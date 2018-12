Las Noches de Ortega: El extraterrestre Jose Blas (29/12/2018)

Voz 2 00:00 en Cadena Ser Las noches de Ricardo San Juan Queridos amigos de Radio bienvenidos a una nueva edición de este programa nocturno emite aquí en las noches de la Cadena SER quería información de entretenimiento un cocktail maravilloso al que añadimos unas gotitas de amor esta radio que nos gusta la radio bien hecha de radio de la noche de los viernes aquí

Voz 4 01:31 no tenemos con nosotros en nuestro estudio de Radio Madrid desde el que transmitimos para toda la geografía española a un hombre que ha tenido una experiencia que merece ser contado a quienes dicen ser conocida por todos ustedes amigo radios todo Ramón Hinojosa buenas noches buenas noches Ricardo en primer lugar gracias por no querer compartir unos minutos de su tiempo de nada nosotros

Voz 7 01:59 en en ese estudio de radio gracias un placer me un placer era el año dos mil cuatro cuando usted vivió una experiencia que te jamás va a olvidar verdad nunca voy a olvidar nunca que ocurrió pues yo estaba en en Burgos en la catedral estaba en misa

Voz 5 02:21 sí cuando acaba la misa salgo hizo nada más poner un pie en en en Exterior escucho un sonido extraño que no había oído yo una aparecido en toda mi vida todas las personas que tenía a mi alrededor desaparecen me parece ir el cielo baja una una nave extraterrestre era extraterrestre se veía que aquello era una nave extraterrestre no había lugar para la duda

Voz 8 02:55 y de la nave baja

Voz 5 02:57 SER

Voz 7 02:58 qué me dice Ramón vente conmigo como era ese ser que bajó de esa nave extraterrestre cuando salía de de mi sangre dudas guapo

Voz 9 03:09 guapo guapo o a a

Voz 5 03:13 es decir que guapo es poco o no decir guapo no es hacer de justicia a a lo que yo vi bajando a la vez eso eso chico era una cosa lo atractivo eso es una maravilla

Voz 7 03:28 era un atractivo desde el punto

Voz 9 03:30 no no no un atractivo convencional no China

Voz 5 03:36 eran una morada ya

Voz 9 03:40 mono era mono mono monísimo monísimo

Voz 7 03:44 y es es ser que usted interpretó que venía del espacio le dice Si bien Ramón Venus de que hace poco Joe

Voz 5 03:53 yo voy a mi yo de pequeña me habían educado a hacer caso y ser respetuoso con mi superiores que aquello era evidente era un un ser superior al ciento yo fui fue ya a la a la nave inpasse pasemos dentro de la nave

Voz 7 04:14 qué bueno que pasó quiero decir ahí dentro que ocurrió me hizo el amor le hizo el amor Mason el amor más

Voz 5 04:25 muy bien hecho mucha

Voz 9 04:28 mucho tacto mucha delicadeza en ningún momento me hizo sentir incómodo para nada

Voz 5 04:35 y puso una luz muy bonito

Voz 9 04:38 tan unas velas ya me lo hizo fácil lo hizo fácil fácil fácil de verdad

Voz 5 04:46 José Blas es un ser con mucho tacto José Blas o células se se se llama José Blas el sorteo a este tema Espasa

Voz 7 04:57 eso dentro

Voz 5 04:58 Pisano hacia una cuando cuando acabemos hacer eramos les esté José Blas me mira y me dice que lo dijo Aramón te da cuenta de lo que ha pasado no te lo cuento lo que me he dado cuenta de lo que nos ha pasado nos hemos enamorado Nos hemos sino eso me dijo eso se hay no que era momento no supe reaccionar porque todo me me pilló de nuevo cuño y salía de Nissan claros sabes lo hacía veinte minutos antes estaba cada misa todo fue muy rápido y entiende que un que no pueda responderte ahora nada porque todo esto me pilla de nuevo

Voz 7 05:38 quiere contexto el extraterrestre José

Voz 5 05:41 vamos me dijo que si yo necesitaba tiempo que me daba tiempo me me dijo es lo dice mi Aramón sin si necesitas tu tiempo yo te yo te voy a dar tu tiempo claro yo me pongo yo me dijo yo yo no quiero ir con prisas es decir el primer humano no que veo eh quiero hacerlo bien claro claro si necesitas pues un mes o lo que sea pues yo te yo te voy a esperar me dijo

Voz 7 06:11 estábamos hablando con Ramón Hinojosa un nombre que en el año dos mil cuatro vivió una experiencia que sin duda le ha cambiado la vida totalmente salía de misa y una nave extraterrestre pilotada por Juan José Blanco de un extraterrestre llamado José Blas y le intercepta les hubieran le hacia el amor de una

Voz 5 06:32 manera ya digo bien bien hecha bien hecha bien hecha bien bien bien bien sea o no son unos no se puede no se puede hacer mejor seguramente el amor yo tampoco tengo una experiencia amplia pero de lo de la experiencia que yo tengo yo pongo la mano en el fuego que difícilmente se puede hacer el amor mejor de lo que de lo que me lo hizo

Voz 7 06:55 José Blas entonces cuando José Blas Le Le confiesa que se ha enamorado de usted y usted me pide tiempo al tiempo que a partir de ese momento cómo se desarrollan los hechos pues no cuenta lo a los amigos de la radio que están ahora mismo sintonizado los transistores a lo largo de toda la geografía España

Voz 5 07:13 hola guapos cuando me me me dice que me va a dar tiempo yo se lo agradezco José Blas dice mucho de ti con prisas totalmente bueno eso de alguna manera

Voz 7 07:25 habla bien ya punto exacto Blas Exactamente

Voz 5 07:28 piel pues muy educadamente a puerta de la nave no acompañó al exterior mi y me dejó allí enfrente de la catedral de Burgos

Voz 7 07:38 Isabel con su nave que hizo sí quedó se fue se fue se fue se fue eh

Voz 5 07:43 la ventanilla de la nave me me gritó te llamo te llamo

Voz 7 07:48 hizo ustedes inició o volví

Voz 5 07:50 entrar en la catedral muy bien gatera porque yo tenía un deseo de de contarle a un sacerdote lo que lo que lo que yo había vivido hoy el confesor fui un confesionario cuatro mi confesión sacerdote quiero dijo eso eso hace poco leí le dijo que no es lo que me acababa de pactar el Cobo Cobo reaccionó el no entendió que yo estaba tomando el pero yo me fui a casa destrozada abismo yo allí que le hable con mi mujer

Voz 7 08:24 pero qué estaba usted casado en Quijorna

Voz 5 08:27 a Cassano ponga

Voz 7 08:28 hagan lo que le dijo a a su esposa como le dije mira Rebeca ha pasado esto

Voz 5 08:35 ha pasado esto ha pasado lo que en lo que no tendría que haber pasado probablemente pero ha pasado Rebeca

Voz 7 08:41 qué qué reacción tuvo su esposa cuando le contó que había estado con un extraterrestre en una nave interplanetaria y que había tenido una relación sexual con pues claro con ese ser alienígena

Voz 5 08:56 lo que me dijo es que yo yo ya sabía que esto iba a pasar entonces pues ya era el miedo que yo tenía un hijo

Voz 7 09:03 sabía que iba a pasar

Voz 5 09:05 extraterrestre Arbós sino con ella en su en su mente lo imaginería o no una mujer claro pero a ella me dijo a mí me da igual que sea extraterrestres o que no osea aquí aquí hay un un una ruptura del pacto de fidelidad claro eso yo no te lo perdono

Voz 7 09:24 hizo ella abre la puerta de casa

Voz 5 09:26 se marchó con un portazo oí y me quede solo ya acabo de un mes pues vuelve a José Blas

Voz 7 09:36 Vuelve José Blanco volvió vuelve

Voz 5 09:39 siendo ignoto en la cama como como que me tomo como está me están zarandeado abro los ojos y ahí está José Blas

Voz 7 09:48 se topa de bruces con confianza terrestre Jose justo en el momento de de despertarse como fue ese momento cómodo recuerda juventinos lo a los amigos que están escuchando a través de gestor pues los amigos de toda España que están ahora mismo sintoniza dando la radio veintinueve

Voz 5 10:09 digo pues yo le digo hombre o la José Blas me dice hola Ramón aquí estoy yo creo que te he dado tiempo suficiente mella de lo nuestro que has pensado que has pensado has pensado dice pensó

Voz 7 10:26 cómo reacciona aquí le contesta al extraterrestre

Voz 5 10:29 yo les digo adelante a ver si sigo adelante voy a voy a manta a la cabeza

Voz 9 10:37 adelante adelante José Blas decidió coger el toro por los pues no sé si estoy haciendo una locura uno cero

Voz 5 10:44 pero prefiero arrepentirme de haber te he dicho que si José Blas a arrepentirme de de te he dicho que no hay modo se puso contento tenía que haberlo visto tenía que haberlos visto me dice tengo la nave ABAO fuera vamos ida fuimos con un Abbey estuvimos bordeando el sistema solar pues bien bien bien pues un par de meses bueno

Voz 10 11:11 su edad

Voz 4 11:14 desde Burgos esa nave surcando los cielos de Dios acercándose hora Satur Saturno hora Júpiter danzando por espacio en una nave en la que un humano y un extraterrestre empiezan a conocerse Ramón como recuerda aquellos casi dos meses de de danza a través del espacio sideral

Voz 5 11:39 Polo recuerdo como unos meses buenos que vivía ese bueno hombre echaba en falta puede Burgos Burgos tira tira mucho lo haces que bueno yo ahí está viendo la maravilla del sistema solar que eso también es bonito ver donde no pasaban una semana y nos centramos en Mercurio luego los llamo a a Júpiter he estado como si en fin el cinturón de asteroides la nube peor era bonito bonito y José Blanco estuvo muy cariñoso

Voz 4 12:18 como co acabó ese viaje porque son dos meses Se volvieron a tierra volvieron a Burgos que pasar si cuenta a los amigos oyentes que en estos momentos están sintonizado la red de emisoras de la Cadena SER a través de todos sus transistores

Voz 5 12:31 amigas tuvimos dos me pedía volver porque un día cuando estábamos sobrevolando el planeta rojo estamos cerca de Marte

Voz 7 12:42 precioso Planet José un anillo oí me piden matrimonio oí estado diciéndole pide más yo le dije

Voz 5 12:50 José Blas pensarás que estoy siempre Colón con las mismas pensarás que soy pesado y me sabe mal meses rompe el corazón de insistir en ello pero de nuevo necesito tiempo

Voz 7 13:02 me pidió tiempo nuevamente al extraterrestre José Blas me dio tiempo a ver

Voz 5 13:06 sí bueno hay José

Voz 9 13:09 no nos no reaccionó cómo reaccionó la primera vez allí José Blas y ha pasado

Voz 7 13:15 qué recuerdo reacción pues que

Voz 9 13:18 si si bien anotaba boleto se notaba dolido que también

Voz 5 13:23 es que también lo entiendo que no es plato del gusto de nadie que te pidan tiempos claro que te hagan un pedrusco ahí va para pedirte Martin bueno sí lo sé si lo sé no les culpo pero pero no reaccionó bien la lo puso de morros y te dejo ahora mismo en Burgos oí di tú piensa telón y a lo mejor cuando te lo has pensado yo puedo estar aquí o ya no puedo estar aquí

Voz 7 13:46 bueno yo voy a seguir haciendo mi vida me dijo le dolió eso a mí

Voz 5 13:50 me dolió mucho eso me dolió mucho y me me dejáis en enfrente de de la catedral bonita plaza eso verbos caminando a casa hay nada en casa solo sin me empiezo a pensar en Rebeca voy a echar de menos la llamo llamas relieve digo Rebeca mira perdóname

Voz 7 14:13 yo quiero volver contigo eh quiero volver contigo le dijo a que que quién le dijo ella pues a regañadientes me dijo que sí

Voz 5 14:21 a regañadientes me dijo que iba no puedo ahora estoy con con Rebeca ha vuelto pero con es terrible problema de

Voz 7 14:32 qué terrible problema puede soportar

Voz 5 14:34 José Blanco y su insistencia que me está matando la existencia de José Blas

Voz 7 14:38 le insisto no no acepta uno de yo hacer

Voz 5 14:41 tú no en su momento si sigue sin aceptarlo

Voz 7 14:43 llama José Blas Le hacer si si me llamase bueno

Voz 5 14:46 que que me desaparece espacios en la puerta de casa día Siria también

Voz 7 14:50 n con la nave dio galos no lo vas

Voz 5 14:53 esta se Blas vas Dios mío creo que lo dejamos claro que ya está bien José Blas que fue bonito nuestro sí fue bonito creo que vamos a pagar algo porque yo he vuelto con la red Illa revés reveses sí que de verdad que él a reveló Le gusta verte es algo que está ahí recién levantados y ahora hemos hecho las paces pues voy de alguna manera es como un segundo florecimiento de nuestro amor real nos levantamos desayunamos ya por la ventanilla ya vemos la la nave espacial que asomándose a la ventana de la nave espacial la la la cara de José Blas sonriendo me diciendo vuelve vuelve vuelve hombres eso cuánto cuando no me manda mensajes porque está todo el puto día José Luis como mensajitos Diario de verdad yo no puedo más

Voz 11 15:38 no

Voz 4 15:44 si un extraterrestre enamorado de un burgalés tuvo un extraterrestre que no acepta un no acepta que no lo aceptan nuestro amigo Ramón haya vuelto a hacer que debe sentir un alienígena verse rechazado cómo deben ser los procesos internos los procesos de enamoramiento de Un ser de otra civilización de un ser cuya base química no está basada en el carbono son tantas y tantas las preguntas que esta noche nos formulamos Alcalá

Voz 12 16:15 por la buena Rabia dónde sale

Voz 11 16:17 ya

Voz 4 16:20 estamos en directo queridos amigos y la red de emisoras vi la Cadena SER

Voz 7 16:33 cómo es ahora su vida con su esposa con revés después de todo lo que ha vivido de todo lo que ha ocurrido

Voz 4 16:41 a dos amigos oyentes que ahora mismo están sintonizado la red de emisoras de la cadena y los transistores amigos esparcidos a lo largo de toda la geografía española Quentin amigo

Voz 5 16:52 pues nada con con las redes mal porque ella siempre se compara siempre se compara hay indicado yo me falta a mí el el punto para compararme porque yo no ni no conozco a esa civilización conozco como son claro y si me hubiera engañado con otra mujer pues yo podía competir muy disciplinado y con un etcétera se siente insegura claro me pregunta que te hacía que te decía ella ella es consciente de que ella nunca me va a poder llevar

Voz 3 17:27 en una nave espacial la a ver

Voz 5 17:29 el cinturón de asteroides eso ella ya es consciente le duele les duele duele mucho

Voz 13 17:36 las civilizaciones extraterrestres Burgos la catedral una historia de amor que hoy estamos contando al calor de la buena radio aquí en la sintonía amiga de la Cadena SER un habitante de otro planeta enamorado de un burgalés es que sorpresas nos depara la aventura espacial con que seréis nos encontraremos que preciosas historias de amor surgirán cuando surcar los cielos interés el Aris desde aquí enviamos un saludo afectuoso a todos cuantos extraterrestres puedan estar sincronizando ahora mismo la Sociedad Española de Radiodifusión un abrazo para ellos y un consejo no corran con sus naves espaciales sean siempre prudentes es mejor perder un minuto en el espacio que perderlo todo Ramón Hinojosa como está ahora mismo la Historia con Jose Blas

Voz 9 18:33 pues carecen José Blas está atravesando un momento delicado

Voz 5 18:38 el caos porque ya digo él insisten insisten insisten eh yo no sé ya cómo decírselo caímos una vez

Voz 7 18:45 caigo caemos caemos sencillo ha pues es que me llamo porque éramos cayeron en en dar

Voz 4 18:56 puedes peligrosas siempre peligrosas del vicio

Voz 7 19:00 ahí caímos en las redes siempre peligrosa del vicio vaya vaya esto es un día que las redes

Voz 3 19:05 no estaba en la caja no se asomó por la ventana día

Voz 5 19:12 claro Don donde hubo fuego siempre quedan rescoldos es donde hubo fuego siempre queda la brasa la ahí pues empecemos a ver acariciándolos me acariciaba él como sólo un extraterrestre Vacarisses

Voz 3 19:28 ah claro una cosa llevó a la otra idea y acabemos pues

Voz 5 19:34 son sometidos a la dictadura del vicio de absolutamente

Voz 13 19:39 acabaron ustedes sometidos a la dictadura del vicio a un burgalés si hubo un ICCAT sometidos a la dictadura de servicio sexual con esas caricias que solamente extraterrestre puede proporcionar a a un ser humano su pulso Damon esa

Voz 3 20:00 esa caída en picado puso el final de muchas cosas porque Garret B volvió a casa no se encontró a José hacia mi Dios mío desfile

Voz 13 20:13 Dios mío tuyo no hay jugador negro volviendo a casa viendo con sus propios ojos la manifestación clarísima del pecado hay el vicio ente un vuelve cosa yo un hechas de José Blas estábamos en directo en la cadena un saludo desde aquí a todos los burgalés sintonizan a través de sus transistores la sintonía de la cadena

Voz 2 20:45 no

Voz 13 20:46 Querido Ramón son muchas las preguntas que nos formulan

Voz 4 20:49 Nuestros amigos otra dicen las líneas telefónicas si una de las que más se repiten es en qué idioma habla usted con José Blas

Voz 3 20:58 ya en Castilla nunca así al tiempo que él Éste es el es sabedor de que yo no voy a poder nunca hablar el idioma de una civilización extraterrestre avanzada entonces Caja a nivel nivel humano y el habla castellano no ganó bonito bonito o como poco ruido yo la castellano eh

Voz 13 21:20 un castellano Vito el de extraterrestre José enviamos ese aquí un saludo a ese extraterrestre a José Blas que aprendido nuestro idioma para comunicarse con un burgalés en esta época de secesión

Voz 4 21:36 en qué hermosa esa historia me dicen los que

Voz 13 21:38 bañeros el control técnico que está llamando Jose Oñoro

Voz 14 21:42 sí sí

Voz 13 21:47 extraterrestre no tenía buenas noches y bienvenido a la sintonía amiga de la Cadena SER

Voz 15 21:56 ya José Blas a a José Blas como ya pues si bien eso expresa directo de Stalin

Voz 16 22:05 en la es decir habéis estado pero claro claro claro José Blanco ha intentado olvidarlo todo lo posible como sabes qué pues tome planetas ahora hasta aquí en la tierra y he pensado si he pensado ir a ves a ver si podemos estar juntos hombres nadie da igual

Voz 13 22:37 a fin de año junto que nos dice Ramón va a pasar el fin de año la Navidad o cualquier habéis tan entrañables fiestas en compañía de José Blas pasar página y olvidar a José Vega

Voz 15 22:51 qué me dices ven oportunidades José Blanco no te quepa una noche buena estábamos en La Caixa la Nochebuena

Voz 17 23:06 no voy a voy camino vamos

Voz 16 23:09 es el social lo vamos ahí a donde tú quieras te te gustó mucho el cinturón pero no

Voz 5 23:17 me gustó mucho centros no Asteroide

Voz 15 23:21 pero claro Jaén José Pla he un seductor y cabrón

Voz 3 23:28 es un seductor en Togo sabe estamos sabes cómo sabe a veces debe se unos una una habilidad propia del de del extraterrestre medio eh vamos sabe seducir no no no

Voz 18 23:47 con esto no es una habilidad ahora está terrestre medio en todo lo que te quiero lo que ha hecho en te quiero Unió no había o así nunca con nadie ni en Mi plan metan en ninguna parte tiempo diciendo así que yo esperaba arisco gastando ellos Mi planeta tengo fama de arisco yo he puesto por de Damon vivo

Voz 3 24:09 de José Blas dejó entonces podemos confirmar aquí quirófanos tira Sociedad Española de Radiodifusión ante las cosas

Voz 13 24:18 Davis la noche junta

Voz 3 24:21 esta noche buena

Voz 13 24:25 gracias José Blas precaución viene despacio cuando venga a visitar nuestro hermoso planeta adiós amigos del espacio buenas noches Navidad sobre la tierra se Blazy Ramón pasarán estas entrañables fiestas navideñas en una nave alienígena visitando el cinturón de asteroides esa maravilla natural hecha por Dios para gozo y regocijo de lo seres inteligentes que pueblan el cosmos y desde aquí enviamos un saludo muy afectuoso a Dios todo poderoso que sabemos que escucha la sintonía de esta emisora amiga Ramón

Voz 4 25:05 sí ha sido maravilloso de escucharse Historia

Voz 3 25:08 a su maravilloso también para mí no me esperaba que esto acaba se está manera ya les mantendré informados de cómo va

Voz 13 25:16 mal con José Vela un saludo amigo algo muy grande y feliz Navidad ya vosotros queridos amigos radioescuchas deciros que volverá este programa el viernes que viene os deseamos que la hermosa Navidad llene de luz vuestros corazones un saludo afectuoso viva el medio no viva el medio interplanetario buenas noches hasta el viernes que bien las noches de arte cadena jugando