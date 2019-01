Entrevista completa con Ángel Garrido presidente de la Comunidad de Madrid

Voz 0867 00:00 Ángel Garrido presidente de la Comunidad de Madrid qué tal muy buenas tardes feliz año muy buenas tardes y feliz año nuevo la primera que voy a hacernos en la espera a ver le ha dicho ya Pablo Casado si va a ser usted candidato del PP de la Comunidad de Madrid

Voz 0177 00:16 no todavía no no lo he dicho hoy ya el presidente lo explicó que sería en la en la primera quincena de enero justo antes de nuestra convención nacional por lo tanto esperamos a a su resolución

Voz 0867 00:26 no tiene ninguna pista

Voz 0177 00:27 no no no yo tengo nuevas pistas que publican ustedes al final no en esas esas quinielas en las que bueno siempre sale muchas personas pero pero nada más yo insisto es una decisión del presidente nacional de la dirección nacional le compete y por tanto esperamos a que él decida

Voz 0867 00:40 este compás de espera se vive con mucho nervio

Voz 0177 00:44 yo personalmente no porque me esta cosa con bastante tranquilidad quizá porque ya ha pasado por alguna bueno quizás genera más inquietud en los entornos que que los propios interesado no o las personas que sale en las quinielas yo desde luego no lo vivo con más tranquilidad yo disfruto tengo cada en cada momento y ahora soy presiente la Comunidad de Madrid es un médico me encanta me entusiasma y por tanto soy feliz con es por lo tanto si tienen que hay otras cosas que vengan estupor

Voz 0867 01:06 ya sabemos que el partido su partido el PP ha hecho varias encuestas se han barajado distintos nombres que han ido saliendo en los medios de comunicación hay compañeros que tratan de colarse en las fotos como sea para destacar yo voy con datos que usted aportaba el otro día en el balance anual de gestión y corríjame si me equivoco en alguno de ellos Madrid crea más de trescientos puestos de trabajo el día el PIB crece al tres coma ocho por ciento es decir por encima de la media nacional Madrid lidera la inversión extranjera el veintitrés por ciento de las empresas que se crean en toda España se instalan aquí en Madrid con esta tarjeta de presentación están justificadas las dudas lo reparos de Pablo Casado

Voz 0177 01:44 pues mire yo creo que uno tiene que presentar ante los demás y como aval de sí mismos su trabajo y sus creo que lo que ha obtenido sus hecho no lloros los presento y ahí están esa es la realidad que vive en Madrid y por supuesto tenemos cosa para mejorar pero esa es una una realidad importante de la de los grandes números que que yo creo que que importa pero al final es una decisión de un candidato deberá que se evalúa mucho otras cosas y un presidente de una comunidad autónoma tiene un componente y un calado esa decisión nacional no solamente de la propia comunidad yo sólo entiendo y por donde hay que valorar muchas cosas si es un momento complicado yo entiendo que que el presidente se tome todo el tiempo que que crean emisario para para decir los candidatos deberá que no entiendo

Voz 0867 02:21 yo voy a hacer la misma pregunta pero voy a poner el acento en lo puramente ideológico su gobierno dice haber cumplido el noventa por ciento del programa con el que recordemos Cifuentes se presentó a las elecciones en dos mil quince ustedes dos han reivindicado siempre el centro como espacio político el problema más que de gestión es posición que Casado quiere tapara Vox y que a ustedes les ve un poco como los blanquitos del PP no

Voz 0177 02:43 de Brad estoy absolutamente convencido y solo digo al cien por cien que no tiene nada que ver con eso de hecho yo creo que con palo con Casado comparto el noventa y nueve por ciento de de las cosas las que tienen que ver con con la política yo no no siempre con el partido porque yo lo dicho alguna vez a alguien le extraña pero lo vuelvo a repetir Si estar de acuerdo con más del setenta por ciento de las cosas que dice tu partido mejor vete al psicólogo porque es imposible uno no puede ser tan simple como para compartir el cien por cien de los postulados de su partido eso no no no es real es un existen en la vida normal y por tanto eso sería un problema si tuvieras pero en el caso Pablo Casado que le conozco hace muchos años compartimos unos principios que creo que están en el centro en el centro de de ideológico de del partido el centro derecha que creo que es lo que representar al Partido Popular yo creo que en ese sentido habrá que no tengo ninguna distinción con Pablo Casado seguramente con otros compañeros puede haber diferencias no porque somos un espectro muy amplio desde el centro la derecha pero con Pablo deberá creo que no

Voz 0867 03:36 bueno en realidad ha recuperado alguna vieja gloria del Partido Popular le ha dado más presencia por ejemplo a José María Aznar no le duelen prendas en en reivindicar el pasado del PP el giro de Casado nos lleva a que PP al PP de Gürtel del Canal de Isabel Segunda el de la Púnica o no sé el que convirtió por ejemplo Telemadrid en una cadena sectaria que ningún madrileño podía haber

Voz 0177 03:57 pues mire yo creo que hay que habría Hayes no entiendo que quiera hacer

Voz 0867 04:00 Pablo Casado pues yo creo que al final los viajes

Voz 0177 04:02 cero partido que no son viajes cada equis años sino que debería ser un viaje continuo es un viaje en el que acompañe los cambios de la sociedad yo creo que eso lo viajes que deben efectuar los partidos y en este sentido pues también la sociedad evolucionada y el PP tiene que aprender Isère el coso de era José que hicimos muy bien y por supuesto aprender y rectificar aquellas cosas que hicimos mal pero que son sólo viajes yo no veo ningún caso de verdad en el en el poder hablar de un concepto general que haya ni mucho menos un giro a la derecha el Partido Popular yo no lo creo no creo yo yo además no milito en eso yo milito en el centro derecha ha modelado que creo que es el que da las victorias a a los partidos políticos sinceramente

Voz 0867 04:38 en general lo hubiera situar en nombres propios para que hablemos con más claridad Cristina Cifuentes marcó una línea roja y la cumplió dijo que nos iba a retomar en ningún caso el proceso de privatización sanitaria en sus consejero de Sanidad algunos con más o con menos aciertos pero siguieron esa línea usted como presidente también ha respetado digamos que ese anunció pero el autor de aquel proyecto privatizador que tiene nombre y apellidos ese llama Javier Fernández Lasquetty ese nuevo jefe de gabinete de Pablo Casado está usted de verdad que no lo ve como un Cuéntame como un regreso al pasado es que falta solo no se Michael J Fox

Voz 0177 05:10 no no no yo creo que es un intento de recuperar a personas que en mi opinión son técnicamente intelectualmente muy solventes y Javier Fernández Lasquetty yo creo que honestamente lo ese puede estar luego en desacuerdo o no con con una política que que realiza pero eso es normal no hay hay muchas personas que piensa muy diferente pero creo que el punto de vista técnico intelectual es una persona que a mí me gustaría también tener a mi lado en el caso de la sanidad me yo creo que lo tenemos claro yo pues tenía claro Cristina cuando se presentó lo tengo claro yo no hay que efectuar ningún moviendo privatizador yo creo que la sanidad pública tiene que seguir siendo cien por cien pública funciona muy bien tenemos un sistema más mixto que funcionan también con acuerdos con fundaciones bueno yo creo que es la sanidad pública es la primera de España precisamente porque tiene yo creo que un buen mix de de resolución y por tanto yo voy a seguir en esa exactamente en esa línea

Voz 0867 05:57 como su relación con la dirección regional del partido desde fuera ya les digo y alguno también desde dentro lo siente así vemos una dirección ausentes y sin ganas de meterse en líos y con poca presencia o usted cree que como Cifuentes que la dirección de un partido a nivel regional debe estar en manos de quién dirige el Gobierno regional le sienta mal que su Gobierno esté tan poco representado en esa dirección regional que que lideran Pío García Escudero que honestamente está ausente en Madrid

Voz 0177 06:24 pues mira yo en este tema de las bicefalia una bicefalia no no digo ni Casini que no creo que hay momentos para cada cosa si me preguntan al momento en que yo fui elegido presidente la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes creo que lo mejor para nosotros era que hubiera una persona al frente del partido y otra persona de la comida lo dije entonces y lo mantengo creo que era positivo creo que era positivo porque los dos tenemos que dedicarnos a a solucionar un tema que era que era grave no la salida de una persona con gran carisma muy querida y la cosa en una sencilla emotivos de las antiguos de la salida por supuesto y la cosa no era sencilla no por lo tanto yo creo que en ese momento se se tuvo una muy buena decisión si me pregunta que en una situación de normalidad sería mejor la bicefalia o no pues creo que ni una cosa ni la otra creo que puede ser buena ahora bicefalia pero también es bueno que estén en manos del presidente de la comunidad la presidencia el partido que ocurre que ahora estamos en un momento de transición esto es así no tanto Pío García Escudero asumió una labor difícil que era volver a ser presidente de la gestora yo creo que además lo sumió pues porque es generoso sinceramente porque a él en ese momento suele aportar absolutamente nada como una vida política larga ahí con los cargos que ha ocupado no

Voz 0867 07:32 pero usted me gustaría ver a más gente de su Gobierno en esa dirección regional no

Voz 0177 07:36 bueno a mí me gustaría que todo lo miembro de muy del Gobierno estuviera la dirección regional claro que sí pero cuando pocos porque confió en ellos y creo que son muy buenos no sinceramente pero bueno también entiendo que al final el partido en cada momento y a personas que creen que también para ese momento pueden ser los que mejor lo haga pero que a mí me encantaría que hubiera los medios claro que sí pienso que son muy buenos

Voz 0867 07:53 el presidente vamos a escuchar a usted en la cena de Navidad del Partido Popular usted habló de la derecha Valiente decir somos nosotros

Voz 3 08:01 yo lo voy a decir en dos palabras nosotros somos la derecha valiente eso es lo que somos nosotros la derecha valiente la derecha valiente que

Voz 0867 08:12 es sólo hecha que usted tacha de valiente en esa derecha en gobernaron llegar a acuerdos con Vox un partido de ultraderecha que cuestiona los matrimonios gays la presencia de extranjeros en España usted gobernaría por ejemplo con Vox o aceptaría el respaldo de Vox si se presenta a las elecciones sin mayoría

Voz 0177 08:30 pues mira yo creo que hay que intentar formar gobierno con los partidos que están sobre el tablero político en cada momento hoy no está Vox estaba ciudadanos y tantos otros lógicamente es lo mismo no no no no me por supuesto pero el lo que quiero decir es que en este momento sobre estaba ciudadanos Llera con que nosotros realmente podríamos a formar gobierno y lo hicimos y nos entendimos si mañana estuviera Ciudadanos obtuviera Vox estuviera quién fuera con nosotros tenemos de los con aquellos que a pesar de diferencias y algunas muy grandes muy grandes enormes Le diría yo pero que pueden conformar pues un espectro ideológico semejante así es la política me encantaría volver a ganar por mayoría absoluta y lo digo con toda franqueza pero no parece que eso vaya a ocurrir en mucho tiempo en casi ningún lugar por lo tanto estamos obligados a entendernos con aquellos que insisto a pesar de diferencias estemos

Voz 0867 09:17 aunque el manejen discursos xenófobos homófobos

Voz 0177 09:20 bueno yo yo creo que eso no no yo no desde no no lo contemplo no contemplo que un partido por realizar discursos homófobos o xenófobos yo creo que ningún partido que quiera competir en unas elecciones democráticas bajo el amparo de una Constitución democrática puede tener ese tipo de discursos otra cosa es que haya a veces palabras frases y gestos se puedan interpretar que puedan conducir a eso yo procuro siempre mis palabras creo que cualquiera que tenga una excusa había política tiene que intentar ser mucho más cuidadoso con lo que dice que los demás porqué porque somos un altavoz lo somos cualidades políticas de gobierno solamente de partido yo pediría a todos lo reparto más de cualquier partido que sean muy cuidadoso con sus palabras porque generan a la sociedad un mensaje que puede ser Astrud absolutamente distorsionado y que puede parecer xenófobo sin serlo por tanto que seamos cuidadosos con el lenguaje con la forma de expresarnos

Voz 0867 10:12 con el tono de voz a veces no yo creo que es el veterano un poco de pedagogía política creo que hay que tener presidente voy al día a día de los ciudadanos usted tiene un trato cordial creo como Manuela Carmena verdad

Voz 0177 10:22 sí bueno se muy cordial se mide en las antípodas políticas nuevo cordial

Voz 0867 10:27 yo no se lo digo porque la contaminación que no es un tema menor les tiene a las dos administraciones en Madrid en toda la local como regional enfrentados pagando las consecuencias siempre los ciudadanos no están dando ustedes un espectáculo una riña infantil que que perjudica a toda la población en una región que recordemos exporta NO2 hasta Toledo no se van a sentar ustedes a hablar y a resolver este problema del Madrid central o del protocolo anticontaminación es necesario seguir haciendo esta esta guerra política con la contaminación

Voz 0177 10:56 pues mire salvo que creo que como no ha habido ningún conflicto político a lo largo de legislatura reseñable con el Ayuntamiento nosotros hemos lógicamente hemos criticado cuando hemos creído oportuno Sacyr de gobiernos y también la nuestra pero no ha habido algo en el que se ha llegado a un conflicto pues pues como este en que al final intervino también hasta la autoridad judicial no y quizá por eso parece mucho más de lo que es yo creo que simplemente es una diferente forma de ver y ex deben tomar para que mejore la calidad del aire tanto la salud pública y bueno deberá que no hay mucho más que eso yo quisiera que esto se hubiera como un enfrentamiento ni mucho menos infantil con el Ayuntamiento son una diferentes opiniones muy diferentes en esta en esta materia nosotros sentarnos Ivo pedimos hasta el expediente para poderlo estudiar y no sé no sé

Voz 0867 11:43 yo lo he se lo digo simplemente porque me hablaba usted antes de la responsabilidad de los políticos del tono y la necesidad de de hablar incluso de una manera determinada o de contar algo decir las cosas de una manera determinada claro hemos escuchado a dirigente esa concejales o consejeros de del Gobierno de la Comunidad de Madrid hablando casi del fin del mundo con Madrid entra no

Voz 0177 12:02 no yo creo que ni mucho menos también habrá que todos a veces tenemos un lenguaje muy hiperbólico eh creo también es un error porque bueno todos sabemos todos somos humanos y eso lo hacemos de un sitio de otro yo no yo en esto estoy en contra de de Madrid central llegó con claridad pero sobre todo porque no soluciona los problemas que que tiene que solucionar la prueba es que no se ha solucionado contaminación de hecho en muchas mediciones estamos peor que antes bueno bueno pero tampoco quiero Hinault querido seguir con esa polémica una vez que por parte el Ayuntamiento se decidió seguir adelante pues nuestros ha presentado un recurso ante los tribunales y a ver qué dice no vamos a esperar supuestos y nosotros ganáramos las elecciones yo si quiere puede decir que Partido Popular lógicamente corregirá regirían todo aquello de Madrid central que no le guste yo no voy a no hecho programa actoral seguramente

Voz 0867 12:45 sí sí

Voz 0177 12:46 eso no lo sé eso tendrá que decirlo quién se presente a a la Alcaldía de Madrid por parte del Partido Popular tendrá que confiar en el programa electoral el el tal y como él crea que es que es adecuado a los ciudadanos

Voz 0867 12:56 si se quejan dejan mucho que los medios de comunicación de la falta de transporte público de lo mal que funciona muchas veces el metro o la EMT vamos que las administraciones no están poniendo de su parte para que se ofrezca una alternativa para poder moverse por la ciudad con mayor facilidad si se producen estas restricciones por qué es tan complicado aceptar la idea de crear un billete anticontaminación en el que los días en los que se entre en determinado escenario del protocolo Un ciudadano pueda viajar o gratis o al menos con un precio reducido

Voz 0177 13:26 mide porque creo que en primer lugar esa idea va en contra de lo que pretendemos que es que la madre la mayor parte Luciano utilice el transporte público voy a decir por qué porque si solamente ese ponen de modo gratuito en escenarios de contaminación nadie va a acoger de modo ordinario o nadie sacaría alguno transporte yo creo que al contrario hay que primera quién día a día utiliza el el transporte público a través del abono que está como saben subvencionado en un cincuenta por ciento de lo que cuesta el trayecto por lo tanto creo que es por lo que hay que apostar y luego se algún ayuntamiento quiere en escenarios concreto de contaminación sufragar eso que yo no recuerdo cuánto es pero creo que cada día que se hiciera este tipo de de su mención de gratuidad de transporte hablamos de varios millones de euros por día creo que no no no tienen por qué pagar esos sobre todo aquellos que di que día a día dicen yo que tengo mi abono transporte todos los días porque va a ser gratis solamente para unos que utiliza el coche y se dieron utilizan yo creo que no desde el punto de vista de la apoyo a qué tal que los ciudadanos coja más otra porque público creo que es un error sinceramente creo creo que son hay cosas mucho mejores mire Vettel lo que yo creo que ha hecho más por la cultura el transporte público en los últimos veinticinco años la creación del abono transporte joven a veinte euros todas los los jóvenes yo mis hijos sean acostumbrada que con ese abono que pueden viajar por donde quieran de Madrid cuantas veces quieran tienen una cultura transporte público yo creo que es una apuesta buena eso lo es

Voz 0867 14:43 el presidente de la universidad pública ha quedado muy tocada tras el caso master el al MS se ha ido esta legislatura un cajón eh no ha habido un gran pacto educativo en la región la oposiciones acusa a ustedes de entregarse a manos de de la concertada le pregunto libertad de elección justifica que hayan dejado ustedes abierta ahora la puerta los conciertos con la privada también en Bachillerato

Voz 0177 15:02 pues yo creo que sí pero lo voy a explicar porqué mira hay muchos casos en Madrid aproximadamente el treinta por ciento las familias llevan a sus hijos a colegios públicos más allá de de algunos clichés que son absolutamente falsos Le diré que eso se produce en Villa de Vallecas en Salamanca en Fuencarral Usera ocurre en todos los distritos y por supuesto en todos los municipios de la cuya merecen Fuenlabrada al tajo de Wall el treinta por ciento decide libremente hacer eso por lo tanto ocurría muchos sitios que personas que han llevado toda la vida a sus hijos a un colegio cuando acababa la la parte de la sean obligatorias Bachillerato no podían seguir estudiando ese colegio porque ya no estaba no hay no hay no hay concierto yo creo que es muy triste que tú dijo que ahora que ha estudiado toda la vida en un colegio se tenga que ir porque no pueden pagar sus padres esa ese ese Bachillerato que hemos hecho a las familias que tengan a sus hijos a sus hijas en unos colegios durante toda todo el tiempo que quieren un tiro bachillerato Suecia a unas les y lo vamos a hacer vamos a empezar por la familia es que menos tienen como creo que debe ser como creo que debe ser que lo que hay que apoyar a aquellos que que no se pueden permitir eso no por supuesto a mí sinceramente yo creo que hay que apostar por las personas que tienen dificultades serias económica para seguir que sus hijos sigan en los colegios y lo digo yo que llevo a mis hijos a colegios públicos se que no se sospechosos

Voz 0867 16:17 eh los los alquileres siguen por las nubes hay una fuerte importante preocupación en la calle por la vivienda porque no quieren ustedes que se limiten por ejemplo los precios máximos del alquiler o el de Will de las viviendas no como propone Podemos

Voz 0177 16:29 bueno porque creo que son medidas que van en contra del del libre mercado y por tanto casi es una cosa de una cuestión de concepto no para un partido que que es de centro de cheques liberal no casi es en este caso oigo que es conceptual porque además luego no funcionan esas cosas y la gente se busca formas de de de bueno de de saltarse esas esas estrictas reglas que insisto no no terminan dando ningún resultado mire yo creo que es algo que que sí que va en esa dirección de la mala dirección y que va a provocar pues a la salida también de de vecinos y que acabará dejando una zona pues solamente para comercios oficinas es lo de Madrid central creo que eso por ejemplo va en esa dirección desgraciadamente puede que cuando poner impedimentos para la vida cotidiana en en una zona terminada la ciudad lo que se provoca una estampita de los ciudadanos acaban quedando pues eso centros comerciales tiendas o o viviendas turísticas está la realidad no yo creo que hay que hacer una apuesta que vaya en otra dirección

Voz 0867 17:23 distintas y qué hacemos con la vivienda protegida o con la vivienda destinada a fines sociales no se vendió vivienda vivienda el Tribunal de Cuentas ahora condena a Botella sus concejales y resulta que no tenemos pisos para dar respuestas sociales básicas a los ciudadanos en cuanto hay problemas con los Desahucios al al margen de las responsabilidades políticas cómo resolvemos no el problema para dar una solución a este asunto estamos asistiendo cada día desahucios en la Comunidad de Madrid cuando hay que buscar una solución habitacional estas personas no hay pisos

Voz 0177 17:50 pues miren nosotros lo que la Comunidad de Madrid respecta un porcentaje de las viviendas que tenemos la Agencia de la vivienda social se destinan precisamente a esto a una situación sobrevenida en la familia se quede en la calle no desahuciada tenemos un buen número de este fin yo diría que por nuestra parte nadie que resulte desahuciado de una vivienda de la comunidad y se quedaría sin un techo el el problema no obstante va mucho más allá de todo eso no solamente de personas que son desahuciadas y que desde luego hay que darles amparo y eso para asustar administración sino un problema mucho más complejo es muy difícil para los jóvenes a emanciparse muy difícil nosotros hemos puesto en marcha para para el año que viene Patel que vamos a dar ayudas precisamente al alquiler no yo creo que está esta es la línea que hoy es complicado acceder una vivienda a los precios han subido mucho pero también hay que decir no en Madrid se han paralizado todos los desarrollos urbanísticos quiero que esto es una cosa también de Perogrullo Si no hay viviendas en el mercado no hay perspectiva de que muchos años vaya haber viviendas que lo que ocurre la ciudad de Madrid los precios suben con lo cual lo todos colaboramos o no esto no tiene no tiene solución obviamente tramitación no puede dar una vivienda cada ciudadano pero sí que pueda ayudar a que haya condiciones en la que se desarrolló el mercado y por tanto vivienda baje de precio yo creo que estar está la clave

Voz 2 19:03 no se podrá empalme cuando Ángel gas

Voz 0867 19:09 de llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid quería ser básicamente una persona normal eh quería seguir haciendo su vida con sus hijos dedicando su tiempo a sí mismo pero sobre todo a los suyos le han dejado conciliar algo invento lo intento para para todo el mundo es difícil conciliar para todos

Voz 0177 19:26 de lo que trabajes Ésta es una vida muy complicada para todas las personas yo no me quejo más de lo que se puede quejar cualquier persona porque creo que estamos la situación lo intento como todo el mundo no es fácil y que hacemos todo pues parchear la tele dice entonces dicen que marque un poco sus padres familiares bueno no mis hijos yo creo que que entienden perfectamente a lo que a lo que me dedico yo les pregunté cuándo va a ser presidentes ellos querían que lo fuera me dijeron que si hubieran dicho que no no sería presidente también lo tengo que decir con toda claridad procuro procuro conciliar y creo que la medida posible lo hago sobre todo bueno yo los tengo custodia compartida ahí hay semanas que los tengo todo el tiempo otra que no procura semanas

Voz 4 20:06 para la despedida elegido esta canción La chica de Ipanema me han dicho que eso no de sustancia

Voz 0177 20:11 esa es mi canción favorita hay iré diría que casi no pasa nunca más de dos o tres días sin que la escuchen alguna en alguna versión no es la que sonaba no andas no sé si es la de Astrud Gilberto seguramente hizo una canción preciosa no yo creo que a mí me gusta mucho la música a toda la bossanova y la escucho muy muy a menudo pero ésa es concretamente mi canción favorita sí que ha acertado plenamente se lo agradecen cuanto le agradecemos que haya elegido esta canción en plena resaca de del uno de enero

Voz 4 20:38 el presidente de la Comunidad de Madrid de el año que viene los ciudadanos decidirán quién es el presidente o presidenta de la

Voz 0867 20:46 comunidad que se sienta aquí y espero que en elegido este evidentemente en la entrevista de Año Nuevo seis usted cuento con ello ya de antemano aquí lo dejó la invitación pero en cualquier caso le doy las gracias por estar en la radio este día uno de enero creció mucho

Voz 0177 20:58 suerte les agradezco enormemente la evitación y está para luego es conseguir académicas

