Aspectos históricos de Jesús de Nazaret

Voz 3 00:16 por esta época vivió Jesús un hombre sabio si se le puede llamar hombre fue autor de obras sorprendentes y maestro de los hombres que acogen la verdad complacer y atrajo no solamente a muchos judíos sino también a muchos griegos él era Cristo aunque Pilatos instigado por las autoridades de nuestro pueblo lo condenó a morir en cruz sus anteriores adeptos no dejaron de llamarlo al tercer día se les apareció vivo como lo habían anunciado los profetas de Dios así como habían anunciado estas y otras innumerables maravillas sobre él y hasta el día de hoy existe la estirpe de los cristianos que se denomina así en referencia a él

Voz 0772 01:07 comenzamos este nuevo programa de Ser Historia y lo hacemos escuchando en la voz de Julio López un fragmento del texto que Flavio Josefo el historiador romano y judío escribió en el siglo I de nuestra era en su Historia de los Judíos a colación de la existencia de Jesús de Nazaret el Jesús que quizá todos tenemos una idea mucho más idealizada a partir del relato del Nuevo Testamento sobre todo de los evangelios de Mateo Marcos Lucas y Juan hemos visto que entre líneas hay elementos que nos llama la atención es extraño que el propio Flavio Josefo hable de Jesucristo hable de ese Jesús más celestial él era judío no tiene porqué estar haciendo referencia a esos elementos más cristianos que realmente eran los que a posteriori caracterizaron la biografía de Jesús de Nazaret ahora vamos a escuchar una limpieza del texto porque seguramente esos añadidos son de época medieval de época en la que los copistas medievales al transcribir el texto Frailes seguramente añadieron esos esas coletilla para realzar la figura de Jesús seguramente el texto de Flavio Josefo en origen sonaría al

Voz 3 02:28 algo como esto por esta época vivió Jesús un hombre sabio fue autor de obras sorprendentes y maestro de hombres que acoge la verdad complacer atrajo no solamente a muchos judíos sino también a muchos griegos y aunque Pilatos instigado por las autoridades de nuestro pueblo lo condenó a morir en cruz sus anteriores adeptos no dejaron de llamarlo y hasta el día de hoy existe la tribu de los cristianos que se denomina así en referencia a él

Voz 0772 03:07 como decía antes este texto de Flavio Josefo parece ser la única referencia histórica de la existencia de Jesús de Nazaret de una figura que luego determinaría el nacimiento del cristianismo en un entorno judío y que ha llegado hasta nosotros pues como dice nuestro próximo invitado habiendo au siendo obligatorio la la necesidad de separar el Jesús sus histórico de Jesucristo en la persona más celestial que eso tiene que ser comentado quizá por los por los teólogos Antonio Piñero bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 6 03:42 saludos a todos en los que nos oyen y a ti mismo amigo de muchos años

Voz 0772 03:47 lo primero feliz Navidad es para mí un placer compartir con contigo estos primeros minutos de este programa especial con un libro que acabas de de sacar publicado con la editorial Trotta aproximación al Jesús histórico que a mí me ha fascinado yo estuve como sabes en Israel hace poquito más de un mes es un país que me que me ha cautivado y sobre todo pues cuando vienes con esa necesidad no de de de implementar de complementar lecturas conocimientos este libro me ha venido como como anillo al dedo porque como decía ahora Antonio tú eres catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid el el hecho de que tengamos pocas fuentes de de Jesús tampoco se quita mérito a la existencia histórica de este personaje y sobre todo por por esa doble ese doble rasante no que se ha realizado en la interpretación del texto que acabamos de escuchar interpretado de de cómo es debió de escribir Flavio Josefo y cómo se añadieron una serie de colas en época medieval no es así

Voz 6 04:51 se medieval en plana yo creo que se empezaron añadir a partir del siglo IV bueno lo importante es me me alegro lo que tú has dicho de las dos fuentes que los cristianos no podemos decir que ese texto reconstruido pero hay que tú has leído lo hayamos hecho ahora nosotros digamos poco a poco porque no se la gana sino que eso es un producto de los estudiosos judíos del siglo veinte que han caído en la cuenta que Jesús de Nazaret y yo creo que esto lo dijimos una vez alguna vez han caído en la cuenta que Jesús de Nazaret no era aún cero odioso anti judío y todas esas cosas que convenía ponerle el marchamos de un Tabucchi tabú fuera aquí entre los judíos no se menciona Jesús sino que han caído en la cuenta que es un es uno de los personajes importantes del siglo I y que las parábolas de este personaje sea como fuera a la reconstrucción histórica que se pueden hacer son las parábolas son la perla de la literatura judía siglos primer pues deben el libro este que me alegro que te haya gustado por eso yo lo he escrito por qué si te soy sincero estaba verdaderamente bueno por un doble motivo primero porque estaba verdaderamente harto de que en un montón de digamos de conferencia ya So Ho charlas o clases o lo que sea se levantara alguno te dijera más ustedes son los historiadores hacen lo que les da la gana forzando decir otra cosa eh te llaman a científicos no científicos por ejemplo respecto hace sus cuya fuente principal no es Flavio Josefo sino los Evangelios ustedes cómo tienen una idea predeterminada de Jesús de Nazaret cogen los Ángel ellos aquella parte que les parece que contradice su idea que ya tiendan de estos falso y aquellas otras secciones del Evangelio que afirman más o menos leído de algún modo que están de acuerdo con lo Cousteau dice eso es verdadero y entonces claro nos ponen a todos los que estudiamos como por ejemplo te puede pasar a ti con Egipto cuando digas cualquier cosa rara dice este señor lleva el ascua a su sardina como yo lo he oído tantas veces ha dicho bueno pues muy bien ahora a ese hipotético dialogante conmigo me digo ahora te vas a enterar te vas a enterar como las ciencias de la historia reposa sobre todo la historia antigua reposa sobre los hombros de gigantes anteriores que han pasado ya unos doscientos años que han ido violentamente lentamente madurando un método método una manera deber de tal manera que seamos capaces de sacar a algún alguna teselas al algún trocito de ese impresionante mosaico del mundo antiguo que es en los han perdido casi todas las piezas y entonces aquí pues explicamos eso

Voz 0772 07:55 si tu libro Antonio también quería mencionar el otras se fuentes también indirectas no es no solamente como en el Nuevo Testamento Flavio Josefo que son más quizá más directas pero por ejemplo el texto famoso de de Mara Bar sarampión que que yo sinceramente no lo conocía había oído hablar de él pero no lo conocía lo leído por primera vez en en tu libro que es un nuevo añadido no quizá de una manera muy indirecta pero que refuerza poco la la presencia de Jesús en ese siglo I

Voz 6 08:22 es cierto es cierto pero debemos decir sin embargo que no todos los estudios están de acuerdo que eso pueda Fitz se Char el texto de Mara Bar sarampión pero el señor Feijóo de sarampión en el año setenta más o menos como se ha querido echar es decir después de la destrucción de Jerusalén de todos modos alguien que sea un poco posterior el que una especie de filósofo esa estoy copita o algo así pongamos incluso del siglo II que testimonia ya aunque sea también como tú dices indirectamente la existencia de Jesús es bárbaro es estupendo para toda esa cantidad de gente que va por la calle en una conferencia te suelta te sueltan dan tranquilo usted sabe perfectamente que la ciencia dije él que Jesús no existió cuando te quedas así para mí dice osea que yo sé perfectamente que la ciencia dice o sea que tienes toda la razón hay que indicar que una cosa es la persona de Jesús de Nazaret que no hay por qué negar que fiera y otra cosa es la al idealización el mejoramiento la magnífica acción ni siquiera la di Diniz acción del personaje que se hace a lo largo de los siglos que se transforma en Jesucristo que realmente es un digamos un personaje que mezcla la historia con la teología la historia con la fe ahí ya alguien puede dudar si eso existió o no pero eso es harina de otro costal has dado

Voz 0772 10:00 en un poco en en una de las claves que yo quería preguntarte aquí en esta charla que estamos teniendo contiguo Antonio Piñero autor de este libro aproximación al Jesús histórico publicado por la Editorial Trotta lo has llamado Jesús de Nazaret precisamente en estos días estamos celebrando un poco el nacimiento de Jesús en Belén que es quizá un poco de la manipulación de una antigua profecía no porque todos todos los argumentos e históricos parecen señalar que Jesús procedía de Nazaret Hinault no que naciera en Belén no

Voz 6 10:32 es totalmente cierto es la manipulación por parte de los cristianos primitivos para afirmar que Jesús era sin duda alguna el Mesías de Israel pero lo que pasa es que los malvados judíos decían los cristianos primitivos no quisieron creerlo Toxo entonces resulta que cambiaron el pueblecito ese tan oscuro Nazaret todo un pueblo más conocido penden la patria de David siguiendo el capítulo cinco el versículo primero de mí que hace en el que dice y tú Belén de Zapata no eres la más pequeña de las ciudades de Judá si no que le metí nacerá el caudillo que ha de regir a mi pueblo el Caudillo esa el Mesías ciertamente eso lo explicamos en el libro podemos los cristianos primitivos utilizaron las escrituras hay una manera un tanto peculiar para hacer que pre dijeran todo aquello que les parecía bien bien respecto a la vida de Jesús considera la muchos años después de su muerte porque esos son los Evangelios unas sede biografía de la vida de Jesús pero muy sesgada muy en pruebas del biografiado que es escribe cuarenta cincuenta o sesenta años o incluso quizás setenta el Evangelio de Juan después de la muerte del personaje

Voz 0772 11:52 don de donde faltan también muchos datos de la infancia como que no tenía la importancia suficiente como para

Voz 8 11:59 la bueno pues para para merecer un

Voz 0772 12:01 número de páginas y esas esos fragmentos que que faltan pues como decía antes se construyó un mito una idealización del personaje pues a partir de ese nacimiento en velen de esa marcha a Egipto y otros argumentos no sí

Voz 6 12:15 sí es cierto totalmente tú creo que debemos pensar como un hecho histórico que el personaje Jesús de Nazaret pues empieza a cobrar interés dentro de la historia judía hay de las elecciones del Mediterráneo del siglo I cuando comienza su vida en público una serie de meses o un año o lo que sea entonces naturalmente el personaje antes antes era un personaje oscuro porque dime cuantos carpinteros habrían Galilea pues habría bastantes en Judea y todo eso cuando el personaje Segi de Alisa empieza a tomar una fuerza muy notable muy notables que es en el siglo II si quieres a finales ya del siglo I que es cuando se arregla los Evangelios de Lucas y de Mateo dicen los autores algunos de sus discípulos bueno para él la biografía del personaje queda por qué pues porque le falta lo que tiene que tener toda biografía su nacimiento y su infancia entonces como ya había pasado tanto tiempo como digo setenta sesenta años después de la muerte y el personaje antes de su vida madura pongamos entorno a los treinta años au veintiocho pues resulta que era un desconocido no había más remedio qué inventar una vida del personaje en su infancia que estuviera de acuerdo con la vida de la infancia de grandes héroes el pasado como pudieron ser pues Platón broma no o con pudo ser el mismo Augusto o algunos otros personajes y naturalmente inventaron de buena fe creo yo ciertas leyendas que constituyen esos Evangelios de la infancia Lucas Evangelio de Lucas capítulos I do Evangelio de Mateo capítulos uno y dos

Voz 0772 14:12 ya como última preguntan Antonio Piñero me gustaría que nos dirás tu opinión lo dejas y lo comentas un poco en en tu libro aproximación al Jesús histórico sobre esta idea que surgió hace unos años a colación de un texto de de Celso un escritor anti cristiano que decía que María la Madre de Jesús Javier tenido un affaire con un soldado un tal pantera que luego en el siglo XIX creo que esa apareció una a una lápida funeraria romana en el en el centro de Europa en Germania en Alemania que que estaba precisamente nominada no a un a tal alta pantera cuya inscripción coincidía con la ubicación en ese siglo I de nuestra era en el mismo espacio geográfico en donde podría haberse desarrollado ese ese affaire tú qué opinas de de esta de esta historia un poco casi cristiano fobia por parte de

Voz 6 15:03 eso sí si esa historia la escribe excelso es entorno al ciento setenta ciento setenta entorno eso supone este el ciento setenta si Jesús muere en el año treinta o treinta y tres como digo cuando era un niño un joven incluso un adulto no tuvo interés ninguno su vida yo creo que en el ciento setenta a partir de que Jesús es magnificado y adorado como podios por una serie de gentes que son judías y luego paganas pues resulta que los enemigos de esa superstición como dice el historiador Tácito suelen inventar toda cosa ahora bien eh que existía el nombre de pantera como sobrenombre y que esa lápida es verdad que encaja teóricamente bueno pues es posible yo lo único que diría me quiero curar Rennes salud que algún teólogo católico de mucha fama han dicho claramente que de eso de pantera y que de la manera como cuentan los Evangelios de Lucas ID Mateo los inicios de la concepción y el nacimiento de Jesús dice Raimon Brown repito ya ha muerto pero es un teólogo católico dice comprendo muy bien que muchos historiadores digan que el nacimiento de Jesús pudo ser de alguna manera ilegítimo en el sentido de que María quedó encinta antes se tiempo Arabia decir esto en Navidades es muy duro es durísima y yo no quiero romper los corazones de nadie ni tampoco lanzar digamos semillas de de duda y por eso me escudado en la opinión de Raimon Brown que es un teólogo católico que tiene un libro bastante gordo que se llama el nacimiento del mesías pero yo en el en el libro aproximación sobre el Jesús histórico lo que digo y también me curó en salud es que de eso no sabemos nada y que por lo tanto la gente que diga una cosa a favor o en contra en realidad tendría que decir no puedo decir nada ni a favor ni en contra porque yo no lo sé eso es lo más honesto no lo sé yo en el libro digo no sabemos nada pienso en lo mejor bien y una última cosa si me permites lo de aproximación al Jesús histórico que me lo ha dicho mucha gente en correos electrónicos y todo eso y tal es la preparación o el método para que no veía a la gente de que el año que viene si todo sale bien en el dos mil diecinueve va a salir el Nuevo Testamento aumentado desde el punto sus libros todos los veintisiete libros comentados desde el punto de vista histórico esto creo que veinte es deshará ti sí ya luego a nuestros oyentes muchísimo porque mucha gente dice él cuando me encantaría que estos estudiosos como yo de Nuevo Testamento más o menos independientes no siga esta parte del Evangelio pues puede ser verdad esta es menos histórica estos más histórico o o tortilla argumentos bueno pues eso saldrá el año que viene finalmente en un libro gordotes llegará tus manos y del que ya hablaremos espero que necesitará también trata

Voz 0772 18:34 desde luego que sí porque es una historia subrayó Gante todo aquello que relación hay rodea a la figura de Jesús de Nazaret aquí lo hemos querido compartir un poco con contigo Antonio Antonio Piñero autor de este magnífico trabajo de publicado por la editorial Trotta aprox infección al Jesús histórico recomiendo vivamente desde aquí Antonio lo dicho muchísimas gracias como siempre por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia

Voz 6 19:01 sí Nacho pero yo soy el que agradezco y agradezco muchísimo porque tú pones de relieve algo que si no puede quedar enlazar casi que nadie lo era así que gracias mías a ti