con los años en sus historias siempre hay

Voz 0544 31:46 hueco destacado para la cultura pop con temas como la música rock el fútbol o el cine materias de las que hobby habla con suficiencia hay conocimiento los asilados en serio seis totalmente elitistas os creéis infravalorados y por eso os lo vais de la gente que sabe menos no se hace todo el mundo en Inglaterra se le identifica con un género literario ha bautizado como la cuyos protagonistas suelen ser hombres en la treintena o cuarentena que huyen de las responsabilidades familiares aunque ya tengan edad de sobra para tenerla

Voz 14 32:17 es que fue el padre y la ley Machine a mí no se me ocurriría un padrino peor para se ya sabéis como soy fíjate que a veces la pila olvidarías sus cumpleaños hasta los dieciocho en que me de la que de copas Hay me retiraría

Voz 0544 32:34 los relatos de Jarvis se cuentan a menudo desde una perspectiva en primera persona sus protagonistas son antihéroes algo egoístas y cobardes pero buenas personas ya se porque esto ya saltó eso deja siempre los conocemos en momentos frágiles de sus vidas sacamos un repaso

Voz 51 32:53 toda mi vida mis cinco rupturas más dura sin memorables por orden cronológico

Voz 0544 32:59 son éstas y así sus crisis emocionales se convierten en el punto de partida de las novela las chicas selló vemos terminan

Voz 51 33:08 qué se muchas gracias como si no fuera lo bastante

Voz 0544 33:13 es cierto son verdaderos yonquis del amor y el sexo para ellos

Voz 51 33:17 sin una competición que te parece dura fase José Ignacio las importante

Voz 0544 33:28 pero hay en todos ellos un inequívoco deseo de superación personal tan lo estoy haciendo

Voz 51 33:33 la vida pijo una nota de Luna el día siete siete no esta mal

Voz 0544 33:40 mejorar en el desarrollo de los relatos aprenden a reconocer sus culpas ya madurar

Voz 11 33:45 el demasiados partidos gastado demasiado dinero en primer lugar demasiado por el Arsenal

Voz 0544 33:51 debería haberme preocupado por otras cosas que como decíamos antes la cultura pop y la pasión que los personajes sienten por la música o los deportes son siempre muy importantes en los relatos de Hornby

Voz 14 34:02 qué pasa me gusta tener siete años si quiero formar parte de algo más significativo que ni que yo va bien para invertir en algo que no contó

Voz 19 34:11 tras romántica historia

Voz 0544 34:13 os están llenas de referencias al rock'n'roll

Voz 19 34:16 cinco trabajos principal eso es privado

Voz 1280 34:18 bueno periodista de Rolling Stone desde el setenta seguís hasta el setenta y nueve conocerían a en Sex Pistols David buy in de discos grandes números productor de Atlantic Records desde el sesenta y cuatro al setenta allí conocería Aretha Wilson Pickett Solomon Gur más más discos gratis una pasta que

Voz 19 34:39 las películas alguna buena sobre todo pornografía animada de Japón y una peli que me gusta ver que la mía es año de profesión a los eh

Voz 0544 34:51 cortes en especial al fútbol

Voz 19 34:54 que llevas

Voz 11 34:55 mes calzoncillos del Arsenal y los otros están en la lavandería

Voz 39 35:01 enseñárselo a otro ser humano está todo

Voz 0544 35:06 Nick Hornby empezó trabajando como profesor de literatura después se hizo crítico musical y periodista hasta que en mil novecientos noventa y dos publicó su primer libro un ensayo sobre sus escritores estadounidenses favoritos pero sería con el segundo titulado Fiebre en las gradas con el que saltaría a la fama el fútbol

Voz 11 35:23 es algo muy importante para mí ha llegado a representar demasiadas cosas al cabo del tiempo las ideas y acaban confundiendo no recuerda así la vida es una mierda porque el Arsenal es un mirlo Agus y eso al contrario fiebres

Voz 0544 35:35 las gradas será una novela autobiográfica que giraba en torno a su pasión por el Arsenal el equipo de fútbol inglés el propio Hornby lo adaptó al guión de una película titulada fuera de juego que se estrenó en mil novecientos noventa y siete y en la que Colin Fer interpretaba a un profesor de literatura que dudaba entre el amor a su novia y a su equipo favorito

Voz 11 35:55 no está compensando de achacables ya las suponía pensaba en el Arsenal que podemos ganar la Liga este año somos los primeros estamos jugando muy bien pero acabarán fastidiado la como hace siempre

Voz 0544 36:07 en dos mil cinco los hermanos Farrelly hicieron un americano de esta película titulada Amor en juego con Jimmy Fallon de protagonista sustituyendo Londres por Boston del fútbol por el béisbol

Voz 35 36:17 existen otros deportes aparte es el béisbol podríamos discutirlo pero me sacarían de aquí arrastras y esposado Alta fidelidad la segunda novela de Jarvis se convirtió en un gran éxito internacional vientos Gill Stephen Frears la llevó al cine protagonizada por John Cusack tengo una tienda Championship estamos en un barrio en el que ni siquiera traemos a los que sólo miran escaparates

Voz 52 36:39 nos demos gracias a que hay personas muy especial sobre todo examen te dedican su tiempo a buscar sin castigadas de los Smiths y originales que no han sido reeditados de Frank Zapata

Voz 0544 36:52 después vendría un niño grande estrenada en dos mil dos y protagonizada por Hugh Grant un personaje inmaduro y misógino que acaba descubriendo sus errores gracias a su relación con un niño inadaptado y su madre friki

Voz 14 37:04 no la verdad es lo que ocurrió en realidad fue que mi padre compuso una canción en mil novecientos cincuenta y ocho y se hizo muy famosa y resumiendo vivos de sus derechos tanto Davis Michael ganan Miguel Delibes que milita bueno eso cada minuto qué canciones el súper de trineo de Papá Noel por favor que no

Voz 0544 37:28 en dos mil catorce Se estrenó mejor otro día con Pierce Brosnan encabezando el reparto es la historia de cuatro personajes que coinciden la noche de fin de año en la azotea de un rascacielos de Londres dispuestas a suicidarse deciden darse un plazo para ver si juntos son capaces de arreglar sus vidas

Voz 27 37:44 a ver qué día después de Nochevieja se suicida más gente porque el de San Valenti faltan seis semanas vale daremos hasta ese

Voz 19 37:53 ya porque no es una idea tan absurda

Voz 0544 37:56 sí Marín Diane tenéis un boli uno de los países donde existe una mayor devoción por el escritor británico es Italia y fue allí donde el año pasado adaptaron al cine su Ella Lahm Todo por una chica la película estrenada en Netflix cuenta las desventuras de un adolescente loco por el monopatín que ve cómo su vida cambia de forma dramática al convertirse en padres eh

Voz 53 38:18 a vale que tiene acciones acciones la llevamos al hospital a venir enseguida amo ahí no puedo tengo examen de matemáticas más de sardinas vida tercero sangre de verdad

Voz 10 38:30 por Dios

Voz 54 38:33 ánimos Ana

Voz 0544 38:36 pero además de estas películas que adaptan novelas de Nick Hornby en el año dos mil nueve el escritor se convirtió también en violinistas de material ajeno a su pluma

Voz 35 38:45 la culpa la tuvo su segunda esposa estaba casado con una cantante no está casado con la banda Pozzi

Voz 0544 38:50 una productora británica que había comprado los derechos cinematográficos de and Education la novela autobiográfica de una periodista inglesa que siendo adolescente se enamoró de un timador veinte años mayor que ella

Voz 14 39:02 las líneas son ancianas a las que los negros les

Voz 41 39:05 así que metemos inquilinos netos las sanciones huyen de sus pisos ellos se los compró muy baratos a eso me dedico si no te gusta yo lo entenderé y el a hoy aburridos boletines y afectos

Voz 0544 39:20 en An Education Nick Hornby fue nominado al Oscar como guionista circunstancia que repetiría en dos mil dieciséis por el guión de Brooklyn la película protagonizada por sol sin Onán también ha escrito el guión de alma salvaje protagonizada por Reese Witherspoon en dos mil catorce y es que a diferencia del Hort novelista al Hornby Onís tales Salin historias muy femeninas protagonizada siempre por mujeres fuertes y decididas Viar dónde vas podían recorrer el sendero del maquinista

Voz 55 39:47 aquí me va desde la frontera de México

Voz 27 39:50 a nada

Voz 55 39:50 voy a caminar tres meses

Voz 19 39:53 hasta ahora se estrena Juliet desnuda

Voz 35 39:55 sí por ahí están todavía esperando adaptación al cine otras novelas de vi como Fanny que él o Cómo ser buenos historias que invitan tanto a la risa como a la recesión y que nos aconsejan siempre disfrutar al máximo de las cosas que llamamos hace tiempo dic íbamos que porte es lo que te gusta no lo que te gustaría ser libros discos eso importa puede que sea cinco es la puta es verdad

Voz 56 40:23 Vine

Voz 58 40:50 que se sitúa en a ver si me no

Voz 60 41:11 a ellos

Voz 61 41:20 eh

Voz 58 41:29 en la Wes pararle mala fe

Voz 7 41:53 suena un clásico de la música del western la canción del árbol de la ahorcado la película protagonizada por Gary Cooper en mil novecientos cincuenta y nueve

Voz 21 42:01 Nuestra siguiente película es una comedia pero también ambientada en el Oeste trae como siempre Jack Bourbon Jack Bourbon presentes

Voz 19 42:09 quiero hacer una comer dice Ruiz risas desfile

Voz 0544 42:17 en él nada

Voz 19 42:27 hola qué tal amigo quería traer

Voz 0544 42:30 a mi sección en este último programa de dos mil dieciocho al mayor talento cómico que ha conocido el cine el señor Charlie Chaplin pero cuál de todas sus películas elegir Tiempos modernos Luces de la ciudad La quimera del oro el chico adoro todas sus películas pero al final me decidido por la quimera del oro ya que era la película favorita de Chaplin aquella por la que le gustaría ser recordado dijo una vez de hecho no la inscribió en el registro para que pudiese ser de dominio público y cualquiera pudiera proyectar la libremente sin pagar derechos de autor

Voz 19 43:08 yo soy Chaplin me estoy muriendo llama mi abogado pero si no no no no no lo creo

Voz 21 43:17 citó un abogado quiero hacer testamento según contaba Chaplín en su autobiografía esta escena ocurrió en el hotel Ritz de Nueva York el veintiséis de julio de mil novecientos veinticinco en Strand Theater resonaba todavía la gran ovación que el público había dedicado al estreno de la quimera de honor pero Chaplin no disfrutaba de su éxito

Voz 19 43:38 Eric Frattini bien abre la boca

Voz 21 43:41 sí cole diagnosticó ataque de nervios y ansiedad y le recomendó una temporada en la playa en director necesitaba recuperarse de un año en el que el trabajo febril y sus problemas sentimentales habían estado a punto de terminar con él pero retrocederá vamos un par de años antes Chaplin estaba ansioso por superar los discretos resultados que había tenido su anterior película Una mujer de París tenía ganas de hacer una película épica pero no encontraba el argumento adecuado la idea finalmente surgió en casa de su amigo Douglas Fairbanks una tarde los dos entretenían viendo unas diapositivas

Voz 19 44:18 pues mire esta otra eh eh además ni siquiera de gente sólo la verdad es que sí fueron muchísimo estoy donde pasar muchísimas pero hay Ogino Historia anime la sensación de que lo besa charló hay entre ellos luchando por su propia aventura

Voz 21 44:37 interesado por el tema Chaplin leyó un libro que contaba a la expedición de unos pioneros en California a mediados del siglo XIX señalaba la sociedad Donner ya había reunido a ciento setenta hombres que querían hacer fortuna buscando oro con veinticinco años

Voz 14 44:57 necesito cantidad y no pasar nada

Voz 21 44:59 los y muy gordos fue precisamente lo que pasaron la expedición quedó atrapada en las montañas aislada por la nieve de los ciento setenta pioneros sólo sobrevivieron dieciocho hicieron practicando el canibalismo ya que no tenían nada que comer según yo lo entiendo no lo mismo de las imágenes de Alaska en de la lectura de aquel libro surgió el argumento de la película has penalidades de Charlotte buscando oro en malas con la quimera del oro o Chaplin prescindió de de a la hasta entonces estrella femenina de sus películas decía el director que estaba adquiriendo aspecto de matrona y que quería una actriz más joven y desconocida

Voz 19 45:39 yo creo que ya no hay tiempo para más creo que ya piensa pagarla Lucio está bien está bien por favor soy soy solita pero ahora mismo imagino esto es cosa mía qué nombre tan gracioso digo una cosa Lita sabes actuar no que nos corso

Voz 27 46:00 sí sí

Voz 19 46:03 contaría vamos a hacer una prueba Center las luces

Voz 21 46:06 en las pruebas para elegir actriz se coló una chica de dieciséis años llamada Lita Grey que ya había aparecido unos años antes haciendo brevemente de angelito en el chico la afición de Chaplin por las jovencitas era legendaria así que impresionado más por su belleza que por su talento le eligió como protagonista no tardaría en convertirla también en su amante según algunas versiones todo formaba parte de un montaje urdido por la madre de Lita que estaba decidida a que su hija Kfar al director la así durante un fin de semana que las dos pasaban en casa de Chaplin

Voz 19 46:40 las

Voz 31 46:42 oye

Voz 21 46:45 los madre sorprendió a la joven menor de edad en la cama con el director a partir de ahí la historia se oscurece con una maraña de rumores en los que se mezcla un tío abogado y amenazas de denuncia ya que la chica había quedado embarazada el rodaje de la quimera de oro acababa de empezar cuando Chaplin hizo pública una nota de prensa

Voz 54 47:04 la producción de la película La quimera del oro se trasladará en fechas próximas a Méjico donde se rodarán algunos exteriores

Voz 21 47:11 una película ambientada en Alaska que se rodaba en México algunos periodistas no se tragaron el bulo siguieron al tren en el que viajaban Charlie habilita llegara a la localidad mexicana de empalme se bajaron y allí se casaron para decepción DJ Edgar Hoover en jefe de FBI que llevaba algún tiempo buscando la manera

Voz 19 47:29 encadenar al director que tiene pues es menor de edad que es lo que importa cuando salimos de corrupción de menores con escándalo así lo destruiría

Voz 11 47:39 aprecio mucho ustedes los niños L pero Chaplin y la señorita Gray se casaron ayer Mbeki

Voz 21 47:49 pronto Chaplin se dio cuenta de que su matrimonio había sido una encerrona además la madre de Lita se instaló también en casa del director convirtiendo su vida en infierno hasta que hundían el rodaje éste tomó una decisión

Voz 31 48:02 cómo estáis

Voz 64 48:04 hola cariño porque Cerevita si hubiera ves ves esa puerta cual aquella bueno nos vamos a centrar sí bueno va hacia ella si sales

Voz 7 48:16 ya no vuelves a entrar nunca más algunos dicen que fue por venganza

Voz 21 48:21 otros porque era muy mal actriz la versión oficial fue que han estar embarazada no le convenía los rigores de un rodaje de casos que Chaplin la apartó volvió a filmar las escenas que había rodado con idea con otra actriz de Kheyl Head duró catorce meses Chaplin fue creando el guión sobre la marcha

Voz 31 48:41 qué tal alud hasta por hoy

Voz 21 48:46 la película está llena de escenas inolvidables la gran fan en los panecillos el oso que persigue a Charlotte al borde de un precipicio o la cabaña que está a punto de desmoronarse por la ventisca pero sin duda la más famosa es aquella en la que Charlotte muerto de hambre se come sus propias botas

Voz 14 49:03 no quiero parecer aguafiestas Chaves esto de las botas no te parece un poco exagerado exagerado uno tienes que imaginaciones siquiera para para imaginar lo que ya

Voz 19 49:12 ha ocurrido pero si es verídico mira libro coge ahí lo tienes se llena página sintió Popolo ahí bien claro a alguno de los alguno de los mineros algunos de estos pioneros llegaron aparecer si sus propios votos porque se las habían comido a causa del hambre cinco practicaron el canibalismo tres días

Voz 21 49:27 Lage fueron necesarios hasta que el director dio por buena la escena por mar sin él agarraron una buena indigestión a base de comer botas hechas de regaliz lo contaba la actriz bien Richi Evans que era casi una niña cuando participó en el rodaje

Voz 65 49:42 el agua es según la claqueta de rodaje iban por la toma cuatrocientos sesenta y cuatro y mientras tanto Eli Maxwell en comían todo este regaliz si sólo hubieran sido un par de Thomas no habría importado pero Charlie con sus cuatrocientos sesenta y cuatro tu más de cuatrocientas sesenta y cinco los dos pobres terminé corriendo al baño constantemente porque el regaliz es un potente laxante estaban bastante enfermo estos dos pero seguimos en ello hasta que Charlie consiguió lo que quería

Voz 66 50:14 nada

Voz 21 50:17 algunas escenas se rodaron en exteriores

Voz 67 50:22 por favor

Voz 7 50:24 los paisajes helados observaron en las montañas de Nevada con unas temperaturas gélidas

Voz 21 50:29 la caravana de buscadores de oro que se ve en la película se reclutó entre las gentes del lugar extras no profesionales entre los que Chaplin eligió a bastantes indigentes y vagabundos

Voz 67 50:39 se los chicos estamos todos listos así que fuera nerviosa ibamos a Roland

Voz 31 50:46 eh loco

Voz 50 51:00 cuentan las crónicas que antes de rodar esas escenas Cobos saqué dos extras de volcaron un gran aclaró facha cobre desde el mundo real narraban a Charlotte gran barriendo del cerdo algunos meses después aplausos padecido sospecharon en un estreno

Voz 21 51:24 el ciclo tuvo un éxito tremendo no solo en EEUU sino en todo el mundo en el estreno en Berlín por ejemplo el proteccionista revolución hoy proyectó la escena de la avanzan en los panecillos dos veces antes de proseguir con la proyección de la película en cuanto a Lita Grey que pues la joven dio a luz a dos hijos en menos de un año pero el matrimonio fracasó y se divorciaron en mil novecientos veintisiete

Voz 11 51:47 Lita fue tu segunda esposa te dio dos hijos a los que hablabas de este libro tiene más de quinientas páginas ya ella sólo le dedican cinco líneas porque yo ya ahora a apenas era más que una niña no todo pudo ser culpa suya yo me ella era un ser humano profundamente imperfecto

Voz 19 52:07 tú también eres imperfecto chal igual que los demás tenemos

Voz 11 52:10 es que afrontar el problema echarle te pasaste con ella toda tu vida te has encaramado con crías dónde estabas cuando ella dio a luz aquellos dos checos en menos de un año ya sabes dónde estaba casualmente hacía una película Nadal la primera derrota

Voz 0544 52:26 en La quimera del oro Chaplin expresa toda su grandeza trágica en otras películas hay drama entre dos carcajadas pero en esta la angustia y las penalidades que pasan los protagonistas se funden con la risa quizá por ello el director la elegía como su película favorita en mil novecientos cuarenta y dos creó una banda sonora para acompañarla volvió a estrenarla en los cines de todo el mundo y ahora os dejo que tengo que ir a comprar las viandas para la cena de fin de año el postre lo tengo claro botas de regaliz en homenaje al gran Chaplin feliz Nochevieja todos hasta la semana que viene

Voz 21 53:14 terminamos por hoy Elio Castro y Antonio Martínez hacemos Sucedió una noche los esperamos la próxima semana o cuando vosotros queráis en los podcast de Cadena Ser punto com y Canal TCM punto com sólo nos queda desearos nosotros también que tengáis una Feliz Nochevieja mañana y que sigáis disfrutando de las Navidades nos despedimos con más música este vals Shostakovich que suena en la banda sonora de Eyes Wide Shut la película de