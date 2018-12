2018, un año sin respiro (31/12/2018)

Voz 1 00:00 cadena SER dos mil dieciocho un año sin respiro

Voz 0142 00:04 a poco más de dos horas para poner fin a este dos mil dieciocho nos proponemos a resumir todo o casi todo lo que hemos vivido en estos últimos doce meses marcados por la moción de censura y el cambio de Gobierno por la movilización feminista del ocho EM por las grabaciones de Villarejo por Cataluña por la crisis de credibilidad de la justicia ha sido también el año de los másteres de la marcha de Rajoy la llegada de Casado el de la intención de exhumar a Franco el el ingreso en prisión de Iñaki Urdangarin y Rodrigo Rato el de las elecciones andaluzas que han aupado a Vox con dos mil dieciocho sumamos también un año más sin darle solución al drama de los refugiados y contra la Casa Blanca sólo tenemos hora y media para repasar tantas cosas que efectivamente no nos han dado respiro me acompañan Martínez Concejo desde el departamento de documentación de la SER les propongo este recorrido sonoro Nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este resumen no hubiera sido posible y comenzamos en realidad el año político no arrancó en enero sino el veinticuatro de mayo tenemos una

Voz 1660 01:53 a última hora con Iñaki Gabilondo además se y no sé si es producto incluso de de la presencia de Iñaki Gabilondo en ese estudio conocemos la sentencia de la trama Gürtel nos vamos hasta la Audiencia Nacional Miguel Ángel Campos buenos días

Voz 1552 02:05 buenos días Toni por primera vez en la historia de Europa un partido político es condenado por lucrarse con la corrupción y ese partido es el Partido Popular y ese partido está hoy en el Gobierno la sentencia condena al PP por lucrarse con la trama en Pozuelo y Majadahonda en los mismos términos que solicitaba la Fiscalía Anticorrupción condena civil como partícipe a título lucrativo de doscientos cuarenta y cinco mil euros también resulta condenada en los mismos términos partícipe a título lucrativo la ex ministra Ana Mato una sentencia de casi mil setecientos folios

Voz 0142 02:36 mil setecientos folios que consideraban probada la contabilidad B del PP a través de los papeles del ex tesorero Luis Bárcenas desde mil novecientos ochenta y nueve en tiempos de José María Aznar hasta dos mil ocho ya con Mariano Rajoy en la presidencia del partido

Voz 3 02:51 todos esos acontecimientos a los que usted se refiere pues se nos hacen mucho daño a todo el mundo lo sabe son algún casos que que de hace muchos años porque fíjese esto de la Gürtel se abrió en el año dos mil nueve por tanto se trata de cosas anteriores al año dos mil nueve y el otro caso del que me habla usted incluso hablan de del año mil novecientos noventa y tantos

Voz 1487 03:15 yo lo que puedo decir a título personal es que yo jamás me alegré

Voz 1660 03:18 de que de que alguien entre entre la cárcel pues evidentemente asuntos au crímenes en este caso lo lo que puedo decir es que respetamos las resoluciones judiciales y cuando no estamos de acuerdo la recurrimos por eso lo que he dicho es que lo que vamos a recurrir es la calificación de responsabilidad civil hacia el Partido Popular y el resto de personas pues ya he dicho en numerosas ocasiones que que creo que por lo que vamos conociendo no merecía la confianza de este partido

Voz 1487 03:46 hombre la condena no tiene nada que ver con la

Voz 1764 03:48 corrupción al Partido Popular para condenar al Partido Popular le hace responsable con partícipe a título lucrativo pierna con es una corresponsalía de carácter civil por haberse beneficiado de la comisión de un delito de que ni participó ni tuvo eh

Voz 1487 04:04 formación conocimiento esos son los términos exactos de qué es lo que ha pasado esta sentencia

Voz 0142 04:08 ya desencadenó el tsunami que culminó con un cambio de gobierno por primera vez en la historia de nuestra democracia prosperaba una moción de censura que sonó así

Voz 1722 04:16 la pregunta es si después de la sentencia de la trama Gürtel Mariano Rajoy puede seguir siendo presidente de Gobierno sí o no aquellos que como el Partido Socialista consideren que es inaceptable que Mariano Rajoy continúe siendo presidente del Gobierno desde aquí les tendemos la mano para entre todos construir un gran acuerdo nacional por la regeneración democrática para cerrar esta etapa negra para abrir una nueva etapa Partido Popular viene a decir algo así como o yo o el bueno señor Rajoy ni usted ni el caos moción de censura estabilidad y elecciones para que los españoles hablo

Voz 0140 04:52 el único punto del orden del día de la presente sesión es el debate y tramitación de la moción de censura presentada por doña Margarita Robles Fernández y otros ochenta y tres diputados más al Gobierno presidido por don Mariano Rajoy Brey que incluye como candidato a la Presidencia del Gobierno a don Pedro Sánchez Pérez Castejón

Voz 1487 05:12 te voy a hacer una pregunta al señor Rajoy está usted dispuesto a dimitir

Voz 1722 05:15 está dispuesto a dimitir aquí ahora dimita señor Rajoy todo terminará podrá salir de la presidencia del Gobierno por decisión propia así que dimita señor Rajoy su tiempo cabo dimita esta moción de censura habrá terminado hoy aquí

Voz 1487 05:32 va usted a dimitir cuando la sentencia de los seres sea conocida por el conjunto de la opinión pública está son partido libre de toda culpa tengo que sacarle esto señor Sánchez porque ese es el argumento fundamental con el que pretende chantajear a esta Cámara porque les de Theo corrupción o yo el fondos

Voz 4 05:50 mira eh no tiene puerta de atrás y de hecho acaban de parar los coches oficiales así que si te parece vamos a aguantar un poco ya que aguanta y aguanta los escoltas Nos están empujando un poco hacia atrás a los periodistas diez y cuatro cámaras intentando están los cámaras intentando coger la posición

Voz 5 06:06 la hay hasta uno

Voz 4 06:08 dos tres cuatro cinco seis siete coches oficiales en efecto se trataría del presidente al Gobierno un escolta bueno los empujó un poco para que nos retiremos efectivamente está preparando la salida del presidente del Gobierno porque en el día de la moción de censura va a salir después de muchas horas diría que son más de siete horas las que ha pasado aquí el presidente

Voz 1487 06:28 el Gobierno todavía presidente del Gobierno Mariano Rajoy y los escoltas Mariano Rajoy Brey

Voz 1921 06:33 no al ver Rivera día no Pablo Iglesias Turrión sin autor Esteban Bravo del resultado de la votación ha sido el siguiente

Voz 0140 06:47 votos emitidos trescientos cincuenta votos a favor de la moción de censura ciento ochenta

Voz 3 06:53 votos en contra ciento sesenta hasta ediciones con una

Voz 0140 07:00 al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara queda aprobada la moción de censura lo que de conformidad con el artículo ciento setenta y ocho el reglamento se pondrá el conocimiento de Su Majestad el Rey y el presidente del Gobierno de acuerdo con el citado precepto el candidato incluido en aquella Se considera investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo noventa y nueve de la Constitución todo Pedro Sánchez Pérez Castejón

Voz 6 07:28 prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de Gobierno

Voz 7 07:34 con el estas al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros

Voz 0142 07:49 todo esto qué sucedió en poco más de un mes se convirtió en el epicentro político de dos mil dieciocho ya ha marcado el resto del año también podríamos calificar este dos mil dieciocho como un año de retiradas el cinco de junio Mariano Rajoy que parecía hasta entonces la inalterable nieve perpetua de la política española anunció su marcha pero la lista de quiénes han dado un paso atrás en este dos mil dieciocho es muy larga y abarca todos los ámbitos no sólo el político María Romero

Voz 1473 08:20 las despedidas suelen ser un tema espinoso unos emocionan otros se ponen nerviosos muchos no la soportan y hay quién incluso echa mano de la despedida a la francesa parte de manera sigilosa ya escondidas en este dos mil dieciocho hemos reunido un buen puñado de marchas si bien es cierto que a más de uno le ha costado decir adiós fíjense por ejemplo en Cristina Cifuentes la presidenta de la Comunidad de Madrid empezó el año en la SER y posa con mal cuerpo fastidiada pero bueno a mí es difícil tumbar y tenía razón era difícil pero no imposible y es que aunque el escándalo de su máster irregular la mantuvo en la cuerda floja ella sigue fuerte a los que queréis que me vaya

Voz 8 08:54 ya no me voy me quedo me voy a qué

Voz 1487 08:57 dar voy a seguir siendo gusta presidenta

Voz 1473 08:59 pero si las informaciones del presente no pudieron con ella sí que lo hicieron los vídeos del pasado concretamente uno de dos mil once en el que se veía Cifuentes robando cremas en un centro comercial en esta cuestión sean traspasó todas las líneas rojas semejante final nos pilló a todos por sorpresa casi tanto como la marcha del presidente del Gobierno

Voz 1487 09:17 ha sido un honor no lo hay mayor haber sido presidente del Gobierno de España ha sido un honor dejar una España mejor de la que el contenido

Voz 1473 09:27 porque reconozcamos que lo de la moción de censura presentada por Pedro Sánchez al principio nos pareció que no llegaría a buen puerto pero la Gürtel consiguió lo impensable que partidos que se tiran los trastos a la cabeza por todo se pusieran de acuerdo en algo

Voz 0140 09:39 al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara queda aprobada la moción de censura

Voz 1473 09:45 marchó a Rajoy de Moncloa con todos Ejecutivo puso rumbo a Santa Pola no sin antes anunciar que también dejaba la presidencia del PP de aquellas primarias Pablo Casado salido victorioso y sus rivales quedaron fuera de juego aunque por motivos bien diferentes mientras que Soraya Sáenz de Santamaría no encontró conexión con el nuevo aquí

Voz 9 10:01 me gusta hacer las cosas de esta manera no hablándolo tranquilamente

Voz 1473 10:05 a María Dolores de Cospedal la desconectaron del PP a base de grabaciones filtradas en las que se le escuchaba conspirar con el polémico comisario Villarejo pero no voy a admitir que haya hecho nada malo porque yo cumplía con mi responsabilidad como Secretaria Gené las salidas del PP este año han sido un drama pero en el partido bien saben que podría ser peor que se lo pregunten a su ex compañero Rodrigo Rato que este año se ha tenido que despedir de su libertad

Voz 10 10:26 que asumo los errores que haya podido cometer que pido perdón a la sociedad

Voz 1473 10:31 tener que despedirse cuando a uno no le apetece marcharse

Voz 1487 10:33 en tamaño pero que encima te lo restringen por la cara

Voz 1473 10:41 a pocas despedidas más amargas va a vivir Susana Díaz que previsiblemente perderá la Junta de Andalucía y puede que a manos de los pactos con la ultraderecha ver para creer

Voz 11 10:51 ayer fue un día posiblemente desde la muerte de mi madre más triste de mi vida

Voz 1473 11:00 ver llorar a Lopetegui fue lo que nos hizo falta para creernos que nos quedábamos sin entrenador de la selección a dos días de comenzar el Mundial de Rusia no sabemos el dinero que compensen montar todo este pitos para irte al Real Madrid igualar la friolera de cuatro meses en el cargo pero a lo mejor Lopetegui puede buscar trabajo en Japón siguiendo la estela de Torres e Iniesta

Voz 11 11:35 el rodado todo verdad

Voz 6 11:46 han sido veintidós años maravillosos

Voz 12 11:52 ha sido un orgullo y un placer defender y representar este escudo

Voz 1921 11:58 para mí

Voz 0277 11:59 la mejor del mundo y es que aparte de jugar al fútbol a las mil maravillas se hayan

Voz 1473 12:03 que estos dos ídolos han sabido hacer es marcharse a tiempo que fue exactamente lo que hizo el predecesor de Lopetegui Zinedine Zidane lo que pienso

Voz 1487 12:13 que este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio y para eso

Voz 1473 12:19 también es cierto que su marcha fue el comienzo de una espiral de oscuridad para el conjunto blanco de la que no consigue salir pero al menos se ahorró tener que lidiar con el papelón del tira y afloja de Cristiano Ronaldo que acabó con una salida un tanto desagradable

Voz 1487 12:33 que esté hablen llorando pues no nos queda claro

Voz 1473 12:35 sostiene el Madrid lloran por Ronaldo pero en el mundo del baloncesto sí que se han llevado un disgustillo con la marcha de Juan Carlos Navarro en el de las motos con la de Dani Pedrosa y en el de Fórmula uno con la de Fernando Alonso aunque bueno él sí que ha salido despedirse como Dios

Voz 5 12:48 manda cuando apenas sabía andar ya corría hacia tu ruido tus circuitos sin saber nada de ti

Voz 13 12:54 juntos hemos pasado muy buenos momentos alguna

Voz 1487 12:56 no otros realmente malos

Voz 1473 12:59 no sé ahora que deja a los coches a lo mejor Alonso puede dedicarse a dar lecciones de cómo decir adiós de manera digna y honrosa a más de uno en política no le vendría mal

Voz 0142 13:17 unos lo sustituyeron a otros por eso la otra cara de la moneda son las llegadas tras unas primarias en el PP que enfrentaron a Pablo Casado Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal por el trono de los populares finalmente fue él quién se hizo con la presidencia del partido y fue también él quien inspiró a Severino Donate para divagar en torno al cuento la conciencia de decenas de Hita los Bebo

Voz 1900 13:41 freno Così era un hombre de negocios incapacitado para los negocios adúltero fumador aficionado al violín ratos enfermo imaginario contradictorio es encantado con el psicoanálisis básicamente inventado vivió en Trieste a caballo entre el siglo XIX y el período de entreguerras del veinte y es probable que hasta se cruzara con Italo es Bebo en uno de sus paseos por la ciudad durante una de sus divagaciones cenó tuvo un acceso inspiración y supo que la vida no era ni fea nivel ni buen animada la vida era original

Voz 14 14:22 sin y sostenía que si ha

Voz 1900 14:23 en ajeno a nuestra vida la base por primera vez se quedaría sin aliento ante tal enorme construcción sin objeto si contemplamos durante unos segundos el mundo con la mirada de freno

Voz 0142 14:36 descubriremos en efecto que la vida es muy original

Voz 1900 14:40 y hasta extravagante los coches se mueven a base de las algas el zooplancton que poblaron la Tierra hace millones

Voz 1487 14:48 la araña entrelaza las proteínas y las más resistentes

Voz 1900 14:51 cero mamíferos del orden de los primates y pertenecientes a la familia de los homínidos llegaron a la Luna en mil novecientos sesenta y nueve

Voz 11 15:01 asimismo con un acto con carácter Dragon Khan camina sobre la superficie

Voz 1900 15:06 los superordenadores realizan lo veintitrés mil billones de operaciones de coma flotante por segundo Baobab de Madagascar almacena dentro de su tronco litros de agua el copo de nieve Sun Crystal hexagonal una ballena un ves haciendo cincuenta mil kilos los microorganismos que coloniza

Voz 0142 15:24 porque humano pesan

Voz 1900 15:25 esto como el cerebro se ha encontrado el bosón de Higgs y todos estos infinitos prodigios modestos a veces otros fabulosos extravagantes Romea nuestra vida

Voz 5 15:37 y además esta Pablo Casado

Voz 9 15:43 buenas noches al lenguaraz

Voz 0142 15:46 los Rafa Hernando como portavoz del PP en el Congreso les sucedió Dolors Montserrat que ha creado un nuevo género de Performance en las sesiones de control algo tierno con sus enfrentamientos dialécticos frente a la ministra Calvo para muestra un botón

Voz 0277 16:00 ponen a las prostitutas desconcertada la señora Valerio dicen que son un gol por la escuadra basura Delgado es la máxima defensora de sus servicios y sus compañeros socialistas andaluces frecuentan con dinero público la Constitución tiene la máxima West da perplejo por una sociedad instrumental enviaron al una Borrell Cela Pedro Duque continúan en la tierra montón dice que no entiende nada es sólo plagio Prodi el programa final de Masters y silencio vivito incluyendo del Senado era Camus de está completamente descoordinada IMAS Pedro Sánchez que confunde lo público con lo privado que no sabe cuál es su sitio ni el Gobierno un besamanos señora Montserrat ha sido una Performance no a lo suyo lo mejor que conoce como política cultural del Partido Popular pero le voy a decirle mire usted formaba parte de un Gobierno donde el presidente decía habitualmente no lo sé no me he enterado no me consta a mí nadie me lo ha contado su lo voy a dejar muy claro lo que este Gobierno así es coordinación en castellano lo que ustedes hacían búsquelo usted no

Voz 9 17:28 en el banco azul de la Cámara Baja el nuevo Gobierno

Voz 0142 17:31 que cumplió los cien días con la dimisión de dos ministros máxima Huerta apenas duró una semana como ministro de Deportes y Cultura Carmen Montón dimitió de ministra de Sanidad cuarenta y ocho horas después de que el diario punto Es publicara una información sobre un posible plagio en su trabajo fin de más

Voz 1764 17:49 me voy para no partir mes yo me voy para que el ruido de toda esa jauría no parta el proyecto que es en lo que creo que no se rompa este proyecto ilusionante que ha ilusionado a tantas personas en este país

Voz 5 18:04 estoy orgullosa y agradecida por qué el presidente Pedro Sánchez haya contado conmigo para su equipo en el Gobierno para que esta situación no influya le he comunicado al presidente del Gobierno mi dimisión como ministra

Voz 0142 18:22 de Sanidad Consumo y Bienestar Social la caída definitiva de dos iconos quedan en el haber de este dos mil dieciocho las de quiénes fueron el ministro del milagro económico español y la cara más amable deportista de la Familia Real es decir Rodrigo Rato Iñaki

Voz 9 18:38 andarín el cuñado del Rey acaba de ingresar en la prisión de Brieva en la provincia de Ávila

Voz 0142 18:44 es que han sido trescientos sesenta y cinco días muy movidos para la monarquía española María Manjavacas Nos hace el resumen más real

Voz 1444 18:54 comenzó el año con la primera imagen familiar de los reyes de puertas adentro del Palacio era una forma de celebrar los cincuenta años del Rey Felipe Severo las bambalinas y la preparación del discurso de Nochebuena

Voz 1921 19:06 como decía Esther

Voz 1444 19:10 había irse les vio comer a los cuatro una sopa imposible camino del cole fue el día treinta de enero cuando el Rey cumplió cincuenta años IS fue el día elegido para el primer acto oficial de la Princesa Leonor en el Palacio Real impuso el Toisón de Oro la mayor condecoración de la Casa Real recordándole la importancia de actuar con honestidad siempre bajo el mandato de la Constitución

Voz 15 19:36 seguidoras permanentemente por la Constitución cumpliendo la observando servirá a España con humildad consciente de tu posición institucional

Voz 1444 19:48 ha sido el viaje de Estado del año a San Antonio en Nueva Orleans mientras estaban a miles de kilómetros de distancia con océano de promedio recibía la noticia que nunca quisieron hoy

Voz 0142 19:59 tras está ahora Urdangarin continúa en el módulo de acceso

Voz 1444 20:01 de la prisión de Brieva donde está siendo identificados en el verano de Marivent transcurrió con una sonada ausencia la del Rey Juan Carlos días antes vieron la luz las grabaciones de Villarejo con Corinna la es que cuenta que el emérito la utilizó de testaferros abrió una investigación hice cerró meses después el juez no vio indicios sólidos en los hechos se producen entre dos mil nueve y dos mil doce cuando el Rey era inviolable y esto es lo que se ha debatido hasta en el Consejo de Ministros la inviolabilidad del jefe del Estado pero de los aforamientos Es salvo el Rey

Voz 1487 20:32 el Rey es inviolable en el Rey

Voz 16 20:34 eh forma parte creo del artículo cincuenta

Voz 1444 20:37 en cuanto a Cataluña sigue siendo el desafío el encaje en una comunidad en la que los independentistas les reprochan el discurso del tres de octubre y en sus visitas ha visto protestas esta plantones

Voz 9 20:49 esa es la recuerdo institucional Gemma otra cosa es la pleitesía y eso es lo que mejore medio

Voz 1444 20:54 en los últimos meses la Casa Real ha estado volcada con los cuarenta años de la Constitución y días antes se producía lo que era el primer acto oficial de la Princesa Leonor con palabras a la misma edad que su padre justo el día que cumplía trece años articula

Voz 9 21:08 España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propuso

Voz 0142 21:14 ICO la celebración de la Constitución acaba la última

Voz 1444 21:16 foto de la familia real al completo al Congreso fueron los eméritos con ovación incluída por su papel en la Transición

Voz 1487 21:23 junto a él el apoyo permanente y comprometido de mi madre

Voz 0846 21:27 la reina Sofía con celebraciones institucionales y momentos complejos de gestionar finaliza el quinto año la quinta Navidad del rey Felipe VI

Voz 1900 21:43 dos mil dieciocho un año sin respiro

Voz 0142 21:46 un resumen elaborado por el departamento de documentación de la Cadena SER hubo un tiempo en el que en los tradicionales resúmenes de fin de año el tema de las mujeres se reducía a una fría estadística sobre violencia machista pero desde hace un par de años esto ha cambiado y creímos que dos mil diecisiete iba a marcar un antes y un después en el despertar contra el machismo con el nacimiento

Voz 17 22:12 todo el movimiento Michu para romper el silencio contra el acoso sexual este dos mil dieciocho con un ocho de marzo histórico ha sido sin duda la confirmación de que la marea morada es ya imparable el Día Internacional de la Mujer desbordó todas las previsiones gritos cánticos y pancartas invadieron las calles para clamar contra la violencia de género la brecha salarial la infravaloración del trabajo doméstico y el techo de cristal en las empresas Nuestro ocho EM asombró a medio mundo radios televisiones y medios digitales internacionales

Voz 0142 22:54 con cobertura Luck calificaron como primera

Voz 1 22:57 una feminista en España

Voz 9 23:04 cientos de mujeres participaron en diversas marchas y concentraciones su lema Si nosotros paramos Se para el mundo

Voz 0277 23:12 sex como tostón cuyo Leza hutu y yo hagamos una conmoción escuches

Voz 18 23:22 pero

Voz 5 23:26 a mí es será o España

Voz 0142 23:36 pero tras el ocho EM el morado ha tornado a negro con cada una de las víctimas de violencia machista este dolor yo soy insoportable panorama ha continuado este año en julio cuatro mujeres fueron asesinadas en apenas cuatro días fiel a su compromiso de no dejar que las víctimas sean sólo un número el espacio vida robadas de La Ventana ha hecho el retrato de todas ellas

Voz 1487 23:59 Nos es un número

Voz 19 24:01 Mi pura estadística ni siquiera sólo un nombre las suyas son

Voz 1487 24:07 vidas rotas

Voz 0313 24:14 vamos a empezar en Madrid con lo más reciente porque esta madrugada ha aparecido muerta en una chabola de Collado Villalba una mujer de de cuarenta y ocho años y la Guardia Civil ha detenido ya a un hombre de cincuenta y nueve que está acusado de matarla Alfonso Ojea buenas tardes con Cañal en este caso último abierta al menos diez de la tarde cuando los servicios de emergencias reciben una llamada telefónica a más de una manera un poco curioso paradójica no entendían los servicios de emergencia madrileños lo que un interlocutor a través de inmóviles estaba diciendo porque no entendían rumano pero en ese momento por la calle de Collado Villalba circulaba un vamos un español Un vecino de la localidad cercana de Navacerrada que al verle problema

Voz 0142 24:51 en España dos mil diecisiete batió el triste récord de ser el año en el que más menores fueron asesinados por violencia machista desde que se tienen datos en este dos mil dieciocho aunque la cifra se ha reducido todavía se han dado casos como el de Prats la madre de dos niñas de dos y seis años que fueron asesinadas por su padre en octubre se hizo pública su emotiva carta unas líneas en las que describía el miedo que vivió junto a sus hijas las constantes amenazas la impotencia de que nadie la creyera una carta que ella no pudo leer ante los medios pero sí su abogado

Voz 3 25:25 el sistema ha fallado prados lo reconocen pero ninguna administración asume las consecuencias de su responsabilidad yo necesité protección acudía la instituciones con el respeto a todas las normas para las actuaciones pero ha tocado el sistema facilita lo que deben de seguirse sin actuar por los propios medios pero no funcionaron no encontré Amparo para mí es tardes sobretodo para Nerea Martina irremediablemente quién estos acto justifique en público o en privado es cómplice del maltratador la violencia de género ha de ser condenada por toda la sociedad sin paliativos siempre dejad de buscar ninguna otra justificación porque quién mata a sus hijas y luego se suicidaba no es un pobre hombre es un cobarde es esencial que así lo entendamos para erradicar el que estamos padeciendo imprescindible para la dignidad y seguridad de toda la ciudadanía

Voz 17 26:43 la inmigración y los apoyos a la víctima de la manada inundaron las redes cuando en abril la Audiencia de Navarra hizo pública la sentencia que condenaba a los cinco acusados por abusos sexuales no puedo agresión sexual este fallo ha llegado en un año en el que el desprestigio de la justicia española nos ha dejado especialmente preocupados nuestro compañero de tribunales Alberto Pozas no recuerda el porqué de este descrédito

Voz 4 27:07 de dos mil dieciocho ha sido un año complicado para la justicia para la justicia su imagen

Voz 1473 27:14 en con la ciudadanía

Voz 11 27:23 no

Voz 20 27:28 lamentablemente inmueble bosques tiene bien se ha producido daños ha producido una desconfianza en el Athletic indebida en el alto tribunal no puede ser

Voz 4 27:48 uno de los primeros terremotos llegaba en abril jueves veintiséis de abril con el epicentro localizado en Pamplona

Voz 1764 27:55 debemos de condenados a José Ángel prenda Martínez

Voz 4 28:01 los cinco miembros de la manada eran condenados a nueve años de cárcel por violar a una joven en grupo en un poco

Voz 21 28:07 de Pamplona Illes sería la sociedad salió a la calle no porque la condena fuese baja sino porque el Código Penal no hablaba su idioma allí donde todo el mundo veía una violación los jueces veían un abuso sexual

Voz 17 28:20 áfrica de Pamplona la violaron insisto lo dije la descripción de

Voz 0142 28:23 los hechos probados que recoge la sentencia

Voz 17 28:25 y luego nos preguntarán por lo menos a mí me preguntarán porque soy feliz

Voz 4 28:31 el debate se ha trasladado a la política y el Gobierno ya estudia la manera de unificar el abuso y la agresión sexual El segundo gran incendio de este año ha sido sin duda el impuesto hipotecario un sainete que ha causado estupor dentro y fuera de la justicia el propio presidente del Poder Judicial Carlos Lesmes pedía perdón

Voz 1764 28:49 Pedimos disculpas a aquellos ciudadanos que se hayan podido sentir perjudicados por esta deficiente gestión

Voz 4 28:55 en dos semanas el Tribunal Supremo cargaba al impuesto hipotecario en el bolsillo del banco después de vuelta al cliente en una gestión casi inédita sin grandes efectos prácticos porque el Gobierno ya ha cambiado la ley pero dejando por el camino muchas puñaladas en el propio Tribunal Supremo

Voz 3 29:12 vamos a iniciar la letrada con David

Voz 4 29:20 el último incendio más reciente que ha protagonizado este hombre Manuel Marchena presidente de la Sala de lo Penal candidato fallido a presidente del Poder Judicial fallido después de que trascendieran unos mensajes de Whatsapp de un senador del PP que decía que eso les iba a permitir controlar el Supremo un episodio que en el propio consejo sin micrófonos Se define como asqueroso dos mil dieciocho ha sido un año en el que la actividad de los jueces ha estado quizá más expuesta que nunca muchos algunos lo dicen en público de otros no se sienten injustamente atacados que se cambie la ley que ellos se dedican a aplicarla que los políticos dejen de jugar con la justicia como si fuese un álbum de cromos

Voz 0142 30:02 cada año Le pedimos a Isaías Lafuente en este resumen que nos elija la palabra o palabras de el año en dos mil dieciocho irremediablemente el término más vinculada al año debíamos encajarlo en el bloque que esta noche hemos dedicado a la mujer

Voz 0827 30:15 pero el tiempo vuela ya veces lo hace tan deprisa que el ayer nos parece ya prehistoria pero este año que acaba a parte de másteres mociones y exhumaciones quedará marcado en rojo en la historia de la lucha feminista en nuestro país los ecos del movimiento mi tú se prolongaron aquí con masivo cuéntalo y la huelga del ocho de marzo fue un movimiento de magnitud sísmica que tuvo réplicas en las protestas por la sentencia de la manada a la que siguieron otras la más reciente las que se produjeron hace unos días por la muerte de Laura lo Elmo quizás por eso la Real Academia ha decidido cerrar el año con un regalo introduciendo en el diccionario la palabra sonoridad con erre que no todos y todas lo tienen aún claro

Voz 5 31:02 tanto yo les pido que tengan ustedes sonoridad

Voz 22 31:05 con todas no solamente con aquellas que piensa como usted

Voz 0827 31:13 son orillita que es de esas palabras que nos han llegado a través de una circunvalación la tomamos del inglés aunque este idioma la fabricó a partir del latín cristianos dejó Soros hermana en español quedó casi en exclusiva para referirnos a las monjas hace

Voz 12 31:29 casi un siglo Miguel de Unamuno ya se planteó

Voz 0827 31:31 lo que si en español teníamos paternal paternidad maternal y maternidad porque si teníamos fraternal fraternidad no habíamos creado todavía sólo oral sólida bueno nadie le hizo caso y los tiempos que vinieron más tarde no fueron muy propicios para el feminismo precisamente pero más vale tarde que nunca sonoridad ya está en el diccionario ahora sólo falta saber si se extenderá como se descendido la solidaridad entre mujeres que pretende nombrar esta palabra

Voz 1 32:05 cadena SER dos mil dieciocho un año sin respiro Ana Martínez Concejo

Voz 0142 32:12 Alberto Pozas nos contaba todo el episodio de la sentencia de las hipotecas y eso abre un pequeño bloque económico que en este resumen vamos a dedicar a lo que algunos han llamado la revolución de los abuelos

Voz 0277 32:24 claro

Voz 1473 32:27 lo lo peor

Voz 0277 32:30 eso no hay derecho

Voz 0142 32:36 el movimiento de los pensionistas ha llevado a los jubilados a las calles de nuestro país con especial fuerza en Euskadi

Voz 23 32:42 Pavón querían una cifra incontestable Ilan logrado familias feministas multitud de jóvenes personas de todas las edades en diferentes situaciones hasta ciento quince mil según los últimos datos de la Policía Municipal han secundado la convocatoria en cada del Gobierno el bajo sueldo

Voz 0142 32:58 los éxitos en las convocatorias por unas pensiones dignas se han ido sucediendo todo el año

Voz 24 33:03 aquí no debíamos de estar solamente nosotros deberían estar más juventud también apoyándonos protestar porque nos están engañando mintiendo que nos están robando por qué no se suelen ellos el cero veinticinco cómo somos los putos viejo según ellos

Voz 9 33:15 Nos quieren tratar de de tontos y somos mayores pero tontos no

Voz 0277 33:18 no me niego que me retiren ni un euro da la vía mientras ellos no devuelvan todo lo robado todos los todos los hospitales están privatizado cincuenta años cotizando para poder vivir encima salvaron salvar

Voz 0142 33:36 Quito las protestas arrancaron cuando todavía era presidente Mariano Rajoy que se llevó alguna sonora pitada de los jubilados y que el catorce de marzo se vio obligado a celebrar un pleno monográfico sobre pensiones en el Congreso de los Diputados

Voz 1764 33:57 recordarles mi compromiso de que mientras yo sea presidente del Gobierno las pensiones no se van a congelar subirán siempre haré lo que pueda para mejorar subirán todos los

Voz 0142 34:08 en el año vamos a cerrarlo con el eco de las protestas de los pensionistas que se mantienen con Pedro Sánchez en Moncloa dándole vueltas al sistema de revalorización de las pensiones que el Ejecutivo plantea para que éstas no pierdan poder adquisitivo

Voz 1 34:24 mil dieciocho Un año sin respiro un resumen elaborado por el departamento de documentación de la Cadena SER

Voz 25 34:33 cada a de

Voz 0142 34:39 hemos iniciado el repaso de esta noche con un bloque político al que le han faltado algunos temas en los que nos vamos a fijar ahora

Voz 25 34:47 nada más eh eh eh con la de las para es eh

Voz 0142 35:01 el año comenzó en Cataluña con el mensaje que habían dejado las urnas en diciembre de dos mil diecisiete nadie puede hablar en nombre de todos es que el resultado electoral del XXI de no cambió el equilibrio de fuerzas entre independentistas y no independentistas

Voz 0315 35:16 el futuro de la política en un Estado democrático los marcan siempre los electores siempre ha es inaceptable sería inaceptable que lo que han decidido las urnas no pudiera ser llevado a la práctica Si digo que estoy dispuesto a reunirme con Rajoy de estas cosas que hoy por hoy todos sabemos que hoy en el Estado español a los resultados de las elecciones aún no se han aceptado

Voz 6 35:43 y ante eh no no no conozco cuál es la posición

Voz 1487 35:45 donde el presidente Rajoy pero evidentemente no tenía ningún problema si las garantías de también

Voz 0315 35:49 en La Moncloa problema a lo que quieren son soluciones eh no puede haber ninguna solución no se puede avanzar nadie si no se respeta el resultado de las esto es indispensable en democracia y creo que un al que una elecciones con más del ochenta por ciento de participación honestamente creo que son un mensaje nítido de los ciudadanos hay que hacer política a partir de ahí tengo mucho interés en conocer cuál va a ser cuál va a ser la posición del Gobierno español ante estas elecciones

Voz 0142 36:19 hemos ganado las elecciones en Cataluña esto es histórico esto es justicia poética pero insisto también esperábamos un resultado mejor de el resto de fuerzas constitucionalistas no ha sido así y no vamos a tirar la toalla hay millones de catalanes que están esperando una solución que están esperando que se ponga fin a esta etapa de inestabilidad previo al tsunami político de la moción de censura hay descartada una investidura a distancia de Carles Puigdemont huido de la justicia Cataluña por fin tenía nuevo preside

Voz 1764 36:50 sin sin sin vos no y cuatro abstenciones

Voz 1487 36:57 este investir presidenta la soledad de Cataluña

Voz 0846 37:06 abajo prosiguen esta región nuestro presidente Ramón segundo creceremos leales al referéndum de autodeterminación del uno de octubre construir un Estado independiente en forma de república tercero nuestro programa de Gobierno es la cohesión social y la prosperidad económica de Catalunya económica la Cataluña

Voz 0142 37:23 en dos de junio la toma de posesión de Torra supuso el levantamiento automático del artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución y la recuperación del autogobierno por parte de la Generalitat tras doscientos dieciocho días de intervención

Voz 26 37:39 señor Pere Aragonés y García titular del Departament de un humilde senda Ibiza butano

Voz 0142 37:46 pero el fantasma del ciento cincuenta y cinco ha reaparecido este final de año con un President de la Generalitat invocando la vía eslovena desautorizando a los Mossos en Madrid con un Pedro Sánchez apretado por la derecha

Voz 1764 38:00 se ponga en marcha el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución de forma inmediata y además aprendiendo de lo que pasó el año pasado lo que queremos es que se apruebe sin límite en el tiempo que se apruebe con mayor extensión competencial que además se nombre el Govern de la Generalitat desde el Gobierno de España después del debate ayer rectifica

Voz 0140 38:24 que asuma que está solo los separatistas y los nacionalistas no pueden ser los que gobiernan España que por tanto tiene que volver al lado de los constitucionalistas y nosotros desde el punto de vista estamos dispuestos a sentarnos a negociar cómo debe ser ese ciento cincuenta y cinco sobre qué competencias durante cuánto tiempo pero en definitiva hay que garantizar la aplicación de las leyes

Voz 0142 38:44 unidos por los lazos amarillos y los presos sin embargo dos mil dieciocho ha evidenciado la división del bloque independentista

Voz 17 38:52 en una parte de él preocupada por la deriva de Torra y la alargada sombra de Puche Nuon en Waterloo el año se cierra con un Parlamento inactivo con la

Voz 0142 39:04 foto del encuentro en Barcelona entre Pedro Sánchez y el president de la Generalitat

Voz 1487 39:09 a las puertas del juicio por el pluses

Voz 0142 39:13 las elecciones andaluzas del pasado dos de diciembre han marcado el final del año político en nuestro país

Voz 1921 39:18 a pesar de haber ganado las elecciones una noche triste para los socialista estoy convencida que no sólo para los socialistas de Andalucía sino para el conjunto de la organización sabiendo como decía que hemos tenido la confianza mayoritaria pero que hay una realidad en el arco parlamentario que intra y la extrema derecha algún llamamiento a todas las fuerzas políticas que decimos que somos constitucionalistas que lo demostremos parando a la extrema derecha en Andalucía yo al menos lo voy a intentar

Voz 1764 39:51 que nosotros proponíamos un cambio que nosotros garantizaba en cambio y hoy sabemos que Andalucía quiere cambio y por tanto va a tener cambio

Voz 1921 40:01 hemos pedido durante esta campaña a los andaluces votos para el cambio hoy hay diputados que suman para ese cambio cambio Andalucía

Voz 17 40:16 unos comicios que serán recordados por la edil

Voz 0142 40:19 John de Vox en el Parlamento andaluz dos mil dieciocho deja un partido de ultraderecha abriéndose camino en la política española

Voz 0277 40:26 durante estas semanas

Voz 27 40:28 les hemos dicho a los andaluces que era posible y les pedimos les pedimos una elección histórica los andaluces la han realizado han realizado de una manera que trasciende los propios intereses de Andalucía mostrando un camino a todos los españoles es que Vox es sólo un instrumento al servicio de España por eso nosotros no pedimos papeletas verdes pedimos papeletas rojigualdas

Voz 1921 41:06 qué era lo verdaderamente

Voz 0142 41:10 sin embargo dos mil dieciocho lo que no va a dejarnos es la exhumación de Franco a pesar de que en julio la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo aseguró que en menos de un mes los restos del dictador saldrían del Valle de los Caídos luego en agosto afirmó que sería antes de fin de año

Voz 1660 41:26 ah

Voz 1722 41:26 habremos culminado todo el procedimiento administrativo que nos permite la exhumación de los

Voz 1487 41:33 el resto de Franco como como decía del principio

Voz 0142 41:38 antes del final de año de momento lo que iba a ser un golpe de efecto del Gobierno de Sánchez se queda sólo en intenciones

Voz 1487 41:46 el Gobierno de España no va a permitir que un dictador siga ocupando un lugar público que se preste al enaltecimiento eso con la ley en la mano con todas las declaraciones del Parlamento Europeo con toda la legislación española por tanto eh habilitará los recursos y el procedimiento que estime oportuno para evitarlo

Voz 1 42:08 cadena SER dos mil dieciocho

Voz 0142 42:11 un año sin respiro Martínez Concejo todo lo que sucede tiene ahora repercusión y reflejo en las redes sociales así pues llegado este punto del resumen se nos hace imprescindible una Lucía Taboada para darle un repaso a lo que se ha movido en Internet este año

Voz 9 42:31 este dos mil dieciocho en redes ha llevado el nombre propio de Cambridge analítica es el año en el que descubrimos que datos de millones de usuarios de Facebook que estuvieron en manos de empresas privadas el año en el que Emarsa Carver tuvo que comparecer ante un comité de senadores pero rascando ir rascando Nos encontramos con muchas otras noticias por ejemplo una serie cancelada por un tuit en junio arrasan comparó la ex funcionaria de la Casa Blanca del presidente

Voz 0142 42:55 a Obama con mono en cuestión de horas e Ibiza

Voz 9 42:58 canceló su exitosa serie The Washington Post reveló en junio que Peter había eliminado en sólo dos meses más de setenta millones de cuentas dentro de su campaña contra la actividad nociva en la red en España también se cancelaron muchas cuentas y hubo como no debate sobre los límites del humor pero ello no se pueden hacer

Voz 5 43:16 como no humor ya atender

Voz 28 43:19 porque la música y la luz a vivir en Vigo en el árbol Inagua si Saint Louis algo tu Lizzy jazz Happy Christmas de John Lennon

Voz 9 43:40 Abel Caballero se convirtió en viral con sus estratosféricas luces navideñas o la actriz Alba Flores con su despiste se confundió de presentación de película

Voz 1921 43:48 ir ahora de Mario eh de Mario de Carlos

Voz 9 44:00 tuvimos la réplica del vestido dorado azul con el escuchas Lobelle Oriana entre los Trending Topic el año se coló de forma casi imbatible Operación Triunfo youtuber se quitó la máscara del éxito para descubrirnos su ansiedad

Voz 1764 44:19 cada vez me está costando más ser yo mismo vale a vez me cuesta más ponerme delante de la cámara y ponerme la máscara del Ruiz por así decirlo

Voz 1473 44:29 cien por cien de ni dejó a la red durante varios meses este vídeo franca del rubios se ha colado entre lo más visto a nivel mundial

Voz 28 44:35 puesta de echarle otra foto o sea que la veas con tus propios ojos sólo con dos

Voz 9 44:44 pero más allá de mes desafíos Vidales Stories de un lado al otro de Instagram las redes también fueron lugar para la expresión política en este dos mil dieciocho con movimientos como Match for our life mate tú pase lo que pase en el dos mil diecinueve los mes los filtros estará en espera

Voz 28 45:01 se postura para que el mundo vea que la vida si no te sientes guays porque todo autoestima la la para que el mundo que la vida con un filtro tan fea y no te sientes va es porque todo autoestima hasta miden la disculpa sigue esta cadena sino parte este tema morir a un ratito por tu culpa

Voz 0142 45:38 el éxodo de personas que huyen del horror de la guerra de la pobreza o que simplemente persiguen el sueño de una vida mejor sigue poniendo a prueba nuestro mundo una sociedad que no sabe o no quiere afrontar el drama de los refugiados de los migrantes que dejan todo atrás es de un futuro cuanto menos incierto

Voz 9 46:17 en junio el presidente del Gobierno pero

Voz 0142 46:19 los Sánchez dio instrucciones para que España acogiese el barco Aquarius en el que seiscientos veintinueve migrantes habían sido abandonados a su suerte en el Mediterráneo después de que Italia y Malta le hubiera negado el permiso para desembarcar en sus países

Voz 3 46:33 poco antes de la medianoche pasada por delante

Voz 1487 46:36 la os

Voz 3 46:38 detenerse a treinta y cinco millas náuticas de Italia ya veintisiete de Malta con seiscientos veintinueve inmigrantes a bordo rescatados en alta mar entre ellos ciento veintitrés menores no acompañados once niños y niñas siete mujeres embarazadas una situación dramática después que el nuevo ministro italiano del Interior del derechistas la ordenara el cierre de los puertos italianos al desembarco de inmigrantes situación dramática como demuestra que a última hora las autoridades italianas optaran por trasladar a bordo del acuarios equipos para atender la emergencia sanitaria sin puerto de destino a la tripulación de la nave ha informado que sólo dispone de víveres para las próximas veinticuatro horas en la línea dura del nuevo ejecutivo italiano Salvini exige que los inmigrantes desembarcan en Malta sin embargo al primer ministro de la pequeña isla Estado el laborista Joseph mus Cat me da que la acogida es competencia de Italia hay acusa al Gobierno de Roma de violar los tratados internacionales al cerrar sus puertos a la llegada de inmigrantes procedentes de Libia

Voz 0142 47:43 Europa aplaudió este gesto de solidaridad las ONGs lo calificaron de importante Valiente innecesario para otros no fue más que pura demagogia por fin después de ocho días en el mar el diecisiete de junio el buque atracó en Valencia con él dos barcos de la Armada Italia los cánticos y los saludos desde cubierta protagonizaron su entrada en el puerto

Voz 29 48:09 tres barcos extranjeros han desembarcado en este puerto de Valencia esas seiscientas personas que es una semana era rescatado a más de mil quinientos kilómetros de nuestras costas

Voz 1764 48:19 había inéditas después del Aquarius que

Voz 0142 48:22 pues tras el Aquarius nada ha cambiado como no cambió nada tras la tragedia de Lampedusa en dos mil trece cuando un barco repleto con casi quinientos refugiados sirios y hundió mientras de nuevo Malta e Italia se pasaban la pelota para decidir quién iba a su rescate el caso es que como decía tras el Aquarius todo sigue igual o peor dos mil dieciocho ha batido un nuevo récord de llegada de inmigrantes en patera en este año han alcanzado las costas de nuestro país más personas que en los últimos seis años juntos se han multiplicado por tres la rutas hacia España donde más crecen estas

Voz 17 48:56 Martes por tanto más pateras más embarcaciones hundidas más desaparecidos más muertes en el mar para los que tuvieron más suerte el rescate en octubre nuestro compañero Nicolás Castellano estuvo a bordo del barco de Salvamento Marítimo Open Arms que opera en la zona del estrecho del mar de Alborán dejó crónicas como esta

Voz 0315 49:19 estamos aquí en el puente de mando se siguen escuchando llamada de socorro desde Salvamento Marítimo los barcos de la zona desde primera hora llamadas para el avistamiento de una patera con veintisiete persona que sigue perdida siguen además apareciendo otras embarcaciones como la que encontraba este equipo de lo penal en el medio unas prácticas en torno a mediodía

Voz 30 49:39 el hecho de que se vale entera

Voz 0315 49:43 finalmente cincuenta y siete personas rescatadas entre ellos diez mujeres quedó bebé que se encuentra ya a bordo y sólo dos minutos después

Voz 2 49:50 otra patera con sesenta y siete personas entre ellos a bordo iba Pape se de España mejor africano

Voz 0315 50:00 belleza sesenta y siete personas eran trasladada por el Equipo de Open Arms al Sermas de Salvamento Marítimo que lleva a centenares de personas de media docena de pateras rescatadas siguen los avisos en el mar de Alborán muy cerca de la isla en la que no encontramos a tan sólo las millas

Voz 31 50:17 y un

Voz 32 50:23 no

Voz 11 50:29 un par de siete fotos en Paco sus ganas quién en Paco sus ganas de quedar su condición de en el en el uno a lograr lucro dijo adiós con una mueca el trazado

Voz 0277 50:54 Dios su

Voz 11 50:58 esto tu cuajo adiós a él pero sí que estaban su repisa el resguardo de los suecos Werder perforó la frontera con crudo

Voz 2 51:08 eh tú

Voz 33 51:11 como yo

Voz 0142 51:15 el cruzando el Atlántico la situación tampoco mejora en junio se hizo público un impactante vídeo de los niños migrantes en afronta

Voz 17 51:22 era de Estados Unidos encerrados en jaulas llorando separados de sus padres

Voz 1473 51:51 el presidente Donald Trump ha defendido su política de tolerancia cero contra la inmigración ilegal ante el aluvión de críticas de republicanos y demócratas y de otros aliados tradicionales de la Casablanc

Voz 1487 52:02 subo más que Estados Unidos no va a ser el campo de migrantes refugiados

Voz 1473 52:10 dice verán que no va a dejar que en este país

Voz 1487 52:12 pase lo que está ocurriendo en Europa mientras él la dirija este vídeo fue

Voz 0142 52:16 esas noticias que escandalizan que realizan que todo el mundo de pronto las pone en primer plano y que luego según van pasando los meses se va diluyendo el impacto y al cabo de esos meses ya nadie se acuerda de ellas aquí en la SER Si volvimos a prestarle atención al tema nuestra corresponsal en Washington Marta del Vado nos contó que en noviembre seguía repitiendo la misma estoy lanzado de acciones en defensa de los migrantes tienen

Voz 17 52:40 contabilizados diecisiete nuevos casos de niños de entre dos y diecisiete años separados de sus padres en la frontera a pesar de la resolución de un juez federal que prohibió la política de tolerancia cero bajo esta practica la administración Trump separó a más de dos mil quinientos menores a principios del verano pasado unos ciento veinte niños siguen sin ser bonificados porque sus padres no han sido ya deportados o están en alguna prisión estadounidense el Departamento de Justicia justifica las nuevas separaciones con el argumento de que los padres tienen algún tipo de antecedentes penales y confirman que las separaciones una posibilidad en determinadas circunstancias para garantizar el bienestar y la seguridad del menor los abogados de los migrantes temen que estén volviendo a separar familias sin llamarlo tolerancia cero para sortear la decisión judicial ya que las autoridades no han especificado

Voz 1473 53:28 cuáles son los presuntos delitos de los que acusan a los

Voz 17 53:31 padres ni qué evidencias tienen de que los hayan cometido

Voz 0142 53:34 en diciembre ha vuelto a ser actualidad la situación de estos pequeños después de conocerse la muerte de dos niños migrantes de Guatemala bajo custodia de la policía de fronteras de Estados Unidos

Voz 1900 53:48 se dos mil dieciocho

Voz 1 53:51 un año sin respiro Ana Martínez Concejo

Voz 0142 53:55 este estaba llamado a ser el año clave en el rumbo al Brexit y sin embargo el proceso de la salida de Reino Unido decidido hace dos años en un referéndum está ahora lleno de incógnitas lo único que en principio es inamovible es su entrada en vigor el próximo veintinueve de marzo el veinticinco de noviembre los Veintisiete aprobaron el acuerdo del Brexit sólo el primer paso para formalizar lo ya que después debe ser ratificado por el Parlamento británico por el Parlamento Europeo para que tenga validez

Voz 34 54:24 yo animo ocho eh aquí vengo para no gastaremos más tiempo en discutir sobre el Brexit ellos tienen un buen acuerdo consecuente con el voto que permite continuar juntos como país por tanto vuelvo con este acuerdo a la casa de los Comunes se cura de haber conseguido el mejor acuerdo posible completamente optimista sobre el futuro de nuestro país en el Parlamento más allá defenderé este acuerdo y mountain o