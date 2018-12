SER Aventureros: Alex Txikón intenta el K2 en invierno (29/12/2018)

Voz 1 00:00 comienza la Cadena SER

Voz 2 00:04 aventureros José Antonio

Voz 1 00:07 en serio

Voz 4 00:29 a todo Woody de eso

Voz 5 00:45 ven que

Voz 0509 00:47 estamos acabando el año y vamos a acabar el año como no hemos tenido todo el año con enredando toda la tropa buenos días bienvenidos a ser aventurero el otro el otro que se van sé que hola Chema Rodríguez ya sabes tal programa si estamos del programa en directo es que ya sabéis que justo cuando ya hemos terminado el boleto visto José Luis ahí va de repente ya pero que José Luis dice que ha llegado levantándose a tocar cables

Voz 6 01:11 ya se enredando con el móvil buenos días estamos

Voz 0181 01:15 hola buenos días yo cantaba un poco fastidiado

Voz 2 01:18 eh

Voz 0181 01:18 por ello el trancazo en Navidad al fin Yao sí sí yo ya lo tenía tu cuñado no lotería sabemos que no que eso amigo Chema Chema

Voz 6 01:25 está enfermo la semana pasada verdaderamente un abrazo pero no me el abrazo de no solamente una euro sentir

Voz 0181 01:32 ellos sencillo pero suficiente para pillar yo creo que tal

Voz 1025 01:35 cómo estáis de espero hola José Luis Angulo buenos días

Voz 7 01:38 estoy aquí es que todavía

Voz 6 01:42 qué tal

Voz 1025 01:43 a la espera que te un poco este que estás muy intenso y bueno

Voz 0509 01:46 no he bienvenidos todos bien hallado

Voz 1025 01:49 es como espero que no se que la Navidad nos haya traído unos días de paz día Mori de cuña divismo como hemos dicho que el año nuevo os traiga mucha más pero eso ya lo hablamos al final el programa para desearos un feliz año de momento de momento estamos a lo que estamos ahí queremos estar a lo que queremos es esta ya que me refiero pues varias cosas la primera os lo creáis hondo ya ya sé los papeles están rodando para que encima os lo creáis hondo vamos a celebrar el XXV Años

Voz 0509 02:21 salio de Ser aventureros durante

Voz 1025 02:23 el dos mil diecinueve es así esas Durero es casi cinco años

Voz 0509 02:28 vamos a un número de cuenta para que todos nuestros oyentes nada porque cuenta para aquí Joaquín

Voz 6 02:35 no pero es que van a parar los oyentes me digo yo no no no no

Voz 1025 02:42 algo algo nos vamos a inventar ya lo vais a ver va a ser un año muy bonito el dos mil diecinueve para nosotros es muy jóvenes pero yo empecé ya mayor

Voz 0509 02:50 veinticinco años son muchos claro pero podría podemos dar ideas de qué podemos hacer para el XXV aniversario

Voz 6 02:55 pero por ahora no de mira eso me parece un buen buen pensamiento

Voz 1025 03:01 muy bien varias cosas la primera eso el XXV Aniversario la segunda deciros hola muy buenas tardes a todos los que no sintonizáis a través de la voces sesenta a Radio Caracol que tal estáis esperemos que estéis pasando es más Time Inc has visto qué bonito que tengáis un Happy New York

Voz 6 03:20 hola ahí está ahí estaba todo preparado que traes hoy

Voz 0509 03:28 yo traigo material bueno mucha verdad es mucha verdad y alguna mentira es que tenemos que descubrir la la mentira de la semana pasada basado así que fue la mano también con los Reyes con el viaje de los Reyes Magos puede ser o no no se lo tienes ahí ya son los luego te hueso yo también de la mirada me el yo tengo

Voz 6 03:49 la cosas en mi cabeza es que pienso que analiza todo el mundo no quieres llamar es una sección madre bueno has traído

Voz 1055 03:56 el libro tenemos invitados saque que yo echo la tarea

Voz 6 04:01 bueno pues lo que vamos a pedir una cosa te van a dar lo mismo que a mí

Voz 0509 04:04 ha negado

Voz 1025 04:06 bueno vamos a empezar con con historia con un libro con algo bonito pero eso lo va a hacer José Luis y cuando hablamos con José Luis ya vamos en libros hablamos de

Voz 8 04:19 hubo torero

Voz 0509 04:23 ya

Voz 9 04:26 las vidas indicó

Voz 0509 04:35 a ver quién es tu primer invitado para al día de hoy para el programa de querido José Luis pues en este caso invitada en Malilla

Voz 1055 04:41 ha de sacar un libro que se más Pegida modo viaje al Oriente desaparecido Ivo no que nos lo va a explicar qué es este libro que además bueno pues parece que últimamente las cosas y no pida esa ayuda amigos conocidos familiares pues la verdad que para de que los proyectos se quedan ahí muchas en el olvido y ha tenido que recurrir pues hasta palabra casi diabólica hoy en día de que con found in pero bueno ella no va a hablar de este libro espejismo en Malilla

Voz 1025 05:07 pues bienvenida a Ser aventureros

Voz 12 05:11 hola buenos días muchísimas gracias encantadísima de estar aquí

Voz 0509 05:14 pues oye has así lo primero que tendría que vimos les dirás tú la prima prepara tema que ahí vamos no no preparada la primera hoy en día vino

Voz 1055 05:25 los con las prisas redes sociales todo tiene que ser casi inmediato

Voz 1025 05:28 no todos tú con redes sociales no

Voz 1055 05:31 sí vale vale pero tú has tardado avistaron un poquito en el me escribe este libro dices que es una historia que vivisteis en dos mil diez Si bueno yo creo que hasta ahí reposando ese cociéndose al final tal lanzado a escribirlos a que sea quizás una de las novedades no que no es algo inmediato sino algo cada ha sido reposando

Voz 13 05:48 sí ha sido algo muy reposado porque uno de los destinos que fue un viaje que hicimos desde Córdoba hasta la frontera de Arabia Saudí en coche con dos coches uno de los destinos por supuesto que más nos sorprendió fue Siria evidentemente con la guerra que todavía a día de hoy sigue sigue en el país eh eso ha reposando se ha ido llenando Seydou enriqueciendo de experiencias de contactos con gente que tuvimos allí de recuerdos de esas imágenes que llegan de lugares en los que has estado y que ahora están destrozados y eso es lo que ha hecho un poco que este viaje encontrara el momento para salir porque en un viaje no era un proyecto de libro era un viaje digamos que la guerra de Siria lo ha convertido en un libro

Voz 1025 06:33 lo que pasa es que claro eh ha sido eso reposado o realmente en estos años ha vivido ya escribiendo que poco a poco avanzando en el libro y ahora es cuando lo publicado pero realmente todos estos años habéis estado trabajando en él

Voz 1055 06:46 él

Voz 13 06:47 no no el libros empezó aproximadamente tenemos a empezó una campaña trabajando en junio del año pasado ahí es cuando se escribiera el libro cuando cuando supe que tenía fondos para Zaragoza para publicar

Voz 0509 07:00 claro cuando no directamente empecé

Voz 13 07:03 va a escribir ya rememorar y a recordar y junto a los a los compañeros a las tres personas que le acompañaron en el viaje a recordaría rescatar anécdotas a ponerla sobre el papel hasta ese momento era algo que teníamos eh pudo pues todos en nuestra orquesta

Voz 1025 07:17 oye una pregunta muy indiscreta cuánto vale un libro

Voz 13 07:21 cuando el libro pues no te es es decir porque no se lo que se recaudó yo creo que se recaudaron y de alrededor de dos mil euros una cosa así aproximadamente eh pero bueno eso lo viole sacado con la editorial Libros junto con eh que publica mucho pues a periodistas sí iré más y ellos son los que evalúan un poco en función de la edición de cada libro de cómo se va a hacer de qué tipo de papel de qué tipo de acabado etcétera evaluar un poco cuál es el el el precio exactamente el presupuesto ver

Voz 1025 07:51 por supuesto si si a eso me refería oye

Voz 1055 07:53 Costa porque te conozco que es una buena viajero no tremenda viajera por qué decidiste este viaje al Oriente desaparecido entre tu tremendo currículum que a este lugar del planeta a otro

Voz 13 08:05 bueno pues eh a mi me gusta muchísimo Oriente Medio me gusta el Magreb de conozco muchísimo el Islam me gusta mucho la Historia de las Religiones entonces era una cosa que tenía un poco pendiente el día anterior en el día anterior no el año anterior en dos mil tres el día anterior se me hace corto es más

Voz 0509 08:21 la rápida

Voz 13 08:23 en el año anterior habíamos estado viajando desde Madrid hasta Abiyán Costa de Marfil también en coche no sabíamos arriba más había prometido con una pareja de Córdoba encantadores que que bueno pues esto tipo de viajes o unen o de unen nos unió decidimos al año siguiente embarcar no se notó había una opción de es la ruta Armengol rally yo le quise dar un esté más poético que mongol radica en un gol radio que tenemos aquí seis mil años de historia tres religiones un montón de ciudades que ya eran antiguas cuando cuando cuando un cuando cuando todo lo antiguo me eran viaje que nos llamaba muchísimo la atención y que realmente hemos teníamos una excusa que era unir las dos capitales del califato omeya Córdoba y Damasco con esa excusa decidimos emprender lo lo que pasa es que luego durante viaje eh pues igual me venimos arriba y no paramos hasta la frontera saudí

Voz 1799 09:16 de todo lo que me estaba contando hoy en día entiendo que sería imposible hacer el viaje que hicisteis visitar lo mismo de todo lo que sabes de Siria de todo lo que sea instruido de de todo lo que visteis de la gente que conocisteis cómo está todo esto

Voz 13 09:32 bueno pues eh evidentemente algunos sitios como tú dices algunas fronteras ahora mismo son impracticables no los lugares por los que nosotros estuvimos en el sur de Turquía en el Kurdistán turco en Siria e las fronteras entre Siria y Jordania a todos esos sitios ahora mismo son impracticables no unos al algunos de los sitios donde de donde nosotros tenemos mejores recuerdos de Alepo por ejemplo de Palmira o dejaba pues son lugares que han sufrido un destrozo muy importante y gente con la que tuvimos contacto incluso años después sobre todo gente del Kurdistán algunos de ellos han directamente desapareció por lo menos otras redes sociales no sabría decirte espero que no hayan desaparecido de la vida real

Voz 1025 10:12 hombre en la pena me ha dado social y todo eso desaparece con toda Vaqué en Moncada

Voz 13 10:17 depende hay gente que se involucra hace un meten el activismo y se vuelve más eh bueno pues más visible ya hay gente que eh bueno desaparece au se ve obligada de alguna manera a desaparecer cuando el presunto golpe de Estado de Turquía nuestros contactos en el Kurdistán desaparecieron del mapa de las redes sociales

Voz 1055 10:38 déjate aquí aunque como decía aquel venimos a hablar de tu libro pero bueno puesto que es conocedora la zona Hay no lo estás comentando qué opinas de de esta última de Donald Trump decir que va abandonar Siria poco menos que se lo deja no sé si a su amigo o a su enemigo

Voz 0509 10:55 luego ha sido el triunvirato creo muy grato ahí está acordado Mut INI

Voz 13 11:00 ya Sad sí sí sí bueno pues ese haber yo creo que no es una decisión muy meditada por parte Estados Unidos y a los que no

Voz 0509 11:06 no es una cosa que no

Voz 13 11:09 no sorprende que a las que deja más de esquí más más vendidos son PG a las la las tropas del Kurdistán que están en primera línea luchando contra el ISIS que bueno parece que ya no se le oye pero el sigue teniendo un montón de efectivos sobre el terreno se ha convertido en una guerrilla bueno pues no sé si decir resurgió de sus cenizas de las cenizas de Al Qaeda en un momento determinado en dos mil catorce pues eh porque no puede resurgir

Voz 0509 11:36 dice que hay unos quede algunos pueden quedar unos ocho mil

Voz 0181 11:39 todavía miembros de ISIS post

Voz 13 11:41 yo le a más en algunos pajes yo creo más sí sí sí el como cerca de veinte mil lo demás

Voz 0181 11:46 está claro es que lo dices tú no que a lo a los kurdos es que los van a machacar porque los kurdos los kurdos los quiere meseta digo los turcos los quiero mucho las ilusiones el movimiento que han hecho es precisamente el gran avance que ha vivido contra el ISIS ha sido gracias a los kurdos

Voz 13 12:01 claro las casas estaban batiendo a y la para en primera línea eran los kurdos evidentemente pues habría apoyo militar estadounidense en entrar pero pero los que estaban allí en primera línea de guantazo era eran los que

Voz 0181 12:12 no se Quirante no siguió han tenido el apoyo aéreo

Voz 1025 12:16 no

Voz 12 12:18 daría Se retira de todos todos los efectivos de esos sonidos es una locura por cierto que el yo te hablaré Jan vendidos porque además invita totalmente a a Turquía a meterse en la zona a cruzar la frontera

Voz 0181 12:29 luego ver que hace Israel también no porque también tiene que decir algo eh

Voz 13 12:33 sí de hecho anoche Se decía que había unos los un dos a uno uno Un la las las Santi las gradas unidades de las baterías sirias en Damasco detectaron la presencia de de aviones su impacto presuntamente israelíes ya sabes que aquí largo tampoco se puede decir un

Voz 1025 12:55 es que nunca me viene y me imagino que me a él le echaron a Charlie Tram por por la decisión está así sin más porque claro aparte dejar vendió los kurdos deja Israel en otra posición poco más compleja porque era eres la primera que no lanzando no

Voz 0181 13:12 yo yo sí puedo decir que si no con este libro que hay unos doscientos ataques de ataque de Israel en Siria se hasta ahora ya entradas osea

Voz 0509 13:22 bien Emma pues vamos a ver que qué descubrimos a través de este libro de

Voz 1055 13:27 el mismo viaje al Oriente desaparecida como decía Emma Libros punto com Si bueno pues yo creo que o esperamos que notarles otros diez años en escribir otro otro lado

Voz 12 13:37 no Nana al siguiente Gebre sale en febrero del año que viene entero no puedo decir

Voz 6 13:41 va de nos vamos dando solamente así el titular

Voz 13 13:45 el titular del siguiente no es de viajes es un libro histórico en el siglo XVI

Voz 0509 13:49 ay qué bonito ahí vamos eso eh pues ya nos lo explica la son mucha suerte feliz en trae año muchas gracias no qué bonito son las fiestas qué bonito todo el mundo se están tirando pues es un delito estas tal si poquito en niveles del Rebeca Gemma te te vea ir preparando algo sexy no sé a la preparada para

Voz 0412 14:35 sí pero la estoy repasando a lanzar repasando

Voz 0509 14:37 si acaso algún error algo te voy a demostrar quién viene con los deberes siempre hecho por favor

Voz 1025 14:42 por me podía presentar

Voz 1 14:48 el espacio la última frontera hasta alcanzar lugares donde

Voz 0509 14:55 nadie apuntó Javier Gregory que su nombre ha explicado qué tal buenos días Feliz Navidad

Voz 1025 15:03 bienvenido importa del año nuevo no sé de qué me vas a hablar pero dos mil diecinueve va a ser un gran daño en el espacio

Voz 0882 15:10 pues sí va a ser un gran año si te parece lo vamos a nada en estos dos programas vamos a empezar si te parece porque esta misma semana vivido no lo hemos comprado momento histórico hace cincuenta años por primera vez un grupo de seres humanos orbita daba otro planeta en este caso un satélite otro cuerpo celeste que no era la tierra estamos hablando

Voz 0509 15:30 pero sólo ocho el choque

Voz 0882 15:32 la primera tripulación de tres astronautas que empezaba a dar vueltas a la luna salió por primera vez en nuestro cascarón en términos astronómicos no que consiguió una foto que yo creo que ha cambiado la historia de la humanidad es esa foto tomada desde la órbita de la Luna de la Tierra

Voz 0509 15:50 desde la lista desde la luna emergiendo como aquí vemos cómo desde la tierra se ve la luna no porque la luna en la tierra sale la luna pero en la luna sale latía

Voz 0882 16:00 y es es muy bonito no es que sea que se podían contar tierras en vez de me de lunas no tener calendario terrestre en llenar no

Voz 0509 16:08 esto da idea esto es una foto yo creo que cambió la humanidad

Voz 0882 16:12 porque es la primera gran foto en la que se ve ese bola azul tan bonita con todos los continentes que creo que es que esa foto no ha unido a todos no nos ha hecho un poquito mejor época y ojalá termine y es mi deseo para el próximo año en esa Federación de países reunidos de la tierra no hay dejemos que acabemos con las guerras y el hambre

Voz 0181 16:31 no no oye a gente muy preocupado con este tema

Voz 0882 16:35 parece ser que los rusos están en decadencia

Voz 0181 16:37 te me espacial si a llevan unos años es cierto

Voz 0882 16:40 es cierto y de hecho el año dos mil diecinueve va a ser el año de China entre otras cosas porque ahora mismo se está preparando una sonda lunar china para hacer algo que los americanos no pudieron hacerlo en los años sesenta y es el primer aterrizaje en la cara oculta de la Luna que tiene su miga es muy difícil porque las comunicaciones interrumpen no con la cara oculta de alguna porque está entre la Tierra y la sonda o la nave espacial con han con astronautas está la masa de la luna entonces hay un problema de comunicación es que los chinos eh pues de manera muy inteligente se han solventado pues enviando un pequeño satélite de comunicaciones a la luna que es el que hará de intermediario entre las comunicaciones entre la sonda que sin tripulación va a aterrizar pues en los primeros días de enero Se espera que se haga va a aterrizar por primera vez en la historia en la cara oculta de la Luna yo quería Terreros para terminar cincuenta años después la NASA vuelve a hacer está haciendo ahora mismo una misión histórica se está aproximando a cincuenta mil kilómetros por hora la sonda de la NASA la ni lisos que tiene un nombre precioso nuevos horizontes se estaba aproximando al cuerpo celeste más lejano que hemos visitado hasta ahora o que vamos a visitar hasta ahora en los seres humanos y es un asteroide que se llama última tules un asteroide que se descubrió hace apenas cuatro años lo descubrió en Havel y es la primera vez que nos acercamos a un cuerpo celeste tan lejos de hecho vamos a pasar va basar la sonda a tan solo treinta y cinco kilómetros de altura en superficie Un mundo congelado es una roca espacial bastante grande con forma de cacahuete es el objeto que vamos a visitar los seres humanos más lejanos de momento de los de la tierra

Voz 0509 18:18 qué bonito pues todo esto cerrando al año nos quiero ni contar lo que pasará cuando empezamos al año

Voz 0882 18:23 próximo programa algunas

Voz 0509 18:26 yo siempre espero que sea bueno para ocultar las si salían

Voz 0882 18:32 por dónde andaba sabemos perfectamente porque en los años sesenta claro en los años sesenta los astronautas por ejemplo vieron pero en los años sesenta ya una sonda rusa que entonces soviética que estaba en pleno apogeo fue la gran fotografiar la cara oculta esa fotografía también la vuelta porque para que lo sepáis tiene muchísimo más cráteres que la cara debemos es una zona digamos mucho mucho más violenta donde han chocado muchos más meteoritos asteroides que mucho más

Voz 0509 19:01 montañosa entre comillas pero no hay cosa rara porque los alborotos aliado aterrados claro

Voz 6 19:06 junto al una novedad en la venta de saludo

Voz 0509 19:10 esto para reuniones entre Sánchez política hombre que piensa bueno amigo viene la próxima semana aquí estaré Dios te oiga aquí estaré feliz año a todos gracias eh

Voz 16 19:20 va a Javier Gregori y nosotros hacemos una mínima pausa para el talento innato de esta emisora que es poner recomendó

Voz 17 19:30 la publicidad Il luego seguimos con más eso Simó pasa muchísimo bueno sí

Voz 1025 19:35 bueno tampoco ha estado muy brillante la pregunta con Gregory Peck XXV Años de Ser aventureros a partir

Voz 18 19:40 en el dos mil ya que bueno no no no no vale pan y Usera me di cuenta además el número de bueno

Voz 0509 19:52 me cuenta de nada

Voz 19 20:01 es la rebelde duros

Voz 20 20:03 es revolucionaria es muy pasional eh

Voz 21 20:07 siempre fue en persona Hollywood es que no te gusta bailar cuando hay espacio es sobre la gente va a lo suyo sí pero no un salón elegante como este

Voz 22 20:15 bueno yo creo que de casi todo el mundo no al final creo que que está

Voz 20 20:19 las ganas de de ser fiel a sí misma lo que ella quiere es como muy atractivo no la libertad ella busca

Voz 17 20:27 este cuatro de enero La Ventana

Voz 23 20:30 Henry y la estas navidades

Voz 17 20:34 ya disponible en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación en apoyo

Voz 1055 20:42 tengo un empleo para usted pero antes quiero hacer un par de preguntas importantes que es una cosa que tiene cuatro pares de pantalones Philadelphia no llueve sino dilucidar

Voz 24 20:55 la

Voz 25 20:57 no será

Voz 17 20:58 en toreros en Twitter arroba Ser aventureros

Voz 25 21:17 sí

Voz 1025 21:25 seguimos esta mañana ese era es por cierto hoy queríamos tener un recuerdo muy especial para Carlos Barrabés porque han sido una más en Navidades fáciles para él ni para su familia desde aquí todo el equipo le quiere mandar un beso enorme y un abrazo enorme a toda la familia que estos días está en Benasque insisto no han sido días fáciles porque uno de los miembros de la Familia ya no va a seguir siendo oyente de Ser aventureros ingle queríamos mandar pues eso todo el cariño del mundo y elaborar aún más fuerte nosotros vamos a seguir con el espectáculo como decían los hermanos Marx porque tenemos todavía muchas cosas que contaros os voy a decir algo que siendo Navidad me entristece hasta mi y es que nadie ha acertado del con

Voz 0509 22:10 curso de Chema esta semana la semana pasada muy fácil claro cómo se va a ir Di Stéfano a gente buena ola la duda que yo ahora cuando empiece tu sección te lo preguntaré ha habido gente que ha estado muy muy cerca incluso mucha caña

Voz 0882 22:24 qué sentido cercada de que

Voz 0509 22:26 porque ha acertado a medida

Voz 6 22:29 a nadie si te lo veía yo lo digo y lo hablaba pero no vamos a empezar como vamos a verlo

Voz 5 22:43 no todo es mentira

Voz 1 22:48 con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 1025 22:59 bueno pues ahora ya estamos como Dios manda en la sección quería decir algo José Luis que te visto con Ghana

Voz 0509 23:04 ha gustado mucho la en la Benito Juárez

Voz 1025 23:07 es lo que de entre todos los que han participado sí señor hay gente que habla de Cisjordania de no sé qué del viaje hay sin que yo estaba tentado por dar premios porque tú me dices que no que no vamos a ver la respuesta correcta era

Voz 0412 23:23 que yo en la sección de el otro día dije una serie de datos históricos sobre sobre las posibilidades que hay de quiénes fueron realmente los Reyes Magos terminé como una frase que decía lo único cierto de todo esto es que de los tres Reyes Magos siguiendo una estrella con un ángel me tal cual llegaron a Belén

Voz 0509 23:48 trajeron regalos al niño pues eso eso es absolutamente falso

Voz 0412 23:51 sí pero eso es una leyenda eluden

Voz 6 23:53 lo que ya lo dijo Trump Trump se lo ha dicho un niño el otro día le dijo Le dijo que el Papa noventa

Voz 0509 24:02 sí como director

Voz 0181 24:04 este programa yo me duele director yo hay temas que no se pueden tocar este es un tema para mí sagrados no se puede tocar el tema de los Reyes Magos porque es algo que está por llegar por cierto está a puntos

Voz 0509 24:14 de viaje ya te digo que lo te diría se me da mucha pena hemos dicho mira pues no Calixto ha dicho no creo que sí es la única la única pega que Le Pen

Voz 1025 24:28 más tu respuesta no creo que su hubiese enviado con los Reyes Magos regalos al niño recién nacido pero desean tan peligroso

Voz 6 24:34 cuando hay claro es que el problema es porque el resto restó lo acertado

Voz 0412 24:39 pero es que yo no dije que no desde entonces claro sí sí

Voz 6 24:42 claro que antes sin mentiras Herodes justo este oyente

Voz 0412 24:51 que hay que hacer es mandarlos a tomar parte es una forma de hacer que la que la que la sección tenga su propia vida que es que los los oyentes inventen su previamente

Voz 0509 24:59 no

Voz 7 25:03 libros libro siempre

Voz 0509 25:08 claro eso eh bueno pues hoy la aventura el viajar el libro de la editorial de ca va a tener una historia hoy no tiene propietarios no quedó no queda otro desierto desierto hace mal la semana que viene qué hacemos damos nosotros vamos dos

Voz 0412 25:22 como tú quieras es decir que

Voz 6 25:24 si donde lo de manera que no libro tenemos aquí sí que podemos dar fe

Voz 1025 25:28 pues esta semana quién entre todos los que hacerte y habrá dos ganadores no sólo uno dos

Voz 26 25:33 no voy a hablar de la época dorada de

Voz 0412 25:36 a inicios de los ferrocarriles en en el mundo

Voz 26 25:39 hoy en Europa y en el

Voz 0509 25:41 no seas estuvimos en el Orient Express no muy hoy volveremos un poquito Lauren el tampoco haya borrado

Voz 7 25:46 todo esto me suena a lo que pasa desarrollar

Voz 6 25:54 no entonces no sino que va tomando copita vamos estoy arrobas es la respuesta

Voz 1025 26:01 o lo que es mentira de lo que va a contar ahora más robos el aventurero te llevas el libro de la

Voz 0412 26:06 a finales del siglo XIX es empiezan siempre a quedar los primeros ferrocarriles en el en el en el mundo primero en Europa luego Estados Unidos crea une la costa este y la a la costa oeste americana con un ferrocarril que tenía objetivos claramente comerciales de unir los dos territorios

Voz 14 26:26 los rusos pues

Voz 0412 26:28 pues piensan que con la llegada de los americanos con la con la llegad los americanos a al Norte Alaska tal que Siberia que es un territorio con muchos minerales y con mucha riqueza les va a quedar pueden tener la posibilidad perderlo entonces inventan un tren crean un tren que llega hasta Siberia hablamos de él en una sección que hablamos del Transiberiano y más adelante se crea un tren un tren en África

Voz 14 26:56 a los ingleses

Voz 0412 26:59 tienen un proyecto que es crear un tren que une El Cairo con Ciudad del Cabo cruzando todas las colonias inglesas para llegar hasta hace ya existía un tren ha caído como conga Alejandría empiezan a construir empiezan a construir el tres pero cuando llegan a la altura del del río fan veces pues que se cruzan cruza las las cataratas con un con un con un puente puente todavía se conserva y sigue sigue estando y sigue estando el tren consiguen llega esa fue una los alemanes ya han ganado África Oriental si el Congo hacen un giro por la parte izquierda FIA ofrece África Occidental terminan cruzando y hacen el tren el Faber el famoso tren que une África del Sur con con el norte de África que estuvo durante muchos años funcionando ese tren hasta hace muy poquito realmente hace poco realmente con la guerra de Sudán desapareció el tren es un tren que también tenía objetivos económicos el primer tren que se hace con objetivos estrictamente turístico Lorena exprés el orden es pleno se crea por ninguna necesidad económica sino que ese une París con Constantinopla desde ahí es desde Constantinopla los viaje un tren que ha salido muchas películas y que tenía sábanas de seda madera de teca vital y una vez llegado a Constantinopla los viajeros tenían la opción de tirar hacia la hacia Teherán hasta el resto de hasta el resto Oriente y esta es mi exposición sobre lo que son lo el inicio

Voz 6 28:28 de los ferrocarriles vale hacía él sí tiene tiene todo lo encontrado hay alguna bola ahí alguna que otra si yo he viajado en el Orient Express vale pues nos parece muy bien el dato pero no va dando jarro hacer aventura en aventureros a veces pillado

Voz 1025 28:46 mentira porque hay una mentira ahí dentro de lo que ha contado Chema si la pilla Ice nos lo contáis lo podéis volver a escuchar en el podcast tantas veces como sea necesario porque allí sabréis cuando está la mentira y entre todos los que hacer de la vendimia esta vez lo vamos sale a regalar un libro vamos a regalar dos osea va hay dos ganadores así que suerte y a participar gracias

Voz 0412 29:08 de hecho pudo haber dicho dos mentiras una mentira para cada libro

Voz 0509 29:12 bien bien ya lo estamos bien

Voz 7 29:18 yo no sé qué decir

Voz 23 29:26 la mirada crítica del fotógrafo aunque el Colin

Voz 6 29:32 a ver que siempre hablas encima hizo cabecera de no sé si es que no me lo esperaba me pilla de sorpresa claro no no que digo que mi sección porque te siempre anuncia ya no sé qué a mí todo para que venga hemos hablado bueno pues voy a voy a hablar

Voz 0181 29:52 bueno hay muchas cosas así pero bueno una de ellas esta semana por ejemplo pasada ha sido la del tema de la Guardia Civil que da una rueda de presa

Voz 1025 29:59 pero qué tiene que ver esto cochera aventureros echaron pensamientos o no

Voz 0509 30:04 vale vale vale pero otras veces he podido ser la cabeza

Voz 6 30:06 claro tengo buenas tablas que el de las mentiras a la la rueda de prensa de la chica asesinada detalle

Voz 0181 30:18 sobre eso me parece una pasada pero bueno no pero el tema el tema de los japoneses por ejemplo que vuelven a las ballenas

Voz 1025 30:23 ese es decir que te parece me parece una vergüenza dice José Luis con gran pero cierto que les hemos quitado la careta a una

Voz 0509 30:31 Panda

Voz 1025 30:33 de gente que sigue pensando que la vida pasa por matar animales y lo hacían cuando estamos a la organización de tanta imagínate ahora

Voz 1055 30:41 o imaginaros lo que pueden lo que puede ser estos días el tema es que va ponerse un poco el escenario nuestros oyentes y no quiero quitarle las para ellos han seguido han seguido cazando ballenas con el pretexto de que era para fines científicos tú data eso evidentemente no así asientos ahora Si algo bueno hay que ponen la esta noticia es que podamos a quitan la careta IASS sabemos que van a cazar ballenas porque da la industrial exactamente pero que ya no hay un científico un fin no

Voz 0181 31:13 no eso no hay ninguna manera Levi de poder

Voz 0509 31:16 start que pase bueno pues hombre lo que pasa es que hay un montón de organizar

Voz 1055 31:20 el protocolo y si tú no estás dentro del protocolos como Estados Unidos que abandona el pronto el Acuerdo de París cuando en el momento en que tú ya no estás dentro de eso evidentemente una cosa lo de Estados Unidos Japón pero si tú no estás dentro de ese protocolo pasará

Voz 0509 31:37 yo voy a por una barbaridad

Voz 1025 31:39 tipo como otra gobernando en Estados Unidos facilita estas

Voz 0509 31:44 sí porque todo el mundo te hace lo que les sale de yo también hago lo que me da recordó

Voz 1025 31:48 cuando las la Greenpeace era que que abordaba los pesqueros que sí sí sí sí claro seguirá tiene que volver a hacer esto otra vez nosotros vamos vamos a tener un proyecto mucho lo que también afectará a las ballenas ya lo veréis durante el dos mil diecinueve y os vamos a hacer partícipes para que no se Chase una mano para que entre todos combatimos un poco todas las barbaridades que está haciendo con los animales y dime si un guiño el positivo

Voz 1055 32:12 no non tienen una ballena pero los gorilas de montaña de Uganda Ruanda y Congo están aumentando su población que buena muy buena noticia para acabar el dieciocho empezar el ciento a pesar de que es una zona convulsa con Rega con Guerra en el en el Congo en la República Democrática del Congo la población de gorilas a la que mucha gente muchas asociaciones muchas ONG muchos

Voz 0509 32:34 gente has involucra peleándose después una población

Voz 1055 32:37 qué pasa ahora mismo por ya no está en peligro de extinción

Voz 1025 32:40 pues era aventureros XXV Aniversario que es como se va a titular a partir de ahora sí la toma con la desplegamos era elefantes que eso sí que están sufriendo eso no orangutanes calor pero bueno también animales ahí es que dardo que quedan cuatro guepardos madre mía si es que de verdad ellos mismos en Borneo que

Voz 0181 33:01 ya he ya existía la caza ya estaban de estando y quemar

Voz 1025 33:04 lo vimos un un refugio para ahora

Voz 0181 33:09 bueno pues fíjate entonces ya imagínate en todos estos años lo que lo que ha pasado y lo que es lo que ha pasado ahí que la isla está prácticamente de allá no totalmente

Voz 1025 33:17 sí bueno pues se oye ya no tu sección por hoy ha sido un toque porque quiero dejarles poquito de tiempo pero esto ya veréis nuestra próxima invitada os va a encantar porque vamos a hablar de hacer el K2 en pleno invierno Lalo purita como otra eh

Voz 27 33:46 un año más la noche del treinta y uno de diciembre eh

Voz 10 33:50 a a por uvas

Voz 27 33:52 el especial Nochevieja de la Cadena SER por el que desfilarán los cómicos

Voz 0509 33:56 más relevantes de esta bendita casa habrá mucha risa mucha música mucha mucha participación de los oyentes ha presentado magistralmente por

Voz 27 34:04 Especialistas secundarios y lunes treinta y uno de diciembre en directo desde las once de la noche nos comeremos las uvas contigo no den

Voz 17 34:13 el futuro del nuevo gintonic

Voz 28 34:17 oiga tal vez ese libro no es bueno tiene que ser bueno es el manual del maquinista pero hoy si el maquinista no sería llama Manuel tiene que cambiarse el nombre hay que dar la razón al libro

Voz 17 34:30 pero se está en Twitter y en Facebook en Twitter arroba Ser aventureros Facebook busca nos por ser aventurero

Voz 16 34:45 esa entrevista que vais a escuchar ahora está grabada

Voz 1025 34:49 delirantes porque él ayer viernes se marchó al Elche con precisamente para intentar lo que me pareció un reto mortal ya sabéis que ahora nos lo decía Carlos Barrabés hace unas semanas vamos un poquito más allá cada vez vamos más ya ya ahora el más allá pasa por hacer el K2 a mí me

Voz 0181 35:10 lo que me parece a montañas más difícil del mundo el otro el otro día de su preparación terrible impresionante el vídeo se desde la preparación que que que ha hecho falta académica

Voz 1025 35:19 amigos que tenemos es como diría mi abuela un animal de bellota de mucho cuidado pero bueno querido Alex y con qué tal estás

Voz 0509 35:27 buenos días buenos días vamos a ver cuenta les un poco los bueno evidentes que está enterando por primera vez

Voz 1025 35:34 con otros no va a intentar hacer el K2 en invierno y eso se ha hecho alguna vez

Voz 1176 35:39 que no nunca han servido hasta los días de hoy y ha habido cuatro intentos sí pese a no alcanzaba cotas bueno en alguno de ellos cotas muy altas como siete mil seiscientos metros ó siete setecientos creo recordaron cerca de los siete ocho mil pero siete mil ochocientos perdón pero la verdad que bueno pues apenas ha habido cuatro al cuatro intentos y la verdad que la que había levantado cogía el K2 como decíais una de las montañas más complejas de las de ocho mil metros es la más vertical por cualquiera de sus cuatro vertientes como son la cara oeste la este norte y sur pues bueno pues es una montaña que se alza en más de tres mil quinientos metros sobre el glaciar de Pakistán Adele Goldwyn Austen buenos una pirámides tres Llosa no

Voz 1025 36:19 pero vamos a ver Alex con lo que te queremos vosotros y luego un amigo que les de toda la tropa están estamos aquí si no lo ha hecho la gente en invierno

Voz 1176 36:29 hombre hay que estar ahí no yo creo que son los pasos lógicos cuando Edurne Pasaban se convierte la plena

Voz 13 36:33 el planeta se dos mil diecisiete mayo dos mil

Voz 1176 36:35 diez en nuestro caso pues bueno pues ya dejamos a un lado aparcamos lo que era el mundo al filo en ese año dos mil once en aquella polémica expedición aquella final de expedición entre Juanito y Edurne que no acabo también pues hay nosotros optamos por expediciones invernales de hecho bueno esa fue nuestra primera en Hernani desde entonces en eso andamos en dos mil dieciséis completamos en la va también el ahí la PIC también otra montaña de siete mil metros que perdió en el dos mil doce y bueno llevamos dos intentos fallidos este año nos hemos año llamado al al al K2 por por por dos diferentes motivos no

Voz 1025 37:08 Alex el año pasado hay que recordar que en el en el Everest vamos afortunadamente estás bien asegurado porque si no no estamos entrevistando te voy

Voz 1176 37:17 sí sí la verdad es que bueno se corre un alto riesgo sobre todo tienen en la clamando lógicamente hablando pues bueno pues son temperaturas muy bajas vientos muy fuertes y siempre estamos a la a la última no hay pues cuando ya pasa es la barrera de los siete mil metros hay que andar con muchísimo cuidado si es lo que es lo que pretendemos no andar con mucho cuidado no últimamente hace tres días por ejemplo Ponseti uno Un miembro del equipo Mencía tenemos que dejar en depósito del helicóptero le preocupaba el aval s que hay que dejar de más y a mí lo que me Copa es el no equivocarme a mí lo que me preocupa es como no tener que ser rescatado es ahí donde empleo mi energía básica

Voz 29 37:53 cuánto es lo que tratamos de hacer el equipo

Voz 1055 37:55 soy varias personas hirió a quién se le ocurre esta felicidad es decir imagino que esto estás tomando unos chiquitos unas cervezas ahí entre amigos y alguien dice oye pues bueno no vamos

Voz 0509 38:05 iría de Alex yo creo eh pero bueno entonces que pasa los demás te dicen venga yo pago la última o como soltera

Voz 29 38:12 entre entre todos un poco no yo creo que todos somos un buen equipo a pesar de que hay bueno pues diferencias también a veces como cualquier equipo no oye tal porque lo hacemos es como cazar el otro lo va a hacer que yo creo que somos un buen la equipo sobre todo somos amigos yo creo que la consecución de una doble exposición al al Everest nos ha derivado en en en en dos fallos vamos a decir que no son fallos poblacional el hecho de no intentarlo eso sería fallar en la montaña falla sería no intentarlo él no patear las cómodas para te damos el no patear los aeropuertos o los kilómetros que nos echamos a al cuerpo en en todos estos meses previos no eso sería no intercalado no llevar a cabo pues bueno pues estos se intentó las no entonces en l ese ya sabíamos desde principios de año hace ya más de ocho meses de que seguramente este año hubiera a una expedición y demás ya se rumoreaba entonces pues bueno no queríamos estar allí con un grupo de expedicionarios pero vamos a ser más cerca al turismo que lo que es a la aventura como Talgo a la exploración entonces decidimos aparcar referida a un lado en mayo no recibió el embajador chino aquí no pasaba de China en en Madrid hemos hecho una primera toma contactos y bueno pues yo creo que puede tener sus frutos y esperemos que no tengamos los permisos por la vertiente norte es decir por China para intentar escalar el Everest en invierno de cara al próximo a la próxima temporada no en los dos intentos anteriores nos hemos quedado muy cerca de ocho mil metros pero eso ha derivado en que no tengamos esas opciones a cumbre entonces aún tenemos muchas incógnitas muchas muchas eh preguntas no sin sin respuesta ahí bueno pues pasa menos esas dos han sido los dos motivos por los cuales los hemos e interesado publicados hoy

Voz 0181 39:51 el ex en este intento que es lo que si hay algo que te que teme eso que te da más miedo que podría ser cuéntanos un poquito que

Voz 29 39:59 lo que os contaba antes árabe jode pues miedo miedo el precisamente ahora estoy ocupando mi mente y prepararla para sentir miedo pero también en Nou prepararla en no es no tener que llegar a preparar la porqué pues no equivocarnos no esto es como un buen abogado buen hago al final él no equivocarse pues de los mil Goldoni hasta llegar al campo base pues habrá diferentes problemas durante el camino hoy habrá que pedir según se adentrarse en la montaña pues tendrás que ir tomando decisiones y pasos sigue una buena estrategia una una planificación logística pues bueno más o menos va a venir todo eso no interesa en cuenta puestos estos que quizás no dependen de nosotros entonces lo que trato es eso de no tener que llegar a pasar ese miedo cómo se consigue pues tomando una buena decisiones aceptando con la ruta yo creo que bueno pues eso es lo que estamos en planos

Voz 1025 40:50 pues venga vamos Alia entonces cuéntame un poco como vais a subir me me parece puede ser que no creáis utilizar tiendas que ese set utilizáis otro tipo de técnica como como vais ha organizado esta tarde

Voz 29 41:02 a ver si tenemos suerte de lo que es en el campo base pues vamos a montar iglú sí quizás en campañas avanzaba unos unas técnicas que en dos horas y media tres horas construido un iglú pero pasó tenemos que tener nieve que ojalá tengamos el invierno pasado hubo suficientemente nieve como para construir los incluso dentro un iglú pues las ventolera es que pedirán en el campo base pues bueno pues no las va a saltar ahí sería la la idea de cómo hace como un enjambre abejas es decir Unnim luz central donde nosotros entramos como como como sala de estábamos Adil OO cada uno encuentra a su iglú correspondiente eso que consigues que estás a cero grados en vez de estar a los menos veinte vuelos menos XXV incluso menos treinta que suelen hacer a veces en ese campo base desde el K2 entonces bueno beneficia en la temperatura básicamente y luego pues bueno el que descansas más en los campos muy muy altos pues bueno yo diría que a día de hoy es imposible o va ser un el grupo muy muy numeroso para instruir estos siglos que ya tendría la salvación porque es decir cuando llegas a los campos de altura nunca dejas las tiendas montadas monta y desmonta es porque luego salen volando de las horas arranca el viento con las fuertes con las fuertes temperaturas todo Campus entonces iban a hacer con mi club eh si hasta campo uno y nos gustaría está campo dos pero de ahí para arriba ya hacerlo muy muy muy complejo el construirlo siglos porque requiere también de su tiempo hoy tampoco es tan sencillo

Voz 0509 42:24 antes de no cometer errores que errores son los que han cometido las expediciones anteriores para no lograrlo

Voz 29 42:29 bueno nosotros mismos en el ERE pues por ejemplo históricos el hecho de que no haya históricos muchas veces se habla sí habla sin desconocimiento una cosa es la temporada estival en el Himalaya yo creo que bueno pues desde el año dos mil once llevamos protagonizando diferentes expediciones invernales entonces yo creo que al menos algo podemos opinar sobre esto y los datos están ahí no no nos tiramos un poco ni mucho menos pues como os decía anteriormente por la cumbre del Nanga Parbat eso lleva más de treinta años intentándolo y bueno vas izquierda lo consigue lo consigues pero es una consecución gracias a un montón de expediciones anteriores que han ido dando te llaves también doy dando ya ves que soy un nuevo tú ha sido abriendo diferentes puertas que ya te han venido hecha a día de hoy en el Everest pues a penas de cuatro intentos invernales todos ellos han salido en octubre cumbres invernales como tal pues había que tan sólo una de los polacos del año ochenta no el resto son expediciones que han ido en octubre noviembre

Voz 0509 43:22 pues que qué es lo que hace que que hacer

Voz 29 43:27 los fallos por ejemplo nosotros que hemos hecho de un primer deber está un segundo estemos mejorado de veinte días de equipar la ruta diez días pasas de ser once escaladores seis como estábamos en Everett sigue un año antes entre ve en veinte días lo hacemos de once a este año dos mil dieciocho lo que hacemos entre once en veinte días lo hemos hecho en tres seis tíos en en en diez días es que no se pueden minimizar muchos más si comparas ese ver es que que cuesta dos meses excavarlo en la temporada primaveral que hay más de dos mil nosotros nosotros no hemos hecho todos nosotros ha estado ocho mil metros escasos entré en en seis tíos no entonces en que nos hemos dado cuenta pues por ejemplo que teníamos que haber sabido un mes antes de casa es decir haber salido en diciembre a primeros de diciembre va aquí matado equipadas todo en la última a últimos de diciembre y primeros de enero y puedes tener un ataque a cumbre en enero pero son cosas que después de visto todo el mundo visto porque porque no hay histórico ahora no hay no hay partes meteorológicos e acertados eh a veces te decía Nostra tenemos un parte pues estaño sois que llevamos nos hemos comprado una estación meteorológica gusta seis mil metros de seis mil euros perdón íbamos a colocar una enloquecen Campo Base y otra en cotas seis mil metros así vamos a poder tener datos datos

Voz 0181 44:36 claro claro oye Alex en el tema de los siglos dos preguntas una es habitual que hay expediciones que haga que sea Blues dos espera espera teniendo hoy no es decir compensa el esfuerzo de hacer el iglú te compensa después el estar a cero grados es decir porque es luego estás unos cuantos días seguramente que te recuperas mejor en muchos aspectos

Voz 29 44:58 mucho muchísimo más en los siglos no tenemos constancia de que se hayan hecho en otras expediciones sí que hay eh bueno pues y alguna que otra película así muy antigua y en la cumbre del Montblanc por ejemplo he he votando a algún iglú huy pero no tenemos en expediciones y como tal expediciones invernales expediciones primaverales que se han usado estas técnicas son técnicas que nosotros las conocemos a través de de un amigo Yagoba Luengas nos habló de yo ya este año hemos hecho diferentes prácticas llevamos pues lo que es las estructuras y que tampoco es sencillo pero ya te digo que entre un equipo de cinco personas somos capaces de construir no un iglú de once pies en en tres horitas no con nieve llamado entonces eso pues nos beneficia muchísimo porque hay arriba en la altura el el cuerpo pues bueno pues no asimila bien la proteína entonces bueno muscular mente pues va mermando fuerza según van pasando los días y el hecho de estar ahí a tan baja temperatura pues eso no hace más que que que incrementar pues esa escasez de asimilación de esa proteína por tanto el descanso es fundamental al igual que la alimentación no de un prime deberes que nos quedamos once kilos más delgado y todos hasta un segundo ver es que apenas ha dado cazamos pues tres cuatro kilos no entonces eso eso pues no hay más que darse cuenta que es la experiencia no desde el año

Voz 0509 46:19 pues llevamos todos

Voz 29 46:22 oye dando diferentes de de expediciones invernales y ahí es donde estas mejorando y mejorando no

Voz 0509 46:26 querido Alex Chicón cuéntame una cosa todos estos días porque tienen más o menos en la cabeza cuando podría esa están atacando cumbre dependerá

Voz 29 46:36 Nos gustaría nos miramos corregimos en unos históricos es decir entonces tanto la sección del Gasherbrum II en lo que ha sido el el proa así el el G1 ahí el Nanga no fue en veintiséis de febrero en nuestro caso han sido en marzo nuestras montañas del Karakorum entonces en el K2 como requiere de mucho trabajo cuando la ruta vive más yo creo que nos tenemos que jugar a partir de la tercera semana de febrero y la primera quincena de marzo por ahí banda otra cosa

Voz 31 47:03 a la la otra

Voz 1025 47:06 lo que siempre me he preguntado qué vais a poder transmitir ya vamos a poder seguir en tu experiencia o no

Voz 29 47:14 sí por supuesto hombre es un placer verle a estar adelante todo hablando con vosotros id durante la expedición pues tenemos teléfono satelital para entrar cuando queráis no hay ningún problema todo lo contrario incluso para contentar preguntas de los oyentes lo que sea enviaremos imágenes vamos un grupo novedoso también vienen un grupo de científicos también viene una persona en concreto Nicolás eh verse tres que es un es un centro que está aquí en eligió a Vizcaya que Karakorum da la casualidad estas zonas va al toro que es uno de los dos únicos puntos del planeta el cuál es el cual los glaciares en vez de de retroceder pues buenos están manteniendo un fenómeno aún sin llegar a determinar del todo y bueno pues edad mediciones también viene otro equipo sí con un sistema novedoso que es algo más y vamos a decir específico quizás en cuanto a las avalanchas que es un grupo también de la UPV la Universidad del País Vasco y un grupo afín novedoso yo creo que al final va a haber muchas cosas va a contar ahí ojalá se nos dé bien ojalá nos dé la oportunidad al menos a intentarlo esta montaña

Voz 1025 48:14 a quién te patrocina porque te tengo que dejar ya pero quién te patrocinada donde has

Voz 29 48:19 sí la verdad es que son unos cuantos patrocinadores como es la Diputación Foral de Vizcaya el bufete barriles asociados de Caixabank como no que es uno de los sponsors que lleva más de ocho años con nosotros también técnica le ya al final bueno Gila IM con esto

Voz 0509 48:36 vamos

Voz 6 48:38 vale hoy

Voz 0509 48:42 te iba a decir ya me queda un minuto pero es que me está pidiendo desde Australia una pregunta que claro que Dios me pille

Voz 6 48:50 hemos vetado yo daba buenos días

Voz 1241 48:52 está claro como se nota

Voz 1025 48:55 esto es malo no sé que él quiere preguntar Achi convenga queremos un minuto

Voz 1241 48:58 oye hablar contigo encantado hablar contigo

Voz 32 49:02 lo que igual me oye

Voz 1241 49:06 no es que no estoy borracho es que me acabo de levantar por eso eso es bueno

Voz 30 49:13 oye que una pregunta

Voz 1241 49:15 he que no te iban a hacer el todos estos claro yo te lo hago yo al cuenta cuentos a su casa tienes mediante me acuerdo que tú hiciste una una prueba de cortar de Scolari

Voz 0509 49:30 con él e incluso fue en Tolosa