"Ya no se va a Londres a ver musicales, no tenemos nada que envidiar"

Voz 1826 00:11 dentro de un ratito en La Ventana los clásicos con Juan Ángel Vela del Campo vamos a hacer un repaso de lo que

ha dado de sí este año dos mil dieciocho

Voz 1826 00:21 pero antes antes los musicales habrá quien ya tenga entradas por ejemplo para ver los miserables en Londres a partir del próximo dos de enero sentir afortunado como no podía ser de otra manera pero como nos debemos sentir nosotros sí tenemos aquí en Madrid por ejemplo el el León Billy Elliot West Side Story Anastasia El jovencito Frankenstein eso entre otras muchas esto sólo por citar algunos ejemplos muy próximos

Voz 1826 00:53 los géneros incluye desde luego hace ya tiempo que esa incluye como un reclamo más de la oferta turística de la capital un dato el veintiuno por ciento de los españoles que visita Madrid acude a uno de estos espectáculos esta tarde hemos reunido a alguno de los actores actrices que ellos cada tarde cada noche permiten que

Voz 1826 01:17 bailen incluso con sus historias por ejemplo quién no ha tratado de repetir este grito más digna

Voz 1826 01:33 quién no lo ha intentado repetir con mayor o menor fortuna claro El Rey León que está en cartel desde octubre del año dos mil once que sea convertir

Voz 6 01:40 con toda una referencia bueno en muchas ocasiones ya hemos hablado de que ese teatro es conocido como el teatro del Rey León desde esa fecha desde octubre de dos mil once Esteban Oliver es zafó bueno a ver para ser exactos ha faltado seis meses faltó seis meses en los que fue seleccionado por Disney para interpretar este mismo personaje pero en Broadway Esteban Oliver qué tal buenas tardes buenas tardes o te llamo ya hizo bueno bueno ya casi casi robamos extremo

Voz 7 02:32 bueno sí sí la verdad es que mucha gente en pregunta por la experiencia hay claro pues es es algo muy positivo hoy francés pues eso con mucha responsabilidad tal pues la verdad es que fue muy muy muy grato muy gratificante la verdad

Voz 1826 02:45 hoy hablamos contigo enseguida azul hablamos seguimos hablando contigo y con un elenco lo que tenemos aquí esta tarde en el estudio central de la Cadena SER este abanico musical que estamos desplegando nos lleva ahora a otro clásico porque se puede decir así que hablamos de un clásico sino referimos a Billy Elliot

Voz 8 03:10 fue Cholo cuando el sofá medio le aquí hueso dos

Voz 9 04:05 no sé los hecho hacemos un gran trabajo y la verdad es que cuesta pero al final hemos llegado a a un resultado bastante bueno

Voz 9 04:24 sí estuvimos un año y medio preparándonos bailando claqué ballet con Víctor Ullate con Carmen Roche sí la verdad es que fue lo mejor por qué yo nunca supe bailar ni nada de eso entonces me lo enseñó todo está el tuyo tuyo esté allí de nuevas no yo mide de nuevas no tenía ni idea más los demás venía me Conservatorio si yo estaba como cagado de miedo pero bueno

Voz 10 04:45 y al final pues aprendí yo ya puedo estar aquí gracias

Voz 1826 04:50 la escuela así que oye estás ahí bueno rodeados ahora vamos a ir presentado presentando ya habíamos saludado Esteban Oliver estás ahí con uno de sus padres no con Lloyds si con Juan Carlos Martín uno de los padres el padre de Billy el alterna ante de padre o lo que es lo mismo que ese va alternando con Carlos Hipólito otro gran digo aquí de de la Ventana de esta casa en el papel de de Padre Juan Carlos Martín qué tal buenas tardes buenas tardes aquí estamos con mi hijo de hoy tu hijo veo y no tú eres el tú eres su padre de hoy el es tu hijo de de hoy pero lista de este musical oye y vamos a afrontar esto porque además a mí me gusta que queda que quede bien bien claro estamos hablando del término éste de alternancia porque tú eres tan protagonista como Carlos Hipólito no eso de que se utilice el término de sustituto no sé si os duele o o que nos parece preciso

Voz 1041 05:38 no me caso yo interpreto normalmente el profesor de boxeo hilo o el día que libra Carlos hago yo el padre yo no me lo tomo de ninguna manera yo lo hago y me lo paso bien y me divierto oí

Voz 1826 05:53 yo lo que hago pues me parece fenomenal actor director de muchísimos musical y rostro habitual

Voz 10 05:57 en en series de televisión este musical desde tu experiencia Juan Carlos Billy Elliot que tendría de de especial de todo lo que has hecho

Voz 1041 06:07 yo yo en In ni musical número veinte y para mí así es la producción más grande de las que de hecho no más más bestia en todos los sentidos de escenografía montaje de gente y aquí tenemos la dificultad de detener ocho bilis ocho Michaels ocho ocho bicis sesenta niñas con un nivelazo como que si salen hace treinta años cuando empecé yo pues no estaría aquí

Voz 11 06:36 de eso de todo eso vamos a hablar

Voz 1826 06:38 sí de la fábrica esta de la fábrica en el en el mejor de los sentidos como usted no ha estado explicando Miguel Miguel Millán que ha sido uno de los niños oye yo siempre a todos los que pasáis por aquí de de Billy Elliot cuando hemos tenido posibilidad de hablar con Italia y con Carlos siempre os digo lo que me pasó a mí el día del estreno es que junto a mí tenía una amiga que cuando acabó el espectáculo me dijo me ha gustado mucho más que el de Londres

Voz 10 07:04 ya está

Voz 1826 07:05 no no hay pregunta señorías se dice en esos casos bueno esta temporada por cierto ha llegado a Madrid una historia de amor de las de toda la vida sus protagonistas Toni María saben a a la historia a la que nos referimos no

Voz 12 07:19 algo

Voz 1826 07:36 nuestra invitada es Ana San Martín ante ante de María en este en este musical abuela Ana qué tal buenas tardes bienvenida cómo estás muy bien muy contento llegar aquí va a ir tú cómo llegas a este musical porque me ha parecido sorprendente lo que no decía en uno de los Billy Elliot que llegaba sin con otros de conservatorio pero él sin conocimiento alguno de de baile de danza ya ha pasado por ahí durante año y medio tú cómo llegar

esa agua no pues

bueno yo tengo la suerte de llevar trabajando unos diez años entonces llego rodada por un lado y a la vez como si fuese la primera vez de de nerviosa ante esta producción tan tan especial y la verdad espectáculo aquí

Voz 3 08:20 y tú personaje tu María como es dicen a ver yo creo que María es una chica fuerte pero a la vez llena

es sueños y es un poco está empezando a descubrir el mundo por primera vez porque digamos que sus padres a tenían ahí un poco atada con Rienda fuerte sus padres y sus hermanos su hermano toda su familia en bueno porque digamos que es puertorriqueña está acaban de de de moda a América y entonces soy Mimi inmigrantes allí ya hay cierto miedo a que ella salga a las calles día ya todo lo que está sucediendo todos tienen todas las ganas de romper con con sus cadenas sí descubrir ese mundo nuevo pero

Voz 1826 09:01 yo diría es por todo esto que los estás contando el que más o el que menos lo ha visto como mínimo la película qué dirías que

Voz 6 09:11 que trata muchas cosas que que ahora mismo no han perdido vigencia pues pierdes

Voz 14 09:16 gracias sí porque al final es una historia de amor en medio de de el odio la incomprensión y de así yo creo que esto por desgracia pasa pasa siempre parece que no nos libramos de de de la competitividad de no se del miedo a no ser mejor entre bandas tienen un poco esta cosa de a ver quién es ser más el más dominante y esta historia de amor está ahí en medio y es es víctima de todo ese odio

Voz 1826 09:43 bueno pues hemos pasado por el Rey León por Billy Elliot

Voz 1826 09:48 ahí dirán con menos no está aquí la cosa estamos justo en el ecuador de una historia de amor pasamos a a una de las historias más fascinantes del siglo XX hablamos de Anastasia

Voz 16 10:01 te vi

Voz 17 10:13 el tío que Google

Historia de la Caixa Ramoneda que sobrevive a la revolución bolchevique bueno en Hilla nuestra invitada da vida a la condesa Lily dama de compañía de la emperatriz que se queda viuda condesa Silvia lo que etiquetado buenas tardes

Voz 3 10:39 hola Silvia qué tal muy bien

Voz 19 10:46 Musicale hace ya en otros uno El musical siempre tiene secretos se tendrá secretos para mí o no lo haré nunca más aportaciones veremos una me interesa cuál es el motivo secreto que has descubierto bueno mira pues el último secreto con Anastacia

Voz 20 11:01 aparte de ser una obra que que estaba en mi inconsciente colectivo porque es de pequeñita Argentina es mi historia que que hay pesa mucho es escucha mucho y más allá de la película animada en este caso pues he descubierto a través de la Condesa Levski Malevich pues digamos que Mr conectado con con esta actriz de musical que es muy secundario pero que está muy muy presente

Voz 21 11:24 no no y que baila y que canta que actúe

Voz 1826 11:38 muy bien pues el último el último en llegar a la cartelera pero no por eso menos importante es el jovencito Frankenstein es la obra maestra del cine de Mel Brooks que fue primero musical en Broadway abre en Madrid

Voz 8 11:54 el Alba

Voz 8 11:59 oye entran en Albany me

Voz 1826 12:11 bueno pues quién da vida este doctor es bueno en esa delirante comedia es una habitual de las producciones musicales Víctor Ullate qué tal buenas tardes qué tal muy buenas tardes cómo estás pues aquí encantado de estar compartiendo estaba con compañeros categoría bueno por cierto ahora ya ya que os hemos saludado a todos ya

Voz 11 12:29 puedo escuchar el coro de voces con hola buenas tardes cómo estáis todos hola qué tal

Voz 1826 12:36 sí sí hemos traído hemos traído el musical ah aquí a al Antequera a La Ventana Víctor por cierto tu personaje es un científico que que sólo desea huir del apellido familiar caso no

Voz 11 12:51 sí pero vamos tiene similitudes si estaban locos completamente loco a través de esas similitudes sonó dime dime busca sus claves no

Voz 1826 13:01 claro claro evidentemente pero bueno con con el director que hemos tenido la verdad es que ha sido ha sido pan comido por así decirlo ya ir cómo se hace para dar vida a un personaje que está anclado de la memoria de todos hombre pues trabajando mucho hoy bueno y dedicándole mucho tiempo ilusión y si esfuerzo y al final pues bueno todo se consigue hoy a partir de ese momento que ya estáis todos presentados hemos escuchado incluso el coro pagos estado convertirlo en una charla todos tenéis el micrófono abierto todos los tenido la posibilidad de decir de contar de hablarnos de vuestra experiencia de la profesión por cierto os conocía ya prácticamente todos coincidieron en alguna en algún otro trabajo en algún musical

Voz 20 13:48 bueno yo por ejemplo con Esteban hice el primer musical yo soy argentina yo hace dieciséis años hicimos el primer musical que hizo aquí fue el fantasma de la ópera y ahí lo conocía a él y ahí lo conocí también a Victor que él estaba haciendo antes te ella hay vestía estaba haciendo y ahí lo conocí yo así habrá un hice chocolate

Voz 19 14:06 hacía la canción yo me preparaba las adjudicaciones

Voz 20 14:09 Anita compartimos camerino en miserables que bueno yo creo que todos somos familia

Voz 1826 14:15 sí yo creo que a Juan Carlos Martins de cuando empecé siendo enfriarlo de con Concha Velasco

Voz 1826 14:25 oye pues eso en estos dieciocho años en estos por ponerle por centrarlo así por redondear en estos últimos veinte años han cambiado muchísimo las cosas han cambiado muchas cosas afortunadamente el musical se ha convertido en un referente a ver si podemos empezar a destronar yo creo que hay algunos tópicos que ya están superados pero por si acaso a ver en alguna entrevista he leído por ahí que para un actor de teatro musical

Voz 10 14:47 esto en en España es más difícil que os consideren actores actrices cuando en Estados Unidos es totalmente lo contrario que cantar y bailar forma parte de los estudios de un actor eso ya está superado yo creo que eso es si esta yo creo que está más que superado es ignorancia pura y dura

Voz 16 15:05 realmente un actor que canta y que baila pues es siempre mucho más difícil que un actor apenas no

Voz 10 15:11 el mucho más completo aclararles por quitarle mérito ninguna profesión pero vamos que es que nosotros tenemos que hacer las cosas tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible tiene que ser creíble para el espectador totalmente

Voz 11 15:24 qué dicen lo dicen los que no hace música si no lo dice yo creo yo creo que como comentabais desde el

Voz 1826 15:29 desconocimiento que quizá a lo mejor sí que antes había una idea de que el intérprete del musical era más cantante después ya lo de la interpretación era secundario yo creo que ya ha habido tiempo para demostrar que no es así

Voz 20 15:42 totalmente mira Carlos Hipólito dice algo que es que me encanta que es que él te el actor de teatro musical es como si fuera una atleta es un actor atleta no porque no solamente que te requiere cantar muchas veces bailar también actuar interpretar sino que son las cantidad defunciones son funciones largas entonces claro te requiere una disciplina que tienes que estar ahí al pie del cañón Tata para tener instrumento y en en funcionamiento no son ocho nueve funciones a veces y entonces bueno esto sí

Voz 22 16:11 en un atleta torno Carlos Hipólito que no estoy de acuerdo con usted me acuerdo considere que es como ser trío que Trias ha tocado aludiendo no decirlo

Voz 1826 16:27 esto del auge del que estamos hablando que esta tarde volvemos a hablar de auge de los musicales del referente para una ciudad como Madrid atractivo turístico eso aquí de de a quién se lo debemos aquí en nuestro país a productores al público a los medios ha habido por qué por qué porque hemos tenido la suerte de encontrarnos en este momento en el que no se encontró yo creo que es un poco un poco de todo no

Voz 7 16:50 es que las productoras están haciendo mucho esfuerzo en traer grandes títulos si el públicos están poquito buenos están poquito no que será del trato bastante en este género ya lo demanda también no entonces yo creo que es un poco

Voz 1826 17:02 como éxito de todos no

Voz 16 17:05 sí yo creo que la gente ya no Londres haber musicales cuando mucha gente que no esté directamente vienen vienen a España que así los entienden y cimas que están hechos con muchísima calidad osea hoy en día podemos decir que tenemos un género muy potente saque estamos muy contento si yo creo que esto batirán para alante y además está atrayendo la gente la al público al teatro que eso es lo importante y lo interesante de de esto no

Voz 7 17:30 el cantidad era la cantera también de Lane es verdad es gente nueva de actores nuevo actrices que están que están emergiendo y que se va se va a nutrir todo este mundo de los musicales no

Voz 1826 17:42 cantera como tenemos aquí al más joven con diferencia

Voz 1826 17:47 Miguel tú cómo te ves en el futuro tú debes trabajando dedicándome a esto

Voz 9 17:51 pues la verdad es que si no se a mí me gusta espero tener trabajo cuando sea mayor porque hace que nada

Voz 9 18:03 claro que puedo hacer ahora copla lo te Billy Elliot que es como una maravilla para un niño porque

Voz 1826 18:08 es la que es como que

Voz 9 18:10 haces todo es Estivill es un personaje tan potente y tan que pasa por todos los sentimientos que es que sea sales al escenario trabajas todo trabajar

Voz 9 18:24 entonces terminar esa función agotado pero dices joe que osea que bien me siento ahora mismo que lo he soltado todo ahí sentido todo lo que he podido sentir

Voz 1826 18:43 oye Miguel que antes no sé porqué de decía que tienes ocho años no son ocho los Billy Elliot tú tienes

Voz 1826 18:51 esta mérito ni mucho menos pero a ver para los que atesora más experiencia está miradas idílica que tiene sobre esto de la profesión el musical vosotros creéis que Miguel la va a continuar teniendo también en los próximos años en dentro de diez por ejemplo

Voz 1041 19:07 por qué tenerla yo creo ahí terminó estamos perdidos y si perdemos las ganas de aprender y avanzar y de seguir disfrutando de lo que nos gusta estamos perdidos

Voz 7 19:20 es muy bonito por eso precisamente por estar en ese horario y idear la gente como está disfrutando de cuando estás bailando estás cantando cuando estás actuando entonces es que es un es un regalo a la verdad

Voz 14 19:32 yo sólo si perdona perdona no que yo creo que esto es una profesión absolutamente vocacional porque si no tienes todos esos sueños hasta es verdad que hay hay una parte que es dura que es de muchísima entrega hay de bueno pues de de renuncia también a llevar pues una vida tal vez un poco más normal lo más estable pero con cada trabajo yo creo es que no dejamos nunca de crecer porque cada cada papel te ofrece retos nuevos si la posibilidad de seguir profundizando en las tres disciplinas en más porque musicales que de repente te exigen aprender pues esgrima o un tipo de danza que nunca había tocado y no sé yo creo que es un trabajo apasionante y que no creo que nadie se mantenga cuando se ha pagado esas esas ganas de seguir aprendiendo y seguir transmitiendo y compartiendo cosas con el público

Voz 1826 20:16 el que sea por muchos años lo que está claro es que esto no es flor de un día que es un fenómeno del que tenemos que seguir disfrutando durante mucho tiempo hilillos os agradezco muchísimo que hayáis dedicado dedicado un ratito y más en estas fechas de vuestra tarde para venir aquí a La Ventana Víctor seguiría Ana Miguel Juan Carlos Esteban ha sido un auténtico placer y por muchos años del musical