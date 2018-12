Los trucos navideños de Juan LLorca para comer sano

Voz 1646 00:00 hay familias que podrían pavimentar la A6 con el turrón duro que han consumido en estas fechas hay cenas de empresa en las que tardarían menos tiempo enteras segar una piscina de cava que en atravesarla la nado hay momentos del año en que resistirse a la glotón hería y transitar la virtuosa senda de la comida saludable es misión imposible

Voz 2 00:22 ya puedes descolgar te sobre el abismo del dulce agarrado a una alianza de fruta que acabará cayendo con estrépito sobre la bandeja de aperitivos salados evitar los caldos de las mejores añadas para darte de bruces sobre solomillo de año Jo con sus calórica guarniciones escapar del fue para que el queso te tiende una emboscada necesitamos definitivamente a un héroe a un Tom Cruise que se debata en duelo contra el fin de que digitales es decir esto triglicéridos espero que la mejor que yo ese hombre no puede ser otro que el gran Juan Llorca Juan muy buenos días buenos días cómo estás qué bien te sienta el cuero el mono de cuero negro eh pero sí más a estas alturas de la navidades hoy me gustan mucho

Voz 1646 01:03 de tal las llevas qué tal lleva las Navidades alguien como tú que es verdaderamente consciente de las consecuencias de los excesos en la comida bien

Voz 3 01:09 como también no como cada día también hay que algún día dan sin capricho pero tampoco en exceso

Voz 1646 01:16 algún día te refieres al veinticinco plano al veinticuatro por la noche al veinticinco mediodía al veinticinco

Voz 4 01:20 pues las obras hay ahí es donde radica la situación deja vale vale ya ya hoy a es en la introducción

Voz 1646 01:27 Juan que el resto de los mortales quiénes no somos tú necesitamos de alguien como tú tú eres un cocinero que habitual que habitualmente trabaja con el público más difícil con los únicos comensales que no creen en el postureo esa gente que nunca te dirá que rico solamente por quedar bien porque Román Llorca cocina para niños eres el primer chef kilómetro cero Consello Slow Food de un comedor de colegio que hay aquí en España y la última el que hablamos cuando a principios de este mes de diciembre dimos nunca mejor dicho en harina con el tema de los dulces navideños unos asegurarte que se podían hacer dulces navideños de forma saludable sencilla y hasta rápida vamos a escucharlo

Voz 5 02:05 eso se puede hacer perfectamente e incluso los típicas estos bombones que no diremos marca que son así de avellanas que son muy muy muy dorados por fuera muy muy muy bien muy bonito papelito dorado esas cosas se pueden hacer perfectamente en casa muchísimo más saludables y rápidas es cuestión sea son rápidas y fáciles de hacer

Voz 4 02:24 manera más larga decir Ferrero Roche deberá Juan tengo que confesarte que aquí en la redacción recibimos con un poco de escepticismo esta promesa esos deseamos de verdad

Voz 1646 02:36 esos en bombones esos misteriosos de envoltorio dorado pueden ser caseros y además sanos bueno la verdad es que nos envían Carlos envía este complemento promesa han desaparecido en cuestión derechos nosotros de la radiación están riquísimos están X

Voz 3 02:51 es como los prepara este es muy sencillo mira tienen una parte de pasas remojar si luego llevan es claro son doscientos ochenta gramos de pasar mojadas doscientos gramos de hecho durante puro muy picado unos dos cien sino recuerdo mal llevaba unos doscientos gramos también de Darín almendra entonces lo haces como como una pasta y con crema sevillanas quieren medio medio kilo el tema avellanas pero tu señora de una receta para unas cuarenta bolas y todo eso lo mezclas no tiene más que mezclar lo hacer unas bolas rebajarlo en Villena explicadas y listo no tienes más misterio que se

Voz 1646 03:24 bueno y te además tienen buen aspecto la foto está en Twitter en nuestra cuenta

Voz 6 03:27 el líder en Hoy por hoy y ahí pueden verlo

Voz 1646 03:30 lo que no van a poder es probarlo ya lo siento porque he dicho que has hecho cuarenta bolas para todos nuestros oyentes no nada pero Juan más allá de los dulces que son pues probablemente uno de los problemas más difíciles de Soto Bear en las comidas navideñas tenemos que enfrentarnos en general al exceso de comida de todo tipo que caracteriza a estas fechas que por cierto no han terminado porque hemos ya lo hemos dicho no hemos sobrevivido a la Nochebuena hemos sobrevivido a la comida de Navidad algunos también han sobrevivido a San Esteban pero todavía tenemos el banquero de Nochevieja la comida del uno de enero la reunión familiar del día de Reyes el roscón es decir todavía tenemos varias oportunidades para pasarnos no para pasarnos con la comida pero bueno te tenemos a mano a ti que igual que conseguís este crear esta estos bombones ricos si además saludables igual también consigues que cambiemos un poquito de hábitos y que cambiemos de año sin cambiar detalla que esta es la parte más bueno que Juan en estas fechas todo tiene que estar muy rico todo tiene que además tener buen aspecto parecer bonito Isère muy abundante estos tres requisitos son compatibles con comer de forma saludable

Voz 3 04:31 son compatibles salvo el tercero ya es decir rico y bonito a todos nos gusta montar una mesa hay que quede bien chulo y nuestros platos estén IVAs cuando viene la familia entrega o Familia que ves te gusta que te dígame que bueno lo que has cocinado ahí claro pero creo que el problema radica en cómo enfoca los menús es la abundancia abundancia es lo que nos sobra y lo que lo que pecamos

Voz 1646 04:50 pero esa cosa de que nos que aquí sin que se note que aquí no falta de nada no ese es un poco un poco los primeros al fin y al final

Voz 3 04:57 al final te das cuenta llevas luego te pasa tres días comiendo de lo que te has obrado

Voz 1646 05:01 sí llorar es verdad cocina hemos siempre en exceso yo he estado comiendo bocadillos de la carne que kikos bien el día veinticuatro oye cuando tú te planteas un banquete Juan estas comidas de celebración cuando haces una estrategia porque esto en el fondo también es un trabajo de estrategia que pensar en las cantidades en el tiempo en la compra el en las horas que basa a dedicar para que todo este lío esto en su en su justo momento tú como sueles enfocarlo

Voz 3 05:25 lo que hay que lo que tenemos claro es que así empezamos ya enfocando el menú con una una gran variedad de entrantes ahí ya estamos fallando que realmente muchas muchos entrantes que todos queremos probar todos los entrantes todos estarán bueno no todos son apetecibles y además no suelen ser en tres ricos en frutas y verduras

Voz 1646 05:42 no precisamente para eso entonces cuando haya fallamos

Voz 3 05:45 no porque ella es es entras con hambre alacena llegas con ilusión ya comes la comida ya es mucho y cuando llega no el segundo plato el primer plato que ya suenan primero una pescado y luego ya una Encarni galo cuando llegas ahí ya dices comer tengo Mel porque claro es Navidad no no Sendra él no comer el del primero del segundo pero no y ahí es donde ya ya ya

Voz 1646 06:05 a horas te hemos pedido Juan que Bages esta teoría a tierra y que nos prepara es una propuesta de menú una propuesta de menú navideño que podríamos aplicar perfectamente en la cena del día XXXI pero parece que lo comentemos sí claro venga vamos

Voz 6 06:17 y no crean que la propuesta de Juan no incluye entrantes a pesar de lo que has dicho se puede poner entrante sobre la mesa pero que sean que sean

Voz 1646 06:25 saludables y que no sea muy abundantes por ejemplo tú propones ensalada de brotes tiernos Mango jamón de pato y vinagreta demoras y luego también paté de tomates secos isletas este paté es es un paté de los que se come con pan normal

Voz 3 06:39 pues puede juntarlo con pan contarlo con con con cohetes de fruta duras Perdomo zanahoria vino pero bueno en general con pan pues da Junta contrastadas de vale aquí lo bueno que tenemos es que tenemos una ensalada en brotes tiernos los problemas de parte de la ensalada nos da mucha sociedad hay mucha fibra ya aportamos fruta verdura al primer plato este según este paté digamos es un placer un poco más culpable al ser elaborado vegetales son tomates secos y setas también vale va al final no es calórico tampoco pero sí es muy abundante en cuanto a saciedad Damián muy rico vale

Voz 1646 07:11 cantidades de las cosas son entrantes que tenemos que comer poquito cometido para que podamos llegar al primer práctica más que ahora ya me da

Voz 3 07:19 lo mismo aquí sitio tiene que poner un buen plato ensalada me da igual vale que te que te muevas de en fino de que de que soy Valencia

Voz 6 07:27 pero claro hay que llegar con hambre para comerse el primero que en

Voz 1646 07:30 según tú el menú que te has propuesto es consomé pescado con albóndigas de gamba C

Voz 3 07:35 no hay gente dentro de dos semanas siempre que no tiene muy buena pinta desde luego

Voz 1646 07:41 oye el consomé pescados un consomé normal una señora

Voz 3 07:43 está segundo plato que que no es superarla siempre no sólo en la cabeza y la raspa de segundo pues eso hacemos un consejo eh bueno

Voz 1646 07:49 has hecho spoiler porque claro el segundo plato efectivamente ha dicho de que está bajo vale vale el segundo plato es un plato de pescado plato de merluza merluza que tú has preparar

Voz 6 07:57 todo rellenando la de hinojo y de puerro como Nieto asado y vinagreta de Enel

Voz 3 08:01 si quitamos las salsas estas qué hacemos con mantequilla del pesadas y aprovechamos ahí en en este menú general vemos que tenemos una es muy fácil de preparar muy rápido y además ahora provecho para hacer el consomé de económico sea buscamos todas las alternativas

Voz 1646 08:18 supongo que hemos evitado con esto grandes ingestas de calorías sin quedarnos con hambre que es un poco

Voz 3 08:23 hombre yo creo que con hambre con este momento pues que ya no Si bueno pero hay hay algunos Juan que igual esto

Voz 1646 08:28 pensando ahora ya aquí a mi me falta el postre

Voz 3 08:31 sé que así nos compuesto con el postre él postre es que es yo qué sé el postre es complejo no porque al final si mete es un postre dulce es un postre que va acompañado después a los turrones entonces ahí ya estamos también equivocando de un postre fruta que sería fabuloso bueno la la fruta siempre yo creo que hay muchas familias que aún hoy por hoy la fruta de postre y eso es una buena una buena opción más gente de gelatina natural de frutas

Voz 1646 08:56 te iba a decir he puesto una pera no es un poco triste

Voz 3 08:58 a una manzana golden bueno pero en una macedonia de frutas Halle Berry un poquito más divertido

Voz 1646 09:03 bueno pues añadan ustedes a a este menú consomé pescado merluza rellena paté y ensalada una ensalada de frutas para para terminar tú decías Juan que cometimos algunos errores y probablemente uno de los es más habituales es pensar que por ejemplo el marisco que solemos asociar con estas fechas al no engordar es una comida saludable y entonces no tenemos ningún tipo de pudor en ponemos hasta arriba de langostinos en en escenas como la de Nochevieja los langostinos probablemente no contengan tantas calorías las compras sino el viento rico en proteínas pero tampoco es del todo sano no Ruano porque no es que si el ácido bórico por ejemplo a él claro claro si me sacas el ácido bórico pero

Voz 4 09:45 la verdad es que bueno te tienes que poner una noche muy fina bueno no sé no sé yo no no contra la gente y no por eso te preguntaba hasta que el marisco sí que es una buena alternativa si yo que yo creo que

Voz 3 09:57 o sea lo que son lo que son pescados y las carnes y pescados magros etcétera yo creo que todo eso funciona muy bien

Voz 1646 10:03 vale y ahora qué importancia de Astún Juan a la decoración de la mesa porque hay gente que oculta a lo mejor una falta de de abundancia una falta hay cantidad o unos menús no muy bien preparados con una decoración así como muy barroca muy aparente tu decorar sus mesas en Navidad dedicas tiempo a eso también

Voz 3 10:20 sí yo creo que es es necesario también entre tú vas a un restaurante a cenar cualquier día en desde el año va a ser está debidamente FIP te has te montaba y contra más bonita la de es más agusto vas a cenar pues creo que Navidad ya que es una época en la que se atienda decorar todo mucho la la mesa en tienen por qué estar en misa tendría que estar bien montada también

Voz 1646 10:39 yo creo que aportamos creo que aporta mucho más a menudo creo que el menú

Voz 3 10:42 falla un poco en cuanto el sabor la mesa y la musa te lo compensa

Voz 1646 10:45 vale vale yo he pensado en el menú que nos proponía es que la mejor alternativa al pescado pero pensemos en alguien que no le gusta tanto el pescado o que prefiere optar por tradición poner carne sobre la mesa que carne sería

Voz 3 10:58 más o menos compatible con ese menú que tú nos has propuesto una escala una carne blanca como puede ser el pavo como es el pollo conejo carnes blancas mejor que las carnes rojas sin vale esto se va a poder evitar que no sean rellena la exposición El Rey uno también suele ser calórico el éramos con frutas hay con ciruelas con más pan con hecho de hacemos rellenos muy calórico

Voz 1646 11:16 te iba a decir aquí seguimos acertado porque es verdad que mucha gente come pavo con al aprovecha para comer pollo suaves en Navidad pero es verdad que solemos Rey ganarla con lo cual un lado vamos bien pero está bien vamos a es correcto vamos a ver el relleno pero vamos a dos vale vale vale bares y en las casas donde como tú comentabas al principio se pone las las dos opciones por si acaso es decir un segundo de carne y un tercero de pescado se suele sobreponer no

Voz 3 11:40 no sé no sé en la actualidad en tu casa calculáis primero y segundo

Voz 1646 11:42 eh es que no te puedo decir porque igual ya no quieres hablar más conmigo en mi casa pusimos contra dos tipos de carne que te parece yo creo que el público lo tendrá dos tipos de dos tipos de carne se ha interesante es que quería aprobar dos elaboraciones dos preparaciones distintas pensé que era buena idea pero las donde cada uno un trocito chiquitín o dos otros tipos de cambio indicaron que cada uno puede incluso no comer sino quiere esa son dos alternativas yo no me dijo a nadie claro claro dos tipos de carne para que la gente pruebe la que le gusta bueno pero no pero no has tenido un primero luego usó sino dentro de la carne puedes elegir uno u otra efectivamente o ambas a ambas son correcto

Voz 4 12:18 las ahí sí había había muchos entrando he demasiado sí una lasaña hizo de entrante por cierto que no es muy navideño pero que también quiere aprobarla así es si se de jamones esto te puedo pasar las recetas alegres muy rica seguro que está rica pero voy ha estado muy bien de segundo como único segundo quieres decir bueno ya veo que no estoy las cosas bien pero por eso Juan te llamamos vale

Voz 1646 12:40 oye el horno por ejemplo el horno es el mejor amigo del cocinero en Navidad cocinar cosas al horno Ésta es más saludable obviamente que hacer las que hacerlas frita fritas ese pavo por ejemplo que nos decías ese pago asado

Voz 6 12:52 se cocina eh al horno casi integramente no

Voz 3 12:55 bueno ya por Del Horno los da muchas mucho juego para hacer muchas cosas a la vez es decir tú puedes estar rellenando haciendo el pollo y el pavo asado perdón y a la vez si quieres meter también una merluza la merluza hecho la saña pues la velada lasaña ahí también efectivamente que no da te da juego para hacer es muy poquito tiempo muchas cosas

Voz 4 13:12 bueno aquí hemos hablado de ni hemos hablado de cómo debería ser la cena ideal pero todavía no hemos hablado de cómo ha sido la cena de Juan Llorca que es lo que ha cenado realmente se parece algo al menos que me he propuesto mi mira os voy a ser completamente sincero siempre por

Voz 3 13:24 Familia pero ellos resulta que que yo yo soy Ciriaco ideal intolerante a los lácteos entonces la parte de la familia con la que fui a cenar en Nochebuena no se acordó de mí de aparte

Voz 1646 13:36 Tip pude cenar huevos huevos con huevos

Voz 3 13:41 pero las alternativas que había había había de todo siempre había Garray da vía huevos con Woolas había y gambas al ajillo había muchas contables que eso etcétera pero

Voz 4 13:54 no yo me completamente sin gluten pero sin olvido en casa miembro vaya hombre no me cosa que no todas no toda la culpa ese tu familia al horno comprame lo dije bien de un Panrico puesto no

Voz 2 14:04 viva Juan eres cocinero las cenas de Navidad la tienes que hacer tú ya encima son fieles Ale celiacos apoyó la sacaría eh las hasta este primer año

Voz 3 14:12 que no hecho nada vale también agradece

Voz 2 14:14 agradece no hacer nada descansas y luego bueno de castigo dos huevos duros Llorca el año nuevo muchísimas gracias hablamos en dos mil diecinueve es un placer y ahora no lo ha estado