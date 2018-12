La Script: 'Tiempo después', la comedia más antisistema de Cuerda (28/12/2018)

Voz 2 00:00 el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 1457 00:20 hola qué tal bienvenidos a la última script de dos mil dieciocho que viene pues lógicamente con los últimos estrenos del año y el último en llegar es José Luis Cuerda con tiempo después que vuelve al universo de Amanece que no es poco un bueno con un grupo de cómicos que han financiado este proyecto como Arturo Valls Buenafuente o Carlos Areces

Voz 3 00:43 estrena también dos películas estrenar dos películas que pasaron por

Voz 1457 00:46 Khan y San Sebastián respectivamente lo que esconde Silver Lake de David Rober Michel id viaje a Nara de Naomi Kawase en televisión con Laia Portaceli hemos entrevistado a uno de los personajes más relevantes de la ficción televisiva es Gloria la reclusa que interpreta e Itziar Castro

Voz 3 01:39 abrimos nuestra trifulca de cine hoy en paz con Elio Castro qué tal hola feliz Navidad Navidad todo felicidad mes decías que empezáramos a dar ya palos a la mejor película del año a la peor película en años

Voz 1463 01:54 todo el mundo pues no sé todo el mundo ha hecho las listas la verdad que han hecho las listas a principios de diciembre que no sé si es que pensaban que en todo diciembre no iba a haber nada digno de meter en sus listas o que iba a llegar una apoteosis

Voz 3 02:09 la pugna Calipso perdón unos hombre yo creo que sí

Voz 0544 02:11 al final hemos visto por ejemplo un asunto de familia que se puede poner entre las mejores del año una que podría estar

Voz 1463 02:19 en el top de mejores españolas del año

Voz 0544 02:21 bien no es candidato a los Premios Feroz Por otra parte

Voz 1457 02:24 sí que ha conseguido José Luis Cuerda el Premio Feroz de Honor bueno este por toda su carrera como decía hice ayer se estrenó estos estos días ha estrenado la última película de José Luis Cuerda que vuelve a dirigir seis años después con una comedia que ha salido adelante al empuje moral lo económico de un grupo de de cómicos que han producido el proyecto es tiempo después nos sitúa en un futuro muy futuro en el año nueve mil ciento setenta y siete sólo queda un edificio en España donde viven unos privilegiados los parados están en unas chabolas en las afueras es una sátira política de la situación actual en la que han reunido como siempre a muchísimos actores Roberto Álamo Blanca Suárez Antonio de la Torre Miguel Rellán o Gabino Diego estos dos últimos ya estuvieron en la obra maestra de cuerda Amanece que no es poco que además va a cumplir cuarenta años bueno pues es la película precisamente a la que ahora homenajean con este humor tan rural y surrealista

Voz 5 03:25 es femenino sí dígame señor nacional me agarró la mano eh chicos que no he podido evitando tengo muchas preocupaciones Pastrana si alcalde tú señalabas vengo a decir con esto Pastrana que al igual que Eufemiano me agarra con la mano terminada su labor tu Pastrana será la más alcalde de hombres que no no no puedo evitarlo las noches que preceden a las guerras yo lo paso fatal todo me daba vueltas alcalde si pasa la lengua de respeto perdón perdón no donde la verdad es que me he pasado

Voz 3 04:05 bueno pues este es el tono del el tono Manolo Solo de alcalde

Voz 0544 04:11 que no hombre yo pero que es el cuerda más genuino a él que estábamos esperando yo la verdad es que me alegro mucho de que haya hecho esta película porque la anterior Todo es silencio que era esa sobre contrabandistas gallegos pues no fue de fallida fue una película fallida Hay ha vuelto a su universo ha vuelto a su mundo a recuperar el espíritu de Amanece que no es poco y entonces bueno pues el resultado tampoco es que sea tan redondo como Amanece que no es poco pero bueno tiene la gracia de cuerda en algunos momentos cosa que yo creo que todos los fans de cuerda de Amanece que no es poco que son muchos que están todo el día reiterando oponiendo Éste es el aniversario de no sé qué de manera

Voz 3 04:49 sí porque yo ya tengo un jaleo con los aniversarios y resulta que es que va a cumplir los cuarenta años porque es del ochenta y nueve

Voz 0544 04:55 pues fíjate ahí pues entonces que yo creo que tiene público para que vayan y que se encuentren con el con el cine esto más genuino de de cuerda de de sumo surrealista de humor absurdo con pullas a políticas sociales religiosas literarias osea

Voz 3 05:12 que en esta es esta Hegel pero Stage y Ortega

Voz 1457 05:20 bueno yo me encontraba gente que que estaba no les ha gustado entonces digo bueno es que en realidad a mí lo que me parece es que en efecto no es Amanece que no es amanece pero ese es un hay frases tan maravillosas a mi me parece que más que una película

Voz 6 05:33 eh con un argumento pues no tienen manga un gran arco

Voz 3 05:39 argumenta digo sino que son picos caro pero sí

Voz 1463 05:42 ojo lo tenía era el descubrimiento de un pueblo que tenía más de fauna que no esa esa mezcla de cosas de su humor esas frases híper cultas con con esa ese pueblo tan rural de de la Mancha profunda a mí esta me me hace mucha gracia sobre todo es verdad que no es tan redonda o no están el original que bueno pues hay cosas pues es un poco una sucesión de cameos en la otra es verdad que Cuerda es un gran director de secundarios como veíamos en Amanece que no es poco quizás más cambios pero también es mucha gente que ha apoyado un guión que nadie quería producir

Voz 3 06:17 entonces que poner de cómo es maravilloso y luego

Voz 1463 06:22 sí que es verdad que tiene una retranca quizás la Polly la lo decía Carlos Areces que es la película más antisistema del año probablemente sea cierto porque se mete y no no no deja títere con cabeza a la monarquía el rey el 15M la la nueva izquierda la vieja izquierda la derecha todos me parece que es un humor y bueno me parece maravilloso la monja ahí el cura por Antonio de la Torre de cura es lo quiero lejos pero esto qué maravilloso

Voz 1457 06:48 sí la verdad es que son de todos unos chispazos impresionantes a mi me parece que que acuerda cuando él ha estado le redondea va mucho Azcona claro por ejemplo piensas en el bosque animado que es un guión de Azcona y entonces Azcona redondea a los los guiones Neue en este caso pues está un poco como como su pues un poco deslavazado

Voz 3 07:11 sí pero a mi me parece que es el homenaje al maestro

Voz 1457 07:13 eh y es el reconocimiento al maestro en vida porque en este país ya sabemos de lo que pasa con los con los maestros a los que nadie produce insertan arrumbado entonces a mí eso me parece Arabi

Voz 0544 07:25 sí es que además es que bueno últimamente recuerda había escrito varios libros con estos tweets que publicaba periódicamente y que a él se le ocurrían pues de madrugada según contaba no y entonces eran una serie de reflexiones pues muy al estilo de las que querías de Ramón Silva Serna letal que tenían muchísima gracia tienen muchísima gracia no este guión pues es un poco eso quizá no es un guión digamos compacto sino que Ford de pequeñas frases que se le ocurren a él de pequeñas ideas de pequeñas situaciones que se le ocurren a él pero les falta quizá ese arco dramático como decías tú pues a lo mejor se lo completaba

Voz 1457 08:01 el base lo completaba el caso es que la película se presentó fuera de concurso en el pasado Festival de San Sebastián hiel pues como es habitual en se intentaba la intentábamos en la rueda de prensa que que hiciera una una valoración política sobre bueno porque como decía Pepa esta películas antisistema da a todo el mundo y esto es lo que decía de este espejo cóncavo con beso que son sus películas sobre España

Voz 7 08:29 España España España tú es muy oportuno yo hago lo que puedo sale lo que sale hice ve como se ve aquí la perspectiva de las cosas me parece que no cambia ni debían de cambiarla debían de cambiar vosotros lo estáis haciendo bien lo estoy bien dulce

Voz 3 09:00 bueno pues este da la respuesta a la pregunta de Pepa y luego también

Voz 1457 09:05 Nos decía que con los políticos les daría unos cachetes en sus partes en fin muy integralmente Azcona a su lado estaba Arturo Valls que en la película hace de un de un barbero sin suerte al que

Voz 1463 09:18 consta la ópera me gusta la ópera pero no nadie nadie

Voz 1457 09:20 va a no tiene parroquianos ir entonces es seguíamos no preguntándole bueno que que pedía que Arturo Valls explicara la metáfora de la película

Voz 7 09:30 lo levanta esto como ruedas desde luego es una la sátira como es la la vaselina necesaria para que esto entre mejor bueno igual tampoco

Voz 9 09:46 no sé si minutos

Voz 7 09:50 decir pues el odio y a otra cosa es que existen en la Tierra porque las nubes hay transitan por esa unidad es una la

Voz 10 09:59 era el nivel de espada el el dista de fondo no

Voz 1457 10:05 bueno pues una juerga

Voz 3 10:07 acuerda que además al grito de taxi

Voz 1457 10:10 dermis ya que es uno de los gritos de de la de la película y ese es un guión que el director de La lengua de las mariposas o El bosque animado tenía escrito desde hace ocho años nadie quería producir al final ha sido Félix Tusell y Arturo Valls quiénes han dicho el si ella bueno pues salen en la película además otros cómicos que han arrimado el hombro como Berto Buenafuente Joaquín Reyes Areces hizo bueno pues claro contaban un poco lo que les había supuesto trabajaran muchos de ellos por primera vez con concuerda esto contaba Areces

Voz 10 10:43 sí a mí cuando me dieron la oportunidad de trabajar ya que en la película por supuesto de dije que sí inmediatamente pero según me dijeron tengo iba porque José Luis tiene muy mala hostia me dijeron aquello de yo y mi hijo no gente cuatro entiende por ahí por ahí me planteo cuidado porque como se pero luego la verdad es que en rodaje me encontré un una persona entrañable bueno aparte hay hay una cosa muy buena de trabajar con José Luis es que salgamos siempre antes de la hora es una cosa que no sea comentado pero que nosotros agradecemos mucho así que para desquició de alguno de los actores de reparto que sea pero si es que solo hemos hecho una toma decía José Luis pero está muy graciosa no a poder repetir ya muy graciosa

Voz 1457 11:24 no es que no tiene tiene mucha es muy de de director con mucha experiencia que

Voz 3 11:30 se acabó se acabó hasta coma buena praxis

Voz 1463 11:33 plano que se no se decían que por ejemplo

Voz 1457 11:36 Manolo Solo que es un actor pues muy de teatro ahí muy perfeccionista pues decía pero bueno vamos a ver que no he calentado y aquello no no no

Voz 1463 11:44 pues estupendo Manolo pues ésta sí está estupendo

Voz 1457 11:46 yo no me acordaba yo de ese diálogo

Voz 11 11:49 ante tan tan

Voz 3 11:52 tan tan español tan español bueno pues de cambiamos de género y ahora hablamos

Voz 1457 11:56 de lo que esconde Silver Lake que es la segunda película de David Robert Mitchell el director que debutó con gran éxito con la película de terror followers y esta vez deja el terror para meterse en una historia lisérgico has puesto lisérgico si es que es lisérgico

Voz 0544 12:13 ante lisérgico

Voz 3 12:15 los Angeles lisérgico pero que pasa

Voz 1463 12:19 era para ver si estabas Hatem venta

Voz 3 12:22 historia de un joven en Los Angeles aburrido obsesionado con el sexo con también en Twitter Pajín tienen las leído no todavía no ha llegado con una tiene una

Voz 1457 12:31 cecina sexy que quiere ser actriz y a la que sí constantemente en un viaje de porno pues portadas las fiestas de la de la ciudad es un retablo de personajes sordidez ser sórdidos ir de la cultura pop de este momento aparentemente el Pajín es el protagoniza

Voz 3 12:49 cómo como

Voz 12 12:51 estoy bien estupendamente aquí damos por sentado que toda esa información es exactamente lo que nos dicen que haya gente por ahí más importante que nosotros más poderosa comunicando cosas viviendo cosas en el mundo

Voz 3 13:16 qué ven

Voz 0544 13:17 Sage oculta esta película pues bastantes pero yo empecé de por decir que le tengo mucha manía Davy Rober Michel mucha manía por y sólo ha hecho dos películas pero recomendó a mi hija y followers diciendo que era una de las mejores películas de los últimos tiempos de terror le horrorizó y entonces dijo que ya no confiaba en mí en mi palabra como recomendados cinematográficos se ha perdido por este hombre que pereció treinta años de de de de carrera no fíjate a los ojos de mi hija pero nada que no

Voz 3 13:48 gusta pero herrero cuchillo de palo que no es su culpa quiero decir que ni tampoco la tuyo sea tinte gusto y bueno sí ahora ya no no pero sin que lo sin recomendar señala que es que se tapen los oídos la hija de ésta Le gusta a lo mejor esto no es una película muy sorprendente por qué te tiene estado de digamos de sorpresa esto todo el rato porque es

Voz 0544 14:17 pieza empieza a dar giros y giros y giros y giros hicimos la película te lleva por un poco me recordaba al cine de David Lynch Drive tiene ese punto así surrealista que te lleva por Los Ángeles por diferentes situaciones personajes absurdos personajes surrealistas situaciones que tienen que ver mucho con la cultura pop con mensajes ocultos dentro de Cannes

Voz 13 14:38 John es de de películas de planos en las de

Voz 0544 14:43 cajas de Flex en fin todas estas cosas a mi me parece que llega un momento que la película se vuelve tan enrevesada que sería si misma es como ese tornillo que se pasó un poco de rosca no hay tele cuesta un poco terminarse me hizo muy muy larga pero sigue es verdad que es una película sorprendente en en el sentido de que no se lleva esto de hacer que una película tenga totalmente siempre en estado de ansiedad y de sorpresa porque no sabes lo que va a pasar a continuación

Voz 1457 15:12 bueno Pepa yo

Voz 1463 15:14 estoy bastante de acuerdo con el Lyon que es muy divertido ver esta película es muy entretenido es es un viaje entonces tú entras en este descubrimiento de de Los Ángeles que sí que tiene mucho de esa ese David Lynch Terciopelo azul que tiene esa parte tan luminosa y luego esa parte tan oscura todo mucho sí

Voz 0544 15:33 la noche mucho más asequible para el espectador

Voz 1463 15:36 porque David Lynch la verdad es para un espectador enganchado a a Marte

Voz 0544 15:41 si no hay muchas referencias cinematográficas porque tiene guiños a La ventana indiscreta de Hitchcock que a otras muchísimas películas que el espectador las va ir descubriendo a lo largo del metraje

Voz 1463 15:53 lo que no entiendo os hago lo que lo que quizá me falta es una profundidad en esta película yo creo que es una película que se disfruta pero que la olvida es bastante fíjate que como propuesta estética como propuesta narrativa es es muy interesantes innovadora pero creo que no tiene un poso temático que luego tú puedas decir bueno

Voz 3 16:11 quedan poco vacía

Voz 1457 16:14 Sami salvo la escena del pianista me pareció todo bastante banal que está bien es un poco García Andrew Garfield que se parece un poco como a Eduardo Noriega cuando hace de de cierras no pues esto es un poco un soso y entonces es la historia de un soso y sus amigos que que buscan en los con Flix mensajes que yo entiendo que es es verdad que

Voz 6 16:36 muy muy millennials muy de de la imagen de una algún

Voz 1457 16:40 generación que está muy obsesionada con buscar elementos no ante la tormenta de la cantidad de de información que hay de tenerse que eso me parece me parece curioso no

Voz 0544 16:51 sí pero se ríe un poco de ese río

Voz 1463 16:54 no sé muy bien es donde a lo que me desconcierta esta película es que no sé dónde se sitúa

Voz 1268 16:58 doctor

Voz 1463 16:59 no sé si se está riendo de de ellos de esa obsesión casi por el porno hoy por por el sexo Pajín quiero total es es está ardiendo de también de de cómo el cine ha tratado eh el físico de la mujer porque esa rubia esa chica vecina la pregunta sí o incluso cualquier rubia de Hitchcock pasada sabes por la por la actualidad a que en realidad es como el cine ha tratado ha roto todas las mujeres no sé si está riéndose de los productores guarros que hacen fiestas en

Voz 1457 17:26 sus casas o simplemente está

Voz 1463 17:29 porque le conviene no sé muy bien si todo está planificado o es un as una ida de olla que ahora

Voz 1457 17:34 yo lo he interpretado como si fuera un City la la Alain con mala uva el sentido de en realidad aquí no te vas a comer una rosca y lo único que va a lo que vas a llegar es hacerte pajas porque no tienes posibilidad ni siquiera del arte a la rubia se por el aspecto de lolitas no

Voz 0544 17:52 en una despreocupación por lo material no por meterse dentro de de esta cultura pop y de buscarle un significado

Voz 13 17:59 hoy el director parece decir mira no te hagas pajas mentales porque no tiene ningún significa

Voz 3 18:05 claro todo esto tan claro

Voz 1463 18:08 fue tan sano explicó bueno en Can I estos directores modernos como Spike Jonze norteamericanos nada no quiero explica muy preocupado y películas explica sola bueno pues no esta película en los explicas hola querido

Voz 1268 18:20 David Robert Si bueno de hecho

Voz 1457 18:22 eh pues en la había que sacarle con con calzador no las respuestas sobre lo que lo que le parece que de donde surgió toda toda esta historia bajo ese ese lago de los Sanz

Voz 15 18:38 esta era muy guay en algo chabacano

Voz 0544 18:43 mi mujer y yo estábamos hablando mirando al las casas de la colina de Los Ángeles y diciendo que pasará de verdad ahí dentro así que todo empezó con una conversación luego tuve una semana muy intensa en la que bebía mucho café tenía como sueños febriles escribí todo muy muy rápido así que creo que todo fue una combinación de cosas y que al final es mi versión de los Angeles del misterio de lo que en realidad está pasando uno al aquí bueno me parece interesante

Voz 1457 19:11 la respuesta porque yo también tengo la sensación de que es como un afecta

Voz 1463 19:14 sí yo creo que no fue café cáncer

Voz 3 19:17 la cacería y luego también me parece un poco

Voz 1457 19:22 revelador lo que está pasando con Andrew Garfield no que son estos actores de que es están consumiendo muy rápidamente no decíamos que si cada generación tiene un superhéroe de repente los actores antes un superhéroe le daba a un actor para toda la vida más eso menos o por lo menos a Christian Bale y ha dado para unas cuantas y ahora yo tengo la sensación me me parece me gusta ver Andrew Garfield porque dices es un actor que se está auto devorando sin tener un gran un gran dramas a que tampoco es un Montgomery Clift que dices éste va a acabar como no no ir es un poco es fruto de nuestro tiempo a mí sí que me parece muy metafórica pero yo no sé recomendaría a tu hija porque me parece

Voz 3 20:01 es muy claro

Voz 1457 20:04 es más racional osea para para los súper fans de del detallito si no sea los fans de detallito sí pero los demás lo que pasa es que no lo puedes decir

Voz 0544 20:14 si alguien pregunta por ahí de qué va esta película

Voz 3 20:17 tú no le puedes decir más que pues mire es muy loco

Voz 1457 20:20 eh tío que no trabaja

Voz 3 20:23 los demás me trabajan y estudia es un Nini pierde

Voz 0544 20:26 desde por la locura de los Angeles de sus gentes

Voz 1457 20:31 hombre yo encuentro una cosa positiva perdón perderte en los Angeles es que hace buen

Voz 3 20:35 por el solete sí pero tampoco te el alcohol

Voz 1463 20:39 las fiestas es gratis es bueno luego se me temen las

Voz 3 20:41 estas que luego es muy difícil entrar en las fiestas en realidad que ha nunca nunca colinas

Voz 0544 20:46 de de Los Ángeles ya ahí hay coyotes ya ya hay gurús y ahí hay sectas ya hay hay

Voz 1457 20:52 cosas muy raras pero por ejemplo David Lynch que es un es el maestro de lo oculto claro de lo oculto de lo raro en cambio es muy generoso a la hora de la explicación nosotras por supuesto entendamos preguntar sobre las mujeres Hinault entendió la pregunta

Voz 1463 21:08 no si hay hombres y hay mujeres

Voz 3 21:10 es mujer gracias David y entonces pues bueno entonces es normal unos hemos te nuestra conclusión es que también le odiamos como tu hija él te dice la verdad es que bueno vamos con otra película que me he perdido no es

Voz 1457 21:25 de la de la directora general Miaja tuyo

Voz 3 21:27 es una lógica algunos otra amiga mía

Voz 1457 21:30 que estrena viaje Ana ahora es una película protagonizada por Juliette Binoche es una escritora francesa que viaja a esta región de Nara en Japón para ver un fenómeno extraño de la naturaleza y ahí se enamora de un hombre misterioso que vive en las montañas y lo hace a pesar de las barreras del lenguaje y la cultura

Voz 16 21:54 no es que el bosque Istán gastos

Voz 17 21:58 la manera en que sople el viento como se balancea los árboles el equilibrio entre lo que son

Voz 16 22:03 poco a poco

Voz 17 22:06 desestabiliza

Voz 7 22:12 Pepa Blanes

Voz 1463 22:13 buenos ilumina no es una película muy bien dirigida muy bella muy poética muy metafórica donde la naturaleza Hay y bueno tiene una importancia mayor va a pasar algo un fenómeno que sólo pasa una vez al cabo de muchos años y entonces confluyen allí un grupo de gente Juliette Binoche pues tiene esta relación en la que bueno hay cosas interesantes no como pues las afinidades que surgen cuando tú no entiendes ni papa de esa persona de la que te estás enamorando pero no entiendes el idioma en el que habla no es bueno hay cosas interesantes en la película mi Chema hace demasiado moños eh pero bueno luego hay un culto a la naturaleza un culto a la vida lenta digamos no ella viene de la ciudad con un pasado bueno es una historia que quizá ya hemos visto yo creo que lo que tiene de interesante es la manera en la que tienen insertar a estos personajes en esos paisajes es son impresionantes en ese fenómeno como ese fenómeno natural afecta a toda una comunidad a la gente que vive allí eso es quizá lo más interesante para para este bono una película para este año nuevo para admirar concepciones Le

Voz 1457 23:18 tan para digestiones lentas no es es interesante que Juliette Binoche es una una una actriz que este año se ha metido en en películas osea que es una mujer que experimenta de acapara ya con directora se hace tiene una vida artística bastante banda ella

Voz 1463 23:37 contaba que había estado en este bosque de Japón pues un tiempo antes preparando la historia conociendo todo el lugar que le había llevado Naomi Kawase bueno la presentó en San Sebastián y

Voz 1457 23:48 también gustó presentaba allí otra película dirigía

Voz 1463 23:51 ya también por otra mujer directora Claire Denis que bajar Life que es otra locura eh eso sí que es un astronauta Pajín también de Il le preguntamos pues eh San Sebastián sitúo bastantes mujeres directoras entonces bueno le preguntábamos que ella que era una actriz tan veterana que porque está apostando últimamente por dirigir a las mujeres y si veía que había algún cambio

Voz 18 24:11 este sentir

Voz 1457 24:13 Kelly susurra pues las cosas están abriendo hilos que decía llena los que deciden a quién dan el dinero para hacer una película están haciendo dos cosas importantes tomar conciencia de que debe haber mujeres y confiar en ellas bueno pues esta es la película de Kawase vamos a terminar con una iraquí la decisión dirigida por Mohamed Al Hadi que ha de se situó en el año dos mil seis es la película que va a representar a Irak este año ella está películas desarrollan una estación de tren en la que una joven pretende pues a suicidarse en un atentado suicida pero

Voz 6 24:49 hay un cambio

Voz 1457 24:51 a la Virgen un un estafador un caradura que intenta pues pararla fase intentar seducir la que abandone sus planes

Voz 15 25:00 confía en Dios el demostrará el camino

Voz 1457 25:07 qué te ha parecido Pepa Bueno es interesante como tú

Voz 1463 25:09 mete en la mente de pues de una mujer suicida como como luego en ese trayecto en el que bueno pues no sabes cómo va a acabar sí que va a pasar tiene algo de thriller tiene algo de él Ama pero lo más interesante es que en ese transcurso ni que este seductor les está convenciendo ellos van conociendo una sede personajes que están alrededor de esa estación de tren es quizá lo más interesante es conocer las historias de esa gente en plena posguerra después de la invasión de de Estados Unidos en Irak de ver cómo se relacionan con con los soldados americanos sobre todo de un conflicto o de una situación que sólo hemos visto en el cine a través del cine americano quizá lo interesantes más ese ese fresco y luego la actriz que es espectacular como en la cara tiene todo ese temor el miedo el odio la venganza

Voz 1457 25:55 a mí me ha gustado muchísimo el planteamiento eh lo que pasa es que me parece que la puesta en escena yo echo mucho de menos aún Panahi o a un Hadi no alguien que domine el a esos personajes cotidianos que a mi me parece que están un poco falso poco falsos pero es verdad que cuando ves en el telediario de escenas de Irak es común son como los pobres hacinados y sin embargo individualista todos los personajes y de me parece interesante pero un poco yo un poquito torpe en ese en ese sentido pero bueno siempre es de agradecer que lleguen películas de de todas partes del mundo Elio Castro nosotras vamos a entrevistar ahora a Itziar Castro

Voz 3 26:34 prima que esto esperamos ya lo tengo mucho cariño te esperamos la semana que viene porque aquí estaremos vale muy bien hasta luego adiós hasta luego

Voz 19 26:46 no

Voz 20 26:56 aquí

Voz 21 26:56 eh

Voz 22 27:00 ya hoy en la sección de P

Voz 1457 27:02 estamos un poco asustadas por no

Voz 22 27:04 Laia Portaceli se ha empeñado entró

Voz 23 27:07 vernos a una tía chunga chunga donde las haya o la Lalla hola

Voz 24 27:11 espero que mi vida no peligre nuestra yo pienso primero por mí como siempre pero

Voz 1457 27:17 la verdad es que bueno viene directamente de la prisión de Cruz del norte donde la conocen como muy bueno

Voz 23 27:24 ya una empresa altamente peligrosa ese evidentemente Itziar Castro eh pues la Goya de Visa Avis hola qué tal cómo decir que soy una chica que chunga pues vengo de Goya estoy muy muy bien es tremenda eh realmente es tremenda bueno esta es una de la Visa vis que fuera de micrófono hemos intentado sacarte si va a haber más temporada así nos has dicho que que que no esperemos todo se verá si los Reyes Magos también Ono

Voz 24 27:57 veremos a ver que que el estamos ya a finales de año cuando se escucha esto todavía no no podemos dar la primicia el último fin de semana de dos mil dieciocho

Voz 25 28:07 es que sabes qué pasa que que

Voz 26 28:11 la del spoiler es otra del grupo te has equivocado de traer a la que no toca yo soy más de comunicación soy en la tercera bisagra de la comunicación entre Fox Globomedia yo soy la tercera

Voz 1457 28:22 discordia no suelo abrir la boca bueno vamos a hablar de cosas que te das que sigue puedes hablar como es la marea amarilla y que te ha sorprendido que os dicen este que realmente ha sido una conexión alucinante con público que de de diferentes partes del mundo que os dicen

Voz 26 28:41 bueno la verdad es que la gente se siente súper

Voz 27 28:44 en integrada

Voz 26 28:46 es como si fuera suyo de hecho ellos son los culpables la marea amarilla es la culpable de que volviera vis a vis no oí la presión es el amor que les tienen personajes y nueva es que yo tenía mucho miedo de cómo te reciben porque después con toda es en cazo de nos han recibido como si fuéramos bueno sus nuevas divas y emociones te aman todo el día te dicen cosas preciosas a que es un un baño alegó hoy a la moción maravilloso

Voz 1268 29:13 pero es curioso porque porque al final son presas y muchas son asesinas y son unas malas bestias muchas personaje bien aunque tiene otras facetas entonces esa conexión están no sea no sé si comenta

Voz 28 29:26 se comentaba alguna vosotras que que tiene

Voz 1268 29:28 un código un poco enfermo no entonces cómo se explica tanta conexión no sea que no son precisamente personajes buen rollito estás

Voz 26 29:36 sabes qué pasa que yo creo que al final se entiende todo el mundo por que está en la cárcel y entonces te puedes sentir identificado en algún momento yo creo que nadie es bueno o malo en un momento de desesperación el ser humano puede hacer cosas realmente o casi pasada de vueltas cómo llegar a matar alguien entonces la gente se puede llegar a reconocer en un momento así sí hombre en el caso de Sole quema su marido pero porque la trataba mal que hay muchos motivos en los que puedes llegar o por ejemplo Saray cuando les corta la Berga al Sandoval estás esperando todo el mundo dice es que yo también lo hubiese hecho entonces te sientes identificada que no se debe llegar a ese extremo pero hay un punto de humanidad uno punto de humanidad en cada personaje que les ves muy humanos y entiende sus motivaciones incluso en mi caso ella es una asesina con un físico hoy un una mala leche que luego la vez en el capítulo dos te mueres porque ves que todo eso era porque su madre la maltrataba de pequeña y pues ella ha sobrevivido a base de dar hostias

Voz 1463 30:40 claro que es verdad que en esta temporada así que se conocen poco más a a los personajes bueno empieza con esa vuelta de Sandoval a la prisión pero nos queda todavía en enero por ver eh antes es saber si hay una quinta o no es la pues la segunda parte de esta cuarta temporal

Voz 26 30:54 Alá es más humana

Voz 1463 30:57 qué es decir humaniza más todo esto que no estabas contando humaniza más a las presas

Voz 26 31:01 incluso vais a ver la parte humana de Zulema ya en el tercer capítulo aparece su hija Ilan encontraba el talón de Aquiles a Zulema se pasado cuatro temporadas sin que tenga ni yo ni un ápice de empatía con nada y aparece

Voz 1457 31:16 su hija Ivy en eso

Voz 26 31:19 la muerte de la cosa y como sea viví como lo

Voz 1457 31:21 viste en el rodaje como es la dinámica del rodaje es que es lo duro porque dice aparte que haga frío que debe ser que hace mucho frío en ese set

Voz 26 31:30 emisarios es una serie extrema las condiciones de rodaje también son extremas la tercera temporada la rodamos en invierno y hacía un frío que estábamos a bajo cero con lluvia con agua congela

Voz 25 31:41 dadas con no llevamos ropa oscura

Voz 26 31:45 la cuarta la hemos rodado en verano con un calor que parecía que ello cuarenta la sombra que casi le daban lipotimias la gente osea es una serie muy compleja es muy dura de rodar de hecho en la en el capítulo III Najwa el momento vas a hacer el total pues nada visto fuego decía en cuadro temporadas nunca se ha rodado eso quemamos una persona

Voz 25 32:06 o sea es impresionante y entonces muy extrema muy física es muy dura pero a la vez es muy intensa a nivel emocional ir

Voz 26 32:15 es una maravilla porque ahí es una familia total te acogen cada uno tiene igual que esos personajes cada una tiene un rol pues la mami tal todas tenemos cada uno pues María Isabel es como el muy mal de todas la obras como La Graciosa todas tenemos nos lo pasamos muy bien hay muy buena familia

Voz 1268 32:33 esta es hablando estás cuenta andantes que es una temporada muy muy humana no entonces en el en concreto con tu personaje con Goya y hablabas también de un poco de su pasado pues cuando la conocimos en en la tercera entrega pues será como es la una de las presas más burradas no más violentas y bueno ya entonces ya hemos traste hemos tras estéis

Voz 1457 32:51 lado humano con una hay una entrevista de trabajo un momento muy tierno en cuando

Voz 1268 32:57 ensayaban cómo hacer una triste trabajo y ahora conocemos más de su pasado en una sesión de terapia

Voz 29 33:02 Belda van a hostias como panes quién te daba vestidos como panes o mi madre que me decía que estaba gorda pero

Voz 26 33:13 volar cuando comía

Voz 29 33:16 has to que hacía

Voz 7 33:21 yo comía

Voz 29 33:24 imán era irme hasta reventar de forma llevaban al hospital hacía un lavado de estómago eso haría según cuenta otra vez yo comía ya

Voz 30 33:40 Tola independientes nunca se vive para siempre cuento seguro que me entiende el empleo no conozca lo pone agentes falta de demora compromiso indigentes firman cualquier otro continente

Voz 1268 33:57 bueno pues hoy antes esta escena me comentabas antes de de la entrevista que

Voz 1463 34:01 lo que ha surgido así un poco todo este pasado

Voz 1268 34:04 de de Goya surgió así como hablando con con Iván Escobar con el su runner no como fue cómo fue que a veces vosotras vais escarbando ibais contribuir

Voz 18 34:13 es mucho también a al paso a la formación del personaje no tiene una cosa maravillosa que a todas las actrices y actores de este país nos ha sorprendido es que las las partes de documental muchas son improvisadas el primer día que llegue si el documental vamos a igual texto no es improvisado como tenemos a preguntas si tu improvisada entonces de ahí salió pues que Goya le gustaba bailar que Goya le gustaba a ciertas cosas de ahí salió también todas estas cosas entonces ellos están Seven todos los documentales ahí nacen tramas que luego pues como de currículum

Voz 26 34:50 o en este caso de su madre que vienen de

Voz 18 34:53 preguntas de estos documentales y es una maravilla porque te sientes parte de la creación total de de la serie no de que lo que tú has improvisado acaba siendo una trama tan increíble como el regalo que me han hecho iban Escobar y todos los guionistas en esa terapia diciendo pues eso lo que le pasaba con su madre y entendemos perfectamente a Goya que me parece genial que

Voz 26 35:16 corazón bajo toda esa maraña

Voz 18 35:19 la de carne mala leche y grasa comentabas también que te habían inscrito incluso gente en redes no a raíz de de esta

Voz 1268 35:27 de esta escena no que te comentaba

Voz 18 35:29 sí bueno hay mucha gente que me hablas las gracias a mi personalmente me da mucha rabia también tengo muchos aceites pero también tengo mucha gente que me da las gracias gente que que no se quería que no se gusta que ha tenido el problema trastornos alimenticios porque en esta trama selecto tuya tenía problema pequeña y que les daba las gracias porque lo habían sufrido de hecho una chica me explicaba que él había pasado póstuma deje tuvo incluso que usarla mucha gente se sienta repleta hecho una de las cosas que hemos hablado con Iván cuando vamos a presentar la serie es que una de las cosas que manos sorprendidos que tenemos la cuarta gente muy joven viéndola sería de once años es una serie que es para mayores de dieciséis y no entendíamos el qué y un día se entendió el porque es porque es un patio de la escuela

Voz 26 36:15 es exactamente igual lo que pasa y sufren en la escuela está la Graciosa está la la fuerte está la líder está la que intentan pasar desapercibida hasta la que le hacen bullying entonces se sienten muy representados por eso es lo que decíamos que te sientes en algún momento conexión con esas personas porque es lo que vivimos desde pequeños de alguna manera hablando de

Voz 1268 36:36 de el impacto en ese también

Voz 26 36:39 mi idea y en relación con este parón navideño

Voz 1268 36:42 Visa Visa sacado bueno una de las primeras series con un elenco prácticamente femenino ha hecho gala de su feminismo en esta promo de Navidad protagonizada por Goya Castro

Voz 31 36:52 hemos gritado hemos luchado hemos demostrado que si nosotras el mundo separa le hemos plantado cara a todo lo que no nos dejaba avanzar hemos enseñado lo que nos querían censurar hemos conquistado gobiernos bancos empresas felicidades reinas seguir luchando juntas que aún nos queda la Navidad varios

Voz 1268 37:11 también lo son bueno pues la promo sorprendentemente ha sido bastante polémica en algunos sectores eso de Twitter porque claro porque no sé no sé qué pasa con el tema feminista o no sé qué qué qué ha sucedido porque algunos también ha habido también como de pues descalificaciones también hacia tu persona no si aquí

Voz 26 37:32 el varias cosas una en Instagram nos han dicho cosas maravillosas en Twitter ha habido un debate feminista de mujeres que no se sienten representadas también había decían quisiera transformó transforma perdón porque decía el personaje de pues la Navidad es paz y amor mis ovarios también lo son la gente dijo a las Islas sólo puede ser mujeres con ovarios antes no es que Goya habla en primera persona y habrá de su uso varios porque ella está todo el día con el coño en la boca entonces sus Suárez también lo son pero no quiere decir que todas las mujeres sean con ovarios o no de hecho la idearon poco hablar de la representa lo mismo que pasa en vis a vis mujeres de todo tipo de todas las edades tamaños sexos tendencias culturas razas religión lunes y eso es lo que pasa mi sabéis lo que pasa que hay mucha gente que ha visto la campaña porque se ha hecho viral pero no ha visto la serie entonces no lo entienden una de las cosas que también criticaban es que hablando feminismo la que lo presenta es una Machi Lula hablando mal con un palillo en la boca que no son palillos una cucharita bises la serie los áreas pero claro el tema es que no es Itziar Castro porque yo pues

Voz 27 38:43 lo hiciera un

Voz 26 38:46 mandamiento feminista a lo mejor lo haría diferente es que es Goya y es personaje de la serie vis a vis intentado pues a eso es el uno de los personajes que es más potente más cañero a nivel Heavy D de vocabulario y tal entonces la gente no acaba de entender eso luego está Youtube que es donde ha habido toda la polémica grande porque son muy jóvenes

Voz 25 39:06 impiden barbaridades incluso han asesinado querido asesinar me han dicho que sí que sí que las

Voz 26 39:13 a fábricas de polvorón se habían agotado por mi culpa si la Seguridad Social iba se iban a quedar sin dinero por por mi culpa porque iba a explotar como una obesa bueno la verdad es que han han sido insultos muy directos pero es una cosa que es mi realidad a mí me pasa eso tengo cada día gente que me insulta de Samu de ese modo en la calle también gente maravillosa que me dice gracias por existir por ayudarme entonces todos los Heat pues no vale nada cuando una persona como la que ha tenido ganas de suicidarse me dice gracias por por todo lo que estás haciendo pero es mi realidad y me parece bien también que salga la gente lo sepa porque si eres diferente te pasan estas cosas que no miran una campaña que no miran si es un personaje que no miran lo que estás diciendo sino directamente es vamos a atacar a lo primero y lo más obvio es que no soy sana que pueda explotar o qué tal

Voz 1457 40:06 tú cómo lo llevas porque eres como tú eres una mujer súper fuerte ir eres consciente de que claro las redes forman parte de tu medio de vida pero tú eres capaz de distancia arte

Voz 26 40:16 es que llevo desde pequeñita así yo soy una persona que he vivido la sea soy una persona que tengo esa suerte os desgracia que no pasó desapercibida para bien y para mal tipo Madonna pues como dice mi madre que hablen mal que sea que hablen de ti aunque sea mal pues entonces ya tengo esas posiciones de siempre entonces lo no es que no es que lo normal es que al final lo asumes pero es una cosa que no se debería asumir yo soy una persona fuerte es una persona que que lo relativizó y que además por mi físico estoy haciendo una serie maravilloso un personaje maravilloso ha trabajado en películas series y estaba nominado a un Goya maravillosamente por un personaje que tenía también eso entonces como me siento tan realizada supera todo lo demás pero hay gente que no la gente tiene que saber lo que hay gente que no

Voz 1457 41:00 tú llevas mucho tiempo con osea en tu tu carrera and dices que has sido tu forma de vida asumir que vienen insultos lo cual es alucinante tener que aceptarlo tú crees que hay un cambio social hacia la gente que no es físicamente normativa que diría Pepa

Voz 26 41:17 sí se nota pues cada vez más en series y en películas pues lo eso cómo cómo pasan vis a vis que son lo que digo mujeres de todo tipo de todas las razas osea que haya una gitana lesbiana como en el caso de Saray de Alba Flores y que tenga millones de seguidores es una es un cambio es un cambio sobre todo en en en España pero también se ve por fuera con películas como presos o otra seria es lo que pasa que la diferencia con otras películas así es que siempre las que somos diferentes au somos los que somos diferentes hombre es el handicap en cambio en vis à vis o en American Horror Story Covent que son todas las brujas maravillosas de todas las razas todas condiciones también incluso hay una chica con síndrome de Down como campeones lo que me gusta de eso es que no son el handicap sino que es el plus añadido bebe para Goya ser gorda hice una bola de cebo no es como le decía a su madre al final se ha convertido en su tu virtud en la cárcel porque nadie se mete con ella por eso

Voz 1463 42:17 yo no sé si también aparte del feminismo saque ese nacional la boca muchas veces no hay una reivindicación feminista que sí ha avanzado mucho avance pero yo no sé si el físico y la exigencia el físico hacia las mujeres eso sigue siendo sobre todo en el mundo del cine de la televisión del espectáculo si sigue siendo todavía el escollo a pesar del mi tú a pesar de muchísimas cosas que han pasado este año que han sido maravillosas de un despertar de una conciencia de igualdad de salarios de estar ir techo es de cristales pero si todavía el físico a la mujer sigue siendo un tema en el que nadie incluso las propias mujeres entramos a combatirlo bueno

Voz 26 42:51 a las críticas más fuertes de Twitter así han sido física físico mujeres además osea que si sí sí entonces una de las cosas que dices Si mi pero si este spot mismo lo hubiese hecho cualquier otra de mis compañeras seguramente no hubiesen metido con ellas por el físico he metido a lo mejor no pues ya estamos feminidad Ciço pero en mi caso pues lo mismo que las fotos de Harper's Bazaar o en otros momentos es una de las va directo a a eso sabes océano no no no te deja traspasar y tiene que ver con eso del culto al cuerpo de la de que el feminismo también si lo dice una mujer blanca delgada es heterosexual el problema pero en cambio si eres gorda lesbiana

Voz 1463 43:37 Ana FIBA a hacer de macarra

Voz 26 43:40 bueno pues se tira el mundo encima

Voz 1268 43:42 sí pues otra polémica que ha habido es la de Leticia Dolera el embarazo

Voz 1457 43:48 et

Voz 1268 43:49 tú precisa tú vas a estar en la serie déjate llevar de Leticia Dolera te te tenemos que preguntar cómo osea cuando te lo ofrecía dijiste me voy a meter yo en este jardín porque también éstas aparte de voy a ver si voy a salir Escalda yo de esta movida qué opinas tú de todo esto puedo dar una exclusiva La Script

Voz 26 44:05 por qué me caes muy bien ya me estoy poniendo y el pijama para los Globos de Oro como el año pasado

Voz 25 44:10 es que este año no vamos de negro no esté

Voz 26 44:13 no vamos de rojo o de algo así blanco de colores de Ágatha Ruiz de la Prada todas eh con zapatillas eso sí cómodas la exclusiva es yo no soy una persona polémica quiere decir que queda muy mal decirlo en los últimos tiempos soy una Working soy una trabajadora yo simplemente trabajo he trabajado en Operación Triunfo ya ha habido polémica he trabajado en la serie Leticia Dolera y ha habido polémica he trabajado ha habido polémica me han conseguido en estos últimos meses pero en no la he buscado yo sea yo he hecho lo que me han pedido tanto las tres y es un poco complicado llevarlo porque dices no lo he perseguido pero ya estoy acostumbrada a que me pasen estas cosas pero llega un momento que dices pero no lo llevo perseguido yo en el caso de Leticia Dolera esta serie pues lo mismo es una serie que que que entiendo todo lo las visiones tanto de AENA como de Letizia las conozco las dos tengo muy buen rollo con las dos

Voz 25 45:17 yo puedo decir que

Voz 26 45:18 también es una cosa que se ha criticado que mi personaje Leticia decidió cambiarlo físico de bueno de era un nombre priori sobre papel lo cambió para que lo hiciera yo también han a tu sigue una embarazada no haber cuidado en mi caso no había nadie para este personaje todavía en mi caso podía ser porque hago en el Cólogan podía haber sido es un capitular además nada aparezco hago una prueba y me voy casi no su cameo pero podríamos decirlo podía haber sido un negro chino hombre transexual

Voz 25 45:52 y al árabe

Voz 26 45:54 escandinavo podía ha sido rubia podía darse María Guerra que ahora está aquí hace saliendo en todas las series también no sea que en breve te veo yo ya sabes que has hecho un

Voz 1457 46:04 capítulo Lito nuestro padre nuestra webs yo os veo

Voz 26 46:06 ya haciendo ya series a vosotros en todos los que había podía haber sido perfectamente vosotras entonces pero decidió que lo hiciera yo porque le pareció bien y a mí también en el caso de del personaje nosotras como actrices como actores tenemos un contrato que pone que no cambiaremos el aspecto físico para por bien del personaje es una cosa que nos pasa en todos los personajes normalmente en las series se adapta cuando se quedó embarazada a una pues las vías lejos no o de golpearla centrado coma como pasado con vis à vis con con con llevando que no es que no los decidieron es que había otro contrato de otra cosa las chicas cable no se podía hacer entonces se tomó esta medida de esto tienes la aletargada Un tiempo otra gente siempre es por la del proyecto a veces te matan también o te despiden estas cosas que pasan prohibiendo el proyecto entonces en este caso yo sé que producción lo estuvo mirando de todas las formas yo era bastante inviable porque si cambiaban todo lo que se hubiese cambiado caía muchísima parte el equipo entonces era creo que ellos tomar la edición de yo no sé como productora lo hubiese hecho también te lo digo pero entiendo que cuando él es productor y te llevas más de tres años preparando una serie como Paco León cinco años preparando arde Madrid llevas tanto tiempo probando una serie de las escrito las luchado ha costado tienes ahora te dicen esas las fechas no se puede mover porque las cadenas mandan y hay todo una cien personas implicadas dicen es que pierde a más de veinte personas por una qué haces pienso a las veinte por una o entonces entiendo que es muy complejo y entiendo que también es muy duro que bueno pues que que siendo mujer y que tengamos una cosa que no se habla mucho y es que a las que eso ha pasado con otras compañeras que las a los seguros no te cubren si estás embarazada esos claros una demanda fuerte no pero entonces eso quién es culpa de la productora de la dirección o de las empresas que hacen de seguros ha pues a lo mejor tenemos que intentar cambiar eso que el Gobierno va a obligue a las esa o a las aseguradoras a que te puedan asegurar y así pueda en un momento dado la tengo una amiga que también les en una película Nueva Zelanda maravillosa

Voz 25 48:24 ella se quedó embarazada y tuvo no la pudo hacer porque no le cubría el seguro irá pero todo el mundo quería que la

Voz 26 48:31 era cosas que pasan también de estas

Voz 1457 48:34 bueno ilegalidades Bureau burocracia tu vida yo bueno como la de todos los actores no que es hay siempre un poco al filo no además cuando nos entrevistamos ya habéis hecho la serie hace un año y y cómo cómo vive Itziar Castro entre una serie y otra entre una película y otra cuál es tu ritmo de vida la entre en entre Roda

Voz 26 48:56 Hess

Voz 25 48:58 pues pues mira voy a todos los que me llaman como La Script que me dice venta hacer yo pues voy o voy a recoger premios por campeones o voy a OME monto hoy

Voz 26 49:08 presentar eventos lo que surjan yo soy una chica que voy a todo entonces pues estar siempre con constante movimiento esa es un poco pero estamos en filo y luego también hay otra cosa que yo fui a los Goya este año con números rojos que Broncano nos lo creía pero era verdad sea yo fui a los Goya con números rojos porque hay que invertir mucho a veces las que entre ser dice bien claro no trabajas entre películas las cobra por ejemplo es la peli pasan dos años y eso ya los cobra hoy toda la promoción no la cobras

Voz 1268 49:38 por ejemplo comentaba que Le que él iba a ser muy difícil superar el personaje de Zulema no o igualarlo que ahora sólo se contaba con igualarlo no sé si a ti te pasa con Goya o lo que ha podido suponer para Tivisa bis en tu carrera