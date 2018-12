¿Los animales marinos también sufren contaminación acústica?

Voz 1 00:00 con palabras

Voz 1826 00:11 palabras de mujer indicó que ponemos rumbo a la Antártida porque ahí es donde se iban a encontrar casi ochenta mujeres esta es la tercera edición de un proyecto que tiene el empeño de convencer a la gente que mueve el mundo de que el cambio climático es ya una realidad eso por una parte de que las mujeres deben ser sólo activista sino también parte de las decisiones para el cambio bueno hemos hablado ya aquí en más de una ocasión hemos hablado con sus protagonistas de ese programa australiano Howard Brown impulsado Acciona que quiere crear en un plazo de diez años una red internacional de mil científicas destacadas para que generen de hecho ya se está generando una red un impacto a nivel mundial va a dar el pistoletazo de salida esta tercera edición el próximo lunes treinta y uno de diciembre pero hoy podemos reencontrarnos con la voz de Alicia Pérez Alicia Pérez es ya una una vieja conocida para este programa estuvimos hablando con ella antes de partir a la expedición hace un año

Voz 3 01:09 más mujeres sean líderes en esta lucha que más mujeres estén en puestos de liderazgo que más mujeres estén tomando decisiones sobre estos temas que más mujeres puedan tener voz en las políticas y en la toma de decisión de temas de cambio climático que no haya visibilidad y que no haya mujeres en ciencia nos perjudica a todos porque nos perdemos talento nos perdemos creatividad que luego beneficia tanto a hombres como a mujeres yo creo que ahora mismo se necesitan ambas cosas pero yo creo que la política independientemente del dinero también ayuda a concienciar a la gente no si hay una política detrás respaldando eh científicos respaldando iniciativas sociales

Voz 1826 01:54 Y Alicia Pérez es bióloga marina una de las mujeres de de la última edición de la pasada de Vaughn que nos escucha nos habla desde Costa Rica e Alicia Pérez qué tal buenas tardes

Voz 4 02:06 hola qué tal muy esperado escuchado en vigor sólo este par

Voz 1826 02:10 pues pues nosotros te recordamos si recordamos aquellas para las tuyas que que estás haciendo en Costa Rica por cierto Alicia

Voz 4 02:18 a mí primero que quieren es decir que mi nombre completo es Alicia espera puerros Alicia Pérez hizo alguna que quemaba que se de vacaciones en Costa Rica que las vacaciones cuando

Voz 1826 02:32 bueno bueno oye Iker recuerdas aparte de haber refrescado ahora la memoria imagino muchas sensaciones escuchándote qué es lo que más presente tienes de aquella edición porque van a ser consejos que ahora te voy a pedir que le dé es a una de las nuevas involucradas

Voz 4 02:46 pues eso que tengo más presente es la fuerza que absorbí desde el resto de las mujeres a mi alrededor nosotras creo que llegamos a ser certeza hay siete mujeres impune yo me bajé de ese barco volví de la Antártida con energía para parar un tren no era como como Sierra realmente si nos dejan a nosotros el tema del cambio climático en nuestras manos no os preocupéis chicos que lo arreglamos porque yo me bajé de ese marco

Voz 1826 03:18 bueno pues en ella en este próximo grupo que digo emprende ya la tercera edición el próximo lunes se encuentra fíjate qué casualidades está Melania guerra que es una ingeniera mecánica de Costa Rica que creció soñando con la exploración de ambientes extremos que que ha trabajado parada nasa que es investigadora científica estudia la contaminación acústica Melania qué tal buenas tardes

Voz 5 03:41 hola buenos días

Voz 6 03:43 bueno espacios Costa Rica también

Voz 1826 03:46 estás ahí en Ushuaia le os podéis saludar eh Alicia Melania Melania Alicia

Voz 5 03:51 todos

Voz 1826 03:56 han saludado ya Belle and Melania tú estás muy involucrada en en traducir el conocimiento científico para la toma de decisiones internacionales pero pero como se hace desde tu campo de la investigación científica que que es lo que haces tú exactamente en el labio

Voz 5 04:12 pues me trayectoria como investigadora científica en la Academia fue más que todo enfocaba a estudiar el ruido submarino especialidades a estudiar la contaminación acústica que generaron las actividades humanas ruido bajo el agua ir haciendo trabajo de campo durante más de diez años en especialmente en el Ártico me fui dando cuenta más y más de la relación que existía entre los países por ejemplo en el

Voz 4 04:37 sido el Ártico es impresionante el caso

Voz 5 04:40 Lucia como Estados Unidos colaborando cuando en temas políticos diplomáticos a veces no es tan difícil y tan la relación entonces ahí fue cuando me empecé a interesar en como la ciencia que yo produzca u otros producen puede ayudar a solventar esas relaciones a mejorar también la geopolítica local internacional el ruido el río de algún tipo de contaminación en el que había tu no pensábamos pero cualquiera de nosotros que ha estado en un paro en una fiesta muy ruidosa sabes que afecta a nuestro comportamiento y lo mismo pasa con los animales bajo el mar que España en lugares donde pasan muchos barcos hay mucho tránsito o las actividades como la exploración de petróleo de combustibles fósiles todo eso genera ruido que lo hace no querer estar en ciertos lugares o cambiar sus patrones de comportamiento cambiar la comunicación que existe entre los machos y las hembras para ponerse de acuerdo para ir a la reproducción entonces vemos algunos cambios crónicos a lo largo de muchos años que eso es otro más de los impactos que cambio climático acelerando

Voz 0827 05:47 si alguno de estos cambios perdóname podría provocar incluso la desaparición de alguna especie marina

Voz 5 05:53 claro hemos visto patos y que son por ejemplo los cuando España ensayados las las ballenas en en algunos lugares que sea relacionados por ejemplo con ejercicios militares de sonar que la parte no hacen callan porque quedan sordos están su suyos son animales que son muy muy sensibles al sonido ellos si alguna vez ha alertado de abrir los ojos bajo el agua es que no se puede ver muy lejos entonces el sonido o es el que les da una una percepción de su entorno y les ayuda a encontrar su comida a protegerse de depredadores a comunicárselo a largas distancias entonces los sentidos ese afectados cuando hay mucho ruido alrededor puede a lo largo de muchos años pues ir contribuyendo a la a la al declive de las poblaciones agregado agregaba muchos otros impactos del cambio climático

Voz 7 06:47 bueno al mencionado Melania la contaminación acústica por los impactos de las prospecciones petrolíferas yo quería hacerte una consulta desde el Mediterráneo te hablo desde de retroceder en lo cómo influyen estos impactos sonoros en las prospecciones de petróleo sobre los cetáceos porque las las compañías que los hacen les les quitan importancia dicen bueno esto no es tan importante el impacto no es tan fuerte

Voz 5 07:06 claro yo es uno de los impactos que menos se ha estudiado por ejemplo otros cómprame nociones como la química o el plástico pues yo ciega a llamadas la atención la contaminación acústica el se conocen poco menos hice al ser estudiado a lo largo de los últimos veinte años hizo vemos que si hay afectación depende de la especie hay algunas especies que bucean y nada o muy profundo irse disparan hacia la superficie cuando se asustan pueblo los ruidos de la explotación petrolera entonces ese cambio la presión de pasar muy profundo la superficie porque están asustados que genera que exploten sus oídos internos y los tímpanos yo sé Ence a esa afectación física del de lo vivido en la que los los sordos temporalmente terminan encallados en los platos en el caso de las Canarias por ejemplo un caso muy conocido con el con el sonar con los ejercicios militares que que llevó al también podría llenar

Voz 0827 08:01 qué interesante la verdad es es sensacional

Voz 1826 08:03 a Alicia está escuchando además atentamente desde allí desde Costa Rica país de origen de Melania además Alicia que desde luego domina el campo esté del que estamos hablando ya desde su disciplina como bióloga marina te te te notaba ahí que estabas escuchando Alicia no sé si querías intervenir muy atenta a todo lo que exponía Melania desde luego con el convencimiento de que estamos dejando la herencia el relevo de esta tercera edición en muy buenas manos no Alicia

Voz 4 08:32 el súper buenas manos la verdad es que yo he a Melania ya hace unos meses me fascina la disciplina que que de investigación en la que ella está metida yo debía justificar no sé absolutamente nada yo me dedico a otros temas yo soy más de temas de genética y genómica pero pero hablar con ellas fascinante no sólo por por la disciplina que ella toca sino también por el recorrido que tiene ella no de cómo empezó ella estando en temas de investigación y de ahí se dio cuenta que quería participar en la en la toma de decisiones y se trasladó al campo de de la diplomacia científica que se en realidad da como para que le hagáis una entrevista durante hora es esto

Voz 0827 09:12 no es que sobre todo sabe todo sobre todo nos permite cambiar la mirada de los profanos no porque ahora estábamos muy preocupados en estos días porque Japón va a volver otra vez a cazar masivamente ballenas y estábamos muy preocupados por la caza directa y resulta que las podemos hacer morir sencillamente con un exceso de ruido en los océanos y me parece que es una mirada muy interesante para saber que cualquier cosa que hagamos los humanos pues puede tener una repercusión que al final se acaba volviendo contra nosotros

Voz 4 09:39 clave creo otra hermana Panthers tratantes no es esta vez entorpeciendo galas lo que lo que lo que tenemos que tener en cuenta que nosotros somos sólo una especie más vale no es algo que que no que no nos damos cuenta somos esa especie dominante somos laxas que eh que siempre creemos que tenemos más derecho que otras y al final esto es un equilibrio Itzik lo yo creo que has expresado muy bien cualquier cosa que hagamos nos pueda jugar en nuestra contra aquí no todo el mundo es consciente de ello

Voz 1826 10:11 Alicia Pérez Porro Melania Guerra y Alicia Pérez Porro desde Costa Rica de donde es Melania Guerra que ya está en Ushuaia donde arranca esta esta tercera edición de la expedición muchísimas gracias muchísima suerte y feliz año a las dos