La verdadera historia de Herodes

Voz 2 00:13 sí estoy acabamos de encontrar un teatro del que no sabíamos nada de una forma que nunca lo hubiéramos sospechado porque los teatros normalmente se encuentran en las ciudades grandes nos dentro de una ciudad fortaleza lo más destacado de este nuevo hallazgo es que en la parte superior del teatro hay una logia una habitación grande desde la que el propio Herodes podría disfrutar de los espectáculos

Voz 0772 00:44 continuamos en Ser Historia y lo hacemos después de la crono ficción en la que hemos disfrutado de esa recreación del momento del nacimiento de Jesús escuchando un fragmento de una entrevista con Netzer un arqueólogo fallecido hace pocos años descubridor excavadora de la tumba de Herodes dentro del euro Dion I los lugares más fascinantes que he visitado yo en los últimos años a muy pocos kilómetros de Jerusalén en Israel he de reconocer que en ese viaje hay un personaje que a mí me marcado de una manera notoria que es precisa de la figura de Herodes Herodes ahora mismo por ejemplo tengo en mis manos un fantástico libro Herodes el Rey arquitecto un trabajo de Jean Claude golpean Jean Michel Bras publicado por The experta Ferro ediciones en donde se nos acerca de una manera muy vivida con unas reconstrucciones en tres D de todos esos logros arquitectónicos con los que Herodes el Rey judío pasó a la historia Ike una suerte de leyenda negra ha hecho que en la tradición occidental nosotros lo entendamos como una suerte de monstruo unas ante una suerte de de personaje diabólico yo cuando su trabajo como gobernante podría calificarse como uno de los más extraordinarios en la historia de de los judíos y sobre todo no fue menos cruel que cualquier otro contemporáneo cualquier otro monarca contemporáneo hemos hablado de la figura de Herodes hemos hablado de la figura de este Herodes Rey arquitecto con Javier Alonso viví lista nuestro viví lista de cabecera y esto es lo que nos ha contado sobre una figura tan alucinante cómo es la figura de Herodes el Grande Javier Alonso bienvenido de nuevo a Ser Historia Feliz Navidad Feliz Navidad como siempre fue Herodes tan tan malo como se ha representado como tenemos nosotros esa idea casi preconcebida en en Occidente

Voz 3 02:51 hombre buena persona no era pero yo no creo que fuera peor que otros monarcas de la época de hecho es un personaje contradictorio porque es verdad que es que es cruel un Rey de mano dura eh mata a varios de sus hijos que la verdad es que hicieron bastante conspirando contra él para para que los matara pero luego tienen gestos muy curioso es como vender parte de su propio tesoro para darle para dar de comer a su pueblo o incluso hacer envíos de ayuda humanitaria a a otros puntos del Mediterráneo oriental que ni siquiera pertenecían a un a su reino era un tipo de de contrastes

Voz 0772 03:35 quizá lo menos conocido asesor que comentas no ha trascendido más pues la matanza de los inocentes por el Evangelio de Mateo otros horrores que que llevó a cabo por parte de Flavio Josefo pero esas como comentabas ahora esas ayudas humanitarias ese ver un poco también por por su pueblo incluso la construcción del templo de Jerusalén no ha trascendido menos por por esa idea tan negativa que tenemos de Herodes pero yo creo que estamos

Voz 3 04:03 el relato de las matanzas los docentes que en realidad

Voz 3 04:08 eh Nos a los ha pervertido la visión que tenemos sobre él fue un gran Rey Un Rey que Le dio a los judíos lo que no la habían dado todos los monarcas estrictamente judíos que habían tenido antes fue un grandísimo constructor eso no solamente tiene la la vertiente de la de la arquitectura sino las obras públicas al final crean riqueza

Voz 5 04:34 y crean bienestar en un en un reino Rhodes fue un grandísimo Rey que llevó a a Judea

Voz 3 04:42 a un estado de de riqueza y bienestar nunca conocido antes nunca conocido después

Voz 0772 04:46 si hablas de esa faceta de constructor quizá la menos conocida no eso City tirando siempre de ingenieros romanos que era con quién el tenía cierto cierto apego pero la trascendencia de arqueológica arquitectónica de de Herodes es extraordinaria

Voz 3 05:04 es extra general efectivamente Si uno se da una vuelta por por el Israel actual pues ve empezando por su capital en cesaría marítima en la en la Costa en los grandes restos que quedan todavía en Jerusalén de lo que era el el templo de de Yahvé en el Monte Moria bueno el muro de las tentaciones mismamente es es parte del muro de contención del del templo Herediano eh las grandes fortalezas que construyó al por todo su reino especialmente donde está enterrado basada que fue la última fortalecen caer en la en la guerra judía eh el el impacto global de sus edificaciones en la en la arqueología en la arquitectura de de la época es es espectacular

Voz 0772 05:52 o por ejemplo a mí una de las cosas que me sobrecogió hace unas semanas cuando tuve la puso en la posibilidad de visitar Israel eran esos enormes bloques de piedra en la base del templo de Jerusalén del mundo construir uno de ellos de catorce metros de largo casi seiscientos toneladas de peso muchas veces pensamos quizá en en las grandes construcciones no de los egipcios en Mesopotamia etc ellos olvidamos de estos logros

Voz 3 06:17 realmente asombrosos si realmente es asombroso e indudablemente el contaba con la con la ayuda de la tecnología romana el él era Rey socio de de Roma es decir le debía su su corona a Roma y de hecho él fue coronado en Roma y no en y no en Jerusalén por tanto contaba con con la ayuda no solamente monetaria hay militar de los rumanos sino también contra la tecnología esos bloques que que comentas lo vemos también en otros lugares de Mitterrand en el templo de Vallvé que es parte que es parte del del Reino también de Herodes el momento de su hijo en un de uno de sus hijos en en los años posteriores hay bloques todavía más grandes la la tecnología

Voz 0772 07:02 toman a la hora de mover piedras es es sorprendente es lo que hay que te refieres de mil toneladas no en el templo en la base del templo de Júpiter que esta en en en el Líbano es al fin ante no por no utilizar otras palabras mencionada antes un poco pues basada en Heródoto Cesárea Marítima también una ciudad prácticamente construida ex novo en honor de de de Augusto con otro también aspecto arquitectónico es encofrado bajo el agua absolutamente eh pionero en la en la construcción el novato la calidad de los edificios la practicidad en definitiva no es como una especie de llevar todo lo bueno de Roma a Próximo Oriente por primera vez en la historia

Voz 3 07:46 no solamente lo bueno de Roma sino que revela un cierto gusto estético extraordinario en el Palacio de de Sanz estaría marítima sino hacer un ejercicio de imaginación Ny y lo reconstruye mentalmente es como decir éste es la casa de de playa que le gustaría tener a todo el mundo incrustada en el en el agua o el o el Palacio norte en en el que está está construidos sobre la sobre la la pendiente de de la roca eso es una es una obra arquitectónica extraordinaria pero escoge precisamente el único lugar demasiada donde uno no se cuece de calor a cincuenta grados sino que sopla un una agradable brisa del norte era era un gran vividor indudablemente puso la tecnología de la época al servicio de su placer

Voz 0772 08:35 quizá esa tecnología y ese excesivo placer que el utilizamos en en su vida cotidiana es lo que bueno se fue se vio mejor dicho ensombrecido no por el pueblo judío en aquella época les veía como Rey extranjero que él había traicionado antes de Roma Herodes nunca fue bien visto por pos sus coetáneos

Voz 3 08:58 él era extranjero parón judío era Hidum medio es Lacen lo que ahora sería al sur de la región de de Belén pero para un judío digamos de pura cepa era un recién converso su madre Ana batea además se ni siquiera era judío por parte de lo que su madre era era una batea como digo está suplantando a la Casa Real las monedas los sucesores de los Macabeos que son reyes sacerdotes y que representan digamos la pureza de la de la religión judía se casa con María M que es la una de las últimas supervivientes de la dinastías momia digamos para legitimarse a los ojos de sus de sus súbditos pero a cambio acaba con los dos últimos somos sacerdotes Moneo primero y luego Aristóbulo son asesinatos puros y duros pero que en realidad tampoco son nada que no hicieran otros otros reyes de de la EPO

Voz 2 10:05 el profesor Netzer creía firmemente que había encontrado la tumba del rey Herodes por varias razones aquí donde nos encontramos está la base de la tumba en donde aparecieron piedras que no proceden de esta zona como sucede con la roca de los palacios sino que vienen de Jerusalén había formas muy hermosas en la decoración de esos bloques además descubrió enormes piedras que pertenecían a varios sarcófagos en cuyo interior había cuerpos todos ellos esparcidos por la parte superior de la sepultura el sarcófago intermedio era un hermosísimo ejemplo de piedra rosa que contenía los restos de un varón con una edad prácticamente idéntica a la que tenía al morir sabemos que murió con sesenta y ocho años en Jericó y que fue trasladado aquí para ser enterrado en el avión

Voz 0772 10:56 acabamos de escuchar a Sol in Peret que es el director del Parque Arqueológico de Podium muy cerquita apenas unos quince kilómetros de Jerusalén el lugar en donde en dos mil siete parece que se descubrió su tumba hay fuentes escritas no casinos lo atestiguan el propio Flavio Josefo que era el gran enemigo de Herodes fue uno de los que bueno pues saco todos los trapos sucios por así decirlo de este de este monarca él nos cuenta que fue enterrado en en esta fortaleza tan grande

Voz 3 11:27 sí efectivamente se buscó durante mucho tiempo en la la tumba de Herodes en el Dion es la única fortaleza que además lleva lleva su nombre parece obvio que enterrada sí lo que pasa es que lo que identificó Hübner como tumba de Herodes que es un pequeño monumento funerario construida en la en la ladera del delegación ahora está siendo discutido por algunos eh arqueólogos sobre si realmente es la tumba de Herodes o no el principal argumento es que el el monumento funerario no se ve desde el desde el punto de que arrancaba la comitiva funeraria el día que enterraron Herodes hay una pista

Voz 5 12:05 muy larga en la base del héroe

Voz 3 12:09 donde tenía que estar depositada el cuerpo antes de comenzar el la ceremonia no se ve este este pequeño monumento es verdad que Hübner encontró también restos de un de un sarcófago allí pero el debate sigue abierto

Voz 7 12:26 puede estar en otro sitio o puede ser estará tú a mí particularmente mientras no haya otra cosa pues me gusta pensar que esa es la tumba

Voz 0772 12:32 a Herodes pero bueno veremos que no

Voz 3 12:35 la la arqueología en los próximos años

Voz 0772 12:37 en mi visita Israel muchos arqueólogos confirmaban no un poco la la no no estaban totalmente seguros porque no hay un solo texto que diga esta es la tumba de Herodes pero sí que se puede entender como una suerte de tumba familiar donde había tres sarcófagos todos muy deteriorados especialmente uno de una piedra Rosetta hacia más y más exquisita muy extraña en la en la zona que pudo haber contenido los restos de de Herodes además precisamente la analítica no que se hizo de de esos huesos como escuchábamos a Soliva Pelé de parece que encajan un poco con la edad que se intuía eh de de Herodes al al morir es un es un enigma que sigue abierto además el pódium

Voz 0772 13:20 verse no es de cien que si tú vienes a visitarlo dentro de un mes lo vas a encontrar absolutamente cambiado porque prácticamente no se ha levantado casi nada no todavía no ha visto la luz

Voz 3 13:31 sí es espectacular en ese sentido porque es una especie de de fortaleza metida en un cono de tierra pero según se va excavando esté fuera van apareciendo todas las las construcciones de la época ahí ha encontrado a la de la tumba incluso un pequeño teatro y queda mucho por excavar eh no sabemos lo que nos va a dar la tumba efectivamente se tiene tres habitáculos puede ser una tumba familiar pero nos estamos basando solamente en el en el relato de Flavio Josefo que vive casi ochenta años después de de Herodes que no ha sido testigo presencial del del entierro y que tampoco va hace unas indicaciones muy claras sobre si era de está enterrado fuera dentro debajo del euro dieron en un bajo que es una son las instalaciones que hay en al pie del del granero dieron tenemos que fiarnos solamente del o de la arqueología Netzer no está tumba pues de momento es lo que tenemos pero ya

Voz 3 14:29 los ya como última pregunta Javier Alonso vitalista

Voz 0772 14:33 cuál es el legado que nos ha dejado Herodes más allá de la de la arqueología de estos inmensos monumentos que se pueden visitar ahora en en Israel parece que el pueblo judío empieza a reencontrarse un poco con él lo empieza a tener no no voy a decir que en más estima no pero sí que lo empieza a reubicar un poco en la historia

Voz 3 14:52 hombre indudablemente uno no puede renunciar a su pasado es parte de su pasado es parte de su glorioso pasado y los judíos quieran o no incluso los más y los más practicantes ortodoxos que quieren reconstruir el Tercer Templo de Jerusalén e tienen que pasar quieran o no por el recuerdo del templo que les construyó Herodes a pesar de ser extranjero consiguió meterse hasta el tuétano en la en la tradición en la historia del pueblo judío porque le cambió la cara absolutamente al al Reino le dio un un lugar en la historia que nunca había tenido antes

Voz 0772 15:29 y sobre todo por el por el propio templo de Jerusalén que se ha convertido en un símbolo durante los tres mil años siguientes ese final tan dramático que nos lo cuenta Flavio Josefo pues con una suerte de maldición no que la había cubierto por todas las enfermedades las cosas que hay efectivamente pues un un final bastante bastante oscuro no bastarán bastante triste para un Rey de su categoría

Voz 7 15:55 si el final es bastante desagradable ahí Flavio Josefo la verdad es que no no va a ahorrar

Voz 3 15:59 detalles precisamente su relato Se le nota a Flavio Josefo es de familia sacerdotal eh por tanto estrictamente judío y contrario a toda la dinastía Hero Diana quizá exagerar un poco para que parezca efectivamente que hay una especie de de castigo divino por todas sus sus maldades pero bien no lo debió pasar al final de su vida

Voz 8 16:22 muy bien Javier al oso listas muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado hacer un poquito más de historia Un placer como siempre

Voz 9 16:32 no