Entre Tiempos: Se acaba el año (30/12/2018)

Voz 0142 00:00 entre tiempos dice Mecano en su canción un año más que el treinta y uno de diciembre hacemos el balance de lo bueno y malo cinco minutos antes de la cuenta atrás nosotros no queremos esperar a mañana ni por supuesto a los últimos momentos de dos mil dieciocho para hacer ese balance porque conociendo no conseguíamos sacar nada en claro pero en este último entre tiempos del año sí que nos gustaría hacer un caso de los mejores momentos de cada uno de los componentes del equipo para ello me acompañarán María Romero para recordarnos su mejor lista musical Gina Domínguez que nos hablará de su evoca Teka más divertida y Marcos Granado que ya saben que sin él este programa no sería posible que además hoy elegirá el montaje que más le ha gustado hacer abriremos el Arca de tres llaves con Almudena Serrano que viene cargada con un saco de regalos de otros tiempos ahora así comenzamos con Ana Martínez Concejo

Voz 4 01:26 a ver venga todos para dentro que comenzamos ni qué pues de Nice la ocasión no merece ya te digo yo estoy harta nerviosa

Voz 0142 01:35 pero antes de nada lo importante el motivo por el que hoy nos metemos todos a la vez en el estudio hoy cambiamos un poco el guión para recordar los mejores fragmentos de entre tiempos habéis seleccionado los vuestros

Voz 0142 01:51 cuando digo yo también yo también está todo preparado Marcos da el OK para comenzar pues chicas chico vamos a empezar con el que ha sido mi programa favorito en entre tiempos tú tira todo un homenaje que hicimos a uno de los grandes artistas de nuestro país genio para unos lo para otros bienvenidos a este pequeño universo daliniano

Voz 2 02:14 bigote digo Atrio el personaje

Voz 6 02:16 que dentro de unos instantes verán ustedes llegar hasta estos micrófonos es mundialmente famoso es un pintor español sus cuadros originales se discuten levantan polémicas en todas las latitudes son vendidos en cifras fabulosas ya en la vida real nuestro personaje es tan original como sus cuadros su atuendo lo compone un traje inglés chaleco indio IVAs Thom Russo es un hombre explosivo genial habla de átomos electrones y cuernos de rinoceronte sus ojos impresiona porque son cómodos Luna llenas sus bigotes le llegan a la cejas nombre Salvador Dalí para este gran artista español de fama mundial Salvador Dalí el gran aplauso de bienvenida

Voz 6 03:14 hola muy buenas noches señor Dalí bienvenido sea usted a nuestro programa a la relación mire usted el efecto que está produciendo ya las diez bigotes en estas damas que

Voz 8 03:28 han presenciado de nuestra segunda pila y eso que la hacemos puesto en la segunda fila

Voz 6 03:31 la para que no atentos de que la primera yo ahora permítame que le hagamos algunas preguntas y de las cuales empiece a verlas Jean de puede haber bailado el chotis Madrid en Madrid donde se piensa usted dirigirse ahora dentro de dos días movido a Granada cómo ve usted Granada me parece verlo conocido siempre porque me ha parecido siempre que mi estómago es una especie de Alhambra de Granada a causa de una una clase de muy característica y siempre siento en el interior unos mandan finísimo pero queda

Voz 0142 04:11 de verdad no

Voz 0142 04:18 pero bueno porque a ver por qué

Voz 5 04:20 pues que nos has dicho que teníamos que hablar de nuestros momentos favoritos de esta temporada y el programa de Dalí ni siquiera es de este año es de dos mil diecisiete

Voz 0142 04:30 mi mejor programa mi obra maestra mi culmen como presentadora sí que vale que lo que tú digas nos queda muy claro que es tu favorito pero que hay que superarlo ya que el programa de Dalí salió genial pero ya está bien que cualquiera diría que tienes algún fetiche extraño con su bigote

Voz 4 04:46 trece equivocados y se puede caer más bajo por favor nada más lejos de la realidad es pura admiración vale

Voz 0142 05:05 tienes a Marcos muerto bueno vale es verdad a lo mejor hecho un poco lo que me ha dado la gana me he aprovechado de mi rol de directora del programa pero vosotros bueno venga vosotros sí que habéis traído esos momentos que han gustado la temporada por ejemplo María que has traído ah pues yo traigo mi actuación más estelar de la temporada aquella lista musical que un par de minutos medio de la fiestas de mi pueblo

Voz 4 05:37 oye Ana María Reyes a la famosa pregunta que se hicieron en su día los griegos

Voz 0142 05:41 María Marcos tú has visto María por aquí asomó al pasillo o mira a ver porque yo no la he visto en toda la noche voy a ver voy a ver no estaba por ahí Gina qué raro estará traste ando en el otro estudio déjame que voy a echar un vistazo pero antes ha metido habrá escondidos que no la encuentro Marcos llamarla por teléfono que es que no entiendo nada

Voz 11 06:12 ya está

Voz 12 06:16 María

Voz 13 06:19 sí María

Voz 0142 06:23 eso que suena de fondo es música

Voz 14 06:27 en la plaza viéndonos bien

Voz 0142 06:28 pero qué plaza que orquesta se puede saber dónde estás

Voz 0142 06:34 pero se te ocurre Intel de fiesta

Voz 14 06:37 lo haría mujer como me dijiste que esta semana ahí vamos a casas de tiempo pero pero yo no tengo gente esto sí

Voz 3 06:42 no no me con Ben ten nada de nada ahora como estos minutillos hasta el final sin lista de música

Voz 14 06:50 bueno tú no te preocupes empieza con el cubata en la mano soy capaz de hacerte un parte recomendaciones Express es más me voy inspirada en la música que suena en fiestas como la que yo estoy dándome ahora Marcos ha recibido ambiguas a solas sanciones

Voz 0142 07:08 es que aquí no sé cómo no te matamos vaya jugadón pero si yo te lo había dicho que yo no me acordaba Bono ni Marcos Mollina vaya susto cuando vimos que no estabas en el estudio Gina corriendo por los pasillos Mary Anne Marie exagerada bueno pero al final salió todo fenomenal así debemos demostré que soy una chica todoterreno que puedo ejercer mi función es en cualquier parte parte dice es cada vez más te vale que no vuelvas a repetir una así

Voz 15 07:36 Gina

Voz 16 08:02 no

Voz 0142 08:10 tres bueno Marcos atento a intentarlo

Voz 0142 08:18 yo no sé hasta qué punto vamos a llegar

Voz 4 08:20 claro que mejor lo dejamos equivocados y se puede caer más bajo le dejamos a él así que Pepe Iglesias y perro su programa Las alegres perrerías durante los años cincuenta en la Cadena Ser

Voz 17 08:33 Rondo Rita mayores

Voz 0142 08:34 pequeñita señoras señores

Voz 5 08:40 anda que no fuiste tú lanzada con esa pancarta silbar aunque es un poco lo que me dio la gana porque sólo me salía la sintonía de Expediente X un momento estelar

Voz 0142 08:48 bueno la verdad es que en este

Voz 18 08:51 aspecto musical todas hemos tenido nuestro momento

Voz 4 08:55 Ana Si ves algo extraño en tu vecindario a quién vas a llamar

Voz 10 09:00 así

Voz 4 09:04 hombre amiga Azután tampoco te quedaste corta la patrona de la minería Santa del sexo de la vergüenza

Voz 0142 09:23 es como que chica nueva en la oficina Jenna ya llevas un tiempo en el programa tenemos

Voz 5 09:29 a ver si que la madre mía si empieza a llover es mi por mí

Voz 4 09:36 pues esto me recuerda a cuando intentamos cantar como Mary Poppins

Voz 20 09:39 en el Caribe

Voz 4 09:42 espía de esto tiene mucha culpa uno que está aquí muy calladito el señor Marcos Granado que nos hace unos montajes te has creído más listo que el ritmo mira aquí es cuando yo me invento el nombre de todas las chicas de la Vega Anta velas que no tiene sentido yo me a las que luego a canto esto es una vergüenza si si esto lo puede leer Jaime si perdón esto podemos empezar por aquí es cuando yo voy de listillo eran los pasa ni una eso es verdad

Voz 0142 10:20 eso sí fueron números uno con menos suerte de la imaginada por sus ir de la bueno ya vale de sacar nuestra sufrió

Voz 5 10:27 me gusta que saque más

Voz 0142 10:30 no no no no que se nos echa la hora encima has visto la obra que eso que tiene que hacer ahora Marcos es elegir cuál ha sido su fragmento favorito del programa que yo creo que va a tener algo que ver con una canción del verano muy musical amaneció una mañana de julio de dos mil diecisiete Andoni Ortúzar presidente el PNV echó mano de despacito de Luis Fonsi

Voz 21 10:53 no sé si avisó oído en esto que llaman verano la canción de moda del verano la de

Voz 12 10:58 pasito a pasito suave suaves

Voz 21 11:00 pues ese es nuestro modelo Paci y dando pasitos Bashir cosa suave suave Quito fortalecer el autogobierno vasco traer cosas para Euskadi ser cada día menos dependientes o lo que es lo mismo ser cada día más independientes como pueblo

Voz 4 11:23 sí lo hemos hecho y así vamos a seguir haciéndolo en el futuro

Voz 9 11:27 yo sin complejos

Voz 4 11:30 si todo

Voz 5 11:34 la verdad es que ese fue un montaje espectacular a me gusta

Voz 0142 11:37 muchísimo se sí creo que no fuiste la única a la que le gustó bastante éxito esta mezcla Andoni Ortuzar despacito y Marcos a los mandos yo creo que en general han tenido éxito todos los programas que por lo menos nosotros le hemos puesto todas las ganas sí lo hemos hecho con mucho cariño la verdad es que este año o bueno lo que llevamos de temporada yo estoy muy contenta como decíamos al principio con la letra de Mecano hacemos el balance de lo bueno y malo ya nosotros no salen verde a favor nada que bonito hablando de la canción de Mecano porque es día treinta pero anda que no haría que nos comiéramos las uvas todos juntos para despedir el año a lo grande pues como Marcos y yo nos despistemos mañana Nos comemos juntos las uvas que nos toca hacer resumen del año me perderé mi programa de televisión favorito oye porque no lo hacemos de verdad verdad de la buena gobiernos las uvas digo vais a venir mañana en la radio con nosotros por la noche con tal de comeros la suya al no no no no que yo mañana estaré compete con mi familia es ahora que dices me refiero ahora como no lo hacen en la Puerta del Sol también que mientras hacen las pruebas de sonido hay gente que se comen las uvas podemos hacer nuestras pre uvas aquí y ahora

Voz 4 12:41 el joven ya está como ahora no sino tenemos Wes ni champán para brindar

Voz 0142 12:47 ahora cuando todo acabe ni bueno ya ya ya lo sé pero estamos en plena Gran Vía en los bajamos corriendo a comprar lo que no haga falta pero haber una vez tranquilidad tranquilidad no podemos dejar la antena en vacío eso sí que algo habrá que emitía pues no te preocupes corre Almudena Serrano directora del Archivo Histórico de Cuenca que además creo que hemos tenido una sorpresa preparada y nosotras bajamos corriendo a comprar notó nos encargamos y además luego tuvo que quitarle las pepitas a las uvas que me atragantó al yo tengo que pelear no ya de paso compramos más cosas porque podemos comprar se me ocurre

Voz 22 13:16 es una tras mostrar también compramos

Voz 0142 13:21 lo que les gusta a estas dos montar una fiesta en cualquier lugar aunque Marcos te reconozco que a mí me hace ilusión pero hay pues corre vamos a hablar con Almudena mientras esperamos que llene María vuelva y que traerán

Voz 2 13:36 entre tiempos con Ana Martínez Concejo Bill acerca de tres llaves con Almudena Serrano

Voz 24 13:54 buenos días Almudena buenos días a todos va sobreviviendo a estas fiestas ya los excesos vamos vamos vamos hoy tenemos ración de dulces no porque en el espacio de hoy teniendo en cuenta estas fechas en las que estamos queremos recuperar para nuestros oyentes las peculiaridades de los dulces que se consumían en las navidades de siglos pasados llegamos golosos hasta madrugada

Voz 3 14:16 lo que sabemos de estos ricos alimentos que descrito en muchos documentos que se conservan en los archivos históricos de España donde quienes quieran conocer más sobre ello podrán trasladarse al siglo XVI XVII o XVIII sin duda otros tiempos verdad tiempos que hoy recordamos puesto que en las Navidades a los que tenemos pues una edad lo recuerdo

Voz 25 14:40 Nos asaltan o vamos a intentar que quienes nos escuchan sepan más de que dulces se consumieron hace tantos años empezaremos por las almendras la base de turrón del que luego hablaremos

Voz 3 14:53 almendras dulces amargas almendrados que sabemos de este fruto seco tan importante en la economía de tantos pueblos

Voz 25 15:01 pues las almendras se vendían por libras onzas arrobas para su elaboración y venta los con Fitero tenían en sus Obrador es las tablas donde las ponían a secar de ahí se pasaba a elaborar por ejemplo aceites de almendra dulce que en medicina esto es como curiosidad se consideraba el Gante más agradable para los niños y bueno por supuesto las almendras peladas para las confitura o el almendro en pelado que era una golosina Almendro habían oído nunca Maxi o bueno los almendrados por supuesto que también elaboraban los maestros con Fitero

Voz 3 15:38 con zapateros confiterías cuéntanos qué era lo que más se vendía bueno en las confiterías se fabricaban y venden alimentos tan ricos como las pesadillas marque silla

Voz 25 15:48 las mermeladas caramelos mazapanes bizcochos muchas cosas más que eran muy solicitadas y claro los turrones que también se vendían por son y arrobas como luego veremos lo que desde luego se tomaba en Nochebuena según sabemos por las compras que se hicieron por ejemplo en el año mil quinientos setenta y cinco en una casa

Voz 3 16:10 sí y Icon el turrón también una fruta típica de este tiempo las granadas sí sí

Voz 25 16:18 estaban bueno frutos secos las almendras y las frutas frescas como las granadas o las pasas in nuevamente el turrón en una carta que se mandó al marqués de CNET el cinco de diciembre del año mil setecientos uno se incide en el hecho de que por no malograr la fruta de este país que en este año se encuentra poco sazonada remito a vuestra excelencia esa carga de granadas que servirá mandar recibir en ínterin que llegan uno Sarro vetas de pasa unas cajas suelas de tú

Voz 3 16:52 yo creo que también tenemos noticia en aquellos años de un turrón Hero célebre claro hay marcas de Duffy es que todos conocemos hoy que no tienen su origen en el siglo XX ni mucho menos como así que vamos a comprobar en esta cuenta de turrón

Voz 25 17:07 y almendras pesadillas que se entregó para que se pagase desde la Casa del Conde de Luque de todo lo que compró qué fue lo siguiente siete docenas de cajas de turrón de a media libra y una docena de a libra seis cajas de almendras pesadillas que se vendían a dieciocho reales cada una

Voz 3 17:27 bueno la compra esta compra ascendió a cuatrocientos treinta

Voz 25 17:30 dos reales que tuvieron que pagar al confitería turrones

Voz 3 17:33 Francisco Picó

Voz 25 17:34 quién firmó el recibí en el año mil ochocientos cincuenta y cinco en con Ron también

Voz 3 17:41 formaba parte de los regalos que se hacían en esas

Voz 25 17:43 fechas si entre los obsequios que si hacía estaba desde luego Turró traído un documento una carta que fue enviada por el secretario de un duque semanas antes de Navidad el día seis de noviembre de mil setecientos cincuenta y uno con previsión de tiempo suficiente como vemos en que se da cuenta de aquellos regalos que hacía El Duque

Voz 3 18:05 como costumbre arraigada en Navidad

Voz 1177 18:08 el correo de ese reino no ha llegado a esta corte sin duda por las muchas lluvias que aquí se experimentan y continuando ausente el duque mi señor prevén es a merced de orden de su excelencia que para los regalos de la Navidad próxima que acostumbra a hacer la casa haga afrontar de suerte que estén aquí el día quince de diciembre venidero XXXII toneladas de aceite los veintidós D a2 arrobas diez de Auna Castellanos de la mejor calidad con seiscientas cajas de turrón a dos libras también castellanas cada una y que a su tiempo cuide Buesa merced de que vengan dichos géneros bien condicionados

Voz 25 18:44 otro ejemplo de que alimentos formaban parte de los obsequios de estas fechas tan festejado lo tenemos en el año mil ochocientos cuatro en que el marqués de Castro monte según era costumbre cada año repartió los regalos siguientes vamos a ver las cosas que fue repartiendo a sus personas más allegadas Canales de tocino que fueron enviados a la señora condesa de truchas a dos abogados y un médico

Voz 3 19:11 o médico insistió como lo recibiría eso

Voz 26 19:16 otros regalos que hizo el marqués lo recibieron el cajero principal de la Tesorería mayor en ejercicio a quién envió una arroba de chocolate y un bote de cuatro libras de tabaco que también se regala además

Voz 3 19:29 has en la nota de entrega Se indicaba siempre el domicilio de la obsequiado que vivía en la calle de la Concepción Jerónima casa nueva frente a la cruz de la plazuela cuarto

Voz 27 19:40 según ha dicho el chocolate también se regalaba por ciento nosotros a quién entre tiempos abierto siempre a cualquier regalo de chocolate

Voz 3 19:47 sí sí Tabacos regalaba también como has dicho pero leo bien que también se regalaban os enviaban chorizos también aquel que les obsequió con media arroba de chocolate cuatro docenas de chorizo

Voz 28 20:04 a un ayudante de la Tesorería que vivía en la calle de la azotado luego que se entra por la plazuela del cordón

Voz 0142 20:12 bueno otras personas

Voz 3 20:13 vinieron chocolate fueron varios procuradores de los tribunales

Voz 28 20:16 es el día que tenerlos contentos y uno de ellos vivía en la calle de Giacometti trecho número cuatro encima de él es tan PES Tampere

Voz 27 20:25 fíjense que se dan todas las señas hombres que que se el

Voz 3 20:28 Colate como bueno está esperando tragedia Dimas a personas destacadas bueno y otra persona vivía en la calle del Príncipe frente el marqués de Villa López número siete cuarto Pretty

Voz 28 20:42 sin embargo a un médico que vivía en la calle del Pez

Voz 3 20:46 cuando sólo cuatro docenas de chorizo a los procuradores los pobres en cuanto montón docenas más tenían hay unas unas cuantas de chocolate tabaco en fin bueno pues a este médico que vivía en la calle del Pez sólo Lehman de esas cuatro cenas de chorizos que digo y además fíjense le pagó el sueldo de todo el año sin chocolate ni otros obsequios de debía el sueldo de todo el año

Voz 0142 21:12 hago una vida encima le dejas

Voz 3 21:14 ah mira para que para que ahora veamos qué

Voz 25 21:19 cómo podía ser médico pero el sueldo llegado cuando llega cuando a Madrid

Voz 3 21:23 oye además sabemos que el trabajo

Voz 27 21:25 o de los con Fitero se supervisaba en las fechas cercanas a la Navidad a los les controlaban en fechas cercanas

Voz 3 21:31 la Navidad si el modo de controlar las tareas de confitería que en Navidad tenían tanto trabajo era realizando las visitas a dulces de Navidad que así se llamaban eran ordenadas por el Corregidor y así tenemos que el día nueve de diciembre de el año mil ochocientos diecisiete en Madrid fueron citados los veedores de los con Fitero los menores sean los que iban a ver a ver

Voz 0142 21:55 por mar sólo o también dejaron que posta

Voz 3 21:58 que probaría ninguno tomaría entonces cuando fueron citados por estos veedores que estamos comentas e Iker eran quienes hacían aquellas visitas a las confiterías todo ello según se acostumbra a practicar la semana anterior de Navidad

Voz 29 22:15 habiendo dispuesto que se haga en el día de mañana la visita de dulces como se acostumbra is ejecutó el año pasado la semana anterior a la Navidad mandó llamar

Voz 1177 22:24 los veedores de dicho gremio quiénes me han manifestado

Voz 29 22:26 lo que estaban citados de orden del señor Corregidor para dicha diligencia que quería practicar el lunes próximo como subdelegado de la Junta de comercio

Voz 27 22:35 Nos ha gustado este oficio de pedo

Voz 25 22:38 de confiterías además sólo se trabaja en Navidad y además podíamos coger algo de chocolate en sí sino a nos ha gustado mucho para finalizar el espacio de hoy Almudena no puedo

Voz 0142 22:48 es dejar de hablar del roscón

Voz 27 22:50 de otros alimentos consumidos en estos días por quienes vivieron allá en el siglo XVI si los con se elaboraban entre tantas delicias que hemos ido viendo entre el propio

Voz 25 23:01 el pasado Yeste los roscones que eran rosquillas grandes de Massa y que ese consumían entonces tengo que decir que si venían consumiendo desde la festividad de Todos los Santos es

Voz 27 23:12 pero también era típico en en aquellas fechas navideñas tomar castañas Íñigo

Voz 25 23:18 los naranjas peras pescado fresco cabrito longanizas vino todo ello pues está documentado en la celebración por ejemplo de una de las Nochebuena

Voz 27 23:28 las madre a todo un manjar ya veo que esto de hinchar XM permite el término en Navidad viene de de siglos muy muy atrás a quién no cambiamos nada no y lo que hemos dicho muchas veces no inventamos nada bueno pues

Voz 0142 23:46 como pasaba la semana pasada que en víspera de no

Voz 27 23:49 AENA había que felicitar la Navidad o íbamos a aprovechar a felicitarnos ya felicitar a todos los oyentes el nuevo año pues si yo quiero daros las gracias a vosotros hacer una unas gracias generales de todo el año que ha sido muy interesante hemos aprendido mucho todos

Voz 22 24:10 bueno pues con el ánimo

Voz 27 24:11 de seguir aprendiendo y de seguir trabajando pues vamos a empezar este año tan de esas gracias felicitando el año nuevo emplazando a todo el mundo para este próximo mes de enero por supuesto es verdad que este dos mil dieciocho ha sido pues el estreno el estreno del Arca de tres llaves que lo iniciamos allá por febrero mentira bueno es verdad que es tiempo de hacer recuento no de hace

Voz 30 24:35 es bueno un poco de

Voz 27 24:37 de mirada atrás de todo lo que ha pasado en el año y ha sido el año en nuestro encuentro así que nosotros encantados Almudena de tenerte en el equipo gracias por cierto alguna vez tenemos que hacer una visita Cuenca Madrid Madrid Cuenca que siempre nos vemos nada más a través buenos escuchamos a través de los micros

Voz 30 24:55 eso hay que organizarlo muy bueno

Voz 3 24:58 pues seguro que la disfrutaremos mucho y nada más

Voz 31 25:00 encanta enseñar esta ciudad porque tiene una gran historia detrás es muy bonita que es ya patrimonio de la humanidad como mucha gente sabe y es una ciudad que visita muy bien está muy cerquita de Madrid también te es es muy

Voz 27 25:11 acogedora pues nada tomamos la palabra hacemos aquí la promesa este año tenemos tenemos que vernos Si bueno pues Almudena nuevo hasta San hasta luego adiós

Voz 4 25:37 ya estamos sentido muy llegáis súper pillados de tiempo venga venga venga es que las compras en Gran Vía estos días no son buena idea que cantidad de gente ya habéis cobrado las uvas en plan pijos son de esas que ya vienen doce peladas y sin pepitas ni de qué vienes envuelta en un montón de boas de plumas corre que cada uno coja hay trae al que me estoy estoy no que van a empezar los cuartos cobren bueno pues último

Voz 9 26:00 te pasas Chantal

Voz 7 26:13 pues tres dos en los cuartos

Voz 4 26:46 bueno que os las habéis comido todas oró Amina Paco está un poco eh yo creo que no tenía doce a mí me han faltado ahora bueno no pasa nada en fin ahora sí que sí

Voz 10 26:56 vea

Voz 4 27:06 realmente no es una buena persona