Una novela criminal (29/12/2018)

Voz 0545 00:13 bienvenidos a colección pódium el programa que recoge algunos de los contenidos más interesantes y relevantes de Podium la plataforma de podcast de la Cadena SER PRISA Radio hoy hablaremos de una novela criminal la serie homónima de de ficción dirigida por Mona León Siminiani que adapta la novela ganadora del Premio Alfaguara dos mil dieciocho escrita por Jorge Volpi Ellos dos serán los narradores de una historia real fascinante ocurrida en el sur de México en el año dos mil cinco cuando la Policía Federal detiene a Israel Vallarta Florence alcance ambos serán acusados de secuestro e integración en banda criminal al día siguiente los canales de televisión Televisa y Televisión Azteca emiten en directo la entrada de los agentes federales en el rancho Las Chinitas la liberación de tres rehenes la detención de Israel y Florence en los días siguientes los detenidos sufrirán torturas se les negarán sus derechos y la lista de acusaciones irá en aumento pero cuando los abogados defensores capten la inconsistencia entre los partes de detención los vídeos de la emisión televisiva y la versión de sus defendidos comenzará una carrera contra el tiempo para sacar a la luz uno de los mayores montajes policiales de la historia de México

Voz 3 01:37 en un boom

Voz 4 01:41 eh

Voz 0545 01:49 la serie fue presentada en el último Festival Internacional de Literatura en Guadalajara México y esto es lo que Jorge Volpi el autor dijo acerca del podcast

Voz 5 02:00 que da igualmente sorprendido fue un reto fantástico la idea de convertir en podcast en este nuevo tipo de formato auditivo una novela que había sido escrita para hacer leída por mí fue fantástico participar en el proyecto no fui yo quien hizo la adaptación la eso Monda directamente pero yo participo también leyendo buena parte de de la narración de una novela

Voz 0545 02:29 la historia de Israel y Florence hizo tambalear los cimientos del Gobierno de Felipe Calderón y culminó con un incidente diplomático entre México y Francia Volpi cree que esta historia debe servirnos para reflexionar sobre el papel de la justicia en México

Voz 5 02:45 yo espero que para eso sirva también estas cuatro obras de pocas que son digamos para mí la versión moderna posmoderna de lo que eran las antiguas Radio novelas es yo me sentía mientras iba narrando al micrófono como cuando de niño llegué a escuchar alguna de estas el contar esta historia para mi ha sido muy importante no sólo porque es una historia fantástica y lo puedo decir que estaba ahí una realidad

Voz 6 03:12 una historia inverosímil

Voz 5 03:13 sino también porque es una historia que debe servirnos para reflexionar sobre cómo funciona más bien como funciona nuestro sistema de justicia ninguna medida lo que ocurrió en el caso Florence Cassez fue excepcional porque ella era francesa provocó del conflicto internacional con Francia pero lo que ocurrió con ella y con Israel Vallarta en realidad ocurre permanentemente en nuestro país en donde nada funciona en el sistema de justicia

Voz 7 03:38 no

Voz 0545 03:43 Mona León Siminiani directora con narrador ayer adaptador de la novela junto a Daniel Marín contaba en La Ventana de Carles Francino lo complicado que fue trasladar a formato sonoro una historia tan complejo

Voz 1594 03:56 no hay tantas personas involucradas porque claro dura dura años dura como uno en realidad dura más dura más dura prácticamente nueve no prácticamente nueve años entonces claro imagínate entraba hasta Sarkozy y Carla Bruni Marion Cotillard pero por supuesto ahí entró a Lendl no hay entró todo quisque y entonces claro había tantos personajes que una de las grandes dificultades de la historia era precisamente ésa era como cómo hacer en Radio que es muy difícil seguir seguir a personajes determinados cómo hacer para que no te pierdas parada como te vamos dando toda la información toda la carga dramática al tiempo que la información como están relacionados todos con todos porque encima todos mienten

Voz 0545 04:37 una novela criminal se inscribe en un género de moda dentro del podcasting mundial Se trata del True Crime un subgénero narrativo que tiene dos características concretas la investigación y la reconstrucción de crímenes reales verdaderos ya sea de forma documental o ficción nada hay ejemplos en la literatura como A sangre fría de Truman Capote series de televisión como Making amar dorar en Netflix o series de podcast como Siria al el famoso True Crime de Sarah Kane que cuenta los hechos reales entorno a la muerte de Emil Lyng una joven de diecisiete años que fue asesinada presuntamente por su ex novio Adnan cien un trece de enero de mil novecientos noventa y nueve

Voz 8 05:25 grupo G V y dije no han un Neira eh Fumero

Voz 9 05:35 Prendes homenaje Mike Tapie Easyjet Haggard monstruo y Tomic Paul

Voz 0545 05:40 a Kennedy

Voz 10 05:43 muy bien

Voz 0545 05:48 Lugansk es riguroso Crime es uno de los géneros más adictivos que existen les dejamos ahora con el primero de los cuatro capítulos de una novela criminal pueden escuchar el resto de episodios en Podium podcast punto com disfruten del poder de los sonoro de una de las historias más increíbles que hayan escuchado

Voz 1594 06:18 mi nombre es Mona León Siminiani elabora aquí es en este polcas documental o podcasting ficción en el que estás a punto de entrarte todo lo que vas a escuchar en estos cuatro capítulos se basa en el libro de Jorge Volpi una novela criminal ganador del premio Alfaguara dos mil dieciocho aquí me tienes

Voz 6 06:35 hemos Jorge Volpi y soy el autor de una novela criminal una novela sin ficción en la que narra la investigación que lleve a cabo durante tres años sobre la causa criminal contra ciudadano mexicano Israel Vallarta francesa rosca si usted aún no conoce estas personas pero yo sí la verdad es que a día de hoy no sé no puedo saber si son culpables o inocentes el secuestro de deja como no si no puedo

Voz 2 07:00 sabe si participaron en los demás secuestros que celeste achacan y que les narrará

Voz 1594 07:05 es un caso real y es un caso complejo disturbio que llegó a dos potencias al borde de un conflicto internacional es un mosaico abigarrado de secuestros mentiras amenazas e incluso torturas que habla del manejo del poder en un país una especie de JFK a México

Voz 11 07:20 ah no

Voz 6 07:21 en todo caso este relato comienza como debieron hacerlo la Policía y las autoridades judiciales con la presunción de que Israel Vallarta hizo escasez son inocentes mientras no se demuestre lo contrario

Voz 13 07:51 yo tú

Voz 14 07:55 mientras minuto siguiente antes los agentes les secuestraron cuáles son no no hablamos con las clases tras el presidente francés Nicolas Sarkozy y de una ciudad ganamos el aquí estamos bien da por encima de la mesa

Voz 15 08:20 el que la hace la paga como navideños

Voz 14 08:23 a la que se han detenido a dos acompañará pulir aquí ligación a partir de las declaró

Voz 12 08:33 presa

Voz 16 08:44 les criminal Ipod que está basado en la novela homónima de Jorge Volpi

Voz 17 08:50 editada por Alfaguara capítulo un teatro de marionetas

Voz 11 09:07 el nueve de diciembre de dos mil nueve se produjo la sonada detención de Israel Vallarta ahí Florence Cassez

Voz 18 09:13 durante la encabeza demanda la cabeza esconda toquita mitin como te llama la es la que hay Paiporta del Vallarta cuentas secuestradas a quien tiene previsto señaló

Voz 19 09:27 bueno hay una mujer de origen húngara que tratan al elenco se especula sobre su nombre

Voz 20 09:37 no voy a hacia nada yo no lo sabía

Voz 1594 09:42 pero para llegar a este momento tenemos que entender muchos momentos anteriores para empezar vamos a retroceder cuatro años hasta el treinta y uno de agosto de dos mil cinco son las siete cincuenta de la mañana en Coyoacán Ciudad de México suena el teléfono

Voz 22 10:01 bueno Galería Galería pasar algo tenemos una mala muy muy soltar todos los programas de eso cuando está dispuesto a pagar por vestir pero no tenemos dinero no quiere incluso Agus última por Dios cuál es el nombre de su padre la obra según de Turquía por Chipre aparte me oro quiere que llamarnos

Voz 1594 10:47 Laura Maya tienen Jero es la madre de Valeria Txejo dieciocho años Valeria ha sido secuestrada AP las diez minutos antes en su coche con los circulaba por San Francisco Culiacán rumbo al colegio Vermont donde estudia de repente un Volvo blanco se ha interpuesto en su camino impidiéndole el paso los hombres enmascarados han salido del Volvo que han venido rápidamente hacia el coche de Valeria uno de ellos ha reventado la ventanilla delantera izquierda la de Valeriano

Voz 0419 11:14 no se mueva

Voz 1594 11:15 hombre el apuntado con una pistola Jaca

Voz 0419 11:18 ahora los dos hombres

Voz 11 11:20 han sentado en el coche de Valeria en el asiento del piloto y del copiloto

Voz 23 11:24 ahora se va a estar cachas dicta S H tú

Voz 24 11:27 sintieron móvil por favor no

Voz 0419 11:30 el daño

Voz 11 11:31 Valeria enterrado la cabeza en el asiento coches entonces ha avanzado ha girado en una callejuela cercana sea detenida

Voz 2 11:39 bajar el carro

Voz 11 11:42 por ahora cambian de vehículos una furgoneta sin ventanas uno de los captores le cubre la cabeza con una manta entonces los tres coches arranca aterrada confundida y asfixiada por la manta a Valeria se le ocurre decir

Voz 25 11:59 no nada por favor

Voz 11 12:04 entonces no es obvio que este hombre es el jefe de la banda todos obedecen sus órdenes y todos le llaman Patrón alguna medicina Lazaros propio proco pues nos vamos a esconder efectivamente guardan rifles y pistolas bajo el asiento el trayecto dura diez minutos al cabo de los cuál es la furgoneta atraviesa una verja con un portón metálico estación en un patio interior introducción a Valeria en una casa

Voz 2 12:39 cuánto dinero crees que podría pagar tu familia gracias catártico

Voz 1594 12:42 entonces ese al aturdimiento Valerie en venta que la empresa textil de su madre atraviesa serias dificultades económicas es en este momento cuando el secuestrador le exige su móvil efectúa con él la primera llamada la madre de Valeria la que hemos escuchado

Voz 22 12:55 me dirijo a salud

Voz 1594 13:00 a partir de ahora será esencialmente el patrón quién se comunique con Laura están mantendrá en todo momento la mentira urdida por su hija de que pasan por serias dificultades económicas

Voz 6 13:11 Diez minutos después de esta primera llamada a las ocho en punto el patrón vuelve a llamarle a Laura quiere saber si ya tiene idea del monto que será capaz de Reunidos más flexible ahora le propone una rebaja de cinco millones cuelga sin atender a las órdenes del secuestrador Laura decide llamar a la policía hacia las once se presenten su domicilio

Voz 2 13:31 la gente Murdoch

Voz 0419 13:35 buenos días soy la gente Murgui de la dirección de análisis técnico pase por favor

Voz 2 13:42 llamándoles este hombre me dijo que no llamar a la policía

Voz 26 13:45 no se preocupe Schuster lo correcto no les parece que pueda establecer me todo esto se le puede preguntar con esto graba haremos las conversaciones e identificar en las llamadas servirá para algo que no se preocupe vendré todos los días y la concejal cree que podría hablar con el padre de Valerie Sicilia darle su contacto

Voz 11 14:10 el padre de Valeria es el empresario judío Benjamin Txejo

Voz 6 14:12 el patrono Humberto no volverá a llamar a Laura hasta las veintiuno cero siete de ese mismo día

Voz 23 14:19 ocurren más cosas

Voz 0419 14:27 sí sí sí señor ya está cara no

Voz 23 14:38 dejarnos solos vete con los demás sí patrones cómo estás Valeria y enseño todo todo esto pero no tienes que preocuparte somos profesionales Si tu familia hace lo que le pedimos que en poco tiempo estamos arreglarlo Quart tendrás que esperar a que esté listo me entiendes sí señor

Voz 0419 15:03 entiendo que todo el mundo debe buscarse una forma de ganarse la vida

Voz 23 15:11 como me dijiste que la empresa de tu mamá está muy mal ha sido muy generoso irle bajado el rescate de diez a cinco millones de pesos pero dice que no tiene dinero para

Voz 2 15:20 sí yo no sé nada no me hagan nada político súper importantes empresarios y

Voz 23 15:26 empecé no la nadie hace tiempo tuvimos una niña como de tu edad hijo de un político importante el padre confesó que tenía el dinero del rescate pero no tenía a modo de justificarlo ante la prensa y entonces tuvimos que matarla eso no tiene que pasar y si tu familia está segura de que tu mamá tiene problemas financieros

Voz 0419 15:49 se lo juro

Voz 23 15:54 era me imaginas mucho a mi hija te juro que Navas está mucho tiempo aquí no te preocupes nadie va tocar tenis acerca ahora tengo que ellos no por favor

Voz 0419 16:08 quédese conmigo no me deje con nosotros hombres del os ruego

Voz 2 16:12 pero sólo dos minutos

Voz 11 16:17 esa noche a las veintiuno cero siete Laura recibe una nueva llamada

Voz 27 16:20 siempre que me Diana Ross pues nosotros no vamos a ver

Voz 1594 16:23 a la mañana siguiente nueve septiembre no hay comunicación a las siete cuarenta y dos del día dos se produce una nueva llamada

Voz 2 16:30 me reunir casi cien mil pesos ahora

Voz 22 16:34 empezamos tonta Journey juro que no tengo el dinero que me

Voz 2 16:41 en ese momento la comunicación

Voz 1594 16:43 interrumpe el patrón vuelve a llamar a Laura furioso

Voz 2 16:46 se sospecha que la Policía puede estar tras el Corte Inglés

Voz 27 16:48 Kaká Carmen Vela buenas maneras llamar Pelegrí sancionó aminora nadie se dejen llevar jefe que que

Voz 1594 16:59 en la casa de seguridad se está dando en estos días una suerte de síndrome de Estocolmo pero a la inversa el patrón confiesa Valeria que quiere que se vaya que no quieren ningún rescate porque Valeria ha sido una niña muy valiente incluso llega a advertirle

Voz 2 17:12 debes cuidarte de los sujetos que tienes acumula pronto te das cuenta de quince chico aprovechó

Voz 1594 17:17 anda este espejismo de confianza mediante pequeñas estrategias Valeri se va ganando el favor del patrón hasta el punto de que consigue cosa inaudita que le pongan un espejo en su cuarto este detalle del espejo será de gran importancia en el caso que nos ocupa pero no nos cantemos en posteriores conversaciones con Laura está informal patrón de que ha logrado reunir ciento ochenta mil pesos pero el cuatro de septiembre

Voz 11 17:39 cuarto día del secuestro irrumpe en el cuarto de Valeria otro miembro de la banda

Voz 23 17:46 sí que tú eres la famosa Valeria no entiendo porque jefe te consciente esto harto sabes te puedo asegurar una cosa fieras termine por pagarlo

Voz 1594 18:00 pero una arreglar visto gran disco este mismo secuestrador de voz gruesa llama entonces

Voz 22 18:04 más que yo me la verdad doña Laura cuánto paga por su claro

Voz 2 18:09 yo no entiendo ganancias apresado

Voz 22 18:12 las máquinas cotiza como opacas poco eso sí señor

Voz 27 18:16 señora no hoy Goliath para pagar la vida que lleva en la escuela la comida la gasolina

Voz 22 18:22 tantas esa noche con el patronos

Voz 1594 18:24 te son otros secuestradores los que llevan la comida Valeria en ese momento el explican que ya habían intentado secuestrar la con anterioridad pero siempre ocurría algo que le impedía la repiten como ya le había dicho el secuestrador de voz gruesa que no entienden porqué El patrón quiere liberar la sin recibir dinero nunca antes había pasado esa noche cuando la visita en su cuarto Valeria les regala al patrón un dibujo donde él aparece al lado de su madre ocupando el lugar de su padre una astuta manera por parte de Valeria de contrarrestar la escalofriante posibilidad de que el patrón se está enamorando de ella

Voz 21 18:59 un día con

Voz 22 19:03 cosa negros se pongan dinero el rescate medios volver a Barcelona

Voz 1594 19:07 la Habana libera

Voz 28 19:09 mhm anotarse esa misma noche

Voz 21 19:12 no

Voz 27 19:13 por qué ya cumplió ahora me toca Couples vea mi en poder de la de alivio para el apoyo no

Voz 22 19:22 el créame topando vamos

Voz 27 19:25 hoy ese tipo ese de los sujetos que tiene alrededor señora donde puedo decirle dónde puede ser un vecino puede ser familiar puede ser inclusive alguien su trabajo desgraciadamente esto acepto posee yo solamente compró las órdenes que verán

Voz 1594 19:42 esa noche liberan a Valeria Cheij en una calle oscura de las inmediaciones de Coyoacán y antes de irse el patrón le dice y le da un beso en la nuca Valeria llega al portal de su casa ante las miradas como vidas de sus hermanos y de la gente Murgui brazos de su madre después de cinco días de secuestro

Voz 6 20:22 el secuestro sufrido por Valeria no es una excepción en el México de dos mil cinco Se trata de una práctica que en las postrimerías del sexenio de Vicente Fox se ha vuelto casi normal el caso de Valeria una piedrecillas en lo alto de una cumbre nevada el Guijarro da vueltas y vueltas y en su descenso multiplica su tamaño al cubrirse cada vez con más capas de hielo se llevará por delante a todo un país se llevara por delante la verdad que aún permanece escondida retos

Voz 1594 20:49 estamos por un momento hasta el uno de enero

Voz 29 20:53 Justo ahora el propio IFE nos ha comunicado que el próximo presidente de la República será el licenciado Vicente por que Sada Vicente Fox del partido

Voz 1594 21:03 lo de Acción Nacional PAN se convierte en presidente del país destronado tras setenta y uno años en el poder al Partido Revolucionario Institucional PRI entre otros desafíos Fox se enfrenta a la reforma del poder judicial y a la regeneración de la policía en dos mil uno decreta que la antigua policía federal tan desprestigiada durante el antiguo régimen a causa de su corrupción y sus motivaciones políticas se transforme en la flamante Agencia Federal de Investigaciones la figura

Voz 6 21:31 como director de la Agencia Fox designa a un ingeniero convertido en espía y luego en jefe policíaco Genaro García Luna Luis Cárdenas Palomino es nombrado director de investigación policial

Voz 1594 21:41 lo tengamos estos mimbres Yeste complejo sistema porque jugarán un papel primordial en este caso y ahora sí

Voz 6 21:47 volvamos a los hola buenos días somos Laura Mañá Eva Hache venimos a declarar

Voz 11 21:52 buenos días el trece de septiembre de dos mil cinco apenas una semana después de su liberación Valerio y su madre acuden a declarar al cielo la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada hoy conocida como seguido llevarán el caso los agentes de Policía José Luis Escalona y José abortos Alejandro Fernández Medrano será el agentes del Ministerio Público Federal Open de España equivaldría a un fiscal en esta primera declaración Valeria afirma que

Voz 0419 22:19 no pude reconocer el rostro de mis captores siempre estuvieron encapuchados además me daban los ojos y me obligaban a volverme contra la pared con no entraban en el cuarto

Voz 1594 22:29 en su momento en la investigación del caso de Valeria

Voz 30 22:32 en el secuestro de Valeria hay dos líneas de investigación ni a uno la voz del patrón esta línea viene propuesta por la gente Murgui recuerda que no estuvo presente en toda la negociación telefónica entre Laura y el patrón

Voz 0419 22:43 no se preocupe vendré todos los días y la

Voz 11 22:47 según Moore la voz del patrones idéntica a la

Voz 1594 22:49 el sujeto que negoció los rescates de seis empresarios judíos secuestrados en años anteriores entre ellos Ignacio Figueroa el único que fue asesinado después de que su rescate fuera apagado siguiendo esta línea el fiscal Fernández Medrano hace escuchara Laura grabaciones telefónicas de los seis casos Laura declara finalmente que la voz del secuestrador de Ignacio Figueroa coincide con la del tal Humberto el patrón su certeza es que ambos utilizan las mismas expresiones y modos de hablar por ejemplo

Voz 22 23:18 vamos

Voz 27 23:19 yo dos p solamente compró las órdenes que me dan

Voz 1594 23:24 en línea dos el Volvo blanco en su declaración Valeria afirmó que el coche que se interpuso en su camino era un Volvo blanco no sabe más con solo esta información en principio esta línea podría parecer estéril como encontrar un Volvo blanco en una ciudad de cuarenta millones de habitantes sin embargo a los agentes Aburto y Escalona encargados del caso se les curry una idea genial emprender en compañía de Valeria una serie de recorridos por el sur de la ciudad en busca del Volvo blanco y la casa de seguridad donde ella estuvo preso hablamos de una zona de cuatrocientos setenta y cinco kilómetros cuadrados con una población cercana al millón seiscientos mil habitantes

Voz 6 24:00 tenemos la escena según su propio testimonio un día sí y otro también los agentes Escalona ya Burton representan en el domicilio de

Voz 2 24:08 buenos días buenos días Valeria

Voz 6 24:11 que avanza nací en lugar del secuestro para iniciar su Rondilla por el congestionado sur de la ciudad de México tratando de repetir el itinerario que los captores exigieron el treinta y uno de agosto de encontrar una casa de la que no tienen ninguna descripción recordemos que Valeria entonces estaba cubierta con una manta sofocada ya aterrada aún así dedican días y días en La imposible búsqueda confiando en hallar la aguja en el país hasta que el encuentra

Voz 1594 24:37 el milagro se produce el dos de diciembre de dos mil cinco según los informes de los policías la patrulla circula a buena velocidad por el viaducto la plan

Voz 11 24:45 herida en el asiento de atrás va mirando a un lado y a otro intentando localizar el polvo blanco de pronto los agentes les señalan un Volvo que no es blanco sino gris plata no tiene matrícula Valeria se concentra y pese a que tanto la patrulla como el Volvo avanza a buena velocidad recordó

Voz 1594 25:03 pese a su conductor pero como lo reconoce por la forma de su cabeza por su mentón por su corte de pelo según los agentes valdría no tiene dudas de que es el patrón los agentes se disponen a seguir al Volvo presumiendo que a partir de aquí la situación puede tornarse peligroso tejana Valeria con otro miembro de la AFI aunque no

Voz 6 25:21 qué significan como llevan a cabo esta acción sin perder de

Voz 1594 25:23 viste el vehículo sospechoso siguen al Volvo hasta un rancho llamado Las Chinitas está en la Colonia de San Miguel tope Alejo en el kilómetro veintinueve coma cinco de la carretera México Cuernavaca a la altura de la calle aguacate Irla

Voz 6 25:36 el escenario más importante de esta novela criminal

Voz 1594 25:39 fotografía en la propiedad incluso el interior sin orden de registro y averiguan el nombre del dueño ya habitantes del lugar Israel Vallarta Cisneros pero aquí no acaba la suerte de los intrépidos El día después

Voz 6 25:51 el tres de diciembre siguen Israel Vallarta

Voz 1594 25:54 polvo gris plata así el oriente de la ciudad en este recorrido Vallarta hace tres paradas la segunda de ellas en una vivienda de la calle Moctezuma doscientos cincuenta y siete los agentes comprueban que esa vivienda pertenece a la familia rueda Cacho dos miembros de esta familia José Fernando y Marco Antonio están vinculados con el secuestro de Ignacio Figueroa recordemos uno de los seis empresarios judíos secuestrados Si vinculados por la gente Murgui a la misma banda que raptó a Valeria que un recorrido lea tú

Voz 6 26:23 yo por una extensa y muy poblada zona de la ciudad no sólo logran que la víctima identifique a uno de sus captores al que nunca vio de frente en un automóvil en marcha que de Blanco ha pasado a ser gris plata sino que al seguir sus pasos este los conduce a la casa de los supuestos secuestradores del fallecido Ignacio Figueroa sin policía sin suerte no es un buen policía los agentes Escalona hay Aburto parecen ser los mejores policías pero una de las ventajas del novelista es que apenas le cuesta trabajo distinguir una escena inverosímil en otras palabras una escena falsa

Voz 1594 26:57 el baile no ha hecho más que empezar

Voz 0419 27:06 cinco de diciembre de dos mil

Voz 1594 27:08 tres meses después de su primera declaración

Voz 0419 27:10 con usted me dirá me gustaría emplear mi declaración he recordado al voy puedo identificar sin asomo de duda Israel Vallarta como el patrón recuerdan

Voz 1594 27:19 trato de favor que Valeria consiguió del patrón secuestrado

Voz 0419 27:23 el segundo día de mi secuestro el jefe de la banda al que le desean el patrón invitación y me preguntó qué quería yo les responde que un espejo me contestó que eso no se podía hacer pero que iba a ser una excepción después de una hora llegaron dos sujetos me dijeron que me tapara la cara porque iban entrará a dejarme el espejo

Voz 6 27:41 la insólita generosidad del patrón no sólo hace que Valeria disponga de un espejo de medidas por cierto monumentales para admirarse de cuerpo entero sino que adicionalmente a la manera de los cuentos de hadas lo otorga la posibilidad de entrever el rostro de su secuestro

Voz 0419 27:55 después de que dejé de escuchar el ruido del taladro pensé que ya lo habían instalado me levante un poco la sábana logré ver a través del espejo a quién identifique por la voz como el jefe de la banda era de unos treinta y cinco años complexión regular medía unos setenta y cinco aproximadamente piel blanca y cabello corto

Voz 1594 28:16 en esta nueva declaración Valeria también identifica a Marco Antonio José Fernando Rueda Cachón les conoció DC a través de un chico con el que salió unas cuantas veces Salvador Rueda primo de los dos hermanos Valeria afirma además que dichos sujetos asistieron a una fiesta de cumpleaños que le organizó su madre

Voz 6 28:33 todo queda perfectamente hilado en principio once años después de esta declaración me entrevisté con vales necesitaba contextualizar el informe policial y contrastar los hechos con ellos después de once años el recuerdo puede estar un tanto empañado pero los hechos cruciales están ahí y lo que me contó contradice en algunos puntos sustanciales lo recogido en el expediente

Voz 1594 28:53 Valeria sí recuerda que en el momento en que dio su primera declaración los agentes de la AFI confiaron que ya tenían detectada a la banda que él había secuestrado supuestamente la misma que había perpetrado los secuestros de los seis empresarios judíos incluido Ignacio Figueroa y a partir de aquí los hechos ocurren en el mismo orden en que figuran en el expediente según Valeria a principios de diciembre de dos mil cinco ella se encontraba de vacaciones en la

Voz 11 29:17 y allí recibe una llamada

Voz 6 29:21 bueno los agentes de informan de que tienen una buena noticia han localizado a sus secuestradores Valerie vuelve entonces a la capilla sólo entonces demuestra las fotografías de los hermanos rueda Cacho y las imágenes de Israel frente al Volvo críspula

Voz 2 29:36 conoces a estos hombres y sólo después de mostrar

Voz 6 29:38 estas fotografías la llevan a ser el Rondilla para identificar el vehículo mira no será aquel es decir que el episodio en el que Valdivia reconoce directamente a Israel y el bulbo en el viaducto tal pan sencillamente nunca sucedió los agentes escalón haya Aburto le mostraron sus retratos y le aseguraron que Israel era el líder de la banda a pesar de esto hoy Valeria sigue convencida de que Vallarta es el patrón

Voz 1594 30:04 convencidos de que el secuestro de Valeria está relacionado con los demás casos de su lista los últimos días de noviembre los agentes Escalona ya Aburto se entrevistan con dos de los empresarios judíos secuestrados ambos identifica en el rancho Las Chinitas a pesar de haber permanecido siempre con los ojos vendados hablan también con Andrés Figueroa hermano de Ignacio Figueroa quién no reconoce a Vallarta ni las chinitas lo que sí reconoce es la casa de Moctezuma doscientos cincuenta y siete asegura que allí vivían unos amigos suyos los rueda Cacho como veremos más adelante unos de los personajes más misteriosos de este caso

Voz 6 30:37 a lo que por supuesto si tiene la fe es un firme sospechoso Israel Bayón

Voz 1594 30:43 pero quiénes Israel Vallarta porque la policía quién inculpar no demos un nuevo salto temporal para empezar a conocer a nuestros protagonistas retrocedemos tres años hasta dos mil doce

Voz 32 31:04 seguro de sí mismo quemaduras sufridas

Voz 2 31:07 el clan vallar una familia como la adecuado

Voz 32 31:10 se dedica a la compraventa de coches usados en dos mil dos conocidos por negocios el francés Sebastien es y Sebastián Sebastià

Voz 1594 31:19 tiene una hermana Florence una pelirroja que se autodefine como impaciente y orgullosa en dos mil tres el AMS tiene veintinueve años y no sabía qué dedicarse en su Francia natal así que en marzo decide irse a vivir a Méjico donde su hermano le ofreció un trabajo en su empresa de sistemas de depilación láser SES ver el tesorero

Voz 6 31:37 este empresas Eduardo goles un poderoso empresario judío cuya red de negocios se extiende desde los productos de belleza televenta sus coches blindados hasta la asesoría en seguridad privada se dice que es un hombre muy bien relacionado con el Mossad el todo poderoso servicio secreto israelí aunque él ha desmentido este dato

Voz 1594 31:56 también tiene vínculos con el canal de televisión Televisa el más fuerte del país y con el Gobierno y la policía es de hecho amigo del director de la AFI Genaro García Luna de Luis Cárdenas Palomino subdirector de investigación policial

Voz 6 32:09 Margulies el Golden el considerado guardián de la comunidad judía mexicana asesora además en casos de secuestro para tal labor ha creado un comando privado a su servicio el Comité de Seguridad comunitario con su propia área de inteligencia e intervención inmediata

Voz 1594 32:25 antes de ser su tesorero marcó les había sido socio de Sebastian en otra empresa mpg PG Systems en esta etapa tuvieron problemas por quemar no llegó a pagar a Sebastian unos beneficios de aquella sociedad encontramos a Israel en agosto de dos mil cuatro en Ciudad de México en el edificio de SS B para ser más precisos Israel viene a ver a Sebastian hace dos años que no leve entrar en el edificio atraviesa

Voz 11 32:51 Hall

Voz 1594 32:52 llama al ascensor pero cuando espera de acercarse una pelirroja que definitivamente le gusta

Voz 2 32:59 bueno si es señal buenos días qué calor hace si Tardón poco esperanzador sí

Voz 33 33:14 usted primero por favor praxis

Voz 2 33:17 yo voy al octavo a que mire al mismo que usted como parece coincidencia es usted francesa se esas sospechaba por reglamento ya imagino

Voz 33 33:39 podría saber eso no es Exxon

Voz 2 33:43 si no me importa que la Liga es la primera vez que vengo de Claire un decepción gracias encantada de conocerme buenos días en qué puedo ayudarle a ACS buenos días soy Israel Vallarta vengo ver al señor Sebastián Cassez en el despacho al final del pasillo por donde va la mujer con la que venir a disculpe disculpe me han dicho que fuera con usted no es que la esté también es ya este es el despacho de ese los tienen que hacer te muy buenos días Sebastián

Voz 24 34:23 ese tiempo no pasa a favor

Voz 2 34:30 claro es tu hermana por eso representó a Israel Vallarta es buen amigo hicimos de coches juntos cuando montó una clínica de belleza con su mujer es el único mexicano que conozco que siempre que cumple con sus compromisos encantada al gustos no quiero molestar los sólo vine a través de esto es algo que me hace plomos si hablamos lo que buenos días muy buenos días que te ha gustado bueno a ver yo

Voz 34 35:04 tranquilo ya la conoce gas los mexicanos puente para sea un poco Frei al principio pasa

Voz 0419 35:10 bueno con muchísimo

Voz 34 35:15 cinta tipo juego es que contaba muchas cosas cómo estás qué qué que has tomado algo que no te un poco delgado

Voz 11 35:24 no

Voz 2 35:24 qué Claudio y los niños y pues para ella se quedó con los niños yo voy a Guadalajara verlos cuando puede sintió mucho las cosas no iban bien descubrí que ella y su familia llevaban una contabilidad paralela de la clínica así que y además creo que me fue infiel lo siento mucho no tuvo que ser divertidos eso no hablan bien ya sabes cómo es

Voz 34 35:52 bueno en casa todo estaban un poco complicado el han no le gustan y no pone las cosas fáciles las cosas no han ido viene Francia estoy ayudando a construirse una vida aquí

Voz 2 36:05 otra cosa pueda sea

Voz 34 36:07 las mujeres mexicanas no son fáciles amigo no que te voy a contar es cierto que vive sacado no

Voz 2 36:17 Pedro cero pero he venido a verte porque bueno después de lo de la clínica pues me quedo sin nada pensado y podría recomprar me las máquinas que nos bendice Si pudieras también pagarme por adelantado

Voz 34 36:33 a Israel amigo pero

Voz 2 36:37 me hicieron posible es que yo también tengo problemas te acuerdas de todo no es socio de Rayden el judío se ha admite sobre el caso

Voz 23 36:47 mi si yo Nani no hace más que me pagan menos de Huelva pero porque resiste tu tesorero tesoreros debía dinero porque tenía un acuerdo con el que no pudo romper a diciembre de expresión de cuantas la no están solas

Voz 34 36:59 según mis cálculos en unos ciento quince mil dólares y eso no lo peor no es sólo que no me lo paguen es que creo que también me está dando porque no le demanda Momo no sabes cómo se las gasta sin agua sin Masjádov poderoso tiene contactos por todos lados y los tiempos de alguien si no sé a cuánta gente Tirapo hay sabes que gente no temo que intenta arregla esto de otro modo tienes miedo claro que le tengo miedo compadre todo Méjico te y miedo

Voz 1594 37:41 sí que queda la cosa por el momento en los siguientes meses la balanza de la fortuna se inclinará en contra de Sebastián su situación no hará más que empeorar Margulies no le paga su mujer amenaza Sebastian con el divorcio si no consigue el dinero

Voz 6 37:57 por contra y quizás por esos extraños

Voz 1594 37:59 pero es que a veces hace el universo a Israel la suerte parece empezar a sonreír le días más tarde de su encuentro en el ascensor Florence contrae una infección esta enfermedad se convierte en la oportunidad perfecta para que Israel pueda volver a verla Se presenta en su casa junto con su ex

Voz 2 38:21 hay momentos buenos días señorita Cassez buenos días buenos días venimos vengo a llevarlo al médico Sebastián me llamó para decirme que él viajaba oye no podía acompañar y que si yo podía darle frágil amigos importa si me dijo

Voz 1594 38:40 que confían

Voz 2 38:43 no sé cómo interpretarlo son ustedes una banda de mafia y nada más lejos es sólo que una joya hay que protegerla bien Alejandro te importa pero me fuera aunque pensándolo bien no sería un gran capo se lo propusiera sobre todo aquella tienen la esposa tacto pienso cómo se encuentra no no no no no debería llevar cosas pesadas déjeme que le lleve esa tasa no hace falta esto lo una tasa Nos molestias parejo aquí quiere que Salam

Voz 0419 39:20 quién puede seguir esto de la losa

Voz 2 39:24 tiene usted una sonrisa precios sonríen y se ilumina gravitación

Voz 23 39:29 tendrá que acompañan a los le antecesor nuevos para no Sagarna contaba Bea

Voz 0419 39:35 sí

Voz 2 39:37 solo no estoy acostumbrada a sus atenciones de los hombres de aquí entonces habrá que crearle nuevas costumbres con esa cara suya sólo debería recibir atenciones

Voz 34 39:49 ah y

Voz 2 39:52 Zalamero teléfonos entraron poco aspira si más pero no tiene mayor será un placer

Voz 1594 40:11 la visita es todo un éxito al volver del hospital Israel le pide el teléfono Florence al día siguiente pasará por ella invitará a desayunar por supuesto a él la llenará de piropos y la colmada de esa mezcla de gala anterior hay machismo casi extinta en Europa y que tanto sorprende a las extranjeras de los mexicanos

Voz 2 40:28 hace dos sábados te pasarle a toda prisa

Voz 23 40:32 a las doce de la mañana estaba con mis hijos vieron menos

Voz 2 40:38 esta misma pañoleta esta misma zamarra es sería estuve como como puede alguien

Voz 39 40:51 hola

Voz 1594 41:06 ya sin Israel y Florence comienzan en el otoño de dos mil cuatro una historia de amor que no será precisamente idílica desde el principio Israel se enamora completamente de Florence sin embargo los sentimientos de Florence serían menos pasionales

Voz 6 41:21 le gustaba la parte cálidas servicial y atenta de Israel reconoce a un hombre inteligente no está tan cómoda con los en los que tiene Il por su parte les reprocha que las engorrosa es ella es decir vive en la típica historia binacional el macho local apabullado por la libertad con la que acostumbra vivir la extranjera

Voz 1594 41:40 el otoño pasa tranquilo por la pareja pero a finales de dos mil cuatro el invierno enseña su faceta más hostil presten atención porque ahora los acontecimientos se precipitan y se entremezclan en el universo de estafa

Voz 11 41:51 Emilia recordemos que yo el año amenazó a Sebastian con pedirle el divorcio sino recuperaba el dinero que les debía Margulies Sebastián no quiere pero por recomendación precisamente de Israel terminará contratando al abogado Jaime López Miranda para que le ayude a demandar a su socio y tesorero el veintiuno de diciembre López Miranda manda una carta Margulies avisando le de las acciones judiciales que pronto tomará contra él Sebastian sabe que con la intervención de un abogado está cruzando un límite definitivo

Voz 2 42:17 Margulies reacciona esta carta de manera violenta llama por teléfono a Sebastián pero toma

Voz 6 42:23 la llamada Yolanda su mujer

Voz 42 42:25 bueno me han expondrán Apis por atacar vejando

Voz 22 42:31 muy

Voz 43 42:36 los días cinco sujetos vestidos de civil

Voz 1594 42:39 presentan en las oficinas de SES ve con una orden judicial contra Sebastian le acusan de haber entrado ilegalmente a alguien si ya haber sustraído un aparato para revender celo a otros miembros de la comunidad judía los cuales ya han prestado su testimonio para confirmarlo esta vez Sebastian logra fugarse literalmente por la puerta de atrás de su empresa

Voz 6 42:59 cuesta el abogado López Miranda presenta un amparo para impedir la detención de Sebastián

Voz 11 43:03 paralelamente el Annie Le cuenta de Israel con quién sigue manteniendo una buena amistad la llamada de Margulies está aterrada

Voz 6 43:10 al escuchar cómo Margulies había amenazado a los niños a quienes consideraba sus sobrinos Israel entra Colin buscados amigos antiguos miembros del Ejército dice presenten una de las empresas de goles en cuanto lo ves salir Loncar

Voz 2 43:25 no les pagas lo que le debes lo dejas en Pas esto está van a cortar el cuello tú no sabes quién soy yo hijo de la chica incapaz de resistir la presión Sebastián se lleva su

Voz 6 43:35 Familia unos días sacan como a principios de dos mil

Voz 11 43:37 en con López Miranda repite la maniobra intimidatoria de Israel acompañado por otro grupo de guardaespaldas vuelve a amenazar a Margulies con acciones drásticas pero en esta ocasión y contra todo pronóstico el empresario parece encajar su derrota y accede a pagar por finas Sebastian

Voz 6 43:53 en que cabe preguntarse si un empresario del perfil de Margulies no se quedaría como mínimo resentido por las afrentas de Sebastian que Israel sino pensaría al menos en tomar represalias

Voz 1594 44:02 dispone de todos los recursos

Voz 6 44:04 imaginables a su alcance mientras todo esto ocurre

Voz 11 44:07 la relación entre Florence yo l'Any su cuñada se vuelve aún más tensa cuando yo l'Any entra a trabajar en la empresa de su marido en la que Florence ya trabaja finalmente Sebastian pedirá su hermana que renuncie a su trabajo Florence se ve agobiada e Israel lo propone mudarse con él a su rancho Las Chinitas Florence rechaza la oferta no quiere convertirse en una ama de casa en tres semanas se encuentra un trabajo como secretaria en un estudio de arquitectura sin embargo según Florence en estos meses los celos de Israel van a más a veces incluso la espera por sorpresa fuera de la oficina para ver si sale con alguien la situación está ya el catorce de febrero día de San Valentín cuando a Israel entran en el apartamento de Florence con su copia de las llaves quiere darle una sorpresa le lleva un florero como regalo pero cuando está allí descubre una foto en la que Florence posa junto con un antiguo novio Israel entra en cólera

Voz 2 44:58 foto de mierda hijo joder

Voz 11 45:00 veinte tendrá consecuencias en el verano de dos mil cinco Florence decide dejar su trabajo en el estudio de arquitectura y poner fin a su relación con Israel le comunica que vuelve a Francia de manera definitiva

Voz 2 45:12 te volveré a ver Florence eres un hombre bueno ir tinto cien que estoy a tu lado que una sensación de estar en peligro lo siento siempre te a amar Florence

Voz 11 45:25 Laurence regresa a Francia el veintitrés de julio de dos mil cinco pero alguien lo encontrará en una situación mejor así que decide regresar a México después del verano recordemos que en estas fechas algo importante ha ocurrido paladea Chéjov es secuestrada el treinta y uno de agosto liberada el cinco de septiembre y no sólo eso el nombre de Israel ya ha salido en la investigación de las autoridades el nueve de septiembre Israel va a buscar a Florence al aeropuerto

Voz 2 45:51 qué hago que que ha declarado que sólo serán los amigos están de acuerdo yo sólo quiero pues no la verdad es que necesito insistió mientras en cuanto un trabajo quedarte conmigo en el rancho en la cabalgata puedes estar tranquila sí creo que no nos conviene Quini a mí no voy a modo sólo quiero que esto no sé qué has no sé hacia dónde estoy si no te preocupes suelos una mala racha encontrar un trabajo podrá presentar un departamento calaveras qué tal vez astuto un particular ir de aquí y allá

Voz 6 46:33 Israel no le confiesa que este verano ha intentado volver con Klaus y que ésta de hecho está en esos momentos pensando si quiere volver con su ex marido

Voz 1594 46:41 Laurence termina aceptando la oferta de Israel al menos piensa con estas idas y venidas su español ha mejorado a primeros de noviembre consiguen trabajo en el hotel fiesta americana como costes de la zona VIP Israel ayuda a conseguir un departamento aunque lamenta su partida acepta la situación con diplomacia y se ofrece para ayudarla en la mudanza mientras Florence viven las chinitas con él su intención es mudarse definitivamente el ocho de diciembre

Voz 6 47:07 este día según declaración de fuegos ella Israel y dos amigos cargan en una camioneta los muebles y otras pertenencias Reilly Florence toman la carretera de Cuernavaca rumbo al centro de la ciudad y a partir de aquí las vidas de Israel y traspasan el límite de lo privado para pasar a ser rostros conocidos en todo el país

Voz 44 47:27 Sacyl evacuaron los vía luego que diciembre de dos mil cinco a las seis cuarenta y siete de la mañana México amanece con una noticia impactante que dan los dos noticiarios matutino de mayor audiencia Primero Noticias de Televisa y hecho sabemos de Azteca televisivo

Voz 45 47:46 la noche anterior la periodista colombiana de investigación Julie García se queda a dormir en el departamento de su noblón Berto en Colonia Roma Buendía

Voz 2 47:55 no diría yo

Voz 11 47:57 Ellos serán dos de los millones de espectadores que asistirán a la transmisión de Primero Noticias dirigido por el presentador Carlos

Voz 0419 48:06 que Weigle levántate y lo comprobará

Voz 2 48:09 que estás otra vez lo vas a parar hasta convertirme en Colombia no verdad

Voz 0419 48:14 si quieres desayunar otra cosa tendrás que adelantar Petra voy poniendo no quisieron

Voz 2 48:23 cariño no puede descansar por lo menos de una de esas dos cosas por un día

Voz 0419 48:28 qué tiene que ver esto tengo que ir al baño

Voz 15 48:37 cariño te das cuenta de que toda la humanidad al filo de la noticia están dando una exclusiva en vivo en Primero Noticias está Pablo reina sobre sube el volumen

Voz 19 48:49 en estos momentos prácticamente envió lo que aplastó las lo que te pueblo

Voz 15 48:54 pues esto es un equipo de la captura en directo de dos secuestradores y la liberación de tres víctimas París y héroe si es que este sacar el F

Voz 46 49:10 el está viendo esto

Voz 15 49:13 hilo de la Cadena SER a tras una operación policial como esta en el niño no pasa

Voz 18 49:25 en cuanto durante la cabeza con datos hicieron incluso secuestrados justificó además la email que Paiporta Vallarta cuenta setecientos aquí tres tres años en esta contrarreloj señor

Voz 15 49:41 a este chico le han golpeado cómo es posible que esto se saliendo en la tele gentes han hablado están Siza

Voz 19 49:50 tú estás viendo y fue cuando que vemos escrita para una mujer de origen gracias a su nombre

Voz 20 50:05 tengo nada que ver no yo no lo sabía

Voz 19 50:12 tienes usted aquí tiene usted como decía usted abatido Darek que aquí

Voz 20 50:19 porque no no lo sabía lo sabía no lo sabía

Voz 15 50:24 Festo viene aquí hacía usted aquí como llegó

Voz 20 50:27 es el gas Mi novio me está tocando change de quedarme aquí en casa mientras toma donde bastante

Voz 15 50:33 acepto esta actual quién con los que tocada no puede salir estuvo tan perfecto me cogían ya tengo el ojo entrenado para discutir detalles que se les suelen escapar al despertar caso pero como pueden falsear algo así como esa es la cuestión que tengo que cuando tengo que hablar con él

Voz 5 50:52 el ojo entrenado Julie García será la primera pieza que haga caer todo este domingo para investigar sus sospechas Julie está en un lugar privilegiado el reportera de Investigación un nuevo programa periodístico punto de partida dirigido por la prestigiosa periodista Arenys Merkel que emite Televisa la misma cadena que emitido las insólitas imágenes de la detención estas imágenes suscitan en Julie

Voz 1594 51:14 ha pregunta cómo es posible que un canal de televisión transmita una operación policíaca de este calibre en vivo

Voz 6 51:19 nadie se ha dado cuenta de que una transmisión así viola tanto la intimidad de las víctimas como los derechos de los supuestos criminales

Voz 1594 51:27 como podido llegar la prensa al mismo tiempo que la policía o la hacia en este caso es que les avisaron porque las hace autorizando operación mediática de esta envergadura acaso es todo un montaje

Voz 6 51:38 los peligros que corre Julie García para responder a estas preguntas iniciarán la escandalosa vida pública de este caso que no ha hecho más que empezar las

Voz 1594 51:47 de la de este caso va extendiéndose de manera gradual llegará a convertirse en una maquinaria imparable incalculables consecuencias lo que sí nos va quedando claro es que en esta historia todo puede ocurrir un día cualquiera puede ser un AVE

Voz 0419 52:02 bien

Voz 1594 52:04 un día cualquiera puedes enamorarse sin saber a dónde te llevará algo así

Voz 2 52:09 cómo puede alguien no

Voz 1594 52:11 un día cualquiera puede decir algo inoportuno a la persona menos Adecco

Voz 44 52:15 bueno

Voz 23 52:15 te berciano no está solo no le pagas lo que debes estos te van a cortar

Voz 1594 52:19 tú no sabes quién soy yo hijo de Nacho o convertirte en el enemigo público número uno

Voz 18 52:25 cómo te llama pintura depresivo además la mujer que es cierto

Voz 20 52:29 yo no sabía nada

Voz 11 52:32 quiera la verdad y la mentira dejan de encajar en el orden natural de las

Voz 1594 52:35 cosas entrelazado sus límites confundiendo se en sus objetivos ese día es el día en el que el poder sale a la luz para demostrar su naturaleza desplegar toda la fuerza inmisericorde de qué es capaz y aún no he escuchado nada el infierno no ha hecho más que empezar

Voz 16 53:01 mira basado en la novela homónima de Jorge Volpi Premio Alfaguara de Novela dos mil dieciocho