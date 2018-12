La Script: Pajas, superhéroes y drogas: La conspiración de la cultura pop (29/12/2018)

Voz 1 00:00 el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 1457 00:15 cuarenta años después de Amanece que no es poco José Luis Cuerda estrena su secuela se titula tiempo después la comedia antisistema que los amanecía estas estaban esperando que celebró

Voz 2 00:28 sí dígame señor arreglar la garra la beca como hombre yo soy alcalde tú señalabas vengo a decir con esto Pastrana

Voz 3 00:37 al igual que Eufemiano me agarra con la mano terminada su labor tu Pastrana será la más

Voz 1463 00:42 ya hablaremos de este director manchego que nunca ha planificado su carrera

Voz 2 00:47 o lo que he hecho en la vida sí sí

Voz 1058 00:49 Medio comprometido ha sido de una manera ejemplar mentir reflexiva porque si no no lo hubiese hecho

Voz 1457 00:56 cuerda es unido lo millennials que coincide en las carteleras con Debbie Rowe Michel el director David followers que se marca ahora la historia de Andrew Garfield en modo flipado buscando señales señales de la vida en lo que esconde Sylvia Earle

Voz 1 01:11 qué significa quédate callado nuestro mundo está lleno de códigos de mensajes subliminales hay un mensaje el viento real más tarde quieto

Voz 1463 01:26 en la sección de series hablaremos con Itziar Castro la actriz que interpreta a Goya una de las presas de Visa

Voz 2 01:32 a mí me daban hacían como Anne quién te vas te has con los una

Voz 1463 01:58 hola qué tal muy buenos días abrimos La Script matinal Pepa qué tal buenos días hola qué tal buenos días pues encantada porque es que por fin ha llegado el día que tanto estaba esperando pero no lo pillos que no en Nochevieja eres una mujer sin corazón ideales entonces no te enteras Ayers estrenó tiempo después es la secuela moral de Amanece que no es poco que se titula tiempo después como decíamos y se ambienta en un ambiente valga la redundancia rural y apocalíptico

Voz 1058 02:31 esta historia transcurre durante unos días del año nueve mil ciento setenta y siete mil años arriba abajo que no queremos pillarse los dedos en el mundo entero que en este caso es un solo edificios representativos y unas afueras así que las cosas raras que puedan ver yo y a partir de ahora son peores

Voz 1457 02:50 la voz de cuerda nos introduce en un mundo apocalíptico y desolado en un edificio solitario en el desierto de monumental Valley en las afueras en un descampado malviven los desheredados de siempre

Voz 6 03:02 Aramón los de todo el mundo niños uno de ellos sí bendita vivir aquí a estar mejor aquí todos juntos podéis escribir sinvergüenza los andará justo son propios

Voz 1457 03:17 ya dentro del edificio representativo custodiado por el portero Carlos Areces Se levanta la fortaleza del establishment gobernado por los dos actores que ya estuvieron en Amanece que no es poco el Rey es Gabino Diego

Voz 1058 03:32 hacer un heredero con la amén de

Voz 1457 03:35 ya ese digo yo que una mierda el brazo armado es Miguel Rellán un general de la Guardia Civil estoico que hace guardia con un guiri preguntó on

Voz 8 03:43 por qué Ny general general patrulla como yo yo a mi lado eh porque nubes emprenda vengo de humildes propio padre la basura unos eso sí

Voz 1457 03:57 los ciudadanos están fosilizados en su estatus en un mundo alienado y cruel donde la clase social es una cárcel pero en la que eso sí florece la poesía en sus formas más delirantes verde que te quiero

Voz 9 04:10 no ver Verde viento verdes ramas

Voz 2 04:16 con la sombra en su cintura ella sueñan su baranda

Voz 1457 04:20 ver de cara los amanecía estas reconocerán que el maestro vuelve a contar con los grandes clásicos de la literatura y la filosofía en los diálogos de los personajes como en este grupo de jóvenes poco comprometidos pero muy reedita muchos pensamientos hincar sale colega tócame los cojones

Voz 2 04:39 si la conciencia que joder el tío éste a Mijaíl me ponen que te ponen sí

Voz 1457 04:46 me pone cachondo a tots cuerda presentó tiempo después en el Festival de San Sebastián con su proverbial surrealismo se negó a contestar a las preguntas más directas acerca de la vigencia política y el retrato de la España actual de su película España

Voz 7 05:03 el año tu pregunta es muy oportuna yo hago lo que puedo sale lo que sale hice ve como se ve

Voz 10 05:17 no gana el ganado siempre pierde el perdedor vector de Samu

Voz 1457 05:29 no la generación de Nuevos cómicos como Andreu Buenafuente y Arturo alza la cabeza se han implicado en la producción de esta secuela heterodoxa que desde luego es una amarga parodia de nuestro país

Voz 1058 05:41 desde luego es una la sátira como la vaselina necesaria para que esto entre mejor bueno igual tampoco es

Voz 1457 05:52 Blanca Suárez Joaquín Reyes Raúl Cimas Berto Romero Antonio de la Torre y Manolo Solo forman parte de este enorme berlanguiano reparto donde no puede faltar un alcalde esta conquista absoluto de Roberto Álamo un parado díscolo que se niega a aceptar ser un excluido sumiso se lanza a vender limonada en la fortaleza del capitalismo donde Goss arriba

Voz 2 06:20 arriba me extraña que pisó a lo más alto voy a vender dermis limonada si una mierda de la calle lo que es que te mato

Voz 1457 06:27 el rodaje fue multitudinario más de cuatrocientos extras rodeaban a los actores que desfilaban a la velocidad del rayo tal y como contaba

Voz 11 06:36 sí hay hay una cosa muy buena trabajar con José Luis es que salgamos siempre antes de la hora es una cosa que no sea comentado pero que nosotros agradecemos mucho así que para desquició de alguno de los actores de reparto que han pero si es que solo hemos hecho una toma ahí está muy graciosa y no se puede repetir

Voz 1457 06:53 tiempo después no ha conseguido ninguna candidatura en los próximos Goya pero está nominada a mejor comedia para los Feroz una comedia distó pica castiza hecha a la medida de cuerda un artista que como sus personajes no se mueve por impulsos racionales

Voz 3 07:08 por qué no vamos ocuparnos otros de semejante sujeto almirante yo había pensado que al ser este hombre enemigo

Voz 12 07:16 Madina porque como lo quieren vender esfumó pues

Voz 1463 07:25 Sabina le rinde homenaje acuerda con esta canción que suena en los títulos de crédito de tiempo después nosotras que también coincidimos coincidimos con la filosofía antisistema de esta director manchego la verdad pues vamos a repasar la vida y milagros de este cineasta que recibirá el Premio Feroz de Honor el próximo diecinueve de enero en Bilbao

Voz 1457 07:51 José Luis Cuerda siempre ha presumido de tener una familia original

Voz 1058 07:56 el jugador de póker profesional se dedicaba eso

Voz 2 07:59 su cine cómo su vida se resiste a lo convencional como has dicho eso

Voz 14 08:04 eh mira hacia atrás se que durante el mismo tiempo a pues no se me abre de poblado será una cosa que hacemos

Voz 2 08:12 teniendo en cuenta

Voz 1457 08:13 estudió tres años en el seminario luego empezó dejó la carrera de Derecho acabó trabajando de rebote en Televisión Española y militó en el Partido Comunista

Voz 1058 08:23 con una militancia muy sui generis que consistía en que como Mi padre tenía entonces un coche de estos hacia Barreiros en España Un coche americano con un maletero maravilloso inmediatamente invitado en responsable de propaganda

Voz 1457 08:37 siempre ha dicho que sus películas no son surrealistas sino sus rural listas lo contaba así en el programa La Ventana en el vigesimoquinto aniversario de Amanece que no es poco

Voz 1058 08:48 yo creo que esto es un cine costumbrista en la que haces es coger a la costumbre por el cuello y puedes más abajo más abajo la retuerce dejas que prima lo que tiene

Voz 15 08:59 las lecturas de la pareja española de de naturalismo del realismo

Voz 1058 09:06 que en contra de lo que pueda parecer porque ya me está mirando que es un paleto es una película culta ultísima porque es lo que yo sé secos supe creí que debía de hacer con eso

Voz 1457 09:19 mire la semilla de su obra cumbre está en un telefilme del año ochenta y tres titulado total una interpretación de la apocalipsis rural protagonizado por Agustín González Pastor yo hombre clarividente pues la verdad es muy simple yo me libro del fin del mundo corriendo sí sí sí sí sí cuanto más se acercaba del marco ya digo en Amanece que no es poco desarrolló sus temas recurrentes pero sin ínfulas como los vicios de la democracia IVIE la docena miento de la gente

Voz 7 09:51 hemos ganado osea yo alcalde cura don Andrés máis yo no se ha presentado nadie osea que sigue por Robben

Voz 16 10:03 a Mercedes también las salido

Voz 1457 10:07 cinco adúlteras sus comedias tienen ese toque berlanguiano espejo deformado de los fantasmas españoles quién eres más de chiste coto del que no penando por estos caminos en de Cristiano pero yo no quiero hacerte daño Iglesia picaresca hay una legión de actores de reparto lo que pueblan sus películas y que le han acompañó añado desde el principio de su carrera como es el caso de Miguel Rellán

Voz 1 10:39 el cine de

Voz 1457 10:40 no se limita a la comedia con Rafael Azcona escribió dos grandes dramas de la Guerra Civil como Los girasoles ciegos La lengua de las mariposas

Voz 2 10:49 si conseguimos que una generación una sola generación crezca libre en España aquí nunca

Voz 1457 11:01 y como Lembo considerado sus compañeros ha ganado dos goyas a mejor guión adaptado en dos ocasiones por estas dos películas y las dos veces fue compartido con Rafael Azcona el último en dos mil nueve

Voz 2 11:14 lo recogió a los pocos meses de la muerte del guionista

Voz 18 11:19 premio para Rafael Susan su mujer no quiso venir e insistir dice que estaría muy bien si es que estuviese aquí sí teníamos el premio lo dijo que si Rafael no había vendido nunca de ella tampoco cavernícola

Voz 1457 11:32 a mejor película lo ha conseguido dos veces pero en calidad de productor de Alejandro Amenábar por los otros hipótesis

Voz 18 11:40 no sé mucha gente me lo dice en cuando estamos los dos juntos lo dice menos pero bueno estoy yo solo me dicen que agradecido te estará Alejandro verdad ETA digo pues anda que yo a él

Voz 1457 11:49 a punto de cumplir setenta y dos años en febrero cuerda sigue al pie del cañón acaba de estrenar tiempo después otra visita a ese mundo rural hispánico una comedia que escribió por supuesto sin pensar en el público

Voz 19 12:04 una de mis preocupaciones es de ellos me imagino

Voz 7 12:08 que si yo he sido capaz de escribir eso lectores capaces entonces se establece hay un juego que puede ser divertido y que de hecho me consta que divertido porque lo he visto cómo se ríe la gente viendo viendo películas y eso eso será por algo no lo busco pero lo encuentro

Voz 1457 12:35 tú puedes después de darnos este baño en José Luis Cuerda a ver ahora cómo

Voz 1463 12:40 hablamos de la última película del director de polo

Voz 1457 12:42 pues es que no hay ningún problema porque seguro que a los amanecía estás también les interesa el director más moderno de Los Angeles que acaba de estrenar lo que esconde Silver Lake

Voz 20 13:04 la

Voz 1463 13:09 es una de las películas más críticas del año lo que esconde Silver Lake divide y entusiasmo a partes iguales subdirector parece obsesionado con la adolescencia actual sus mitos sus problemas es universo lo ha explorado en todos sus trabajos y da un paso más en esta historia de suspense y erotismo con teoría de la conspiración incluida que puedo ya leerse como un homenaje al cine de David Lynch pero también a los clásicos de Hollywood a la cultura pop y a los superhéroes a la vez que es una historia de suspense claro

Voz 22 13:54 es verdad que casualidad o no

Voz 1463 13:57 el caso es que el protagonista de esta película donde se homenajea Spiderman es Andrew Garci el actor que encarnó al superhéroe de Marvel antes de empezar a hacer cine serio con el Dixon o Scorsese ahora se convierte en Sam es un desaliñado chico de treinta y tres años un ni ni que no hace nada ni siquiera evitar que el casero lo eche de su casa por no pagar el alquiler eso lo convierte convierten el detective perfecto para esta historia este voyeur Pajín quiero espía primero a su vecina rubia con su perro la piscina donde hace topless es la versión moderna de las rubias de Hitchcock y después la sigue a ella y a otras por las fiestas siniestras de los clubes nocturnos o los chalés privados de productores ricas

Voz 1 14:34 ante este espía

Voz 23 14:41 Nos hemos mañana

Voz 24 14:47 muy

Voz 1463 14:49 el chico aburrido listo nihilista como los personajes de Robert Mitchell se embarca en una odisea destartalada a través de Los Ángeles para encontrar a Sara su vecina pero realmente lo que está buscando una respuesta o misterio más grande el significado de todo lo que ve

Voz 1 15:05 hay un mensaje la música siento que me está sí quiero creéis que encontrarás un mensaje oculto en una canción

Voz 1463 15:21 estamos ante un neo noir del siglo XXI con una visión de Los Ángeles que la equipara un laberinto de corrupción sexo codicia hay poder es la versión millennials que de una ciudad magníficamente retratada en Chinatown hizo puro vicio hace el director

Voz 2 15:39 mi mujer y yo estábamos hablando mirando a las casas de la Colina de Los Angeles diciendo que pasará de verdad ahí dentro así que todo empezó con una conversación luego tuve una semana muy intensa en la que bebía mucho café y tenía como sueños febriles escribí todo muy muy rápido así que creo que todo fue una combinación de cosas que al final es mi versión de los Angeles del misterio de lo que en realidad está pasando

Voz 1463 16:40 Under the Silver Lake está lleno de secuencias hipnótica noticas sorprendentes que recuerdan al cine de Cukor de Palma o a la sordidez y luminosidad de Terciopelo azul o a la conspiración de Antonioni

Voz 26 16:51 aquí damos por sentado que toda esta información es exactamente lo que nos dicen que no haya gente por ahí más importante que nosotros más poderosa comunicando cosas viviendo cosas en el mundo

Voz 1463 17:11 en fin es su tercer largometraje otras el mito del sueño americano y el éxito de terror it followings el director que presentó la película en Cannes tiró balones fuera a la hora de explicar las lecturas olas influencia desde su película aunque reconocía que había cosas de su propia biografía la mirada masculina de la película oscila entre reforzar la visión de la mujer como objeto de deseo algo habitual en el cine o cuestionar la que hacia él le preguntaban

Voz 2 17:35 ya no es no sólo son las mujeres son hombres y mujeres en esta historia los personajes son un misterio en sí mismo son como fantasmas no es que lo sean pero de alguna manera funcionan así

Voz 1463 17:47 en lo que esconde Silver Lake es una de esas películas para cinéfilos y modernos absolutos que trata sobre el significado oculto de las cosas que definen a una generación las películas la música y las revistas es como si debajo de la cultura imperante estuvieran pasando cosas

Voz 1457 18:09 Pepa Blanes estoy súper decepcionada

Voz 1463 18:11 yo no he dicho que cosas están pasando en esa cultura bajo esa cultura pop imperante pero por qué tenemos que estar con miedo a unos su cultura pop imperante en himnos llega Michel no llega allí cuerda a lo mejor llega acuerda el problema es que cuando llega su cultura pop imperante esta película nos dice que todo tiene una lectura todo tiene una conspiración es maravilloso es que es mi película todo tiene una conspiración Spiderman una conspiración y cuerda pues esperemos que el humor rural albaceteño llegue a EEUU

Voz 29 19:04 mi

Voz 31 19:55 se sabía que se que incluso

Voz 28 20:21 peligra

Voz 1457 20:26 ya tenemos por aquí a Laia Portaceli vamos a hablar hoy de ficción española buenos días vaya

Voz 0809 20:32 pues sí en concreto de una de nuestras series más feministas vis a vis que es la primera con un elenco enteramente femenino las reclusas de Cruz del norte sigue siendo un fenómeno sus protagonistas de actrices ya sabéis que han calado dentro y fuera de nuestras fronteras sus fans son la llamada Marea Amarilla bueno pues la serie ha hecho ahora un breve parón navideño pero vuelve a Fox en enero con más capítulos de la cuarta temporada es la entrega más extrema más loca cree yo no

Voz 1457 20:58 sí y eso que la tercera pues terminó bastante

Voz 0809 21:00 arriba con un clip Hunger impresionante con Zulema la actriz Najwa Nimri tratando de matar una Saray embarazadísima Alba Flores ahora hay un nuevo director de la cárcel que es el sádico médico Sandoval IMAS enfrentamientos entre presas como el de Zulema Goya a la actriz Itziar Castro precisamente La Script larga

Voz 1457 21:18 esta noche en el podcast tendremos con nosotros a la actriz Itziar Castro

Voz 0809 21:22 sí con la que hablaremos de la serie su trayectoria también de esa promo navideña feminista de vis a vis que ha protagonizado y que ha recibido críticas en Twitter algunas eh pues entonces cálico descalificaciones directas a hacia la actriz pero bueno haters aparte la serie está claro que reivindica la diversidad de mujeres con personajes femeninos de de todo tipo de toda procedencia por cierto no tiene confirmada la quinta temporada así que quizá estemos enfrentando no al final de Visa Adís habrá que ver

Voz 1463 21:51 hemos criticado hemos luchado hemos demostrado

Voz 32 21:54 sin nosotras el mundo separa le hemos plantado cara a todo lo que no nos dejaba avanzar hemos enseñado lo que nos quería censurar hemos conquistado gobiernos bancos empresas felicidades reímos seguir luchando juntas que aún nos queda la Navidad quiso varios también

Voz 1457 22:11 bueno pues veremos cómo sigue en enero todavía estamos terminando el dos mil dieciocho y todo el mundo está ya elaborando sus listas de lo mejor cuáles son tus serias del año

Voz 0809 22:21 a veces es difícil elegir con tanta serie ya ya sabéis pero bueno yo empezaría con Djamel Cannes que es el drama sobre el matrimonio de agentes de la KGB infiltrados en América de Reagan en esta últimas esta temporada ha sido una interesante disección de lo que su matrimonio en crisis además con unos actos lazos eh que son Matthew Risi quería Russell ya tenía un final apoteósico es de los de los mejores finales de serie que yo recuerdo luego también destacaría la segunda temporada de Atlanta que es esta comedia negra racial de Donald Glover es el es el youtuber Sacristán vino Ike es una pues que cambia de registro incluso de género en cada capítulo es un es un verdadero experimento luego también la comedia inglesa Killing ir donde se cuenta la mejor historia de amor morder año creyó e ir better call Saul que es el espinas de Breaking Bad que bueno yo creo que es un ejemplo de su utilidad hecha arte

Voz 1457 23:16 ideadas las españolas cual destaca harías bueno pues

Voz 0809 23:19 no no voy a ser muy original con con las españolas pero empezaría con Fariña que ganó el Ondas a mejor serie por su retrato de la cultura de la droga y la corrupción de los años ochenta y luego también añadiría el día de mañana que también se llevó ondas para sus protagonistas Oriol playa a Garrido llegar de Madrid la comedia de Paco León estas dos últimas se desarrollan en la época del franquismo Ivano yo creo que está está bien echarles un vistazo ahora estas Navidades porque además nos proporcionan una interesante reflexión sobre el legado del fracking

Voz 1457 23:51 en la España actual algo muy a tener en cuenta estos días pues muchas gracias Lalla nos apuntamos tu recomendaciones hasta luego gracias a ti hasta luego

Voz 1463 24:02 ya en la sección de cine clásico Antonio Martínez director del programa Sucedió una noche nos recuerda la doblador a Elsa Fábregas estos días se cumplen diez años de su muerte

Voz 33 24:15 dicen que siempre llevaba consigo una agenda donde tenía anotados los nombres de todas las actrices a las que había doblado

Voz 34 24:21 o sea que actriz no doblados he doblado muchísimas en una lista infinita porque claro son setenta y tres años de trabajo

Voz 33 24:31 setenta y tres años de trabajo en nada menos que ochocientos diecinueve largometrajes a los que puso su voz

Voz 35 24:37 además de innumerables series de televisión

Voz 33 24:40 ese es el legado que ha dejado Elsa Fábregas para muchos la mejor actriz de doblaje que hemos tenido

Voz 34 24:45 tienes que tener técnica el sentimiento mira una cosa es decir te quiero te quiero Rome hay diferencia uno

Voz 33 24:53 el San nació en mil novecientos veintiuno Llera hija del locutor Emily Fábregas el famoso señor Dalmau de la radio de los años cincuenta y sesenta su tía era también actriz de doblaje la inició en la profesión siendo muy joven

Voz 34 25:05 tenía trece años en mil novecientos treinta y sin me llevó de la mano emitía tía gran artista de teatro pero luego se dedicó al doblaje inició en esto de lo cual estoy muy contento

Voz 33 25:18 ese primer doblaje fue hacer de niño en la película

Voz 35 25:20 en el Ajax de mil novecientos treinta y cinco

Voz 36 25:23 así el SAS se incorporó a la profesión no sin grandes esfuerzos unos de los doblajes más Illes que recuerdo es Pigmalión el primero el de Wendy con queso

Voz 1457 25:35 pues que Dios manda

Voz 37 25:38 pero mis flores se hubiera largado sin pagarme las

Voz 34 25:41 yo era muy joven pero mi tía quiso que hiciera su viaje ya había un grito que me costaba horrores ICIO iba post por la avenida del Tibidabo gritando continuamente

Voz 33 25:52 aquello me costó mucho su carrera recibió un gran impulso mil novecientos treinta y nueve cuando dobló a Judy Garland en El mago de Oz y poco tiempo después recibió un encargo aún más importante

Voz 1 26:04 coño

Voz 33 26:08 así sonaba bien Lee en la versión original de lo que el viento se llevó pero en España Escarlata O'Hara siempre tuvo la Elsa Fábregas

Voz 1457 26:15 adiós

Voz 38 26:18 las tardes de viene por encima de todo esto y con todo haya terminado todo volvería para ver lo que han presentado ni yo ni ninguno que no tenga que estás bastante

Voz 39 26:32 jamás volveré a pasar hambre a metro estuve

Voz 34 26:38 el bien bueno me me citaron una mañana para ver la película imagínate yo sin entender Papa de Ingles tan así al lado de Belhadj Gante yo viendo aquel jugando venía la mitad le dije ay PP bueno va dice no falta lo otro militar pero la doble mío puesto

Voz 0809 27:01 la lista de grandes estrellas

Voz 33 27:03 que dobló Elsa es impresionante

Voz 40 27:05 Katherine Hepburn no es una suerte que me haya cortado

Voz 1463 27:08 y lo que que pienso ir a tocarle cada momento puede estar

Voz 41 27:11 tranquila Greta Garbo no es que yo les reproche su frivolidad como materia básica quizá no sea usted malo pero eso usted el producto desafortunado tengo una cultura caduca Elisabeth Teilor

Voz 37 27:21 los empleados virgen ya pergeñado pergeñado veamos queda ella

Voz 33 27:30 quita Hayworth Ingrid Bergman Doris Day Sophia Loren Julie Christie Faye Dunaway llamó Go la lista es interminable de todas ellas decía que la que le dio más problemas fue Bette Davis en qué fue de Baby James porque no le cogía bien los matices de voz que hacía

Voz 40 27:45 la dichosa señora veis pareció entusiasmada con esa película tuya de anoche

Voz 7 27:50 Le costó neveras les gusta

Voz 33 27:55 la gusto pero Elsa Fábregas no sólo doblaba protagonistas fue también el ama de llaves de Rebeca o Montpellier Penny en muchas de las películas de James Bond y muchos otros pequeños personajes que Elsa disfrutaba interpretan

Voz 2 28:07 ya ha sido una monja he sido una duquesa he sido una

Voz 1457 28:10 que te he sido una niña

Voz 2 28:13 por Mista aunque ya era octogenaria Safar

Voz 33 28:15 Brega seguía trabajando la actriz se quejaba de que cada vez se descuida va más la interpretación

Voz 34 28:21 pasa una cosa mira antes había más tiempo menos gente haciendo en esto no te podías recrear hoy con las prisas no se la dan delegado me entiendes Se va muy deprisa son no quiere decir que sea doblajes muy buenos y que yo tenga compañeros que lo hacen y compañeras maravillosamente

Voz 33 28:40 en los últimos años de subidas especializó en doblar a ilustres damas británicas como Maggie Smith Vanessa Redgrave o Judy Dench de las que decía que eran más difíciles que las americanas

Voz 34 28:50 había unas actas de este inglesas que son muy difíciles de doblar mucho de la americana hace muchas pausas en cambio la otra las inglesas

Voz 33 29:01 habla muy deprisa Elsa Fábregas falleció el veintiuno de diciembre de dos mil ocho a los ochenta y siete años de edad pero basta con poner algún canal de televisión cometer en el reproductor cualquier DVD o Blu Ray para seguir escuchando la porque su voz siempre estará ahí en las películas en las actrices inolvidables ya que la de Elsa ha sido y seguirá siendo una de las voces de nuestras vidas aunque muchos no lo sepan