Hora 25 Deportes: El Athletic Club cambia de presidente (27/12/2018)

Voz 1 00:00 hombre veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike Jesús Gallego

Voz 3 00:08 buenas tardes que estoy bajar el volumen elecciones en el Athletic

Voz 0919 00:14 sí si queda media hora para que se cierre en la sur las urnas que están en el Palacio de Ibaigane ya sabes que hay dos candidatos Alberto Uribe lo sabía que ese barría Aitor el que es cocinero tiene él quiere ser presidente de Occidente bueno los pronósticos no no son plan bueno cuando hay grandes resultados se supone que a las diez y media once de la noche sabremos quién es el nuevo presidente de la tele de Bilbao ya estamos viendo en Bilbao con nuestros compañeros de Radio Bilbao qué están haciendo un despliegue tremendo siguiendo durante todo el día esta jornada electoral en un equipo de los clásicos de nuestra liga otras declaraciones de un dirigente son noticia el hombre que manda en el Atlético de Madrid Miguel Ángel Gil Marín ha hablado en un medio alemán sobre el presunto interés del Bayern de Munich en llevarse a Lucas Hernández en enero textual vice esa declaración repito que ha hecho a un medio alemán si el Bayern quiere a Lucas hablaremos con ellos en enero pero Lucas no se puede ir hasta junio ver cómo interpretamos esto porque si el Bayern paga la cláusula y Luca se quiere marchar al Atlético de Madrid no le quedará otra que aceptarlo pero Miguel Ángel Gil Marín dice qué Lucas no saldrá del Atlético hasta junio tenemos jornada de la Euroliga ha terminado John partido gran victoria del Baskonia ganado en Rusia al Khimki setenta y siete ochenta y cinco luego a las nueve va a jugar el Barça en el Palau ante el Efes mañana jugar al Real Madrid con el Fenerbahce y el Herbalife con el Zalguiris ya atención que estamos pendientes de un mallorquín de treinta y nueve años que se llama Toni Alcina Ike está jugando desde hace unos minutos dieciseisavos de final en el Campeonato del Mundo de dardos Sisi el campeonato del mundo de dardos que se disputa en Londres Tony Encinas puede meterse hoy en octavos de final Bossi termina partidarias de otras partidas alargan a veces los dardos sabremos si Tony Encinas este mallorquín de treinta y nueve años ha hecho historia bueno esto y otras muchas cosas y como siempre en el inicio vuestros mensajes que atención atención es que cada día nos sorprende más no sorprende más la calidad de los saques hay algunos pensamientos que nuestra permitís en el guasa que aunque nos pusiéramos nosotros tres días aquí a sacarlo no nos quedaba Si bueno una de las frases sin duda alguna de esta Navidad

Voz 3 02:48 un señor menos Cisco Si más marisco Feliz Navidad

Voz 0919 02:59 buenas tardes menos Xisco y más Maris bueno esto es lo que lo lo lo esto lo de Solari lo de Solari la frase de la Navidad dejamos otro mensaje

Voz 1 03:09 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del los lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 1623 03:25 la petición de Año Nuevo sí si a vosotros

Voz 0861 03:29 para que la cumpla ex vale por favor

Voz 1623 03:31 por Basta ya de doble rasero con el Real Madrid no puede ser que la Monteys pilas es parda con el tema Isco y quita hierro al tema Lucas Hernández al tema

Voz 4 03:44 la Thomas o

Voz 1623 03:46 Denis Suárez y Munir el tema de Mourinho en el Barcelona que Barcelona ella se ocuparan da allí no no no él mismo trato queda hacéis a los demás acceso a la Real Madrid vaguada inversa el mismo criterio o que le aplicar al Real Madrid aplicasen lo también al Cholo ganadora eh yo pido eso ya que rigor en información es imposible por lo menos responsabilidad en la opinión no hagáis más el cafre con el la doble vara de medir

Voz 1 04:14 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 5 04:23 en este mensaje estaba bien pero como menos Xisco más marisco vamos a tardar en encontrar otro empezar

Voz 0919 04:34 huy en Bilbao jornada electoral en el Atleti nuestro compañero Íñigo Marquínez y su equipo coordinan toda la información y llegó muy buenas tardes

Voz 0802 04:49 hola en Jesús muy buenas desde el Palacio de Ibaigane donde se ha habilitado una carpa a modo de sala de prensa para seguir estos comicios que están recorriendo desde las nueve de la mañana eh lo primero que tengo que decir es que a las nueve de la noche es decir dentro de veinticinco minuto está previsto el cierre de las mesas electorales se va a retrasar hay muchísima cola muchísima gente incluso sale al exterior de los jardines Irak así la vuelta al edificio la cola a las nueve Se va a cerrar por toda la gente que está en la cola va a poder ejercer su derecho a voto con lo que esas mesas se van a cerrar un poco más tarde bueno es noche cerrada hace fresco aquí en en Bilbao los sondeos a pie de urna dicen que gana por poco el que Aitor el ICIC que no era el favorito en estos comicios eso son sondeos opiniones que dicen los datos oficiales en participación a esta hora Verónica Gómez qué datos tenemos muy buena

Voz 1951 05:37 muy buenas que hasta las ocho los últimos datos oficiales que ha dado el Athletic habían votado diecisiete mil doscientos cincuenta y cinco socios o lo que es lo mismo un cuarenta y dos por ciento del total del censo esos más de cuarenta y un mil con derecho a voto son cifras inferiores a las de las últimas elecciones las de dos mil once en las que la participación hay que recordar que fue de récord pero mayores que las de anteriores convocatorias así que pese a la fecha las vacaciones de Navidad la imagen hasta ahora es la de una fila extensísima con centenares de personas que aún esperan para depositar su voto es sin duda el momento de mayor afluencia de toda la jornada electoral

Voz 0802 06:10 en los jardines del Palacio de Ibaigane muchísimos curiosos y también en los dos candidatos con sus planchas intentando amarrar hasta el último voto vamos a darnos un rápido repaso por esa zona por ejemplo el candidato dónde está qué hace micrófono inalámbrico Diego González muy buenas

Voz 1938 06:27 hola qué tal muy buenas pues está como un entrenador en su área técnica nos hemos ido prácticamente del mismo sitio en toda la tarde rodeado de algunos de los suyos Le voy ahora mismo con Rafa Alkorta ahí con enorme Yarza con cara sonriente optimista diría yo is saludando a muchos todavía de los socios que quieren votar

Voz 0838 06:40 el candidato Alberto Uribe Echevarría que hacen donde estaba Iván Martín muy buenas muy buenas estaba donde ha estado casi todo el día en las plan de Ibaigane enfrente del Palacio acompañado por su equipo de trabajo ya con caras de cansancio pero también de ilusión por ser el nuevo presidente del Athletic pues en veintitrés minutos en principio

Voz 0802 06:55 lo ha acumulado retrasos cierran las mesas electorales al filo de las diez y media once conoceremos Jesús al que será el próximo presidente del Athletic el sustituto de Josu Urrutia

Voz 0919 07:05 sí nos lo contará el equipazo de la SER en Radio Bilbao cuando se sepa quién es el presidente los primeros en saberlo vosotros gracias compañeros seguimos hasta luego

Voz 6 07:22 nadie pensaba que una simple rotura de un grifo podría provocar una inundación nadie imaginaba que causaría más daño a tus vecinos nadie creyó que fuera necesario tener seguro de hogar injustamente cuando pasa esto nadie te lo cubre titulo pagas todo haz lo que muchos llama línea

Voz 7 07:37 esta porque Ortín es el nuevo Secure esencial de

Voz 6 07:40 Hacienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 8 07:48 imagínese un equipo de fútbol en el que jugaran Cruyff Mara Raúl u tres Ronaldo hotel Piero

Voz 2 07:59 lo que parece imposible en la vida real

Voz 0919 08:03 sí bleu en la radio

Voz 9 08:05 los cuarenta clase la nueva emisora con todos los números uno de la música en la radio y en la web Olaf de los cuarenta y los cuarenta clase

Voz 10 08:20 buenas vengo de Securitas Direct a instalar la alarma no se preocupe ha sufrido algún robo un robo no

Voz 0861 08:26 me metió gente vivir en mi casa hay después de un montón de meses por fin oye Potito

Voz 10 08:29 a recuperarla pues tranquilo porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 0919 08:33 lo que más importa con Securitas Direct

Voz 11 08:35 la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan Leinen en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0919 08:54 O'Shea XXXVIII el Barcelona tiene desde esta mañana un nuevo defensa central ha presentado al colombiano Murillo cedido por el Valencia hasta final de temporada en una rueda de prensa donde ha el director deportivo del Barça le han preguntado lo que se ha preguntado todo el mundo las últimas buenas no tiene el Barça nadie de la cantera para tirar en una urgencia de él para la defensa Champions Valle nos lo cuenta desde Barcelona bastante buenas tardes

Voz 0861 09:17 qué tal Gallego muy buenas Asier presentado Murillo está cedido por seis meses y tienen una opción de compra de veinticinco millones de euros Murillo ha dicho que su objetivo es estar mucho más tiempo en Barcelona

Voz 13 09:30 esos seis meses sí claro sabemos lo que significa el Barcelona como te anteriormente es un sueño estar aquí que el tiempo que sea aquí sea largo para demostrar la saber hacer las cosas bien y que estoy para grandes cosas vistas una en el Valencia siempre trabajéis siempre esto es para estar disponible para jugar y lo importante es que me siento bien de qué voy a empezar a entrenar con los mejores y el pollo

Voz 0861 09:57 vi como decías la Cadena SER le ha preguntado hoy a Eric Abidal al secretario técnico del Barça si es compatible defender la idea de creer en La Masía fichara Murillo no subir a un jugador del filial Ésta es la respuesta de Eric Abidal

Voz 0919 10:09 sí

Voz 14 10:10 lo más importante es que el entrenador tengas opciones yo creo que todos aquí ya sabes es la situación actual del club el el nivel defensivo así que mejor obtener jugadores para competir y para nosotros pues el tema de la masía Novo no cambia nada la habéis visto de jugadores que han subido para para jugar inseguras seguirán subiendo seguramente a partir de ahí manda manda el entrenador

Voz 0861 10:34 manda el entrenador no cambia nada con la masía dice Eric Abidal realmente si el Barça no atinó de La Masia ya ha preferido ha dicho en central se supone que porque Valverde ha dicho no me van en ninguno quiero a alguien de garantías Messi el

Voz 0919 10:47 en el Barça ha concedido a nuestros compañeros del día con una entrevista el día que le dieron la Bota de Oro habló de muchos temas hay que ver la la la prudencia y el sentido común con el que habla Messi de de de cosas como el superó calidad con Cristiano Ronaldo dándole una normalidad tremenda bueno hay una frase impresionante que es el fútbol es importante pero lo más importante en mi vida en mi familia que deberíamos implicarnos todos hoy incluso cuando le han preguntado Neymar que se ofrece que puede volver Neymar Messi

Voz 13 11:20 me encantaría que voy a por lo que escenifican ahí para primero como jugador y en puede con nosotros en el vestuario porque somos amigos vivimos cosa muy linda punto otra nota Linda pasaron mucho tiempo juntos pero la verdad que lo veo no voy a decir sin no no decisivamente a que se haga de marino no dejar que te lo quiten

Voz 0919 11:45 el París no va a dejar que les quiten a Neymar el Real Madrid no va a hacer fichajes en el mercado de enero salgan algunos nombres desde el Bernabéu se traslada que una plantilla donde son suplentes cisco y Asensio a quién va a necesitar fichar pero bueno ya veremos lo de los goles entonces cómo se arregla en cualquier caso en el Madrid Antón Meana hay un jugador que tenía hace un mes muchas papeletas de marcharse en este mercado de invierno y ahora lo que puedo hacer es ampliar su contrato

Voz 0074 12:20 hablamos de Marcos Llorente podríamos titular lo ve traspasado a casi renovado no tanto pero el Madrid mete a Marcos Llorente en la lista de jugadores tan los quién piensa ofrecer una mejora de contrato en el próximo año dos mil diecinueve acaba en dos mil veintiuno sabes gallego que cuando faltan dos temporadas el Madrid siempre ofrece una renovación pues bien lo están sopesando en Chamartín ofrecerle un año más a Marcos Llorente que ahora mismo es feliz nota que es un momento clave en su carrera no tiene ninguna prisa el pasado domingo su agente decía en El Larguero que quieren ir con mucha calma pero el Madrid repetimos estudia ofrecerla Llorente una mejora de contrato durante el año dos mil diecinueve

Voz 0919 12:59 donde han anunciado ya dos renovaciones esta misma tarde se en el Alavés la Guardia Pacheco seguirán en el equipo vitoriano Javier Lekuona buenas tardes

Voz 0889 13:08 qué tal Gallego muy buenas tardes aquí estamos en la junta de accionistas del Deportivo Alavés el regalito para los accionistas la sino en la presentación a las siete diez la confirmación de que Víctor Laguardia renueva hasta dos mil veintidós sumará ocho años en la entidad y Fernando Pacheco hasta dos mil veintitrés lo mismo que la Guardia en cuanto a tiempo porque llegó en dos mil quince están presentando un superávit de uno coma uno millones de euros de la temporada pasada ahora mismo la el consejo de administración la junta directiva del Deportivo Alavés y un presupuesto de sesenta y tres millones seguro que en el turno de ruegos y preguntas sale a colación el tema de Marcos Llorente

Voz 0919 13:42 seguro en las últimas horas ha habido fútbol en la Premier y en Italia y en Italia la noticia ha estado en los graves incidentes que ocurrieron ayer entre aficionados del Inter del Nápoles el partido se jugó terminó con uno cero victoria del Inter de Milán pero ha habido incidentes en el estadio fuera del estadio fuera del estadio un muerto atropellado por un autobús que desplazaba aficionados del Nápoles dentro del estadio gritos racistas durante todo el partido hacia el senegalés del Nápoles Coulibaly que terminó expulsado bueno que terminó expulsado porque el hombre estaba afectadísimo por lo que estaba sucediendo durante el partido es más Carlo Ancelotti el entrenador del Nápoles pidió al árbitro y al cuarto árbitro que suspendieran el partido debido a esos gritos racistas bueno la justicia parece que en Italia va rápido porque lo primero que tenemos que decir es que el campo del Inter bueno el Inter va a tener que jugar los dos próximos partidos en su estadio a puerta cerrada por esos gritos racistas Alberto Cerruti buenas tardes

Voz 15 14:55 buenas tardes has contado muy bien ha sido una noche inolvidable no poder fútbol sino por los dos incidentes antes del partido fuera del estadio por la noticia del muerto que ha llegado esta mañana por los gritos racistas el Inter un dos coma dadas sin público Ignatius Sega Sima de los ultras en el sector de los ultra hoy en Italia hace hablando solamente de eso los telediarios inició con estas novedades tristes mañana por mi periódico tendrá las primeras diez páginas sobre los incidentes la encuesta o se que tenía que ser día de fiestas así están pasando los días de luto para todo

Voz 0919 15:44 parece bueno Nos parece fantástico que la medida se ha tomado menos de cuál me veinticuatro horas después lo rápido que ha actuado la la justicia deportiva

Voz 15 15:56 sí esa es la novedad que me sorprende en forma positiva porque en el pasado cuando veo muy estos incidentes muchas palabras y pocos hechos hoy en menos de veinticuatro horas después ya sabemos que el Inter dos partidos sin público Imaz el jefe de la policía de Milán ha pedido que el sector de los ultras se quede cegado hasta el final de la temporada y más que los ultras del Inter no podrán Bianca eh a ver los partidos de su equipo fuera de Milán posean medidas duras y esto es un hecho positivo como las palabras del presidente de la Fed del calcio Gravina que ha dicho que hay que tomar decisiones duras severas que no sirve para dar la Liga osea el sábado se juega normalmente no sirve para dar la Liga sí son decisiones severas pronto justas

Voz 0919 16:57 Nos parece genial porque termino con esto Alberto no era la primera vez no era la primera vez que aficionados del Inter el Nápoles retaba ni pasaban cosas sino de tanta gravedad parecidas

Voz 15 17:09 si no es la primera vez que el problema no es simplemente entre los ultras del interés del Nápoles es un problema general en Italia veo la verdad que lo que ha pasado a no se ha sido muy grave porque los incidentes como he dicho antes se han producido antes del partido una hora antes del partido dos kilómetros fuera del estadio osea que todo estaba calculado para asaltar los ultras del Nápoles y luego ha muerto uno escapando por el miedo de la policía desafortunadamente porque él ha sido atropellado por un bus y que todavía no se sabe quién lo conducía

Voz 0919 17:49 gracias Alberto esto en Italia que está aquí al lado la violencia ultra todavía no ha sido erradicada hay que estar ojo avizor y tomar decisiones con tanta rapidez y contundencia como han hecho los italianos vamos a hablar del Mundial de dardos porque el español Toni Encinas está jugando en dieciseisavos de final ahora mismo ante un holandés aquí me parece que iban Álvarez no van bien las cosas no son nada bien le van de momento al jugador español al mallorquín porque ha perdido los dos

Voz 16 18:18 los primeros set es al mejor de siete osea que sólo tiene dos por delante el holandés venido amparo para ganar se ha impuesto por tres a uno en los dos primeros sets va a comenzar ahora el tercero pero de momento no le van nada bien las cosas al Espanyol que tiene que remontar ganar cuatro sets para llevarse el parto

Voz 0919 18:34 bueno confiemos confiamos todavía quedan once minutos para llegar a las nueve de la noche esto es Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0530 18:43 hay lugares donde muchos padres no ponen nombre a su bebé por temor a que no sobreviva siete mil niños mueren cada día sin un nombre ni la oportunidad de empezar una vida contó ayuda Unicef puede salvarnos con veinte euros podemos conseguir que muchas madres tengan un parto seguro y salvar la vida de sus hijos Donna UNICEF en un nombre una vida apuntó

Voz 18 19:10 ya antes de llegar hasta aquí López hizo una larga carrera con seis años corrió tres días para huir de la guerra de sus secuestradores sin nada que comer corrió cuarenta kilómetros series para olvidar el que después corrió para alcanzar los vaya a representar a Estados Unidos en unos Juegos Olímpicos corre para contar su historia y la de miles de niños soldados en Sudán este domingo a partir de la una de la tarde una hora menos en Canarias correr para con Michael rocas dignos también el acento Robinson punto eres Laser

Voz 19 19:59 Hora veinticinco Deportes

Voz 0919 20:04 Jesús Gallego la Euroliga de baloncesto gran victoria de Baskonia en Rusia en la cancha del Khimki setenta y siete ochenta y cinco Kevin Fernández lo necesitaban los vitorianos buenas tardes

Voz 0861 20:23 buenas tardes Gallego ha ganado setenta y siete ochenta y cinco por ocho puntos Quirós vez Baskonia en el mitin que Arena de Moscú una victoria muy importante ante un rival directo y que le pone empatado a los ocho primeros clasificados en general partido muy serio del Baskonia que ha llegado manejar rentas de hasta quince puntos pero en el tercer cuarto un mate de toque se ha roto la canasta ha estado el partido veinte minutos parado y eso al Baskonia le ha dejado frío ya ha provocado que el jin que se veten el partido pero de nuevo los hombres de Perasovic han puesto el mono de trabajo y no han dado opción al equipo ruso al final quince puntos de sabor ha sido el mejor pero hasta cinco jugadores se han ido por encima de los diez puntos ya ha sido la clave de esa victoria por setenta y siete a ochenta y cinco en la pista del Khimki

Voz 0919 21:08 gracias Kevin gran victoria del Baskonia esperemos que llegue dentro de un ratito la del Barça que a las nueve recibe en el Palau al Anadolu Efes Xavi Saisó el Barça también está necesitado de victoria buenas tardes

Voz 1982 21:19 hola buenas tardes Gallego y no lo tendrá fácil porque recibe al cuarto clasificado el equipo que está jugando francamente bien y que tiene dos victorias más que el Barcelona lejos de estar con nueve el Barça está con siete ya sabemos el descartado hoy que es Roland Schmitz por tanto no hay novedades en el equipo de Pesic que en las últimas horas ha creado un poco de polémica gallego porque ha venido a decir Pesic en el Palau vienen dos tipos aficionados unos que apoyan desde el principio y otros que esperan a ver cómo acaba el partido para apoyar o criticar de momento no hay novedad de los dos equipos lo están calentando yo creo que va a haber una buena entrada en el Palau Blaugrana todo a partir de las nueve de la noche

Voz 0919 21:57 mañana jugará en los otros dos equipos españoles en la Euroliga el Herbalife Gran Canaria recibe al Zalgiris y el gran partido de la jornada el que enfrenta en Turquía al Fenerbahce y al Real Madrid que son primero y segundo de esta Euroliga novedades Andoni De la Torre buenas tardes

Voz 20 22:13 buenas tardes Gallego pues el mejor partido que se puede en estos momentos en el panorama europeo primero contra segundo momento hemos dicho

Voz 0919 22:18 la reedición de la última final de la Euroliga el año

Voz 20 22:20 eso llega en el Real Madrid en la cancha otomana Ibar ha estado en las opine a todos los pueblos disponible mañana Fenerbahce domingo Baskonia semana complicada para el Real Madrid paso mañana frente a los turcos habla Pablo Laso

Voz 3 22:31 en la que exige mentalmente físicamente en su campo dar el máximo tienes

Voz 20 22:47 en el tiempo se reconocido por su parte el Gran Canaria arreció a las nueve hora peninsular a Zalguiris los canarios quieren romper la mala racha de dos derrotas consecutivas con las bajas de Hannah y Nelson quieren ganar a un equipo de Jasikevicius en gran forma tras ganar cuatro de sus últimos choques cinco choques en Euroliga

Voz 0919 23:04 y ahora la NBA con protagonismo

Voz 21 23:07 para dos conocidos

Voz 0919 23:10 Juancho Hernangómez de nuevo Luka Doncic que se está saliendo pero vamos a empezar reconociendo Héctor González que lo de Hernangómez esta pasada madrugada

Voz 0074 23:20 ha sido tremendo buena hasta qué tal Gallego muy buena así su tercera temporada en la NBA tiene veintitrés años Juancho el alero español parece que poco a poco empieza a encajar en el sistema de Denver anoche volvió a salir con veintisiete puntos seis de siete en triples trece rebotes en San Antonio su mejor marca desde que llegara a la NBA hace más de dos años aunque eso sí no sirvió para contrarrestar a D lo usan y La Marcus Aldridge cayeron los Nuggets ante los Spurs ciento once ciento tres y pierdan el liderato del oeste en beneficio de los Warriors el otro gran nombre de la noche lo mencionabas Luka Doncic ya viene siendo habitual se quedó a las puertas de su primer triple doble metió veintiún puntos capturó nueve rebotes repartió diez asistencias en la victoria de su equipo Dallas Mavericks ciento veintidós ciento diecinueve ante unos peli Cannes en los que Mirotic era baja como dato curioso a Doncic Le quedan catorce

Voz 0861 24:06 días para ser el jugador más joven de la historia

Voz 0074 24:08 en hacer un triple doble tiene el récord por el momento el jugador de Filadelfia Markel sale más triunfo de Memphis ante Cleveland con veinte puntos de Marc Gasol Willy Hernangómez metió siete puntos y cogió once rebotes en la derrota en los Hornets en Brooklyn un rebote y tres asistencias de Calderón en ocho minutos en la victoria de los Pistons frente a los Wizards mientras que iba que hay sus Raptors siguen líderes del Este

Voz 0919 24:29 después de ganar en Miami esta vez con seis puntos

Voz 0074 24:31 español esta madrugada destaca el Houston Rockets Boston Celtics de las dos bien ambos han vienen ambos además de ganar el partido de Navidad Yell Sacramento Lakers Le Bron es baja pero su lesión no hay que preocuparse es menos grave de lo que parece podrá reaparecer en los próximos días

Voz 0919 24:46 gracias Héctor hace unas semanas contábamos diariamente aquí en Hora veinticinco Deportes cómo iba el Mundial de ajedrez que terminó ganando Carlsen a Caruana en el desempate en partidas rápidas bueno pues ahora hay un Mundial especialista de la Cadena Ser en ajedrez conmigo Antón Meana buena estrella hora25 fuertemente qué tal buenas tardes Gallego

Voz 0861 25:09 ahora hay un mundial de partidas rápidas no en San Petersburgo se que está sufriendo así para decimoctavo en la general hay un español nuestro admirado David tanto Guijarro que va por delante de Carlsen empatado a puntos siete de sobre diez pero eso es décimo sexto en español Leño Antón Henry recordarán retransmisiones vengo seis luego medida décimo va Carlsen el primero es un ruso de nombre impronunciable Jan Netcom Bianchi es el que va primero en San Petersburgo en este Mundial que tiene que jugarse en Riad pero que como no dejaban competir a Israel limitaban la indumentaria de las mujeres se lo llevaron a Rusia ha perdido alguna partida Carlsen de manera inexplicable por ejemplo ante el uzbeko y también ante la dos de Ucrania tu caer hizo su voz como te digo decimoctavo Carlsen en este Mundial semi rápidas partidas de quince minutos más diez segundos adicionales por movimiento ir rápidas o relámpago tres minutos más dos adicionales por movimiento así que un Mundial que termina en Rusia el día treinta y uno

Voz 0919 26:06 a mí que haya perdido con tu caer me sorprende muchísimo pero bueno si ya lo hablamos de mundial de dardos han presentado al Espanyol Toni Encinas en Londres donde se juega este Mundial

Voz 22 26:35 el samurái Toni alpinas que está jugando en dieciseisavos de final Ike Iván está perdiendo lo tiene difícil

Voz 16 26:42 lo tiene complicado porque además esta dos uno abajo en el tercer set recordamos que cada set lo gana el primero que alcanzan los tres juegos dos uno abajo y además dos cero también abajo en sets el primero que llega cuatro ganará la partida

Voz 0919 26:55 once y media en el Larguero con Yago de Vega lo contamos todo y nosotros volvemos mañana a las ocho y media en Hora veinticinco Deportes gracias por escucharnos un día más un saludo de gallego