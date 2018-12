¿Se puede hacer más el ridículo?

Voz 0827

00:00

pues sí porque la polémica no está en el Museo del Prado sino en una opinión en una crítica sobre el Museo del Prado que se coló en Trip Advisor en agosto y que se ha hecho ahora viral en ella el usuario se muestra decepcionado primero por el precio que considera un atraco después porque hay muchos cuadros y por qué no le dejaron sacar fotos oye vamos a ver sobre sensaciones subjetivas no opina haremos lo gordo es cuando este individuo se empieza a quejar de que los cuadros son antiquísimo sus marcos son obsoletos inside que hay muchos con motivos religiosos con retratos reales que no representan a una sociedad moderna y laica Nos ha fastidiado que es el Museo del Prado Wendy para ese de espaldas ya cuando afirma que el museo está anclado en el siglo pasado el siglo XX te del que no creemos que haya obras en el Museo del Prado además que tiene muchas obras de la Guerra Civil bueno no sabemos que habría bebido este hombre antes de entrar a ver el Prado se nos acumulan desde luego los adjetivos para referirnos a esta persona pero para ser finos para ser elegantes para frase haremos a Joan Manuel Serrat siempre hay alguien que va despistado por la vida evidentemente esta elevada critica no ha hecho mella en las visitas del Museo del Prado las visitas en los meses siguientes han crecido respecto al año anterior tampoco creemos que le hará mella al extravagante criticó que se haya aireado sus ridículo en todo el mundo quizás eso sí debería darle una vuelta a la página web Trip Advisor a sus criterios de publicación a los criterios de publicación de sus comentarios hombre salvo que quiera convertirse finalmente en una web de humor