Mónica Oltra: "Ningún enfermo de gravedad debería estar en la cárcel por humanidad"

Voz 2

00:14

bueno yo secado ya hace tiempo no ahora con este lleva qué es lo que planteo es que ninguna persona enferma de gravedad debería estar en la cárcel eso no no Jesolo al ex presidente Zaplana sino que tiene que contemplar todas las situaciones yo creo que casos como éste que es muy notorios me tienen que ayudar a reflexionar sobre la humanización necesario el sistema penitenciario y Si una persona con una enfermedad grave no tenemos otras soluciones para que no tenga que estar en la cárcel pero como digo esto sirve para el ex presidente esa vana pero sirve también para centenares de personas que en la misma situación de salud incluso más grave se encuentran se encuentran en prisión no por no habla de los derechos de reclusos que están en prisión y lo que tienen sobre todo es un un trastorno mental grave en hoy estamos hablando de porcentajes muy altos por lo tanto yo claro que insisto en que por unas una situación de de humanidad y de humanización del sistema penitenciario una democracia avanzada una persona enferma de gravedad yo creo que no pinta nada en la cárcel