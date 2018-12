Por el Principio: Almudena Grandes

Voz 2 00:00 no

Voz 3 00:15 por el principio un buceo por los orígenes en primera persona

Voz 4 00:23 verdura a nos engañemos tumbona que a la media vuelta Almudena

Voz 0099 00:36 entonces mi madre sentaba allí con vistas a en la mesa camilla hablar de lo que fuera ya nosotros nos mandaban a la mesa del comedor con lápices de colores Si papel para dibujar pero yo no sé dibujar yo dibujo falta no sé dibujar es que no sé es imposible que ya me parece asombroso que con toda la imaginación que tengo con la capacidad que tengo yo de ver cosas cuando cierra los ojos soy absolutamente capaz de reproducir una cosa que está viviendo con los ojos abiertos no entonces como no sabía

Voz 5 01:06 se toman sabía dibujar pues me aburría cámara ocupar pero cuatro ahí

Voz 0099 01:15 dos goles del una tía abuela mía mi tía abuela Charo que era la hermana pequeña a mi abuelo me dijo pues no te gusta tanto leer escribe algo y entonces empecé a escribir cuentos en la mesa del comedor de Fuencarral noventa y dos mientras mi padre mi abono voy a juntos el partido que pasaba que yo ya era una escritora largo aliento y no me daba tiempo a acabar entonces la el domingo siguiente volvía a empezar el cuento entonces sólo escribí un un mismo cuento inacabado durante todo ese tiempo era ya insoportablemente neurótica ya era un poco novelista

Voz 1432 01:58 esa niña que escribía él mismo cuento todos los domingos mientras su padre y su abuelo veían el fútbol es hoy una escritora consolidada que acaba de ganar el Premio Nacional de Narrativa Almudena Grandes obtuvo su primer reconocimiento con Las edades de Lulú una novela que ganó el Premio Sonrisa Vertical fue llevada al cine traducida a veinte idiomas y que le dio la entrada a la vida con la que ella soñaba desde niña ser escritora

Voz 1880 02:22 desde entonces se han sucedido la publicación de novelas y el reconocimiento de público y crítica Almudena Grandes es columnista en prensa y radio ya está inmersa en una saga de novelas ambientadas en la posguerra esa escritora aprendió el amor por los libros de su padre y de su

Voz 0099 02:37 abuelos que le recitaba poemas de Lorca

Voz 1880 02:39 se puso en sus manos la odisea para marcar la para siempre es una historia que merece ser contada empezando por el principio por el principio por el principio

Voz 1432 02:59 los dos abuelos de Almudena Grandes se llamaban Manolo el paterno fue la mayor influencia de subida dedicado a la fontanería poeta aficionado ese abuelo fue una presencia importantísima en la infancia de Almudena

Voz 1880 03:11 Manolo Grande será militar de carrera hay poeta aficionado que sólo leía sus poemas a la familia Almudena cree que su abuelo le en poderoso y fue quien le enseñó la vida que hay en los libros todos los abuelos que salen en las novelas de Almudena Grandes son su abuelo

Voz 0099 03:26 no lo entonces me acuerdo Manolo grandes yo creo que fue la primera e influencia benéfica de mi vida y la persona pues tal vez tal vez la persona más importante de mi vida yo tengo un recuerdo de mi abuelo muy especial qué Mi abuela hacia conmigo una cosa que yo creía que era normal sea que yo creía que lo hacían los abuelos con los nietos quiera escucharme o sea yo salía mucho hablar con andar con Mi abuelo no la él le gustaba mucho andar yo me iba mucho andar con él porque digamos muy cerca en invierno porque en verano verán éramos en la misma casa entonces en verano eran largas innatas yo me iba con mi abuelo andar decía me voy a La Tejera me voy a ETA muy contiguo las íbamos los dos andando empezar la sierra que era donde tenía una casa de veraneo vamos todos aquellos paseos pues íbamos hablando pero íbamos hablando significaba que mi abuela me preguntaba cosas y me hacía caso tomaba en serio mis respuestas me preguntaba ella decía pues a ti qué te parece que los pinos se tales no te parece que Hernán Cortés con vistas a Méjico a ti qué te parece yo les decía lo que me parecía él decía pues sí pues no pues no estoy de acuerdo pero fíjate si lo piensas por ahí y entonces habla vamos hablamos ya cuando fui mayor me di cuenta de que es que lo normal no es que los abuelos hablándolo el nieto de aquel los los adultos no suelen escuchar a los niños pero yo tuve la suerte de que mi abuelo me me escuchaba

Voz 0099 05:05 me abonará poeta aficionado igual que mi padre mi padre también era poeta aficionada pero el primero que me recitaba poemas o qué me enseñaba a poemas fue mi abuelo yo por ejemplo canción dos lagartos no la puedo leer en voz alta porque yo no porque me acuerdo perfectamente de mi abuelo leyendo Málaga hace dos lagartos me acuerdo perfectamente el sol capitán Redondo llevo chaleco raso ya está es que me acuerdo ignoro no osea que no puedo me acuerdo me es el poema de memoria pero no puedo contar

Voz 6 05:37 sin gente monta en su o a los pájaros el capitán relegando llega más lejos ah ya estaba llorando

Voz 1432 06:21 el día de la Primera Comunión era un acontecimiento muy esperado por los niños y niñas de la época para Almudena ese día supuso la llegada del libro más importante de su vida su abuelo Manolo fue quién instaló esa brújula que han marcado el camino de su carrera profesional

Voz 0099 06:35 bueno es que esa fue la más importante que me hace año cuando hice la primera comunión pedí los regalos habituales de la primera como osea una muñeca vestida de comunión una pluma estilográfica que luego me han apasionado las plumas y yo sólo escribo con pluma pero aquella la pedí porque había que pedirla y no sé ya ni me acuerdo de el año en que ni me acordé donde estaba no pues pedí esas cosas que piden las niñas no tan cursis y luego pedir una cosa que me convenía nada que era un Tutu de bailarina de ballet no tenía nada porque yo era muy gorda de pequeño entonces será muy gorda y muy peluda y no me pagaban

Voz 13 07:13 nada se baila ni ir de bailarina nada

Voz 14 07:16 qué tal Almudena se te veía muy contenta tenían muchas ganas de que llegara tu comunión él

Voz 15 07:24 estabais todas guapísimas pero tú la que más ir a misa la misa ha sido muy bonita

Voz 6 07:30 a mí me gustaba más el vestido de Lourdes Almudena Almudena ven que tu abuelo te quiere dar su regalo Thomas Almudena a ver si te gusta pero esto no tiene forma de Totó es mucho mejor que un tú tú abrirlo un libro abuelos gracias Almudena

Voz 16 07:55 mira es la odisea

Voz 6 07:59 bueno me puedo ir a jugar mamá

Voz 0099 08:05 yo tenía la ilusión de que mi abuelo más regalar el tanto que era lo que más ilusión me hace porque mi abuelo que era un hombre sabio en vez de regalar un libro que a mí de entrada no me hizo ilusión porque ya me había regalado regalado varios libros no te puedo decir una cifra pero vamos que me abuelo me regalará el libro es una cosa bastante normal bueno yo vi habría que el libro y me sentí un poco decepcionada el Tutumlu a lo a mi madre de puede decir las madres hemos venido al mundo para apagar incendios no todo es tumbar al imán chií era una versión de La Odisea en prosa yo no sé por qué ese fue el primer libro que yo leí en primera persona altura

Voz 18 08:54 realmente no sé por qué

Voz 0099 09:02 pero me identifiqué de tal manera con con Ulises que a partir de bueno casi desde que salió de la cueva de Calipso realmente yo leía nosotros donde pone Ulises nosotros dábamos al poste nosotros pasábamos nosotros desembarcó en la isla de policía vemos nosotros en las que le dejábamos ciego nosotros he datos Rato pum pum pum pum

Voz 6 09:26 por qué no lo sé

Voz 0099 09:34 una identificación brutal con con ese personaje y por eso al final cuando Ulises vuelve a Ítaca a prueba su arco y en vez de atravesar siete anillas lo que hace es ir matando a los pretendientes ya sé que esto no es políticamente correcto ahora pero yo vi cómo mataban yo leía cómo mataban a los pretendientes uno por uno y esa fue una de las emociones más profundas y más dulces también que yo he probado en mi vida sentí que de alguna manera Ulises me estaba engañando a mí también no por todas las injusticias que habían cometido conmigo

Voz 18 10:11 cuando me hice mayor

Voz 1880 11:23 ese abuelo que marcó tanto Almudena en su vida Manolo grandes era el hijo de Moisés que fue el primero de los grandes que llegó a Madrid desde La Rioja a ese bisabuelo y su estela legendaria en la memoria de la familia le dedicó Almudena su libro Malena es un nombre de tango Moisés

Voz 1432 11:39 Andes el bisabuelo de Almudena era arriero

Voz 0099 11:58 dijo mi tatarabuelo Manolo que se echar una una vez que se quería casar y entonces me tatarabuelo dijo que me habla que los de la Sierra se casaba con lo de la sierra que los de la Sierra no se casaban con los de villano entonces me bisabuela muy se es muy digno cogió una mula que era propiedad porque el carro no era suyo pero la mula así supongo que daría más de una muela pero la única Mulá la única novedad que tenía era una mula se vino a Madrid andando al lado de la mula para poder vender la bien y que la mula no se cansaron de vino desde La Rioja Madrid andando Ahmadi vendió la mula se convirtió en Fort en fontanero aprendió el oficio supongo porque le Arriero en origen is erradicó la calle Velarde Illa con el tiempo pues vino mi bisabuela que se llamaba Busi a vivir con él ya se casaron a mi abuelo en mil novecientos cinco mil buena Manolo

Voz 1880 12:58 ese bisabuelo Moisés fue el que marcó las coordenadas geográficas en las que se crearía Almudena Grandes el barrio de Malasaña aún Paseo de la Puerta del Sol los abuelos maternos también vivían en Madrid

Voz 0099 13:11 mis abuelos llamaban Manolo Manolo grandes semanas Nando lo que pasa es que yo tuve mucha más relación con Manolo grandes eh bueno porque mis padres cuando se casaron en vez de irse a vivir al barrio mi madre Mi madre era del barrio de Las Letras vivían Lope de Vega a mis abuelos Viena lo Pedro mi padre era de mala saña Mis abuelos vivieron el noventa y dos y antes habían vida en la calle Velarde cuando mi padre mi madre se casaron se instalaron en la calle Churruca en que fue la primera casa que yo entonces yo tuve mucha más relación con los grandes que los Hernández que además eran muchos más era una familia porque hay muchos hermanos que tuvieron muchos hijos sin embargo los grandes eran solo tres Mi padre tenía dos hermanos programa mucho más pequeños que él

Voz 24 14:03 y nosotros llevamos como lo mismo

Voz 1432 14:21 la madre de Almudena Grandes era Benita Hernández Alonso aunque familiarmente todo el mundo la llamada money

Voz 0099 14:28 mira a mi madre que efectivamente se llamaba Benita pero de pequeña de Money porque pusieron el mote sus hermanos porque ella era muy morena igual que yo pero muy delgada cosa que yo nunca ha sido y entonces decían que parecía una mona todas sus hermanos mayores ella era la penúltima de una familia de ocho hermanos y su hermana Angels para burlarse de ella la decía Money money y hayan Agustí se quedó como como era mi madre mi madre era una mujer muy guapa muy alta para la España la época yo siempre recuerdo a mi madre como que era muy alta muy medido metro setenta y dos mediadora ahora mismo que yo pero claro había nacido en mil novecientos treinta y cinco entonces era muy alta era muy guapa de una mujer con mucha personalidad siempre llevo el mismo peinado que era un moño bajo siempre el mismo moño bajo imbuida su casa una mujer que que bueno era una madre profesional una madre fantástica como eran las madres de su generación que se habían dedicado sólo a ser madre

Voz 24 15:39 bueno yo me parezco mucho yo me hizo a ellas era una mujer muy parecida físicamente era muy buena cocinera y mi madre me enseñó a cocinar a mí me encanta cocina bueno

Voz 0099 15:54 me enseñó no tuvo tiempo la pobre de enseñarme cocinar me enseñó estará en una cocina digamos sea cuando yo era pequeña que yo la ayudaba y mi madre me dejaba que la ayuda a hacer cosas como básicas Qashqai huevos duros huevos duros explicar jamón con unas tijeras ese tipo de cosas aspirar cebolla pero me gustaba mucho estar con ella cuando cocina mi madre cocina muy bien era otra de sus grandes virtudes era muy buena cocinera yo cocino como mi madre sea buena parte de de de mi vida me he dedicado a recuperar las recetas de mi madre porque claro ya no no medie tiempo ha que me enseñar a cocinar porque se murió muy pronto

Voz 1880 16:40 Almudena tiene el recuerdo de su madre cantando mientras hacía la comida o en los viajes en coche recuerda sus canciones favoritas coplas populares y rancheras mexicanas y en especial todas las Navidades el villancico que ella cantaba poco conocido de origen rural y andaluz qué Almudena no es capaz de acabar sin lágrimas

Voz 13 17:16 bueno mi madre un producto perfectamente acabado de la posguerra nació en mil novecientos treinta y cinco fue un niña al franquismo eh que reflejaba perfectamente el ideario en el que la educaron para mí mi madre aún modelo

Voz 0099 17:34 ajeno completamente osea cuando yo me convertí en una mujer adulta o

Voz 16 17:40 joven sea adulta

Voz 0099 17:43 eh Mi madre era el modelo de de la mujer en la que yo no quería convertir

Voz 0099 17:51 eso es algo quiero que que afecta a todas las mujeres de mi generación porque yo nací en mil novecientos sesenta a mí me educaron para vivir en un país que por fortuna había dejado de existir cuando yo salí del colegio sea que todo lo que me enseñaron no sirvió para nada a mí me educaron a ser una señora y luego no he sido nunca a una señora me he dedicado a otras cosas ya era ya he aprendido a no ponerme colorada negociando un contrato pero al principio me costaba porque de alguna forma a lo que me salía de dentro es que hablar de una ordinariez lo que pasa que mi relación con mi madre se diferencia de las del resto de las mujeres de mi generación porque ellas han podido reconciliarse con sus madres porque mi madre murió cuando tenía cuarenta y siete años y detenidamente

Voz 29 18:57 son cortar las más pequeñitas Almudena la placa tarda mucho en hacerse si la dejas muy grande se puede quedar dura así está bien trae déjame que lo hago más rápido va a quemar el aceite no todos los agitar veo la maison ahí donde mira la reina de Inglaterra mamá sí

Voz 6 19:17 besa al igual mira estas dos fotos

Voz 29 19:20 pues tiene la misma cara en las dos bueno y es la reina Bin la tierra uno de sus trabajos es esta señora que no es están medio desnuda no es una falda de plátanos no tiene pinta de ser de la nobleza es es un artista muy famosa en su época de joven en los años veinte

Voz 6 19:39 la más famosa es Josefina Baker

Voz 30 19:42 bailaba desnuda

Voz 29 19:44 era un artista de variedades de cabaret tu abuela la vio bailar pero mi abuela que abuela que abuela va a ser madre anda vete pelando estos huevos que ya se han enfriado

Voz 6 19:56 pero como que la vio bailar pero donde la vio Madrid pero en Madrid donde donde va ser en un teatro pasa

Voz 29 20:04 me los ajos ambas

Voz 15 20:06 no no no cuando por ninguna parte la cuchara grande de Madrid has cogido tú Almudena

Voz 6 20:12 pero a ti qué te pasa

Voz 0099 20:23 no mi madre compraba Lola Lola de los años setenta que no ese lo la de ahora porque ahora en el Lola sabe cualquiera pero las setenta ERE Lola salía Elizabeth Taylor con todas sus Esmeralda salía Farah Diba qué más puedes esos las las reinas de las estrellas de Hollywood no ahora es muy fácil pero en aquella época entonces de repente en aquel hola en uno de Lola de aquella semana pues había una señora amorosa una señora con chándal y con un turbante de fuel para una señora mayor mulata que estaba con una granja andaba con yo le dije a mi madre y esta señora que pintan claramente de tantas esmeraldas y tantas coronas

Voz 16 21:11 me dijo hombre esa es una

Voz 0099 21:15 artista muy famosa fue muy famosa en los años veinte nada más famosa que había que ir y a continuación sin sin

Voz 18 21:24 darle importancia a lo que me dijo me dijo tu abuela Arabia baila

Voz 0099 21:34 claro a mí en aquel momento me temblor suelo bajo los pies porque ya no sesenta porque iba a un colegio de monjas porque yo creía que el progreso en una línea recta Versalles hasta aquel momento pensé que yo era mucho más moderna que mi madre y que mi madre tenía que ser mucho al moderna que de repente había una especie de desorden en esa línea yo de todas formas pregunte dije pero me hola qué abuela mi madre me dijo cosas que abuela va a ser mi madre ir a bailar pero donde dije a lo mejor es que mi abuela había viajado mucho porque claro en el Hola en una esquina el reportaje vio una foto de una mulata con unas estrellas enormes en los pezones pero claramente una mulata desnuda es una falda de plátanos y una caracola en la frente no la foto canónica de

Voz 18 22:25 sí

Voz 0099 22:31 que deje a mi madre pero donde el labio entonces mi madre me dijo pues en Madrid

Voz 16 22:39 entonces yo que los ves igual mi abuela era privado o yo qué sé

Voz 0099 22:44 fue en una fiesta y entonces ya es en Madrid donde más ya Simpa ciento me miró como diciendo esta niña Stone temible posando en un teatro pero claro para mí era inconcebible que mi abuela pudiera ir a un teatro con mi abuelo suponía yo a ver a una mujer que bailaba desnuda no sea para mí eso era como

Voz 18 23:04 como y eso fue el apunta al dicen

Voz 1432 23:13 esta escena quedó grabada en la memoria de Almudena Grandes para siempre lo inverosímil de aquel relato convertía a su abuela Paca en una desconocida una mujer a la que ella su nieta no podía comprender cuando logró elaborar mínimamente aquella información sintió que le habían robado a su abuela aprendió que el progreso no es una línea recta y empezó a vislumbrar en qué país vivía ahí

Voz 1880 23:35 nació su empeño por entender las tramas ocultas las consecuencias de la posguerra y la dictadura hace años decidió empezar una saga de seis libros sobre ello se llama Episodios de una guerra interminable acaba de recibir el Premio Nacional de Narrativa por el cuarto de esos seis libros los pacientes del doctor García

Voz 1432 23:54 en opinión de Almudena Grandes parece que todo el franquismo está contado porque nos lo han contado muy poco Nos han repetido lo mismo muchas veces el motor de esta saga de libros es recuperar la memoria algo que Almudena Grandes intuyó aquella tarde hablando con su madre de cómo su abuela había visto bailar a Josephine Baker para grandes el principal reto de su generación consiste en llegar a ser tan modernos como fueron sus abuelos y abuelas

Voz 16 24:18 queda incomprensible que sí

Voz 0099 24:21 yo era la nieta verdadera de mi madre en la tarde de la mi abuela perdón yo no me pudiera creer la vida verdadera ahí había un desorden ahí había algo que había pasado había unos hilos que alguien había cortado desde casi desde aquel momento empecé a pensar que había pasado qué clase de país vivía y que había pasado aquí y desde entonces no ha parado de

Voz 31 24:44 de preguntar

Voz 1880 25:08 el padre de Almudena se llamaba como su abuelo Manolo grandes continuó con el negocio de fontanería que montó Moisés aquel arriero que llegó andando con su nula a Madrid

Voz 0099 25:18 mi bisabuelo Moisés cuando vino al de la mula montó un taller de fontanería en la calle Velarde mi abuelo Manolo lo amplió yo empecé a hacer fontanería industriales han pasado a trabajar poniendo en la fontanería de las obras no no mi padre siguió ese camino y la amplió todavía más pero a mi padre le gustaba decir que afronta al igual que son aunque en realidad empresario podría haber dicho que el empresario emprendedor y tal pero él decía que la fontanero mi padre era era una encantadora de serpientes yo cuando mi padre vivió mucho más que mi madre murió joven pero vivió muchos más de animales y cuando todos mis amigos de adulta ya lo conocían se quedaban como rendido sí pero tu padre pero tu padre es fabuloso tu padre es genial tu padre es encantador pero tu padre tenía muchas gracias ella decía si todo eso pero es mejor no sé por qué mi padre fue un desastre

Voz 1432 26:21 el padre de Almudena era un seductor le caía bien a todo el mundo poeta aficionado como el abuelo se auto publicaba libros y los regalaba con los años estuvo obsesionado con que a su hija le fuera bien le dieran muchos premios Almudena dice que su padre era un francotirador inclasificable

Voz 0099 26:37 un nombre muy poco constante a él le encantaba decir a mí me encanta tener hijos pero luego lo agonías esa era una de sus declaraciones de principios y además era muy mujeriego dejaba desaparecía cada dos por tres mi madre sufría muchísimo luego aparecía le gustaba mucho la juerga

Voz 9 26:57 era era muy singular

Voz 0099 27:02 de hecho yo bueno crecieron una casa en la que son más que en una casa en una familia en general en la que digamos se clasificaba mucho a mi madre por padecen a mi padre para mí lo que fue un problema enorme que den a mi padre para mí era mi padre fue un problema hasta que me hice bastante más mayor yo siempre he dicho que que madurar para a mí fue aceptar que quería mi padre ya está y que lo que me daba igual que fuera bueno que fuera malo que fuera regular era mi padre y le quería no a mí a pesar de lo políticamente incorrecto que es lo que voy a decir aquí ideólogo decide que quizá no me conviene a mí me gustan los toros por mi padre porque mi padre que era muy taurino tenía un abono

Voz 13 28:08 en en delantera baja del nueve en Las Ventas

Voz 0099 28:12 ir a mi padre le gustaban todas las corridas las buenas regulares pero a mi madre que iba con él sólo gustaba a Paco Camino pero gustaba lo que se llaman los toreros Clavell entonces un momento en una época en la que yo no me he hablado con mi padre de la muchas que tuve no hablarme con mi padre pues tendría yo quince años dieciséis que mi padre inopinadamente abrió la puerta a mi cuarto dijo que los conmigo entonces aquello era una cosa tan rara que dije entonces nacimos andando nosotros vivíamos en el Parque de las Avenidas fuimos andando por los toreros hablamos hasta llegar a sea fíjate lo complicada que era mi relación con mi padre hasta que llegamos a plazo en hablamos pero el mentideros

Voz 16 29:00 mi padre me dijo

Voz 0099 29:03 varias cosas me dijo a los toros no se viene a hablar eso fue lo que dijo en los toros no se habla en los toros se está uno callado escucha a los que sabe hijo y de todas formas como estoy sordo del oído derecho te voy a sentar a mi derecha El Conde de la Corte con unas testas enormes sea en los los los toreros que eran como tres lo que llamar legionarios de Rosa como tres matados los sonidos que se atrevían a a enfrentarse a esas toros después ya pasa en la primera faena y no pasa nada el primer toro no pasan a segundo de los no pasa nada el tercer toro pero cuando acaba la faena se levantan mi padre y seis señores aplauden todos los japoneses dando en Mi padre se levanta seis señores y mi padre aprendí y entonces a que me he dicho que no hablara le dije pero porque aplaude si no ha hecho nada y me dijo no sí que ha hecho ya sacado todos los seis pases que venían no teníamos

Voz 1880 30:11 entonces aquello me pareció tan fascinante tan misterioso tan

Voz 0099 30:17 increíble tan sofisticado sea esa liturgia esa especie de lenguaje secreto misterioso

Voz 1880 30:25 volvió a hablar con mi padre

Voz 33 30:38 el Club Atlético de Madrid celebra sus bodas de oro medio siglo atrás el impulso entusiasta animoso de unos hombres enamorados del deporte fecundo la idea de crear en Madrid un club anónimo del ya entonces famoso Athletic de Bilbao así nació la vida futbolística en mil novecientos tres el Athletic de Madrid opas son triunfos estos trofeos dan fe de la brillante ejecutoria del club madrileño

Voz 1880 31:00 Almudena Grandes es forofo del Atlético de Madrid en sus palabras existen mejores equipos de fútbol en el mundo pero ninguno con esa fe esa fuerza y el coraje de levantarse después de las derrotas con el corazón intacto para volver a ganar

Voz 1432 31:21 Almudena ha heredado esa afición de su familia recuerda que su abuelo iba a ver el resultado de los partidos a la Puerta del Sol con su hijo el padre de Almudena su abuelo volvía a casa calle Fuencarral arriba con el niño en hombros y una bandeja de pasteles en mano es que el Athletic había ganado si el niño iba de la mano es que no había nada que celebrar

Voz 0099 31:39 mi abuelo Mis los dos de Atleti y los dos será muy forofos pero mi abuelo Manolo grandes era socio del metropolitano desde que mi padre era muy pequeño cuando el Athletic jugó afuera ponían unos marcadores en la Puerta del Sol mi padre se lleva a mi abuelo se va a mi padre a ver el resultado en aquella época vivía ochenta y seis porque ellos casi siempre vivieron en la que se fueron cambiando muy poco

Voz 13 32:08 siempre en la misma calle

Voz 0099 32:10 cuando el Atlético había ganado fuera ni abuelo volvía con pasteles y normalmente te y a mi padre a hombros para que no tuviera que andar de eso mi abuela salida del balcón a mirar cuando Mi mi abuelo no toda ella pasteles y mi padre venía andando ha costado a los pequeños porque no sé de nadie porque había perdido porque quería tener broncas y sí lo era el de pues mira yo la primera vez que fui al Calderón fue con mis padres con los dos con mi hermano Manuel a ver jugar al Atlético en el Valencia eso no se me olvidará no se me olvida porque nosotros estábamos allí bum bum venga a gritar porque mi madre era muy forofo eran muy forofos los dos venga gritaban a cantar no sé aquí cuando salimos de

Voz 0099 33:02 la radio que habíamos ganado dos cero dos cero tres cero había sido una victoria clara yo me acuerdo que yo pues yo vi que había mucha gente del Valencia y entonces dije en voz alta de pregunta a mi padre pero toda esta gente

Voz 16 33:16 a vivir aquí en Madrid no y un señor

Voz 14 34:02 buenos días Manolo qué tal está

Voz 35 34:05 Moodle aquí dando un paseo con la niña como está Miguel va mejorando han susto gordo pero dije el

Voz 1880 34:14 a que lo malo que hasta pasado

Voz 35 34:17 me alegro de que esté mejor de ex saludos de mi parte

Voz 6 34:20 gracias os daré hice quién era papá el de esa placa Manuel Machado

Voz 35 34:26 ese fue un poeta importante hermano de otro Antonio Machado ya te leído

Voz 6 34:31 más suyos alguna vez vivían aquí los dos con sus padres

Voz 35 34:35 no eran de Sevilla Manuel vino aquí ya de mayor fíjate qué casualidad que en esta misma casa vivió también otro escrito Jardiel Poncela

Voz 6 34:44 Manuel Machado le animaba a escribir cuántos escritores hay en esta calle vamos a comprar me lado

Voz 36 34:51 de esto

Voz 1880 34:56 para Almudena Grandes el centro de Madrid siempre ha sido vivir cerca de la Glorieta de Bilbao en Malasaña donde ella se crío un barrio ahora conocido por sus bares y tiendas con las últimas tendencias que empezó llamándose Barrio de Maravillas como el convento de Carmelitas que había en él

Voz 1432 35:13 los años ochenta empezó a conocerse como Malasaña asumiendo el nombre de una de sus calles Manuela Malasaña que fue una costurera asesinada por las tropas de Napoleón su ubicación en la ciudad en medio de otros barrios como movimiento cultural hizo que se convirtiera en el testigo principal de la movida madrileña a día de hoy perviven en el bares de culto como el Penta o la Vía Láctea que aparecen en canciones y películas de la época

Voz 1880 35:36 en la infancia de Almudena ya existía el mercado de Barceló y un tipo de comercios que ahora están en extinción y que son parada obligada en las guías de comercios tradicionales madrileños como casa diez obeso dedicado a la venta de semillas granos o la alpargata María Crespo que cumple ya ciento cincuenta años

Voz 0099 35:54 era exacta era como ahora porque nosotros tenemos la suerte de tener un barrio o qué

Voz 34 35:58 todavía no está igual o sea que físicamente era un barrio parecido pero tenía muchas más de tiendas variadas y muchas menos peluquerías locales desde tatuaje hay

Voz 9 36:13 ropa ventas

Voz 0099 36:17 era un barrio un poco como sigue siendo ahora sea a mi barrio me gusta porque es un barrio muy clasista para empezar en las casas buenas del barrio esas casas señoriales que hay en la calle Apodaca o que hay MG requerían

Voz 34 36:34 en esas casas

Voz 0099 36:36 los ricos vivían en el principal que eran casas con techos muy altos y muy lucidos las clase media vivía el segundo en el tercero en la clase baja viviera el cuarto y los pobres vienen las buenos días a menudo en las guardias vivía en los que bajaban a lavar planchar a al al principal E incluso en las zonas donde no hay edificios de estos en los que convive gente de diversos pisos por ejemplo en en Apodaca en Barceló Fuencarral Si te fijas un poco se ve que hay portales de mármol casas con de mármol Icon los balcones muy separados Casas de cinco pisos a lo mejor es de seis pisos al lado de casas con fachadas de yeso con los balcones mucho más juntos que sólo tienen tres pisos no casas de pobres y casas de ricos todas mezcladas no yo creo que que más las años siempre he tenido un poco esa esa virtud de ser muy esencia un barrio muy muy representativo es la esencia de la ciudad no porque es un barrio caótico y ordenado a la vez como Madrid Madrid es un caos ordenado misteriosamente no lo que pasa es que últimamente como nos hemos puesto tan de moda pues somos barrio cool también esperamos que le vamos a hacer a mí me encantaba ir a la puerta eso ya la Gran Vía a mí sobre todo me encantaba la Gran Vía en Mi madre hija mía te gusta lo mismo que a las de los pueblos porque mi madre era madrileña de atrás generar hacían claro cuando ella era pequeña es como la Gran Vía pues que no era elegante no sea como que la Gran Vía la imagen que tenía ya la Gran Vía eran los paletos que venían mirando con la boca abierta a mí me encantaba ir a sólida Gran Vía mi madre me decía que barbaridad

Voz 39 38:48 tú

Voz 0099 38:51 yo nunca fui a la cabalgata de Reyes nunca jamás ya mi hija a mis hijos y los ha llevado pero yo nunca fui porque mi madre sospecho yo que para quitarse la cabalgata encima no creo que lo dijera serio

Voz 24 39:03 pero cuando deseaban mamá la cabalgata decía no hay sólo van los paletas

Voz 0099 39:13 yo me imagino que era para quitarse de encima entonces la única excepción a esa norma era el veintidós de diciembre el veintidós de diciembre solía ser el día que nos daban las vacaciones llegábamos a casa y ha puesto el sorteo de Navidad y ese diabólicas a la costumbre era poner el árbol no pone hasta el veintidós de diciembre y no nos pasaba nada y luego a la caída de la tarde irnos a ver la iluminación a la Puerta del Sol que tampoco la encendían antes del veintidós de diciembre haga de diciembre hará como él el día clásico y eso la única ocasión en la que mi madre nos llevaba al centro muy satisfecha a ver las luces y comentó vamos a ver cuál me gusta más

Voz 40 40:01 durante el siglo XVIII la historia natural dejó de ser materia reservada secundaron los museos Icomos lógica extensión las primeras Mena Cherie una de las cuales fue la Real Casa de fieras en el Retiro de Madrid ahora cerca de doscientos años fue es importante reseñar el segundo pago en antigüedad desmontó

Voz 1880 40:26 el edificio del Museo del Prado iba a ser originalmente el Museo de Ciencias Naturales como complemento Carlos III mandó construir a finales del siglo XVIII un parque de animales en la actual Cuesta de Moyano al lado del Retiro a finales de siglo se trasladó a una esquina dentro del parque hice le llamó la casa de fieras se instaló en ella y kiosco de los monos la elefante era la osera jaulas y fosas para pavos reales blancos de Japón llamas peruanas gacelas africanas en esa época el Retiro era sólo para el disfrute de la realeza y en él se construyó un edificio de dos plantas en la de abajo había jaulas para tigres hienas y una pantera en la de arriba estancias para la familia real en sus huéspedes el retiro no se abrió al público hasta mucho después en mil ochocientos sesenta y ocho cuando pasó a depender del Ayuntamiento de Madrid y desde entonces ha estado sujeto a vaivenes históricos durante la Guerra Civil los animales murieron de hambre o fueron sacrificados para el consumo humano la Segunda Guerra Mundial hizo que la casa de fieras madrileñas recibiera animales evacuados de varios zoológicos europeos sobretodo del de Berlín la casa de fieras se hizo tan popular que en algunos festivo se alcanzaban los doscientos mil visitantes en los años de infancia de Almudena Grandes se llegaron a contabilizar más de un millón y medio de visitas al año mil novecientos setenta y dos Se cerró definitivamente la Casa de fieras y se llevaron los más de quinientos animales al zoológico que se inauguró en la Casa de Campo

Voz 0099 41:53 pues claro porque yo es que vivo yo la casas de fieras la viví mucho toda mi infancia yo me acuerdo íbamos con el colegio íbamos con con nuestros padres de vez en cuando me acuerdo de lo mal que olía me acuerdo de aquel pobre oso polar aviones que estaba metido como en una piscina redonda que cuando íbamos cuando había Feria del libro porque en mi casa íbamos siempre a la Feria del libro mis padres eran muy de ir a la feria entonces a menudo la casa de fieras y la Feria del Libro existía porque se podía ir a las dos en una sola vez dime cosas días de junio de la feria que hace un calor de muerte el pobres soplara aquel que había me acuerdo de lo mal que olía de las jaulas de los monos que estaban entrando a mano izquierda

Voz 1880 42:41 los elefantes uno El Elefante

Voz 0099 42:46 hasta a las niñas cuando llevamos con el colegio llevábamos pan para alimentar elefante y cacahuetes para alimentar a los monos estaban harto ya de niñas y te digo yo de lo que más me acuerdo de la Feria del Libro fue una vez que yo tendría dieciséis de dieciocho años que en la caseta de seis Barral aquel año ponían fotos enormes de los escritores que iban a firmas en ese había común póster grande en la pared de la caseta de Vargas Llosa estaban Vargas Llosa Juan Goytisolo había más ella me acuerdo sobre todo Vargas Llosa me acuerdo de estar en el centro del bulevar

Voz 6 43:28 mirándole

Voz 0099 43:31 tener un cuarto de hora mirándole sin nada más o sea sin hacer nada más que mirarles yo me acuerdo de que yo pensaba algún día yo esta de algún día yo estaré y ese recuerdo el recuerdo de aquella caseta de que además la editorial en la que queríamos publicar todos en aquel momento ese recuerdo me hemos hace que me emocione todavía entrar en una caseta de la Feria del o sea todos los años y mira que llevo años llevo treinta años yendo a la feria pero todos los años la primera mañana que entro en una caseta de la Feria me emociono porque me acuerdo de aquel día

Voz 1432 44:15 cuando Almudena Grandes tenía doce años la familia se mudó desde el barrio de Malasaña al Parque de las Avenidas lo que la escritora llama una zona residencial con pretensiones era un barrio de nueva creación de torres de ladrillo rojo jardines y aparcamientos al que se mudarán familias de clase media de los setenta y que para esa niña acostumbrada al bullicio del Centro supuso un mazazo del que tardó en recuperarse

Voz 0099 44:37 muy trágica a mí no me gustó nada porque las habilidad me fui al de las Avenidas con once años

Voz 0099 44:51 eh bueno para casa avenida será como el desierto Gobi para mí no sea tú imagínate de vivir en la Glorieta de Bilbao que teníamos todos a mano todo a mano sea para mí el centro Madrid siempre no ha sido la Puerta del Sol sino de Bilbao para mí el centro de Madrid es la de Bilbao entonces de vivir al lado de la Glorieta de Bilbao que había de todo teníamos el mercado teníamos de todo todo todo nos fuimos al propias avenidas que era un barrio al lado de una autopista me parece a mí que tenía dos autobuses INI metros porque el metro lo abrieron después

Voz 1880 45:28 Almudena Grandes ha tardado muchos años en volver al barrio de su infancia a cerrar el círculo de casas madrileñas en las que ha vivido al fin consiguió mudarse ya de adulta a una calle paralela a la que habitaba de pequeña

Voz 0099 45:42 a mí no me gusta nada a mí no me gusta nada yo lo pasé fatal yo es que tarde luego media vida en volver a mí dir E en un barrio al que se pudiera llegar andando de Bilbao que para mí ese siempre ha sido mi mi brújula cuando busca un piso donde quiere yo digo no se puede ir andando a Bilbo

Voz 12 46:10 como au au Almudena

Voz 6 46:18 te lavando las manos que vamos a comer seguida Xavi o que has encontrado los libros de cantos esa joya de mi biblioteca

Voz 43 46:27 sí abuelo es que ya me leí datado hilos de Ágata Christie de la th hará me aburren un poco a veces Adivina quién es el asesino y pierde

Voz 6 46:34 hacia mucho mejor que dónde va a parar que estás leyendo los Episodios nacionales no son las novelas

Voz 43 46:43 sí lo he abierto por aquí yo estoy leyendo tormento

Voz 0099 47:03 pues Galdós fue un poco mi abuela Manolo grandes también porque yo nunca hubiera leído a Galdós si no fuera por él a mi abuelo Manolo le gustaba tanto Galdos que tenía dos ediciones de las obras completas de aislar una en Madrid y otras veces ya el problema que tenía en Becerril

Voz 34 47:18 eh era que que no

Voz 0099 47:21 nada que les sea todo mi amor por la novela aventuras que aparece tanto en hay libros en mis novelas todo eso viene de unos veranos en los que me veinti le entera una colección de la editorial Molino que tenía hasta duras de color verde agua llegan los como los clásicos de la literatura de aventuras juveniles pero yo ahí en esa colección me leía Stevenson me leía Berna leía Sarah dime leí todo todo todo todo lo que te puedas imaginar pero aclaro a los trece años ya lo había leído todo ya no tenía nada más que les

Voz 0099 48:04 no tenía nada que leer yo les pedí a mi madre para ir a la Feria del Libro todos los años pero con el dinero que da he comprado ya llegaban Julia de Cerrillo decía bueno y ahora qué hago y entonces empecé estaban estos libros de aventuras que ya me lo sabía raqueta he leído había los libros de Agatha Christie emitía Charo que no se puede leer Agatha Christie seguida porque enseguida descubre el asesino bueno ahí están los cómodo Galdós de mi abuelo que yo lo sabía miró alguna vez pero claro están compuestos a dos columnas que eso era una cosa que me echaba mucho para atrás

Voz 9 48:42 pero ya el verano de mil novecientos setenta y cinco

Voz 0099 48:44 yo ya cuando no podía vivir más sin leer porque ya no tenía nada nada nada que le me quedaba medio verano por delante

Voz 16 48:52 entonces dije bueno voy a intentar entonces de ese descarte mejor dicho

Voz 0099 48:59 los Episodios Nacionales porque yo no sabía lo que eran los Episodios Nacionales aunque debe a quince años debería haberlo sabido pero no sabía elegí las novelas había tres tomos Novelas tres tomos de deprisa es nacionales y elegir todos modos de novelas y dije bueno la voy a abrir al azar y la primera novela que empieza a Leo tuve la suerte infinita de que la primera novela que empezado fue tormento la historia de un cura que se enamora de una huérfana contada con muchísima compasión y con muchísima ternura tanto hacia el cura como hacia la huérfana a mí me fascina me pareció inverosímil que es que eso pudiera ser literatura española o que que esa historia era muy curioso de las calles me resultaban familiares y las apellidos y todo no pero me parecía rarísimo no esa ternura hacia una huérfana y ahí empecé a leer a Galdós y nunca ha parado

Voz 1432 50:09 a Almudena Grandes le conmueve recordar aquella niña aplicada de da gordita y muy morena

Voz 1880 50:16 se afanaba en silencio a escribir el mismo cuento todos los domingos Almudena sólo aspiraba a ser la verdadera hija de su madre a dormir tranquila por las noches a enderezar el mundo y su destino con él desde entonces escribe para vivir la pasión sigue llevando la de la mano

Voz 0099 50:34 la acción muy profunda Cornellà porque nunca ha desaparecido osea yo sigo siendo esa niña esa niña cuando salía de cine iba haciendo los personajes de la película mientras andaba por la calle por eso yo después escrito novelas que esa niña leía mucho porque nunca la elegían para hacer de angelito en la función de Navidad descubrió que en los libros podía ser mucho más feliz y que no importaba la eligieran para hacer Angelito porque podía colonizado islas desiertas y al alumno a bajar al centro de la Tierra esa niña Sigo siendo yo tengo una relación muy de mucha ternura con ella me gustaría que hubiera sí sí un no es tonta que hubiera metido un poco menos la pata me gustaría poder decirles dónde se está equivocando pero no ha dejado de ser yo

