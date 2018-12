El Larguero (27/12/18): Hablamos con Elizegi, elegido nuevo presidente del Athletic Club

Voz 1 00:00 las once y media a las diez y media en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos a este veintisiete de diciembre

Voz 2 00:50 que la noticia hasta ahora mismo en el Palacio de Ibaigane

Voz 1991 00:52 en Bilbao porque parece que ochenta la votos o más o menos entorno a ochenta votos es lo que está convirtiendo ahora mismo Aitor y como nuevo presidente del Athletic Club de Bilbao llevamos durante toda la tarde pendiente de estas votaciones una fecha que no parecía la más propicia mitad de las Navidades con la gente fuera de hecho los datos de participación han sido en bastante bajos más teniendo en cuenta las urnas las elecciones de dos mil once en el que se llegó al el dos por ciento en este caso hablamos del cuarenta y seis por ciento de participación diecinueve mil sesenta votos y como digo en torno a ochenta tan solo a esta hora de forma oficiosa es lo que convierte a Aitor realice como nuevo presidente del Athletic Palacio de Ibaigane Íñigo Marquínez ETA muy buenas muy buenas aún no es oficial todavía no

Voz 3 01:43 no pero como si lo fuera a la Junta Electoral que es ahora mismo la que gobierna el Athletic y la que ha sido la encargada de todo este proceso electoral no lo ha hecho público todavía pero bueno desde la candidatura del propio el y seguí que están en el interior de este palacio Ibaigane encerrado absolutamente a cal y canto ya nos han dicho era una información un poco diferente pero bueno difieren en apenas unos un puñado de votos pues que son ochenta y cinco a los votos que dan la presidencia a Aitor Elizarán dijo que ya nos han dicho textualmente está ganado así lo han comentado a través de mensajes en el teléfono osea que todo hace indicar que hay toreó a partir de mañana va a ser el nuevo presidente del Athletic a esta hora

Voz 1006 02:19 se espera que mira que el rock porque ya

Voz 3 02:22 ya son las once y treinta y dos lavado el Palacio Ibaigane bueno es una pañolada de palacete aquí en el centro de Bilbao que ya lo conoce su Yago está adornado por bonos temas navideños lógicamente ahí bueno muchísimos periodistas todas las cámaras de televisión que ha colocado abajo las escalinatas para cuando aparezca no los en los protagonistas luego en cuanto a público llega hay unas ciento cincuenta personas también aquí la mayoría seguidores de ahí has dice a menudo a festejar lo que en principio va a ser la proclamación oficial del cocinero bilbaíno como nuevo presidente del Athletic en principio para las cuatro próximas temporadas ochenta y cinco votos repito no es oficial pero como si lo fuera

Voz 1991 03:02 Diego estaba hablando que debido a la escasa diferencia de votos que hacía acá ganador Aitor Elizarán desde la candidatura de Alberto Uribe Echevarría se estaba planteando el impugnar algunas mesas eso sea declinado ya

Voz 3 03:17 perdona es que estaba tendiendo hacía una miembro de la plancha de ahí tener que dice que no sabía nada que les van a mandar a Swiftair que me decías

Voz 1991 03:25 no sólo de decía lo de en la opción de impugnar algunas mesas por parte de Uribetxebarria que eso ya se ha declinado completamente sí

Voz 3 03:32 a ver el tema de la impugnación han sido concretamente de la mesa veintidós y tiene importancia eh a ver había veinticuatro mesas para agotar las mesas altas osea de la XVIII hasta la XXIV es de la gente que tiene menos antigüedad en lo que en principio la gente más joven no entonces esa gente iba de hecho ha sido así en todas ha ganado el candidato Aitor Elizaran en las mesas más bajas donde vota la gente más mayor con más antigüedad en el carné haya ganado Alberto Uribe Echevarría que pasa que había desaparecido el acta de la XXII donde claramente había ganado el y seguir entonces por eso sea impugnado pero bueno ya apareció después el Acta Davis tocar recontar los votos nada por el estilo o simplemente bueno pues se ha dado se ha dado como buena bueno

Voz 1991 04:12 esa falta de que saga oficial Aitor el y es el nuevo presidente del Athletic en un instante volvemos de nuevo a Bilbao ese palacio de Ibaigane pero mientras tanto cuento el resto de noticias que no se dado el día como por ejemplo que en Barcelona ha sido presentado Murillo como nuevo jugador del conjunto catalán ya sabes que llega en calidad de cedido procedente del Valencia y que el Barça se guarda una opción de de compra en el próximo mes de junio por veinticinco millones de euros por cierto ha hablado el director deportivo Eric Abidal lo ha hecho sobre la llegada de Murillo sobre lo que se está hablando en las últimos días en Barcelona sobre la opción de la cantera La Masia ya ha dicho que que bueno que se va a seguir trabajando igual que se sigue confiando la masía que sí eh confiando en la gente de la casa pero que ésta es una decisión que ha tomado Ernesto Valverde que el que manda el entrenador y que hay que respetarlo además declaraciones de Gil Marín en Goal spots con los que ha hablado sobre el futuro de Lucas Hernández Gil Marín ha dicho el óleo textual tenemos una buena relación con el Bayern y nos reuniremos con ellos en enero para valorar la situación el jugador no puedes salir en este mercado de invierno eso es lo más importante dice el jugador no puede salir en este mercado de invierno si el jugador quiere salir hablaremos pero siempre sería para el mes de julio en Italia tenemos lío importante después de lo sucedido ayer gravísimos incidentes en el partido entre el Inter de Milán y el Nápoles yendo por partes fuera del estadio un muerto y cuatro heridos un centenar de ultras del Inter atacaron los minutos ese es que transportaban a los aficionados del Nápoles los ultras del Nápoles golpearon con barras y palos un bus de hinchas napolitanos hiriendo a cuatro de ellos esto produjo una estampida en la cual uno de los autobuses atropelló a Daniele Bernardello de treinta y cinco años uno de los líderes ultras de Nápoles evidentemente eh falleció dentro del campo ya sabes es que el senegalés del Nápoles Coulibaly fue insultado con gritos racistas de forma repetida desde la grada fue expulsado en el minuto ochenta y uno por doble amarilla Ancelotti y pidió la suspensión del encuentro en tres ocasiones pero el partido continuó las primeras consecuencias que ha tenido todo esto que luego vamos están en Italia para que nos cuenten todos los detalles es que el Inter ha sido sancionado con dos partidos a puerta cerrada por esos cánticos racistas en el tercero la grada en la que se sitúa los ultras también estará cerrada en baloncesto partidos de la Euroliga en baloncesto hemos tenido partidos de la Euroliga el Baskonia ha ganado en Rusia al Khimki la verdad es que es una victoria importante siete siete ocho cinco el Barcelona recibía en casa al Anadolu Efes ya ganado ochenta sesenta y cinco saque también victoria para el Barcelona hoy eh lo verás que bien los dos equipos españoles han ganado en su compromiso europeo y además hoy es el último jueves del dos mil dieciocho así que tenemos el último debate de el año os preguntamos sobre la posibilidad de que hubiese fútbol en nuestro país durante la Navidad vemos con envidia como en Italia hay partidos como en en Inglaterra Se disputa el famoso Boxing Day pues os preguntamos por eso eh como veis la posibilidad de que hubiese fútbol en nuestro país durante la Navidad nueve cero dos catorce sesenta sesenta te gustaría que hubiese partidos de Liga Naval dad nueve cero dos catorce sesenta sesenta eh luego lo debatimos un poquito más tarde escuchamos vuestras opiniones las once y treinta y siete contado todos los vamos a Bilbao

Voz 5 07:37 pide un deseo ahora tienes una oportunidad única para hacerlo realidad en El Corte Inglés con ofertas irresistibles como un Smart Watch Samsung Galaxy Gear ese tres Frontier de doscientos setenta y nueve a ciento ochenta y nueve euros sólo del veintiséis de diciembre al cinco de enero feliz dos mil diecinueve El Corte Inglés

Voz 6 08:00 le

Voz 7 08:02 ah

Voz 8 08:04 sí

Voz 9 08:05 ah sí

Voz 1 08:15 pues lo dicho volvemos al Palacio de Ibaigane donde Aitor y va a ser

Voz 1991 08:19 eh

Voz 1 08:20 el designado como nuevo presidente del Athletic de forma oficial en los próximos minutos Iñigo cómo sigue por ahí la la expectación en el palacio iba a ganar

Voz 3 08:29 pues no la expectación es máxima como decía antes eso sí no se abren una puerta igual para que no se escape el gato

Voz 1006 08:36 mira en la acababan de pasar a Iván Martín un compañero de Bilbao un vídeo estos a los

Voz 3 08:44 miembros de de de ahí tres lícito a la plancha y el resto interventores imagino también miembros de la plancha de de Albert Uribetxeberria están en el sótano de este Palacio Ibaigane es un palacete de dos plantas y luego tiene el sótano donde está el chopo

Voz 1006 08:58 pero todas estos lugares

Voz 3 09:00 bueno estar ahí bueno está en medio de fiesta osea al nada bueno repetimos no tenemos todavía los datos oficiales pero ese y de que no Sanse Sevilla ha mostrado iba a Martino se significativo no de lo que está pasando de hecho de lo de lo que va a pasar muchos medios de comunicación hay muchísimas cámaras de televisión y cada vez más aficionados que después de votar recordamos que ha finalizado a las nueve de la noche

Voz 1006 09:22 el mono pues el

Voz 3 09:24 el plazo de votación ha marchado sus casas para cenar lo que sea y muchos de ellos sobre todo los más de los que más han apoyado los que han votado y se están acercando los jardines de este palacio de Ibaigane donde estamos ahora con un frío que pela yo creo estaremos cerca de los siete grados

Voz 1006 09:38 vale para los otra nada pero sabe lo que pasa

Voz 3 09:41 Sayago que acabamos de salir de la carpa de ha montado el Athletic perfecto para que por los medios con una fantástica sale de frío que aceptarla

Voz 1991 09:49 el Palacio Ibaigane que si alguien no lo conoce que lo busca en Internet aunque esa curiosidad es una auténtica maravilla yo tengo la suerte de de haber estado allí bueno de hecho estuve con Íñigo hace hace unos años chocó de abajo también es una auténtica pasada

Voz 1006 10:02 ah sí

Voz 1991 10:05 hasta el hueso de San Mamés con eso te digo todo así que ahora mismo como dice Íñigo la plancha editora seguí está en en ese Choco de del Palacio de Ibaigane donde tiene pinta que van a estarlo próximos cuatro años Rafa Alkorta qué tal buenas noches buenas noches bueno enhorabuena no

Voz 4 10:24 pues sí sí muchas gracias de verdad es que ha sido un día muy largo y bueno pues mucha tensión al final no porque parece mentira después de veinte mil socios que se han acercado a votar la diferencia Seat ajusta no pero bueno yo creo que está bien no sobre todo porque la gente voy a elegir ha habido elecciones yo creo que eso es lo más importante y el ambiente que se respira en Ibaigane desde las nueve de la mañana hasta la noche está siendo espectador

Voz 1991 10:51 no yo creo que eso es bueno para el Atleti yo pero bueno hay que decirlo a la organización por parte del Athletic ha sido de diez la cobertura que han hecho a través de las redes sociales poniéndose canal en en Youtube de forma permanente ha sido fantástica es decir que se ha habido cualquier aficionado del Athletic cualquier socio que no estuviese allí para poder vivirlo eh en vivo y en directo la podido seguir como si estuviese practicamente allí sin tener que comerse además el frío que hablaba ahora Íñigo así enhorabuena enhorabuena al Atleti por esta cobertura hay por esta organización Rafa vas como director deportivo no con con el dice

Voz 4 11:27 sí sí bueno yo ya bueno yo tenía un proyecto preparado desde hacía tiempo con con otros profesionales y bueno siempre había pensado que que teníamos que estar preparados no por si acaso alguien demandaba se acordaba de nosotros tener preparado era el bueno pues muchas reflexiones y hacer un un buen dossier y donde explicamos bueno no nuestros nuestras reflexiones sobre sobre el Atleti sobre la cantera sobre Lezama pues eh sobre todo lo nuestro no y bueno ahí estábamos preparados primero nos llamó José a Jainaga

Voz 11 12:03 que es un gran hombre un gran empresario al final no no no

Voz 4 12:09 decidió no presentarse proyecto estaba vivo y realmente del proyecto era para ayudar a la puso en contacto conmigo que somos amigos desde hace muchos años hablamos de fútbol le gustó el tema I bueno pues así estamos

Voz 1991 12:23 podríamos decir que es ruptura con lo que teníamos hasta ahora con con dos Urrutia

Voz 4 12:30 no no no lo sé habrá que verlo en el tiempo no yo creo que ahora es muy pronto para para empezar a decir sí sí va a ser una ruptura o no lo que está claro es que nosotros en la parte deportiva si creemos eh que hay que hacer otras cosas pero ni mejores ni peores sino otras cosas no hay ni en el resto el tema social y todo estas es cosas ahí yo no no puede entrar no yo creo que es un proyecto que también Aitor con su gente lo ha preparado fenomenal y creo que puedo aportar muchas cosas útil

Voz 3 13:01 fíjate que el PRI el proyecto que que ha elaborado Urrutia con los máximos responsables de una decisión técnica y en la secretaría técnica de Lezama

Voz 1006 13:10 bueno yo he dicho Rutte ha pasado ocho años ya ha costado mucho llegar a espero espero

Voz 3 13:19 le he visto que que que se ha marchado es no sé si ha vuelto pero no estaría mal que en el traspaso de poderes pues si estuviera al presidente saliente no

Voz 4 13:25 yo yo yo yo estaba con él en Ibaigane sí sí

Voz 1991 13:29 no estaban he visto

Voz 4 13:31 bueno yo creo que a ver yo creo que estaba tranquilo no porque seguro que han sido siete años muy difíciles estoy seguro que ser presidente de un equipo como la artritis no tiene que ser fácil posiblemente tenga ahora una liberación no hay otra otro ciclo en su vida pero bueno conmigo los hemos sido compañeros somos amigos esos a que conmigo muy bien

Voz 1991 13:53 eh también la puesto el difícil las cosas como se igual no es el día de hablar de de Josu Urrutia en profundidad pero facilidades y comunicación para mi ha sido lo decía ayer yo no sé la sensación que tenías a lo mejor los que sois eh amigos y estáis más cercanos Rafa no lo ve y es de la misma forma pero los que estamos por ejemplo en la distancia o o el o los sentimos de otra forma porque no tenemos ese sentimiento de amistad para mi ha sido el proyecto más hermético de las últimas décadas de aquí a Lima

Voz 11 14:21 no lo sé sinceramente te lo digo de verdad yo tengo

Voz 4 14:27 otra idea no de de hecho al final he sido parte de los medios de comunicación desde que me retiré prácticamente con lo cual tengo otra perspectiva de ciertas cosas y lo que tengo claro es que yo me voy estar siempre abierto a los medios que te está entre otras cosas me han dado mucho

Voz 1991 14:46 eh Rafa ya te lo digo de forma oficial por noventa y cinco votos Aitor del Atlético

Voz 4 14:53 bueno pues fíjate tú uno después de veinte mil socios es una bueno nosotros ya sabíamos que iba a estar muy injusto yo yo sabía que íbamos a estar muy injustos sabía que que Alberto yo creo que tenía da bueno algo más de ventaja pero Aitor ha hecho un trabajo en los últimos quince días

Voz 1177 15:13 el equipo también pero Aitor sobre todo

Voz 4 15:16 yo creo que ha explicado por todos los sitios no se ha cansado de estar con la gente de hablar con todo el mundo de su proyecto no y bueno este es un premio yo creo muy merecido para el fin

Voz 1991 15:25 desde mañana a trabajar ya

Voz 4 15:27 pues seguramente tendremos ya la primera reunión de trabajo y tendremos que empezar a a ver cómo situarnos porque claro a imagínate a mitad de temporada aquí lo único que importa ahora mismo es que el Atleti gane

Voz 12 15:39 esto es lo más importante de todo pero nosotros intentaremos ya entrar en Lezama ver las cosas ver lo que hay de las cosas que faltan olas que sobran y empezar a empaparnos para en julio tener ya todo el organigrama totalmente hecho aguántame un segundito mira mira

Voz 1006 15:57 pese al ambiente porque va a sumar porla

Voz 3 16:00 puerta principal hay un nuevo presidente el Athletic es oficial en nueve mil doscientos sesenta y cuatro votos paralicen en nueve mil ciento sesenta y nueve para para Alberto Uribe Echevarría repito nueve dos seis cuatro para el ganador nueve uno seis nueve lo están anunciando también en los carteles Aitor el que ha ganado jo es que la diferencia es mínima de cinco estamos hablando sí sí de nuevo es no lo habrás yo soy medio mi opinó el muy bien nosotros estamos hablando en el noventa y uno coma setenta por ciento está corre

Voz 1991 16:32 siendo ahora mismo ochenta y cuatro está corregido ahora mismo la atleta en las redes sociales son ochenta y cinco bueno qué más da noventa y cinco ochenta ochenta y cinco en la historia del es oficial vamos

Voz 3 16:40 sí sí bueno pues la gente aquí los seguidores de de Lizzy que se vuelven lógicamente locos porque se lo han currado había ha sido muy dura esta campaña y bueno ya ya comienzan a Prodi están expectantes para venga vamos dicen algunos para que se apoya el nuevo presidente que para que asome por esta puerta principal de Palacio de Ibaigane

Voz 1991 16:59 que me imagino que vamos a escuchar las primeras palabras ahí mismo no en el Palacio Ibaigane

Voz 3 17:03 no sé si va a haber en la historia la siguiente en primer lugar va a salir aquí se va a dirigir lógicamente a su gente a los seguidores que están aquí en en las escaleras y bueno en en los jardines desde las Caleras a escuchar seguro como en sonido luego va pasa por la televisión oficial del club y luego vais a la sala de prensa y luego tiene comprometida su presencia también en este en este Larguero unos no

Voz 1991 17:24 otros ya para empezar tenemos al director deportivo del nuevo proyecto del Athletic abriendo el el

Voz 3 17:28 drama si te decía me parece que aguante

Voz 1006 17:31 o sea que el proyecto a tocar

Voz 3 17:33 el proyecto elaborado Rafa Alkorta hay Arfa es un proyecto que no era para el INI para Jainaga no proyecto para el Athletic ahí me lo contó hace años ya tenemos un proyecto elaborado para quien no quiera saxo muestra un poquitín también no las en Herat generosidad de de esta gente como no se lo ha dado a a El Cairo con ellos pues lo tenían para cualquiera que se presentara a la presidencia del Athletic Club y le pareciera bueno pues interesante no es un dato a tener en cuenta Rafa que consiste

Voz 1991 17:58 este proyecto que habéis presentado

Voz 4 18:00 bueno consiste en muchas cosas no pero evidentemente lo que queremos es tener siempre a nuestros equipos arriba que el Atleti eh siga estando donde tiene que estar que es en la parte alta de la clasificación e intentar que siga surtiendo de jugadores al primer equipo intentar Si si es posible incluso subir la Segunda División tener un trato fantástico con con los clubes convenidos en Vizcaya porque también nosotros vivimos de ellos hablar con ellos a hablar de qué es lo que les falta o que se puede mejorar y luego en Lezama y pues bueno creemos que hay que hay cosas que se pueden mejorar y en eso estamos no el tema de Scout in bueno pues un montón de cosas ahí yo creo que hay mucho trabajo por hacer pero primero tanto Andoni allá que que es la persona que quede ni de mi confianza la más cercana ni en este proyecto pues primero tenemos que ir a Lezama empaparnos de lo que hay

Voz 3 19:00 de momento vale va a salir Alberto Uribe Echevarría primero Se va a los socios y luego lo va a hacer el ya presidente de oficial del Athletic Aitor llegué en un minutito vas hoteles tiene una cara porque perder después de diecinueve el votos por sólo ochenta y cinco papeletas pues es para para tener bueno pues ese gesto de de

Voz 1006 19:23 eh vamos a aguantar tan sólo claro

Voz 1991 19:25 tú mandas señor que hay sale

Voz 1006 19:28 mira le aplauden sabe sonriente Alberto Uribetxeberria haberse si les podemos escuchar al bueno pues al hombre que se quedaron en la cuneta uno

Voz 1 19:59 bueno comprender las dificultades que hay ahora mismo en el Palacio Ibaigane vamos a ver si podemos escuchar

Voz 1991 20:06 tal al que ha sido candidato que al final se ha quedado a ochenta y cinco votos

Voz 13 20:12 a ver si de verdad todos con él a remar en la trainera porque eso será bueno para el y yo desde luego aparece no ha corrido la voz procura que si había alguna duda alguna impugnación faltaba algún tipo de opta no no ha habido algún tipo de problema no no me consta se que había algún problema con un acta pero ha debido aparecer a última hora no no con desde luego nosotros no hemos hecho ninguna información

Voz 3 20:43 oye Alberto es cómo estás anímicamente cómo está tu equipo después de diecinueve mil votos y perder por ochenta y cinco

Voz 14 20:50 bien bien la verdad es que estamos hombre a ver lo sabíamos presentado para ganar pero estamos bien porque lo que decía antes es cierto tenemos la conciencia tranquila creemos que hemos hecho lo que teníamos que hacer y las socias y los socios han decidido lo que han decidido tenemos un nuevo presidente y hay que felicitarle y hay que estar con él de verdad es que esto es la cosa más democrática la cosa más normal que tenemos que

Voz 1006 21:12 eso es verdad pero te preocupa que esté un poquitín a la afición partida por la mitad prácticamente un cincuenta por ciento fraccionada no no no

Voz 14 21:20 la afición no tiene que estar dividida a la vez la afición no lo que está divididos el voto no la afición los socios y las socias por favor por favor rememoró todos y todas en favor del nuevo presidente del Athletic Aitor Elizaran y tenemos que estar con él porque de verdad os Rodrigo de los locales

Voz 1177 21:38 nunca he dicho nada que no crea

Voz 14 21:39 tenemos que estar con con el presidente tenemos que ser todos uno y un equipo

Voz 13 21:45 el fuerte que somos lo que somos porque somos todos juntos

Voz 0970 21:48 bueno un caballero no creo yo la la despedida de

Voz 1006 21:52 es Carrick son muchas gracias dijo que la despedida de un caballero un señor no como como a a se ha despedido de de

Voz 3 22:02 pues de la gente no sobre todo son los mayoría seguidores de de Aitor pero bueno he han aplaudido también por esas palabras que ha tenido hacia el que ha sido su opositor durante estos diez días de campaña ahí el día electoral de hoy

Voz 1991 22:13 no para mí es el mensaje que ha mandado ahora mismo Alberto Uribe Etxebarria y hay que apoyar hay que ha dicho que hay que en la misma trainera remando todos en la misma dirección bueno se ha mostrado como un socio del Athletic que a pesar de haber perdido estas elecciones quiere lo mejor para para su equipo al fin y al cabo Eduardo Rodrigálvarez qué tal buenas noches noche director de Carrusel Deportivo Dani Garrido qué tal muy buenas Yago hola a todos que todo muy bueno Eduardo qué te parece como se ha desarrollado todo porque ochenta y cinco votos más apurado casi imposible

Voz 15 22:46 bueno el suspense que se que se podía quizá prever no yo no creo que dé para tanto porque al menos de noventa votos pues parece ser que ha sido nos jugamos hubiera sido desde no las elecciones generales y tenemos impugnaciones

Voz 1991 23:02 pero vamos

Voz 15 23:05 claro que sonó como ha demostrado ahora mismo con las palabras

Voz 0458 23:08 el Museo

Voz 15 23:10 que que la funcionado más como socio de Villa perdiendo ya está en otra sala no pero bueno aun así a mí es la única duda que me queda todo lo demás no entiendo lo decíamos ayer los Rafa también las selecciones han discurrido tranquilamente con tiza ímpetu de torear y se pues por la por tanto a mí igual al final pero pero a mí me preocupa que esté tan dividido a la afición yo también comparto la idea de de Uribetxeberria todo son recetas etcétera pero todos sabemos somos los públicos el público a los públicos cuando las cosas van mal la silla de las fobias siempre florecen vamos con unas margaritas

Voz 1991 23:56 Dani

Voz 15 23:58 en héroe es un milagro no

Voz 16 24:02 porque en su análisis clínicos es es brillante no yo no puedo aportar mucho más de lo que de lo que él ha dicho

Voz 0458 24:08 con lo que lo que coincido al tiene mucha más

Voz 16 24:10 da igual que que Íñigo no sí que es verdad que que son las elecciones en las que hay ahí como consumidor porque estoy más fatura evidentemente Yago pues quizás sea a la vez que menos información sea percibido por parte de la candidatura y yo creo que ha sido el discurso de de Etxeberria como me parece que que que que hay que encajar la derrota el ocho de manera muy muy elegante y que no que no es fácil porque ha trabajado durante mucho tiempo no solo ahora hay que recordar que lleva siete años siendo un hombre importante en la parcela económica cada uno contra lo nota que quiera a al sitio no sí que es verdad que se un margen muy exiguo me ha gustado mucho esa esa frase que no sé si de cara a la galería pero me gustaría que fuera real de que más que el voto o sea que no está ahí a la adicción sino que es lo que está dividida es el es el otro no y bueno al final al final se trata de que la pelota entre porque porque estas elecciones llegan en un momento deportivo muy marcados Si bueno yo creo que el nuevo equipo que lo deportivo pues evidentemente encabeza la cabeza Rafa Alkorta no puedo sino por se lo puede haber ahora

Voz 1991 25:23 pero yo creo que ha sido no te lo tienes que se lo puedes decir directamente

Voz 0458 25:28 a mí me está

Voz 12 25:30 a mandar tengo esa

Voz 1576 25:33 el mando ahora mismo nada hacía tres semanas

Voz 16 25:35 negros muchísimo porque yo creo que tiene durante mucho de la gente debe saber la gente debe saber que que Rafa no lo voy a decir pero tiene un análisis estuvo muy grande no ni mucho menos estas elecciones ni tan siquiera tiene semanas sino que tiene meses estoy gordo pues drogas mejor que yo no no estoy de acuerdo pero tiene un trabajo razón de uno de los últimos años no de de lo que debería ser mejorable dentro de las instalaciones que dice una cosa han quedado Almunia algo y atrás no es bueno yo creo que Rafa lo va a hacer lo va a hacer muy bien me quedaré participan luego al nuevo tipo la ha dado todo cambió aunque haya sido la mitad más uno o la mitad ochenta y cinco no he pero bueno yo creo que el equipo nuevo está muy cansado para sacarlo adelante Rafa sinceramente no porque sea amigo y ha sido colaborador nuestro en la Cadena Ser que siempre lo será cuando quiera porque la prensa estoy esta se yo creo que tiene los suficientes para sacar adelante partiendo la base de que el momento deportivo es históricamente complicado no

Voz 4 26:38 sí es cierto primero bueno yo es

Voz 12 26:43 no siempre lo he dicho a Dani hemos hablado mucho de de del Atleti de bueno de las cosas que que van pasando uno que nos vamos dando cuenta nuestra filosofía es muy muy especial es muy difícil estar en la élite hay que hacer unos esfuerzos terribles Nos vamos dando cuenta que los los equipos que antes donde antes podíamos fichar chavales y más fácilmente ahora son potentes tienen dinero para retenerlos entonces tenemos que agudizar muchísimo todo no tenemos que tener ideas tenemos que que que que RIM y reinventar Nos para que les

Voz 4 27:19 me vuelva a ser el digamos

Voz 12 27:22 es el el sitio donde todos los dos donde todos los chavales de Euskadi quieran ir a jugar no ahí eso tiene tiene un trabajo detrás es muy importante entonces eso es lo que nosotros queremos

Voz 1991 27:34 bueno darle un segundo que tengo que hacer un alto obligado en el Camino enseguida estoy con todos vosotros la son cincuenta de

Voz 17 27:45 tienes preguntas sin resolver que puede echar así

Voz 1 27:47 esta por la mañana cuando dejan los bebés de Bleda BB envía al hasta nadie sabía nada cómo se traduce tiquismiquis inglés tactos Villa seremos tres estamos aplaudiendo pero no sabemos lo que este sábado a la una de la tarde Berto Romero y Andreu Buenafuente en yo qué sé

Voz 18 28:06 durante el programa en el que puede pasar de todo

Voz 0970 28:12 Alberto quizá dos cascos bajarse los pantalones de muerde fuertemente esto carriles

Voz 0231 28:18 Nos han dado un premio en la radio es que no han cambiado por fin de hora antes íbamos de madrugada a cualquier agente de Rajoy que tarde es a la una y media de la noche tal después de Larguero pues por fin la radio pinos apuesto

Voz 13 28:31 por sitio quizá las cuatro de la mañana

Voz 0231 28:34 además el programa despertador Pepa Bueno

Voz 18 28:37 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la ida moderna en of my love con David Broncano No somos youtuber síguenos también en nuestra aplicación móvil cita pena ser punto com o postureo cero de Nasser

Voz 19 28:53 amigos sumisas para invocar espíritus pero

Voz 14 28:57 ha escuchado

Voz 1 28:59 la presencia aquí para establecer manifiesta

Voz 20 29:02 tío

Voz 1991 29:05 hay una forma más segura conectar con el pasado

Voz 18 29:08 está con entre ambos en el noventa y uno quinientos XXXII ochenta pero cuatro envían asume seis nueve seis seiscientos veinticinco cero cero uno al correo entre tiempos arroba Cadena SER

Voz 21 29:19 el punto considerarlos ese sonido que les apetece volver a escuchar

Voz 1 29:23 saben que existe en nuestra fonética le gusta haremos

Voz 21 29:25 iremos conformando nuestra

Voz 18 29:28 claro que en la madrugada del domingo alguien está las cuatro una hora menos en Canarias entre tiempos con Ana Martínez Concejo Cadena tú

Voz 10 29:37 Camón joven faraón pertenecientes la décimo decimoctava de Egipto cuyo nombre original tuve tan Japón significa imagen viva de Ashton

Voz 22 29:47 SER Historia con Nacho Ares todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 10 29:57 casi escuchando la emisora que escuchan los pero momento como como que escuchen lo Elvis

Voz 7 30:09 es una forma de deben de un producto si el está al famoso pues de es lo lo oye Angulo consume tal vamos a vender un producto seco se usan muchas entero de comunicación ya pero es decir que lo que pasa es que si no pueden escuchar en la Cadena SER Si te pasa que era ser vigile quién les puede oir y quién no no no presume está Radio laissez una radio abierta todos sí pero qué pasa con lo vale vale de acuerdo vale

Voz 10 30:39 escucha algo

Voz 24 30:49 el Larguero con Yago de Vega

Voz 1991 30:52 doce en punto está hablando en el palacete de Ibaigane en el interior Aitor lo está haciendo a través del canal del Athletic que creo que lo podemos escuchar

Voz 0970 30:59 lo que significa el club no se deja de defender en ningún momento es verdad es verdad que las juntas directivas estamos para para ayudar en un momento puntual para acelerar para apoyar con toda nuestra fuerza a este club pero también es verdad que siempre vamos descubriendo personajes que más adelante pueden pueden coger el relevo pueden ser capaces de seguir empujando poner por este club y unas cuantas de esas personas están en la candidatura de Alberto Uribetxebarria una de esas personas además que creo que es importantísimo para todos nosotros para el futuro porque nadie lo puede quitar nadie le puede quitar ese valor porque ha sido un capitán porque ha sido leyenda porque es parte de la historia de este club porque los recuerdos que tenemos de él sobre el terreno de juego son imposibles de borrar eh que es el que para mí fue muchas veces ya ha sido no admirado Daniel admirado como presidente en algunas de sus tomas de decisiones y por supuesto eh que por supuesto podido no estar de acuerdo en algunas de sus decisiones pero como jugador es imposible que yo recuerde como capitán es imposible que dio vuelve borre el recuerdo además a toda a toda la plantilla de San de Arda hasta ahora te tiren Athletic de Langui asambleas casos

Voz 3 32:24 trabajadores ante el Atleti dándole las gracias la cita dándoles

Voz 0970 32:27 lesión ante el trabajo magnífico el trato magnífico el desarrollo de la de la jornada con muchísimas con muchísimas dificultades para para gestionar la alegría cabido yo creo que de voto pero vuelves habéis vuelto a demostrar que estáis capacitados para llevar a cabo e este reflejo hoy este esta este momento no la fiesta el Athletic porque el Athletic siempre siempre se de se debe a los primeros equipos profesionales pero el día día de las elecciones creo que es la fiesta del Athletic IS el día de los socios de la socias creo que ha sido así ha sido una fiesta leal casi una fiesta capaz casi una fiesta que renueva bueno creo yo considero que hay muchísima gente que merece la pena insisto en esta sala esta sala y no creo que podamos sólo entre diecisiete socios y socias sacar adelante este proyecto adelante sabéis que volvemos a invitar los a todos los que estáis aquí presentes y a muchos de los que están en el otro lado de Ibaigane a ser parte del proyecto porque os vamos a pedir ayuda cariño respeto y consejo ayuda cariño respeto y consejos Oscar de caso penetran en anotar

Voz 1991 33:48 bueno pues las palabras de en sus primeras palabras como nuevo presidente del Athletic la verdad es que el ambiente fuera Íñigo parece mono veo más a que lleguen algunos partidos la latente

Voz 1006 33:58 sí

Voz 3 33:59 sí espera porque ahora hay algunos hombres cercanos a la a la plancha y medio pasillo eh salen gente de su directiva por lo que dice la Peña también

Voz 25 34:16 haría y Aitor lehendakari empiezo a fuertes

Voz 1006 34:24 ya sale también a Mikel Martínez es el médico de la Vuelta Ciclista España ese va a ser el nuevo vicepresidente del Athletic que salen mano Delgado Meco un hombre que ha estado muy ligado también a esta candidatura y durante mucho

Voz 3 34:38 hemos años ligado al Athletic a la selección española ver Andoni allá

Voz 1006 34:40 va el compañero de de Rafa Alkorta Erkoreka que juega en él hay sale hay sale El nuevo presidente del Athletic Aitor el iceberg de han hecho pasillo los compañeros a ver qué dice la ahí está ahí a la afición desde esa zona en la que se encuentra desde arriba de las escaleras está sonriente pero tampoco es la alegría de la huerta yo creo está nervioso por lo que le viene encima que tiene torito por delante eh que se metió solo sí sí sí a ver si podemos escucharles buenos chistes jaleando al público aplaudiendo los directivos hacer complicado pero a ver si podemos sacar aquí sonido de directo de Alberto dice que para cuando se dirija al público sí parece un poquito más San Mamés eh sí sí

Voz 1 35:33 a ver si escuchamos al nuevo presidente del Athletic

Voz 14 35:37 el poder de Dagoll Dagom así así Vergara satén eh

Voz 0970 35:42 hablando ahora buscará este candidato

Voz 14 35:44 Mari así Vergara desde aquí ese así a esa tienes que ricas

Voz 1006 35:51 andar gracias también a la a la otra candidatura que ha participado con él pues si te pareció llegó cuando empieza hablar en castellano nos avisa

Voz 1991 36:02 eh Rafa que absurdo que hace que estás en casa tenías que estar ahí

Voz 12 36:05 bueno es acabar aquí para Marta allí no no yo venía a mi casa estoy con mis hijos vemos aquí tranquilamente y tenía ganas de estar con ellos también muy bueno ya habrá tiempo

Voz 1006 36:18 no no tengo cuatro años para hablar de literatura no

Voz 12 36:22 yo que hay mucho que trabajar pero si ahora ahora bajará vino a darle un abrazo Aitor y a todo su equipo si Sirte con ganas ya de verles también

Voz 1991 36:30 Eduardo mientras esperamos a que hable en castellano editorial dice que te gusta te gusta el proyecto que hay por delante

Voz 15 36:37 sí sí que me parece que estaba por lo mío no sé si más hecho o con más conocido también podría ser no tenía la sensación de que el proyecto de Uribetxebarria era estaba ahí pero de de Lindsay estaba coma más más a la vista a la gente mi pues

Voz 0458 36:55 gracias a me parte del mundo de barrio que está hablando ya de dice que en castellano Íñigo sí

Voz 14 37:01 lo de crear yo creo yo creo que no estoy de acuerdo con lo que he escuchado en algunas de las dos muy buenos programas hay que leer despacio los dos programas son magníficos a ver si es verdad que somos capaces de llevar a cabo un porcentaje alto de estas promesas porque hay unas cuantas en el programa cara vamos a ver qué veréis despacio decir de nuevo a todos los trabajadores de este club que saben eh que saben crear la fiesta el Athletic ha sido magnífica e la atención brillante en todo momento el trato no se puede decir tanto fuera como dentro volvemos a reconocer como hemos hecho dentro de Ibaigane no es están a mi lado el trabajo de la Junta Electoral a la que hemos agradecido de nuevo personalmente su forma de trabajar su lealtad volvemos volvemos a reconocer ya hay que decirlo y hay que decirlo había que había que votar que era bueno que era bueno preguntar a socios ahora socias que opinaban era bueno saber si era el momento sea el momento o no de seguir en esta en esta tesitura creo

Voz 7 38:13 lo que han votado lo han votado un cambio creo que han votado firme

Voz 14 38:16 dotado con ilusión creo que hay no pienso renunciar a ese a ese a ese término creo te han votado con ilusión porque un veintisiete de diciembre en medio de mucha dificultad sólo sólo doscientos y pico votos por correo hay que quedarse con esta cifra creo que es importante que veinte mil mil diecinueve mil y pico socios hayan decidido bajar a la fiesta de la tele ahora sí que me toca quedarme con los míos os dije que tenía un equipo detrás apoyando el proyecto que creo que contrasta creo que merece la pena creo que tiene los avales suficientes para para llevar este proyecto adelante eh muchos días no estoy capacitado para estar a la altura de estos de estos compañeros de viaje muchos días no estoy capacitado y eso es lo que me gusta que no exijan ese ese recorrido y ahora otra vez a cada aval a cada aval de aquella semana aquellos cinco días que no se me olvide no se me olvide decirles Esquerra y casco a cada voto hasta las once de la noche esperamos a que llegara el último aval como habíamos prometido yo ya habíamos prometido otra cosa estar en la puerta de Ibaigane hasta las nueve y un minuto qué es lo que hemos hecho estar en Up

Voz 1 39:32 portada de Ibaigane

Voz 14 39:33 hasta las nueve y un minuto porque era nuestra obligación porque habíamos prometido habíamos dado la palabra el socio de qué vienes a puerta vamos a estar hasta el último minuto creo creo que lo que ha ocurrido para nosotros en esa puerta algunos lo habéis podido reflejar de nuevo de nuevo tengo que felicitar asambleas Dutt eh Hardy Hardy ésta es es Kerry casco Basque que

Voz 3 39:59 en el acceso a todos los colaboradores que atendido

Voz 14 40:02 cariño saber estar el Athletic en su área social en su apartado social está muy fuerte está muy sano está capacitado para seguir haciendo Athletic para seguir siendo Athletic desde ese apartado si en su área social en lo que significa este entorno en lo que significa es en lo que sí Price todos los que estamos en este momento en Ibaigane estamos fuertes para seguir adelante creo que es así creo que estamos fuertes para seguir adelante todos

Voz 1006 40:31 juntos todos juntos habla mucho de todas formas se Aitor Elizarán habla muchísimo repito es serio e no vaya unos contenidos

Voz 1991 40:43 está un poco tiene tory

Voz 1006 40:46 por delante que vio cómo está eh ahí Rafa Alkorta hallar Fahim Delgado Meco tendrán que yo Rafael he visto mejor drama sobre

Voz 14 40:57 se ha sido una jornada larga secas habéis pasado probablemente algunos pegado bastante frío actos estoy agradecer la capacidad la capacidad de estar tantas horas creo que me decía pena también el viaje e os quiero decir también a los que estáis con con un micrófono y una cámara

Voz 0970 41:14 de nuevo también porque ha sido una semana un mes Murad

Voz 14 41:16 cómo se agradece agradece el tratos agradece el cariño que en algunos casos habéis demostrado al otro lado del micrófono al otro lado lo del lápiz y al otro lado por supuesto de esa Cámara porque también también trabajáis en favor del Athletic ya vosotros habéis votado por vaya Athletic por by este grupo hizo guarda haremos muchos muchos años en el corazón

Voz 1006 41:41 bueno pues es el discurso justo a la entrada el para

Voz 1991 41:44 hace de Ibaigane de Aitor el nuevo presidente del del Athletic y poniendo el punto y final lo comentábamos antes Eduardo

Voz 1006 41:53 os poco personalmente tiré cambió

Voz 1991 41:57 qué cambio tiene carrete los muchísimo Garrett del

Voz 1006 42:00 a ir corrigiendo para que se les también nosotros marcado Esther Gascón bueno pues ese ahora va pasa despide por cuarta vez Aitor Elizarán aguantan es un segundo a tan sólo hacerla la fotografía de de rigor no quitar aquel en medio o estoy en primera fila amigos el micro Ser Lillo en unos ha salido en sala de prensa pero bueno veamos escuchado de lo más importante en los gritos de ánimo ahora gente al aquí

Voz 1 42:31 esperemos que en los próximos días nos deje hablar con él de forma personal en el una entrada

Voz 1991 42:38 esta individual que salgo con que no hemos tenido por ejemplo con dos Urrutia y que yo he echado mucho de menos

Voz 27 42:43 dimos años se escucha

Voz 28 43:00 yo

Voz 25 43:03 a largo largo encima hago

Voz 1006 43:28 pues estás al grito de los pelos de punta tengo aquí

Voz 1991 43:31 Madrid o qué quieres que te diga macho

Voz 1006 43:34 no aguantan aunque sea un segundito la está aguante lo que quiere hacer marchen de de aquí los libros de la Junta los demás si están bastante más sonriente yo repito el muy serio Aitor élite yo creo que el torito que tiene encima con el equipo ahora mismo un puesto y un punto por encima del descenso pues de hace tener ese ese gesto

Voz 3 43:54 bueno pues ya se acabó lo que se daba se abraza con el que va a ser su vicepresidente con el doctor Mikel Martínez autor muy buenas enhorabuena muchas gracias presidente del Athletic hace urgente hospital astuto pero lo más importante

Voz 1006 44:07 ahí con la vuelta vas iba a dejar la vuelta ahora por podría ser el Athletic ni se lo ocurra no hay peligro peligro bueno cómo cómo ha vivido el día dos doctor

Voz 1938 44:15 bueno pues hace un día muy largo realmente no ha sido angustioso porque el ambiente ha sido realmente excepcional con respeto y bueno luego la incertidumbre de las encuestas el resultado final y bueno al final final feliz

Voz 1006 44:29 y una habrá que tomar para celebrarlo no doctor es esta hecho Íñigo bueno pues es el

Voz 3 44:33 me dice el presidente del Athletic pero lo más importante ya es el médico de de la vuelta del agradezco sinceramente bueno lo agradecen todos los ciclistas en primer lugar el trato que tiene con ellos es una persona que Si alguien tienes que poner un pedestal yo creo que sería

Voz 1006 44:46 a al al que va a ser el vicepresidente del cojo

Voz 3 44:48 de rojiblanco va marchando aquí poco a poco todos yo que me he colado aquí viene de prensa la cumbre

Voz 1006 44:55 siempre lo mismo me dice que no son

Voz 3 44:57 la idea déjame dice una cosa y yo creo que tenía que haber estado Josu Urrutia creo que tenía que haber estado otra cosa yo sin sí estuvo en un Larguero con nosotros recuerdas

Voz 1006 45:07 sí no no ver a ver en la vida en ocho años una entrevista ocho han no es verdad es verdad luego la el tema deportivo no ha ido mal Valverde en el banquillo

Voz 3 45:20 el tema económico bueno pues las arcas del Athletic están francamente llenas pero sí se ha echado de menos pues pues todos repito con todas las a la la caballerosidad la grandeza de la que has pedido Alberto Uribe Echevarría ya dado la enhorabuena a todos a remar en la misma dirección creo que Urrutia tenía que haber estado en este traspaso poderes

Voz 1991 45:42 y pues nada Íñigo si no me dices lo contrario ponemos el punto y final desde el Palacio de Ibaigane porque me imagino que hoy no va a atender a los medios de comunicación de fue

Voz 1006 45:50 más individual

Voz 1991 45:53 eso me dices lo contrario cerramos con el balón

Voz 1006 45:55 hacía tiempo que no hacía yo de reportero aquí con los micrófonos fenómeno corriendo detrás de madre mía casi me ahorro con los cables pero pero bueno pues nada va a hablar en sala de prensa dentro de un ratito ya tendremos tiempo para escuchar pero al nuevo presión

Voz 3 46:10 de la atlética un hombre yo iba titular sorpasso porque nadie esperaba la victoria de Ditroi dice que desde ya mañana ocupará su nuevo despacho es el presidente del Athletic con ese torito obedece a que tiene por delante con el equipo no estación bastante delicado

Voz 1991 46:25 me apetece decirlo porque además lo he estado escuchando durante toda la tarde que la retransmisión que han hecho de de estas elecciones de esta cobertura de el de las elecciones a la presidencia del Athletic los compañeros de de Radio Bilbao con Íñigo Marquínez a la cabeza con Verónica Gómez Iván Martín Jon Egaña Khaled ha sido de diez lo puesto antes en Twitter esto lo tienes que llevar a las a las universidades enseñarlo como Sacyr radio esto es radio en estado puro estando donde tienen que estar escuchando a los protagonistas que tienes que escuchar nada simplemente Íñigo muy orgulloso de de vosotros que os hemos estado siguiendo ya te digo durante toda la tarde enhorabuena por el que os habéis pegado casi de diez

Voz 3 47:07 pero pero sobre todo va a las mil maravillas

Voz 1991 47:11 gracias Iñigo un abrazo muy fuerte para todos hago una voz por ponerle el punto y final Eduardo yo creo que lo que hay que sacar sobre todo como más positivo es el el el discurso conciliador porque lo comentábamos que pueda haber una división de no yo quería votará este y si hubiesen acabado mal hubiesen acabado echándose los trastos a la cabeza pues a lo mejor había división pero creo que ese discurso de Unión va a venir muy bien eh