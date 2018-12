"Es muy difícil controlar la pelota si no controlas tu voluntad"

Voz 1 00:00 en la

Voz 3 00:10 Toni Nadal muy buenos días hola qué tal buenos días

Voz 4 00:14 muy bien yo muy bien Tony eh yo no sé cómo estaréis pasando los nada en las navidades pero vosotros lleváis el espíritu navideño hasta en el apellido qué tal qué tal las fiestas

Voz 3 00:25 bueno la verdad es que soy el apellido es de es de vida pero lo llevamos igual que los demás en las fiestas bien

Voz 4 00:35 muy bien yo estoy seguro Toni de que muy probablemente tú no vas a estar muy de acuerdo con lo que yo voy a decir ahora pero como no las allí en Manacor estas un poco lejos pues voy a aprovechar para presentarte como el mejor entrenador de tenis de todos los tiempos punto pelota nunca mejor dicho esto último Toni Nadal es como ustedes saben perfectamente una parte muy importante de algunas de las mayores alegrías colectivas de este país en los últimos años también en esos años no muy lejanos en los que teníamos pocos motivos para celebrar dura entre durante tres lustros ha mantenido la colaboración tío sobrino más fructífera y exitosa de la historia del deporte porque Toni tenía guiado la formación tenística y lo que seguramente es aún más importante en la formación humana de su sobrino que como saben ha terminado por convertirse en uno de los mejores deportistas que nuestro país ha tenido jamás en una referencia dentro y fuera de la pista de tenis hoy hoy mismo Rafa Nadal vuelve a jugar al tenis por primera vez desde el mes de septiembre al menos a competir lo hará a las dos junto a Kevin Anderson en Abu Dabi y lo hará también junto a su nuevo equipo técnico porque hace un par de años como ustedes saben Toni tomó la decisión de dar un paso atrás para permitir que Rafa pues siga desarrollando su carrera junto a Francis Roig y Jordi Mollá por eso Toni hoy no está en Abu Dhabi sino en la academia de tenis que que diriges en Manacor que es la Rafael Nadal Tenis Academy Toni yo tengo una raqueta tú tienes una vacante

Voz 3 01:50 bueno si tú tienes no la raqueta yo tengo una vacante pero no sé si haremos una muy buena combinación convendría con Jerte un mejor entrenador yo siempre cuando habló de mí tú has dicho mejor entrenador yo yo digo que yo tengo tres características que me han hecho ser es un buen entrenador la primera haber tenido la suerte de tener un un muy buen jugador la segunda ser tío de Rafael pero ya se sabe es más difícil después durante muchos años ha sido el entrenador más barato del circuito eso claro nosotros que somos los mallorquines vamos con cuidado con el dinero pues bueno pienso yo ya poco por lo que me cuesta admitió que siga

Voz 4 02:40 bueno porque yo decía lo de la vacante porque yo hombre yo lo de triunfar el tenis a mi edad igual ya lo poder descartando pero esa parte de formación humana que están importante en el carácter de Rafa hay que tiene mucho que ver con los años que habéis pasado juntos esa parte Tonino crees que nos vendría bien a todos un poco

Voz 3 02:56 bueno yo creo yo siempre pensé que la vida es mucho más fácil triunfar con un carácter fuerte con un carácter bien formado que con carácter débil mal formado yo creo que uno bueno yo he si decía siempre es muy difícil controlar la pelota si no soy capaz de controlar mi voluntad siempre entrené de forma que de de forma que Rafael se preparara para el futuro no dice nunca una distinción en entre lo que era bueno dentro de la pista lo que pensaba que era bueno fuera de ella al final cuando tú te acostumbras a trabajar con dureza yo entiendo que o entendía en aquel momento cuando Rafael era joven que el futuro sería difícil porque de intentar ser mejores que los demás es complicado pues mi idea era entrenar la entrenar le para esa dificultad pero creo que hoy en día tenemos un problema en la sociedad a veces queremos preparar a nuestros hijos para un futuro que entendemos incierto y complicado hilos quiere los quiere hemos preparar desde la facilidad creo que esto es un contrasentido

Voz 4 04:14 tú lo octubre pero este Rafa para para el futuro lo que no se Toni si también le prepara este conscientemente para este futuro y con este futuro me refiero a un futuro sentí aún futuro con nuevo equipo técnico

Voz 3 04:23 está bien está bien preparado y creo que que incluso mejor que conmigo

Voz 4 04:30 bueno tenía hace unos días tú presentas el torneo Mallorca Open del que también es director Nos contra este derecho que quiere ver porque es la ganadora de Wimbledon va a estar entre las jugadoras supervisa es además los entrenamientos de los chicos de la Academia también imparte conferencias supongo Toni que ahora está viajando perdón un poco menos que antes pero intuyendo cómo es tu agenda no me digas que has dejado entrenar a Rafa para acabar trabajando todavía más

Voz 3 04:52 pues la verdad es que nunca tuve la sensación de trabajar cuando estuve con Rafael porque hice lo que más me gustó la vida es preparar a mi sobrino tuve la suerte de tener de que mi sobrino tuvo mucho éxito con lo cual yo tuve la unas experiencias que impagables lo que hago ahora me gusta un poco menos pero bueno también lo disfrutas lo disfruto porque al final uno en la vida se acostumbra a todo hay si pone buena cara al final más justo con todo

Voz 4 05:44 te has acostumbrado ya a verle por la tele a ver los partidos de Rafa Nadal por la tele porque lo digo porque yo lo paso fatal de no sé cómo lo pase a las cuencas

Voz 3 05:50 bueno yo lo pasaba peor antes cuando era su entrenador la verdad ahora soy su tío y lo paso mal como familiar cuando veo

Voz 3 06:03 se tuercen pero la verdad es que desde esta posición mía actual tengo una visión un poco diferente y pienso siempre que es lo que le decía Rafael cuando las cosas no iban muy bien decía Rafael hagamos una visión general iraquí generalmente veremos cómo las cosas la vida no se ha tratado mejor de lo que esperábamos y con toda probabilidad mejor de lo que merecíamos así es que no nos que hacemos más de la cuenta vayamos a seguir por eso ahora cuando lo miro oí hay alguna derrota o algún problema pienso bueno la vida nos ha ido muy bien le ha ido muy bien a mi sobrino di y aquí lo único que puede hacer uno es estar agradecido

Voz 4 06:54 Rafa es sin duda un tipo agradecido un tipo que se contiene tanto en las victorias como como en las derrotas es un ejemplo en esa actitud para para muchos y ahora le tenemos de vuelta en la pista hoy le veremos jugar en el torneo de exhibición de Abu Dhabi tengo que preguntar de esto como ves a a Rafael de cara a este final de dos mil dieciocho y el comienzo de dos mil diecinueve

Voz 3 07:12 bueno la verdad es que Rafel creo que hizo un muy buen año el año bueno este año el dos mil dieciocho Este que ha acabado pensaba bueno si no hubiéramos tenido los problemas de de salud eh creo que Rafel hubiera acabado otra vez número uno entonces bueno yo intuyo hoy quiero intuir que el año que viene puedes Rafael seguirá por el mismo camino evidentemente cada año que pasa es más difícil mantenerse arriba hay jóvenes que que van subiendo tú tienes un año más corres un pelín menos pero yo confío en que Rafael seguirá teniendo un muy buen año sí

Voz 4 08:02 al es lo has dicho tuvo que despedirse deportivamente de este dos mil dieciocho por culpa de las lesiones que le obligaron a abandonar dos Grandes Slams aún así ha tenido tiempo Rafa tú también has dicho ha sido un buen año podía haber sido mejor ha ganado cinco títulos en nueve torneos distintos continúa siendo el número dos de la ATP pero seguramente el balance del año pues eso no será del todo positivo especialmente aún para un tipo como él porque ha competido menos que cualquier otro de sus rivales a causa de los problemas físicos de todas maneras Toni basta que los rivales de Rafa tengan un poquito de memoria para saber que normalmente después de las lesiones después de los procesos de recuperación él suele volver más fuerte

Voz 3 08:37 sí la verdad es que Rafaela tiene una característica muy difícil de igualar una característica bueno importante en su carrera que ha sido que nunca le afectó más de la cuenta a la hora de regresar los problemas que tuvo siempre regresó con fuerza regresó con la misma ilusión y al final pues tuvo los mismos resultados ya había veces que le decía Rafael tú eres un reflexionaba que juega al tenis en plan de broma la verdad es que normalmente cuando uno tiene problemas físicos su cabeza se va más hacia donde está el problema que a pensar en la pelota y Rafael Coll solía conseguía no pensar demasiado en sus problemas y seguir pensando en la Dona Chase

Voz 4 09:30 DS habla de la preparación mental de Rafa Nadal tul de alguna manera las transmitido el pues ha interiorizado y seguramente también pues tendría un o pudo de partida sea bueno de Rafa tiene una manera muy particular de entender y actuar ante la vida ya lo decía antes ante las victorias entre las derrotas ante las lesiones que podrían provocaron frustración en cualquier jugador bueno pues él suele volver renovado y con fuerza yo creo Toni que es muy difícil que que un hombre tan expuesto como es Rafael Nadal haya protagonizado tan tan pocos bar pues yo creo que en este país no sé si tú estás de acuerdo hay que es muy difícil generar consenso en España hay tres personas que no provoca ninguna discusión que son Vicente del Bosque Andrés Iniesta Rafa Nadal y luego el jamón serrano pero jamón tiene tiene menos mérito

Voz 3 10:14 no es jamón serrano el otro día vi una manifestación en Internet con algunos nos como nombrarlos que decía no es Javi no es jamones Power con muerto yo bueno al final el problema es que tú estás en un mundo donde es muy difícil tener este consenso mundial donde es muy fácil criticar a los demás creo que la mayoría de gente o mucha gente no la mayoría pero mucha gente tienen una falsa visión de su persona y cómo se tienen a ellos encima de un pedestal se creen que todos los demás fallan por una otra parte no al final la gente suele ser muy exigente con los demás y muy poco con soluciones van de todos modos es cierto que creo que Vicente del Bosque a Iniesta que bueno Rafael creo que también pues se crean por pocas tendencias contrarias bueno soy persona

Voz 4 11:21 sin duda siempre y eso tiene mucho que ver con quietud más allá de su entrenador tu copista Rafa desde que era muy joven más además de entrenadoras debido ser profesor durante mucho tiempo yo me pregunto si tu formación humanística tú estudia esta historia también este este derecho y también te te ha ayudado en tu trabajo como entrenador de tenis sí ha utilizado esas conocimientos que son de tipo más académico en tu trabajo buen Rafa

Voz 3 11:44 no lo primero y yo estudié las dos pero no acaben

Voz 3 11:49 sí o no a mí lo que me ha regido siempre en la vida es el sentido común mi sentido común es cierto que bueno yo influir no no sé en qué parte con Rafael pero evidentemente la formaciones de su casa no de la mía yo influye lo que era en la pista cuando viajaba con él en la visión que yo le daba o tenía de las cosas pero evidentemente en esta vida no es lo que te enseñan es lo que aprendes claro porque muchas veces hay gente que dispuesta a enseñar pero pocos están dispuestos a aprender entonces el valor mío es escaso es el valor de Rafael creo que tiene una condición buena está feo decirlo porque soy tío suyo pero buena gente tipo normal

Voz 4 12:42 sin duda yo recuerdo Toni que te escuchado contar una anécdota de un de un padre que una vez se acercó a Tip en la Academia para decirte y esto es lo que usted enseña le enseñó

Voz 4 12:53 yo les enseño algo muy diferente lo digo yo

Voz 3 12:57 yo importante de mayor que me dijo esto lo que le enseñas yo le dije no yo creo que esto fundiendo de esto es lo que aprenden diseños diferentes

Voz 4 13:06 Toni esta pregunta es un poco más difícil que has aprendido tú de Rafa

Voz 3 13:10 bueno yo he aprendido evidentemente he aprendido bastante no sé si si es pretencioso decir que ha aprendido pero yo he aprendido la capacidad de sufrir la capacidad de de a pesar de estar arriba la SGAE tiene arriba en una posición eh bueno envía tienes que ir con cuidado con las palabras pero de tener una posición en una sociedad de buena consideración el seguir siendo un tipo normal que es lo que toca creo que la vida nadie tiene razones suficientes como para sentirse especial pero he aprendido del bueno haber aprendido a haber un tenis diferente de que yo era entrenador de Manacor pues tuve la oportunidad de irme por todo el mundo de ver a los mejores del mundo acceder era Djokovic amor Ferreri y tantos otros sí ver cómo ha enfocado ha encarado unos partidos para mí

Voz 4 14:26 nosotros Toni gracias gracias por supuesto a hemos tenido la oportunidad y el privilegio de verle jugar la cita más inmediata para volver a verle sobre la pista estará a partir de hoy en el torneo de exhibición de Abu Dhabi Icon un poco de suerte en si las lesiones le respetan en todos los grandes torneos de este año dos mil diecinueve junto a su actual equipo técnico con Carlos Moyá y Francis Roig a la cabeza ya Toni te vamos a seguir buscando al frente de la Academia tratando de formar supongo a la competencia de tu sobrino en el futuro no lo hagas muy bien que esto es sobrino

Voz 3 14:55 yo siempre les digo a la gente pueden esperar unos años

Voz 3 15:02 ha ganado algún torneo más pero la verdad es que vamos siempre con la máxima ilusión yo voy a entrenar siempre con la máxima ilusión porque creo que sin ilusión y confianza es imposible hacerlas

Voz 3 15:20 de de volver a tener un campeón como

Voz 6 15:23 pueden Toni Nadal muchísimas gracias gracias a vosotros muchísimas gracias dime dime felices fiestas hélice fiesta por lo que queda peligro digo muchísimas gracias

Voz 4 15:32 también muy buen trabajo Raúl Jiménez nuestro técnico de Radio Mallorca un abrazo los dos

