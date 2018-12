¿Eres capaz de resolver la edad de la familia de Marta?

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 1965 00:10 pues no a pesar de ser veintiocho de diciembre tengo que advertirles de que lo que van a escuchar a continuación no es una inocentada son las hélices de su helicóptero

Voz 2 00:18 además una vez le hicieron la prueba del Carbono catorce trataron que había nacido en el año mil novecientos cuarenta y cuatro antes de Cristo es la persona que le puso la zancadilla a Manuela Carmena cuando bajaba las escaleras para demostrarle la ley de la gravedad lo dicen que de pequeño en vez de Melinda tomada botellas enteras de aceite de ricino

Voz 3 00:39 agárrense a sitios de agarrar porque ya esta aquí

Voz 6 00:47 profesor letona

Voz 4 00:49 más que a mí me quedé muy bien

Voz 1965 00:52 ya saben ustedes pero bueno profesor Letona director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán muy buenos días muy buenos

Voz 7 00:58 a España

Voz 1965 00:59 ya sabe usted que a mí me parece un ser de luz que yo me alegro cada vez que entra usted por el estudio no se lo he dicho nunca pero a mí me recuerda muchísimo a Papa Noel sin barba y con bastante mejor tipo

Voz 8 01:11 pero lo que dice es verdad no es invade va de coña no no no es absolutamente verdad que usted muy bien pues muy bien me alegro lo apunto porque éste debe ser usted el número uno

Voz 1965 01:23 bueno pues ya está es decir normalmente aquí descubrimos casi siempre a los últimos de la lista está bien que ya tengamos por lo menos al primero íbamos antes es saludar al al primer valiente que ya hay alguien inexplicablemente que ha llamado a marca nuestro teléfono hay que resolver el piensa mucho de la semana pasada es que decía así vale yo lo voy a leer

Voz 8 01:39 delante una persona que tiene una persona

Voz 1965 01:42 tiene cuatro cadenas es Berlusconi no 4k adecuar una persona tiene cuatro cadenas todas de tres eslabones de largo quiere unir las cuatro cadenas informar con ellas una única cadena cerrada abrir un eslabón cuesta veinte euros y cerrarlo treinta esta persona consigue su propósito gastando sólo ciento cincuenta euros como lo ha hecho yo no tengo ni idea pero espero que usted sí

Voz 8 02:04 muy bien sí supongo que habrá habido algún oyente que ha contestado correctamente pues yo los supongo no

Voz 1965 02:11 consta pero seguro que es bueno bueno pues vamos a ver

Voz 8 02:13 con uno de los cuatro eslabones a todos los abre toda la cadena os abre los tres eslabones del cuarto cuatro trozo de cadena y con eso une los tres conjuntos de tres eslabones que le queda con lo cual ha abierto abierto tres abierto tres que eso le ha costado tres abrir los cuesta veinte pues tres por el XX la costó sesenta y ahora los tiene que cerrar como tiene que hacer al tres tres a treinta son noventa en total son noventa más sesenta ciento cincuenta con eso lo ha conseguido

Voz 1965 02:57 madre mía yo letón asistente escuché decir de fondo es que no me estoy entran

Voz 8 03:01 no está bien estoy hay una posibilidad yo en el guión pues tú una explicación para tontos

Voz 1965 03:11 si usted es un Estado que puedes ver te lo agradezco mucho tampoco la he entendido a ver si hay una tercera

Voz 8 03:19 esta es esta explico más más sencillo que esto es imposible si quieren ustedes lo pueden subir a la web hacer lo que quieran con ella pues mira explicación para tantos no se entiende pues lo que hay que hacer realmente es su

Voz 1965 03:34 no ha habido muchos oyentes que han que han acertado el piensa mucho de esta semana sino ha colgado el teléfono al oír esta explicación tenemos a un oyente para participar con los retos matemáticos unas hemos dicho que nunca

Voz 8 03:45 que no llame les decimos que mira Rafael

Voz 1965 03:48 él desde Valencia buenos días o Rafael que no has entendido cuando el profesor letón advierte de que no es buena idea llamar a esta semana

Voz 9 03:57 ah bueno es que al estar en antena no me he enterado bien de él de la advertencia no yo tampoco ya estaba en antena eh ya ya ya llego tarde a vale para nada

Voz 8 04:05 no vamos a ver para no perder el tiempo oí que aquí el tiempo sólo vengan de propongo un primer problema da buscaron un número de dos cifras que multiplicado por el dobles de dos de tres un número de dos cifras que multiplicado por el doble de dos

Voz 7 04:24 sí

Voz 8 04:25 es cuatro Nos del tres que no bueno

Voz 7 04:28 se quedó cifras sí vamos que tengo música de pensar para rellenar estos nada ya ya ya ya ya

Voz 10 04:39 he setenta y cinco centésimas es lo único que lo cubre

Voz 7 04:44 bueno pero dígame usted de otra manera que lo de la gente doce doce dos cifras pero sí acertado tres cuartos sí pero he dicho que pudiera entenderlo a gente tres multiplicado por cuatro da tres tres que es lo que nos dice buscar un número dos se que multiplicado por dos el doble de dos cuatro de tres cuartos

Voz 1965 05:19 no le parece suficiente señor letona que Rafael haya acertado sino que quiere que lo diga exactamente como a usted le

Voz 8 05:24 me gusta no es como la gente lo entiende vale vale no mí me gusta que efectivamente a mí me gusta lo mejor por eso me gusta el don Peñón eh el UBS Opel especie lo Vampire y me gusta ese tipo de cosas el caviar de beluga e atención lo digo para la gente que me manda que demanda Carabias normal dije lo devuelvo no yo de beluga bueno vamos a a al pensamiento lateral a ver qué sabe de pensamiento

Voz 1965 05:56 primero

Voz 8 05:57 me puede decir por qué no los banqueros usan Trident y antes no

Voz 7 06:01 toros

Voz 1965 06:04 Rafael esa tía es porque como la pregunta mi

Voz 10 06:07 porque si fueran tirantes verde serían tirones eh

Voz 8 06:10 no no no no no mucho más sencillo esto pensamiento lateral porque no los banqueros usan tirantes negro bueno porque si no los usa sede cada día en los pantalones

Voz 1965 06:29 los podrían llevar verdes también Rafael tiro les espero tener los pantalones

Voz 7 06:33 eso sí en su si bien en el último pensamiento en Altea que animal tiene los pies en la cabeza qué animal tiene los pies en la cabeza te voy a dar la pista Rafael no necesariamente en su propia cabeza hombre para uno que me sede electoral GMT amable hasta el extremos extremos delirantes en realidad quería presumir de algún modo de que éste sí me lo sé ya vale es un clásico claro

Voz 10 07:09 Rafael Nadal tiene los pies en la cabeza ni idea el hombre cuando se enamora pero aparte es

Voz 11 07:16 no eso no no pero bueno en esa

Voz 1965 07:19 pues valdría si el profesor lo tendrá tuviera corazón

Voz 11 07:21 a él

Voz 7 07:22 no me pongo el Piojo el Piojo tiene unos pies la cabeza

Voz 1965 07:27 estabas en las antípodas se del pensamiento por letona

Voz 8 07:31 bueno y nos queda hola pasar al problema de la semana próxima el problema de la semana próxima es un problema verdaderamente divino divino eh que lo recalco porque dentro de toda la colección de problema tengo a miles este es uno de los que más me gusta usted Pablo es tan amable de leerlo que lo lee muy bien como como Toni

Voz 1965 07:56 pues estoy encantado mira bueno como Toni ya me gustaría María tiene esposo y cuatro hijos si se escribe su edad tres veces seguidas se obtiene un número de seis cifras que es el producto de su edad multiplicada por la de su compañero y la de sus cuatro hijos qué edad tiene cada uno de los miembros de la familia de María y aquí aclara usted que la edad de ella no nos importa absolutamente nada

Voz 7 08:16 exacto eh verdad

Voz 8 08:18 es un problema que parece bien que su contenido no nos da ninguna pista las a todas las más Nos va a servir para resolver problemas el día de mañana porque le explicaré cuando de la solución de explica El método

Voz 7 08:34 que es que no servirá

Voz 8 08:37 el que los podemos apoyar para resolver problemas a patadas

Voz 1965 08:40 bueno pues si creen ustedes que saben la respuesta al piensa mucho de esta semana nosotros de todas maneras si no lo han tenido tiempo de apuntar los datos lo colgaremos en nuestras redes sociales si creen conocer la respuesta envían un email a Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com el profesor letona no sólo nos dará la solución a este problema sino la solución a muchos otros problemas de nuestra vida lo he entendido bien no es una un perfecto pues profesor letona muchísimas gracias y hasta la semana que viene ya no ha sido un abrazo fuerte en una razón

Voz 13 09:28 hoy por hoy con Pablo González matizó